As 16 principais alternativas e concorrentes do Microsoft Project em 2024 (gratuitas e pagas!)

O Microsoft Project é o maior e mais conhecido ferramenta de gerenciamento de projetos disponível. Ela foi lançada em 1984, quando qualquer tipo de software de desktop era uma novidade. Mas, devido a esse histórico, ele pode parecer ultrapassado.

É claro que ele abriu o caminho para o moderno software de gerenciamento de projetos (como Microsoft Planner ), mas agora carece de novas inovações. Ela tem muito medo de alienar sua base de usuários. Isso não é um bom presságio para novas ideias!

É por isso que analisaremos as 16 principais alternativas ao Microsoft Project. Forneceremos uma análise detalhada de cada uma delas, juntamente com seus prós, contras, preços e avaliações de usuários.

Vamos começar!

Por que procurar uma alternativa ao Microsoft Project Management?

Uma das maiores desvantagens do Microsoft Project é sua natureza desajeitada e sua curva de aprendizado acentuada. De muitas maneiras, o Microsoft Project protege aqueles que o conhecem melhor.

Leva tanto tempo para dominá-lo que qualquer pessoa que o domine sente que precisa defender sua posição (e o uso do Microsoft Project).

"O Microsoft Project é poderoso quando se trata dos aspectos mais detalhados do gerenciamento de projetos, como gerenciamento de recursos, relatórios personalizados e planilhas de horas. Poderoso não significa fácil ou simples, é claro", afirma uma revisão _do MS Project.

Ele pode efetivamente criar um plano de projeto e se aprofundar nos detalhes de seus recursos, mas você não deve usá-lo a menos que já esteja treinado para domar a fera que é o Microsoft Project.

Bônus:_ Alternativas ao Microsoft Forms E dê uma olhada nisso... não é tão fácil de usar!

Quais são as desvantagens de usar o Microsoft Project?

Precisa de umgerente de projetos certificado* Depende das exportações

Longo tempo de adoção

Mas, felizmente, estamos em um novo século, e há muitas alternativas excelentes para o Microsoft Project que você pode usar!

16 melhores alternativas ao Microsoft Project

Seja o ClickUp, Asana, Trello ou qualquer uma das outras 16 alternativas ao Microsoft Project que listamos aqui, você certamente encontrará uma que atenda às suas necessidades.

Dê uma olhada nesta lista para comparar os recursos das melhores alternativas ao Microsoft Project.

1. ClickUp

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional que oferece uma maneira fundamentalmente nova de trabalhar, simplificando o gerenciamento de vários projetos com sua equipe. É uma alternativa bonita e fácil ao MS Project!

Aqui está uma rápida visão geral de alguns dos principais recursos do ClickUp:

Painel de controle ágil e avançado oferece a você um local central para receber Ágil informações sobre o projeto, como a saúde geral do projeto, as metas do projeto, os cronogramas do projeto e muito mais

Comentários : tenha conversas de projeto dedicadas com compartilhamento de documentos/arquivos incorporado para diferentes arquivos de projeto

Tarefas : cada uma vem com sua própria barra de status de tarefa e quadros de mensagens para melhorar o trabalho em equipe, e você pode dividir cada tarefa em subtarefas e listas de verificação

Integrações poderosas integração com ferramentas de controle de tempo e outrasferramentas de produtividade para gerenciar seu trabalho no local, bem como equipes virtuais **ClickUp Brain : A ferramenta de IA do ClickUp usa inteligência artificial para aprimorar as tarefas de gerenciamento de projetos

Automatize fluxos de trabalho e amplie seus negócios com o ClickUp AI

Profissionais do ClickUp:

Interface bonita

Barato

Tem um plano gratuito para sempre

Suporte para todos os sistemas operacionais, como Windows, Mac, iOS e Google app

Várias exibições, incluindo uma lista, quadro, linha do tempo e gráfico de Gantt

Integradorecursos de planejamento e agendamento de projetos* Recursos avançados dedicados a projetos ágeis

Aplicativo móvel avançado para gerenciamento remoto de projetos * Modelos de gerenciamento de projetos para automatizar fluxos de trabalho

Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

ClickUp cons:

100 MB de armazenamento no plano gratuito

Não é possível exportar painéis

Saiba mais sobre nosso roteiro de produtos aqui .

