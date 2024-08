Qual é a diferença entre OKRs e Balanced Scorecards?

Ao caminhar por um bairro desconhecido, ter um mapa lhe dá confiança.

A mesma regra se aplica à sua empresa. Se os objetivos organizacionais parecerem intimidadores, seguir uma estrutura de definição de metas o manterá na direção certa.

As estruturas de controle de metas, como OKRs e balanced scorecards, transformaram a maneira como as empresas modernas abordam o estabelecimento de metas.

Neste artigo, analisaremos esses sistemas em detalhes, suas diferenças e como você pode usá-los para desenvolver uma estratégia de negócios poderosa.

O que é OKR?

OKR (objetivos e principais resultados) é uma estrutura de estabelecimento de metas para que as empresas definam o que desejam alcançar (objetivos) e acompanhem os resultados mensuráveis (principais resultados) que indicam o progresso em direção a esses objetivos.

Um breve histórico de OKR

Na década de 1950, Peter Drucker (o fundador da administração moderna) sentiu a necessidade de considerar a administração como uma entidade separada em uma configuração de negócios.

Com a visão de ajudar os gerentes a dedicar mais tempo à estratégia de longo prazo da empresa, ele introduziu o conceito de gerenciamento por objetivos (MBO) em seu livro A Prática da Administração .

A principal ideia por trás da MBO era definir os objetivos dos funcionários e dos gerentes para aumentar o desempenho da organização.

Mas a ideia não era perfeita, como o próprio Drucker observou mais tarde. Por exemplo, se uma empresa define uma meta específica, como uma meta de produção, ela pressiona os funcionários a atingirem essas metas a torto e a direito e, como resultado, a qualidade é prejudicada.

Avançando rapidamente para a década de 1970, Andy Grove (o CEO da Intel na época) se inspirou no conceito de MBO.

Ele tomou emprestada a ideia de "objetivos", ajustou-a e a associou a "resultados-chave" (uma forma de medir a realização do objetivo). A introdução de resultados-chave impediu que os funcionários recorressem a atalhos para atingir os objetivos, pois havia todas as métricas para garantir que a equipe estivesse trabalhando na direção certa.

E foi assim que chegamos aos OKRs modernos.

Um dos membros da equipe de Grove na Intel, John Doerr, levou a filosofia OKR para o Google onde ela se tornou um grande sucesso. Por fim, empresas de todo o mundo começaram a implementar esse conceito em seus sistemas de gerenciamento estratégico; Meta, Netflix, Spotify e Deloitte são algumas das organizações de destaque que o utilizam atualmente.

O que é um Balanced Scorecard?

Como uma estrutura de gerenciamento de desempenho, o Balanced Scorecard (BSC) ajuda as empresas a monitorar e medir seu desempenho (indicadores-chave de desempenho ou KPIs) a partir de várias perspectivas, inclusive financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado/crescimento. Ele adota uma abordagem holística para analisar a saúde e o desempenho de uma organização.

Um breve histórico do balanced scorecard

Podemos rastrear a história do balanced scorecard até o início da década de 1990, quando o Dr. Robert Kaplan e o Dr. David Norton o apresentaram pela primeira vez no artigo da HBR 'The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance' (O Balanced Scorecard-Medidas que impulsionam o desempenho) . O documento argumentava a favor da medição do desempenho de uma empresa em um espectro, incluindo aspectos humanos e financeiros.

Alguns anos depois, Kaplan e Norton publicaram seu livro The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (O Balanced Scorecard: Traduzindo a Estratégia em Ação), no qual aprofundaram suas ideias.

Inicialmente, eles criaram o conceito pensando em empresas com fins lucrativos, mas agora ele também é amplamente adotado em organizações sem fins lucrativos e governamentais.

Entendendo a linguagem: Principais termos e conceitos

Antes de nos aprofundarmos nas diferenças entre o OKR e o balanced scorecard e em como eles moldam as empresas modernas, vamos estabelecer as bases primeiro.

Aqui estão alguns termos e conceitos-chave para ajudá-lo a entender melhor os OKRs e o BSC:

Gerenciamento estratégico: O processo contínuo de desenvolvimento de estratégias para atingir as metas e os objetivos de uma organização. Envolve a definição de objetivos, a análise dos concorrentes, a avaliação das forças internas e a alocação de recursos para executar a estratégia sem problemas

O processo contínuo de desenvolvimento de estratégias para atingir as metas e os objetivos de uma organização. Envolve a definição de objetivos, a análise dos concorrentes, a avaliação das forças internas e a alocação de recursos para executar a estratégia sem problemas Definição de metas: Identificação dos resultados desejados por uma organização em um prazo específico e definição de um plano de ação. Isso envolve a definição de metas S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) com uma visão de curto e longo prazo em mente

Identificação dos resultados desejados por uma organização em um prazo específico e definição de um plano de ação. Isso envolve a definição de metas S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) com uma visão de curto e longo prazo em mente Indicador-chave de desempenho (KPI): É uma métrica quantificável para rastrear e avaliar o progresso em direção a um objetivo comercial específico. KPI é diferente de OKR pois se refere apenas a uma métrica para medir o desempenho, enquanto o OKR é uma estrutura completa de rastreamento de metas

É uma métrica quantificável para rastrear e avaliar o progresso em direção a um objetivo comercial específico. KPI é diferente de OKR pois se refere apenas a uma métrica para medir o desempenho, enquanto o OKR é uma estrutura completa de rastreamento de metas Análise SWOT: Essa é uma estrutura de planejamento estratégico que identifica os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de um projeto ou de um plano de negócios

OKR vs. balanced scorecard: Qual é a diferença?

