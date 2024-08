Os 10 principais modelos gratuitos de relatórios de impacto para equipes no ClickUp

As empresas se orgulham de informar aos clientes os efeitos positivos que têm sobre as pessoas que usam seus serviços e produtos. Ao mesmo tempo, é importante conhecer os resultados negativos, caso existam.

É exatamente isso que os relatórios de impacto fazem. Os relatórios de impacto são ferramentas de relatório que compartilham resultados. Elas ajudam as empresas a praticar a transparência e a explicar os possíveis benefícios e riscos do que estão fazendo. Um relatório de impacto oferece às empresas uma maneira de identificar novas oportunidades e aspectos que precisam ser trabalhados no futuro.

Para criar um relatório de impacto, comece definindo o que medir e, por fim, o que transmitir às partes interessadas.

Um relatório de impacto também deve causar uma impressão duradoura. Se você não souber por onde começar ou precisar de mais inspiração para criar um relatório de impacto, estes modelos de relatório de impacto serão úteis.

O que é um modelo de relatório de impacto?

Um modelo de relatório de impacto é um documento ou formato pré-projetado que ajuda as equipes a comunicar e apresentar com eficácia os resultados de seus projetos, iniciativas ou campanhas. É um local central para capturar e analisar dados.

Uma vez que você tenha esses dados, ele fornece uma estrutura para apresentar essas métricas em uma narrativa que retrata as conquistas, o progresso e o sucesso de todo o seu trabalho árduo. A finalidade de um modelo de relatório de impacto é fornecer uma visão geral clara e concisa dos objetivos, das atividades e dos resultados do projeto de uma forma visualmente atraente e de fácil compreensão.

Os relatórios de impacto permitem que as equipes apresentem o valor que entregaram, tanto quantitativa quanto qualitativamente, aos participantes.

Dependendo da situação, essas partes interessadas podem incluir clientes, investidores, doadores ou o público em geral. Ao usar um modelo de relatório de impacto, as equipes podem apoiar e simplificar o processo de relatório, economizar tempo e garantir a consistência na apresentação de todas as informações.

Esses modelos geralmente incluem seções para indicadores-chave de desempenho (KPIs), marcos do projeto, histórias de sucesso, lições aprendidas e recomendações futuras. Eles também podem incorporar gráficos, quadros e outros elementos visuais e imagens para aprimorar a visualização e a compreensão dos dados.

O que faz um bom modelo de relatório de impacto?

Um bom modelo de relatório de impacto tem várias qualidades que o tornam eficaz na transmissão da mensagem desejada e na demonstração e avaliação do impacto do seu projeto. Aqui estão alguns elementos-chave a serem considerados ao avaliar os modelos de relatório de impacto:

Clareza e estrutura: Certifique-se de que as informações necessárias sejam apresentadas de maneira lógica, para que os leitores possam compreender rapidamente o objetivo, as atividades e os resultados do projeto

**Métricas abrangentes: forneça um equilíbrio perfeito de dados quantitativos e qualitativos que capturem toda a extensão do impacto do projeto e o que ele deveria alcançar

Narrativas sucintas: Inclua narrativas concisas que destaquem as histórias de sucesso do projeto, os desafios superados e as lições aprendidas. Narrativas convincentes ajudam a contextualizar os dados e proporcionam uma compreensão mais profunda da importância e do contexto do projeto

Personalização: Permita que as equipes personalizem e adaptem o layout geral e o esboço às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade significa que o modelo pode ser adaptado a diferentes projetos e setores, para que as equipes possam mostrar os aspectos exclusivos do trabalho da organização

Permita que as equipes personalizem e adaptem o layout geral e o esboço às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade significa que o modelo pode ser adaptado a diferentes projetos e setores, para que as equipes possam mostrar os aspectos exclusivos do trabalho da organização Foco nas partes interessadas: Considere o público-alvo ou as partes interessadas que analisarão o relatório. Ele deve atender às suas necessidades, preocupações e expectativas

10 modelos de relatório de impacto para usar em 2024

Use os modelos a seguir para facilitar a sua vida na próxima vez que precisar mostrar às partes interessadas o impacto que sua equipe está causando nos resultados financeiros.

1. Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp

Use a ClickUp Impact Effort Matrix para decidir o valor e o esforço associados a diferentes tarefas

Essa Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp é excelente para avaliar o impacto e o custo das tarefas e projetos de sua empresa. Ao usar esse modelo, você poderá priorizar melhor o seu trabalho com base nos projetos que têm o maior impacto.

Uma matriz de impacto e esforço é um gráfico que usa dois fatores-chave para priorizar seu trabalho: impacto e dificuldade. As tarefas e os projetos de alto impacto e baixa dificuldade são mais comumente priorizados, e aqueles com baixo impacto e alta pontuação de esforço são relegados ao backlog ou abandonados por completo.

