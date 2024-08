10 melhores ferramentas de avaliação de negócios para avaliar projetos em 2024

Escolhas apressadas e não consideradas são o maior risco para as pequenas e médias empresas no atual cenário competitivo de negócios. Um erro pode fazer ou destruir uma organização, portanto, planejamento e avaliação cuidadosos são cruciais.

As ferramentas de avaliação de negócios são suas armas secretas para tomar decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Elas permitem que você avalie seus pontos fortes, identifique áreas de melhoria e determine se sua empresa está no caminho certo.

Portanto, vamos explorar essas ferramentas e descobrir como elas podem ser sua estrela do norte no mundo da avaliação de negócios. 🌟

O que você deve procurar nas ferramentas de avaliação de negócios?

Escolher a ferramenta de avaliação certa pode ser um desafio devido à grande variedade de opções. Embora a escolha dependa das necessidades específicas e da situação da sua organização, você pode seguir algumas diretrizes gerais para encontrar o software mais adequado. Ao escolher ferramentas de avaliação de negócios, considere os seguintes elementos-chave:

Análise abrangente : Procure ferramentas que ofereçam uma avaliação abrangente, incluindo vários métodos de avaliação (ativos, renda, mercado), avaliação de risco e benchmarking em relação aos pares do setor

Interface amigável ao usuário : A ferramenta deve ter uma interface intuitiva e fácil de usar para fazer a avaliaçãoprocesso eficiente e acessível a usuários com diferentes níveis de conhecimento

Personalização : Certifique-se de que a ferramenta permita a personalização para se adaptar aos requisitos de sua empresa, sejam eles benchmarks específicos do setor ou critérios de avaliação exclusivos

Precisão dos dados : A precisão é fundamental. A ferramenta deve fornecer fontes de dados confiáveis e cálculos transparentes para apoiar a tomada de decisões informadas

Relatórios e visualização : Robustosrecursos de relatório e os recursos de visualização de dados ajudam você a comunicar os resultados de forma eficaz às partes interessadas

Integração: Considere se a ferramenta se integra ao software e aos sistemas existentes para otimizar a entrada e a análise de dados

As 10 melhores ferramentas de avaliação de negócios para usar em 2024

As ferramentas de avaliação de negócios o ajudarão a avaliar projetos, tomar decisões informadas e manter-se à frente no dinâmico ambiente de negócios atual. Desde a avaliação e a avaliação de desempenho até o impacto e a gerenciamento de projetos se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos, essas 10 ferramentas são seus aliados confiáveis no caminho para o sucesso.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um negócio versátil ferramenta de avaliação que simplifica a coleta de dados por meio de sua Visualização do formulário recurso. Ele permite que você reúna sem esforço informações de clientes funcionários ou qualquer público-alvo.

A visualização de formulário do ClickUp oferece uma grande variedade de tipos de campo, amplas opções de personalização e a capacidade de criar tarefas automaticamente a partir das respostas do formulário. Isso permite que você adapte o processo de coleta de dados às suas necessidades.

Quer você precise de respostas detalhadas, opções de campo exclusivas ou criação simplificada de tarefas, o Form View otimiza a coleta de dados, garantindo que você receba e gerencie informações da maneira mais valiosa e conveniente.

O valor agregado está em sua perfeita integração com as tarefas de gerenciamento de projetos, o que permite converter as respostas dos formulários em tarefas acionáveis. Utilização Modelo de avaliação de projeto do ClickUp você pode acompanhar e apresentar o progresso e os resultados do seu projeto com recursos visuais de nível profissional, convenientemente consolidados em um só lugar. 💯

Essa abordagem abrangente simplifica sua processos de avaliação **permitindo a otimização eficiente, o desenvolvimento de ideias e a tomada de decisões aprimoradas em uma plataforma única e confiável.

melhores recursos do #### ClickUp

Fornece insights visuais sobreprogresso do projetodesempenho da equipe e principais métricas

Simplifica a coleta de dados com formulários personalizáveis e criação automática de tarefas a partir das respostas

Define e monitora as metas comerciais, garantindo o alinhamento com os objetivos da avaliação

Conecta-se perfeitamente a ferramentas e aplicativos de terceiros para análise e avaliação abrangentes de dados

Permite que você adicione campos de dados personalizados a tarefas e projetos para critérios de avaliação específicos

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser desafiadora para novos usuários devido a seus amplos recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por usuárioEspaço de trabalho membro por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. TolaData