O OKR e o balanced scorecard são ferramentas complementares que atendem a diferentes aspectos do gerenciamento de negócios.

Aqui estão as principais diferenças:

Apesar das diferenças, o OKR e o BSC também compartilham algumas características comuns, tais como

Ambos são estruturas de gerenciamento estratégico para definir e monitorar metas

Ambos conectam os pontos entre a visão e as ações

Ambos adotam uma abordagem baseada em dados para o acompanhamento de metas

Juntas, elas ajudam a criar uma estratégia de negócios equilibrada e resiliente, combinando metas de curto prazo com visão de longo prazo.

Metodologias BSC e OKR

Um balanced scorecard descreve a estratégia e as metas de uma empresa. Os gerentes podem detalhar essas metas com a ajuda dos OKRs e revisá-las em ciclos curtos. O uso desses métodos em conjunto oferece uma abordagem abrangente para o controle de metas.

O OKR, por outro lado, consiste em duas partes principais: objetivos e resultados principais.

Objetivos : São descrições qualitativas das metas de curto prazo que você deseja alcançar. Elas devem desafiar sua equipe a dar o melhor de si e dar grandes saltos

: São descrições qualitativas das metas de curto prazo que você deseja alcançar. Elas devem desafiar sua equipe a dar o melhor de si e dar grandes saltos Resultados-chave: São um conjunto de métricas para acompanhar seu progresso em direção aos objetivos. Cada objetivo tem até cinco resultados-chave associados a ele

BSC: Uma visão geral

Como uma ferramenta de gerenciamento, o BSC avalia o desempenho de uma organização a partir de quatro perspectivas:

**Perspectiva financeira: concentra-se em métricas de desempenho financeiro, como crescimento da receita, lucratividade e retorno sobre o investimento

Perspectiva do cliente: Mede a satisfação do cliente, a retenção e a participação no mercado para entender como a empresa está atendendo às necessidades do cliente

Mede a satisfação do cliente, a retenção e a participação no mercado para entender como a empresa está atendendo às necessidades do cliente Perspectiva dos processos internos de negócios: Avalia a eficiência e a eficácia operacional, observando áreas como qualidade, inovação e melhoria de processos

Avalia a eficiência e a eficácia operacional, observando áreas como qualidade, inovação e melhoria de processos Perspectiva de aprendizado e crescimento: Avalia a capacidade da organização de inovar, aprender e crescer, incluindo treinamento e desenvolvimento de funcionários e cultura organizacional

Agora, vamos explorar os elementos do BSC e como essa estrutura contribui para o planejamento estratégico de uma organização:

Elementos do BSC

Estes são os quatro elementos essenciais de um balanced scorecard:

Objetivos: Metas S.M.A.R.T. de alto nível derivadas da análise SWOT

Metas S.M.A.R.T. de alto nível derivadas da análise SWOT Medidas: Métricas (KPI) para medir os objetivos comerciais

Métricas (KPI) para medir os objetivos comerciais Indicadores: Medidas de progresso para atingir as quatro perspectivas do BSC

Medidas de progresso para atingir as quatro perspectivas do BSC Iniciativas: Ações, projetos ou programas específicos criados para ajudar a atingir os objetivos estratégicos

Método de definição de metas no BSC

Com um balanced scorecard, as organizações criam objetivos nas quatro perspectivas, identificam KPIs relevantes e criam um mapa estratégico do BSC para estabelecer uma relação de causa e efeito entre os objetivos. Elas acompanham o progresso com software de planejamento estratégico a empresa deve revisar suas metas anualmente e fazer ajustes, se necessário.

As estabelecimento de metas o método do balanced scorecard se concentra em uma abordagem equilibrada, alinhando as metas em perspectivas relacionadas e criando uma linha de visão clara entre os esforços individuais e o sucesso organizacional. Seguindo essa abordagem estruturada, as organizações podem traduzir sua estratégia em metas acionáveis e mensuráveis que impulsionam o desempenho e a realização.

