10 melhores softwares de intranet para conectar equipes de forma segura em 2024

A comunicação interna estruturada é vital para o sucesso de qualquer empresa. Sem ela, sua equipe pode investir pouco na visão e nos valores da marca, até mesmo deixando de saber o que fazer - ou por quê. A situação pode piorar quando gerenciamento remoto ou equipes distribuídas.

Você precisa de uma ferramenta de software de intranet para construir canais de comunicação fortes em toda a empresa. Ela incentiva a comunicação da equipe e o envolvimento da equipe, mantendo seu espaço de trabalho transparente, seguro e flexível.

No entanto, escolher o software de intranet perfeito não é uma tarefa fácil. É preciso considerar fatores como setor, tamanho da equipe e complexidade das operações para decidir qual produto pode atender às suas necessidades.

Analisamos o mercado e selecionamos as 10 principais ferramentas de software de intranet. Explore seus recursos e preços e encontre aquele que pode manter seu espaço de trabalho em sincronia!

O que é software de intranet?

O software de intranet é um tipo de plataforma digital que facilita a comunicação interna, a colaboração e o compartilhamento de informações em uma organização. Ele funciona como um hub centralizado onde os funcionários podem acessar os recursos da empresa, notícias, atualizações e outras informações essenciais.

De acordo com um estudo da McKinsey o uso eficaz de tecnologias sociais (como intranets) no local de trabalho pode melhorar a produtividade dos profissionais do conhecimento em 20 a 25%!

O que você deve procurar em um software de intranet?

As soluções de intranet não são mais apenas para compartilhar documentos da empresa ou enviar memorandos - elas passaram por uma grande transformação na última década. 💅

Os modernos recursos de software de intranet disponíveis atualmente otimizam uma série de atividades de gerenciamento de projetos, desde compartilhamento de conhecimento para agendamento. Aqui estão algumas características universais do software de intranet certo que seu local de trabalho digital deve ter:

Colaboração e comunicações internas: As ferramentas modernas de intranet tornam o trabalho colaborativo perfeito. Recursos comoedição em tempo realcomentários, anotações e bate-papo minimizam o risco de mal-entendidos e aumentam a produtividade Personalização e facilidade de acesso: O software deve adaptar as informações de acordo com a função do funcionário, fornecendo a ele atualizações oportunas sobre as alterações que lhe dizem respeito Pesquisa e navegação intuitivas: Como as soluções de intranet se tornaram um enorme repositório de todos os dados da empresa, a extração de informações relevantes deve ser rápida e indolor ⌨️ Escalabilidade: A plataforma deve ser capaz de acompanhar a complexidade das comunicações de empresas em crescimento Segurança e privacidade: Ele deve estar em conformidade com os mais recentes padrões de segurança, permitir espaços de comunicação privados e ajudar a controlar o acesso a informações confidenciais 🔐 Integrações: Deve se integrar a outros sistemas de comunicação, produtividade esoftware de gerenciamento de conhecimento para aprimorara eficiência operacional ## Os 10 melhores provedores de software de intranet para usar em 2024

Fizemos a pesquisa para você e escolhemos a dedo as soluções com o melhor conjunto de recursos e capacidades. Defina o tom para o ideal comunicação no local de trabalho e interações com um destes 10 produtos de intranet autônomos! 🗣️

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma solução completa de intranet e produtividade para equipes de qualquer tamanho que se movimentam rapidamente. Essa plataforma ajuda você a manter um canal de comunicação transparente e eficaz com dezenas de ferramentas experientes e mais de 1.000 integrações. ✨

Seja em um escritório ou trabalhando remotamente, Quadros brancos ClickUp torna o planejamento e a colaboração em tempo real fáceis e muito divertidos! 🎉

Essa ferramenta visual vem com recursos avançados de edição para atividades baseadas em documentos, ajudando seus colegas de equipe a fazer brainstorming, criar mapas mentais e processos de conexão . Transforme planos de ação em tarefas diretamente de seu quadro branco e passe da ideação à execução em um piscar de olhos. 📝

Deseja centralizar a documentação da empresa? Confie Documentos do ClickUp para criar e gerenciar seus estatutos da equipe , roteiros detalhados e outros documentos do projeto.

