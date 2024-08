10 principais alternativas gratuitas ao Microsoft Visio e concorrentes em 2024

Ferramentas de diagramação como o Microsoft Visio são indispensáveis para equipes que precisam visualizar ideias e processos. Suas

vê diagramas na empresa

wikis, documentos estratégicos,

planos de engenharia

e especificações técnicas.

Mas o Visio pode ser caro. E, francamente, não é para todo mundo.

Talvez você esteja procurando um software de visualização que desperte melhor sua criatividade. Talvez você queira um

integração mais suave com o quadro branco

ou uma ferramenta que possa ser conectada à sua plataforma de gerenciamento de projetos. Ou talvez você só precise de um aplicativo gratuito para

criar mapas mentais pessoais

e

gerenciando seu fluxo de trabalho

.

Seja qual for a sua necessidade, esta lista com as 10 principais alternativas gratuitas ao Microsoft Visio lhe dá cobertura.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Microsoft Visio?

Antes de entrarmos na lista, vamos examinar alguns dos recursos a serem considerados ao procurar uma alternativa ao Microsoft Visio:

Interface de usuário intuitiva: Esse software tem uma interface que permite reconhecer as funções de que você precisa e acessá-las rapidamente? Se você está tão acostumado a trabalhar com o Microsoft Visio (e adora), talvez queira escolher um software de diagramação que ofereça uma experiência de usuário semelhante.

Esse software tem uma interface que permite reconhecer as funções de que você precisa e acessá-las rapidamente? Se você está tão acostumado a trabalhar com o Microsoft Visio (e adora), talvez queira escolher um software de diagramação que ofereça uma experiência de usuário semelhante. Recursos flexíveis de diagramação e mapeamento mental: Esse software de diagramação oferece a complexidade de que você precisa para seu caso de uso específico? Ele oferece o nível de personalização de que você precisa?

Esse software de diagramação oferece a complexidade de que você precisa para seu caso de uso específico? Ele oferece o nível de personalização de que você precisa? Fontes de dados: Ele pode extrair dados de planilhas e software de business intelligence com apenas alguns cliques? Ele pode importar arquivos do Visio?

Ele pode extrair dados de planilhas e software de business intelligence com apenas alguns cliques? Ele pode importar arquivos do Visio? Colaboração em tempo real: Ele permite que você e seus colegas de equipe editem e comentem o mesmo projeto ao mesmo tempo?

Ele permite que você e seus colegas de equipe editem e comentem o mesmo projeto ao mesmo tempo? Preço: Ele tem uma versão gratuita? Você pode pagar por mais recursos?

Para ajudá-lo a escolher, preparamos uma lista de alguns dos softwares mais populares (e gratuitos!) que podem substituir o Microsoft Visio em sua pilha de tecnologia. Com exceção do Google Drawings e do Coggle, os softwares desta lista podem ler e editar arquivos do Visio para facilitar sua transição.

As 10 melhores alternativas ao Microsoft Visio

1.

ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de colaboração e produtividade de ponta a ponta, baseada na nuvem. Ela vem com

Quadros brancos ClickUp

uma ferramenta de colaboração visual. Como os Whiteboards são integrados à plataforma, você não precisa alternar entre várias ferramentas quando

criar fluxos de trabalho

,

matrizes

e mapas mentais.

As anotações, as fotos, os documentos e as tarefas que você precisa consultar ficam em uma única plataforma, e você pode criar links para eles ou inseri-los no diagrama para facilitar o fluxo de trabalho. (Não estamos brincando quando dizemos que o ClickUp é o único aplicativo que substitui todos eles!)

Se precisar acessar arquivos de outro software, como Airtable, Excel, Wrike, Trello ou Google Drive, basta integrá-los ao ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Mapas mentais do ClickUp para brainstorming e visualização de ideias

Arraste, solte e vincule objetos facilmente para desenhar conexões e fluxos de trabalho

Adicione contexto ao seu diagrama inserindo links da Web, tarefas rastreáveis, notas e imagens

Criar um modelo ou escolha entre dezenas na plataforma ClickUp

Interface suave para desenhar à mão livre

Oferece suporte à colaboração em tempo real

Limitações do ClickUp

Ferramenta de quadro branco não está disponível no aplicativo móvel do ClickUp (pelo menos por enquanto!)

