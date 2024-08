6 modelos gratuitos de estrutura analítica de trabalho em Excel e ClickUp

Tradicionalmente, gerentes de projeto têm procurado abordagens estratégicas que possam adotar para facilitar o trabalho. Qualquer abordagem que reduza o tempo necessário para concluir um projeto sempre foi considerada um aspecto bem-vindo.

O objetivo final de tais abordagens sempre foi concluir o projeto no prazo, reduzir os custos do projeto e eliminar despesas desnecessárias.

Entre essas abordagens de gerenciamento de projetos, dividir o trabalho em tarefas menores parece ser uma técnica comum que sempre desempenhou um papel fundamental na promoção da produtividade do projeto. Dividir o trabalho em tarefas menores torna-o mais gerenciável e acessível.

O que é um modelo de estrutura analítica de trabalho (WBS)?

A estrutura analítica do trabalho é uma representação visual dos elementos hierárquicos em um projeto com o objetivo final de alcançar vários resultados do projeto . Esse diagrama útil permite que os gerentes de projeto visualizem os aspectos mais críticos de seu projeto à medida que trabalham para atingir os objetivos desejados.

A disponibilidade de estrutura analítica do trabalho é um aspecto bem-vindo, pois garante que os gerentes de projeto não precisem perder tempo preparando seus modelos de EAP. Como gerente de projeto, você pode obter rapidamente um modelo gratuito de estrutura analítica de projeto que atenda aos requisitos do seu projeto.

Um modelo de estrutura analítica do trabalho é uma representação hierárquica ou visual de todas as etapas necessárias que você precisa realizar ao trabalhar para cumprir as tarefas estabelecidas em seu projeto. Isso significa que você não precisará perder tempo tentando listar todas as etapas fundamentais do projeto marcos fundamentais necessários para o seu projeto .

6 Modelos de estrutura analítica de trabalho em Excel e ClickUp

Aprender sobre os modelos de estrutura analítica do trabalho não é suficiente. É preciso saber mais detalhes sobre os possíveis modelos de estrutura analítica do trabalho e os exemplos que você pode considerar para o seu projeto. Dessa forma, será mais fácil decidir sobre os modelos que você deve considerar para seus próximos projetos.

Aqui estão alguns modelos e exemplos de estrutura analítica do trabalho que você deve considerar.

1. Modelo de quadro branco de estrutura analítica de trabalho ClickUp

Divida o escopo de um projeto em pequenas entregas e acompanhe facilmente as entregas de cada estágio e fase da equipe envolvida no ClickUp Whiteboards

As equipes de produtos vão adorar este modelo Modelo de quadro branco da estrutura analítica de trabalho do ClickUp para visualizar facilmente o escopo de um projeto, dividindo o trabalho em pequenas entregas. Isso facilita o acompanhamento dos entregáveis do projeto em cada estágio!

Além disso, nosso Recurso de quadro branco é simples de editar, adicionar ou remover aspectos visuais para atender às necessidades específicas de suas equipes. Nunca perca o controle de todas as peças em movimento em seu próximo projeto! Faça o download do modelo de quadro branco da EAP

2. Modelo de estrutura de decomposição de trabalho do ClickUp

O ClickUp Work Breakdown Structure Template ajuda você a gerenciar seus projetos

Modelo de estrutura analítica de trabalho (WBS) do ClickUp é sua solução eficiente para gerenciar projetos complexos com facilidade. Com esse modelo, é possível dividir as tarefas em seções tangíveis, simplificar a colaboração da equipe e acompanhar o progresso do projeto com atualizações em tempo real. Tudo isso em um formato intuitivo e fácil de usar que não requer codificação ou habilidades especiais de software.

Ao usar o modelo de EAP, você garante que seu projeto seja concluído no prazo e dentro do orçamento. Ele ajuda a definir e organizar os entregáveis e as metas do projeto, aprimorando a comunicação da equipe, proporcionando clareza nas funções e aumentando a eficiência geral do projeto. Faça o download do modelo de estrutura analítica de trabalho

3. Modelo de orçamento de projeto ClickUp (com estrutura analítica de trabalho)

Divida o escopo do projeto em atividades e acompanhe o orçamento usando o modelo de orçamento de projeto com WBS

Com Modelo de estrutura de decomposição do trabalho do orçamento do projeto do ClickUp com o modelo de estrutura de decomposição do trabalho do orçamento do projeto do ClickUp, você pode ficar de olho em todas as peças móveis do projeto e, o mais importante, no orçamento. Como você já sabe, acompanhar um projeto complexo é um desafio.