Avaliações do ClickUp:

"O ClickUp é o canivete suíço dos aplicativos de gerenciamento de tarefas e projetos." - G2 Crowd "Ferramenta que muda a vida. Traz de volta a perspectiva tão necessária sobre as tarefas de alta prioridade. Ajuda a manter o controle do que realizamos e em que gastamos mais tempo durante um determinado ano. Não posso viver sem ela!" - Capterra Verified Review "É ótimo como o processo de migração foi fácil quando mudamos para o ClickUp. A plataforma funciona para todos os cenários de projeto de que você precisa: clientes, tarefas pessoais, projetos, etc. Ela oferece uma boa quantidade de ferramentas para manter o controle de tudo o que um projeto envolve." - Revisão verificada do Capterra

Planos de preços do ClickUp:

Plano gratuito para sempre : Melhor para uso pessoal

: Melhor para uso pessoal Plano Ilimitado : Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

: Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial : Ideal para equipes de médio porte ou múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês)

: Ideal para equipes de médio porte ou múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês) Plano Empresarial : Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

2. Asana

Via AsanaAsana foi criada em 2011 e rapidamente ganhou muita notoriedade devido às conexões dos fundadores com o Facebook. Com esse pedigree, a Asana não teve problemas para levantar fundos e está a caminho de se tornar uma empresa de US$ 1 bilhão em breve.

Mas isso significa que essa ferramenta é adequada para os membros da sua equipe? Não necessariamente.

A Asana tem uma interface simples com seções claras para gerenciamento visual de projetos . Assim como seu nome, ele tem uma interface de usuário tranquila que ajuda você a se sentir confortável ao trabalhar. Só isso já o torna uma ótima alternativa ao Microsoft Project.

Apesar de um início rápido, o desenvolvimento de seus produtos ficou para trás nos últimos anos. E a Asana não é excelente para todas as equipes da sua organização: a maioria das equipes de desenvolvimento de software não a usaria.

Prós da Asana:

Muito personalizável

Ótimo calendário compartilhado sync

Bom sistema de gerenciamento de tarefas de projetos recorrentes

Alternativa gratuita ao Microsoft Project

Gerenciamento de portfólio

Contras da Asana

Sem controle de tempo nativo

Gráfico de Gantt somente por meio de um complemento

Grande curva de aprendizado

Sem mapas mentais

Tem um mínimo de usuários

Sem comandos de barra

Avaliações da Asana:

"Fazemos malabarismos com muitos projetos e prazos concorrentes, por isso ajuda a manter tudo em um quadro geral, em um lugar onde podemos falar sobre tarefas individuais à medida que avançamos. Prefiro esse fluxo de trabalho à ênfase do Slack em bate-papo/e-mail, etc. As perspectivas da Asana para o planejamento de tempo estão melhorando, mas estão um pouco ofuscadas no momento." - G2Crowd "Eu uso a Asana todos os dias para gerenciar minhas tarefas. Incentivo minha equipe a manter seu trabalho por meio da Asana. No geral, é uma ferramenta boa e eficaz. No cenário atual, ela é muito útil para o trabalho remoto. Embora eu acredite que ela seja um pouco cara em comparação com aplicativos de gerenciamento de tarefas semelhantes. Mas os recursos são realmente bons." - Capterra Verified Review

Preços da Asana:

Gratuito a US$ 24,99/usuário/mês (a versão básica é gratuita, os planos premium começam a partir de US$ 10,99) Compare Asana e ClickUp!

