15 melhores softwares de OKR em 2024 (avaliações e preços)

Quando passei de colaborador individual a gerente de uma grande equipe, tive um grande momento de _Eureka! Percebi o que torna uma empresa forte e bem-sucedida: Não, não se trata de criar uma enorme linha de produtos ou perseguir números como se não houvesse amanhã; trata-se de alinhar os esforços de todos em direção às nossas metas organizacionais.

Inicialmente, usei o Google Docs e planilhas para criar e monitorar nossos objetivos e principais resultados (OKRs). As ferramentas eram simples e diretas, e davam conta do recado quando nossa equipe era pequena.

No entanto, à medida que fomos crescendo, as planilhas simples deixaram muito a desejar. Eu precisava ter visibilidade sobre oKRs do produto e oKRs ágeis a ferramenta de análise de dados, a análise e os relatórios avançados e a capacidade de vincular OKRs individuais e de equipe a OKRs departamentais, que essas ferramentas simples não ofereciam.

Minha busca pelo melhor software de OKR foi longa. No entanto, a pesquisa que realizei com minha equipe resultou em uma lista de 15 ferramentas de objetivos e principais resultados que consideramos as melhores.

Neste artigo, compartilharemos nossas percepções e experiências com as ferramentas de gerenciamento de objetivos e principais resultados, destacando o que funcionou bem e o que não funcionou, para ajudá-lo a encontrar a melhor solução para a sua equipe.

Vamos começar!

O que você deve procurar nas ferramentas de software de OKR?

Antes de passarmos para a lista, vamos abordar primeiro o básico. Aqui estão alguns recursos que você deve priorizar ao investir em um software de gerenciamento de OKR:

Painel de controle de OKR: A ferramenta deve incluir umPainel de controle de OKR que consolide todos os dados em um só lugar, fornecendo uma visão geral de como seus OKRs e KPIs funcionam juntos

A ferramenta deve incluir umPainel de controle de OKR que consolide todos os dados em um só lugar, fornecendo uma visão geral de como seus OKRs e KPIs funcionam juntos Acompanhamento do progresso em tempo real: Procure recursos que permitam o acompanhamento em tempo real do progresso dos OKRs com gráficos de Gantt, quadros Kanban e outros, permitindo que todos os funcionários e gerentes monitoremmétricas de metas e tomem decisões informadas

Procure recursos que permitam o acompanhamento em tempo real do progresso dos OKRs com gráficos de Gantt, quadros Kanban e outros, permitindo que todos os funcionários e gerentes monitoremmétricas de metas e tomem decisões informadas Recursos de integração: Verifique se o software de OKR se integra perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como software de gerenciamento de projetos, sistemas de CRM ou plataformas de comunicação

Verifique se o software de OKR se integra perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como software de gerenciamento de projetos, sistemas de CRM ou plataformas de comunicação Opções de personalização: Procure uma ferramenta que permita a você personalizarModelos de OKRfluxos de trabalho e relatórios para que se alinhem com seusestratégia de definição de metas *Recursos de colaboração: O software deve facilitar a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que eles se alinhem às metas, compartilhem atualizações e forneçam feedback

Procure uma ferramenta que permita a você personalizarModelos de OKRfluxos de trabalho e relatórios para que se alinhem com seusestratégia de definição de metas *Recursos de colaboração: O software deve facilitar a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que eles se alinhem às metas, compartilhem atualizações e forneçam feedback Escalabilidade: Escolha uma ferramenta que possa ser dimensionada à medida que sua organização cresce, acomodando um número cada vez maior de usuários, OKRs e equipes sem comprometer o desempenho

Escolha uma ferramenta que possa ser dimensionada à medida que sua organização cresce, acomodando um número cada vez maior de usuários, OKRs e equipes sem comprometer o desempenho Interface amigável: Priorize uma interface de usuário intuitiva que seja fácil de usar para equipes técnicas e não técnicas

Priorize uma interface de usuário intuitiva que seja fácil de usar para equipes técnicas e não técnicas Relatórios e análises: Escolha um software que ofereça recursos abrangentes de relatórios e análises. Você obterá insights sobre o desempenho da sua equipe e identificará as áreas a serem melhoradas

Software OKR em um relance

O gráfico descreve os principais detalhes de minhas principais escolhas de ferramentas de software de OKR.

As 15 melhores ferramentas de software de OKR para usar em 2024

Vamos dar uma olhada nas ferramentas de OKR que entraram na minha lista das 15 melhores. Destaquei seus principais recursos, limitações, preços e classificações para ajudá-lo a escolher a melhor ferramenta para sua empresa.

Crie, atinja e acompanhe todos os seus OKRs entre equipes e departamentos em um só lugar com o ClickUp

Pode nos chamar de tendenciosos, mas o ClickUp é inigualável para o gerenciamento de projetos com base em OKRs. Com recursos avançados de avaliação de desempenho e controle remoto eficaz, o ClickUp é o melhor em gerenciamento de projetos baseado em OKRs gerenciamento de equipes o ClickUp oferece mais valor do que a maioria dos software gratuito de gerenciamento de projetos e ferramentas de OKR. Ele é adequado para empresas de todos os tamanhos e pode ser personalizado para rastrear e gerenciar OKRs em todos os setores.

Melhor para gerenciamento de projetos de OKR

O ClickUp é a minha plataforma de gerenciamento de OKRs preferida. Eu a utilizo para definir objetivos de marketing de conteúdo alinhados com nossas metas gerais de marketing de aquisição.

O uso do ClickUp aumenta a transparência entre os departamentos e me permite manter o controle do gerenciamento de desempenho da minha pequena, mas poderosa equipe.

Veja como os recursos de OKR do ClickUp contribuem para o meu fluxo de trabalho:

Gerenciando todas as metas em um só lugar com o ClickUp Goals

Defina objetivos estratégicos que se alinhem à meta geral de sua empresa usando o ClickUp Goals

Eu uso Metas do ClickUp para gerenciar meus OKRs em um hub central.

Esse recurso é excelente para diferentes finalidades de definição de metas, desde OKRs pessoais até objetivos de toda a empresa. Posso personalizar facilmente as metas, nomeando-as, definindo uma data de vencimento, adicionando designados responsáveis pelas metas, controlando o acesso e compartilhando uma análise detalhada de cada meta em objetivos e marcos mensuráveis.

Divida as metas em objetivos menores usando o ClickUp Goals, defina prazos e acompanhe o progresso

Eu uso o ClickUp Targets para dividir as metas maiores em tarefas gerenciáveis. Posso definir várias metas por objetivo e personalizar seus nomes, descrições, proprietários e métricas de controle (como moeda, tarefas e números).