Até mesmo os melhores gerentes de projeto perdem o controle de peças essenciais, mas com orçamentos definidos, pequenos erros podem ser extremamente caros. Felizmente, este modelo de orçamento de projeto (EAP) o ajuda a monitorar os entregáveis do projeto em cada fase de forma mais gerenciável. Faça o download do modelo de orçamento do projeto (EAP)

4. Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Visualize a quantidade de trabalho atribuída a colaboradores individuais, bem como a cada uma de suas equipes, com a visualização de carga de trabalho no ClickUp

Gerenciar a carga de trabalho da sua equipe é fundamental para determinar se o projeto será bem-sucedido. Você quer que sua equipe receba tarefas e responsabilidades a qualquer momento. Isso garantirá a máxima produtividade de todos os seus funcionários, o que é uma conquista bem-vinda para qualquer organização.

Com Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp com o modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp, você pode gerenciar com eficiência a carga de trabalho da sua equipe, alocá-la de acordo com a capacidade e planejar os próximos projetos. Esse modelo permite que você veja o trabalho atribuído a cada indivíduo, o que é um aspecto bem-vindo de todo gerenciamento de projeto. Faça o download do modelo de carga de trabalho do funcionário

5. Modelo de plano de ação do ClickUp

Crie um plano de ação para atingir suas metas com o modelo de plano de ação do ClickUp

O aspecto mais importante do gerenciamento de cada projeto é um plano de ação. Um plano de ação é um plano detalhado que descreve todas as etapas e ações necessárias para atingir metas específicas. Isso significa que um plano de ação contém todas as etapas ou atividades necessárias que devem ser realizadas para que um objetivo específico seja alcançado.

O modelo de plano de ação é uma maneira eficaz de gerenciar todas as atividades e funções necessárias que você deve realizar em seu projeto. Você deseja manter o foco direcionado para as metas do projeto.

Com Modelo de plano de ação do ClickUp no lugar, será mais fácil entender os resultados de seu projeto e tomar as decisões certas. Faça o download do modelo de plano de ação

6. Modelo de estrutura analítica de trabalho em Excel da Vertex42

Via Vertex42

Esta estrutura analítica de trabalho em Excel da Vertex42 é uma ótima maneira de organizar projetos complexos. Ela fornece uma visão geral do projeto, permitindo que você identifique e gerencie tarefas e dependências de forma mais eficiente.

O modelo utiliza uma estrutura hierárquica, usando recuos para as subtarefas, de modo que seja fácil acompanhar o que precisa ser feito. Faça o download do modelo de EAP do Excel

3 tipos de exemplos de estrutura analítica de trabalho para gerenciamento de projetos

É aqui que a estrutura analítica do trabalho entra em cena e facilita o processo de dividir projetos complexos em tarefas simples e viáveis. Especificamente, uma estrutura analítica de trabalho é uma ferramenta projetada para ajudar a implementar a tarefa do projeto, integrando escopo do projeto linhas de base de custo, custo e cronograma.

O objetivo final dessa ferramenta é garantir que haja um alinhamento em todas as planos de projeto . Tradicionalmente, há três tipos de estruturas de divisão do trabalho:

1. Estrutura analítica do trabalho baseada em entregáveis

Em uma estrutura analítica do trabalho baseada em entregáveis, há uma relação clara entre os entregáveis ou resultados do projeto e o escopo do projeto . Isso significa que o trabalho a ser feito desempenha um papel fundamental no registro do resultado desejado.

Crie visualmente um caminho claro para o sucesso do projeto, desde o início até a entrega, com o modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp

Por exemplo, na construção de uma casa, há uma relação direta entre a fundação e a escavação. Modelo de quadro branco do escopo do projeto do ClickUp é uma ótima maneira de dar visibilidade a toda a equipe sobre o escopo de todo o seu projeto. Faça o download do modelo de quadro branco do escopo do projeto

2. Estrutura analítica de trabalho baseada em fases

Em um estrutura analítica do trabalho se o projeto não for concluído, não há relação direta entre um entregável e o outro. Embora vários elementos devam ser realizados para que o projeto funcione como pretendido, é essencial destacar que cada elemento não afeta o outro entregável em todo o processo. Um projeto pode ser facilmente conduzido em fases com um tempo significativo entre cada fase.