Pode ser muito difícil para novos usuários com pouca experiência em diagramação

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Lucidchart

via

Lucidchart

Lucidchart

é um espaço de trabalho para visualização, diagramação e quadro branco virtual. É ótimo para projetos de complexidade variada - de

Diagramas UML

e wireframes para negócios

mapas de processos e visualizações de código

.

De fato, a empresa afirma que cerca de 99% das empresas da Fortune 500 usam o Lucidchart, o que significa que ele é uma alternativa ideal ao Microsoft Visio para empresas com necessidades de uso e segurança em nível empresarial.

Melhores recursos do Lucidchart

Possui automações para organogramas e mapas mentais, Diagramas de sequência UML vinculação de dados e outras tarefas rotineiras de diagramação

Permite que você crie e edite diagramas off-line

Integra-se com o Google Workspace, Salesforce, Bamboo HR e outras fontes de dados

Exporta quadros do quadro branco do Lucidspark para criar diagramas rápidos no Lucidchart

Limitações do Lucidchart

Demora quando você tenta inserir imagens de alta qualidade em gráficos

Pode ser confuso para usuários iniciantes

Os ícones personalizados nem sempre se comportam da mesma forma que os elementos padrão

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: $7,95

$7,95 Equipe : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Creately

via Creately

Criticamente

facilita a criação de recursos visuais, como maquetes, organogramas e mapas de processos. Você pode começar com uma tela em branco para diagramação de forma livre ou com um dos milhares de modelos disponíveis.

Se você não tem experiência com softwares de diagramação ou acha o Microsoft Visio difícil de usar, provavelmente gostará de usar o Creately, pois sua interface é fácil de aprender.

Melhores recursos do Creately

Vincule e sincronize dados de fontes de dados para que todas as alterações nos dados sejam refletidas automaticamente em suas visualizações

Adicionar tarefas e contexto, como notas e metadados, a qualquer objeto visual em seu diagrama

Oferece uma visão das tarefas atribuídas a você mesmo em todos os fluxos de trabalho e diagramas

Possui conferência no aplicativo

Limitações do Creately

A interface do usuário de arrastar e soltar às vezes apresenta erros, fazendo com que os objetos não reajam da maneira desejada

Erros ocasionais de salvamento

Pode ser lento para carregar diagramas grandes e complexos com muitos objetos

Preços do Creately

**Gratuito

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $89/mês para usuários ilimitados

$89/mês para usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e comentários do Creately

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4. Nulab

Via Nulab

O Nulab é um pacote de colaboração com ferramentas integradas para gerenciar projetos de equipe, realizar reuniões on-line e criar diagramas. Sua ferramenta de diagramação,

Cacoo

permite que vários usuários editem o mesmo projeto simultaneamente e se comuniquem por meio de vídeo e bate-papo no aplicativo.

A versão gratuita do Cacoo é uma alternativa ideal ao Microsoft Visio para equipes virtuais que colaboram ocasionalmente em visualizações e não precisam de muito espaço de armazenamento ou de várias opções de exportação.

Melhores recursos do Cacoo (by Nulab)

Colabore em tempo real com edição multiusuário, comentários e rastreamento de revisões

Fornece um histórico completo de versões para que você possa comparar as alterações feitas em seu diagrama ao longo do tempo

Muitas opções de exportação e compartilhamento, bem como integrações que permitem incorporar diagramas ao conteúdo (por exemplo, wikis de empresas )

Limitações do Cacoo (por Nulab)

Não há um processo direto, simples e de um clique para agrupar itens

Falta flexibilidade do conector

Ocasionalmente, o software apresenta atrasos

Cacoo (by Nulab) Preços

Gratuito

Pro: $6/mês para 1 usuário

$6/mês para 1 usuário Equipe: $6/usuário por mês

Cacoo (by Nulab) avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Miro

via

Miro

Mais de 45 milhões de usuários em todo o mundo usam

Miro

para fazer brainstorming com colegas e ver as conexões entre diferentes ideias. Essa ferramenta de quadro branco é uma alternativa popular ao Microsoft Visio para marketing, UX,

engenharia

,

Ágil

e equipes de gerenciamento de produtos .

O Miro está entre os aplicativos mais populares desta lista, juntamente com o Lucidchart. Dê uma olhada neste

Comparação entre o Miro e o Lucidchart

para decidir entre os dois (ou ver se você escolheria uma opção diferente).

