10 exemplos de OKRs de produtos para 2024

O gerenciamento de produtos não é uma tarefa fácil.

Há tons de coisas que podem afetar sua estratégia de produto. De novos concorrentes a mudanças nas preferências dos clientes, como você garante que seu produto permaneça relevante??

Embora gerenciamento de produtos é imprevisível, vocêpode ainda assim prever seu sucesso por meio de OKRs.

procurando os OKRs de produto perfeitos?

Neste artigo, falaremos sobre o que são OKRs de produto, analisaremos dez exemplos fantásticos de OKRs de gerenciamento de produto e destacaremos os melhores OKRs de produto software de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a gerenciar e monitorar os OKRs do produto.

Vamos em frente!

O que é um OKR de gerenciamento de produtos?

Vamos começar detalhando o que são OKRs .

Ao contrário da crença popular, os OKRs não são algo que o Cardi B inventou.

_Eles são ainda melhores!

OKR significa Objetivos e Key Rresultados.

A estrutura OKR se concentra na definição de metas e o ajuda a criar resultados mensuráveis que conduzem sua empresa ao sucesso.

um objetivo é onde você quer estar, e um * resultado-chave é uma estratégia de como você vai chegar lá.

Como os OKRs têm tudo a ver com a definição de metas, OKRs para gerentes de produto devem se referir à definição de metas para tornar seu produto um sucesso. A beleza dos OKRs é que eles podem ajudá-lo a marcar facilmente os itens em seu roteiro do produto .

Por falar nisso, dê uma olhada em alguns_ **Exemplos de OKRs

Antes de entrarmos nos exemplos de gerenciamento de produtos, há algumas regras para escrever OKRs significativos.

Certifique-se de que seus OKRs sejam:

**Alinhados: certifique-se de que o objetivo contribua para a visão geral da empresa

Específicos: semelhantes aMetas SMART, você precisa definir claramente seu objetivo e os principais resultados

semelhantes aMetas SMART, você precisa definir claramente seu objetivo e os principais resultados **Com limite de tempo: um bom OKR sempre tem um limite de tempo

Mensurável: certifique-se de definir metas mensuráveis para que você possa quantificar seu sucesso

certifique-se de definir metas mensuráveis para que você possa quantificar seu sucesso Ambicioso: e, por último, não tenha medo de sonhar grande! 💫

Use a_

10 exemplos de OKRs de produtos

Aqui estão dez exemplos de OKRs de produtos que levarão sua equipe de produtos ao sucesso:

A. OKRs de marketing OKRs de marketing ajudam você com seus

estratégia de marketing de produtos .

Essas metas se concentram em alcançar adequação produto-mercado e garantir que os clientes conheçam sua linha completa de produtos.

1. Objetivo:Implementar um boletim informativo semanal com sucesso

Principais resultados:

Decidir e finalizar a estratégia de conteúdo, os principais tópicos e as mensagens para os seis meses

Atingir uma taxa de abertura de 45%

Aumentar nossa base de assinantes de e-mail em 10% a cada semana

Chegar a 20.000 leitores até o segundo trimestre

2.Objetivo:Otimizar nosso funil de marketing

Principais resultados

Realizar 35 entrevistas com usuários do público-alvo

Aumentar nossa taxa de conversão de visitantes para avaliação de 6% para 12%

Aumentar a conversão de teste para pago de 18% para 45%

Objetivo : Melhorar o envolvimento com a marca

Principais resultados:

Aumentar o número de usuários ativos de 1.000 para 5.000

Aumentar o número de histórias de sucesso de clientes em nosso site de 2 para 10

Aumentar o envolvimento por meio do LinkedIn de 20% para 60%

Atualizar e compartilhar nosso roteiro de produtos

B. OKRs de vendas OKRs de vendas são metas que qualquer líder de produto precisa ter.

_Por quê?

Os OKRs de vendas são seus geradores de dinheiro!

Eles têm como objetivo levar as pessoas a comprem seu produto.

