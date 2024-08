10 Relatórios gratuitos de status do projeto (diários, semanais, mensais)

Todo gerente de projeto sabe que a chave para o gerenciamento de projetos começa com o seu plano do projeto -mas não termina aí.

Quando você está gerenciando um projeto, é fundamental manter-se atento ao que está acontecendo. Se apenas um elemento não estiver de acordo com o planejado, isso pode provocar uma enorme reação em cadeia. A pergunta é: qual é a melhor maneira de monitorar a saúde do seu projeto para que você possa sempre ver exatamente o que está acontecendo?

Entre no relatório de status do projeto modelo.

O que é um modelo de relatório de status do projeto?

Um modelo de relatório de status de gerenciamento de projetos oferece uma visão geral de todos os marcos e do progresso do projeto em relação ao plano original. Ele permite que você gerencie todos os riscos do projeto em tempo real - em vez de ser pego de surpresa após o fato - e ajuda a otimizar gerenciamento de recursos para melhorar a produtividade e minimizar os custos.

É claro que, se você preferir usar menos tecnologia e seu projeto for pequeno, sempre poderá criar um Estrutura Analítica de Trabalho no Excel . Assim que você começar a lidar com projetos maiores ou elementos extras, como equipes multifuncionais porém, suas métricas e documentação do projeto tornam-se muito mais complexos.

Quando esse é o caso, ferramentas como software de gerenciamento de projetos e os modelos de relatório de status do projeto podem ajudá-lo a economizar tempo e energia, ao mesmo tempo em que garante que seus controles do projeto -o cronograma e o orçamento do projeto estão em dia. 🙌

O que faz um bom modelo de relatório de status do projeto?

Um modelo de relatório de status de projeto geralmente oferece uma combinação de vários recursos importantes. Para escolher o modelo certo de gerenciamento de projetos, é importante entender a funcionalidade de que você precisa e o seu orçamento.

Dependendo dos seus casos de uso e do tipo de relatório que você precisa fornecer, um ótimo modelo de relatório de status do projeto pode fazer qualquer combinação do seguinte:

Mostrar as principais informações do projeto, como o nome do projeto e os nomes departes interessadas no projeto dentro do projetoestrutura de gerenciamento do projeto* Simplifique sua visão do progresso em relação ao seumarcos do projeto e entregas

Fornecer ao gerente de projeto uma visão clara de onde você está no caminho certo e onde está atrasado em relação aos cronogramas

Acompanhar os custos em relação ao orçamento para ajudá-lo a gerenciar a saúde do projeto

Ajudá-lo a monitorar e acompanharescopo do projeto e a se aproximar dos principais interessados

Ajudar a registrar e gerenciar as solicitações de mudança à medida que elas surgem durante o andamento do projeto

Permitir que os gerentes de projeto destaquem as principais realizações durante o período de relatório em análise

Ajuda os gerentes de projeto a identificar facilmente os riscos e possíveis obstáculos que podem inviabilizar o projeto

Permitir que todos os principais interessados, como clientes e patrocinadores do projeto, mantenham a supervisão do projeto

Mantém os membros da equipe, os gerentes de projeto e você atualizados sobre os resultadositens de ação e as próximas tarefas, tornandogerenciamento de equipes muito mais fácil

Facilite a apresentação de atualizações gerais de status para as partes interessadas, fornecendo a você (e a elas) as informações necessárias em um formato estruturado e fácil de digerir

Em suma, um bom relatório de status do projeto economiza seu tempo para que você possa se concentrar no seu trabalho real: gerenciar o projeto. 🛠️

10 modelos de relatório de status de projeto para usar em 2024

Se você tiver o orçamento, invista em um software de gerenciamento de projetos pago com funcionalidade de relatório integrada.

Mas há muitos modelos gratuitos de relatórios de status de projetos disponíveis on-line. É simplesmente uma questão de identificar quais modelo de relatório de progresso funcionará melhor para suas necessidades.

Para ajudá-lo a decidir, considere o período de tempo que deseja medir e a quantidade de detalhes que deseja mostrar para esse período. Isso dependerá da proximidade com que você está monitorando cada aspecto do progresso do projeto e das informações necessárias para identificar quaisquer sinais de alerta.

Como regra geral, quanto mais cedo você detectar possíveis problemas e riscos, mais fácil será lidar com eles. Além disso, pense em seu público mais amplo.

Quem mais lerá esse relatório de status do projeto e no que ele pode estar interessado? Por exemplo, um público de nível executivo estará procurando apenas uma visão geral, provavelmente focada em saber se o projeto está dentro do prazo e do orçamento.