Edite-os em tempo real com seus colegas, anexe-os a tarefas ou categorize os registros para facilitar o acesso. Com extensivos controles de permissão, você decide quem visualiza ou edita documentos .

Se você estiver cansado de encontrar contexto em conversas dispersas, crie um Visualização do bate-papo Dentro do ClickUp. Use-o para agilizar as atualizações de equipes ou projetos específicos. Discuta o trabalho, atribua itens de ação, compartilhe arquivos e links e incorpore páginas da Web, planilhas e vídeos para facilitar as discussões.

O ClickUp segue o padrão padrões de segurança mais rigorosos e cumprem as diretrizes ISO 27001, PCI e SOC 2 para manter seus dados seguros.

melhores recursos do #### ClickUp

ClickUp Whiteboards e Docs para trabalho colaborativo

mais de 15 visualizações, incluindo a visualização de bate-papo

A melhor segurança do setor

Integradomodelos para a criação de cartas de equipe,planos operacionaise outros documentos internos para gerenciamento do conhecimento

mais de 1.000 integrações com software de terceiros

Automações de tarefas do ClickUp para aumentar a eficiência da equipe

Interface fácil de usar com uma ferramenta de arrastar e soltar

Assistente de redação com IA para criar memorandos profissionais

Limitações do ClickUp

Ocasionalmente, o aplicativo pode ser lento

Explorar o escopo completo da plataforma leva tempo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Melhor para engajamento de funcionários

Via Microsoft O Microsoft Viva Engage (antigo Yammer) é um híbrido de intranet e mídia social que funciona como seu escritório digital É essencialmente o componente social do Microsoft 365, ajudando os colegas de trabalho a discutir o trabalho, revisar a documentação e até mesmo criar laços! 🫶

A interface do Viva Engage assemelha-se a plataformas de mídia social como o Facebook ou o Twitter, graças a recursos como feeds de notícias, comentários, mensagens instantâneas, perfis de usuários, grupos e pesquisas de votação. 🗨️

Aproveite a plataforma para evitar escrever e-mails maçantes para assuntos triviais. Basta enviar um texto para o destinatário pretendido - você pode até mesmo anexar arquivos. Dê mais cor aos dias de trabalho rotineiros criando bate-papos em grupo, dando mensagens públicas aos funcionários e organizando eventos ao vivo!

O Viva Engage tem uma função de pesquisa decente para encontrar documentos específicos, o que é uma grande ajuda para novos funcionários !

Melhores recursos do Microsoft Viva Engage (Yammer)

Agiliza a comunicação interna

Funciona como mídia social para empresas

Fácil acesso ao conhecimento

Oferece suporte a usuários do Microsoft 365

Integração rápida de funcionários

Limitações do Microsoft Viva Engage (Yammer)

Pode ser uma distração para funcionários muito ocupados

Poderia se beneficiar de atualizações de recursos

Preços do Microsoft Viva Engage (Yammer)

Disponível como parte do Microsoft Viva Suite, que começa em US$ 12,00 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Microsoft Viva Engage (Yammer)

G2 : 3.6/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 3.6/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 700 avaliações)

Confira estes alternativas ao Yammer !

3. Interagir

Melhor para a gestão do conhecimento

Via Interagir Deseja uma solução de intranet personalizável para aumentar o envolvimento dos funcionários e otimizar os processos? Considere fazer um pacto com a Interact! 🤝

A plataforma ajuda você a criar um espaço que se alinha com a cultura da sua empresa. Comunique os últimos destaques à sua equipe com broadcasts, verifique engajamento da equipe com pesquisas de pulso e aproveite as integrações para centralizar seu trabalho.

Você tem ferramentas para motivar seus colegas de equipe, testar seus conhecimentos, incentivar o compartilhamento de ideias e discussões e organizar enquetes. O editor de arrastar e soltar do Interact torna a personalização da plataforma tão fácil quanto o ABC! 🔤

O Interact apresenta um poderoso sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) para criar, programar e distribuir conteúdo atraente.

