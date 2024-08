As 10 principais ferramentas de gerenciamento de versões (2024)

Como definir e escolher a melhor ferramenta de gerenciamento de versões? Com tantas opções no mercado, pode ser difícil restringir a busca. Além de aproveitar os processos de lançamento em toda a sua organização para implementar em escala, você também quer uma ferramenta intuitiva para que suas equipes e parceiros externos a utilizem regularmente.

Em nosso Guia 101 sobre gerenciamento de versões abordamos a parte boa: como um processo de gerenciamento de versão minimiza as falhas de versão e aumenta a produtividade para atender às demandas comerciais.

Estamos de volta e, desta vez, selecionamos as principais ferramentas de gerenciamento de versões para ajudar na sua busca por uma solução de longo prazo. ✨

Aqui estão as 10 principais ferramentas de gerenciamento de versões para maximizar o valor de seus processos de desenvolvimento de software e de comunicação!

As 10 principais ferramentas de gerenciamento de versões

1. ClickUp

O ClickUp é a ferramenta nº 1 para equipes ágeis O ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva para equipes ágeis para rastrear versões, colaborar em sprints e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Todos em uma organização - gerentes de versão, desenvolvedores, parceiros externos, segurança e RH - podem adotar o ClickUp para personalizar suas áreas de trabalho.

Com o ClickUp, qualquer pessoa pode visualizar tarefas de dias a meses ou obter detalhes granulares sobre o progresso de uma tarefa com apenas alguns cliques. Veja a seguir alguns dos mais de 100 recursos versáteis do ClickUp que se alinham a qualquer sistema ágil e de gerenciamento de projetos Equipes de DevOps necessidades:

✅ Prós do ClickUp

❌ Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

💸 Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

E-mail no ClickUp

Tarefas e membros ilimitados

Documentos colaborativos

suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas) $7/membro por mês

Tudo o que há no plano Free Forever e...

Visualização de formulários

Armazenamento ilimitado, painéis e campos personalizados

Relatórios ágeis e muito mais Plano Business (melhor para equipes de médio porte) $12/membro por mês

Tudo o que há no plano Unlimited e...

Relatórios personalizados

Automação avançada, controle de tempo e recursos de painel

Linhas do tempo, mapas mentais e muito mais

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contato com nossa equipe de vendas quando estiver pronto. 🏁

💬 Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 3.930 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.530 avaliações)

2. Pipelines do Azure

via Azure Pipelines

O Azure Pipelines é uma ferramenta de gerenciamento de versões capaz de criar e implantar código escrito em qualquer idioma usando qualquer plataforma. Os usuários podem criar um novo projeto com uma organização Azure DevOps e um código-fonte armazenado em um sistema de controle de versão para iniciar um pipeline de lançamento de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD). Se o projeto for de código aberto, os usuários receberão dez trabalhos paralelos gratuitos para ajudar a acelerar o tempo de compilação.

✅ Profissionais do Azure Pipelines

Implanta em diferentes tipos de alvos ao mesmo tempo

Agentes Linux, macOS e Windows hospedados pela Microsoft com suporte completo ao pipeline de liberação de CI/CD

❌ Contras do Azure Pipelines

Difícil de entender os principais recursos se o usuário for novo nesse tipo de sistema

Para mudar para o Azure Pipelines como uma única plataforma de gerenciamento de projetos, as equipes precisarão desenvolver soluções alternativas ou adicionar mais serviços para personalização

💸 Preços do Azure Pipelines

O Azure Pipelines é gratuito para projetos públicos. Para cotações personalizadas, entre em contato com o Azure Pipelines.

💬 Avaliações de clientes do Azure Pipelines

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

3. Jira

via Jira O Jira Software, da Atlassian, é uma plataforma de rastreamento de problemas que pode automatizar o código durante todo o ciclo de vida com a ferramenta integrada de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD) do Bitbucket Cloud, Bitbucket Pipelines ou parceiros do Jira. Ele oferece suporte a equipes de desenvolvimento, mas elas precisarão se integrar a um ferramenta de gerenciamento de projetos como o Trello (outro produto da Atlassian) para colaborar com equipes que não são de produtos em toda a organização.