Já os membros da equipe que trabalham diretamente no projeto estão interessados no que foi concluído e no que acontecerá em seguida, para que saibam no que se concentrar na próxima semana ou mês. Com tudo isso em mente, vamos explorar alguns dos recursos dos melhores modelos gratuitos disponíveis no mercado, para que você possa escolher o modelo certo para você. 🤩

1. Modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Acompanhe o progresso do projeto e decida quais serão as próximas etapas com este modelo de relatório de status de projeto do ClickUp

O modelo Modelo de relatório de status do projeto ClickUp resume como o projeto está progredindo em relação ao plano original do projeto. É também um fórum para discutir quaisquer problemas e identificar as próximas etapas.

O prático modelo de relatório de status do projeto ajuda a identificar os problemas enquanto eles ainda podem ser resolvidos com facilidade, gerenciar o cronograma do projeto e mantenha as partes interessadas atualizadas com um relatório de progresso fácil de ler.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos usa codificação por cores para ajudá-lo a identificar rapidamente os diferentes elementos do projeto, de modo que você possa ver rapidamente como cada um deles está progredindo. Você também pode adicionar notas adesivas ao quadro branco para destacar detalhes ou facilitar uma discussão. Faça o download deste modelo

2. Modelo de relatório mensal de status de projeto empresarial do ClickUp

Use este modelo do ClickUp para analisar o fluxo de trabalho e o desempenho de cada membro da equipe, para que você possa gerenciar sua equipe com mais eficiência

Às vezes, em vez de ver um resumo do status atual de todo o projeto, você quer se aprofundar em um membro específico da equipe do projeto. Isso é extremamente útil quando é hora de revisar o fluxo de trabalho ou o desempenho de um membro da equipe do projeto antes que ele se torne um membro da equipe revisão anual .

A Modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp é um documento de uma página que destaca o trabalho que um indivíduo concluiu a cada mês, bem como os próximos trabalhos e os possíveis desafios que ele poderá enfrentar ao concluir essas próximas tarefas. Ele também fornece atualizações rápidas sobre questões urgentes, como alterações de escopo, projeto entregáveis perdidos e quaisquer problemas de capacidade de carga de trabalho que possam afetar a saúde do projeto. Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de status de projeto semanal simples do ClickUp

Atualize suas partes interessadas sobre a saúde geral do projeto, bem como o progresso semanal das tarefas com este modelo do ClickUp

O modelo Modelo de relatório semanal simples de status de projeto do ClickUp começa com um marcador de status para mostrar a saúde geral do seu projeto. Em seguida, você pode ter uma visão geral rápida do progresso em uma determinada semana, incluindo as tarefas Concluídas, Em andamento e Próximas na próxima semana.

Esse documento simples é uma maneira rápida e eficiente de atualizar as partes interessadas, mantendo-as satisfeitas sem ter de passar horas preparando um relatório para elas. 🙌 Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório semanal de status do projeto ClickUp

Destaque as vitórias de seu projeto e gerencie listas de tarefas com este modelo semanal do ClickUp

Em vez de reinventar a roda todas as vezes, o Modelo de relatório de status semanal do ClickUp ajuda seus participantes a acompanhar o andamento do projeto com um modelo padronizado de status do projeto.

O relatório mostra os detalhes gerais do projeto, como o nome do projeto, o gerente de projeto e o patrocinador principal, e oferece um espaço para você se gabar das principais realizações. Em seguida, ele se concentra nas atividades que estão em andamento e no que está por vir, incluindo a tarefa nível de prioridade e data de vencimento. Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp

Personalize este modelo para fornecer uma visão geral de alto nível de seu portfólio de projetos

Quando os executivos ocupados e outras partes interessadas a quem você se reporta querem simplesmente ver um resumo executivo dos vários projetos que você gerencia, o modelo Modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp é sua resposta.

Você pode escolher seu formato preferido entre 7 tipos de visualização para fornecer, por exemplo, uma atualização geral do status do projeto codificada por cores vermelha, amarela e verde, com foco no orçamento, no cronograma e na qualidade. Ou classificar seus dados para mostrar o progresso de cada subtarefa ou de cada departamento em seu aspecto do projeto.

O formato de lista também permite que você use 11 campos personalizados, como escopo, integridade do orçamento e classificação do projeto, para que você possa exibir os dados mais importantes para você e para a equipe executiva. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório mensal de status do projeto ClickUp

Use este modelo com código de cores para acompanhar o progresso mensal do projeto em relação ao seu plano de projeto, para saber exatamente em que pé estão as coisas

Para obter uma visão geral do progresso de seu projeto ao longo de um mês, sua melhor opção é o Modelo de relatório mensal de status do projeto do ClickUp . Este modelo de atualização contrasta o status atual do projeto com o plano do projeto para mostrar onde seu projeto está no caminho certo e onde não está, com foco no mês anterior e no atual. Ele o ajuda a ficar de olho na bola e a atualizar facilmente os participantes a cada mês.

