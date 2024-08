Relatórios de CRM: Como criar relatórios de CRM para sua equipe de vendas

Gerenciar relacionamentos com clientes é um dos muitos objetivos em vendas. Você passa o tempo construindo confiança, interagindo com os clientes e criando produtos e serviços que melhoram a vida deles.

Mas fazer esse trabalho não é suficiente. Você precisa de maneiras de coletar e rastrear insights dos dados de vendas. Dessa forma, você pode descobrir quais campanhas estão dando resultados, descobrir gargalos no processo e identificar quais membros da equipe são mais eficazes. Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) permite que você acompanhe as interações com os clientes e crie dados visuais. Munido dessas informações, você criará um ambiente ágil para que sua empresa se adapte às necessidades dos clientes.

Aqui, mostraremos o que são os relatórios de CRM e por que eles são importantes para a sua equipe de vendas. Além disso, explicaremos como criar um relatório de CRM e compartilharemos modelos e exemplos de CRM que você pode usar como inspiração. ✨

O que é um relatório de CRM?

Os relatórios de CRM coletam dados de vendas e de clientes e os transformam em gráficos visuais com o objetivo de melhorar a previsão e atingir as metas de vendas. Usando esses insights, você pode tomar decisões mais informadas sobre os tipos de produtos que cria ou sobre as campanhas de marketing que realiza.

Há vários tipos diferentes de relatórios de CRM, dependendo do que você deseja monitorar. Você encontrará relatórios de CRM para o desempenho de leads, pipelines de vendas e produtividade da equipe. Além disso, há relatórios sobre previsões de receita e atividades de vendas.

A visualização da equipe permite que você veja no que sua equipe está trabalhando, o que ela realizou e qual é a capacidade dela

Os relatórios de CRM também monitoram a opinião dos clientes sobre suas campanhas. Concentre-se em um estágio específico do funil de vendas usando um relatório de pipeline de vendas do CRM que é direcionado a um silo de clientes. Acompanhe o desempenho da campanha e veja o que está gerando receita com um relatório de lucratividade.

Com tanta variedade, os relatórios de CRM são essenciais para o planejamento e o sucesso das vendas. Quer você esteja acompanhando a reação dos clientes a um novo serviço ou queira maneiras de lidar com a carga de trabalho da equipe, os relatórios de CRM podem dar conta do recado. 💪

Por que os relatórios de CRM são importantes?

Os relatórios de CRM fornecem insights que não podem ser obtidos em nenhum outro lugar. Com base em dados reais que são relevantes para sua empresa, esses relatórios são essenciais para refinar seus processos e criar melhores abordagens de vendas. 👩🏽‍💼

Aqui estão alguns dos benefícios dos relatórios de CRM:

Tomar decisões melhores: Com a análise de dados sobre as principais métricas, os representantes de vendas tomam decisões melhores quando se trata de priorizar campanhas e iniciativas de vendas

Com a análise de dados sobre as principais métricas, os representantes de vendas tomam decisões melhores quando se trata de priorizar campanhas e iniciativas de vendas Obter insights valiosos: Os dados em tempo real oferecem melhores estatísticas para previsões de vendas e permitem que os representantes de vendas reajam mais rapidamente às necessidades dos clientes com acesso rápido a insights valiosos

Os dados em tempo real oferecem melhores estatísticas para previsões de vendas e permitem que os representantes de vendas reajam mais rapidamente às necessidades dos clientes com acesso rápido a insights valiosos Melhore o envolvimento do cliente: Os relatórios de dados ajudam você a entender melhor os clientes e suas ações. Dessa forma, você pode criar CTAs que aumentem sua taxa de conversão ou ofereçam uma melhor experiência ao cliente para resolver pontos problemáticos, aumentar o envolvimento e melhorar o funil de vendas

Os relatórios de dados ajudam você a entender melhor os clientes e suas ações. Dessa forma, você pode criar CTAs que aumentem sua taxa de conversão ou ofereçam uma melhor experiência ao cliente para resolver pontos problemáticos, aumentar o envolvimento e melhorar o funil de vendas Agilize a eficiência da equipe: CRM erelatórios de vendas ajudam a identificar bloqueios e áreas de melhoria em seu processo de vendas, para que você possa ajustar sua carga de trabalho e seu foco de modo a se alinhar com seusmetas de vendas *Avalie o desempenho: Relatórios personalizados permitem monitorar o desempenho de cada membro da equipe em relação a diferentes campanhas de vendas. Com essas informações, aumente a lucratividade atribuindo campanhas aos leads de vendas certos com base em seus conjuntos de habilidades para impulsionar o processo de vendas

Veja o trabalho de suas equipes em um relance, acompanhando ou categorizando o progresso geral nos ClickUp Dashboards

Tipos de relatórios de CRM

Conforme mencionado, há dezenas de relatórios de CRM diferentes. Você pode usar esses relatórios para acompanhar o desempenho dos funcionários, o sucesso das campanhas e o progresso das metas de vendas.