Aqui estão dois exemplos:

4. Objetivo: Lançar com sucesso a segunda versão de nosso principal produto até o início do segundo trimestre.

Bônus:_ Principais resultados:

Realizar quatro reuniões de descoberta de produtos

Obter 900 novas inscrições

Aumentar nossa taxa de registro para avaliação para 30%

Aumentar nossa taxa de teste para pago para 50%

5. Objetivo : Aumentar o alcance nacional de nosso produto em 50% até o primeiro trimestre do ano seguinte

Principais resultados:

Expandir nosso canal de distribuição para nos tornarmos o terceiro maior do estado

Expandir os empreendimentos de vendas para um novo estado a cada três meses

Criar um site de comércio eletrônico para expandir o alcance do nosso produto

6.Objetivo: Participar com sucesso de 10 eventos comerciais este ano

Principais resultados:

Registrar-se em 10 eventos comerciais

Fazer demonstrações de produtos para 30 clientes potenciais por dia em cada evento

Colete os detalhes de contato de pelo menos 300 clientes potenciais por evento

C. OKRs de clientes

Os OKRs do cliente são metas que fazem com que seus clientes queiram permanecer com seu produto.

Metas como manter seus clientes satisfeitos e fornecer os produtos certos farão com que os clientes se apaixonem por seu produto!

E, idealmente, até mesmo obcecados por eles...

Aqui estão dois exemplos:

7. Objetivo : Melhorar a satisfação do cliente em 45% até o terceiro trimestre

Principais resultados:

Aumentar nossa pontuação do Net Promoter de 7,0 para 8,5

Reduzir o número de solicitações de suporte de 3,5 para 1,0 por usuário por mês

Ligar para 50 clientes que abandonaram a empresa para descobrir por que eles saíram

Ligar para 50 clientes que abandonaram a empresa para descobrir por que eles saíram

8. Objetivo: Melhorar o envolvimento do cliente em 50% até o terceiro trimestre

Principais resultados:

Aumentar as taxas mensais de retenção de clientes de 40% para 60%

Aumentar o tempo médio gasto em nosso aplicativo de 10 minutos para 20 minutos com a implementação de um aplicativo estelarinterface do usuário do bate-papo* Aumentar o número de visitas únicas ao nosso site de 500 para 1.000 visitas por dia

D. OKRs de envolvimento do funcionário Envolvimento do funcionário Os OKRs visam melhorar o desempenho e o envolvimento da sua equipe de produtos.

Os OKRs da equipe de produtos podem incluir o aprimoramento da sinergia da equipe ou o treinamento da equipe de vendas para aprender todos os tipos de truques interessantes para promover seu produto:

Aqui estão dois exemplos:

9. Objetivo:Melhorar o aprendizado da equipe de produtos em 45% até o final do ano.

Principais resultados:

Realizar reuniões semestrais para membros antigos e novos da equipe para instruí-los sobre a cultura e a história da empresa

Enviar questionários mensais para ensinar a equipe de produtos sobre recursos antigos e novos

Conduzir semanalmentecompartilhamento de conhecimentosessões realizadas pelos membros da equipe de produtos

10. Objetivo : Melhorar o desempenho de nossa equipe de produtos

Principais resultados: Implementar um balanced scorecard .

É hora de melhorar sua estratégia de produto 🃑

Os OKRs de produto ajudam você a determinar metas e a planejar uma maneira de alcançá-las.

Eles também o ajudam a acompanhar seu progresso, pois quando um resultado-chave é concluído, você está um passo mais próximo de atingir essa meta.

A criação de um roadmap de produto que siga a estrutura de OKRs também ajuda as equipes a se concentrarem na criação do que é mais importante

Mas, como todos nós sabemos, os seres humanos são esquecidos e, às vezes, todos nós precisamos de um pouco de motivação.

Felizmente, um OKR ferramenta de gerenciamento de produtos

Com Lembretes , Tarefas recorrentes e ÁgilSprints, você estará esmagando todos os OKRs do seu produto como ninguém. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para levar seu produto ao próximo nível! 📈