Esse documento fácil de usar usa código de cores para indicar o status de cada elemento do projeto, por exemplo, se os cronogramas, orçamentos, qualidade e escopo estão no caminho certo e se o risco está sendo bem gerenciado. E se a responsabilidade for especialmente importante para você, há até mesmo um espaço onde os revisores do relatório e as partes interessadas podem confirmar que leram o relatório e adicionar observações. 👀 Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp

Use este modelo do ClickUp para obter uma visão geral da saúde de todos os seus projetos

Quando você tem vários projetos em andamento, o Modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp oferece um instantâneo visual prático de todo o seu portfólio.

Esse relatório simples fornece uma página para cada projeto, com um painel de portfólio na primeira página. O painel resume a prioridade, a fase e a integridade geral de cada projeto e, em seguida, divide-os em Custo, Qualidade e Cronogramas. Os marcadores de status indicam se os vários fatores estão Saudáveis, Em Risco ou Fora da Tarefa. Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório de status do programa ClickUp

Este modelo do ClickUp, codificado por cores, mostra o status do seu orçamento, cronograma e qualidade do projeto

O modelo Modelo de relatório de status do programa ClickUp mostra todos os detalhes importantes do seu programa em um relance, juntamente com o status do seu projeto. As células codificadas por cores destacam se o cronograma, o orçamento e a qualidade estão no caminho certo e indicam se há riscos que exigem atenção. Você também pode anexar imagens como o gráfico de Gantt, a alocação de recursos e o orçamento do programa para ter uma visão clara do que está acontecendo. Faça o download deste modelo

9. Modelo de relatório de status de projeto do Google Docs por documentos de gerenciamento de projetos

Acompanhe seus marcos e entregas juntamente com as datas planejadas e previstas para manter toda a equipe na mesma página

Este modelo gratuito de relatório de status do projeto oferece uma boa visão geral dos seus projetos, com detalhes suficientes para ajudá-lo a ficar por dentro de tudo e manter os gerentes satisfeitos.

Ele exibe um resumo do status do projeto codificado por cores na frente, com espaço para explicar quaisquer problemas. Ele também mostra o status das principais entregas e marcos, além de listar problemas em aberto, riscos e solicitações de mudança, bem como a variação do cronograma e dos custos.

Para ajudá-lo a gerenciar sua equipe, ele destaca o fluxo de trabalho, com foco nas tarefas planejadas no último mês e na última semana e, em seguida, as próximas etapas para a semana seguinte. E para os gerentes que buscam métricas específicas, ele rastreia indicadores-chave de desempenho (KPIs) .

Bônus:_ **Modelos de registro do RAIDFaça o download desse modelo

10. Modelo de relatório de status semanal do Google Docs por Template.Net

Concentre-se em sua meta semanal com este modelo profissional e focado

Este relatório de status semanal é ideal se você gerencia sua equipe de perto. Ele também oferece um modelo bem detalhado que facilita o preenchimento e o envio às partes interessadas.

O exemplo de modelo de relatório de status inclui uma carta de apresentação, um resumo executivo e uma introdução ao projeto. Em seguida, ele se concentra nos marcos atuais que estão sendo trabalhados com sua porcentagem de conclusão e detalha os funcionários individuais e seu nível de produtividade. Você sempre saberá exatamente quem está trabalhando em quê e como está se saindo. 👀 Faça o download deste modelo

Execute projetos melhores com os modelos de relatório de status do projeto

A implementação do seu plano de projeto é apenas o primeiro passo para um gerenciamento de projeto eficaz. Depois disso, é preciso monitorar o progresso, gerenciar a equipe, os cronogramas e o orçamento e ficar atento a qualquer sinal de alerta para poder gerenciar os riscos com eficácia. E tudo isso antes de atualizar as partes interessadas, como o cliente ou o patrocinador do projeto, pois mantê-los informados é outra parte essencial do trabalho.

Para fazer tudo isso com eficiência, é necessário ter os dados certos ao seu alcance - em um formato que o ajude a fazer seu trabalho, em vez de criar trabalho extra para você.

Sejam quais forem suas prioridades, reserve um tempo para encontrar o modelo de relatório de status de gerenciamento de projeto gratuito ideal para você. No ClickUp, você encontrará tudo o que precisa para impulsionar o seu projeto e colaborar com a sua equipe e com as partes interessadas - e também é gratuito.

Com Modelos do ClickUp você se sentirá mais no controle, gerenciará seu projeto com mais eficiência e economizará tempo e dinheiro. É uma vitória para todos. 🙌