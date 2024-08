10 melhores alternativas e concorrentes para o Yammer (Viva Engage) em 2024

Você sabia que pode aumentar a produtividade da sua equipe em 25% por meio de uma melhor comunicação entre os colegas de equipe? Comunicação sólida é o que transforma um grupo de indivíduos em uma equipe poderosa.

E com os locais de trabalho remotos e híbridos dominando a economia, eu preciso de ferramentas de colaboração on-line que podem informar e envolver.

Uma opção única foi o Yammer (agora chamado Viva Engage), um serviço de rede social feito sob medida para colaboração empresarial . No entanto, sua tendência a chover notificações e uma função de pesquisa ruim exigem uma atualização.

É hora de explorarmos alternativas em que a comunicação da equipe seja tranquila e a colaboração seja uma arte.

Por isso, apresento 10 alternativas de primeira linha ao Yammer, analisando seus recursos e preços, pois encontrar a ferramenta perfeita para sua empresa deve ser tão fácil quanto a colaboração que ela promete.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Yammer?

Para identificar as alternativas ideais para o Yammer, identifique os recursos que melhor apoiarão sua empresa. Listei alguns cruciais para você:

Compartilhamento de documentos: Escolha uma alternativa ao Yammer que permita à sua equipe colaborar em arquivos e documentos em tempo real. Procure recursos como controle de versão e opções fáceis de compartilhamento

Escolha uma plataforma que vá além da comunicação baseada em texto. Uma ótima ferramenta deve oferecer recursos de colaboração visual, como quadros brancos compartilhados e recursos visuais interativos Integrações inteligentes: Certifique-se de que sua alternativa ao Yammer se integre perfeitamente a outros aplicativos essenciais. Conexões perfeitas entre ferramentas aumentam sua produtividade, reduzindo a necessidade de alternar entre plataformas

As 10 melhores alternativas ao Yammer para usar em 2024

Aqui está uma lista com curadoria das 10 melhores e mais fáceis alternativas ao Yammer em 2024:

1. ClickUp

Compartilhe ideias e memes e colabore com seus colegas via Bate-papo do ClickUp O ClickUp reina supremo como uma ferramenta de colaboração completa. De projetos a equipes, ele cobre tudo sob o mesmo teto, inclusive a comunicação ininterrupta.

Com seu bate-papo em tempo real o ClickUp centraliza a comunicação da equipe, eliminando o caos das conversas dispersas. Compartilhe rapidamente atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço - tudo em um só lugar.

Mencione os membros da sua equipe usando "@" e atribua comentários a eles conforme necessário

Utilize canais de bate-papo em tempo real, mencione os membros da equipe com @menções e atribua comentários para que todos estejam na mesma página.

Compartilhe arquivos, documentos, vídeos e muito mais com seus colegas diretamente no bate-papo do ClickUp

O ClickUp também permite incorporar páginas da Web, planilhas, vídeos e muito mais diretamente no bate-papo. Todos os links e anexos são agrupados de forma organizada para referência rápida, aprimorando a acessibilidade e a segurança mantendo sua equipe organizada .

Use seus recursos avançados de gerenciamento e edição de documentos para uma comunicação clara e economizar tempo com atalhos do comando /Slash para uma formatação eficiente.

O ClickUp pensou em todos os obstáculos possíveis que você pode encontrar. É por isso que ele fornece um espaço de trabalho visual para gerenciar seus projetos multifuncionais. Modelo de projeto multifuncional por departamentos do ClickUp simplifica a colaboração entre equipes. Organize seus projetos por departamentos, defina dependências de tarefas e acompanhe o progresso com ferramentas visuais como gráficos de Gantt. Use status, campos e visualizações personalizados para um gerenciamento de projetos eficiente, garantindo o sucesso do departamento.