3. ProofHub

Via Centro de ProvasCentro de Provas é uma alternativa da Microsoft que vem com uma ampla gama de recursos avançados. Ele reúne todos os aspectos importantes de seu trabalho e projetos em um local centralizado. Como algumas das outras ferramentas acima, ele permite que você crie tarefas, atribua-as a vários membros da equipe e visualize o progresso dos projetos em diferentes exibições de projeto, como quadros Kanban, exibição de tabela e exibição de Gantt.

Também oferece ferramentas robustas de monitoramento do trabalho, como controle de tempo, controle de progresso e monitoramento detalhado relatórios de projetos para ajudá-lo a acompanhar o progresso da sua equipe. A maior vantagem do Proofhub é o preço fixo, o que significa que suas despesas não aumentam à medida que sua equipe cresce.

O Proofhub também está disponível como um aplicativo móvel para usuários de Android e iOS.

ProofHub pros:

Plataforma completa

Interface intuitiva

Excelente personalização de projetos

Colaboração e comunicação perfeitas com a equipe

ProofHub contras:

Login único no Google

O gerenciamento de notificações pode ser melhorado

Avaliações do Proofhub:

"Escolhemos o ProofHub por causa do amplo conjunto de serviços que ele oferece a um preço acessível. Você pode usar uma parte do ProofHub para projetos internos e outra completamente diferente para colaboração com o cliente . Como resultado, ele é um pacote completo para nós." - Capterra "Adoro o fato de haver um formato para tudo o que você precisa fazer; eu o uso para acompanhar projetos de clientes, gerenciar tarefas, compartilhar arquivos, revisar designs, fazer anotações, acompanhar o tempo, verificar relatórios de progresso e muito mais. Além disso, o preço fixo do ProofHub é a cereja do bolo" G2Crowd

Preços do Proofhub:

Os planos pagos do ProofHub começam a partir de US$ 45/mês, cobrados anualmente (sem taxa por usuário).

4. Pagamento

Via Paymo O Paymo é um aplicativo sólido de gerenciamento de projetos. Não há nada de chamativo aqui.

Ele tem uma bela tela inicial que destaca os itens mais críticos do dia, o que ajuda a controlar os prazos.

Também oferece visualizações de quadros, semelhante ao ClickUp e Trello. Eles têm recursos robustos de painel para ajudá-lo a avaliar o progresso do projeto e têm um local centralizado para gerenciar projetos complexos. O Paymo é uma escolha segura com a qual seus gerentes de projeto se sentirão confortáveis.

Prós do Paymo:

Aplicativo móvel com acompanhamento de projetos

Planilhas de horas personalizáveis

Gráficos de Gantt bonitos e interativos

Planejamento de tarefas e dependências de tarefas

Alternativa gratuita ao Microsoft Project

Paymo contras:

Integrações somente no plano pago

Apenas três faturas no plano gratuito

O grande número de visualizações pode dificultar o aprendizado

Avaliações do Paymo:

"Não há função de importação para tarefas/projetos, portanto, há um processo muito manual necessário para começar a funcionar se você estiver migrando de ferramentas diferentes." - G2Crowd "Para um usuário médio, pequeno ou individual, o paymo é suficiente para gerenciar qualquer tipo de projeto. O plano gratuito é suficiente e oferece recursos suficientes para começar e depois fazer o upgrade, se necessário." - Avaliação verificada do Capterra

Preços do Paymo:

uS$ 8,95 a US$ 14,25/usuário/mês

5. Segunda-feira.com

Via Segunda-feira.com O Monday baseia-se em tornar as coisas verdes, o que significa que eles querem que você marque uma série de coisas. Eles também desenvolveram um híbrido muito interessante de tabela/gerenciador de tarefas, com muitos campos personalizados para criar determinadas tarefas da maneira que você desejar.

O problema? Isso nem sempre é escalável em equipes de grande porte para ser eficaz colaboração on-line . Eles também têm uma versão de avaliação gratuita limitada que não lhe dará tempo suficiente para explorar todos os seus recursos úteis sem pagar uma taxa alta.