✅ Prós do Jira

Atribua tarefas ou crie problemas no Jira diretamente do seu pull request

Relatório de incidentes Painel para resolver problemas de implementação de código mais rapidamente

❌ Contras do Jira

As equipes que não são de produtos podem ter de usar vários aplicativos para o gerenciamento direto do trabalho e para evitar fluxos de trabalho excessivamente complexos

A curva de aprendizado acentuada para os administradores do Jira aprenderem, implementarem e treinarem os membros da equipe

💸 Preços do Jira

O Jira tem um plano gratuito limitado. Para orçamentos personalizados, entre em contato com o Jira.

💬 Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.490 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 11.270 avaliações)

4. Chef

via Progress Chef

A próxima ferramenta de gerenciamento de versões da nossa lista é o Chef, um produto do portfólio da Progress que oferece alinhamento organizacional com um conjunto de ferramentas padrão e uma biblioteca de infraestrutura para equipes de aplicativos, segurança e operações. Além disso, suas soluções comerciais e técnicas têm automação de implantação que leva as equipes do desenvolvimento à produção.

✅ Prós do Chef

Painéis de DevOps para validação em toda a infraestrutura e aplicativos

Definir políticas como código para reduzir o tempo de teste de conformidade

❌ Contras do Chef

Recém-adquirido pela Progress (muito cedo para avaliar seu desenvolvimento)

Outras ferramentas de gerenciamento de versões são necessárias para concluir as versões de software

💸 Preços do Chef

O Chef não tem um plano gratuito ou uma versão freemium. Para obter uma cotação personalizada, entre em contato com a Chef.

💬 Avaliações de clientes do Chef

G2: 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: N/A

5. Ansible

via Ansible

O Ansible é uma solução de automação de TI corporativa da Red Hat. Com uma única ferramenta, as equipes têm a flexibilidade de automatizar tarefas em departamentos e domínios de TI. É simples de implantar usando a linguagem YAML e funciona conectando-se aos seus nós e enviando pequenos programas escritos para serem modelos de recursos do estado desejado do sistema.

✅ Prós do Ansible

Criar "peças", que selecionam um grupo específico de hosts e atribuem tarefas a serem executadas ou funções a serem cumpridas por eles

Dividir seu Ansiblepara dividir sua produção em diferentes grupos de máquinas

❌ Contras do Ansible

Não há plano gratuito ou versão freemium

Criado para um caso de uso específico (ambiente de TI)

💸 Preços do Ansible

A Red Hat Ansible Automation Platform tem uma avaliação limitada do produto. Para obter uma cotação personalizada, entre em contato com a Red Hat.

💬 Avaliações de clientes do Ansible

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

6. Plutora

via Plutora

A Plutora ajuda as equipes a melhorar as versões de software, criando visibilidade e organização completas para ferramentas internas e lógica comercial. O processo de desenvolvimento de software combinado com os recursos da Plutora (calendários de lançamento e painéis de análise) elimina as suposições do lançamento. À medida que as equipes e os processos de lançamento evoluem, a Plutora foi criada para crescer com eles.

✅ Prós da Plutora

O calendário de lançamento consolidado alinha os recursos em todo o portfólio

Relatórios automatizados baseados em funções mantêm as partes interessadas informadas sobre a integridade do aplicativo e o status da versão

❌ Contras da Plutora

Requer experiência em processos de lançamento para aprender, implementar e ensinar os membros da equipe

Não há plano gratuito ou versão freemium

💸 Preços da Plutora

Para obter uma cotação personalizada, entre em contato com a Plutora.

💬 Avaliações de clientes da Plutora

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Spinnaker

via Spinnaker

O Spinnaker é um software de código aberto, multi-cloud plataforma de entrega contínua para liberação de software mudanças. Um aplicativo Spinnaker modela o conceito de operação de uma coleção de serviços (aplicativos ou microsserviços). Ele foi criado para aliviar a carga manual das equipes de desenvolvimento com dois conjuntos principais de recursos: gerenciamento de aplicativos e implantação de aplicativos.

