Os 10 principais modelos de marcos de projetos

_Está procurando alguns modelos de marcos fáceis de usar?

Os marcos são cruciais para gerenciamento de projetos pois elas o ajudam a acompanhar eventos importantes e revelam seu progresso atual. Adicione listas de verificação a esses marcos para manter tudo sob controle!

No entanto, para fazer o melhor uso dos marcos, você precisa visualizá-los usando um modelo de marco de projeto ou plotando-os em um gráfico de Gantt.

Neste artigo, abordaremos brevemente o que são marcos e como criar um gráfico de marcos. Também revelaremos nossa lista selecionada dos 10 principais modelos de marcos.mi

Por fim, contaremos a você um segredo para mapear seus marcos de forma perfeita!

Vamos começar!

O que é um marco de projeto? Os marcos do projeto são conquistas importantes ao longo da linha do tempo do projeto.

Eles são pontos de controle que significam a conclusão de eventos ou tarefas importantes.

Por exemplo, o lançamento da primeira versão de um videogame é um marco para a equipe de desenvolvimento de jogos.

Qual é a diferença entre cronograma e marco?

Uma linha do tempo é uma série de eventos relacionados ao projeto classificados em ordem cronológica.

A linha do tempo do projeto contém todos os eventos relacionados ao projeto, tanto os grandes quanto os pequenos.

Os marcos do projeto são determinados pontos na linha do tempo, que representam apenas eventos cruciais, como o início de uma nova fase do projeto, tarefas críticas e reuniões importantes com as partes interessadas.

Por que os marcos do projeto são importantes?

Os marcos são importantes porque:

Ajudam a sua equipe de projeto a obter um mapa claro das principais fases e dependências do projeto

Motivam sua equipe, dando-lhes um senso de realização

Mantêm sua equipepartes interessadas no circuito para aumentar a confiança deles em seu projeto

essencialmente, ter marcos dá às suas equipes e às partes interessadas um motivo para comemorar!

Como criar um gráfico de marcos?

Agora que sabemos por que os marcos são importantes, precisamos aprender como criar um gráfico de marcos do projeto.

Aqui estão duas coisas que você precisa fazer para criar um gráfico de marcos:

Escolher seus marcos

Usar modelos de marcos do projeto

Agora vamos dar uma olhada mais de perto nessas etapas:

Etapa 1: Escolha seus marcos

Em primeiro lugar, você precisa escolher seus marcos antes de criar um gráfico e traçá-los.

Caso contrário, será como atirar dardos com os olhos vendados.

Isso não vai acabar bem.

Não se preocupe, tudo o que você precisa fazer é responder a uma pergunta simples:

"Isso se qualifica para ser um marco do projeto ?"

Quais são as práticas recomendadas para identificar os marcos do projeto?

Um marco é sempre um evento importante.

Exemplos de marcos Aqui estão alguns exemplos de marcos para praticamente qualquer tipo de projeto:

A data final ou a data de início de uma nova fase do projeto, como "fase de teste" ou "fase de codificação

Os principais resultados do projeto, como o primeiro software em funcionamento

Eventos importantes, como "sanção do patrocinador do projeto",proposta de projeto'ou 'aprovação do projeto'

Etapa 2: usar modelos de marcos do projeto

Agora, é hora de implementar esses marcos.

Como você pode fazer isso?

Basta fazer o download de um novo modelo de marco e abri-lo no PowerPoint, no Excel ou em uma planilha do Google.

Em seguida, basta adicionar seus dados e pronto.

Por que você precisa de um modelo de marco?

Os modelos de marcos são úteis porque:

Ajudam você e sua equipe de projeto a visualizar claramente os marcos

Economizam tempo e trabalho, pois você não precisa começar do zero

Servem de guia para quem está começando a trabalhar com gerenciamento de projetos

10 modelos e exemplos de marcos

Há uma infinidade de modelos de marcos por aí, então como escolher?

Não se preocupe; nós fizemos o trabalho para você!

Aqui está nossa lista com curadoria dos melhores modelos de marcos existentes no mercado:

1. Roteiro do ClickUp com modelo de linha do tempo

Roteiro do ClickUp com modelo de linha do tempo

Use o Modelo de roteiro e linha do tempo do ClickUp mantenha sua equipe alinhada com os marcos e ajude a informar o público visualmente com este modelo de roteiro que inclui uma linha do tempo.

Faça o download Roteiro do ClickUp com modelo de linha do tempo .

2. Modelo de Gantt simples do ClickUp com marcos

Modelo de Gantt simples do ClickUp com marcos

Este modelo Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp facilita o mapeamento da linha do tempo do seu projeto. Com esse modelo, você pode adicionar Milestones para marcar grandes avanços importantes ao concluir um grupo de tarefas!

Baixe este modelo Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp .

3. Modelo de linha do tempo de projeto do PowerPoint com marcos

Este é um modelo simples e atraente de gráfico de marcos do PowerPoint do Office Timeline.

Faça o download deste modelo de cronograma de projeto .

4. Modelo de lista de marcos do mapa das partes interessadas do Microsoft Word

Esta é uma lista de marcos minimalista, que está disponível como um modelo do Excel/Word. Você obtém uma tabela para listar seus marcos, juntamente com sua descrição, tipo e data.

Faça o download modelo de marco de projeto .

5. Gráfico de Gantt do Excel com linha do tempo e marcos

Este modelo de gráfico de Gantt do Excel permite que você mapeie o toda a linha do tempo do projeto facilmente. Ele permite não apenas adicionar marcos importantes, mas também dependências de tarefas.