Apesar de um impressionante esforço publicitário, qualquer pessoa com conhecimento prático do Google também pode encontrar muitos de seus recursos gratuitamente em outros lugares ( como no ClickUp! ).

Monday.com pros:

Interface intuitiva e

Também oferece uma extensão para o Chrome

Muita capacidade de personalização

Integração com o Dropbox e o OneDrive

contras do #### Monday.com:

Sem calendário

Caro

Não há tarefas recorrentes

Não há subtarefas

Sem comandos de barra

Avaliações do Monday.com:

"A mudança de nome para "Monday" Ninguém gosta de segundas-feiras . Há uma conotação ruim nisso" - G2Crowd "No geral, o Monday é uma ótima ferramenta para gerenciar a carga de trabalho, os projetos e manter as pessoas trabalhando juntas em um espaço colaborativo. Eu recomendaria muito esse produto a outras pessoas que estejam procurando uma ferramenta barata, fácil de usar e fácil de implementar. No entanto, tenha cuidado, pois você precisará ter uma ideia de como deseja usar essa ferramenta, caso contrário, os recursos poderão ser muito abundantes e não serão explicados suficientemente bem para ajudar um usuário que esteja apenas procurando ideias." - Avaliação verificada do Capterra 👉 Veja como **A segunda-feira se compara à Asana !

Preços da Monday.com:

uS$ 8 a US$ 16/mês/5 usuários Comparar ClickUp e Monday !

6. Hitask

Via Hitask Outra ferramenta de colaboração em equipe, esta é menos avançada do que o MS Project, mas terá alguns dos recursos que você deseja do ponto de vista do desenvolvimento, como rastreamento de problemas repetição de tarefas e bate-papo com a equipe. Ele também tem relatórios, mas pode não ser tão avançado quanto o Microsoft Project.

Prós do Hitask:

Fácil de usar

Interface limpa

Sincronização com o Google Agenda

Hitask contras:

Não há muitas integrações

Não há notas privadas

Sem recurso de gráfico de Gantt

Sem quadro kanban

Avaliações do Hitask:

G2Crowd "Esse produto é muito fácil de usar, mas a interface do usuário não é muito intuitiva. O preço é justo considerando o que você receberá em troca. Se você planeja usá-lo por motivos pessoais, essa ferramenta pode ser suficiente." - Revisão verificada do Capterra

Preços da Hitask:

Gratuito a US$ 20/usuário/mês (o plano pago começa em US$ 5)

7. nTask

Via nTarefa o nTask é visto principalmente como um substituto do Asana, mas também é excelente como uma ferramenta mais simples do que o Microsoft Project.

o nTask tem uma sólida ferramentas de relatório sobre controle de tempo, controle do progresso do trabalho e reuniões que todos os gerentes vão adorar.

Ele também tem gráficos de Gantt integrados para visualizar vários projetos em um nível mais alto. Adicione seus rastreamento de bugs/questões e pode ser uma solução fácil em comparação com o Microsoft Project.

Como a maioria dessas ferramentas de produtividade, ele também é muito mais econômico do que o Microsoft Project, o que o torna uma boa alternativa ao MS Project.

nTask pros:

Muito acessível

Ferramenta de gerenciamento de reuniões

Rastreamento de bugs/questões

Dependências de tarefas

nTask contras:

Sem cronômetro

Aplicativo ruim para acesso móvel

Os gráficos de Gantt não são interativos (ainda)

nTask Reviews:

"A maior diferença na funcionalidade de reunião em comparação com algo como o GCal é que você pode criar uma agenda detalhada, armazenar as atas da reunião e compartilhá-la automaticamente com uma equipe de projeto, sem sair do aplicativo." - Bombardeio "Não há muito o que não gostar nesse aplicativo. As integrações são perfeitas e funcionam perfeitamente. Por um lado, as atualizações frequentes complementam e aprimoram a usabilidade do aplicativo, mas, às vezes, demora um pouco para se acostumar com essas mudanças." - Avaliação verificada do Capterra

nPreço da tarefa:

Gratuito a US$ 7,99/usuário/mês (o plano pago começa em US$ 2,99)

8. Zenkit

Via Zenkit O Zenkit é uma alternativa potente ao Microsoft Project, com várias exibições diferentes, incluindo uma exibição de quadro e tabela.