✅ Prós do Spinnaker

Oferece implementação em vários provedores de nuvem, incluindo Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e outros

Capacidade de restringir a execução de estágios a janelas de tempo específicas

❌ Contras do Spinnaker

Embora a ferramenta Spinnaker seja gratuita para projetos de código aberto, há um custo de tempo para os desenvolvedores aprenderem e instalarem

Requer atualizações, mais engenheiros e manutenção para ser dimensionada

💸 Preços do Spinnaker

O Spinnaker é gratuito.

💬 Avaliações de clientes do Spinnaker

G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: N/A

8. Implantação do Octopus

via Octopus Deploy

O Octopus Deploy, um fornecedor independente, é uma plataforma única para as equipes gerenciarem pipelines de lançamento, controlarem o desenvolvimento de software e automatizarem runbooks para manter o ciclo de lançamento em operação. Além disso, os desenvolvedores podem criar um tutorial personalizado para sua pilha de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD).

✅ Profissionais do Octopus Deploy

Oferece suporte a padrões avançados de implantação

Promoção de lançamento consistente entre ambientes, aprovações manuais enotas de versão ❌ Contras do Octopus Deploy

O rastreamento de bugs, o controle de origem e a automação de compilação/liberação de CI não são soluções disponíveis no Octopus Deploy

Planos pagos caros

💸 Preços do Octopus Deploy

O Octopus Deploy oferece um teste gratuito de 30 dias e planos pagos a partir de US$ 50/mês.

💬 Avaliações dos clientes do Octopus Deploy

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

9. Lançamento do Digital.ai

via Digital.ai Release

O Digital.ai Release fornece uma solução de gerenciamento e orquestração de versões usando a automação de versões para acelerar a entrega e reduzir os riscos. Ele foi projetado para dar suporte a equipes em qualquer nível de maturidade de Entrega Contínua para obter insights sobre os processos de entrega de software de ponta a ponta.

✅ Digital.ai Release pros

Relatórios automatizados e evidências de conformidade para auditores de TI

Painéis totalmente personalizáveis para visualizar dados de todas as ferramentas de DevOps

❌ Contras do Digital.ai Release

Não há plano gratuito ou versão freemium

A interface não é fácil de usar em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de lançamentos e implementações desta lista

💸 Preços do Digital.ai Release

Para obter um orçamento personalizado, entre em contato com a Digital.ai Release.

💬 Avaliações de clientes do Digital.ai Release

G2: 4/5 (2 avaliações)

Capterra: N/A

10. Jenkins

via Jenkins

O Jenkins é um servidor de automação de código aberto que permite aos desenvolvedores de todo o mundo criar, testar e implantar seus softwares de forma confiável. Com centenas de plug-ins no Update Center, o Jenkins se integra a outros softwares na cadeia de ferramentas de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD).

✅ Prós do Jenkins

Jenkins Pipeline: um conjunto de plug-ins que oferece suporte à implementação e integração de pipelines de liberação de entrega contínua no Jenkins

Biblioteca de plug-ins para trabalhar na criação de uma ferramenta dinâmica de implantação de aplicativos

❌ Contras do Jenkins

A interface não é fácil de usar em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de lançamento e implementação nesta lista

Por ser uma ferramenta voltada para a comunidade, o suporte para solução de problemas pode ser complicado

💸 Preços do Jenkins

O Jenkins é gratuito.

💬 Avaliações de clientes do Jenkins

G2: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 380 avaliações)

Aí está: as dez melhores ferramentas de gerenciamento de versões!