Aqui está um exemplo: Se a meta é obter um aumento de 25% nas inscrições a partir das publicações do nosso blog em três meses, eu a divido em objetivos/metas menores, como

Publicar 100 novas postagens de blog por mês

Otimizar as 50 principais postagens de blog existentes por tráfego para conversões, adicionando CTAs interativos

Criar 20 ímãs de leads para download e com valor agregado como recursos gratuitos que acompanham as principais publicações do blog

Essa abordagem oferece um roteiro passo a passo para atingir nossas metas gerais e me mantém atualizado sobre o progresso de cada meta.

Organização de OKRs usando os modelos do ClickUp

Não preciso mais criar e gerenciar OKRs do zero, graças à rica biblioteca de modelos do ClickUp.

Estruture seus OKRs e iniciativas e acompanhe o progresso com o modelo de OKR do ClickUp

Modelo de OKR do ClickUp da ClickUp, por exemplo, fornece uma estrutura para organizar os OKRs de acordo com minha preferência - posso classificar os objetivos por prioridade, departamento, progresso, cronograma e muito mais. A Cadência de Planejamento delineia uma estrutura para criar OKRs, e as Listas de OKRs dividem as metas em ações.

Com cinco campos personalizados e tipos de visualização, além de sete status para rastrear OKRs com precisão, esse modelo facilita o acompanhamento de minhas metas.

Ofereça visibilidade dos OKRs de toda a empresa, monitore o progresso, mantenha a transparência e consolide as ações diárias para atingir metas maiores com o modelo de estrutura de OKR da ClickUp

Como alternativa, eu prefiro Modelo de estrutura OKR do ClickUp para projetos complexos que envolvem um grande número de pessoas. Ele mantém todos na mesma página, elimina a ambiguidade e melhora a responsabilidade entre os membros da equipe.

Minha equipe e eu usamos o modelo para:

CriarMetas SMART alinhadas com os objetivos da equipe

Acompanhar o progresso em tempo real

Identificar obstáculos e tomar medidas rápidas

Manter o foco nas prioridades

Este também se mostra útil durante as reuniões de toda a equipe Reuniões de OKR quando tenho que buscar relatórios de progresso para analisar o desempenho e decidir sobre um plano de ação para melhorar nossa abordagem.

Geração de OKRs usando o ClickUp Brain

Crie OKRs contextuais rapidamente usando o ClickUp Brain

Não posso ficar sem Cérebro ClickUp para brainstorming e ideação! Este Ferramenta de IA sugere os OKRs mais relevantes para rastrear com base em meus Tarefas do ClickUp e atividades em tempo real no meu espaço de trabalho do ClickUp.

Veja como eu faço isso:

Introduzir dados de tarefas e atividades: O ClickUp Brain analisa tarefas e atividades no espaço de trabalho para fornecer insights relevantes para a geração de OKRs. Eu insiro os dados necessários ou permito que o ClickUp Brain colete automaticamente as informações do espaço de trabalho

O ClickUp Brain analisa tarefas e atividades no espaço de trabalho para fornecer insights relevantes para a geração de OKRs. Eu insiro os dados necessários ou permito que o ClickUp Brain colete automaticamente as informações do espaço de trabalho Gerar OKRs: Depois de analisar os dados, o ClickUp Brain sugere OKRs com base nas tarefas e atividades analisadas. Esses OKRs são adaptados a contextos e metas de trabalho específicos

Depois de analisar os dados, o ClickUp Brain sugere OKRs com base nas tarefas e atividades analisadas. Esses OKRs são adaptados a contextos e metas de trabalho específicos Revisar e editar: Revisar os OKRs sugeridos e fazer as edições ou ajustes necessários para garantir que estejam alinhados com meus objetivos e principais resultados

Revisar os OKRs sugeridos e fazer as edições ou ajustes necessários para garantir que estejam alinhados com meus objetivos e principais resultados Finalizar e implementar: Quando estiver satisfeito com os OKRs gerados, eu os finalizo e os implemento em meu fluxo de trabalho e monitoro o progresso usando os recursos de rastreamento do ClickUp

Simplesmente fornecendo o contexto necessário, como a área de foco, o resultado desejado ou as principais métricas, posso gerar OKRs sem nenhum esforço manual. Isso me poupa muito tempo e garante que os OKRs sejam apoiados por dados e alinhados com os objetivos da organização.

Melhores recursos do ClickUp

Organize metas semelhantes usando pastas - visualize a porcentagem de progresso em uma única exibição

Adicione descrições exclusivas para cada meta e alvo para que os membros da equipe saibam para o que estão trabalhando

LinkTarefas no ClickUp a uma meta e acompanhe o progresso automaticamente

Defina e monitore os principais resultados mensuráveis, como números (por exemplo, criação de 15 publicações em blogs por semana), valores monetários (por exemplo, atingir US$ 75 mil em receita mensal) ou metas verdadeiras/falsas (por exemplo, pagamentos feitos para contratados - Sim/Não)

Atribua um ou vários proprietários para as metas, gerencie as permissões de visualização e edição e mantenha o controle de quem pode acessar seus OKRs

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a grande variedade de recursos do ClickUp esmagadora

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) Outros usuários adoram como o ClickUp aumenta a responsabilidade e esclarece as funções de diferentes projetos.

A capacidade de definir funções específicas e atribuir tarefas foi fundamental para aumentar a transparência em nossa equipe. Todos sabem exatamente pelo que são responsáveis, reduzindo significativamente as sobreposições e a confusão. Estamos mais coesos do que antes.

2. Semana passada

via Semana passada O Weekdone é uma ferramenta de software OKR que ajuda a comunicar a estratégia anual da empresa a todos os funcionários e a implementá-la com objetivos trimestrais em nível de equipe.

A ferramenta é útil para aumentar o moral dos funcionários, graças ao Leaderboard, que permite que os membros da equipe votem a favor uns dos outros. Esse reconhecimento estabelece uma cultura de apoio, garante que os colaboradores individuais sejam notados e motiva os membros da equipe a darem o melhor de si.

Melhor para medir o progresso semanal

O progresso sustentável exige ações diárias consistentes e significativas. Quando defino meus OKRs trimestrais, eu os reviso no final de cada semana para verificar meu progresso e garantir que meus esforços estejam na direção certa.

Ao testar os recursos do Weekdone, adorei o recurso de atualizações semanais e a opção de realizar reuniões semanais de check-in.