Ele inclui rastreamento de atividades e notificações, para que você sempre saiba em que cada membro de toda a sua equipe está trabalhando. É perfeito para que os gerentes também tenham uma visão de alto nível dos próximos projetos.

Porém, devido a alguns de seus recursos ausentes, talvez não seja a melhor opção para um projeto grande e complexo. Você também terá edição de texto avançada e planos de fundo personalizados para tornar o Zenkit seu.

Zenkit pros:

Várias visualizações

Fácil gerenciamento de tarefas de projetos

Ferramentas de mapeamento mental

Zenkit contras:

Sem gráficos de Gantt

Não há controle de tempo

Sem API pública

Tempos de carregamento longos

Avaliações do Zenkit:

"A interface do usuário pode parecer um pouco utilitária e não tão amigável quanto alguns outros sistemas de software." - Capterra "Excelente experiência com o atendimento ao cliente. A única falha foi uma pequena, quando fiz o upgrade do meu plano, mas eles me ajudaram a encontrar uma maneira de contornar o problema. Adoro o fato de eles continuarem a desenvolver o software em vez de permitir que ele permaneça estagnado." - Capterra Verified Review

Preços do Zenkit:

Gratuito a US$ 29/usuário/mês (apenas o plano Pessoal/individual é gratuito, o plano Equipe começa em US$ 11)

9. Slenke

Via Slenke Se estiver buscando uma solução mais fácil para o ferramenta com gerenciamento de recursos gráficos de Gantt e muito mais em geral apelo visual do que o Microsoft Project, então o Slenke pode ser uma opção.

É uma ferramenta relativamente nova, portanto, haverá uma curva de adoção. Os membros da equipe também a utilizam para gerenciar a comunicação interna, portanto, você pode se livrar dela Slack se você quiser.

Ele pode não ser o melhor para vários projetos, mas é uma ferramenta simples para ajudar sua pequena equipe a manter o foco e a comunicação.

Slenke pros:

Muita integração com terceiros

Comunicação interna

Interface limpa

Slenke contras:

Não há aplicativo para desktop

Não há plano empresarial

Somente em inglês

Avaliações do Slenke:

"A seção de alertas pode ficar sobrecarregada às vezes; seria ideal ter mais controle sobre os tipos de alertas que recebo." - Avaliação no Capterra "Seria bom personalizar um pouco mais o software e usar a marca de nossa própria empresa. Não consigo pensar em mais nada que não tenha nos agradado até o momento." - Capterra Verified Review

Preços de Slenke:

Gratuito a US$ 15/usuário/mês

10. Basecamp

Via BasecampBasecamp adotou uma abordagem totalmente diferente para o software de gerenciamento de projetos em comparação com o Microsoft Project.

Eles se concentram em comunicação da equipe e arquivos de projeto sobre datas de vencimento e tarefas, tornando-os um dos líderes na comunicação com grandes equipes, clientes e fornecedores. Com o Basecamp você pode definir suas listas de tarefas, adicionar mensagens e atualizar o cronograma de seu projeto . Trata-se mais de informações e recursos avançados de colaboração do que de uma solução exata de gerenciamento de projetos.

Pense nele como um local unificado para atualizações, mas não para os detalhes do projeto.

