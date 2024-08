O que é uma estrutura analítica de trabalho (WBS) no gerenciamento de projetos?

A maneira mais fácil de conquistar algo é quebrando-o em pequenos pedaços. 🧩

Afinal de contas, Roma não foi construída em um dia. Mas sim, uma das principais estratégias do gerenciamento eficaz de projetos é dividi-los em componentes menores e organizar sua equipe de acordo com eles, o que nos leva à WBS, ou Work Breakdown Structures (estruturas de divisão do trabalho).

Ao assumir um projeto, alguns dos principais desafios que qualquer gerente de projeto enfrenta são a alocação e o rastreamento. Muitas vezes, as equipes não têm clareza quanto ao escopo de suas tarefas, ao progresso ou aos recursos necessários para realizar determinada tarefa.

É nesse momento que uma Estrutura Analítica de Trabalho se torna necessária. Ela ajuda a dividir qualquer projeto em partes menores, organizá-lo, alocá-lo, monitorá-lo e levá-lo até a conclusão.

Seja você um gerente de projeto, membro da equipe de projeto ou parte interessada, entender a EAP pode ajudá-lo a realizar projetos, colaborar melhor e tomar melhores decisões de negócios. Portanto, prepare-se para aprender tudo o que há para aprender sobre a Estrutura Analítica do Projeto, desde o que ela é até como você pode criá-la para seus próprios projetos!

Vamos mergulhar de cabeça!

O que é uma estrutura analítica de projeto?

Uma estrutura analítica de trabalho é um método orientado a resultados que divide visualmente o trabalho em vários componentes com o objetivo de objetivo do projeto no comando.

Ele oferece uma abordagem passo a passo de um projeto e facilita a alocação e o acompanhamento do trabalho, pois organiza os entregáveis e o escopo do projeto em grupos lógicos ou fases do projeto com cada nível aumentando em detalhes e especificidade.

Divida projetos complexos em tarefas gerenciáveis e supervisione todo o seu trabalho com status personalizados, campos personalizados e muito mais

Benefícios da estrutura analítica de trabalho no gerenciamento de projetos

A EAP oferece vários benefícios aos gerentes de projeto:

Permite melhor planejamento e controle do projeto

Ao dividir o projeto em partes menores, os gerentes de projeto podem estimar com mais precisão o tempo e o custo necessários para concluir cada tarefa

Ajuda a garantir que todas as entregas do projeto sejam contabilizadas e que o projeto permaneça no caminho certo

Promove a comunicação entre os membros da equipe e as partes interessadas, garantindo que todos estejam na mesma página quando se trata de metas e cronogramas do projeto

Não é apenas um ótimo sistema para um gerente de projeto que deseja agendar, planejar e monitorar todas as fases do projeto, mas também para uma equipe que deseja se comunicar bem. Ele garante que todos os membros da equipe do projeto estejam na mesma página sobre todas as tarefas e o status do projeto.

Estrutura de divisão do trabalho no ClickUp Whiteboards. Saiba como usar o ClickUp Whiteboards com a Introdução ao modelo de quadros brancos O resultado final é uma representação gráfica das atividades do projeto, que ajuda a garantir que todo o trabalho necessário seja contabilizado e que todos entendam sua função na conclusão do projeto.

Aqui estão os componentes essenciais de qualquer estrutura analítica de trabalho:

**Escopo do projeto : Define os limites do projeto, o nome, a descrição e o plano do projeto. Documente todas as suas descobertas e incorpore as principais no termo de abertura do projeto.

: Define os limites do projeto, o nome, a descrição e o plano do projeto. Documente todas as suas descobertas e incorpore as principais no termo de abertura do projeto. Partes interessadas : Partes interessadas internas e externas do projeto

: Partes interessadas internas e externas do projeto Cronograma do projeto : Um cronograma detalhado cronograma do projeto que abranja as fases do projeto envolvidas é fundamental para manter-se no caminho certo

: Um cronograma detalhado cronograma do projeto que abranja as fases do projeto envolvidas é fundamental para manter-se no caminho certo **Entregáveis do projeto : O projeto abrangente é dividido em tarefas claras e acionáveis, chamadas de entregáveis do projeto, que podem ser medidas e rastreadas. Elas devem estar dentro do escopo do projeto e devem ter uma função definida na realização do projeto geral

: O projeto abrangente é dividido em tarefas claras e acionáveis, chamadas de entregáveis do projeto, que podem ser medidas e rastreadas. Elas devem estar dentro do escopo do projeto e devem ter uma função definida na realização do projeto geral Subtarefas dos entregáveis: Cada entrega pode ainda ser dividida em tarefas mais acionáveis que ajudam a tornar a EAP mais granular e clara

Agora, qualquer gerente levaria em conta uma hierarquia das subtarefas e o trabalho necessário a ser feito para alocar as tarefas e ter uma ideia dos custos associados. Levar essas variáveis em consideração não só garante a conclusão do projeto em tempo hábil, mas também busca uma forma otimizada de conclusão do projeto.