3. Estrutura analítica de trabalho baseada em tempo

Ao longo dos anos, os gerentes de projeto têm usado estruturas de divisão de trabalho baseadas no tempo no gerenciamento de projetos. No entanto, pouca atenção tem sido dada a essa abordagem porque ela não presta atenção aos entregáveis, mas ao fator tempo.

Adicionar controle de tempo e estimativas de tempo às tarefas do ClickUp

No entanto, essa é uma estrutura de divisão de trabalho essencial. Uma equipe de projeto pode usar essa abordagem para planejar e detalhar a fase do projeto em consideração.

O que faz um bom modelo de estrutura analítica de trabalho?

Como você já sabe, projetos complexos exigem abordagens estratégicas para evitar possíveis riscos em ambientes dinâmicos. É por isso que é essencial formular ou escolher um bom modelo de estrutura analítica do trabalho para aumentar as chances de realizar os resultados do projeto. É um desafio obter um bom modelo de EAP no mercado. No entanto, alguns aspectos tornam um bom modelo de estrutura analítica do trabalho.

É orientado para os resultados

Como gerente de projeto, seu objetivo final é registrar resultados positivos no projeto. O seu sucesso será baseado nos resultados que você registrará no seu projeto. Portanto, sua estrutura analítica de trabalho deve ser fundamentalmente um sistema orientado a resultados.

Isso significa que a representação visual do seu projeto deve se concentrar nos resultados do projeto e não nas atividades específicas necessárias para alcançar esses resultados. Normalmente, é essencial descrever os elementos usando substantivos em vez de verbos em seu modelo de EAP.

O modelo tem elementos mutuamente exclusivos

É sempre um desafio, mas você deve garantir que os entregáveis do seu projeto não se sobreponham. Seu modelo de estrutura analítica do trabalho deve garantir que cada nível seja mutuamente exclusivo.

Você não quer que vários entregáveis do projeto se sobreponham, pois isso pode afetar negativamente o projeto como um todo, especialmente em relação ao gerenciamento de riscos. Em qualquer gerenciamento de projeto, a aplicação da exclusividade mútua é fundamental para reduzir a falta de comunicação e a duplicação de trabalho.

Apresenta elementos hierárquicos

Todo projeto deve seguir uma abordagem cronológica definida em que a hierarquia é essencial. Cada "filho" no diagrama de fluxo do projeto final deve ter uma relação hierárquica com sua tarefa "pai".

A hierarquia exclusiva do ClickUp oferece a flexibilidade de organizar equipes de qualquer tamanho

Isso significa que, quando você adiciona todos os elementos "filhos" necessários, há uma chance maior de obter uma imagem clara do "pai" ou do resultado final do projeto.

Segue a regra dos 100%

Tradicionalmente, as estruturas analíticas de trabalho vêm em todos os formatos e formas. Algumas são personalizadas para atender aos requisitos específicos de um determinado projeto, enquanto outras são genéricas.

Entretanto, embora cada estrutura analítica de trabalho pareça ser um pouco diferente, é essencial indicar que todas elas seguem a regra dos 100%. Isso significa que cada nível da estrutura analítica do trabalho deve representar 100% do nível pai e, ao mesmo tempo, ter pelo menos dois elementos "filhos".

Há responsabilidades claras da equipe

A atribuição de tarefas do projeto é um dos empreendimentos mais complexos do gerenciamento de projetos. Os gerentes de projeto têm se esforçado para atribuir tarefas e responsabilidades a vários membros da equipe.

Atribua comentários à equipe nas tarefas do ClickUp para transformar instantaneamente suas ideias em itens de ação

Isso explica por que alguns deveres e responsabilidades se sobrepõem, levando à baixa produtividade. Um bom modelo de EAP deve ter deveres atribuídos a uma equipe específica ou a um indivíduo, o que evitará a sobreposição e outros aspectos indesejados do projeto.

Existem 3 níveis de detalhes

Um modelo detalhado de EAP é fundamental, pois garante que todos os aspectos do projeto sejam abordados minuciosamente. Você não quer uma estrutura analítica de trabalho que contenha informações escassas. Você quer todos os detalhes necessários para ajudar na execução das tarefas do projeto.

É por isso que você encontrará muitos modelos de estrutura analítica do trabalho com três níveis de detalhes. Por exemplo, algumas ramificações da EAP serão mais subdivididas do que outras, o que significa que o escopo do seu projeto será muito detalhado.