Para projetos que exigem que eu seja mais prático, geralmente prefiro organizar reuniões diárias com minha equipe. Mas os conflitos de agenda acontecem com mais frequência do que gostaríamos!

Nesses casos, o feed de notícias diárias do Weekdone é útil - ele me mantém atualizado sobre o que os membros da minha equipe estão fazendo, e posso até elogiar os colegas de equipe por um trabalho bem feito ou compartilhar feedbacks.

Melhores recursos do Weekdone

Definir objetivos e resultados-chave para departamentos individuais e para toda a organização

Priorizar projetos de alto impacto com metas e atualizações semanais

Dê votos positivos aos funcionários de alto desempenho com a Tabela de classificação

Tenha clareza sobre como as equipes e tarefas estão conectadas à estratégia principal usando a árvore hierárquica

Colabore e compartilhe percepções com equipes remotas

Limitações do Weekdone

Suporta até três pessoas no plano gratuito

A definição de metas é simples, mas a elaboração de OKRs específicos é um pouco mais desafiadora

Preços do Weekdone

Gratuito

Premium: A partir de US$ 108/mês (pacote para 10 usuários, a US$ 10,80 por usuário/mês)

Avaliações e opiniões sobre o Weekdone

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

3. Quadro de trabalho

via Quadro de trabalho O Workboard oferece recursos robustos de OKR que facilitam o feedback em tempo real, a visibilidade das metas e o acompanhamento do progresso. A interface pode não ser a melhor possível, mas com certeza faz o trabalho de mantê-lo no rumo certo para atingir suas metas.

Melhor para aumentar a produtividade da equipe

Alguns recursos que se destacaram para mim foram as integrações perfeitas com ferramentas de negócios populares, como Microsoft Teams, Jira, Slack e Outlook, painéis intuitivos e acompanhamento detalhado do progresso.

**Também achei as Agendas Inteligentes, que registram os principais aprendizados e conclusões, úteis para tornar as reuniões mais produtivas e criar uma cultura de responsabilidade e melhoria contínua

melhores recursos do #### Workboard

Defina metas e OKRs, resumos de status e obtenha instantâneos do progresso dos funcionários com o Co-Author (ferramenta de IA do Workboard)

Atribua itens de ação diretamente em uma reunião e acompanhe o progresso no espaço colaborativo do Workboard, o Workstream

Promova a responsabilidade por meio de lembretes e atualizações automatizados

Tome decisões informadas com análises avançadas que oferecem insights profundos sobre as métricas de desempenho

Obtenha relatórios personalizáveis e compartilhe-os entre equipes e partes interessadas

Limitações do Workboard

A navegação do software pode ser complexa para novos usuários

Preços do Workboard

Não disponível

Avaliações e opiniões sobre o Workboard

G2: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

4,5/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

4. Malha

via Malha Muitas vezes, tenho visto organizações ignorarem um fator crucial na avaliação de desempenho: Os funcionários precisam ver o quanto progrediram e como seu trabalho se encaixa no grande esquema das coisas - uma maneira segura de aumentar o envolvimento dos funcionários!

Melhor para gerenciamento de desempenho e envolvimento dos funcionários

Uma ferramenta de gerenciamento de pessoas em sua essência, o Lattice ajuda a conectar as contribuições individuais ao sucesso organizacional.

A ferramenta integra OKRs à estratégia de gerenciamento de desempenho da empresa, garantindo que os esforços da equipe estejam alinhados às principais prioridades do negócio.

**O que eu mais gostei nesse software de OKR foi o foco no feedback contínuo. Ele me permitiu marcar reuniões individuais com os membros da equipe e realizar verificações de desempenho rapidamente, garantindo que cada ação seja intencional e orientada por metas e que os problemas sejam resolvidos sem perda de tempo.

melhores recursos do #### Lattice

Alinhe metas estratégicas em toda a organização com as ferramentas de alinhamento fáceis de usar do Lattice

Acompanhe o progresso de forma eficiente com painéis de controle intuitivos e personalizáveis

Facilite a comunicação por meio de ferramentas integradas que oferecem suporte a feedback e colaboração

Personalize OKRs com modelos que atendem a necessidades e metas comerciais específicas

Integre a ferramenta com o Jira, o Salesforce e o Microsoft Teams

Limitações do Lattice

Integrações de terceiros limitadas em comparação com os concorrentes, o que pode prejudicar o fluxo de trabalho em ambientes com diversidade de tecnologia

A funcionalidade do aplicativo móvel é limitada, o que pode afetar a experiência do usuário

Preços da Lattice

Gerenciamento de desempenho + OKRs e metas : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Engagement : +$4/mês por usuário

: +$4/mês por usuário Crescimento : +$4/mês por usuário

: +$4/mês por usuário Compensação: +$6/mês por usuário

Lattice ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Alguns dos Os recursos mais adorados do Lattice incluem pesquisas de engajamento, rastreamento de OKRs e avaliações de desempenho.

Adoro o design da interface do usuário de toda a plataforma. A facilidade e a simplicidade não só da administração da ferramenta, mas também de todos os materiais de engajamento e treinamento - incluindo a Lattice University e o Help Desk da Lattice. Utilizamos muitos dos recursos, incluindo 1:1, atualizações, feedback, pesquisas de envolvimento, rastreamento de metas/OKR e avaliações de desempenho.

5. 15Five

via 15Cinco o 15Five é uma plataforma SaaS de RH e uma ferramenta OKR que aumenta o envolvimento dos funcionários e aprimora o gerenciamento do desempenho por meio da definição eficaz de metas e do reconhecimento dos funcionários.

Melhor para rastreamento de OKR baseado em feedback

Adorei a interface amigável e a ênfase no apoio a um ciclo contínuo de feedback entre gerentes e funcionários. O painel Best-Self Review é um ótimo complemento - ele integra o crescimento pessoal dos funcionários ao gerenciamento do desempenho.

Como gerente, uso o painel de avaliação para ver o progresso da minha equipe, e os colaboradores individuais podem usá-lo para medir o progresso de seus ciclos de avaliação pessoal.

Outro favorito é o High Fives, uma ferramenta de reconhecimento entre pares que promove uma cultura de trabalho positiva. Os membros da equipe podem dar "High Five" uns aos outros para demonstrar apreço, e os líderes da equipe podem usá-la para comemorar vitórias e contribuições.

Além disso, o 15Five inclui poderosas ferramentas de relatório e integrações com softwares comerciais populares. Adorei a integração perfeita com o Google Calendar - é muito rápido e fácil agendar reuniões individuais com os membros da minha equipe diretamente do aplicativo.