O que uma estrutura analítica de trabalho ajuda no gerenciamento de projetos? Software de estrutura analítica de trabalho pode tornar seu gerenciamento de projetos mais eficiente de várias maneiras. Vamos dar uma olhada em algumas delas.

1. Crie tarefas independentes e mensuráveis

Uma estrutura de divisão de trabalho divide qualquer trabalho em tarefas menores. Essas tarefas ajudam a simplificar tarefas mais complicadas objetivos do projeto e devem ter determinadas métricas de conclusão associadas a eles. Esses são itens acionáveis que tornam a meta final mais clara.

Por exemplo, suponha que seu objetivo seja fazer uma viagem. 🎯

Com um objetivo de projeto simples, fica ainda mais fácil quando você o vê na forma de entregas, como realizar pesquisa de mercado, decidir o mercado-alvo, decidir os canais, fazer o orçamento e assim por diante. Agora, mesmo essas tarefas podem ter subtarefas envolvendo pesquisa, benchmarking e execução que ajudarão a dividi-las ainda mais.

2. Acompanhamento do progresso

Com limites e prazos claramente definidos para cada tarefa, os membros da equipe do projeto podem acompanhar facilmente o andamento do projeto. Cada tarefa recebe um status específico, indicando se está concluída, em andamento ou ainda não foi iniciada. Esse sistema permite que a equipe permaneça organizada e informada sobre o status do projeto o tempo todo.

**DICA PRO Use um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp, para gerenciar todos os seus projetos, equipes, recursos e muito mais em um só lugar, e use o Modelo de rastreador de projetos do ClickUp para agrupar qualquer tarefa em um estágio designado e rastreá-la adequadamente. Os membros da equipe designados agora podem traçar suas tarefas em tempo hábil, juntamente com as tarefas de outros co-membros de um projeto.

3. Melhor responsabilidade

Há responsáveis definidos para cada tarefa, e a equipe está ciente o tempo todo de como é o fluxo de trabalho. É mais provável que os membros da equipe concluam suas tarefas no prazo para garantir que não sejam o gargalo.

4. Clareza no escopo do trabalho

Uma estrutura de divisão de trabalho garante que a equipe assegure a conclusão de todo o trabalho dentro do projeto sem fazer nenhum trabalho extra. Dessa forma, nenhuma parte do projeto é perdida e isso leva a menos confusão e refazimentos. Ela ajuda a identificar seu caminho crítico para concluir o projeto de forma mais eficaz.

5. As equipes se tornam mais adaptáveis

Uma Estrutura Analítica de Trabalho oferece mais flexibilidade a qualquer equipe de projeto, não apenas durante o desenvolvimento do escopo do projeto, mas também ajuda a mudar a trajetória em tempo hábil, conforme necessário. Ela ajuda as equipes de projeto a adotar uma mentalidade ágil e torna a equipe do projeto mais adaptável às mudanças internas e externas, de acordo com os requisitos das partes interessadas do projeto.

Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais a EAP é absolutamente fundamental para o gerenciamento eficaz de projetos. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos aspectos técnicos de uma Estrutura Analítica de Projeto e discutir quais são seus tipos.

3 Tipos de estruturas analíticas de projeto

Há três tipos de estruturas analíticas de trabalho no gerenciamento de projetos:

1. Estrutura analítica do trabalho baseada em entregáveis

Uma Estrutura Analítica do Trabalho baseada em entregas é um método de dividir o projeto inteiro em subtarefas hierárquicas.

Ela envolve manter as principais áreas do escopo do projeto no topo da árvore e ramificá-la em várias subtarefas e entregas que apoiam a conclusão do escopo do projeto. Esse tipo de EAP usa entregáveis em vez de fases para marcar a conclusão do projeto.