Lide com seus projetos multifuncionais com confiança usando o modelo ClickUp Cross-Functional Project by Departments

melhores recursos do #### ClickUp

Discuta e compartilhe links e atualizações com suas equipes em tempo real com o ClickUp Chat

Compartilhe conteúdo relacionado ao projeto diretamente via chat

Crie uma visualização de bate-papo adaptada a qualquer tarefa ou projeto no ClickUp

Use o ClickUp Notepad para fazer anotações e listas de verificação

Integração com várias ferramentas, como Discórdia google Docs, Dropbox, YouTube, Box e Evernote

Descubra uma variedade de modelos de projetos para diferentes casos de uso, incluindomodelos de comunicação* Use aplicativos móveis compatíveis com iOS e Android

Limitações do ClickUp

Os usuários podem precisar de assistência inicial para navegar adequadamente na plataforma

A versão para desktop é muito melhor do que o aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível para todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google Anteriormente conhecido como G Suite, o Google Workspace é um conjunto de ferramentas de produtividade projetado para trabalho em equipe e colaboração. Embora não seja um concorrente direto do Yammer, você pode usar várias ferramentas do Google Workspace como alternativas válidas.

A melhor parte é que Gmail google Meet, Google Drive, Google Agenda, Google Docs e muito mais estão integrados ao Google Workspace, permitindo que você colabore e gerencie conteúdo com o mínimo de dependência de ferramentas de terceiros.

Os melhores recursos do Google Workspace

Use o Google Docs, Sheets, Slides e Chat para colaboração em tempo real

Mantenha seus dados seguros na nuvem com segurança robusta

Realize videoconferências de alta qualidade

Mantenha suas equipes informadas com e-mails

Limitações do Google Workspace

Armazenamento limitado

Poucas integrações com ferramentas de terceiros

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (42200+ avaliações)

4,6/5 (42200+ avaliações) Capterra: 4,7 (15200+ avaliações)

3. SharePoint

via SharePoint O Microsoft SharePoint, ou simplesmente SharePoint, pode ser uma ótima ferramenta para reunir sua equipe e facilitar o trabalho.

É um sistema de gerenciamento de conteúdo que ajuda as empresas com o compartilhamento e a visualização de desktops, anotações de texto, mensagens instantâneas e edição de quadros brancos. Ele reúne informações, arquivos e atualizações de projetos, promovendo o envolvimento ativo da equipe.

O SharePoint é altamente personalizável, adaptando-se ao fluxo de trabalho e ao estilo de colaboração exclusivos da sua equipe. Os usuários o apreciam por permitir que criem sites personalizados para diferentes departamentos ou projetos, tornando a comunicação e a coordenação muito mais fáceis.

Melhores recursos do SharePoint

Armazene seus dados em um espaço de armazenamento elevado de 1 TB

Criar sites de intranet personalizados e mantidos

Permitir o compartilhamento seguro de arquivos dentro e fora da sua organização

Mantenha-se atualizado com itens de notícias com base em suas preferências

Limitações do SharePoint

Integração não tão suave para ferramentas que não são da Microsoft

A interface pode ser instável

Preços do SharePoint

SharePoint (Plano 1): US$ 5/usuário por mês

US$ 5/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário por mês

(*apenas preços de assinatura anual estão disponíveis)

SharePoint ratings and reviews

G2: 4.0/5 (8300+ avaliações)

4.0/5 (8300+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (5100+ avaliações)

4. Folga

via Slack O Slack é um dos mais populares aplicativos de mensagens empresariais para que as equipes conversem e compartilhem arquivos, melhorando a comunicação e a colaboração internas.

Ele tem recursos avançados, como chamadas de vídeo e áudio, telas colaborativas e canais organizados com tópicos de discussão.

A opção Huddle do Slack permite que você inicie chamadas com colegas de equipe sem agendar uma reunião formal. Ela permite que você compartilhe telas, reações de emojis, arquivos, links e documentos.

Os filtros de pesquisa avançada do Slack são ótimos para recuperar um arquivo ou uma conversa antiga. Suas integrações com várias ferramentas ajudam a manter o trabalho centralizado, minimizando as distrações de troca de aplicativos. Tudo isso faz dele uma das principais alternativas ao Yammer.

Melhores recursos do Slack

Encontre mensagens em questão de minutos com filtros de pesquisa

Conectar-se a uma variedade de outras ferramentas, comoHubspot* Converse por vídeo e compartilhe a tela instantaneamente usando o Huddle

Crie canais privados

Escolha a aparência de seu espaço de trabalho com temas e emojis

Limitações do Slack

Envia muitas notificações, o que torna seu uso cansativo

Precisa de uma conexão forte com a Internet, ou fica lento

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

US$ 8,75/mês por usuário Business+: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (32200+ avaliações)

4,5/5 (32200+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 23.000 avaliações)

5. Cisco Webex

via Cisco Webex O Cisco Webex se destaca por sua videoconferência dinâmica. Ele estimula a colaboração fácil de qualquer local, promovendo a inclusão e o envolvimento. Seus principais recursos incluem redução de ruído, reações animadas e enquetes dinâmicas.