Melhores recursos do Miro

Super fácil de usar, com curva de aprendizado mínima

Ótimo para realizar workshops com um quadro branco infinito, chamadas de vídeo, cronômetro e sistema de votação

Suporta texto, notas post-it, documentos, imagens, vídeos e comentários com tags

mais de 100 integrações com ferramentas como Zoom, Google Workspace, Jira e Notion

Limitações do Miro

Muito atraso quando vários usuários estão usando a mesma tela

A grande variedade de recursos pode sobrecarregar os novos usuários e fazer com que a interface do usuário pareça confusa

As opções de personalização de modelos são limitadas

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Empresa: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

6. Draw.io (agora Diagrams.net)

via Diagrams.net

Usuários altamente técnicos como o Draw.io (agora

Diagrams.net

) por sua capacidade de oferecer suporte a diagramas e fluxogramas complexos. Como o software é de código aberto, você pode adaptá-lo às suas necessidades e incorporá-lo a diferentes plataformas, seja por meio de integração direta, por meio de uma extensão da Web do Chrome ou como um recurso complementar.

O melhor de tudo é que ele é uma alternativa totalmente gratuita ao Visio.

Melhores recursos do Draw.io (Diagrams.net)

Permite que você escolha onde armazenar seus dados: no seu dispositivo, no GitHub ou GitLab ou em uma plataforma de armazenamento em nuvem

Edite os diagramas onde e quando quiser - no aplicativo da Web, no modo off-line (Windows, Mac ou Linux) ou em uma plataforma de terceiros, como Atlassian notion ou Google Workspace

Possui plug-ins para uma barra lateral personalizada, assistente de voz, animação e muito mais

Fácil incorporação e importação de vários tipos de arquivos e elementos, incluindo iframe, HTML, SVG, arquivos Lucidchart, Griffey, arquivos e PNG

Limitações do Draw.io (Diagrams.net)

Projetos enormes às vezes não são carregados corretamente, com alguns elementos sobrepostos

Problemas de alinhamento ao exportar diagramas grandes como PDFs

Opções limitadas para personalizar desenhos de linhas, como estilo e espessura

Preços do Draw.io (Diagrams.net)

Gratuito

Avaliações e críticas do Draw.io (Diagrams.net)

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Confira estes_

Alternativas ao Draw.io

!

7. EDrawMax

via EDrawMax

Com EDrawMax você pode criar diagramas, fluxogramas plantas baixas e muito mais em questão de minutos. O software se concentra na experiência do usuário para que você possa encontrar facilmente as funções e ferramentas necessárias.

Você pode obtê-lo como uma ferramenta autônoma ou como parte de um pacote com outros aplicativos EDraw, como mapeamento mental dedicado e ferramentas de gráfico de Gantt.

Melhores recursos do EDrawMax

Atualmente disponível para download e uso vitalício com um pagamento único (embora a empresa esteja mudando para um modelo de assinatura pura em 2023)

Interface mínima e organizada

Possui modelos para uma ampla variedade de casos de uso comerciais, técnicos e de design

A versão para download funciona em várias plataformas (Windows, macOS e Linux)

Limitações do EDrawMax

Não há opção de pagamento mensal

Algumas avaliações afirmam que as equipes de atendimento ao cliente demoram para responder a consultas e reclamações

Pode ser complicado para iniciantes em diagramação e usuários não técnicos

Preços do EDrawMax

para pessoas físicas_

Teste gratuito

Plano anual: US$ 8,25/mês, cobrado anualmente

US$ 8,25/mês, cobrado anualmente Plano vitalício: Pagamento único de US$ 198

para empresas_

Plano anual da equipe: US$ 8,43/usuário por mês, cobrado anualmente

US$ 8,43/usuário por mês, cobrado anualmente Plano de negócios: Entre em contato para obter preços

EDrawMax avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

8. Desenhos do Google

Via Google

Parte do Google Workspace, Desenhos do Google é um aplicativo baseado na Web que se integra ao Docs, Slides e Sheets. No entanto, o software é rudimentar quando comparado ao Microsoft Visio.

Se você cria diagramas e gráficos básicos e faz a maior parte do seu trabalho no G Suite, o Google Drawings pode atender às suas necessidades.