Melhores recursos do 15Five

Fornecer e coletar feedback com o recurso de check-in semanal que incentiva a comunicação aberta entre gerentes e funcionários

Aprimorar o alinhamento estratégico, conectando as metas individuais dos funcionários com os objetivos gerais da empresa

Acompanhe e analise o desempenho com ferramentas abrangentes de relatórios e obtenha insights acionáveis

Integre-se perfeitamente a outras ferramentas, como Slack, Microsoft Teams e plataformas HRIS, para aumentar a eficiência do seu fluxo de trabalho

limitações do #### 15Five

Dependência da contribuição regular do usuário: a eficácia da ferramenta diminui sem a participação consistente de todos os usuários

Preços do 15Five

Engage : uS$ 4/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 4/mês por usuário (somente faturamento anual) Perform : uS$ 10/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 10/mês por usuário (somente faturamento anual) Total Platform: uS$ 16/mês por usuário (somente faturamento anual)

15Five ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (880+ avaliações)

6. Asana

via Asana A Asana, amplamente reconhecida por seus recursos de gerenciamento de projetos, também pode funcionar como uma ferramenta de OKR para ajudar as empresas a simplificar seus processos de definição e acompanhamento de metas.

Melhor para gerenciamento de projetos e tarefas

A plataforma integra o gerenciamento de tarefas aos objetivos estratégicos, garantindo que todos os membros da equipe estejam alinhados com a visão da empresa e que suas contribuições individuais sejam claramente visíveis.

Gostei particularmente do recurso de acompanhamento de progresso da Asana, que tem indicadores visuais claros e atualizações em tempo real que mantêm as equipes conectadas e informadas. Isso é particularmente útil quando você está planejando escrever OKRs eficazes e monitorá-los em escala.

Além disso, a Asana oferece suporte a uma série de integrações com outras ferramentas de negócios, mantendo sua pilha de tecnologia enxuta e os fluxos de trabalho tranquilos.

Melhores recursos da Asana

Priorize e atribua tarefas com eficiência no modo de exibição de lista

Automatize tarefas repetitivas, economizando tempo e reduzindo o esforço manual

Planeje sprints e defina marcos para manter sua equipe focada e no caminho certo

Monitore o progresso dos OKRs da equipe em tempo real com portfólios

Limitações da Asana

O plano gratuito permite apenas até 15 usuários por equipe

Orientado principalmente para tarefas, o que pode diluir o foco em metas estratégicas de nível superior

Não é possível atribuir tarefas a vários membros da equipe, o que complica a colaboração nas metas

Preços da Asana

**Gratuito

Inicial : uS$ 13,49/mês por usuário

: uS$ 13,49/mês por usuário Avançado : uS$ 30,49/mês por usuário

: uS$ 30,49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Asana ratings & reviews

G2: 4,3/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

Os usuários gostam de como Asana ajuda a manter tudo em um só lugar:

Definição de metas e OKR de cima para baixo. Desde os principais objetivos até o detalhamento das táticas.

7. Betterworks

via Obras melhores O Betterworks é um software de gerenciamento de desempenho que ajuda a definir OKRs para impulsionar o sucesso organizacional e o alinhamento dos funcionários. Ele integra o controle de metas com o treinamento contínuo de desempenho.

Melhor para feedback e comunicação

Achamos impressionante a capacidade da Betterworks de escalonar OKRs em grandes empresas, com ferramentas que apoiam a comunicação transparente, o alinhamento de metas e avaliações frequentes do progresso.

Adorei a forma como essa ferramenta mantém o foco nos funcionários - permanecendo comprometida com seu progresso, investindo em seu aprendizado e resolvendo seus problemas. Eu podia definir reuniões individuais com os membros da minha equipe instantaneamente, fornecer feedback em tempo real e coletar feedback deles sobre como a gerência pode melhorar sua experiência.

Com essa ferramenta, é fácil estabelecer um ambiente de realização focada e melhoria contínua, o que, em última análise, aproxima a organização de suas metas.

Melhores recursos do Betterworks

Mapeie os desenvolvimentos trimestrais e defina marcos para acompanhar o progresso

Usar o feedback do gerente e dos colegas para melhorar o desempenho individual

Realize calibrações e obtenha percepções precisas e imparciais sobre o desempenho dos funcionários

Transforme os gerentes em treinadores e estimule o potencial de sua força de trabalho

Limitações do Betterworks

Tem uma curva de aprendizado acentuada

O feedback em tempo real e de vários avaliadores está disponível apenas no plano empresarial

Preços do Betterworks

Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Mid-Market: Preços personalizados

Betterworks ratings & reviews

G2: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

4,2/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 3,9/5 (15+ avaliações)

8. Caixa de correio

via Caixa de pessoas O Peoplebox mescla a definição de metas com o gerenciamento de talentos, tornando os OKRs parte integrante do fluxo de trabalho de todos.

Melhor para criar uma cultura de alto desempenho

O Peoplebox vem com um conjunto de recursos poderosos, como atualizações automáticas de metas, feedback em tempo real e reuniões individuais integradas, garantindo alinhamento contínuo e discussões sobre desempenho.

Sua análise avançada me ajudou a extrair insights detalhados sobre o alinhamento da equipe. Pude identificar possíveis obstáculos (no meu caso, uma equipe com pouco pessoal que não conseguia cumprir os prazos) e tomar decisões melhores para resolvê-los.

O Peoplebox também se integra a ferramentas populares, como o Slack e o Microsoft Teams, para que as equipes possam torná-lo parte de sua pilha de tecnologia existente sem problemas.

Melhores recursos do Peoplebox

Alinhe as metas da equipe de forma eficiente com as estratégias organizacionais por meio do acompanhamento direto de OKRs

Facilite o feedback em tempo real para manter os membros da equipe envolvidos e informados sobre seu progresso

Conduza reuniões individuais produtivas com agendas de reuniões integradas e ações de acompanhamento diretamente vinculadas aos OKRs

Automatize as atualizações para minimizar a entrada manual e manter todos atualizados sobre o status das metas

Limitações do Peoplebox

Tem uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários que navegam pelos recursos avançados

Não há planos mensais

Preços do Peoplebox

Gerenciamento de talentos : uS$ 7/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 7/mês por usuário (somente faturamento anual) PlataformaOKR : uS$ 8/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 8/mês por usuário (somente faturamento anual) Full-Suite Professional : uS$ 12/mês por usuário (somente cobrança anual)

: uS$ 12/mês por usuário (somente cobrança anual) Full-Suite Premium : uS$ 15/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 15/mês por usuário (somente faturamento anual) Plano Enterprise: Preços personalizados

Peoplebox ratings & reviews

G2: 4,5/5 (300 avaliações)

4,5/5 (300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (229 avaliações)

9. PerformYard

via PerformYard Projetado para apoiar as organizações na obtenção do alinhamento estratégico, o PerformYard permite a definição, o rastreamento e o gerenciamento claros de OKRs em todos os níveis da empresa. Ele se concentra na facilidade de uso para se destacar dos concorrentes. Gostei particularmente de como foi fácil se familiarizar com a ferramenta e começar a usá-la. A PerformYard deve funcionar muito bem para pequenas empresas que estão começando a usar OKRs e avaliações de desempenho.