Uma das vantagens mais interessantes do Interact é a capacidade de conectar mensagens à sinalização digital, ideal para equipes grandes. Outro recurso de bônus é a extranet da plataforma, que ajuda a manter clientes e terceiros atualizados! 📢

melhores recursos do #### Interact

Várias ferramentas de engajamento de funcionários

Design de arrastar e soltar

Integra-se com os principais aplicativos de produtividade

Análise com foco na intranet

Extranet para comunicação externa

Limitações do Interact

O uso de formulários pode ser um desafio para novos usuários

A interface poderia ser mais intuitiva

Preços do Interact

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Interact

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

4. Trabalho

Melhor para comunicação com funcionários

Via Trabalho O Workvivo é uma solução de software de intranet para a experiência do funcionário que gira em torno da comunicação e da colaboração internas. Integre o software a outros aplicativos de trabalho, carregue-o com informações corporativas e compartilhe dados relevantes com sua equipe em um instante!

O feedback de atividades nessa plataforma de intranet mantém o fluxo de comunicação em toda a empresa sem problemas. Reduza o ruído branco de bate-papos e e-mails usando formatos envolventes como podcasts e transmissão ao vivo para compartilhar atualizações internas. 🎧

A Workvivo tem tudo a ver com a construção de uma cultura empresarial positiva! Fortaleça as conexões com os membros da sua equipe reconhecendo suas conquistas e concedendo distintivos. 🏅

A Workvivo lhe oferece poderosas ferramentas de análise para obter insights sobre os funcionários. Pesquise e acompanhe as interações em postagens e artigos e descubra maneiras revolucionárias de ajudar seus funcionários a se sentirem vistos e apreciados. 😊

Melhores recursos do Workvivo

Feed de atividades intuitivo

Ferramentas de podcast e transmissão ao vivo

Prêmios e distintivos

Seguro (com certificação ISO 27001 e SOC 2)

Recursos analíticos robustos

Limitações do Workvivo

Ferramentas de edição limitadas

O recurso de upload de fotos poderia ser mais sofisticado

Preços do Workvivo

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Workvivo

G2 : 4.8/5 (mais de 850 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 850 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Zoho Connect

Melhor para integração com aplicativos de negócios

Via Zoho Connect O Zoho Connect é uma solução empresarial de rede social e gerenciamento de documentos para compartilhar ideias dentro da equipe e transmitir informações.

A página inicial da plataforma é personalizável com logotipos de marcas e folhas de estilo . Também é possível criar boletins informativos, anúncios, arquivos de mídia e eventos com designs que refletem a cultura exclusiva da sua empresa. 🌸

Use Feeds para criar postagens, compartilhar e discutir ideias e ajudar seus funcionários a se conectarem. Organização de um reunião geral ? Experimente o recurso Town Halls para ter diálogos abertos e focados com seus colegas de equipe, como em uma prefeitura! 🏛️

Com o Zoho Connect, você pode configurar um Tarefa ágil para que sua equipe divida grandes projetos em fases factíveis. Realize Pulse Surveys regularmente para verificar como seus funcionários estão lidando com a carga de trabalho.

Melhores recursos do Zoho Connect

Painel de controle personalizável

Feeds semelhantes aos da mídia social

Suporte a organização de reuniões * Quadros de tarefas ágeis

Pesquisas para medir o envolvimento

Limitações do Zoho Connect

A velocidade da plataforma pode ser melhor

A configuração pode ser demorada

Preços do Zoho Connect

Gratuito: para até cinco usuários

para até cinco usuários Inicial : uS$ 8,34/mês para até 25 usuários

: uS$ 8,34/mês para até 25 usuários Enterprise : uS$ 0,84/mês por usuário (mínimo de 25 usuários)

: uS$ 0,84/mês por usuário (mínimo de 25 usuários) Ultimate: uS$ 2,50/mês por usuário (mínimo de 25 usuários)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Connect ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 70 avaliações) **Experimente estas alternativas ao Zoho !