Quando usar um modelo de EAP

Um modelo de EAP pode parecer um luxo para a maioria dos profissionais de gerenciamento de projetos. Essas pessoas podem achar que um grande projeto pode funcionar sem acrescentar aspectos desnecessários às suas operações. No entanto, um modelo de estrutura analítica do trabalho é útil em vários aspectos do gerenciamento de projetos. Aqui estão algumas das áreas fundamentais em que a função de um modelo de estrutura analítica do trabalho é indiscutível.

1. Estabelecimento das dependências do projeto

No gerenciamento de projetos, é essencial entender as dependências do projeto, o que facilita para os gerentes de projeto tomarem as decisões certas. Normalmente, há muitas dependências em cada projeto.

É por isso que gerenciar um projeto complexo é um desafio, especialmente quando o gerente de projeto acha difícil entender várias dependências e como elas se relacionam entre si.

Uma estrutura analítica de trabalho estabelece uma relação entre as várias dependências do projeto. Como gerente de projeto, você quer entender claramente cada elemento do seu projeto, e a EAP o ajuda a conseguir exatamente isso.

2. Estimativa de custo do projeto

O custo é um aspecto fundamental de todo projeto. Como gerente de projeto, você deve ter um orçamento preciso para o que o projeto provavelmente consumirá.

Os desafios surgem quando o custo estimado do projeto vai além do que você havia planejado. Esse é um problema que todos os principais gerentes de projeto querem evitar. Entretanto, com um modelo de estrutura analítica de trabalho, você obtém informações detalhadas sobre o custo de vários projetos.

Encontre o custo de campanhas inteiras, horas faturáveis e muito mais com fórmulas avançadas no ClickUp Custom Fields

Você pode estimar facilmente todos os custos que seu projeto exigirá para alcançar os resultados do projeto. As estimativas de custo real permitem que você conclua seu projeto do início ao fim sem os desafios de custo usuais com os quais os gerentes de projeto precisam lidar.

3. Determinar o cronograma e as programações do projeto

Além dos custos do projeto, estabelecer cronogramas de gerenciamento de projetos sempre foi um desafio significativo para os gerentes de projeto. Todo gerente de projeto deseja ter tempo suficiente para realizar seus projetos. No entanto, nem sempre é esse o caso. Todo projeto precisa ser concluído em um prazo específico para atender a várias partes interessadas.

Visualize e gerencie seu roteiro de produtos no ClickUp Timeline View

Como gerente de projeto, um modelo de estrutura analítica de trabalho é a ferramenta ideal para determinar os cronogramas e as programações do projeto. Com esse modelo, será mais fácil estabelecer o tempo necessário para concluir cada tarefa do projeto.

Isso ajudará a garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo estabelecido para beneficiar os diversos participantes do projeto.

4. Identificação dos riscos do projeto

Todo projeto é realizado em um ambiente dinâmico, portanto, vários fundamentos provavelmente mudarão, afetando os resultados do projeto. Como gerente de projeto, você precisa estar ciente das possíveis riscos do projeto e incertezas para enfrentar esses desafios à medida que eles surgirem.

Use o Registro de Riscos do ClickUp para ver quais tarefas ou subtarefas correm o risco de ficar atrasadas ou incompletas

Um modelo de EAP não apenas constitui os elementos do projeto e como eles se relacionam entre si. Ele também destaca os possíveis riscos e incertezas que os gerentes de projeto podem enfrentar. Você precisa desse modelo básico porque ele o ajudará a detectar possíveis riscos do projeto e a lidar com eles antes que possam prejudicar os resultados do projeto.

5. Acompanhamento do progresso do seu projeto

Como gerente de projeto, você quer entender o progresso diário do seu projeto. Compreender o progresso do seu projeto é fundamental, especialmente para analisar se o projeto está dentro do cronograma e do custo estipulados. Com um modelo de EAP, você entenderá rapidamente cada etapa do seu projeto e fará ajustes para atender aos requisitos de cronograma e custo quando necessário.

Organize seus projetos em um modelo de estrutura analítica de projeto

Como gerente de projetos, você quer tomar as decisões certas em seu próximo projeto. Portanto, é preciso garantir que você tenha uma estrutura de decomposição do trabalho clara e concisa que ajude no gerenciamento do tempo, controles de projeto e atribuição de tarefas.

No ClickUp, você pode obter modelos de estrutura analítica de trabalho criados para atender às necessidades do seu projeto. Registre-se hoje no ClickUp gratuitamente e comece a gerenciar seu projeto com eficiência.