Via: TolaData O TolaData oferece uma plataforma de monitoramento e avaliação baseada na Web feita sob medida para organizações sem fins lucrativos, fornecendo um kit de ferramentas robusto de rastreamento, gerenciamento e geração de relatórios de projetos. Seus recursos de destaque abrangem o gerenciamento abrangente de indicadores, auxiliando na coleta de dados, planejamento e monitoramento em relação às metas. 🎯

A plataforma apresenta uma interface intuitiva com um layout amigável e painéis personalizáveis para relatar os resultados. Além do acompanhamento do orçamento e do envolvimento das partes interessadas, ela também se destaca no gerenciamento de atividades e tarefas. O TolaData é um recurso inestimável se você estiver procurando uma avaliação eficaz e transparente de seus projetos sem fins lucrativos, graças ao aprimoramento de colaboração e transparência, além de integração perfeita com ferramentas de terceiros para harmonização de dados.

Melhores recursos do TolaData

Conjunto robusto de ferramentas para gerenciar indicadores de projetos

Fornece painéis personalizáveis que capacitam os usuários a visualizar e relatar os resultados do projeto de forma eficaz

Os recursos de integração com ferramentas de terceiros facilitam a coleta e a harmonização de dados de várias fontes

Limitações do TolaData

Gráficos limitados

Não há metas para dados desagregados

Preços do TolaData

Teste gratuito

Inicial : $99/2 usuários por mês

: $99/2 usuários por mês Pequeno : $229/5 usuários por mês

: $229/5 usuários por mês Médio : uS$ 449/10 usuários por mês

: uS$ 449/10 usuários por mês Grande: $999/25 usuários por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

TolaData classificações e comentários

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: 4.9/5 (5+ avaliações)

3. Adobe Captivate

Via: Adobe Captivate Se você acha que as ferramentas da Adobe servem apenas para editar imagens, está enganado. o Adobe Captivate é uma ferramenta fantástica para avaliação de negócios, e aqui está o motivo pelo qual ele é tão útil.

Ele é fácil de usar, portanto, até mesmo os iniciantes podem criar rapidamente um conteúdo de eLearning envolvente. A facilidade de uso é fundamental para avaliar programas de treinamento ou compartilhar informações de forma eficiente. Os recursos interativos, como interações personalizáveis e perguntas de verificação de conhecimento, aumentam o envolvimento e a compreensão do aluno. É excelente para avaliar o funcionamento dos seus materiais de treinamento e se o seu público está entendendo a mensagem. 💌

Além disso, o Adobe Captivate oferece experiências de realidade virtual, o que pode lhe proporcionar uma maneira única de avaliar a imersão do seu treinamento. Essa ferramenta é valiosa para as agências de RH e de operações de pessoal e é fundamental para a implementação de novos processos em uma organização. A última pode ajudá-lo a avaliar e determinar o impacto de mudanças específicas na produtividade geral da sua equipe.

Melhores recursos do Adobe Captivate

Diversos recursos interativos, incluindo interações personalizáveis, ramificação automatizada e perguntas de verificação de conhecimento

Experiência de realidade virtual

Criação de conteúdo de eLearning rápida e fácil de usar

Limitações do Adobe Captivate

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Falhas frequentes, de acordo com alguns revisores

Preços do Adobe Captivate

Versão de avaliação gratuita

Assinatura : uS$ 33,99/mês

: uS$ 33,99/mês Desconto para estudantes : $399

: $399 Licença completa: US$ 1299

*Os preços de assinatura referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Adobe Captivate

G2 : 3.9/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Abrir como aplicativo Aplicativo de avaliação da empresa

Via: Abrir como aplicativo o aplicativo de avaliação de empresas Open as App torna a avaliação de negócios mais eficaz e acessível para você. Com alguns cliques, você pode inserir suas suposições e planos de negócios, e o aplicativo fornecerá insights críticos, como gráficos financeiros e fluxos de caixa descontados. Isso economiza seu tempo e permite que você tome decisões prontamente. 🌪️

Além disso, a ferramenta permite que você visualize seus planos de negócios e mantenha as partes interessadas e os investidores informados sobre o valor comercial estimado de sua empresa. Você também pode compartilhar essas informações como um PDF para uma comunicação clara.