Esse modelo de relatório de impacto oferece uma maneira fácil de visualizar a diferença nos esforços relativos necessários para concluir cada tarefa. Ao usar esse modelo de relatório de impacto eficaz, você poderá priorizar os recursos com mais eficiência e aumentar a velocidade e a eficácia dos seus processos de gerenciamento de projetos.

2. Modelo de matriz de impacto de esforço do ClickUp

Priorize seus projetos com base no maior valor pelo menor esforço com o modelo de matriz de impacto de esforço do ClickUp

Se a sua equipe realmente adora modelos de relatórios de impacto, Modelo de matriz de impacto de esforço do ClickUp oferece a você mais uma variedade de modelos para basicamente a mesma coisa. Sua equipe pode usar esse modelo para classificar os projetos com base na dificuldade de execução e no impacto potencial que terão quando forem realizados.

Com esse modelo de relatório de impacto, a tomada de decisões fica mais fácil para a sua equipe, pois permite que você faça um levantamento de todas as suas tarefas e veja onde elas se encontram na matriz. Nesse modelo, a matriz é dividida nos seguintes quadrantes:

Vitória rápida : Atividades de alto impacto e baixo esforço

: Atividades de alto impacto e baixo esforço Projeto principal: Atividades de alto impacto e alto esforço

Atividades de alto impacto e alto esforço Trabalho de preenchimento: Atividades de baixo impacto e baixo esforço

Atividades de baixo impacto e baixo esforço Tarefa sem importância: Atividades de baixo impacto e alto esforço

3. Modelo de relatório de análise de dados do ClickUp

Use o modelo de relatório de análise de dados do ClickUp para coletar e analisar informações comerciais

Um relatório de análise de dados usa estatísticas comerciais para ajudar as partes interessadas a entender e avaliar os processos e as estratégias da empresa. Modelo de relatório de análise de dados do ClickUp fornece a estrutura para as equipes que desejam criar um documento formal desse tipo.

O modelo de relatório de impacto oferece uma seção de visão geral e uma área para apresentar suas descobertas e ver o relatório de dados na íntegra. Por fim, há um espaço no final para incluir as conclusões a que a sua equipe chegou ao realizar a análise de dados, juntamente com recomendações a serem exploradas com base nessas informações.

O segredo para criar um relatório de análise de dados de qualidade é garantir que você apresente a história e os detalhes de forma compreensível. Sua equipe deve se concentrar em extrair conclusões claras e relevantes dos dados e explicar como chegou a essas conclusões.

Quando os dados são claros e as conclusões são acionáveis, você coloca sua organização em uma posição melhor para agir de acordo com as descobertas do relatório.

4. Modelo de relatório anual do ClickUp

Resuma facilmente o impacto de um ano com o modelo de relatório anual do ClickUp

As empresas e os membros da equipe relatam seu trabalho de várias maneiras e em incrementos variados. Embora os relatórios diários e semanais sejam apreciados por alguns, os relatórios anuais são os que interessam às partes interessadas mais importantes.

Esse Modelo de relatório anual do ClickUp é um ótimo começo para a elaboração de relatórios anuais de qualquer tipo. Na parte superior, você pode destacar alguns dos KPIs que suas partes interessadas querem ver, como crescimento das vendas e expansão do mercado.

Após esses insights de alto nível, relate cada projeto específico em que sua equipe trabalhou durante o ano e o tipo de impacto que cada projeto teve.

Um relatório anual abrangente aumenta suas chances de fortalecer os relacionamentos com gerenciamento de equipes , investidores e parceiros.

5. Modelo de relatório anual de negócios ClickUp

O Relatório Anual do ClickUp Business oferece uma maneira estruturada e visual de relatar o último ano de trabalho da sua equipe

Nem todas as organizações ou equipes buscam o mesmo tipo de detalhe e estrutura em um relatório anual. Por isso, é sempre bom ter mais opções. Este Modelo de relatório anual da ClickUp Business é outra opção visualmente atraente para quem precisa elaborar um relatório anual.

Ele começa com uma visão geral da sua equipe e dos projetos para o ano. Há espaço para definir seus objetivos, visão e missão. Em seguida, aprofunde-se nas estratégias que você adotou durante o ano e no crescimento que obteve.

Na seção final, faça um resumo e avalie o lado financeiro do seu trabalho. Aqui você pode incluir os KPIs mais importantes para sua empresa, como taxa de rotatividade ou receita bruta no modelo de relatório de impacto.

6. Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp

Registre sua atividade de vendas no final de cada dia útil com o modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp

Relatórios diários regulares podem ser tão úteis no grande esquema das coisas quanto relatórios anuais . Embora os relatórios anuais sejam geralmente destinados à gerência sênior e aos investidores, os relatórios diários são perfeitos para manter os gerentes atualizados sobre o progresso dos projetos .