A plataforma também aborda as barreiras linguísticas com tradução em tempo real e incentiva a participação anônima. Salas de descanso e flexibilidade de dispositivos aumentam a inclusão.

Seus recursos orientados por IA oferecem insights pessoais e simplificam os fluxos de trabalho com integrações.

Os melhores recursos do Cisco Webex

Colabore em um ambiente seguro com criptografia avançada de ponta a ponta

Envie feedback usando gestos

Integre via Zapier e adicione automaticamente links do Webex aos seus convites para reuniões

Gerar transcrições automaticamente das reuniões

Limitações do Cisco Webex

A hospedagem de webinars é separada da videoconferência regular

Problemas com drivers de vídeo e áudio, causando problemas técnicos e possíveis atrasos nas reuniões

Preços do Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: US$ 14,50/mês por licença

US$ 14,50/mês por licença Webex Suite: US$ 25/mês por licença

US$ 25/mês por licença Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Cisco Webex

G2: 4,3/5 (mais de 15100 avaliações)

4,3/5 (mais de 15100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 6800 avaliações)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams O Microsoft Teams foi projetado para que as equipes gerenciem tarefas e colaborem. Ele tem um sólido ambiente on-line ferramentas de reunião para colaboração eficaz, comunicação em tempo real e compartilhamento fácil de arquivos via Teams e Channels.

É conhecido por suas excelentes capacidades de webconferência, acomodando até 300 participantes com opções de entrada na Web ou de áudio, gravação de chamadas e transmissões ao vivo. As vantagens adicionais incluem planos de fundo virtuais, compartilhamento de tela, bate-papos e legendas.

Os quadros brancos do Microsoft Teams permitem escrever, desenhar e esboçar em uma tela virtual, e as alterações são atualizadas em tempo real.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Crie comunidades com pessoas que compartilham interesses semelhantes

Integração rápida com outras ferramentas do Microsoft 365

Criar salas de descanso durante as reuniões

Use quadros brancos digitais para colaboração visual e brainstorming

Obtenha 5 GB de armazenamento em nuvem no plano gratuito

Limitações do Microsoft Teams

A navegação na interface fica sobrecarregada com o tempo

Acesso limitado para convidados/colaboradores externos

Preços do Microsoft Teams

Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Business Basic: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Business Standard: $12,50/mês por usuário

(*apenas preços de assinatura anual estão disponíveis)

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (14600+ avaliações)

4.3/5 (14600+ avaliações) Capítulo: 4,4/5 (9300+ avaliações)

7. Jostle

via Jostle A Jostle se define como uma plataforma para o sucesso dos funcionários.

Ela foi projetada como software de colaboração para promover conexões, comunicação e envolvimento dos funcionários para fortalecer a cultura da empresa. É um espaço unificado para as empresas compartilharem notícias, fazerem anúncios importantes e realizarem pesquisas de feedback para aumentar a produtividade da equipe.

O Jostle garante que todos em sua organização, independentemente do local ou do fuso horário, tenham uma plataforma central para acessar informações relevantes, resolver problemas e comemorar sucessos.

Melhores recursos do Jostle

Use enquetes para obter a opinião da equipe sobre decisões importantes

Colaborar e gerenciar projetos no fórum de discussão

Organize arquivos em uma biblioteca de documentos para facilitar a pesquisa

Mantenha-se informado com um feed de atividades

Integre-se ao Microsoft Office e ao Google Files

Limitações do Jostle

Personalização limitada

Não há discussões em sequência

Preços do Jostle

Bronze: A partir de US$ 5/mês por usuário

A partir de US$ 5/mês por usuário Prata: A partir de US$ 9/mês por usuário

A partir de US$ 9/mês por usuário Ouro: A partir de US$ 12/mês por usuário

A partir de US$ 12/mês por usuário Platinum: Entre em contato para saber o preço

Jostle avaliações e comentários

G2: 4,5 (mais de 190 avaliações)

4,5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

8. Simpplr

via Simpplr O Simpplr é uma solução de intranet social que aprimora a comunicação interna e cria conexões com os funcionários, o que o torna uma ótima opção para locais de trabalho distribuídos.