Melhor para avaliações de desempenho personalizáveis

Meus recursos favoritos são o cascateamento flexível de metas, os ciclos de revisão personalizáveis e os mecanismos de feedback em tempo real. Esses recursos garantem que as metas estejam consistentemente alinhadas com os objetivos comerciais, ajudando qualquer pessoa a gerenciar ativamente e otimizar o desempenho dos funcionários.

O PerformYard também se integra perfeitamente aos sistemas de RH existentes, proporcionando uma experiência coesa que apoia uma cultura orientada para o desempenho.

Melhores recursos do PerformYard

Simplifique os processos de definição de metas com modelos de OKR personalizáveis e flexíveis

Aprimore o alinhamento estratégico por meio de uma cascata eficaz de metas entre os departamentos

Facilite o feedback em tempo real para garantir a comunicação e o ajuste contínuos dos objetivos

Personalize as avaliações de desempenho para que se ajustem aos cronogramas e critérios exclusivos de sua organização

Integre-se efetivamente aos sistemas de RH existentes para manter a continuidade dos dados e reduzir a sobrecarga administrativa

Limitações do PerformYard

Integrações limitadas de terceiros em comparação com outras ferramentas de OKR

Falta transparência nos preços, pois os detalhes não estão prontamente disponíveis no site, exigindo contato direto para obter cotações

Preços da PerformYard

Gerenciamento de desempenho : uS$ 5 a US$ 10/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 5 a US$ 10/mês por usuário (somente faturamento anual) Engajamento de funcionários: A partir de US$ 1 a US$ 3/mês por usuário (somente faturamento anual)

PerformYard ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

4,7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

10. Livro de contratações

via Livro de aluguel O Hirebook organiza práticas de gerenciamento caóticas e orienta os funcionários para que contribuam de forma mais eficaz. A ferramenta converte automaticamente as atividades diárias em resultados importantes, para que os funcionários possam ver claramente o impacto que estão causando e se sintam motivados a dar o melhor de si.

Melhor para aumentar o envolvimento dos funcionários

Para pequenas empresas e equipes remotas que buscam melhorar o envolvimento e integrar o acompanhamento do desempenho, o Hirebook oferece um conjunto de recursos bem projetados. Alguns deles estimulam a comunicação regular e os ciclos de feedback positivo: check-ins, atualizações de resultados importantes, reuniões individuais e muito mais.

Achei que os organogramas se adequam bem ao meu fluxo de trabalho.

Como nossa equipe está crescendo rapidamente, fica difícil controlar quem está trabalhando em cada departamento e em cada projeto. **Com o Org Charts, pude obter rapidamente informações sobre os novos integrantes, verificar seu progresso em um nível granular e oferecer a ajuda necessária por meio de check-ins

Melhores recursos do Hirebook

Visualize o progresso com OKRs em cascata e incentive os funcionários a se manterem atualizados com sua contribuição individual

Receba relatórios de OKRs em seu e-mail ou em dispositivos móveis

Personalize os check-ins por departamentos, equipes ou indivíduos - faça perguntas relevantes e colete feedbacks precisos dos funcionários

Permita que os funcionários façam o check-in em modo assíncrono

Limitações do Hirebook

Não há plano gratuito

Não é possível atribuir metas ou tarefas a vários membros da equipe

Preços do Hirebook

Empresarial : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Hirebook ratings & reviews

G2: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

4,9/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Os usuários da Mot adoram a simplicidade e a intuitividade do uso da ferramenta e são surpresos com seus diversos recursos.

Embora eu tenha comprado o hirebook por causa de seus recursos de alinhamento de OKR, fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir os outros recursos que ele oferece (por exemplo, criar reuniões com colegas de equipe e poder acompanhar vários itens da agenda ao longo do tempo, definir KPIs diários para funcionários mais operacionais, fazer check-in para que seus subordinados diretos possam lhe dizer regularmente como estão se sentindo e o que os preocupa) Os recursos de OKR são excelentes, intuitivos e visuais. Você pode alinhar os OKRs de toda a organização e ter uma noção de como as diferentes equipes estão avançando em direção às suas metas.

11. Resultados da Quantive

via Resultados quantitativos Projetado para pequenas empresas e empreendimentos, o software de OKR da Quantive acrescenta muita flexibilidade ao processo de gerenciamento de OKR. Ele importa automaticamente dados de aplicativos de terceiros e atualiza os OKRs - não é necessário nenhum esforço manual!

Melhor para relatórios de benchmarking

Durante nossos testes, um recurso que se destacou foi a capacidade de fazer benchmarking do progresso e dos processos para identificar o que pode ser melhorado.

No meu caso, o objetivo era aumentar o tráfego orgânico do nosso site em 20%. À medida que avançávamos e o sistema tinha dados suficientes para trabalhar, eu podia comparar meu progresso e meus resultados com os de outros clientes da Quantive com metas semelhantes.

Esse processo de benchmarking me ajudou a entender melhor o cenário do tráfego orgânico. Como estávamos quase no mesmo nível do benchmark, tive a certeza de que estávamos no caminho certo.

Melhores recursos da Quantive Results

Destaque as maiores conquistas de uma equipe ou de um indivíduo e recompense o desempenho com emblemas, gifs e comentários para manter altos os níveis de envolvimento

Mantenha-se atualizado sobre as atividades de OKR da sua equipe e mantenha uma trilha de auditoria com o histórico de atividades

Mantenha-se em contato com os colegas de equipe e colabore em metas e tarefas em tempo real com a integração do Slack e do Microsoft Teams

Crie automaticamente um organograma para ajudar os membros da equipe a entender a estrutura da empresa

Limitações do Quantive Results

A configuração inicial e o treinamento exigem tempo e recursos para aproveitar totalmente os recursos da plataforma

Preços da Quantive Results

Essenciais : Gratuito

: Gratuito Escala : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises da Quantive Results

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

12. Kallidus Perform

via Kallidus Perform O Kallidus Perform é uma ferramenta de software OKR projetada para simplificar o gerenciamento do desempenho e aprimorar os processos de definição de metas nas organizações. Ele permite que as empresas definam e acompanhem claramente os objetivos e os principais resultados em nível individual e de equipe, promovendo uma cultura de alto desempenho e melhoria contínua.