Exemplos de práticas de BSC

Esta é a aparência do balanced scorecard de uma empresa:

Perspectiva financeira: Aumentar a receita em 10% no próximo ano fiscal KPI: Taxa de crescimento da receita

Aumentar a receita em 10% no próximo ano fiscal Perspectiva do cliente: Melhorar os índices de satisfação do cliente em 15% por meio de melhores serviços de suporte KPI: Índice médio de satisfação do cliente

Melhorar os índices de satisfação do cliente em 15% por meio de melhores serviços de suporte Perspectiva dos processos internos: Reduzir o tempo de processamento de pedidos em 30% KPI: Tempo médio de processamento de pedidos, desde a colocação do pedido até o atendimento

Reduzir o tempo de processamento de pedidos em 30% Perspectiva de aprendizado e crescimento: Aumentar as horas de treinamento dos funcionários em 25% para aprimorar o desenvolvimento de habilidades KPI: Média de horas de treinamento por funcionário por ano

Aumentar as horas de treinamento dos funcionários em 25% para aprimorar o desenvolvimento de habilidades

Ciclos de revisão do BSC

As revisões do Balanced Scorecard (BSC) são realizadas regularmente para monitorar o desempenho, avaliar o progresso e fazer os ajustes necessários. A frequência dos ciclos de revisão do BSC pode variar de acordo com as necessidades da organização, mas as práticas comuns incluem:

Revisões mensais: Muitas organizações realizam revisões mensais do BSC para monitorar o desempenho e garantir correções de curso em tempo hábil. Durante essas revisões, o desempenho real é comparado com as metas de cada perspectiva

Muitas organizações realizam revisões mensais do BSC para monitorar o desempenho e garantir correções de curso em tempo hábil. Durante essas revisões, o desempenho real é comparado com as metas de cada perspectiva Revisões trimestrais: As revisões trimestrais do BSC são populares porque se alinham aos ciclos comuns de relatórios financeiros. Essas revisões fornecem uma avaliação mais abrangente do desempenho em um período mais longo, permitindo uma análise mais profunda e discussões estratégicas

As revisões trimestrais do BSC são populares porque se alinham aos ciclos comuns de relatórios financeiros. Essas revisões fornecem uma avaliação mais abrangente do desempenho em um período mais longo, permitindo uma análise mais profunda e discussões estratégicas Revisões semestrais ou anuais: Algumas organizações optam por revisões semestrais ou anuais do BSC, principalmente para objetivos estratégicos que exigem um horizonte de tempo mais longo. Essas revisões geralmente envolvem um exame mais completo da relevância do BSC, da validade das premissas e da necessidade de ajustes estratégicos significativos

Algumas organizações optam por revisões semestrais ou anuais do BSC, principalmente para objetivos estratégicos que exigem um horizonte de tempo mais longo. Essas revisões geralmente envolvem um exame mais completo da relevância do BSC, da validade das premissas e da necessidade de ajustes estratégicos significativos **Além dos ciclos de revisão programados, as organizações podem realizar revisões do BSC ad-hoc ou orientadas por eventos em resposta a mudanças significativas no ambiente de negócios, nas condições de mercado ou nas prioridades organizacionais

Relação do BSC com remuneração e bônus

Um balanced scorecard está ligado ao desempenho, pois equilibra as metas financeiras e estratégicas de uma organização. Ao monitorar e medir o progresso em direção a essas metas, as empresas podem determinar a remuneração, os incentivos e os bônus para os membros da equipe.

É importante observar que, embora vincular a remuneração e os bônus ao BSC possa ser uma poderosa ferramenta motivacional, isso deve ser feito cuidadosamente e em conjunto com outras práticas de gerenciamento de desempenho. Comunicação clara, transparência e justiça no sistema de remuneração são cruciais para garantir o envolvimento e a adesão dos funcionários.

Papel da análise da Web no BSC

A análise da Web desempenha uma função valiosa na estrutura do balanced scorecard, principalmente em relação às perspectivas do cliente e do processo interno.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a análise da Web contribui para o BSC:

**Perspectiva do cliente

Os insights sobre o comportamento do cliente, como taxas de rejeição, tempo no site e visualizações de página, podem ser usados como indicadores da satisfação do cliente com o site ou com a experiência on-line

O uso de métricas como taxas de novos visitantes, taxas de visitantes recorrentes e valor do tempo de vida do cliente pode ajudar a medir a eficácia das estratégias de aquisição e retenção de clientes

Ao analisar as fontes de tráfego e os dados de referência, as organizações podem obter insights sobre sua participação de mercado e posicionamento competitivo em seu setor ou segmento de mercado

**Perspectiva do processo interno

Fornecer métricas valiosas relacionadas ao desempenho do site, como tempos de carregamento de página, tempos de resposta do servidor e tempo de atividade, que podem ser usados para medir a eficiência e a eficácia dos processos internos relacionados ao gerenciamento e às operações do site

Os dados analíticos sobre o envolvimento do conteúdo, como visualizações de página, tempo na página e taxas de rejeição, podem ajudar as organizações a identificar áreas de otimização e aprimoramento de conteúdo, contribuindo para melhorar os processos internos de criação e gerenciamento de conteúdo

Para as empresas de comércio eletrônico, a análise da Web pode fornecer insights sobre a eficácia dos processos de conversão e vendas on-line, incluindo métricas como taxas de conversão, taxas de abandono de carrinho e receita por visitante, que podem informar as melhorias do processo e os esforços de otimização

OKR: uma visão geral

Vamos explorar como os OKRs funcionam no planejamento estratégico de uma organização.