Dependendo da sua empresa, talvez você não precise de todos esses relatórios. Alguns são mais adequados para grandes equipes de vendas que lidam com vários projetos. Outros são ideais para equipes pequenas que precisam se aprofundar nas previsões de vendas para se manterem dentro do orçamento.

Aqui estão alguns dos principais relatórios de CRM a serem considerados:

CRM Relatórios de pipeline : Esses relatórios identificam como a sua equipe consegue atrair leads qualificados pelo funil de vendas. Normalmente, o relatório analisa as taxas de conversão, os gargalos do funil, a receita do funil e o sucesso em vários estágios do funil

Esses relatórios identificam como a sua equipe consegue atrair leads qualificados pelo funil de vendas. Normalmente, o relatório analisa as taxas de conversão, os gargalos do funil, a receita do funil e o sucesso em vários estágios do funil Relatórios de atividade de vendas: Esse tipo de relatório analisa o desempenho de cada representante de vendas em relação às metas. As principais métricas de desempenho da equipe incluem coisas como o número de chamadas telefônicas feitas, e-mails enviados, reuniões agendadas e negócios fechados

Esse tipo de relatório analisa o desempenho de cada representante de vendas em relação às metas. As principais métricas de desempenho da equipe incluem coisas como o número de chamadas telefônicas feitas, e-mails enviados, reuniões agendadas e negócios fechados Relatórios de previsão de vendas : Os relatórios de CRM usam cálculos incorporados para gerar previsões de receita com base em projetos anteriores e na trajetória do projeto atual

Os relatórios de CRM usam cálculos incorporados para gerar previsões de receita com base em projetos anteriores e na trajetória do projeto atual Análise da fonte de leads : Os relatórios de CRM podem detalhar a origem dos leads, para que você possa colocar recursos naqueles que são mais importantes. Esses tipos de relatórios avaliam onde os leads são gerados, inclusive por e-mail, anúncios, mídia social, inscrições em e-books e referências

Os relatórios de CRM podem detalhar a origem dos leads, para que você possa colocar recursos naqueles que são mais importantes. Esses tipos de relatórios avaliam onde os leads são gerados, inclusive por e-mail, anúncios, mídia social, inscrições em e-books e referências Relatórios de atendimento ao cliente: Outro tipo de relatório de desempenho da equipe, os relatórios de atendimento ao cliente se concentram em como cada representante de vendas fornece ajuda aos usuários. As métricas incluem o tempo médio de resolução, o número de casos, as assinaturas ativas e as taxas de rotatividade.

Com tantos relatórios de CRM, é fácil obter os insights de que você precisa. Você está procurando maneiras de melhorar seu sistema de CRM e fluxos de trabalho de automação? Deseja relatórios de conversão para priorizar determinadas campanhas? Ou talvez você queira revisar os relatórios de funcionários ou de desempenho da campanha .

Seja o que for que você esteja procurando, há um relatório para suas necessidades. 🏆

Como criar um relatório de CRM

Com tantos tipos de relatórios, não há uma única maneira correta de criá-los. O processo de criação de um relatório de CRM dependerá do tipo de informação que você está procurando.

Em geral, porém, há muitas semelhanças na elaboração desses relatórios. Veja a seguir como criar relatórios de CRM usando os recursos e painéis de CRM do Clickup para geração de relatórios. 👀

1. Use o CRM do ClickUp para gerenciar seu pipeline

Antes de começar a criar relatórios, você precisa coletar e armazenar dados. Muitas equipes de vendas fazem isso escolhendo um CRM para manter o controle de todas as informações importantes dos clientes. ✅ Software de gerenciamento de projetos de CRM da ClickUp permite gerenciar pipelines, acompanhar o envolvimento do cliente e simplificar os fluxos de trabalho em um único espaço. Colete e armazene respostas e informações de clientes usando formulários e crie automaticamente tarefas para os membros relevantes da equipe.

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

Por exemplo, você pode usar formulários para descobrir os pontos problemáticos dos clientes. Digamos que um cliente compartilhe que o formulário de inscrição do seu e-book é muito longo. Você pode criar automaticamente uma tarefa com base nesse feedback e fazer com que um membro da equipe de vendas trabalhe para corrigir o formulário e atualizar o cliente sobre as alterações.

