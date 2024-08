10 melhores softwares de estrutura analítica de trabalho (ferramentas WBS) em 2024

Imagine-se diante de um projeto enorme e elefantino. A escala de tarefas e subtarefas parece intransponível.

Por onde você começa?

A resposta é simples: Estrutura Analítica de Trabalho software ou software WBS.

Se precisar de ajuda para lidar com os entregáveis do seu projeto, por mais intimidadores que sejam, o software WBS permite que você dê uma mordida de cada vez. Em vez de ficar sobrecarregado com uma tarefa colossal, você a divide em tarefas menores e mais gerenciáveis.

Vasculhamos cuidadosamente a vasta selva e reduzimos as principais opções de software de estrutura analítica de trabalho para gerentes de projeto e líderes de equipe em 2024. Analisaremos os principais recursos de cada ferramenta e examinaremos os pontos fortes e fracos, os preços e as avaliações dos clientes.

Com a tabela pronta, você poderá escolher estrategicamente a ferramenta perfeita para reduzir a complexidade do fluxo de trabalho complexo e gerenciar suas tarefas com eficiência . Pronto para começar? Vamos comer.

O que você deve procurar em um software de EAP?

A tecnologia eliminou a necessidade de criar uma estrutura analítica de trabalho no Excel . Você precisa de uma ferramenta poderosa, flexível e específica para visualizar seu plano de projeto.

Um bom software de WBS deve oferecer aos gerentes de projeto uma representação visual e hierárquica do escopo do projeto . Ele deve ser fácil de usar, oferecer ferramentas visuais interativas, como um gráfico WBS ou um gráfico de Gantt on-line, fornecer alocação de recursos e integram-se perfeitamente a outros recursos de ferramentas de negócios .

Ele também deve contar com uma vasta biblioteca de modelos de estrutura analítica de trabalho porque nada é pior do que ficar olhando para uma página em branco quando se está tentando começar. O melhor software de EAP equilibra funcionalidade robusta com uma interface intuitiva e os principais recursos que você realmente usará - tudo a um preço justo.

Os 10 melhores softwares de EAP para gerenciamento de projetos em 2024

Transforme sua abordagem de gerenciamento escopo do projeto a melhor estrutura analítica de projeto (EAP), diagramas de negócios e fluxos de trabalho visuais com nossas 10 principais opções de software de EAP. Cada uma dessas ferramentas foi desenvolvida para ajudar sua equipe a trabalhar com eficiência, comunicar-se com clareza e obter mais sucesso ao final dos projetos mais complexos.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos com mais de 15 visualizações projetadas para facilitar o fluxo de trabalho sem interrupções gerenciamento de equipes . É um local único para o gerenciamento de tarefas e recursos, compartilhamento de documentos e controle de tempo, ajudando as equipes a cumprir prazos e atingir os objetivos com eficiência objetivos do projeto .

Sua interface de usuário intuitiva e personalizável permite adaptar Painéis de controle , Visualizações de tabela exibições de lista, exibições de gráfico de Gantt incorporadas e Quadros brancos ClickUp para se adequar à sua estrutura específica de divisão de trabalho. A plataforma se integra sem esforço a muitas ferramentas populares, como Google Drive, Slack e GitHub.

A extensa Biblioteca de modelos de WBS e a capacidade de criar hierarquias dentro das tarefas o tornam excelente para estruturas de divisão de trabalho. Com o ClickUp Whiteboards, você pode obter rapidamente uma visualização clara das etapas e responsabilidades do projeto. O software também inclui recursos-chave de definição de metas e rastreamento, ajudando as equipes a se manterem alinhadas com os objetivos gerais do projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Encontre o custo de campanhas inteiras, horas faturáveis e muito mais com fórmulas avançadas nos campos personalizados do ClickUp

Mantenha seus olhos no destino com a ajuda de roteiros de produtos para criar um gráfico WBS

Depois de dividir seu projeto gigantesco em partes gerenciáveis dentro da estrutura analítica de trabalho, defina tarefas recorrentes e adicione-as automaticamente ao calendário da equipe