Profissionais do Basecamp:

Mesmo preço, independentemente do número de usuários

Usuários e tarefas ilimitados

Confiável

Contras do Basecamp

Recursos limitados

Sem controle de tempo

Pouco atraentepainel de controle do projeto* Nenhuma análise

Avaliações do Basecamp:

"O Basecamp requer um pouco de aprendizado no início, não é qualquer um que consegue lidar com ele no começo, então eu só não gostaria disso, mas não é um contra, porque realmente é um software que vale a pena usar." - G2Crowd "Eu o uso principalmente para colaborar em projetos com os membros da minha equipe que trabalham em outras filiais. Podemos nos comunicar e trabalhar na mesma tarefa em tempo real e fazer o colaboração no projeto processo muito eficaz." - Revisão verificada do Capterra

Preços do Basecamp:

A partir de US$ 99/mês Compare Basecamp e ClickUp e saiba mais sobre os principais Alternativas ao Basecamp .

11. Celoxis

Via Celoxis Essa é uma das ferramentas mais comparáveis ao Microsoft Project. Você pode acompanhar as finanças do projeto, identificar riscos, configurar fluxos de trabalho personalizados e facilitar a colaboração com arquivos e comentários do projeto, como as outras plataformas de gerenciamento de tarefas.

Se quiser se livrar do Microsoft Project, mas precisar de algo tecnicamente semelhante, o Celoxis pode ser o programa ideal para você. Eles também oferecem soluções locais, no local, se você preferir, mas nós optaríamos por seu software de gerenciamento de projetos simples e baseado em nuvem.

Prós do Celoxis:

Automáticoprogramação de projetos recurso

Muito personalizável

Boas ferramentas de gerenciamento de recursos de projeto

Rastreia o status do projeto

Celoxis contras:

Sem suporte telefônico

Apenas um tipo de plano pago

Não há aplicativo para iPhone ou Google

A interface do usuário precisa ser aprimorada para melhorar a experiência do usuário

Avaliações do Celoxis:

"Gerencio de 20 a 25 projetos a qualquer momento, portanto, é um pouco difícil controlar o tempo e o status do projeto. O Celoxis facilita esse trabalho de forma eficiente, sem tomar muito tempo do 'trabalho real'." - Multidão G2 "Nossa experiência geral com a Celoxis tem sido positiva. A ferramenta nos ajudou a manter todos os nossos projetos no caminho certo e a colaborar com a equipe. O preço e o valor são excepcionais, especialmente para uma equipe pequena como a nossa. Não usamos muito o gerenciamento de recursos ou outros recursos da ferramenta, apenas mantemos nossos projetos em um cronograma rigoroso e acompanhamos os esforços em várias atividades." - Revisão verificada do Capterra

Preços do Celoxis:

de US$ 25/usuário/mês a US$ 450/usuário/uma única vez

12. RaveTree

Via RaveTree Deseja gerenciar seus contatos de vendas com suas tarefas?

O RaveTree oferece uma função sólida de CRM juntamente com sua plataforma de gerenciamento de projetos.

O RaveTree é uma ótima alternativa ao ms project com suas ferramentas de gerenciamento de recursos e administração.

Prós do RaveTree:

Altamente intuitivo

Inclui CRM

Portal do cliente

Contras do RaveTree:

Sem gráficos de Gantt

Sem aplicativo móvel para iOS ou Android

Caro

Avaliações do RaveTree:

"O Ravetree é relativamente novo, mas, por ser tão novo, ainda funciona muito bem. Ele tem mudanças implementadas de vez em quando, mas também é útil o fato de estar constantemente melhorando para facilitar o uso. A empresa é menor, mas isso tornou o suporte ao cliente mais atencioso!" - G2Crowd "No geral, estou adorando. Não há grandes reclamações. Eu diria que poderia ser útil mover minhas caixas na minha página inicial para que, se eu quiser que meus próximos marcos sejam a caixa principal que eu vejo, eu possa movê-la para essa seção. Eu odiava o Workamajig, mas ele permitia essa funcionalidade." - Capterra Verified Review

Preços do RaveTree:

De US$ 29/usuário/mês a US$ 39/usuário/mês

13. Wrike

Via WrikeWrike destina-se a equipes ativas que buscam suporte adicional para o gerenciamento de projetos. O Wrike se baseia em sua acessibilidade, o que significa que você pode ver muitas coisas em uma única exibição sem muitos cliques extras.