Esse Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp foi criado para organizações de vendas interessadas em manter registros exaustivos. Os gerentes de vendas entregam esse modelo aos vendedores para que eles o preencham no final de cada dia. É um relatório rápido e fácil de ser preenchido.

É fácil editar e personalizar esse relatório de acordo com suas necessidades estrutura da equipe e os produtos que você vende. Se estiver procurando ainda mais modelos para sua equipe de vendas, confira nossa lista de modelos de relatórios de vendas .

7. Modelo de relatório da diretoria do ClickUp

Use o modelo de relatório da diretoria do ClickUp para manter sua diretoria informada e satisfeita

Muitas vezes, a elaboração de relatórios consiste em destilar informações detalhadas para os superiores. Esse Modelo de relatório da diretoria do ClickUp oferece um ótimo começo para a elaboração desse tipo de relatório.

Um relatório da diretoria precisa ser sucinto e detalhado. Ele precisa fornecer aos membros da diretoria as informações necessárias, mas não deve ser longo e enfadonho. Use este modelo de relatório de impacto para estruturar as principais conclusões de forma lógica e fornecer as informações essenciais no menor tempo possível.

8. Modelo de análise de impacto nos negócios do ClickUp

Vincule seus sistemas e processos ao impacto nos negócios com o modelo de análise de impacto nos negócios do ClickUp

Uma análise de impacto nos negócios ajuda a entender os processos críticos de sua empresa e as consequências de falhas nesses processos.

Use este modelo Modelo de análise de impacto nos negócios do ClickUp para identificar cada atividade comercial, entender como ela afeta a missão de sua empresa e, em seguida, priorizar seus esforços onde eles gerarão mais valor.

Depois de compreender cada atividade de negócios, você pode começar a entender os pontos de falha que poderiam interromper essas atividades. Essa análise o coloca em uma posição melhor para criar estratégias de recuperação e planos de contingência .

Por exemplo, se você for uma empresa de software, poderá criar uma análise de impacto nos negócios para se preparar para possíveis falhas no servidor. A análise o ajudaria a entender todas as partes do seu negócio que seriam afetadas por esse evento.

Isso significa que esse modelo de relatório de impacto permite que você crie planos para evitar esse tipo de interrupção e esteja preparado para lidar com a situação se os servidores caírem.

9. Modelo de relatório de atividades do ClickUp

Acompanhe e relate suas atividades e seu impacto com o modelo de relatório de atividades do ClickUp

Este Modelo de relatório de atividades do ClickUp é muito versátil e pode ser usado para relatar atividades comerciais diárias, semanais ou mensais. Você e seus colegas de equipe podem usá-lo para manter um alto nível de visibilidade do seu trabalho e acompanhar os resultados dos seus projetos ao longo do tempo.

Use-o para manter um registro das atividades da sua organização para ajudá-lo a medir sua produtividade e manter as partes interessadas informadas sobre o que você e sua equipe estão fazendo. Esse modelo de relatório de atividades tem seções para listar as tarefas entregues, as tarefas pendentes e as tarefas futuras.

Ele também o incentiva a acompanhar as vitórias pessoais ou da equipe e a listar as ideias que você pode ter para melhorar seus processos de negócios ao longo do tempo.

10. Modelo de relatório pós-ação do ClickUp

Use o Relatório pós-ação do ClickUp como uma ferramenta de retrospectiva para diagnosticar o que deu errado em um projeto e comemorar o que deu certo Modelo de relatório pós-ação do ClickUp fornece uma estrutura para você refletir sobre os projetos depois de concluídos.

Use esse modelo para criar um documento abrangente que defina todos os aspectos do projeto concluído, incluindo um resumo executivo, participantes do projeto, partes interessadas, objetivos e escopo do projeto.

O modelo também deixa espaço para a sua equipe analisar o impacto de um determinado projeto, detalhando o resultado esperado, o resultado real, o que deu certo e o que poderia ser melhorado.

Cause um impacto real com o relatório de impacto certo

Os relatórios de impacto nos negócios são ferramentas poderosas para as organizações avaliarem e comunicarem os resultados e o valor gerado por suas operações.

Ao quantificar e analisar as principais métricas, como crescimento da receita, economia de custos, criação de empregos e pegada ambiental, os relatórios de impacto ajudam as empresas a demonstrar seu compromisso com práticas responsáveis e sustentáveis. Eles descrevem os resultados positivos e identificam as áreas que precisam ser melhoradas.

Se precisar de ajuda para começar a elaborar seus relatórios de impacto, usar um dos muitos relatórios de impacto do CliCkUp é um ótimo começo. Há muitas opções para escolher, todas são facilmente personalizáveis e são totalmente gratuitas! Registre-se gratuitamente no ClickUp para dar uma olhada em nossa enorme biblioteca de modelos de relatórios comerciais gratuitos.