Dividindo projetos grandes e complexos em entregas, dependências e subtarefas nos quadros brancos do ClickUp via Amine Boussassi

Esse tipo de Work Breakdown Structure é mais comumente encontrado no mundo do gerenciamento de projetos. Geralmente é usado para projetos de curta duração com resultados claramente definidos. Ele tem várias tarefas executadas em paralelo umas às outras que não funcionam como pré-requisito para a próxima tarefa.

Por exemplo, seu projeto é configurar um data center em nuvem para sua plataforma D2C on-line. Os resultados de seu projeto podem incluir a busca de software em nuvem, orçamento, decisão sobre otimização do custo da nuvem software, instalação do maquinário, etc.

2. Estrutura de divisão de trabalho baseada em fases

Esse tipo de estrutura analítica de trabalho divide o projeto em vários estágios com prazo determinado que contêm certos pacotes de trabalho. Não é comumente usado e é usado para projetos que não têm resultados específicos. A estrutura analítica do trabalho baseada em fases coloca a entrega final no topo e divide o projeto em cinco fases de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento.

Geralmente é usada para projetos de longo prazo, por exemplo, a configuração de uma plataforma D2C on-line para sua empresa. Essas fases incluiriam, entre outras, o projeto, o armazenamento, a cadeia de suprimentos por meio de parceiros 3PL marketing, etc.

3. Estrutura de divisão de trabalho baseada em responsabilidade

Esse é um tipo de estrutura analítica de trabalho em que você divide e estrutura seu projeto com base nas equipes que trabalharão no projeto. Por exemplo, ao lançar um novo aplicativo, você estrutura seu trabalho de acordo com a equipe de design, a equipe de desenvolvimento, a equipe de marketing etc.

Já aprendemos que a Estrutura Analítica do Trabalho de um projeto consiste em vários elementos, incluindo a tarefa do projeto e as subtarefas. Há certos níveis para ela, e eles podem ou não ser tão fáceis quanto fechar os níveis do Candy Crush. Mas vamos lhe contar mais sobre eles.

3 níveis da estrutura analítica do trabalho

Com tantas tarefas, dependências e subdependências dessa tarefa, isso pode se tornar confuso para todos. Portanto, temos três níveis que ajudam a separar todas elas. O número de níveis varia de projeto para projeto; ele pode ser, mais ou menos, a base de seu projeto também.

Um exemplo de uma estrutura analítica de trabalho nos quadros brancos do ClickUp via Amine Boussassi

Nível 1: Objetivo do projeto

Essa é a parte mais simples do projeto. O objetivo do projeto, ou a tarefa principal no primeiro nível da estrutura analítica do trabalho. Afinal de contas, você não pode começar um projeto a menos que saiba o que precisa alcançar, certo?

Assim, por exemplo, se o projeto for projetar e desenvolver um site, seu nível um seria: Lançar um aplicativo móvel.

Projetar a interface do usuário de um smartphone (Duh?)

Parece bem simples, certo? O primeiro dia na academia também é assim. Mas você sabe que é para começar com calma. Agora vamos passar para as partes mais complicadas. 👇

Nível 2: Dependências e tarefas

Esse nível inclui as subtarefas ou dependências que buscam atingir o objetivo do projeto. Levando em consideração o exemplo acima, vamos dar uma olhada nas tarefas que você precisaria fazer para projetar a interface do usuário do aplicativo:

Criar wireframes

Concluir o protótipo

Realização de testes

Análise pós-lançamento

E mais

Essa ainda é uma visão geral das tarefas. Agora, precisamos nos tornar mais granulares e listar tarefas menores para poder realizá-las. Isso nos leva ao terceiro nível de uma Estrutura Analítica de Trabalho.

Nível 3: Subdependências

Criar um wireframe pode parecer fácil, mas qualquer pessoa que já tenha feito isso sabe que não é um processo de uma etapa só! Depois de realizar pesquisas com usuários, fazer benchmarking com a concorrência e reunir tendências inspiradoras de interface do usuário, você deve começar com o wireframe. Então, deixe-me dar um exemplo de como as subdependências podem parecer para projetar um wireframe para projetar a interface do usuário de um smartphone:

Definir a estrutura

Mapear a jornada do usuário

Decidir o posicionamento do conteúdo

Aplicar elementos de design visual

Essas são tarefas claras, acionáveis e mensuráveis que podem ter prazos e escopos absolutamente definidos. Isso torna todo o seu projeto muito claro para as partes interessadas envolvidas.