Quando você tiver os dados do cliente no Software de CRM com o software de CRM, as análises incorporadas facilitam a criação de relatórios de CRM com base nas informações específicas de seus clientes. Use o ferramentas de relatórios para gerar relatórios sobre o tamanho médio dos negócios.

Ou crie gráficos com base nos pontos problemáticos do cliente e produza relatórios de desempenho de vendas para várias campanhas.

2. Use painéis para acompanhar o progresso em tempo real Dashboards do ClickUp facilitam a

monitorar o progresso de projetos individuais e das metas gerais de vendas. Crie um painel de controle para cada campanha de vendas ou marketing e acompanhe o progresso semanal ou mensalmente. 🗓️

Use os painéis para criar gráficos de Gantt para avaliar o sucesso da linha do tempo em um projeto. Crie relatórios de CRM sobre negócios fechados, taxas de rotatividade de clientes e relatórios de previsão para equipes de vendas ou vendedores individuais durante as revisões.

Use widgets no ClickUp para criar um painel de KPI de vendas

Os painéis de CRM apresentam mais de 50 widgets, para que você possa criar o painel de relatórios perfeito. De gráficos de pizza a gráficos de linha e gráficos de barra, há uma maneira ideal de visualizar seus dados .

Use cálculos incorporados para acompanhar automaticamente o progresso de metas numéricas ou avaliar as cargas de trabalho dos funcionários . Com os widgets de controle de tempo, veja quais projetos consomem mais recursos dos funcionários ou crie gráficos de sprint para acompanhar o desempenho.

3. Simplifique os fluxos de trabalho com campos personalizados, status e automação

Os recursos de relatório de CRM do Clickup alcançam novos patamares graças aos campos e status personalizados. Isso significa que você pode se aprofundar nos detalhes e criar relatórios que informam suas atividades de marketing e vendas.

Adicione campos personalizados para períodos de tempo para detalhar os relatórios por trimestre ou mês específico. Crie campos de dados de CRM personalizados para o número de negócios, fontes de leads ou indicadores-chave de desempenho (KPIs) para identificar áreas de sucesso e o que precisa ser trabalhado. ✍️

Crie campos personalizados e mapeie-os para campos existentes no ClickUp

Os status tornam os relatórios mais interessantes, permitindo que você mergulhe no progresso das tarefas em um determinado estágio. Por exemplo, crie um relatório de CRM sobre todas as campanhas de marketing que estão em fase de teste. Visualize instantaneamente o feedback do cliente e veja o que os funcionários fizeram para aumentar o engajamento e quais testes mostraram mudanças fracas ou nenhuma mudança.

Além disso, os recursos de automação facilitam para as equipes de vendas e marketing a automatização de tarefas manuais, para que os membros da equipe não percam tempo com trabalhos tediosos. Os recursos de automação permitem que seu pipeline de vendas funcione como uma máquina para que você reduza entrada de dados e manter seus leads progredindo de forma eficiente.

Acione automaticamente os resultados quando uma ação ocorrer com acionadores de automação, como "quando o status mudar", para adicionar um modelo às tarefas e evitar a perda de informações durante as transferências de clientes

Configure atribuições automáticas de tarefas adaptadas a cada fase do seu processo, inicie atualizações de status acionadas por ações do cliente e ajuste as prioridades para orientar a sua equipe sobre onde eles devem concentrar seus esforços em seguida.

4. Tome melhores decisões de negócios

O objetivo dos relatórios de CRM é obter insights e melhorar a tomada de decisões. Certifique-se de criar uma etapa em seu processo de relatório de CRM para avaliar os insights. Vendas do ClickUp reúne todas as atividades de vendas em um único espaço. Use-o para criar relatórios de pipeline e colaborar com os membros da equipe nas negociações. Os recursos de relatório incluem divisão de silos, cálculos de receita e formulários personalizados para qualificar leads. 🙌

O ClickUp oferece suporte a mais de 1.000 integrações, incluindo Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams para otimizar seus fluxos de trabalho

As integrações com ferramentas como HubSpot, Slack e Harvest tornam mais fácil do que nunca usar suas ferramentas favoritas em um único espaço. Desde o início do ciclo de vendas até o final, esse CRM de vendas facilita a coleta de insights e a criação de relatórios para melhores decisões de vendas.

5. Agende um horário para melhorias no processo

No final das contas, os relatórios simplesmente não são suficientes. Embora os relatórios e as previsões de atividades de vendas ofereçam ótimos insights para sua empresa, é preciso agir para realmente impulsionar seus negócios.