6. Jostle

Melhor para experiência simplificada do usuário

Via Jostle A Jostle se autodenomina uma intranet moderna e uma plataforma de sucesso do funcionário projetada para remover bloqueios na comunicação de equipes híbridas. A plataforma apresenta uma série de recursos para resolver problemas de colaboração, como silos departamentais e fusos horários diferentes.

Com o Jostle, você pode fazer anúncios direcionados e enviá-los para as equipes e locais em questão. Isso evita que outros membros da equipe sejam bombardeados com informações irrelevantes e notificações que causam distração.

Ao lidar com equipes multifuncionais se você não tem uma equipe de trabalho, pode ser desastroso deixar que uma notícia importante não seja lida. É por isso que o Jostle oferece uma opção de desligamento para rastrear quem leu a mensagem.

A plataforma tem recursos impressionantes de gerenciamento de documentos - categorize sua biblioteca, gerencie permissões de acesso e edição e sincronize pastas com o Google Drive ou o OneDrive para backup adicional.

Mantenha a realidade com as pesquisas fáceis de personalizar da Jostle para captar as opiniões dos funcionários e abrir caminho para mudanças internas significativas.

Melhores recursos do Jostle

Anúncios direcionados

Sincronização com o Google Drive e o OneDrive

Rastreamento de mensagens lidas

Ferramentas fáceis de sistemas de gerenciamento de documentos

mais de 40 integrações

Limitações do Jostle

Ferramentas limitadas de formatação e design

O processo de upload de arquivos pode apresentar falhas

Preços do Jostle

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Jostle

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

Melhor para grandes organizações

Via Local de trabalho O Workplace da Meta (a empresa controladora do Facebook) é uma ferramenta de comunicação empresarial focada em bate-papo e conferência.

Seus recursos e interface são (sem surpresa) semelhantes aos do Facebook. Você tem um feedback de notícias para publicar as informações mais recentes da empresa e compartilhar arquivos. O feed alimentado por IA analisa a atividade anterior de um usuário para mostrar primeiro o conteúdo relevante! 🦾

A plataforma oferece chat de vídeo, mensagens instantâneas e comentários para ajudar nas conversas diárias de trabalho (ou não). Outro recurso útil é a transmissão de vídeo ao vivo - entre ao vivo para discutir as principais atualizações da empresa e permita que os membros da sua equipe assistam de qualquer lugar!

A Biblioteca de conhecimento no Workspace é um recurso crucial para informações estáticas, como manuais de funcionários, processos principais e temas de design.

O Workplace é uma vantagem para as equipes globais graças aos seus recursos de tradução automática. Ele suporta a tradução de mais de 90 idiomas, reunindo seus funcionários independentemente de sua formação.

Melhores recursos do Workplace

Feed semelhante ao do Facebook e alimentado por IA

Integra-se a dezenas de aplicativos

Tradução automática para mais de 90 idiomas

Biblioteca de conhecimento acessível

Transmissão de vídeo ao vivo

Limitações do local de trabalho

O feed de notícias pode ser uma distração para alguns usuários

Poderia se beneficiar de mais opções de análise para uma solução robusta de intranet

Preços do Workplace

A partir de US$ 4/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Workplace

G2 : 4/5 (mais de 1.700 avaliações)

: 4/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.200 avaliações)

8. Felicidade

Melhor para integração com o Google Workspace

Via: Felicidade O Happeo é o software de intranet preferido de muitas equipes híbridas e remotas. Ele permite que você crie um espaço de trabalho digital visualmente atraente com uma página inicial personalizável e widgets dinâmicos.

No entanto, a plataforma é mais do que parece! Você tem todas as ferramentas à sua disposição para facilitar a comunicação de alto nível.

Envie mensagens para as pessoas certas marcando seus funcionários ou criando canais dedicados. Você receberá uma confirmação sempre que alguém ler sua postagem - reenvie-a para aqueles que não a viram.

A comunicação não é uma via de mão única com o Happeo. Os membros da sua equipe podem reagir aos seus anúncios e notícias, deixar comentários e adicionar emojis e GIFs! Use os poderosos recursos de análise da ferramenta para ver como seu conteúdo é percebido e rastrear quem contribui mais.

