Modelos de relatórios anuais gratuitos

Destacar os sucessos e os fracassos no final do ano estabelece as bases para um ano novo melhor e mais frutífero. É o momento de analisar o desempenho, avaliar os relatórios financeiros e aproveitar essas percepções para fazer melhorias.

Uma forma de as empresas fazerem isso é criando um relatório anual. Para as empresas de capital aberto, esse documento é necessário para que os acionistas entendam a saúde do negócio. Para empresas e equipes menores, a criação de um relatório anual também pode ajudar a melhorar a tomada de decisões.

Um modelo de relatório anual permite que você crie seu relatório financeiro na metade do tempo. Aqui, compartilharemos alguns dos melhores modelos para criar um relatório anual informativo. Você encontrará modelos de relatórios de progresso, detalhamento de trabalho e relatórios anuais para empresas de diferentes setores. 🙌

Por que os relatórios anuais são importantes?

Os relatórios anuais são documentos que apresentam a saúde financeira da empresa e descrevem as operações. São obrigatórios para empresas de capital aberto, mas também podem ser usados por empresas menores e firmas privadas para relatórios internos.

Antes do quebra de Wall Street em 1929 em 1929, o relatório anual não era obrigatório. Após a implosão financeira, os órgãos reguladores exigiram relatórios anuais de todas as empresas de capital aberto para que os acionistas e as partes interessadas pudessem entender a saúde financeira e as operações. 📈

O relatório anual corporativo geralmente começa com uma carta para as partes interessadas descrevendo brevemente as principais conclusões. O processo de relatório anual se concentra na coleta de dados e na construção de diagramas para formar uma narrativa que explica como foi o ano anterior e o que se espera para o futuro. As partes finais do relatório incluem métricas detalhadas para destacar os procedimentos financeiros e operacionais.

A maioria dos relatórios anuais contém o seguinte:

Uma carta aos acionistas

Discussão e análise gerencial (MD&A)

Demonstrações financeiras

Relatórios de auditoria

Resumo dos ganhos financeiros e operacionais

As empresas podem optar por contratar profissionais externos agências para criar o relatório anual ou lidar com ele internamente. Com um modelo para relatórios anuais, você pode obter informações de relatórios de impacto e relatórios de vendas para criar sua própria análise financeira e operacional.

O que faz um bom modelo de relatório anual

Os relatórios anuais devem conter informações financeiras específicas para ajudar os acionistas a entender a saúde da empresa. Esses relatórios são projetados para fornecer informações sobre a capacidade de honrar as dívidas existentes, lucros ou perdas no ano anterior e planos operacionais. 💰

Um relatório anual abrangente deve conter:

Informações financeiras detalhadas: O objetivo desse documento é atender às exigências regulatórias fornecendo informações financeiras detalhadas sobre receitas, lucros e perdas

O objetivo desse documento é atender às exigências regulatórias fornecendo informações financeiras detalhadas sobre receitas, lucros e perdas Uma carta às partes interessadas: Os relatórios anuais geralmente começam com a declaração de missão de sua organização e as principais conclusões do ano anterior, portanto, escolha um modelo que inclua uma página de rosto para essas informações

Os relatórios anuais geralmente começam com a declaração de missão de sua organização e as principais conclusões do ano anterior, portanto, escolha um modelo que inclua uma página de rosto para essas informações Suporte para visualizações de dados: Procure um modelo que tenha gráficos integrados, gráficos de pizza e Quadros Kanban para exibir informações financeiras importantes e planos futuros

Procure um modelo que tenha gráficos integrados, gráficos de pizza e Quadros Kanban para exibir informações financeiras importantes e planos futuros Fontes personalizáveis e designs gráficos : Apresente seu relatório anual de acordo com os padrões de marca selecionando um modelo que ofereça personalização de tipografia, elementos de design e esquemas de cores

10 modelos de relatórios anuais gratuitos

Pronto para começar a fazer relatórios anuais? Você precisará começar reunindo insights sobre as principais métricas financeiras e o desempenho operacional. Mergulhe na equipe análises de desempenho avaliam o sucesso em metas de gerenciamento de projetos e se aprofundar nos números mais importantes quando se trata de receita, dívidas e lucros.