A hierarquia é bem definida. Se você passar o mouse sobre uma tarefa de projeto, os detalhes importantes serão exibidos automaticamente. No entanto, ele não tem várias exibições e favorece as opções Lista e Cascata metodologias.

Se a sua equipe precisar de algo semelhante ao MS Project, mas com menos recursos, talvez o Wrike seja a melhor opção. Embora não seja um ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto oferece uma versão gratuita.

Saiba mais sobre usar o Wrike para gerenciamento de projetos .

Prós do Wrike:

Atribuir tarefas usando o menu de arrastar e soltar

Configuração rápida

Controle de tempo

Personalizável

Gerenciamento de trabalho função como a criação de uma estrutura de divisão de trabalho

Contras do Wrike:

Complexo

Interface ruim

Atendimento ao cliente ruim

Avaliações do Wrike:

"O Wrike é único em relação a outros aplicativos semelhantes porque não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ele também funciona como uma ferramenta de gerenciamento de trabalho, o que é um pouco diferente." - G2Crowd "Com seu desempenho sólido como uma rocha no trabalho, não notei nenhum demérito no aplicativo. No entanto, ele é bastante caro quando se trata de preços. Mas os recursos que estamos obtendo com a compra do aplicativo estão no topo, e não posso negar que ele é muito melhor do que outras ferramentas de gerenciamento de projetos da concorrência." - Avaliação verificada do Capterra

Preços do Wrike:

Gratuito a US$ 24,80/usuário/mês Compare o Wrike e o ClickUp e saiba mais sobre Alternativas ao Wrike .

14. Visão do plano

Via Visão geral O PlanView (antigo Clarizen) é uma ferramenta de projeto robusta que qualquer gerente de projeto sério (e certificado!) pode querer considerar. Essa ferramenta destina-se ao planejamento de projetos e à gravação de cada detalhe em pedra quando não se pode errar.

O PlanView lhe dá sérios recursos para definir o escopo, as especificações, estimar os tempos, programar as datas de vencimento e formar a equipe adequada para o projeto. O aspecto técnico do back-end faz o trabalho pesado, mas a interface não é de ponta.

Se estiver procurando uma solução técnica séria (que também pareça ser), experimente o PlanView.

Prós do PlanView:

Excelente agendamento de projetos com tarefas recorrentes

Gerenciamento de portfólio e vários projetos

Planejamento de capacidade integrado, alocação de recursosegerenciamento de recursos* Cronogramas de projetos para melhor gerenciamento de tarefas

Contras do PlanView:

Interface desajeitada

Não oferece muito para Ágil equipes de gerenciamento de projetos comoScrume Kanban * Funcionalidade de pesquisa ruim

Revisões do PlanView:

"A parte mais difícil da implementação do Clarizen em meu ambiente foi a configuração inicial por meio do portal Clarizen Admin. No início, foi bastante complicado, mas depois de praticar um pouco, melhorei a capacidade de fazer alterações rapidamente. Espero também participar de um dos cursos de treinamento no local da Clarizen em breve para continuar a desenvolver minhas habilidades." - G2Crowd "É uma incrível rastreamento de projetos nos ajudou a melhorar o rastreamento de nossos projetos e a evitar atrasos. A adição de notas ou comentários a tarefas e projetos ajuda a encontrar problemas e a aumentar a qualidade." - Revisão verificada do Capterra

Preços do PlanView:

Entre em contato com a equipe de vendas Compare Clarizen e ClickUp .

15. Jira

Via JiraJira é uma alternativa ao Microsoft Project se você estiver executando uma equipe de desenvolvimento de software, gerenciamento de produtos ou controle de qualidade. Entretanto, assim como o Microsoft Project, o Jira se tornou uma plataforma antiga e desatualizada.

