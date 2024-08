A função de um Scrum Master: Melhores práticas para o sucesso

Pronto para aprender tudo sobre os Scrum Masters e como se tornar um?

Os Scrum Masters se parecem muito com os Jedi Masters, não é mesmo?

Eles têm a "força" para capacitá-lo

Equipe Scrum

para alcançar coisas com as quais nunca teriam sonhado!

Neste artigo, destacaremos as principais responsabilidades do Scrum Master, como se tornar um Scrum Master e a ferramenta que todo Scrum Master precisa ter!

Vamos começar!

O que é um Scrum Master?

Um Scrum Master é essencialmente o gerente de uma equipe Scrum.

Ele é o mediador entre o proprietário do produto, as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento no desenvolvimento ágil de software.

Se a estrutura do Scrum fosse um Big Mac, o Scrum Master seria o pãozinho do meio que mantém tudo junto!

Mas espere.

_Agile, equipes Scrum, proprietários de produtos... o que é tudo isso?

Uma visão geral rápida de tudo o que você precisa saber

Sei que acabamos de usar muitos termos complexos.

Mas o fato de eles parecerem complexos não significa que sejam difíceis de entender.

Aqui está uma visão geral rápida de tudo o que você precisa saber:

1. Ágil

Ágil

é uma metodologia de desenvolvimento de software em que você divide seu projeto em ciclos de desenvolvimento menores, chamados

sprints

. O Scrum é um subconjunto da metodologia Agile e também segue a abordagem de sprint.

2. Sprint

O sprint é o período de tempo em que as equipes do Scrum precisam concluir um modelo funcional do software. Geralmente, dura de 1 a 4 semanas.

3. Equipes do Scrum

O termo Scrum foi criado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, que fizeram uma analogia comparando uma equipe de alto desempenho com a formação scrum usada pelos jogadores de rúgbi.

Atualmente, o Scrum é uma das metodologias ágeis mais populares e capacita os desenvolvedores de software a criar produtos incríveis usando práticas de engenharia ágil.

A equipe Scrum é um grupo de

multifuncionais

indivíduos que trabalham juntos para fazer a mágica acontecer.

Aqui está o elenco de personagens que desempenham várias funções e responsabilidades na equipe Scrum:

Proprietário do produto: cria uma visão para o produto de software final, compreendendo as necessidades dos clientes e transmitindo seu feedback aos desenvolvedores

Scrum master: Garante que a equipe de desenvolvimento esteja trabalhando em conjunto de forma eficiente e que o processo Agile esteja funcionando sem problemas

Equipe de desenvolvimento de software: Cria ativamente o produto usando práticas de engenharia ágil

Partes interessadas **indivíduos (geralmente clientes) que fornecem feedback valioso para aprimorar o processo de desenvolvimento de software do produto

4. Lista de pendências do produto

O

Lista de pendências do produto

é uma lista de itens que detalha o trabalho que precisa ser concluído durante o desenvolvimento do produto. Os itens do backlog do produto incluem tarefas do projeto, correções de bugs e novos recursos do produto que precisam ser desenvolvidos. Durante cada sprint, as equipes tentam realizar alguns desses itens do backlog até que não haja mais nenhum.

#

O que um Scrum Master realmente faz?

Qual é a diferença entre um Scrum Master e um malabarista com algumas habilidades_ sérias ?_

Não muito!

Todos os dias, os Scrum Masters alternam entre dezenas de tarefas, para que a equipe Scrum possa ser superprodutiva.

Aqui estão as três principais responsabilidades do Scrum Master:

Compreender as necessidades do proprietário do produto Scrum e da equipe de desenvolvimento

Atuar como um líder servidor e transmitindo os valores do Scrum para a equipe

Proteger a equipe Scrum de quaisquer problemas

Mas os Scrum Masters não podem fazer tudo isso sozinhos!

Todo gerente de projeto precisa de um

Gerenciamento ágil de projetos

ferramenta para gerenciar sua equipe.

Ela os ajudará a consolidar tudo e lhes dará um espaço unificado para gerenciar todas as atividades do projeto. Seja para acompanhar o progresso do seu projeto, gerenciar tarefas de sprint ou criar relatórios, o software Scrum pode fazer tudo isso com grande velocidade e agilidade!