Elementos de OKR

Estes são os cinco elementos do OKR:

Foco: Os OKRs ajudam as equipes a se concentrarem em objetivos específicos e reduzem o risco de distração

Os OKRs ajudam as equipes a se concentrarem em objetivos específicos e reduzem o risco de distração **Responsabilidade: Os OKRs estabelecem propriedade e responsabilidade claras para cada objetivo e resultado-chave, em que cada membro da equipe é responsável por sua contribuição

**Envolvimento: envolver os membros da equipe no processo de definição dos objetivos e principais resultados promove o envolvimento dos funcionários e os mantém comprometidos com os objetivos

**Transparência: os OKRs são visíveis para todos dentro da organização, levando à transparência em relação às metas, ao progresso e ao desempenho

Visibilidade: Os OKRs passam por revisões e atualizações frequentes, proporcionando visibilidade do progresso e do desempenho em relação aos objetivos e aos principais resultados. Essa visibilidade permite que as equipes corrijam o curso conforme necessário

Método de definição de metas em OKR

As empresas definem objetivos específicos e ambiciosos, associam resultados-chave a cada um deles e acompanham seu progresso usando Software OKR a cada trimestre, analise os resultados e ajuste as metas com base nas mudanças de prioridades.

A metodologia de definição de metas de OKR enfatiza a transparência, a definição de metas ambiciosas, a melhoria contínua e o alinhamento entre os esforços individuais e as prioridades organizacionais. Quando implementada de forma eficaz, ela pode promover o foco, a responsabilidade e uma cultura voltada para resultados em uma organização.

Exemplo de prática de OKR

Digamos que uma empresa de SaaS (software como serviço) queira se concentrar na retenção, melhorando a satisfação do cliente. Seus OKRs seriam assim:

Objetivo: Aumentar a satisfação e a retenção do cliente

Resultado-chave 1: Atingir um Net Promoter Score (NPS) de 70 ou mais entre os clientes existentes no próximo trimestre

Atingir um Net Promoter Score (NPS) de 70 ou mais entre os clientes existentes no próximo trimestre Resultado-chave 2: Reduzir a taxa de rotatividade de clientes em 15% em relação ao trimestre anterior

Reduzir a taxa de rotatividade de clientes em 15% em relação ao trimestre anterior Resultado-chave 3: Aumentar o valor médio da vida útil (LTV) dos clientes B2B em 20% por meio de estratégias de upselling e cross-selling

Aumentar o valor médio da vida útil (LTV) dos clientes B2B em 20% por meio de estratégias de upselling e cross-selling Resultado-chave 4: Obter depoimentos ou estudos de caso de pelo menos cinco clientes B2B satisfeitos para usar em materiais de marketing

Ciclos de revisão de OKR

Com os OKRs, você pode ser flexível e definir um cronograma que funcione melhor para a sua equipe e para as necessidades da empresa.

Os ciclos de revisão de objetivos e principais resultados geralmente seguem uma cadência que se alinha aos processos de planejamento e gerenciamento de desempenho da organização. Os ciclos comuns de revisão de OKRs incluem:

Check-ins semanais: Esses check-ins são reuniões breves ou atualizações de status em que os membros da equipe compartilham seu progresso, obstáculos e quaisquer ajustes necessários em seus resultados principais

Esses check-ins são reuniões breves ou atualizações de status em que os membros da equipe compartilham seu progresso, obstáculos e quaisquer ajustes necessários em seus resultados principais Revisões mensais: Durante essas revisões, as equipes ou departamentos analisam seu desempenho em relação aos resultados-chave estabelecidos, identificam tendências ou padrões e discutem quaisquer desafios ou oportunidades significativos

Durante essas revisões, as equipes ou departamentos analisam seu desempenho em relação aos resultados-chave estabelecidos, identificam tendências ou padrões e discutem quaisquer desafios ou oportunidades significativos Revisões trimestrais: Essas revisões envolvem uma análise mais profunda da realização dos objetivos e dos principais resultados, bem como uma avaliação da eficácia geral do processo de OKR

Essas revisões envolvem uma análise mais profunda da realização dos objetivos e dos principais resultados, bem como uma avaliação da eficácia geral do processo de OKR Revisões anuais: Durante essas revisões, a organização avalia a eficácia geral da estrutura de OKR, avalia o alinhamento entre os OKRs e as metas estratégicas da organização e identifica oportunidades de melhoria no próximo ciclo de planejamento

Relação do OKR com a remuneração e os bônus

Os OKRs inspiram as equipes a definir objetivos ousados e ambiciosos. Embora os objetivos e principais resultados possam desempenhar um papel na determinação dos incentivos financeiros ou da remuneração, eles não devem ser o único fator, e as organizações devem estar atentas às possíveis desvantagens de enfatizar demais os objetivos e principais resultados orientados para a remuneração.

A chave é encontrar um equilíbrio - usar os OKRs como um fator nas decisões de remuneração e, ao mesmo tempo, incentivar uma cultura de definição de metas ambiciosas e aprender com os fracassos, em vez de puni-los excessivamente.

Muitas organizações vinculam uma parte da remuneração, dos bônus ou dos incentivos dos funcionários à realização de OKRs individuais, de equipe ou organizacionais. Essa prática é comum e pode alinhar efetivamente os esforços dos funcionários às prioridades estratégicas e motivar o alto desempenho.