Como bônus adicional, esse formato de linha do tempo é visualmente atraente, ao contrário da maioria dos outros modelos.

Faça o download gráfico da linha do tempo modelo.

Gráfico de Gantt do Excel com marcos para projetos Agile

Este é um modelo de gráfico de Gantt do Excel com marcos projetado especificamente para Equipes ágeis .

Faça o download Modelo de marco de projeto ágil .

7. Modelo de linha do tempo do PowerPoint para o roteiro de marcos do PowerPoint

Esse modelo de linha do tempo do PowerPoint, com dez slides, é visualmente agradável e oferece vários gráficos de roteiro para permitir que você visualize seus marcos de diferentes ângulos.

Faça o download deste modelo de linha do tempo .

8. Cronograma de projeto do Excel com marcos

Este modelo de linha do tempo de projeto do Excel oferece uma linha do tempo de projeto com aparência profissional para acompanhar os marcos do seu projeto.

Faça o download Modelo de cronograma de projeto em Excel com marcos .

9. Modelo de linha do tempo de crescimento do PowerPoint

Este modelo simples de linha do tempo de crescimento do PowerPoint apresenta os marcos do projeto em infográficos e ícones fáceis de entender.

Faça o download Modelo de crescimento do PowerPoint .

10. Modelo de linha do tempo de marcos e história do PowerPoint

Use este modelo do PowerPoint para destacar principais marcos da história de um projeto.

Faça o download deste Modelo de linha do tempo de marcos e história do PowerPoint .

Mais recursos de modelos: Modelos de gerenciamento de projetos como um chefe!

As tarefas e subtarefas do ClickUp permitem que você divida facilmente qualquer projeto longo em tarefas e subtarefas menores. Agora, em vez de tentar fazer tudo de uma vez, sua equipe pode trabalhar em todo o projeto, passo a passo.

A melhor parte?

Cada Tarefa e subtarefa do ClickUp vem com uma barra de status do projeto para acompanhar seu projeto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Você também pode adicionar Listas de verificação para essas tarefas de projeto para gerenciamento avançado de tarefas. Essas são listas de tarefas simples para mapear pequenas coisas, como itens de verificação de qualidade. Dessa forma, ao riscá-los à medida que avançam, sua equipe pode cuidar dos mínimos detalhes.

Etapa 2. Atribuição dos marcos de forma organizada

Seu projeto tem uma estrutura, ótimo.

Agora é hora de priorizar e organizar as tarefas de seu projeto de acordo com a fase do projeto.

Aqui está o que você precisa fazer antes de adicionar os marcos:

Identificar as tarefas críticas e os entregáveis

Determinar as tarefas específicas que iniciam ou terminam uma fase do projeto

Identificar as tarefas (comodecidir o orçamento do projeto) que exigem a aprovação das partes interessadas

Verifique isto modelos de proposta orçamentária !

Basta adicionar os marcos específicos a essas tarefas.

_E qual é a maneira mais organizada e conveniente de fazer isso?

Spoiler: Não se trata de um modelo de linha do tempo.

(Drumroll please)

É O ClickUp temMarcos .

O ClickUp permite que você adicione um marco a qualquer tarefa com apenas alguns cliques.

Para facilitar ainda mais as coisas, o ClickUp permite que você identifique rapidamente as novas tarefas de marco, mantendo os nomes das tarefas em negrito e adicionando um ícone de diamante ao lado delas na visualização Task List ou Calendar.

Etapa 3. Use um gráfico de Gantt para mapear as coisas

Agora a parte mais divertida: é hora de visualizar suas tarefas.

Como você faz isso?

Usando um gráfico de Gantt.

A O gráfico de Gantt é um mapa visual que mostra todas as tarefas programadas ao longo de toda a linha do tempo do projeto .

Os gráficos de Gantt visualizam uma série de detalhes do projeto, como:

Tarefas e seus responsáveis

As dependências das tarefas

O progresso geral do projeto

_Certamente, os gráficos de Gantt são muito legais

Mas eles ficam ainda melhores com os marcos.

Ao adicionar os principais marcos aos gráficos de Gantt, você terá uma visão clara de todas as datas, eventos, entregas e prazos importantes.

E para ter uma visão mais clara de tudo, experimente A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp. Os gráficos de Gantt do ClickUp não são apenas visualmente atraentes; eles também são poderosos e superdivertidos de usar.

Veja você mesmo:

Aqui estão algumas coisas legais que eles podem fazer:

Reajusta automaticamentedependências de tarefas depois de alterar o cronograma do projeto

Calcular automaticamente a porcentagem de conclusão do projeto

Pode determinar suascaminho crítico quando você estiver enfrentando um cronograma de projeto apertado

A melhor parte?

Para maior visibilidade, seus marcos são automaticamente plotados como ícones de diamante amarelo em seu gráfico de Gantt.

Quer saber mais sobre gráficos de Gantt? Leia nosso_ guia detalhado sobre gráficos de Gantt aqui.

Mas espere, isso não é tudo.

esse foi apenas o drinque de boas-vindas

Temos um keg cheio de recursos esperando por você: Dependências _e dê o primeiro passo para atingir todas as metas de marcos do seu projeto hoje mesmo. Dessa forma, da próxima vez que terminar a primeira versão do seu projeto, aprovar o orçamento ou atingir qualquer outro marco do projeto, você poderá acompanhá-lo facilmente em ação!