Open as App Melhores recursos do aplicativo de avaliação de empresas

Agiliza a avaliação da empresa com apenas alguns cliques

Permite a visualização de planos de negócios com gráficos financeiros

Facilita o compartilhamento imediato de informações via PDF para uma comunicação clara

Limitações do aplicativo Open as App Company Evaluation App

O link para a calculadora tem uma introdução longa

Preços do aplicativo Open as App Company Evaluation

Versão gratuita

Comércio : uS$ 80/mês para 10 usuários

: uS$ 80/mês para 10 usuários Empresa: Entre em contato com a empresa

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Open as App Company Evaluation Classificações e análises de aplicativos

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: 4.9/5 (5+ avaliações)

5. Consultor de saída

Via: Consultor de saída O ExitAdviser ajuda você a avaliar e melhorar a posição de mercado da sua empresa. Essa análise fornece as informações para que você tome decisões informadas sobre possíveis mudanças ou novas estratégias. Tudo o que você precisa fazer é inserir o lucro líquido da empresa do ano fiscal mais recente e prever o crescimento das vendas para receber uma avaliação.

O ExitAdviser fornece dados críticos, incluindo pagamentos de impostos de concorrentes, benefícios para funcionários e índices de satisfação dos funcionários, juntamente com referências específicas do setor. Essas informações abrangentes fornecem uma visão holística do seu cenário competitivo, auxiliando no planejamento estratégico e na tomada de decisões para sua empresa . 💼

Melhores recursos do ExitAdviser

Fornece dados sobre pagamentos de impostos e benefícios para funcionários da concorrência

Permite que você compare o desempenho de sua empresa com o dos concorrentes

Fornece referências específicas do setor para o planejamento estratégico

Limitações do ExitAdviser

Design desatualizado

Preços do ExitAdviser

Versão gratuita

Compra única: uS$ 99 por usuário

ExitAdviser avaliações e comentários

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: 4.5/5 (2 avaliações)

6. CalcXML

Via: CalcXML o CalcXML oferece uma avaliação completa do bem-estar financeiro de sua empresa. Ele se aprofunda em detalhes cruciais, como fluxo de caixa e índices de endividamento, ajudando-o a identificar áreas que precisam de melhorias ou oportunidades potenciais para capitalizar. 📈

Um dos melhores aspectos da ferramenta é que os dados do CalcXML podem ser facilmente incorporados a outros aplicativos, como o QuickBooks Online. Como resultado, você pode melhorar seu planejamento financeiro e a tomada de decisões e fazer escolhas mais sábias em relação aos fundos disponíveis.

Essa ferramenta é simples e funciona com o Google Sheets e o Microsoft Excel. Independentemente do seu nível de experiência em contabilidade, você pode acessar e analisar facilmente seus dados financeiros sem precisar ser um especialista em softwares de planilhas complexas.

melhores recursos do #### CalcXML

Fornece uma avaliação detalhada da saúde financeira de sua empresa, incluindo fluxo de caixa e índices de endividamento

Integra-se ao Microsoft Excel e ao Google Sheets

Permite que os dados sejam importados sem problemas para outras ferramentas

Limitações do CalcXML

Falta de análise qualitativa

Preços do CalcXML

Entre em contato com a empresa

CalcXML avaliações e comentários

G2 : 5/5 (1 avaliação)

: 5/5 (1 avaliação) Capterra: 4.5/5 (2 avaliações)

7. Calculadora de avaliação de negócios BizEx

Via: BizEx O BizEx é uma plataforma robusta para avaliação de negócios, com foco no método 'Multiple of Earnings' (Múltiplo de ganhos), que é mais amplamente utilizado na avaliação de pequenas empresas. O múltiplo é comparável ao fluxo de caixa descontado ou à taxa de capitalização usada principalmente pelos principais avaliadores e analistas de negócios, mas o BizEx o simplifica para os proprietários de pequenas empresas. O que o diferencia é a sofisticação de sua Calculadora de Avaliação de Negócios, que supera a maioria dos modelos gratuitos. 🧮

Uma análise abrangente da receita discricionária da empresa e dos ganhos múltiplos permite que você gere rapidamente faixas de avaliação com base em vários fatores. O BizEx vai além, oferecendo a opção gratuita de discutir esses números com um corretor, garantindo que você tenha orientação especializada para uma avaliação de negócios bem informada.

Melhores recursos da Calculadora de Avaliação de Empresas BizEx

Fornece uma análise detalhada da renda discricionária e dos múltiplos de ganhos, auxiliando na geração instantânea de faixas de avaliação

Tem a opção de se conectar a um corretor

A calculadora oferece resultados abrangentes e confiáveis

Limitações da calculadora de avaliação de negócios BizEx

Não há avaliações

Preços da calculadora de avaliação de negócios BizEx

Versão gratuita

BizEx Business Valuation Calculator classificações e críticas

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem comentários

8. Contato

Via: Contato A Sopact é uma solução abrangente projetada para organizações orientadas para o impacto que buscam aprimorar suas práticas de medição e gerenciamento de impacto.