**DICA PRO Divida projetos maiores e mais complexos em tarefas você pode criar tarefas, subtarefas, subtarefas aninhadas e até mesmo adicionar listas de verificação dentro de tarefas no ClickUp. As subtarefas aninhadas são ainda mais granulares do que subtarefas ! Assim como as tarefas e subtarefas, você pode adicionar informações detalhadas como responsáveis, datas de vencimento e prioridades às subtarefas aninhadas.

Divida seus projetos em tarefas, subtarefas e subtarefas aninhadas no ClickUp

Agora já fizemos um bom esforço para entender o que é uma Estrutura Analítica de Projeto e por que devemos usá-la em nossos projetos. O que nos leva à nossa próxima pergunta: Como você pode criar uma Estrutura Analítica de Projeto para o seu próximo projeto?

Bem, estamos aqui para mostrar a você!

Como criar uma estrutura analítica de trabalho eficaz?

Aqui estão as etapas para criar sua própria estrutura analítica de trabalho do zero!

1. Defina o escopo do seu projeto

Entenda o trabalho que precisa ser feito por meio de seus objetivos e metas. Identifique quais são os limites e o escopo real do projeto para atender às necessidades de seus acionistas.

**DICA PRO Precisa de alguma orientação sobre como criar seu projeto? Saiba como fazer isso de forma eficaz desenvolver um escopo de projeto e usar o Modelo de quadro branco do escopo do projeto da ClickUp para ajudá-lo a começar no caminho certo.

Crie visualmente um caminho claro para o sucesso do projeto, desde o início até a entrega

2. Categorização do projeto em fases principais

Divida o escopo maior do projeto em diferentes fases e estágios que contenham várias subtarefas e levem o projeto do início ao fim. Esses fases do projeto ajudam a dividir o trabalho e simplificam o processo de gerenciamento de projetos.

**DICA PRÓ Use status personalizados no ClickUp para dar a cada fase e estágio um nome designado e alterar o status conforme o andamento do projeto. Você também pode usar o recurso Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp para oferecer aos seus gerentes de projeto, equipes e partes interessadas um fluxo de trabalho organizado e personalizável.

Crie status personalizados no ClickUp para agilizar seu fluxo de trabalho e manter seus projetos sob controle

3. Identificar os principais resultados e tarefas

Liste seus principais resultados dentro do projeto, programando suas diferentes fases e os recursos e subtarefas necessários para alcançar essas entregas. Cada entregável, juntamente com suas tarefas e subtarefas, forma um pacote de trabalho. Isso também ajuda a identificar os objetivos e as entregas do projeto e a definir os prazos periódicos marcos no projeto para motivar melhor a sua equipe.

**DICA PRO Saiba como dividir as entregas do projeto e aplicar o Modelo de entregáveis do projeto por ClickUp para ajudar você e sua equipe a acompanhar, gerenciar e entregar projetos bem-sucedidos.

4. Atribuição de tarefas aos membros da equipe

Agora é hora de atribuir trabalho às suas equipes. Com base no conjunto de habilidades, na responsabilidade e no escopo de cada equipe, você atribuiria tarefas diferentes a elas. Por exemplo, se estiver realizando a tarefa de lançar um aplicativo móvel para sua empresa, você alocará o trabalho para diferentes equipes, como a equipe de design, a equipe de desenvolvimento, a equipe de marketing, a equipe de produto e assim por diante.

**DICA PRO Aloque facilmente o trabalho e atribua-o a grupos ou indivíduos designados com a ferramenta múltiplos responsáveis no ClickUp.

5. Determinação de custos e recursos

Forneça à sua equipe os recursos, as ferramentas, os cronogramas e as tarefas. Por exemplo, suponha que você esteja realizando o projeto de criação de uma estratégia de mídia digital. Você alocaria as respectivas tarefas para suas equipes de conteúdo, mídia social, análise etc. Você procuraria fornecer a elas ferramentas como ferramentas de automação de mídia social ferramentas de CRM, ferramentas de desenvolvimento de conteúdo etc. Em seguida, você lhes daria os cronogramas para suas respectivas tarefas. Essa é uma ótima maneira de cuidar de seu controles de projeto .

Uma coisa que se deve ter em mente para um gerenciamento de projetos eficaz é fazer com que suas entregas sejam MECE (Mutually Exclusive Completely Exhaustive). Desculpe-nos pelo jargão, mas, em termos simples, todas as suas entregas não devem ter nenhuma ou mínima sobreposição. Além disso, eles devem ser capazes de atender aos requisitos de todo o projeto quando reunidos.