Monitore suasorçamento do projetogerencie os prazos e antecipe os gargalos com uma visualização de gráfico de Gantt

Certifique-se de que sua equipe não esteja sobrecarregada com visualizações Box para monitorar o trabalho e a capacidade de recursos

Modelos: Experimente o modelo de estrutura analítica de trabalho do ClickUp para sua equipe

O modelo de estrutura analítica de trabalho do ClickUp ajuda você a gerenciar seus projetos

Limitações do ClickUp

Uma grande quantidade de recursos da estrutura analítica de trabalho pode, às vezes, parecer esmagadora para novos usuários

Alguns recursos de desktop não estão disponíveis no aplicativo móvel

Ferramentas analíticas dedicadas podem apresentar mais recursos de relatório do que os encontrados no ClickUp

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece vários planos de preços para atender a todas as equipes:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Ratings & Reviews

G2: 4,7/5 (6.790+ avaliações)

4,7/5 (6.790+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.670+ avaliações)

2. EdrawMax

Via EdrawMax O EdrawMax é uma ferramenta versátil de software de diagramação que simplifica a criação de diagramas complexos com sua ampla biblioteca de modelos e formas.

Sua interface intuitiva e seus recursos fáceis de usar são úteis para a criação de uma estrutura analítica de trabalho. A plataforma suporta vários tipos de diagramas WBS, incluindo fluxogramas diagramas, gráficos de rede, diagramas, organogramas plantas baixas e muito mais.

Melhores recursos do EdrawMax

Escolha entre mais de 20 temas e centenas de modelos, ou consulte o modelo do EdrawMax para inspirar a estrutura analítica de trabalho adequada para seu próximo projeto

Experimente a enorme biblioteca de símbolos e formas do EdrawMax ou crie seus próprios símbolos e formas com o painel de formato vetorial integrado

O EdrawMax funciona diretamente do seu navegador para que você possa trabalhar com sua equipe de qualquer lugar, sem necessidade de download

Exporte seu diagrama WBS para HTML, gráficos,Ferramentas da suíte Microsoft e Visio. Você pode até mesmo compartilhar seudiagramas nas mídias sociais Limitações do EdrawMax

O EdrawMax não tem recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Isso é complicadosoftware de gerenciamento de projetose, portanto, pode exigir treinamento para um gerente de projeto que não esteja familiarizado com o software de diagrama de estrutura analítica de trabalho (WBS)

Algumas pessoas relataram demora no suporte ao cliente

Não há opção de software de EAP gratuito

Preços do EdrawMax

Assinatura: $99/ano

$99/ano Vitalício: $198

EdrawMax Avaliações e Comentários

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

3. SmartDraw

Via SmartDraw O SmartDraw é um software robusto de estrutura analítica de trabalho que oferece versões on-line e para desktop. Ele fornece diversos modelos para sua estrutura analítica de trabalho, que vão desde um fluxograma ou organograma para um gráfico de Gantt ou um mapa mental.

Seus recursos automatizados de desenho e formatação facilitam significativamente o processo de planejamento das estruturas analíticas de trabalho, para que você crie seu gráfico WBS com eficiência.

melhores recursos do #### SmartDraw

Adicione diagramas WBS a produtos da Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian e outros

A camada de anotação do AutoCAD do SmartDraw foi criada especificamente para engenheiros e arquitetos

Comece a partir de milhares de símbolos e ideias com sua biblioteca de modelos

Crie diagramas a partir de dados existentes sem precisar desenhar nada

Compartilhe diagramas com o Dropbox, Box, GoogleDrive ou OneDrive

Limitações do SmartDraw

A interface de usuário ruim faz com que seja necessário alternar muito entre as guias para concluir as tarefas

Encontrar os símbolos e formas apropriados para o software WBS de sua estrutura analítica de trabalho exige muita pesquisa

Alguns dos recursos "inteligentes" se sobrepõem a você quando você toma uma decisão de projeto inesperada

Não é possível que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto ao mesmo tempo

Preços do SmartDraw

O SmartDraw tem três planos de preços.