Papel da análise da Web em OKR

A análise da Web desempenha um papel importante na definição e no rastreamento de objetivos e principais resultados (OKRs) para organizações com uma presença on-line significativa ou que dependem muito de canais digitais para suas operações comerciais.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a análise da Web pode contribuir para o processo de OKR:

Informar a definição de objetivos e principais resultados relacionados ao desempenho digital , como tráfego do site, envolvimento do usuário, taxas de conversão ou receita on-line

, como tráfego do site, envolvimento do usuário, taxas de conversão ou receita on-line Fornecer dados e métricas úteis para acompanhar o progresso em direção aos principais resultados definidos. Isso inclui monitorar as fontes de tráfego do site, o comportamento do usuário, o desempenho do conteúdo e os funis de conversão, entre outras métricas

em direção aos principais resultados definidos. Isso inclui monitorar as fontes de tráfego do site, o comportamento do usuário, o desempenho do conteúdo e os funis de conversão, entre outras métricas Identificar oportunidades de melhoria ou possíveis obstáculos para alcançar seus principais resultados

para alcançar seus principais resultados Os insights obtidos com a análise da Web podem ajudar a moldar as iniciativas e estratégias destinadas a atingir os OKRs

Fornecer dados quantitativos que podem apoiar a tomada de decisão orientada por dados durante os ciclos de revisão dos OKRs

durante os ciclos de revisão dos OKRs Os dados de análise da Web podem ser compartilhados entre equipes e departamentos, permitindo o alinhamento e a colaboração para atingir OKRs compartilhados

O papel e as responsabilidades dos gerentes que usam OKR e BSC

Como gerente de projeto que usa OKR e BSC para rastrear metas de negócios, suas funções e responsabilidades incluem:

Identificar o OKR e o BSC corretosMétricas de KPI corretas Monitorar o progresso regularmente comCartões de pontuação de KPI Fornecimento de feedback e orientação para manter as equipes no caminho certo

Adaptação de objetivos com base em prioridades variáveis

Independentemente do tamanho e do setor, as empresas adotaram KPIs e BSCs como métodos eficazes de controle de metas.

Estudos de caso de implementação bem-sucedida de BSC e OKRs

Aqui estão alguns exemplos de empresas que incorporaram com sucesso OKRs e BSCs em seus sistemas de gerenciamento:

LinkedIn O LinkedIn usa OKRs para conectar os funcionários à missão coletiva da organização. Os OKRs são

"algo que você deseja realizar em um período específico de tempo que se inclina para uma meta ambiciosa em vez de um plano declarado.

Jeff Weiner, ex-CEO, LinkedIn

Tendo em mente o aspecto motivacional dos OKRs, a equipe define metas elevadas que não são facilmente alcançáveis. Os OKRs envolvem metas trimestrais, portanto, não há espaço para muita flexibilidade, como alterar as metas semanalmente.

Além dos objetivos organizacionais, os funcionários são incentivados a definir de três a cinco OKRs pessoais em um determinado trimestre para criar um ambiente de crescimento e aprendizado contínuos.

A empresa organiza reuniões regulares para se manter atualizada com o progresso dos objetivos e principais resultados. Os executivos se reúnem uma vez por semana para uma sessão de três horas e a cada seis semanas para um dia inteiro. Essas reuniões mantêm os membros da equipe na mesma página e garantem que as ações de todos estejam alinhadas com os objetivos.

Philips Electronics

A Philips Electronics desenvolveu um sistema abrangente e equilibrado de scorecard para avaliar o desempenho atual e identificar os fatores que influenciam os resultados futuros.

O Tabela de pontuação da Philips está estruturado em torno de quatro fatores críticos de sucesso (CSFs) e respectivos KPIs:

Competência: Definição de objetivos relacionados a conhecimento, tecnologia e liderança KPIs: Desenvolvimento da empresa e suporte de TI

Definição de objetivos relacionados a conhecimento, tecnologia e liderança Processos: Analisar os processos que movem a agulha KPIs: Excelência operacional

Analisar os processos que movem a agulha Clientes: Avaliação da proposta de valor KPIs: Encantamento do cliente e satisfação do funcionário

Avaliação da proposta de valor Finanças: Avaliação de valor, crescimento e produtividade KPIs: Crescimento lucrativo da receita

Avaliação de valor, crescimento e produtividade

Além dos CSFs, há quatro níveis no Balanced Scorecard da Philips: cartão de análise da estratégia, cartão de análise das operações, cartão da unidade de negócios e cartão do funcionário individual (em ordem decrescente). A equipe tenta alinhar os cartões de ordem inferior com os cartões de ordem superior para que os funcionários possam entender sua contribuição para os objetivos organizacionais maiores.

Essa abordagem ajuda a gerência a comunicar a estratégia central do negócio aos funcionários em todos os níveis. Um balanced scorecard também ajuda a liderança a garantir que os esforços dos funcionários sejam direcionados para metas comuns.

Vantagens e desvantagens do BSC e dos OKRs

Há várias vantagens em usar o BSC e os OKRs. Aqui estão os benefícios de usar o BSC para suas metas de negócios:

1. Oferece uma visão global do desempenho

O BSC rastreia vários indicadores de desempenho organizacional e oferece uma visão do progresso geral da organização a partir de diferentes perspectivas.