Melhor para L&D e gerenciamento do ciclo de vida dos funcionários

Sua interface amigável se destacou para mim. Adorei como ela simplifica o rastreamento e o gerenciamento de OKRs em vários níveis, tornando-os acessíveis a todos os funcionários.

Mas a força da Kallidus vai além dos já excelentes recursos de OKR. É um ecossistema muito bem construído para dar suporte a todos os tipos de programas de aprendizagem e desenvolvimento. Tentei redirecionar as campanhas de treinamento por meio da Kallidus, personalizando modelos e projetando os módulos, e recebi um feedback positivo de toda a equipe.

O Kallidus Perform também suporta um ciclo contínuo de gerenciamento de desempenho, integrando check-ins regulares e feedback em tempo real que mantêm as equipes alinhadas e focadas em suas metas. Eu o recomendaria para organizações que buscam manter a agilidade e a adaptabilidade em suas operações estratégicas.

Os melhores recursos do Kallidus Perform

Simplificar a definição de metas com modelos personalizáveis de OKRs que são fáceis de ajustar e se alinham às estratégias de negócios

Aumentar o envolvimento dos funcionários, permitindo feedback e check-ins regulares, promovendo uma cultura de melhoria contínua

Simplifique o acompanhamento do desempenho com uma interface amigável que facilita a adoção e a utilização de OKRs por todos

Personalize as avaliações de desempenho para atender às necessidades e aos prazos específicos de diferentes equipes

Integrar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento ao processo de gerenciamento de desempenho

Limitações do Kallidus Perform

A curva de aprendizado para novos usuários pode ser acentuada devido à profundidade dos recursos e das opções de personalização disponíveis

Os recursos de integração com outros sistemas são limitados

Preços do Kallidus Perform

Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Kallidus Perform

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

13. Lucro.co

via Lucro.co O Profit.co é outra ferramenta de software de OKR que se tornou popular por sua abordagem abrangente ao gerenciamento de objetivos e resultados-chave, permitindo que as empresas refinem seu planejamento e execução estratégicos.

Ele tem fluxos de usuário bem projetados e personalizações granulares que tornam a ferramenta muito agradável de usar.

Melhor para gerenciamento personalizável de OKR

O Profit.co oferece um conjunto de recursos que promovem o alinhamento em todos os níveis de uma organização, garantindo que todos se sintonizem em direção a objetivos comuns. **Fiquei impressionado com seus mais de 400 KPIs embutidos e personalizados para medir o desempenho de forma eficiente

Enquanto usava o Profit.co, eu frequentemente destacava para meus colegas como os painéis eram visuais. Como um espaço completo para compartilhar atualizações, feedback e recursos relacionados a metas, o Profit.co funciona muito bem - ele me ajudou a explorar atualizações em tempo real e a ficar por dentro dos OKRs enquanto colaborava com os membros da equipe. Você também pode criar um OKR de equipe com a ajuda de guias e modelos de OKR.

Adorei o fato de a plataforma se concentrar em oferecer recursos educacionais. Os módulos de treinamento ajudam os usuários a maximizar os benefícios dos objetivos e principais resultados e a melhorar o desempenho de toda a empresa.

Melhores recursos do Profit.co

Fornecer aos funcionários uma visão geral da visão da empresa por meio de painéis de alinhamento

Aproveitar mais de 400 KPIs embutidos e personalizados para medir o desempenho com eficiência

Personalize e crie um período de OKR ou um ciclo de avaliação de desempenho com um título e duração de sua escolha

Limitações do Profit.co

Não é possível criar campos personalizados de OKR no plano gratuito

Integrações limitadas com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como Asana, Trello, Proofhub

Não é possível visualizar suas tarefas na visualização de Gantt

Preços do Profit.co

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Profit.co

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 80 avaliações)

14. Metas do Viva

via Objetivos do Viva O Microsoft Viva Goals é uma ferramenta estratégica de software de OKR integrada ao pacote Microsoft Viva, projetada para alinhar os esforços da equipe aos objetivos mais importantes de uma organização.

Melhor para definição e acompanhamento de metas usando modelos predefinidos

Aproveitando a infraestrutura robusta do ecossistema da Microsoft, o Viva Goals permite definir, monitorar e gerenciar objetivos e resultados importantes nos níveis da equipe e da organização.

A integração rápida e perfeita com outros produtos da Microsoft, como o Teams e o Azure DevOps, é um recurso indispensável.

Além disso, o Viva Goals pode automatizar atualizações de progresso e fornecer percepções acionáveis por meio de análises avançadas. Também fiquei surpreso ao ver o grande número de recursos personalizáveis OKRs e modelos de definição de metas que atendem a vários casos de uso, facilitando a definição e o acompanhamento do desempenho em escala

Melhores recursos do Viva Goals

Integre-se facilmente às ferramentas e aos serviços do Microsoft Office para manter um fluxo de trabalho unificado

Automatize o acompanhamento do progresso para fornecer atualizações em tempo real e reduzir a entrada manual de dados

Promova o alinhamento estratégico vinculando claramente os objetivos individuais e da equipe às metas gerais da empresa

Aprimore a tomada de decisões com análises avançadas que oferecem insights profundos sobre o desempenho dos OKRs

Facilite a colaboração, aproveitando o Microsoft Teams para comunicação e atualizações relacionadas aos OKRs

Limitações do Viva Goals

A dependência do ecossistema da Microsoft pode limitar seu apelo a organizações não totalmente integradas aos produtos da Microsoft

O custo pode ser uma barreira para pequenas empresas ou startups, já que o preço é normalmente agregado a outros produtos Viva ou Microsoft 365

A configuração inicial e a adoção podem exigir tempo e esforço significativos, especialmente para organizações sem exposição prévia à interface da Microsoft

Preços das Metas do Viva

Microsoft Viva no Microsoft 365: Disponível como parte do plano empresarial do Microsoft 365

Disponível como parte do plano empresarial do Microsoft 365 Comunicações e comunidades de funcionários do Microsoft Viva: US$ 2/mês por usuário (somente faturamento anual)

US$ 2/mês por usuário (somente faturamento anual) Análise do local de trabalho e feedback dos funcionários do Microsoft Viva: US$ 6/mês por usuário (somente cobrança anual)

US$ 6/mês por usuário (somente cobrança anual) Microsoft Viva Suite: US$ 12/mês por usuário (somente cobrança anual)

Avaliações e críticas do Viva Goals

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

15. Acampamento da Lua

via Acampamento lunar O Mooncamp é um software para criar e comunicar a estratégia de negócios para pessoas internas e incentivar o alinhamento em toda a empresa usando OKRs.