**DICA PRO Conheça os benefícios de alocação eficaz de recursos e usar o Modelo de planejamento de recursos do ClickUp para visualizar a capacidade de recursos e ajudá-lo a alocar recursos entre as equipes de projeto.

Agora que você conhece as etapas necessárias para criar uma EAP eficaz, temos uma surpresa especial para você que facilitará ainda mais a criação de uma EAP.

Continue lendo para saber como você pode usar nossa melhor arma na artilharia, o ClickUp, para sua próxima Estrutura Analítica de Projeto!

Usando o ClickUp para organizar e gerenciar sua estrutura analítica de projeto

Escolha entre mais de 15 exibições personalizadas no ClickUp para organizar e gerenciar projetos do seu jeito e personalizar o fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades ClickUp é a melhor ferramenta completa de gerenciamento de projetos e colaboração de equipes para qualquer empresa e todas as equipes da sua organização.

Ele foi desenvolvido pensando em equipes técnicas e não técnicas e oferece centenas de recursos personalizáveis para otimizar e simplificar seu fluxo de trabalho e gerenciar com facilidade vários projetos complexos, de qualquer tipo. E, como oferece uma plataforma totalmente personalizável, o ClickUp pode suportar facilmente qualquer gerenciamento de projeto e metodologias ágeis o que o torna uma solução perfeita para todos os gerentes de projeto e todas as equipes da sua organização.

Não é preciso dizer que essa ferramenta tem tudo o que você precisa para ajudá-lo a criar uma EAP eficaz e entregar projetos bem-sucedidos dentro do prazo. Na verdade, o uso do ClickUp ajuda a consolidar seus aplicativos e a evitar o uso de centenas de tipos diferentes de ferramentas; em vez disso, ele reúne todo o seu trabalho, equipes, comunicações e muito mais - tudo em um único local centralizado. 👏

Exemplo de estrutura analítica de trabalho nos quadros brancos do ClickUp via Amine Boussassi

Aqui estão alguns de seus recursos que a tornam a ferramenta perfeita para a EAP:

1. Mantenha-se organizado com uma estrutura hierárquica robusta

Veja todas as tarefas do seu projeto em uma visão panorâmica em todos os níveis com a robusta estrutura hierárquica Sistema de hierarquia no ClickUp . Essa estrutura permite que você organize suas tarefas na forma de Spaces, Folders ou Lists, o que permite uma hierarquia visual clara para seus projetos, equipes, departamentos e assim por diante.

Cada nível do ClickUp oferece mais flexibilidade e controle para organizar tudo o que você precisa

2. Delegar trabalho por meio de tarefas e subtarefas

Divida projetos maiores e mais complexos em tarefas e subtarefas e atribua-as a indivíduos ou grupos.

3. Personalize cada parte de seu fluxo de trabalho

Toda a plataforma é personalizável, o que significa que equipes, gerentes de projeto, partes interessadas e outros podem configurar o ClickUp e usar ClickApps para atender às necessidades de seus projetos, fluxos de trabalho complexos e preferências.

4. Aprimore a visualização do projeto

O ClickUp tem mais de 15 visualizações personalizadas o WBS pode ser usado para criar visualizações personalizadas, incluindo Visualização de lista, Visualização de quadro, Gráfico de Gantt e Visualização de quadro branco, que ajudam a visualizar e gerenciar seu WBS. Os quadros brancos criam um visual de projetos, tarefas, entregáveis, metas, fluxos de trabalho e muito mais. O gráfico de Gantt mostra a linha do tempo e as dependências de sua EAP. O modo de exibição de lista exibe as tarefas em uma hierarquia estruturada, enquanto o modo de exibição de quadro oferece uma representação visual no estilo Kanban

5. Aprimora a colaboração e a comunicação da equipe

O ClickUp oferece recursos robustos de colaboração que facilitam a comunicação eficaz entre os membros da equipe. Você pode atribuir tarefas, definir datas de vencimento e adicionar comentários ou anexos às tarefas, facilitando a colaboração e o compartilhamento de informações relacionadas à EAP.

Além disso, o ClickUp fornece notificações e atualizações em tempo real, garantindo que os membros da equipe se mantenham informados sobre as alterações e o progresso.