Em seguida, use um desses modelos pré-criados de relatórios anuais para reunir rapidamente todas as informações em um documento informativo. De modelos completos a relatórios de progresso e relatórios de análise financeira, você encontrará o que precisa para informar seus acionistas. 💪

1. Modelo de relatório anual do ClickUp

Modelo de relatório anual do ClickUp

Modelo de relatório anual do ClickUp transforma uma tarefa assustadora em um processo gerenciável, passo a passo. Desde a coleta dos dados corretos até a apresentação em um relatório anual profissional, esse modelo de relatório anual gratuito será seu melhor amigo ao trabalhar em suas tarefas mais importantes de fim de ano.

Comece coletando dados importantes das demonstrações financeiras do ano anterior, dos marcos do projeto e dos relatórios de marketing. Em seguida, acesse o modelo de relatório anual e preencha as informações básicas, como o nome da empresa, o logotipo e as principais pessoas envolvidas.

Use a seção Destaques anuais para destacar grandes vitórias, como crescimento de vendas, expansão da participação no mercado e classificação global. Em seguida, cubra pelo menos dois projetos notáveis, concentrando-se nos objetivos e no impacto sobre a empresa como um todo.

Por fim, examine as práticas recomendadas do ano que tiveram os melhores resultados e uma análise financeira do ano inteiro. Compartilhe a apresentação com membros da diretoria, colegas de equipe e acionistas. Use as principais conclusões do relatório para melhorar planos de comunicação estabelecer as bases para aumentar os lucros e simplificar as operações para atender às necessidades da equipe e dos clientes Metas de RH .

2. Modelo de relatório anual de negócios do ClickUp

Modelo de relatório anual da ClickUp Business

O relatório Modelo de relatório anual de negócios do ClickUp é uma ferramenta fácil para reunir, documentar e apresentar dados financeiros no final do ano. Esse modelo moderno de relatório anual oferece suporte a gráficos avançados, tabelas e ferramentas de dados para compartilhar informações da maneira que você desejar.

Comece criando uma visão geral do relatório, dividindo as informações em resumos dos objetivos, da visão e da missão da empresa. Em seguida, cubra a estratégia da empresa, incluindo relatórios sobre crescimento e ações. Adicione tabelas e gráficos para destacar os principais sucessos e conclusões. 📊

A próxima seção do modelo de relatório anual trata das finanças. Escreva um demonstrativo financeiro que exponha a situação da empresa e use números concretos para respaldar as afirmações. Acrescente uma breve conclusão resumindo as principais conclusões e termine com previsões para os próximos anos.

3. Modelo de estrutura de decomposição do trabalho do relatório anual do ClickUp

Modelo de estrutura de decomposição do trabalho do relatório anual do ClickUp

O modelo Modelo de estrutura de decomposição do trabalho do relatório anual do ClickUp torna a criação de relatórios anuais mais fácil do que nunca, dividindo o trabalho. Use o modelo para dividir todo o seu relatório anual em tarefas e subtarefas. Atribua-as automaticamente ao membro correto da equipe para coletar análises e criar seções do relatório anual.

Use as diferentes exibições incluídas neste modelo moderno de relatório anual para visualizar o progresso e ver quem está trabalhando em quê. Use sinalizadores de prioridade para identificar o trabalho que precisa ser abordado imediatamente. Adicione relações de dependências para que a equipe saiba quais tarefas estão bloqueando outras.

O gráfico de Gantt incorporado permite que você veja rapidamente a linha do tempo para a criação do relatório anual. Use-o para ter uma visão geral de todas as tarefas em andamento. Abra os cartões de tarefas individuais para obter informações mais detalhadas sobre as estatísticas financeiras e o progresso do relatório.

4. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Use o Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp para criar um relatório atualizado e detalhado sobre a saúde financeira que você pode usar como parte de um relatório anual maior. As planilhas pré-criadas facilitam o preenchimento dos dados financeiros e o acompanhamento das alterações conforme necessário.

Comece preenchendo as informações básicas da empresa, incluindo seu logotipo, endereço comercial e detalhes de contato. Em seguida, adicione gráficos e quadros que apresentem detalhes sobre os elementos financeiros essenciais. Isso pode incluir itens como análise de fluxo de caixa, índices de liquidez e índices de endividamento. 💸

As seções seguintes incluem resumos para avaliação e análise de risco. Adicione dados e narrativas para manter a atenção do leitor e ajudá-lo a entender a situação da empresa. Termine resumindo as principais conclusões, dicas de melhoria e uma rápida recapitulação.

Use o relatório para fazer uma apresentação rápida para as partes interessadas internas ou compartilhe-o mais amplamente em um PowerPoint ou webinar com os acionistas. As configurações de permissões personalizadas permitem que você controle quem vê o relatório e se pode editá-lo ou não.

5. Modelo de relatório de progresso do ClickUp

Modelo de relatório de progresso do ClickUp

O relatório Modelo de relatório de progresso do ClickUp é um ótimo complemento para um relatório anual. Ele permite que você acompanhe os objetivos do projeto, mantenha-se dentro do cronograma e compartilhe resumos do progresso com os acionistas. Use o modelo de relatório de progresso para avaliar o sucesso de cada membro da equipe ou monitorar as realizações de todo o departamento.

Personalize a planilha para avaliar um único membro da equipe ou o departamento. Preencha as informações básicas, incluindo cargos, escopo do projeto e informações de contato. Em seguida, crie uma avaliação de desempenho dividindo as principais metas em métricas-chave.

Desenvolva uma seção de avaliação de habilidades no modelo, apresentando as principais habilidades que a equipe ou o funcionário deve ter. Divida a classificação em três a cinco classificações. Por fim, termine o relatório com uma seção de recomendações, na qual você pega as métricas avaliadas e as avalia juntamente com os objetivos da empresa e do projeto.

Use o modelo de relatório de progresso para destacar as vitórias e as áreas de melhoria em seu relatório anual. O Relatório de Progresso também pode ser usado para identificar casos em que as equipes melhoraram as operações e elevaram a saúde e o sucesso da empresa.

6. Modelo de relatório anual da ClickUp para organizações sem fins lucrativos

Modelo de relatório anual da ClickUp para organizações sem fins lucrativos

O relatório Modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos do ClickUp permite que as organizações compartilhem percepções sobre as operações e a situação financeira. Use os relatórios anuais de organizações sem fins lucrativos para compartilhar as principais conclusões com o público em geral ou oferecer relatórios para defensores e doadores. 🤩

O modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos começa com uma mensagem do diretor executivo. Use essa seção para agradecer aos investidores e voluntários por suas contribuições e fazer uma declaração sobre os sucessos do ano anterior.

Em seguida, apresente a visão e a missão de sua organização sem fins lucrativos. Não se esqueça de explicar a situação atual da empresa e o que você espera dela nos próximos um ou dois anos. O layout do relatório anual continua cobrindo as principais realizações e atividades do programa.

Em seguida, destaque as histórias de mudança em que as pessoas causaram o maior impacto na organização no ano passado. Mergulhe nos demonstrativos financeiros e compartilhe agradecimentos especiais aos doadores e voluntários que foram além do esperado.

Termine seus modelos de relatório anual para organizações sem fins lucrativos concentrando-se nas metas futuras da organização. Aqui, você pode se concentrar nas metas financeiras em termos de captação de recursos, bem como nos próximos projetos que deseja realizar.

7. Modelo de relatório anual da ClickUp LLC

Modelo de relatório anual da ClickUp LLC

Modelo de relatório anual da ClickUp's LLC permite que você compartilhe detalhes operacionais e resultados financeiros do ano anterior. Use-o para gerenciar os registros da empresa, economizar tempo na criação de relatórios anuais e acompanhar o progresso ao longo dos anos.