Ele vai além das medidas financeiras, oferecendo também uma visão geral detalhada dos aspectos estratégicos.

2. Fornece uma estrutura para a estratégia de negócios

Em equipes multifuncionais, diferentes departamentos têm diferentes maneiras de medir o desempenho.

Um balanced scorecard permite que as equipes definam métricas individualizadas para medir o desempenho, mantendo uma estrutura uniforme. Isso garante que todos na organização tenham um entendimento claro das medidas.

3. Conecta os indivíduos às metas organizacionais

O BSC permite que os membros da equipe vejam como seu desempenho contribui para as metas da organização.

Ele dá aos funcionários um senso de propósito, motivando-os a trabalhar duro e causar um impacto maior por meio de seus esforços individuais.

4. Simplifica a comunicação

O BSC estabelece uma forma estruturada de medir o desempenho em todos os departamentos, de modo que cada membro da equipe saiba quais métricas estão sendo monitoradas e quais objetivos estão sendo alcançados.

Com um sistema tão transparente, as equipes multifuncionais podem se comunicar sem problemas e discutir estratégias.

Agora, vamos examinar as vantagens dos OKRs:

1. Estabelecimento de metas ambiciosas

Os OKRs incentivam as equipes a não se preocuparem em jogar pelo seguro e a almejarem a lua. Embora a empresa possa não atingir 100% dos OKRs, até mesmo um progresso de 50% seria um grande feito, já que as metas eram muito abrangentes em primeiro lugar.

2. Revisão regular

As empresas podem definir OKRs para prazos curtos - mensal ou trimestralmente. O período de tempo limitado mantém os funcionários concentrados nas metas, permite que eles analisem o progresso regularmente e melhora o desempenho geral em todos os departamentos.

3. Conscientização sobre metas

Os OKRs ajudam os membros da equipe a entender como suas ações contribuem para o quadro geral. Todos na equipe, independentemente da hierarquia, conhecem as metas. Isso é especialmente útil para grandes organizações ou equipes remotas, em que manter todos os membros da equipe na mesma página se torna uma tarefa e tanto.

4. Agilidade

Graças aos ciclos curtos de revisão, os OKRs permitem que as equipes revisem e alterem os objetivos a cada mês ou trimestre. As empresas têm a flexibilidade de incorporar novas prioridades em suas metas e retirar a prioridade de objetivos que não são mais úteis.

Possíveis desvantagens do BSC e do OKR: quais são elas e como podem ser atenuadas?

As duas estruturas não são perfeitas. Antes de implementá-las, é importante entender algumas de suas limitações:

1. Complexidade

Os objetivos e indicadores de OKR ou BSC devem ser adaptados às necessidades de sua organização, o que é difícil de configurar, especialmente para pequenas empresas com recursos limitados. O acompanhamento das métricas também pode ser um processo complexo e demorado.

Para atenuar esse problema, opte por um sistema avançado de rastreamento de metas e ferramenta de avaliação para configurar OKR e BSC, rastrear métricas e alinhar-se perfeitamente com suas metas.

2. Período de tempo

Os OKRs ajudam a definir objetivos de curto prazo, enquanto o BSC trata mais da visão e da estratégia de longo prazo da organização. O uso de qualquer um deles em silos restringirá o acompanhamento de suas metas.

Para atenuar esse problema, use o BSC e o OKR juntos para definir metas abrangentes para objetivos imediatos e de longo prazo.

3. Muitas metas

Definir uma longa lista de objetivos de OKR ou BSC pode ser tentador. No entanto, o excesso de metas parece esmagador e prejudica a produtividade.

Para fazer o melhor uso dessas estruturas, limite-se a três ou cinco objetivos para os OKRs e a um máximo de 10 objetivos para o BSC.

4. Curva de aprendizado

Se a sua equipe estiver apenas começando a configurar OKRs ou BSCs para o acompanhamento de metas, levará algum tempo para entender e se acostumar com o novo sistema.

A liderança deve adotar uma abordagem prática para treinar os funcionários, comunicar os benefícios das estruturas e orientá-los durante o processo. Os check-ins regulares ajudam a resolver os problemas dos funcionários e a manter seus níveis de motivação.

Decidir qual escolher: OKR ou BSC?

A implementação do balanced scorecard (BSC) ou dos objetivos e principais resultados (OKRs) depende das necessidades específicas, da cultura e das prioridades estratégicas de uma organização. Ambas as estruturas têm pontos fortes e podem impulsionar o desempenho e o alinhamento de forma eficaz, mas sua abordagem e ênfase são diferentes.

Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao decidir entre OKRs e o BSC:

1. Tamanho e complexidade da organização

O BSC pode se adequar melhor a organizações maiores e mais complexas, com várias divisões ou unidades de negócios. Os OKRs, por outro lado, podem ser mais fáceis de implementar e gerenciar em organizações menores e mais ágeis.