Com o software de avaliação da Sopact, você obtém uma ferramenta completa que facilita a medição do seu impacto. Não há mais planilhas complicadas de Excel ou pesquisas que consomem seu tempo. Em vez disso, você tem um painel de controle simples que acompanha seu progresso, ajuda a identificar áreas a serem melhoradas e permite que você compartilhe facilmente suas histórias de impacto.

Melhor ainda, a Sopact usa a tecnologia de IA para fornecer insights em tempo real e ajustar continuamente seu impacto, permitindo que você se adapte rapidamente às mudanças e atinja suas metas mais rapidamente. 🤖

Melhores recursos do Sopact

O painel de controle fácil de usar facilita o acompanhamento do progresso, a identificação de áreas de melhoria e a comunicação do impacto às partes interessadas

A tecnologia de IA oferece insights em tempo real

Oferece uma solução completa para medir e gerenciar o impacto de sua organização, simplificando o processo de avaliação

Limitações do Sopact

Não há avaliações

Preços da Sopact

Versão gratuita

Plano inicial: uS$ 99/mês

Sopact avaliações e comentários

G2 : 5/5 (2 avaliações)

: 5/5 (2 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

9. Valuadder

Via: Escada de valor O Valuadder emprega três abordagens padrão - ativo, renda e mercado - para avaliar minuciosamente o valor da sua empresa. Depois de fazer o download do software, você pode calcular o valor com base nos ganhos e nas taxas de capitalização, obtendo insights sobre sua saúde financeira e seu potencial. 🤑

O Valuadder também avalia o goodwill e o risco, garantindo que você compreenda todas as facetas da sua empresa. Ao comparar sua empresa com a de seus pares do setor, você pode definir referências valiosas, calcular faixas de preço, médias e medianas e criar avaliações detalhadas. Esses recursos o ajudarão a tomar decisões baseadas em dados, aumentar sua competitividade e maximizar o valor e a lucratividade de sua empresa.

Melhores recursos do Valuadder

Compare sua empresa com a de seus pares do setor para obter insights valiosos e posicionamento competitivo

Calcular faixas de preços, médias e medianas para otimizar as estratégias de preços

Use cálculos de valor presente líquido e taxa interna de retorno para tomar decisões de investimento bem informadas.

Limitações do Valuadder

Não há avaliação gratuita

Estrutura de preços complexa

Disponível apenas para computadores

Preços do Valuadder

Entre em contato com a empresa

Avaliações e resenhas do Valuadder

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem comentários

10. Zoho Learn

Via: Zoho Learn O Zoho Learn auxilia significativamente as avaliações de negócios com uma plataforma robusta de gerenciamento de conhecimento e treinamento. Ela permite que você crie programas de treinamento e avaliações personalizados, ajudando-o a avaliar sua empresa de forma eficaz. Com relatórios detalhados, você pode medir o impacto das iniciativas de treinamento, fornecendo insights valiosos para a avaliação do negócio.

A plataforma inclui Ferramentas de relatório que permitem a você analisar o desempenho e os resultados do curso. O Zoho Learn permite que você crie questionários e avaliações altamente personalizáveis que podem avaliar e classificar automaticamente os envios, fornecendo dados essenciais para a avaliação. Pode ser uma ferramenta valiosa para avaliar o impacto e a produtividade de novos processos em sua equipe. 🌞

Melhores recursos do Zoho Learn

Crie programas de treinamento envolventes e interativos, adaptados às necessidades de sua organização

Avalie o desempenho do aluno e acompanhe a eficácia dos programas de treinamento

Acesse relatórios abrangentes para obter insights sobre o progresso do aluno e a eficácia do programa de treinamento

Limitações do Zoho Learn

Interface de usuário complexa em comparação com outras ferramentas

Preços do Zoho Learn

Versão gratuita

Expressa : uS$ 1/mês por usuário

: uS$ 1/mês por usuário Profissional: $3/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

Zoho Learn ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3 avaliações)

Avaliar, progredir e impressionar

Você pode agilizar a tomada de decisões, analisar o sucesso do projeto e atingir suas metas com mais eficiência com essas 10 ferramentas de avaliação de negócios. Seja para examinar a saúde financeira da sua empresa, monitorar o efeito dos seus projetos ou aprimorar seus esforços de gerenciamento de conhecimento e treinamento, ClickUp é definitivamente a opção a ser considerada. 👍