Com base em seus relatórios de CRM, crie fluxos de trabalho e processos para identificar e implementar melhorias. Talvez você decida que precisa de um melhor plano de comunicação para se conectar com os clientes.

Defina tarefas para bloquear ou esperar umas pelas outras para criar uma dependência no ClickUp

Talvez você precise de mais adesão dos superiores e precise fazer análise das partes interessadas para apoiar seus esforços de vendas. Talvez você tenha que lidar com cargas de trabalho ou alocar recursos para ajudar determinados funcionários. 🛠️

Seja qual for a solução, crie fluxos de trabalho usando recursos como Tarefas ClickUp . Atribua trabalho automaticamente aos funcionários com base em seus insights de relatórios de CRM. Crie dependências para que os membros da equipe vejam quais tarefas estão bloqueando o trabalho dos outros.

Divida mudanças complexas adicionando subtarefas e sinalizadores de prioridade a diferentes tarefas. Colabore com os membros da equipe nos tópicos de comentários e adicione tags às tarefas para tornar os relatórios ainda mais rápidos.

Exemplos e modelos de relatórios de CRM

Não tem certeza de como criar relatórios de CRM ou de como eles são úteis para a sua empresa? Reunimos uma lista de exemplos e modelos de CRM para explicar melhor esse tipo de relatório.

Quer você administre uma pequena empresa com poucos representantes de vendas ou seja gerente de vendas em uma empresa corporativa, você encontrará insights sobre os benefícios dos relatórios de CRM. 🤩

1. Modelo de CRM do ClickUp

Gerenciamento de clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp na visualização de lista

Use o Modelo de CRM do ClickUp para gerenciar leads, gerar insights sobre relacionamentos com clientes e criar relatórios de pipeline de vendas. Para começar, crie uma lista de contas e oportunidades de clientes.

Use status personalizados para criar segmentação em suas campanhas de geração de leads. Status como Prospecto qualificado, Conquistado, Perdido, Demonstração e Proposta ajudam a detalhar onde os clientes estão em seu pipeline de vendas.

Use a visualização Whiteboard para criar fluxogramas para a experiência do cliente em seu Modelos de CRM . Essa visualização também é ideal para o brainstorming de soluções para pontos problemáticos. Use os insights para gerar relatórios e agendar automaticamente tarefas com base nos dados do CRM.

2. Modelo de relatório de vendas semanais do ClickUp

Acompanhe regularmente o desempenho das vendas com o modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

Entre os relatórios de CRM mais populares estão os que acompanham os KPIs das equipes de vendas e marketing. Use Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp para acompanhar as métricas de desempenho e gerar insights acionáveis semanalmente.

Para começar, decida se deseja monitorar o desempenho de funcionários individuais ou métricas de projeto. Personalize o formulário para incluir dados do processo de vendas, como informações sobre funcionários e detalhes das métricas de projeto desejadas. 💡

Use a visualização Lista de relatórios para monitorar o desempenho no que se refere ao número de chamadas de vendas, sessões de bate-papo de suporte ao cliente e total de produtos vendidos. Use a visualização Weekly (Semanal) para avaliar o progresso ao longo de várias semanas ou mergulhe na visualização Current Week (Semana Atual) para obter insights sobre o sucesso desta semana.

3. Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

Visualize dados e destaque seus melhores desempenhos com o modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

Procurando um relatório de CRM eficaz que destaque os funcionários da sua equipe? Recorra ao Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp . Esse modelo permite que os líderes de gerenciamento de projetos avaliem como cada membro da equipe atingiu suas metas de vendas.

Comece dividindo o relatório por membro da equipe. Use os dados de seus funcionários para preencher o número de chamadas, a taxa de conversão e as contas de clientes com as quais cada indivíduo lidou.

Chame a atenção para os melhores desempenhos durante a apresentação do relatório de vendas para recompensar seu trabalho árduo. Use cálculos incorporados para gerar números de taxas de conversão e discuta maneiras de aumentar esses números para o próximo mês.

Obtenha insights com os recursos de relatórios de CRM do ClickUp

O gerenciamento do relacionamento com o cliente é essencial para as empresas que desejam entender as necessidades dos clientes e criar fluxos de trabalho que atendam melhor às metas de vendas. De previsões de vendas a relatórios de pipeline e análise de fontes de leads, há muitas maneiras de obter uma visão melhor de como sua equipe de vendas pode melhorar os objetivos e aumentar as conversões. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a coletar informações sobre os clientes e a gerar insights que aumentam a eficácia das vendas. Use modelos para criar relatórios em uma fração do tempo e aproveite os recursos do processo de vendas para otimizar os fluxos de trabalho. 🌻