6. Rastreia as principais métricas e mantém o alinhamento das metas Metas do ClickUp oferece cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso para ajudar a criar um alinhamento de metas entre as equipes de projeto, as partes interessadas e outros, e manter-se no caminho certo para atingir todos os resultados.

7. **Gerenciar dependências e relacionamentos de tarefas

Crie links entre tarefas, documentos e dependências para acessar tudo o que você precisa em um só lugar. Isso pode ser útil quando suas tarefas ou subtarefas da EAP dependem da conclusão de metas ou marcos específicos. Gerenciamento de dependências de tarefas e relacionamentos no ClickUp ajudarão a manter a integridade e a coerência de sua EAP.

Como adicionar uma dependência a um relacionamento no ClickUp

8. Simplifique seu fluxo de trabalho com integração avançada e automação de fluxo de trabalho

O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas de terceiros, como Google Drive, Dropbox e Slack. Esse recurso permite que você conecte o ClickUp ao seu fluxo de trabalho existente e importe ou exporte dados relacionados ao seu WBS. Além disso, o ClickUp tem recursos de automação, inclusive personalizados e pré-criados automação de fluxo de trabalho que ajudam a simplificar tarefas repetitivas e aumentar a produtividade.

9. Melhore o gerenciamento do tempo entre as equipes e monitore a capacidade da carga de trabalho

Você pode avaliar a carga de trabalho da sua equipe usando estimativas de tempo e controle de tempo no ClickUp . O rastreador de tempo do ClickUp ajuda a melhorar o gerenciamento de tempo da sua equipe e a mantê-la responsável. Esse recurso também permite que você calcule a soma, a média e a mediana do tempo gasto em tarefas semelhantes para que os gerentes de projeto tomem decisões relacionadas à alocação.

Com a visualização de carga de trabalho, você pode monitorar facilmente a capacidade de trabalho, realocar trabalho, automatizar lembretes e assim por diante.

10. Acompanhe o progresso e tome melhores decisões de negócios com relatórios e análises em tempo real

O ClickUp também fornece Dashboards personalizados que oferecem relatórios perspicazes para facilitar melhores decisões da equipe em relação ao gerenciamento de projetos. Ele fornece todas as informações em um só lugar e permite filtrar as informações desejadas - acompanhe o progresso e o desempenho de sua EAP usando recursos de relatórios e análises . Gere relatórios sobre a conclusão de tarefas, produtividade da equipe e outras métricas para avaliar a eficiência do projeto e tomar decisões com base em dados.

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

11. Acompanhe rapidamente seu trabalho e obtenha exemplos estruturados com os modelos do ClickUp

Tenha acesso a mais de 1.000 modelos personalizáveis para qualquer equipe e caso de uso, incluindo modelos gratuitos de gerenciamento de projetos , Estrutura Analítica de Trabalho e muito mais.

Exemplos de estruturas analíticas de trabalho no ClickUp

Para ajudá-lo a visualizar melhor as coisas, achamos que seria melhor dar um exemplo de como seria uma Estrutura Analítica de Trabalho.

Vamos supor que você seja gerente de produto de uma empresa e tenha assumido um projeto para lançar um novo aplicativo móvel. Veja a seguir como seriam as diferentes fases da Estrutura Analítica de Trabalho. Também mostramos como as diferentes visualizações do ClickUp demonstram essas fases de diferentes maneiras.

O exemplo de estrutura analítica de trabalho que selecionamos descreve as tarefas (dependências) e subtarefas (subdependências) necessárias para criar pacotes de trabalho para lançar um novo aplicativo móvel.

Lembre-se: para poder acompanhar uma lista abrangente de tarefas em um projeto, atribuímos um número exclusivo a cada tarefa ou atividade principal, seguido de um sistema de subnumeração para cada subtarefa. Isso nos ajuda não apenas a identificar cada tarefa de forma exclusiva, mas também facilita a comunicação dentro de qualquer equipe de projeto.