Considerações para a escolha de ferramentas de gerenciamento de versões

Nem todas as ferramentas de gerenciamento de versões foram criadas da mesma forma. Aqui estão os recursos ágeis obrigatórios que são essenciais para o sucesso da entrega contínua:

Quadros brancos para brainstorming e ideação

Documentos colaborativos para SOPs,resumos de projetose comunicações internas e externas

Visualizações da carga de trabalho individual e da equipe para alinhamento com o plano de desenvolvimento

Dependências e estimativas de tempo para atribuições de tarefas

Espaços para separar os fluxos de trabalho da equipe, mas ainda com colaboração cruzada, conforme necessário

Automações para reduzir ou eliminar o esforço manual necessário para executar tarefas simples

Sprints, quadros Kaban e painéis para visualizar métricas ágeis em um só lugar

Suporte contínuo ao produto

A esta altura, você já tem duas ou três ferramentas de lançamento em mente. Mas qual é a solução sólida que não só se alinhará aos fluxos de trabalho existentes, mas também funcionará para os usuários técnicos e não técnicos da sua organização? 🤔

Vamos analisar brevemente os benefícios esperados com a ferramenta adequada de gerenciamento de versões:

Adoção rápida para equipes internas e parceiros externos

Aumento e simplificação da comunicação entreequipes multifuncionais* Atualizações automáticas de status para controle de tarefas

Melhores recursos egerenciamento de habilidades para reter talentos

Dados detalhados de liberação e implantação

Análise do fluxo de valor para identificar oportunidades de melhoria

Visibilidade dos fluxos de trabalho e gargalos por meio de relatórios em tempo real e gerenciamento de registros

Envio de software de forma rápida e eficiente

Embaixadores de mudanças emergentes para acompanhar o crescimento ao longo do tempo

Um guia de início rápido para escolher uma ferramenta de gerenciamento de versões

Como gerente de versões, não é um caminho simples para tomar uma decisão. Além de fazer malabarismos com vários sistemas, grupos de projetos e operações, você tem em sua lista "procurar uma ferramenta de gerenciamento de versões". 😮‍💨

O que determinará o sucesso é a transformação que a ferramenta de gerenciamento de versões fará na sua equipe e nos seus projetos. A boa notícia é que essa não é uma tarefa para uma pessoa só! Portanto, aqui está um guia de início rápido para começar com o pé direito e economizar horas de pesquisa:

1️⃣ Comece sua pesquisa reconhecendo quais problemas essa ferramenta de gerenciamento de versões resolverá. As pessoas que dependerão da ferramenta para realizar seu trabalho no dia a dia e outras que entrarão em contato regular com ela são as pessoas mais importantes a serem contatadas!

Envie um formulário ClickUp para coletar os critérios da ferramenta de gerenciamento de versões do seu destinatário

2️⃣ Avalie os envios do formulário e reúna as principais conclusões para selecionar as opções adequadas. Por exemplo, se a maioria listar que precisa de subtarefas, você poderá ignorar as ferramentas que não tenham esse recurso. Não se esqueça de acrescentar suas opiniões também! Você está no meio da tecnologia e das equipes, portanto, sua perspectiva é valiosa. Pense em projetos anteriores que destacaram áreas de oportunidade e em conversas ad hoc com membros da equipe sobre melhorias no processo de lançamento.

Coloque as respostas em uma tabela do ClickUp Docs e priorize todas as necessidades imediatas

3️⃣ Crie uma tabela de comparação das melhores ferramentas de gerenciamento de versões e compartilhe essas informações com os líderes de equipe e os tomadores de decisão.

Dica: Procure um pequeno grupo de embaixadores entusiastas que possam treinar e motivar outras pessoas depois que o novo software for lançado. Eles poderão fornecer um suporte individual que não seria possível para todos.

Mantenha todos atualizados sobre o progresso da pesquisa em um único ClickUp Dashboard

ClickUp para gerenciamento de versões

Há uma razão pela qual os usuários que usaram anteriormente o Jira e ferramentas semelhantes mudaram para o ClickUp: eles podem atingir todos os seus objetivos em uma única plataforma. Ao automatizar os processos e minimizar as complexidades de lançamento, eles escalam com mais rapidez e segurança. Empresas em todo o mundo adoram o tempo ganho, as despesas economizadas e a vantagem competitiva de usar o ClickUp.