Melhor para a criação de estratégias hierárquicas

Experimentei o recurso Strategy Tree para oferecer a todos uma perspectiva de alto nível de nossa estratégia organizacional. O quadro de desenho editável me permitiu mapear nossas principais áreas de foco para o trimestre, metas e iniciativas por hierarquia.

Por exemplo, nossa hierarquia de objetivos trimestrais para as equipes de sucesso do cliente era mais ou menos assim:

Área de foco: Excelência no atendimento ao cliente

Objetivo: Melhorar a capacidade de resposta e a eficácia do suporte ao cliente

**Resultado-chave 1: Reduzir em 20% o tempo médio de resposta às consultas dos clientes

Resultado-chave 2: Atingir uma taxa de resolução de 90% no primeiro contato

Atingir uma taxa de resolução de 90% no primeiro contato Resultado-chave 3: Aumentar o índice de satisfação do suporte ao cliente para 85%

Iniciativas:

Implementar um novo sistema de emissão de tíquetes para melhor controle e gerenciamento das consultas

Treinar representantes de atendimento ao cliente em técnicas avançadas de solução de problemas

Estabelecer uma base de conhecimento de atendimento ao cliente para referência mais rápida

O software capacitou minha equipe a entender essa hierarquia passo a passo em um piscar de olhos e a agir de acordo.

melhores recursos do #### Mooncamp

Faça alterações nas metas em massa usando operações como editar, excluir ou duplicar

Torne suas metas visíveis publicamente ou mantenha-as privadas - o controle está em suas mãos

Integrar a ferramenta com o Slack ou o Microsoft Teams e realizar check-ins regulares

Adicione propriedades personalizadas às suas metas usando terminologia específica do setor

Limitações do Mooncamp

A experiência móvel não é tão suave quanto a versão para desktop

Preços do Mooncamp

Essencial : uS$ 6/mês por usuário (somente faturamento anual)

: uS$ 6/mês por usuário (somente faturamento anual) Profissional : uS$ 10/mês por usuário (somente cobrança anual)

: uS$ 10/mês por usuário (somente cobrança anual) Empresarial: Preços personalizados

Mooncamp ratings & reviews

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Quase todos os usuários do Mooncamp (como eu) admiram a simplicidade e a facilidade de uso da ferramenta, creditando a ela a simplificação do gerenciamento de OKRs.

Uso o Mooncamp para monitorar os objetivos e principais resultados e ele tem sido muito útil para manter o controle das minhas metas. Já usei outras ferramentas de controle de objetivos e principais resultados antes, mas consegui ser mais consistente com o Mooncamp. Isso se deve, em grande parte, à facilidade de uso e à flexibilidade, o que é muito importante em startups, já que as prioridades podem mudar constantemente.

Benefícios do uso de ferramentas de OKR

As ferramentas de software de OKR oferecem uma variedade de benefícios que podem melhorar significativamente a maneira como as organizações definem metas e medem o desempenho. Aqui estão os principais benefícios:

1. Alinhamento e transparência

As ferramentas de OKR ajudam a garantir que todos na organização entendam os objetivos estratégicos e vejam como seus esforços contribuem para atingir essas metas.

A transparência ajuda a alinhar os esforços entre diferentes departamentos e equipes, promovendo uma abordagem unificada para as metas organizacionais.

2. Maior foco e clareza

Ao definir objetivos claros e mensuráveis, as ferramentas de OKR ajudam as equipes e os indivíduos a priorizar seu trabalho e a se concentrar nas atividades de maior impacto.

Para nós, isso significou o fim do desperdício de esforços em tarefas de baixa prioridade e garantiu a alocação eficiente de recursos.

3. Engajamento aprimorado

Quando os funcionários entendem como seu trabalho contribui para as metas da empresa, seu envolvimento e motivação aumentam.

Ao usar o ClickUp para rastrear OKRs na ClickUp, conseguimos promover um senso ainda maior de propriedade e responsabilidade, pois os funcionários podem ver os resultados de seus esforços e entender seu papel no sucesso da empresa.

4. Agilidade e adaptabilidade

As ferramentas de OKR incentivam check-ins e atualizações regulares, permitindo que as equipes ajustem suas estratégias rapidamente em resposta às condições voláteis do mercado.

Essa agilidade garante que a organização permaneça ágil e possa capitalizar as oportunidades.

5. Decisões orientadas por dados

Com as ferramentas de OKR, a tomada de decisões se torna mais orientada por dados. Os líderes podem acompanhar o progresso em tempo real, analisar os resultados e tomar decisões informadas com base em dados reais de desempenho, em vez de suposições, o que leva a melhores ajustes e resultados estratégicos.

Podemos ver rapidamente, por exemplo, se a produção de mais conteúdo está relacionada a mais inscrições ou se devemos concentrar os esforços na otimização das peças existentes primeiro.

6. Gerenciamento de desempenho aprimorado

Com métricas e objetivos claros para avaliar o desempenho dos funcionários, o processo de avaliação de desempenho se torna mais simplificado.

A abordagem estruturada das ferramentas OKR abre caminho para avaliações de desempenho objetivas, transparentes e imparciais e ajuda a identificar áreas de melhoria.

7. Facilitação da melhoria contínua

Os recursos de medição e relatório regulares das ferramentas de OKR incentivam um ciclo contínuo de definição de metas, medição de resultados e refinamento de estratégias.

Esse processo contínuo promove uma cultura de melhoria contínua dentro da organização. Na ClickUp, isso também fica evidente em um de nossos valores fundamentais: Crescer 1% todos os dias.

8. Escalabilidade

As ferramentas de OKR são escalonáveis e podem ser usadas com eficácia por organizações de todos os tamanhos - de startups a grandes empresas.

À medida que a organização cresce, as ferramentas podem se adaptar a estruturas mais complexas e acomodar mais usuários.

Tendências das ferramentas de OKR

O software de OKR está em constante mudança à medida que as organizações reconhecem a importância crescente da definição e do alinhamento de metas estratégicas. Aqui estão algumas das principais tendências no cenário de ferramentas de OKR a serem observadas:

1. Os OKRs estão se expandindo para além das empresas

Organizações sem fins lucrativos, instituições educacionais e até mesmo pessoas físicas estão adotando a estrutura de OKR para a definição de metas.