Esse modelo de relatório anual corporativo apresenta quatro seções pré-criadas, mas você pode adicionar mais se achar necessário. A primeira seção trata do crescimento do projeto, incluindo estatísticas financeiras detalhadas. As seções sobre a equipe em crescimento e a responsabilidade social corporativa destacam uma abordagem da empresa que coloca as pessoas em primeiro lugar.

Por fim, uma seção sobre planos para o próximo ano permite adicionar previsões financeiras e projetos potenciais. Esse é um ótimo lugar para obter a adesão das principais partes interessadas para o próximo ano.

8. Relatório anual de capa moderna do Canva

via Canva Canva é mais conhecido por seu design do que por seus relatórios anuais. No entanto, essa ferramenta pode pegar um conjunto de informações geralmente entediantes e transformá-lo em um relatório anual criativo, pronto para apresentações e compartilhamento entre a empresa. Com dezenas de modelos de design de relatórios anuais, o Modern Cover Annual Report está entre os nossos favoritos.

Esse modelo de relatório anual criativo apresenta um design azul e amarelo, mas você pode personalizá-lo para apresentar as cores de sua marca ou optar por um layout simples em preto e branco. Personalize as fontes para usar o estilo de sua marca na capa do relatório anual. 👩🏽‍🎨

Adicione fotos, gráficos e ícones para que o design realmente se destaque. Faça o download do design em dois cliques e compartilhe-o instantaneamente em todos os fóruns, desde a mídia social até o documento interno do relatório anual.

9. Modelo de relatório anual de fim de ano da Venngage

via Venngage

A Venngage é uma ferramenta profissional de design de infográficos que apresenta um atraente modelo de relatório anual de fim de ano. O design vintage apresenta paletas de cores retrô que podem ser personalizadas de acordo com a marca da sua empresa.

O modelo de seis páginas começa com uma página de rosto, uma introdução e um índice. As próximas páginas abordam os destaques do final do ano, as tendências do setor e o desempenho. Em todo o modelo gratuito, você encontrará cores vivas, gradientes e gráficos para destacar as informações mais importantes de relatórios de despesas e outras documentações financeiras.

Esse modelo atraente de relatório anual é mais adequado para empresas que desejam fornecer informações breves sobre as transações comerciais do ano anterior. Adicione mais páginas e informações mais detalhadas se você preferir um relatório mais aprofundado.

10. Modelo de relatório anual da Envato

via Envato Elements

O modelo de relatório anual da Envato é uma abordagem detalhada, com 24 páginas, para informar os acionistas sobre a situação de sua empresa. Com um design profissional, o produto final pode ser compartilhado como PDF ou anexo de e-mail. 📧

Este exemplo de relatório anual permite que você apresente sua empresa de maneira formal e atraente. Use-o para compartilhar revisões trimestrais de negócios , principais vitórias e demonstrativos financeiros com as partes relevantes.

Altere todas as cores do documento em um único lugar para que correspondam à sua marca. Use as fontes gratuitas incorporadas para alterar o texto e atender às diretrizes de sua marca. O design funciona melhor no Adobe InDesign e apresenta funcionalidade em camadas e vetorial para designs elevados.

Atualize os acionistas com modelos de relatório anual

Com um modelo simples de relatório anual, você atualizará os acionistas sobre a saúde e a situação financeira da empresa mais rápido do que nunca. De designs lindos e personalizáveis a layouts simples e informativos, há uma maneira de compartilhar suas informações da forma que você deseja. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar um relatório anual abrangente que certamente será informativo e envolvente. Navegue por mais de 1.000 modelos para reunir dados para relatórios financeiros e aproveite as mais de 15 visualizações e ferramentas de personalização para monitorar o sucesso ao longo do ano. Quando você estiver pronto para elaborar um relatório anual, há várias opções de modelos do ClickUp para realizar o trabalho. 🌻