Exemplo de fases em uma estrutura de decomposição de trabalho

1. Exemplo de estrutura de decomposição de trabalho na visualização de lista do ClickUp

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de lista no ClickUp via Amine Boussassi

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de lista no ClickUp via Amine Boussassi

**1. Fase de pesquisa | Gerente (Alexandre Sharpe)

1.1 Realizar pesquisa de mercado

1.2 Analisar os concorrentes

1.3 Identificar o público-alvo

1.4 Determinar os recursos e a funcionalidade

**2. Fase de design | Gerente (Livia Grimes)

2.1 Criar wireframes e mockups

2.2 Desenvolver a interface do usuário e o design da experiência

2.3 Finalizar o design do aplicativo

**3. Fase de desenvolvimento | Gerente (Stefan Boyd)

3.1 Desenvolver o front-end e o back-end do aplicativo

3.2 Realizar testes e depuração do aplicativo

3.3 Criar arquitetura de banco de dados e configuração de servidor

3.4 Preparar o aplicativo para lançamento

**4. Fase de lançamento | Gerente (Gregory Dotson)

4.1 Enviar o aplicativo para a App Store e o Google Play

4.2 Preparar o marketing do aplicativo e a campanha de relações públicas

4.3 Configurar a análise e o controle de desempenho

4.4 Lançar o aplicativo e monitorar o desempenho

**5. Fase pós-lançamento | Gerente (Grace Schultz)

5.1 Coletar feedback e avaliações dos usuários

5.2 Analisar o desempenho e as métricas do aplicativo

5.3 Lançar atualizações do aplicativo e correções de bugs

O exemplo de estrutura analítica de trabalho nesse caso permite a desenvolvimento de aplicativos equipe para acompanhar o progresso, atribuir responsabilidades aos participantes do projeto e garantir que o lançamento do aplicativo esteja dentro do cronograma e do orçamento.

2. Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de quadro do ClickUp

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização do quadro no ClickUp via Amine Boussassi

3. Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de linha do tempo do ClickUp

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização da linha do tempo ClickUp via Amine Boussassi

Estrutura analítica de trabalho na visualização da linha do tempo do ClickUp: Agrupado por gerentes

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização da linha do tempo ClickUp via Amine Boussassi

Estrutura analítica do trabalho na visualização da linha do tempo do ClickUp: Agrupado por status

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização da linha do tempo ClickUp via Amine Boussassi

4. Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de Gantt do ClickUp

Exemplo de estrutura de decomposição de trabalho na visualização de Gantt do ClickUp via Amine Boussassi

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de gráfico de Gantt do ClickUp: Ordenado por status

Exemplo de estrutura de decomposição de trabalho na visualização de Gantt do ClickUp via Amine Boussassi

5. Exemplo de estrutura de decomposição de trabalho na visualização de quadro branco do ClickUp

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização do ClickUp Whiteboard via Amine Boussassi

Visualização ampliada da WBS nos quadros brancos do ClickUp via Amine Boussassi

Legenda do exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização do ClickUp Whiteboard via Amine Boussassi

Quem se beneficia com o uso de uma estrutura analítica de projeto?

Equipes financeiras: As estruturas analíticas de trabalho são essenciais para que as equipes financeiras entendam o escopo de um projeto e acompanhem as despesas. Esse documento permite que elas criem uma estrutura organizada para seus projetos e garantam que todos os membros da equipe estejam cientes de quaisquer alterações ou atualizações necessárias para o projeto.

Gerenciamento: As estruturas de divisão de trabalho são importantes para que o gerenciamento garanta que todos os projetos sejam concluídos no prazo e atendam aos padrões desejados. Esse documento descreve o cronograma, o orçamento, o escopo, os objetivos, as entregas e qualquer outra informação necessária relacionada a um projeto.

Gerencie efetivamente seus projetos com uma estrutura analítica de trabalho (WBS) hoje

Portanto, aqui está o guia definitivo de como criar uma Estrutura Analítica de Trabalho eficaz para seu próximo projeto. Com o ClickUp, é mais fácil do que nunca executar um grande projeto e torná-lo um sucesso.

E, embora nem todos possam ser tão organizados quanto a Monica Geller do programa FRIENDS, com o ClickUp, você definitivamente pode chegar lá. Use-o para agilizar todo o seu trabalho, reunir todas as suas equipes e projetos em um local centralizado, bem como para aprimorar o planejamento do projeto, a alocação de trabalho, a colaboração da equipe e muito mais.

Para começar, é grátis registre-se gratuitamente hoje mesmo e comece a criar suas próprias estruturas analíticas de trabalho! ---

Escritor convidado:

Amine Boussassi* é gerente de marketing da Hustler Ethos.

Ele é um entusiasta da produtividade, das ferramentas de gerenciamento de projetos e de tudo mais. Sua missão principal gira em torno de capacitar as empresas a obter classificações elevadas no Google.