Individual: US$ 9,95/mês por usuário

US$ 9,95/mês por usuário Equipe: US$ 8,25/mês por usuário

US$ 8,25/mês por usuário Site: $2.995/ano

Avaliações e resenhas do SmartDraw

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao SmartDraw !

4. Matchware

Via Matchware A Matchware é uma fornecedora líder de serviços profissionais de software de mapeamento mental principalmente o MindView. Ele é reconhecido por sua integração com o MS Office, pelos recursos colaborativos e pela capacidade de criar um gráfico de Gantt a partir de um mapa mental, o que o torna adequado para o planejamento de uma estrutura de divisão de trabalho.

Melhores recursos do Matchware

A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a organização de entregas, pacotes de trabalho e 100% de regras

Adicione seucontroles de projeto e tarefas da equipe diretamente no layout da estrutura analítica do trabalho

Escolha entre seis layouts, incluindo estrutura analítica de trabalho, gráfico de Gantt integrado e linha do tempo

Fácil de alternar entre cada layout ou funcionalidade do gráfico WBS à vontade

Controle o acesso de permissões e permita a edição colaborativa

Limitações do Matchware

Somente a versão para desktop do Windows vem totalmente carregada

Integra-se perfeitamente ao ecossistema de suítes da Microsoft, mas não é compatível com outras ferramentas WBS comumente usadas

Preços do Matchware

A Matchware tem três planos de preços

Um ano: US$ 20/mês

US$ 20/mês Dois anos: $17/mês

$17/mês Três anos: $15/mês

Matchware Ratings & Reviews

G2: 3,3/5 (2+ avaliações)

3,3/5 (2+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (15+ avaliações)

5. Lucidchart

Via Lucidchart O Lucidchart é uma ferramenta baseada na Web plataforma de diagramação conhecida por sua interface fácil de entender e por seus recursos colaborativos. Experimente vários modelos personalizáveis para uma estrutura de divisão de trabalho, fluxogramas, organogramas e muito mais. Seus colaboração em tempo real torna-o uma excelente ferramenta para equipes que trabalham em projetos complexos.

Melhores recursos do Lucidchart

Software baseado em nuvem que permite a colaboração em tempo real com os principais membros da equipe por meio de menções e bate-papo no editor

Importe dados do Excel ou do Planilhas Google diretamente para o diagrama wbs do Lucidchart e, em seguida, veja sua estrutura analítica de projeto ser atualizada automaticamente sempre que você alterar dados na planilha

Crie tíquetes do Jira diretamente no Lucidchart para automatizar solicitações de projetos

Complemente seu detalhamento visual com descrições em vídeo incorporadas diretamente no espaço de trabalho

Escolha entre mais de 1.000 modelos de diagramação para gerenciar projetos e muito mais

O Lucidchart atende a uma ampla lista de certificações de segurança, para que seus dados estejam seguros

Limitações do Lucidchart

Projetos grandes e complexos reduzem o desempenho do aplicativo

Os diagramas parecem um pouco de baixa resolução quando exportados para outras plataformas

Para algumas pessoas, a rolagem para dentro e para fora de designs grandes parece desajeitada

Preços do Lucidchart

O Lucidchart tem quatro planos de preços

**Gratuito

Individual: $7,95/mês por usuário

$7,95/mês por usuário Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Lucidchart para obter preços

Avaliações e opiniões do Lucidchart

G2: 4,6/5 (mais de 2.370 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.370 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Lucidchart !

6. Paradigma visual

Via Paradigma visual O Visual Paradigm é uma ferramenta avançada para a criação de vários diagramas, desde fluxogramas simples até estruturas complexas de divisão de trabalho.

Ele apresenta um rico conjunto de recursos, como simulação de processos, guia de gerenciamento de projetos e recursos avançados de modelagem, o que o torna adequado para o gerenciamento de projetos complexos.