É uma ferramenta difícil de usar, a não ser que você esteja profundamente envolvido no processo de desenvolvimento. Ele tem muitas integrações, rastreamento de problemas e recursos de controle de bugs . Para outras equipes, não é uma ferramenta valiosa.

Saiba mais sobre o uso de Jira para gerenciamento de projetos .

Prós do Jira:

Personalizável

Muitas integrações, como o Dropbox

Notificações de texto e e-mail

Alertas de problemas

Contras do Jira:

Extremamente complicado

Configuração difícil

Antiquado

Avaliações do Jira:

"Em geral, é uma excelente ferramenta para controlar o trabalho em equipe." - Revisão verificada do Capterra "Os prós também são os contras desse software. Só porque você PODE fazer qualquer coisa com ele, não significa que será fácil, eficiente ou intuitivo. É fácil se perder no JIRA porque há muitos recursos, menus, opções, guias, barras e janelas - muitos dos quais têm a mesma aparência, mas não funcionam da mesma forma. Você nunca sabe se algo tão simples como copiar e colar problemas vai funcionar da maneira que você espera (como CTRL+C, CTRL+V), ou se terá que abrir várias janelas diferentes com milhões de opções diferentes para fazer isso." - Revisão verificada pelo Capterra

Preços do Jira:

Gratuito a US$ 14/usuário por mês Comparar JIRA e ClickUp e saiba mais sobre o principais alternativas ao Jira .

16. Trello

Via Trello Agora, algo completamente diferente.

Em vez de usar muitas listas para gerenciar projetos, você pode mudar para cartões e um Quadro Kanban para seu gerenciamento de tarefas. O sistema, popularizado na manufatura japonesa, ganhou vida própria, principalmente pela influência do Trello.

Além de criar várias tarefas, ele também se tornou popular como um repositório de dados de projetos. Seus recursos de compartilhamento público também ajudaram a torná-lo um suíte de produtividade líder com equipes, entusiastas e amigos.

Profissionais do Trello:

Fácil integração

Fácil de atribuir tarefas e acompanhar o progresso

Mais simples de usar do que a maioria

Recursos de colaboração em equipe em tempo real

Contras do Trello:

Sem gráfico de Gantt

Sem calendário

Sem recurso de sprint

Integrações disponíveis apenas no plano pago

Sem documentos nativos

Avaliações do Trello:

"Sua interface é um pouco básica, também posso dizer que seu mecanismo de busca não é eficiente, pois não encontra o que estou procurando, além de a versão gratuita ser muito limitada." - G2Crowd "Uma ótima ferramenta de gerenciamento de produtos para coordenação. Levei algum tempo para me acostumar com tudo o que ela podia fazer e como eu queria usá-la, mas agora eu realmente gosto dela. A melhor parte é a opção gratuita de uso (que é o que eu uso) e ela funciona bem para as minhas necessidades." - Capterra Verified Review

Preços do Trello:

Gratuito a US$ 17,50/usuário/mês (a versão paga começa a partir de US$ 9,99, enquanto o plano Enterprise começa a partir de US$ 17,50) Compare o ClickUp com o Trello e o Asana e saiba mais sobre esses Alternativas ao Trello .

Encontre a melhor alternativa ao Microsoft Project para sua equipe

Não há uma maneira simples de as equipes colaborarem de forma eficaz, não há muitos tutoriais e ele funciona de forma fragmentada, como o Modelos de projeto do Excel . Obviamente, essa não é a ferramenta mais atraente quando há tantos softwares excelentes de gerenciamento de projetos baseados em nuvem disponíveis.

Quando toda a sua equipe precisa desesperadamente de algo que toda a organização possa usar, é hora de trocar o Microsoft Project por uma nova solução colaborativa de gerenciamento de projetos. Você terá mais trabalho realizado e não terá gargalos sem rosto. Registre-se com o ClickUp hoje mesmo e leve seu gerenciamento de projetos a um nível totalmente novo.