Melhores recursos do Google Drawings

Permite incorporar vídeos e elementos gráficos diretamente no Google Suite, reduzindo a necessidade de alternar entre aplicativos

Arraste e solte elementos para criar diagramas rapidamente

Vem com uma biblioteca de fotos de estoque livres de royalties

Oferece suporte acolaboração em tempo real Limitações do Google Drawings

Não é ideal para projetos com muitos dados devido ao número limitado e à variedade de elementos

Capacidade limitada de personalizar o estilo e a aparência de seus diagramas

Não há modo off-line, portanto, é necessária uma conexão com a Internet

Preços do Google Drawings

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Drawings

Não há avaliações do G2 ou do Capterra no momento

9. Gliffy

via Gliffy Gliffy é um aplicativo de diagramação nativo para o Confluence e o Jira. Se você é usuário de um aplicativo da Atlassian, isso significa que não precisa mudar para outro software para criar ou editar diagramas de rede, fluxos de usuário, wireframes e outros recursos visuais.

O resultado: um fluxo de trabalho mais suave e rápido.

Não está usando o Confluence? Não se preocupe: a Gliffy também lançou um aplicativo de diagramação on-line para usuários individuais, equipes e empresas.

Melhores recursos do Gliffy

Permite que você crie diagramas interativos sem sair da interface do Confluence

Vincula e sincroniza diagramas, de modo que qualquer atualização em um diagrama é refletida automaticamente em todas as suas duplicatas vinculadas e versões incorporadas

Todo o texto em um diagrama é totalmente pesquisável no Confluence/Jira

Recursos avançados de segurança e gerenciamento de acesso

Limitações do Gliffy

Atrasos e erros ocasionais quando você trabalha com um diagrama grande

Falta de aplicativos móveis

O software fica mais lento ao apresentar gráficos grandes e muito detalhados

Preços do Gliffy

Gliffy para Confluence e Jira

Teste gratuito

Equipes de 1 a 10 usuários: Taxa fixa de US$ 10/mês

Taxa fixa de US$ 10/mês Preços diferenciados para mais usuários, a partir de US$ 3,80/mês por usuário para 11-100 usuários

para mais usuários, a partir de US$ 3,80/mês por usuário para 11-100 usuários Equipes com mais de 100 usuários: Entre em contato para obter preços

gliffy Online_

Teste gratuito

Profissional (1-9 usuários): US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Profissional (10-50 usuários): US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Gliffy avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

10. Coggle

via Coggle Coggle é uma ferramenta de mapeamento mental que ajuda você a visualizar ideias, conceitos e tarefas. Se você usa o Microsoft Visio principalmente para fazer brainstorming com colegas ou visualizar ideias e estratégias, verá que o Coggle é uma alternativa interessante ao Visio.

No entanto, ele não é ideal para casos de uso complexos e altamente técnicos.

Melhores recursos do Coggle

Capacidade de vincular vários diagramas para que você possa acompanhar o fluxo de um conceito para o outro

Recursos flexíveis de anotação, incluindo texto e imagens flutuantes que não fazem parte da árvore do diagrama

Salva e rastreia todas as alterações feitas e permite reverter rapidamente para uma versão anterior do diagrama

Mais fácil de aprender em comparação com muitas alternativas do Microsoft Visio

Limitações do Coggle

Oferece suporte apenas para login com Apple, Google Login ou Microsoft Account Login (embora isso também possa ser visto como um ponto positivo, pois essas opções de login oferecem segurança e uma senha a menos para lembrar)

Desenhos limitados de formas e linhas, bem como fontes e cores de ramificações

Nos planos gratuitos, todos os diagramas são públicos e indexáveis por mecanismos de pesquisa

Preços do Coggle

Gratuito

Awesome: US$ 5/mês

US$ 5/mês Organização: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Coggle classificações e comentários

G2: 4,8/5 (6 avaliações)

4,8/5 (6 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Liberte suas ideias com a alternativa ideal para o Microsoft Visio

Independentemente de suas necessidades, existe uma alternativa ao Microsoft Visio que pode ajudá-lo a criar diagramas e recursos visuais de forma rápida e fácil. Esperamos que este artigo tenha lhe dado uma ideia do que existe no mercado e o ajude a escolher a ferramenta certa de brainstorming, mapeamento mental e diagramação.

Se ainda estiver em dúvida, você pode se inscrever no

ClickUp gratuitamente

e teste seu próprio espaço de trabalho personalizável. Convide colegas de equipe, crie a partir de um de nossos modelos detalhados ou crie seu mapa mental personalizado em minutos.

Boa sorte!