2. Horizonte de planejamento estratégico

Se a sua organização tem um ciclo de planejamento estratégico de longo prazo (por exemplo, de 3 a 5 anos), a ênfase do BSC em traduzir a estratégia de longo prazo em objetivos e medidas acionáveis pode ser mais apropriada. Os OKRs, com sua cadência mais curta (geralmente trimestral ou anual), são mais adequados para organizações que precisam de correções de curso e adaptabilidade mais frequentes.

3. Cultura e mentalidade

Os OKRs cultivam uma cultura de definição de metas ambiciosas, melhoria contínua e disposição para assumir riscos e aprender com os fracassos. Se sua organização valoriza a inovação, a agilidade e uma mentalidade de crescimento, os OKRs podem ser mais adequados. O BSC, por outro lado, incentiva uma abordagem mais equilibrada e abrangente, o que pode ser mais adequado para organizações que priorizam a estabilidade e o planejamento de longo prazo.

4. Necessidades de medição de desempenho

O BSC pode ser a escolha preferida se sua organização precisar de um sistema abrangente de medição de desempenho que considere várias perspectivas (financeira, do cliente, de processos internos, de aprendizado e de crescimento). Os OKRs se concentram em definir e atingir objetivos específicos e resultados-chave, em vez de fornecer uma estrutura holística de medição de desempenho.

5. Sistemas e processos existentes

Considere os sistemas, os processos e a cultura existentes em sua organização. A adoção do BSC pode ser mais fácil se você já tiver um sistema bem estabelecido de planejamento estratégico e gerenciamento de desempenho. Se estiver procurando introduzir uma nova estrutura de definição e execução de metas, os OKRs podem ser uma opção mais viável.

É importante observar que essas estruturas não são mutuamente exclusivas, e algumas organizações optam por implementar elementos de ambas as abordagens ou usá-las para diferentes finalidades em seus processos de planejamento estratégico e execução.

Uso conjunto de Balanced Scorecards e OKRs

Como estruturas de rastreamento de metas e de gerenciamento estratégico, os OKRs e os BSCs são poderosos em seus aspectos. Mas quando você os reúne, pode colher o melhor dos dois mundos.

Veja como sua empresa pode se beneficiar dessa combinação:

Alinhar as metas de curto prazo com a visão de longo prazo

Garantir que todos os departamentos e respectivos membros da equipe estejam trabalhando na mesma direção

Obter relatórios baseados em dados dos OKRs e relatórios qualitativos do BSC para obter uma visão completa do desempenho de sua empresa

Unificar a agilidade dos OKRs com a estabilidade do BSC

Melhore a comunicação interna com os relatórios de OKRs e a comunicação com as partes interessadas externas com os relatórios do BSC

Agora, como você pode integrá-los em sua configuração organizacional da maneira mais simplificada possível?

A resposta é por meio de uma ferramenta de definição de metas como ClickUp .

Esse software o mantém no topo de suas metas e impulsiona o crescimento, desde a definição de objetivos de curto e longo prazo e o acompanhamento do progresso até a geração e o compartilhamento de relatórios.

Veja como você pode usá-lo para implementar o BSC e os OKRs juntos:

1. Defina suas metas Metas do ClickUp permite que você defina e acompanhe seus objetivos com clareza e precisão. Defina metas mensuráveis e aproveite o acompanhamento automático do progresso para manter-se no topo de suas metas com cronogramas bem definidos.

Decida as Metas S.M.A.R.T. (objetivos) que você deseja alcançar a curto e longo prazo. Divida-as em pequenas metas (resultados-chave para OKR e medidas para BSC).

Quando há várias metas a serem atingidas, você pode organizá-las usando pastas, agrupando metas mensais, trimestrais ou anuais. Essa definição estruturada de metas mantém todos os membros da equipe na mesma página em relação aos objetivos.

Defina suas metas de curto e longo prazo no ClickUp Goals, divida-as em Targets (metas) e organize-as em Folders (pastas) para facilitar o acesso

Está com pressa? Use a função modelos de definição de metas para definir metas rapidamente, elaborar um plano de ação e manter-se atualizado com o progresso.

Defina metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado com o modelo de metas inteligentes do ClickUp

Por exemplo, Modelo de metas inteligentes do ClickUp do ClickUp pode ajudar todos a se manterem na mesma página ao definir e monitorar objetivos mensuráveis.

Você pode usá-lo para entender como criar e organizar metas S.M.A.R.T. para sua equipe e organização de forma a manter todos alinhados.

Use os campos personalizados desse modelo para salvar detalhes importantes sobre suas metas e visualizar o progresso. Os status de tarefa personalizados - Concluído, Esmagando, Fora do caminho, Em espera, No caminho - também o ajudam a monitorar facilmente as tarefas realizadas e as que ainda precisam ser concluídas.

2. Compartilhe suas metas

Ofereça aos membros da sua equipe uma visibilidade clara da visão de curto e longo prazo da empresa.

Compartilhe suas metas com eles para manter todos cientes dos objetivos que precisam ser alcançados.

Você pode alterar as permissões ou tornar as metas privadas se preferir manter certas coisas em sigilo.

Compartilhe suas metas com sua equipe por meio do ClickUp Goals

3. Definir prazos

Atribua prazos específicos a metas individuais para manter sua equipe dentro do cronograma.