Melhores recursos do Visual Paradigm

Adicione e organize símbolos e formas com o recurso de arrastar e soltar

Exporte para PNG, JPG, SVG, PDF e muito mais

Crie e conecte formas com apenas um arrastar. Posicione as formas com o prático guia de alinhamento

Mais de 40 modelos de estrutura analítica de trabalho

Integra-se perfeitamente às ferramentas do MS Office

Importação fácil de arquivos do Visio

Crie formas, símbolos e estênceis personalizados

Desenhe e edite de forma colaborativa sem sobrescrever o trabalho dos outros

Limitações do Visual Paradigm

As linhas nem sempre se conectam corretamente

Algumas pessoas acham a interface de botões complicada

Nem todos os tipos de arquivos do Visio podem ser importados

Nem todas as ferramentas estão disponíveis no modo on-line

Não há exportação de XML

Preços do Visual Paradigm

O Visual Paradigm tem quatro planos de preços

Modelador: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Standard: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $89/mês por usuário

Visual Paradigm Avaliações e Comentários

G2: 4,4/5 (8+ avaliações)

4,4/5 (8+ avaliações) Capterra: 4,2 (15+ avaliações)

Bônus:_ Como criar uma EAP no Excel !

7. Criamente

via Criticamente O Creately é uma ferramenta de diagramação intuitiva projetada para colaboração em equipe . Ele é compatível com uma variedade de diagramas, incluindo estruturas de divisão de trabalho, fluxogramas e mapas mentais. Recursos exclusivos, como atualizações em tempo real e videoconferência no aplicativo, apoiam os esforços da equipe em planejamento de projetos .

Melhores recursos do Creately

Adicione documentos, links, imagens e outros anexos a cada diagrama de estrutura analítica de trabalho ou gráfico de Gantt para fornecer contexto

Usar grades de priorização para classificar as tarefas visualmente

Vincular tarefas de ou para outras ferramentas de gerenciamento de projetos e migrar dados de outros programas sem problemas

Atribuir prazos e tarefas aos gerentes de projeto com base no plano do projeto,restrições de recursoscapacidade e conjuntos de habilidades disponíveis

Limitações de criatividade

Falta de recursos avançados

Personalização limitada

Preços do Creately

O Creately tem quatro planos de preços

**Gratuito

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Empresa: Ligue para a Creately para saber o preço

Avaliações e Comentários do Creately

G2: 4,3/5 (mais de 520 avaliações)

4,3/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

8. GanttPro

Via GanttPro O GanttPro é um software de gerenciamento de projetos focado na criação (você adivinhou!) de gráficos de Gantt - uma parte crucial das estruturas de divisão de trabalho. Ele oferece recursos de planejamento fáceis de usar, gerenciamento de recursos ferramentas de gerenciamento de custos e recursos de colaboração. É uma excelente opção para gerenciar cronogramas de projetos e tarefas.

Melhores recursos do GanttPro

Definir uma ordem específica para as tarefas a serem executadas com o recurso de dependência de tarefas

Avalie o desempenho da equipe com marcos

Adicione datas de vencimento, acompanhe o progresso, estime seu orçamento e defina as prioridades da sua equipe diretamente do seu diagrama ou gráfico WBS

Limitações do GanttPro

Integrações limitadas

Não há opções para imprimir estruturas analíticas de trabalho se for necessária uma cópia física

O aplicativo móvel não possui alguns dos recursos do desktop

Não há opção de software de EAP gratuito - somente teste de 14 dias

Preços do GanttPro

O GanttPro tem quatro planos de preços

Basic: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Pro: $12,99/mês por usuário

$12,99/mês por usuário Business: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Enterprise: Ligue para a GanttPro para saber o preço

Avaliações e resenhas do GanttPro

G2: 4,8/5 (mais de 420 avaliações)

4,8/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 420 avaliações)

9. Projetos Zoho

Via Projetos Zoho O Zoho Projects é uma ferramenta de PM abrangente que oferece uma série de recursos para auxiliar no planejamento, acompanhamento e colaboração.