Ao contrário das intranets corporativas antigas que levam séculos para serem configuradas, o Simpplr permite que você comece a trabalhar em dias. Ele tem a flexibilidade, a escala e a segurança que as empresas sérias exigem de uma rede social.

O Simpplr ajuda você a evitar a sobrecarga desnecessária de notificações, adaptando a intranet com base em sua função, garantindo uma experiência personalizada.

Melhores recursos do Simpplr

Obtenha conteúdo personalizado graças aos gráficos de conhecimento inteligentes

Crie campanhas na intranet e permita que seus funcionários as compartilhem em suas redes sociais para um melhor alcance

Lidar com conteúdo desatualizado, desativar sites não utilizados e destacar as informações corretas com IA

Personalize e integre fluxos de trabalho novos e existentes com facilidade

Limitações do Simpplr

Funcionalidade de pesquisa limitada

Falta de calendário nativo, o que afeta a programação

Preços do Simpplr

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Simpplr

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

9. Local de trabalho

via Local de trabalho Desenvolvido pela Meta, o Workplace é uma ferramenta de comunicação para colaboração segura em equipe por meio de bate-papos, voz e grupos.

Criado com base na interface do Facebook, ele apresenta um feed de notícias para atualizações, anúncios e publicações em toda a organização. Você pode interagir com as publicações e personalizá-las de acordo com suas preferências.

É possível realizar transmissões de vídeo ao vivo dentro da sua equipe, com recursos interativos como comentários, perguntas e reações. Você também pode salvar vídeos para visualização posterior.

melhores recursos do #### Workplace

Obter postagens traduzidas em 91 idiomas para inclusão

Fixar postagens importantes na parte superior do feed de notícias

Crie grupos para comunicação direcionada

Avalie o envolvimento com análises

Integre-se ao Microsoft 365 e ao Google Workspace

Limitações do Workplace

A sobrecarga de notificações pode afetar a produtividade

os usuários relataram problemas de privacidade de dados devido a lixo eletrônico e spam

Preços do Workplace

Plano principal: US$ 4/mês por pessoa

US$ 4/mês por pessoa Complemento de administração e suporte aprimorados: US$ 2/mês por pessoa

US$ 2/mês por pessoa Complemento Enterprise Live: $2/mês por pessoa

Avaliações e opiniões sobre o Workplace

G2: 4,0/5 (mais de 1700 avaliações)

4,0/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (1300+ avaliações)

10. Salesforce Chatter

via Salesforce Chatter O Salesforce Chatter é uma excelente alternativa ao Yammer que oferece um espaço para compartilhar insights, propor ideias e conectar equipes com feedback valioso dos clientes.

Você também pode compartilhar arquivos e se conectar com especialistas de toda a organização. Com seu acesso móvel, você pode acompanhar equipes, atualizar oportunidades e agir em relação a atualizações críticas a qualquer hora e em qualquer lugar, para obter a eficiência ideal.

Os melhores recursos do Salesforce Chatter

Siga pessoas e documentos para colaborar em projetos

Controle a frequência das notificações por e-mail

Colaborar de forma privada em projetos confidenciais

Integração com outras plataformas de mídia social, como o Twitter

Limitações do Salesforce Chatter

O excesso de notificações pode tornar o aplicativo barulhento

Navegação complicada para novos usuários

Preços do Salesforce Chatter

Para usuários do Salesforce: Gratuito (como parte do seu plano do Salesforce)

Gratuito (como parte do seu plano do Salesforce) Para usuários que não são do Salesforce: US$ 15/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Salesforce Chatter

G2: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

4,1/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Qual é a sua alternativa favorita ao Yammer?

Você deu o primeiro passo para tornar seu espaço de trabalho mais colaborativo e envolvente. Agora você conhece muitas alternativas para o Yammer, algumas das quais oferecem muito mais do que o Yammer.

Reuni as melhores entre as melhores do mercado no momento. Mas se você nos perguntar, vou sugerir o ClickUp para você.

O bate-papo é apenas um dos muitos recursos úteis oferecidos pelo ClickUp. É uma plataforma completa, feita sob medida para gerenciar projetos e permitir a colaboração em equipe. Personalize-a de acordo com suas preferências, escolha um modelo de sua biblioteca e deixe a IA cuidar do trabalho pesado.

E o que é melhor? Você pode acessar a maioria desses recursos gratuitamente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!