Além disso, há uma tendência em empresas maiores e mais tradicionais de misturar OKRs com KPIs para aumentar a agilidade e incorporar o estabelecimento de metas trimestrais de curto prazo para projetos com KPIs de sucesso anuais mais rígidos.

2. A análise avançada e os recursos de relatórios mais sofisticados estão em ascensão nas ferramentas de OKR

As organizações estão buscando insights mais profundos sobre os dados de desempenho e as tendências que podem orientar as decisões estratégicas.

As ferramentas de OKR estão incorporando recursos analíticos mais robustos para fornecer esses insights, incluindo análises preditivas e recomendações orientadas por IA.

3. A experiência do usuário e a acessibilidade estão melhorando

Há uma tendência de ferramentas de OKR mais fáceis de usar e acessíveis.

À medida que essas ferramentas se tornam uma parte central da cultura organizacional, a demanda por plataformas fáceis de usar e acessíveis a partir de vários dispositivos, inclusive móveis, está aumentando.

O objetivo é incentivar todos os funcionários a participarem ativamente do processo de OKR.

4. O coaching e o treinamento de OKR estão se tornando cada vez mais importantes

À medida que a adoção de metodologias de OKR cresce, também cresce a necessidade de treinamento e suporte adequados.

Muitos fornecedores de ferramentas de OKR agora estão oferecendo serviços de coaching profissional, recursos educacionais e módulos de treinamento para garantir a implementação bem-sucedida e o uso sustentado de OKR.

Por exemplo, a ClickUp University (uma plataforma de aprendizado on-line para dominar o ClickUp) organiza o Workshop ao vivo sobre implementação e controle eficazes de OKRs para ajudar os usuários em sua jornada de acompanhamento de metas.

5. Os recursos de automação estão dominando

A automação nas ferramentas de OKR está aumentando, com recursos como atualizações automáticas de progresso, sistemas de notificação e lembretes automatizados tornando-se padrão.

Esses recursos ajudam a reduzir a carga administrativa e mantêm todos atualizados sobre os principais desenvolvimentos. Automações do ClickUp é um forte exemplo disso!

6. Há um foco em metas de sustentabilidade e impacto social

Há uma tendência crescente de incorporar objetivos de sustentabilidade e impacto social à estrutura de OKR.

Por exemplo, a Patagonia, a popular marca de roupas e equipamentos para atividades ao ar livre, estabeleceu várias metas climáticas, como tornar suas embalagens totalmente reutilizáveis até 2025, eliminar materiais de petróleo virgem em seus produtos até 2025 e chegar a zero líquido até 2024.

As organizações estão usando ferramentas de OKR para definir, gerenciar e relatar metas relacionadas ao impacto ambiental e à responsabilidade social, alinhando as estratégias corporativas com metas sociais mais amplas.

7. As empresas estão dobrando o engajamento dos funcionários

À medida que o trabalho remoto se torna mais predominante, há uma ênfase crescente no uso de ferramentas de OKR para envolver os funcionários.

Os recursos que promovem o reconhecimento, o desenvolvimento pessoal e o feedback contínuo estão sendo priorizados para manter as equipes remotas motivadas e conectadas às metas da organização.

8. Maior transparência

A transparência, a colaboração entre equipes e o alinhamento são fundamentais para a implementação bem-sucedida de OKRs. Com o uso de ferramentas de OKR, os OKRs e os dados de sucesso estão se tornando menos isolados nas organizações.

As empresas estão combinando OKRs estratégicos de cima para baixo com OKRs de baixo para cima, orientados pela equipe, para preencher a lacuna entre a direção geral e as contribuições individuais.

É por isso que sou sempre a favor de tornar os OKRs visíveis em cada nível da organização e de realizar workshops de OKRs entre equipes para, por exemplo, estabelecer OKRs de projetos ou de experiência do cliente.

Escolha a melhor ferramenta de software de OKR para sua equipe

As opções de software de OKR que selecionamos neste artigo atendem a organizações de diferentes tamanhos. Elas oferecem um roteiro para definir e monitorar OKRs e incentivam você a atingir suas metas ambiciosas.

Embora tenham sistemas perfeitos de definição de metas, nem todos são abrangentes o suficiente para reunir todo o pessoal, os processos e os sistemas de sua organização em um só lugar. Algumas funcionam muito bem como ferramentas autônomas de rastreamento de OKRs, enquanto outras oferecem recursos limitados de colaboração.

As organizações que estão se expandindo rapidamente precisam de algo mais poderoso do que um software de monitoramento de OKR em silos. O software de OKR certo se integra ao seu fluxo de trabalho e ao sistema de gerenciamento de projetos, mantém as equipes na mesma página e se expande com você.

Levando esses fatores em consideração, o ClickUp é um claro vencedor.

O ClickUp Goals vincula os objetivos individuais a uma visão mais ampla da empresa, permite que as equipes se comuniquem entre si e visualizem o progresso, ajuda a criar OKRs de forma rápida e sistemática usando modelos e, para completar, você tem o ClickUp Brain para idealizar OKRs baseados em tarefas. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!

FAQs do software OKR

1. O que é o software OKR?

O software OKR é uma plataforma de execução de estratégia projetada para ajudar as organizações a definir, acompanhar e gerenciar objetivos e resultados-chave (OKRs) para equipes e funcionários. Ele fornece uma plataforma centralizada para as equipes criarem, alinharem e monitorarem suas metas, mantendo a transparência e a responsabilidade.

2. O software OKR é adequado para todos os tipos de organizações?

O software OKR é benéfico para organizações de vários tamanhos e setores. Embora seja comumente usado em empresas de tecnologia e startups, outros setores, como saúde, educação e finanças, também adotaram OKRs para impulsionar o desempenho e o crescimento.

3. Quais recursos devo procurar em um software de OKR?

Ao escolher um software de objetivos e principais resultados, considere recursos como definição e acompanhamento de metas, visualização do progresso, recursos de integração com outras ferramentas (como software de gerenciamento de projetos) e facilidade de uso. Certifique-se de que o software esteja alinhado com as necessidades e metas específicas de sua organização.

4. Qual é a diferença entre OKR e Balanced Scorecard (BSC)?

Ao discutir OKRs vs. Balanced Scorecards os OKRs se concentram em realizações específicas e mensuráveis para impulsionar a inovação, enquanto os Balanced Scorecards alinham as atividades comerciais com a estratégia organizacional, usando uma combinação de métricas de desempenho para obter uma visão abrangente.