Seus recursos se estendem à criação de listas de tarefas, agendamento com um gráfico de Gantt, controle de tempo e gerenciamento de documentos e todos eles apoiam a criação de estruturas eficazes de divisão do trabalho.

Melhores recursos do Zoho Projects

Crie regras personalizadas para automatizar ações, como atribuir tarefas, alertar as equipes sobre alterações no projeto ou avisar sobre estouros de orçamento ou prazos próximos

Registre e acompanhe o tempo e conecte automaticamente os dados ao faturamento e à cobrança

Planeje seu orçamento e gerencie seu projeto em relação aos custos planejados e reais

Integre as tarefas do projeto diretamente ao seu calendário para gerenciar o fluxo de trabalho com a funcionalidade de arrastar e soltar

Opções de integração de projetos da Microsoft para MS Excel, Sheets, PowerPoint e muito mais

Limitações do Zoho Projects

Não há widgets de folha de pagamento disponíveis

A sincronização de arquivos às vezes falha

Requer o Zapier para contornar muitas das integrações ausentes

Não há opção para entrada em massa

Design desatualizado

Preços do Zoho Projects

O Zoho Projects tem três planos de preços

Free

Premium: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Enterprise: $10/mês por usuário

Zoho Projects Avaliações e Comentários

G2: 4,3/5 (340+ avaliações)

4,3/5 (340+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.250+ avaliações)

10. WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro é um ferramenta de gerenciamento de projetos desenvolvida para criar e gerenciar estruturas de divisão de trabalho. Integra-se ao Microsoft Project - ideal para arquivos do MS Office e outros sistemas de gerenciamento de projetos.

Sua interface intuitiva e seus recursos robustos simplificam o planejamento visual e o gerenciamento dos componentes do projeto.

melhores recursos do #### WBS Schedule Pro

Visualize rapidamente seu projeto de cima para baixo com fases e subtarefas. Adicione informações sobre cronogramas, orçamentos e atribuições de tarefas

Crie gráficos a partir de planos existentes em outro software de gerenciamento de projetos

Acumule dados do projeto desde os níveis mais baixos da hierarquia até o topo

Personalizar tudo. Altere as cores de acordo com a importância da tarefa, o progresso em direção à conclusão, o nível na hierarquia e muito mais

limitações do #### WBS Schedule Pro

Casos de uso limitado fora da EAP

Algumas avaliações dizem que a interface do usuário pode ser desajeitada

Preços do PEP Schedule Pro

O WBS Schedule Pro tem oito planos de preços

1 a 4: $349/licença

$349/licença 5 a 9: $315/licença

$315/licença 10 a 24: $280/licença

$280/licença 25 a 49: $250/licença

$250/licença 50 a 74: $225/licença

$225/licença 75 a 99: $200/licença

$200/licença 100 a 150: $175/licença

$175/licença Mais de 150: Ligue para o WBS Schedule Pro para saber o preço

Avaliações e Comentários do WBS Schedule Pro

G2: 4,2/5 (3+ avaliações)

4,2/5 (3+ avaliações) Capterra: N/A

Comece a colaborar com as ferramentas WBS

Para escolher as melhores soluções de software de EAP, entenda suas necessidades organizacionais e a natureza de seus projetos.

Avalie como essas ferramentas podem facilitar seu trabalho de definição de tarefas, atribuição de responsabilidades e acompanhamento do progresso em tarefas complexas. Considere a possibilidade de testar várias ferramentas para descobrir qual delas se alinha melhor com suas necessidades.

Lembre-se de que, ao criar um detalhamento do trabalho, você deve você precisa de uma ferramenta como o ClickUp que oferece uma série de digramas, listas de tarefas, gráficos e outros recursos visuais para contextualizar seu trabalho. Estrutura analítica do trabalho A WBS deve ser um meio de comunicação e planejamento profissional.

É por isso que o ClickUp é ideal para promover a clareza, fomentar a colaboração e garantir que cada membro da equipe entenda sua função e como seu trabalho se encaixa no escopo ou plano do projeto.