Os prazos podem ser curtos (mensais ou trimestrais) ou longos (semestrais ou anuais), dependendo de suas necessidades.

Defina prazos para se manter no caminho certo com suas metas por meio do ClickUp Goals

4. Faça um brainstorming das métricas a serem monitoradas

Quando tiver certeza de suas metas, é hora de decidir como você medirá o progresso em direção a elas.

Aqui está um exemplo de medição de OKRs:

Objetivo: Lançar um novo recurso de produto

Resultado-chave 1: Desenvolver e testar o recurso até o final do segundo trimestre

Desenvolver e testar o recurso até o final do segundo trimestre Resultado-chave 2: Obter um índice de satisfação do usuário de 95% dos testadores beta

Obter um índice de satisfação do usuário de 95% dos testadores beta Resultado-chave 3: Aumentar os usuários ativos diários em 20% em um mês após o lançamento

Nesse caso, é necessário definir métricas apropriadas para acompanhar o desenvolvimento do produto, o envolvimento do usuário e o aumento do número de usuários.

No caso do balanced scorecard, o processo é um pouco diferente. Vamos entender com um exemplo:

Perspectiva: Financeira

**Objetivo: Aumentar a receita das vendas de software

Indicador-chave de desempenho (KPI): Taxa de crescimento da receita

Taxa de crescimento da receita Meta: Obter um aumento de 15% na receita em comparação com o ano anterior

Nesse caso, é necessário acompanhar os KPIs apropriados para conhecer o seu progresso ou o da sua equipe. Aqui, o KPI é a taxa de crescimento da receita; outros exemplos de kPIs e métricas de gerenciamento de produtos seriam a margem de lucro bruto, o retorno sobre o investimento, a pontuação do promotor líquido, etc.

Você pode usar Quadros brancos ClickUp para idealizar e colaborar com sua equipe sobre quais métricas monitorar. Ao mover elementos pelo quadro branco, você pode priorizar e organizar os objetivos e os principais resultados com base em sua importância e alinhamento com a estratégia geral.

A natureza visual do quadro branco permite melhor ideação, organização e construção de consenso, o que, em última análise, leva a uma estratégia de medição de desempenho mais focada e eficaz.

Idealize, crie e colabore com os membros da equipe usando os quadros brancos ClickUp

5. Acompanhe o progresso

Acompanhe o progresso de metas individuais (principais resultados/medidas) para ver até onde você chegou e como suas metas o estão aproximando de suas metas (objetivos).

Você pode usar scorecards semanais para monitorar metas com prazos mais curtos.

Veja se você está no caminho certo ou atrasado, por meio do ClickUp Goals

Você pode usar modelos personalizáveis de OKR e modelos de balanced scorecard para simplificar ainda mais o processo.

O ClickUp oferece os seguintes modelos:

Modelo de estrutura OKR do ClickUp permite que você defina metas S.M.A.R.T., acompanhe o progresso em tempo real e identifique obstáculos logo no início

Ajude sua equipe a se concentrar em metas prioritárias e medir o progresso sistematicamente com o modelo de estrutura OKR do ClickUp

Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp ajuda você a estabelecer metas para as quatro perspectivas do BSC, rastrear e visualizar KPIs e configurar fluxos de trabalho colaborativos

Crie metas para diferentes perspectivas, atribua tarefas aos membros da equipe, priorize iniciativas e faça ajustes nas metas conforme necessário com o Balanced Scorecard Template do ClickUp

Aproveite a dupla dinâmica de OKR e BSC para obter mais sucesso

O OKR e o BSC ajudam você a se manter responsável por suas metas, mas de maneiras diferentes.

Os OKRs são ambiciosos e acompanham o progresso no curto prazo, enquanto o BSC é mais pragmático e holístico e tem as metas de longo prazo como seu alvo.

E quando você combina as duas estruturas, abre o caminho para infinitas oportunidades. Toda meta, grande ou pequena, torna-se atingível.

Entretanto, configurar esses sistemas e manter um registro de suas metas é um desafio.

A boa notícia é que, com o ClickUp, você pode integrar tanto o OKR quanto o BSC em seu sistema de rastreamento de metas e manter o foco para atingir suas metas. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e fique mais perto de transformar suas metas em realidade!

FAQs comuns

1. Qual é a diferença entre OKR e um balanced scorecard?

O OKR ajuda a identificar e acompanhar as ambiciosas metas de curto prazo de uma organização. Por outro lado, o sistema de balanced scorecard oferece uma maneira holística de avaliar a saúde geral da empresa, incluindo metas financeiras e não financeiras.

2. Qual é a diferença entre KPI e OKR?

Os KPIs são métricas mensuráveis usadas para acompanhar o progresso em direção aos objetivos, enquanto o OKR é uma estrutura de gerenciamento estratégico que ajuda a acompanhar as metas.

3. Por que você deve usar OKR em vez de KPI?

Você pode usar o KPI para medir o progresso da sua equipe em direção a uma meta. No entanto, uma métrica isolada não pode comunicar a direção certa a ser seguida pela sua equipe. Para obter essa direção, você precisa de uma estrutura como o OKR.