O Happeo se integra totalmente ao Google Workspace e ao Microsoft 365, centralizando as comunicações para as equipes nesses ecossistemas. 📬

Melhores recursos do Happeo

Comunicações direcionadas aos funcionários

Rastreamento de postagens

Controles de acesso granular

Integrações com o Google Workspace e o Microsoft 365

Análise de conteúdo

Limitações do Happeo

Ainda não há opção para agendar postagens

A configuração da plataforma pode ser difícil sem um designer gráfico

Preços do Happeo

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Happeo

G2 : 4.5/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 130 avaliações)

9. Base da equipe

Melhor para experiência móvel do funcionário

Via: Base da equipe O Staffbase (formado após a fusão com o Bananatag) é uma plataforma móvel em primeiro lugar para colaborar com seus colegas. Use-a para planejar, coordenar e publicar comunicações e mapear o conteúdo jornadas! 🛣️

O Staffbase oferece experiências de intranet com curadoria. Você pode criar comunidades baseadas em interesses e personalizar quem pode acessar e ler conteúdo específico! Assim como o Happeo, o Staffbase permite que você reenvie mensagens que não foram vistas pelos destinatários pretendidos.

Suas mensagens habilitadas por IA ajudam a criar conteúdo mais atraente com gramática e ortografia perfeitas para os membros da sua equipe. Está tentando estimular a comunicação e obter feedback? O Staffbase está ao seu lado com recursos como pesquisas, formulários e comentários.

O Staffbase oferece suporte à tradução automática em mais de 110 idiomas, permitindo que os membros da equipe de todo o mundo contribuam com a sua comunidade e a ajudem a prosperar. 🌼

Melhores recursos do Staffbase

Escrita habilitada para IA

Plataforma escalável

Oferece suporte ao planejamento de conteúdo

Traduz automaticamente mais de 110 idiomas

Limitações da base de funcionários

O plug-in do Outlook pode apresentar erros em alguns momentos

É difícil excluir modelos não utilizados ou ex-funcionários

Preços do Staffbase

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Staffbase

G2 : 4.6/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.8/5 (60+ avaliações)

10. Jive

Melhor para comunidades corporativas interativas

Via: Jive O Jive é um mestre em engajamento de funcionários com ferramentas de colaboração inovadoras. Um de seus principais recursos é o PeopleGraph, uma tecnologia de aprendizado de máquina que capta as habilidades, os interesses e as responsabilidades dos membros da sua equipe para fornecer conteúdo personalizado na hora certa. ⌛

O Jive se adapta ao seu estilo de mensagens, seja de cima para baixo, de baixo para cima ou ponto a ponto. Aumente os medidores de engajamento de seus funcionários, permitindo que eles compartilhem ideias e até escrevam blogs! 😍

Opções como compartilhamento de arquivos, enquetes, espaços colaborativos, recomendações inteligentes e módulos de ideação garantem um fluxo contínuo de conceitos e opiniões entre as equipes.

Dê um tapinha nas costas de seus colegas com recompensas e crachás de pares, personalizados com mensagens de agradecimento. 📜

Essa plataforma tem recursos leves de gerenciamento de projetos, como atribuição de tarefas, monitoramento de resultados e geração de relatórios.

Melhores recursos do Jive

Conteúdo personalizado para seus colegas de equipe

Oferece suporte a estruturas de comunicação hierárquicas

Incentiva discussões e compartilhamento de ideias

Básicogerenciamento de equipes ferramentas

Limitações do Jive

O processamento de dados poderia ser melhor

As atualizações do painel do administrador podem não ser exibidas imediatamente

Preços do Jive

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Jive

G2 : 3.8/5 (mais de 300 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 40 avaliações)

Faça da comunicação interna um ponto forte com o software de intranet social

Os funcionários podem ser os verdadeiros embaixadores da marca de uma empresa se você aproveitar as capacidades deles estimulando a comunicação. As soluções de intranet que discutimos o ajudarão a forjar relacionamentos confiáveis com a equipe e levar seu sucesso a novos patamares! ✈️ Crie um espaço de trabalho ClickUp gratuito e aproveite suas ferramentas de gerenciamento de tarefas para apoiar seu local de trabalho digital!