E é por isso que também vamos destacar como o ClickUp

(o software Scrum mais bem avaliado do mundo)

) pode ajudar os Scrum Masters em suas tarefas e responsabilidades diárias.

Então, vamos ver o que os Scrum Masters fazem:

1. Organizar reuniões

não há nada mais indutor de bocejos do que uma reunião de equipe, certo?

Mas as reuniões não precisam ser monótonas e cinzentas!

Reuniões do Scrum

acrescentam um colorido muito necessário ao local de trabalho.

Elas geralmente são curtas e hiperfocadas

Cerimônias do Scrum

que motivam todos a trabalharem juntos de forma brilhante.

Essas reuniões podem ser de todas as formas e tamanhos, incluindo:

A. Reuniões diárias

A equipe de desenvolvimento de software se reúne por 15 minutos todas as manhãs para discutir os itens da lista de pendências do produto em que estão trabalhando e os problemas que enfrentaram.

Se o projeto Agile for grande, as equipes Scrum se dividem em várias equipes. Os representantes dessas equipes são chamados para as reuniões diárias para atualizar seu progresso. Essa reunião é conhecida como Scrum dos Scrums.

B.

Retrospectiva da Sprint

Após a conclusão de um sprint, a equipe discute o desempenho do sprint por algumas horas.

A retrospectiva destaca os impedimentos que a equipe enfrentou e como eles podem ser removidos no próximo sprint.

Os impedimentos são problemas do projeto, como doenças dos membros da equipe, alta taxa de rotatividade, falta de membros qualificados na equipe, entre outros.

E quem se encarrega de organizar essa reunião do Scrum?

O Scrum Master, é claro!

Aqui estão algumas de suas tarefas na reunião de retrospectiva:

Garantir que as reuniões sejam realizadas no horário

Garantir que todos participem

Agregar valor às reuniões com discussões produtivas

Confira isto_ **Ferramentas de retrospectiva !

Como o ClickUp ajuda você a organizar reuniões:

As reuniões do Scrum não ocupam uma grande parte do seu dia, mas organizar o processo pode lhe custar uma ou duas horas.

e quando você está trabalhando com prazos apertados, não tem esse tempo!

O ClickUp ajuda a evitar a perda de tempo com a organização e lhe dá mais tempo para gerenciar sua equipe.

Veja como:

#

Tarefas recorrentes

Reuniões de resumo acontecem o tempo todo...

Isso significa que você precisa criar manualmente uma tarefa em seu software de gerenciamento de projetos. Cada. Single. Dia._

Não se o ClickUp puder ajudar!

O ClickUp tem as tarefas mais robustas do mundo para ajudá-lo a agendar suas reuniões Scrum.

O ClickUp oferece dois tipos de tarefas recorrentes com duas ações diferentes:

Repeat Schedule

Para agendar sua reunião diária, escolha esse acionador. Crie uma tarefa e repita-a nos dias úteis no horário desejado para a reunião. Por exemplo, você pode definir a tarefa "Daily Standup" para segunda a sexta-feira às 9 horas.

Repeat Trigger

Para agendar sua reunião de retrospectiva, escolha essa opção. Com um acionador de repetição, você pode reiniciar uma tarefa quando ela atingir o status "Fechado".

Por exemplo, quando você cria uma tarefa retrospectiva de sprint no ClickUp, você pode selecionar um acionador de repetição e inserir a data para as próximas reuniões de retrospectiva. Dessa forma, você não precisará continuar adicionando reuniões de retrospectiva manualmente após cada sprint!

Também não se preocupe em lembrar sua equipe sobre essas próximas cerimônias do Scrum!

O ClickUp envia notificações por e-mail sobre as cerimônias Scrum agendadas, portanto, você não precisa se preocupar com isso!

2. Ter discussões individuais

O Scrum Master é o garoto popular da equipe Scrum.

De membros da equipe de desenvolvimento a proprietários de produtos e profissionais de desenvolvimento de produtos adicionais, todos querem ter uma reunião particular com o Scrum Master!

Uma função comum do Scrum Master é a de coach.

Os Scrum Masters podem ter discussões individuais com os novos membros da equipe para ajudá-los a se acostumar com a estrutura do Scrum.

Sempre que ocorre uma discordância dentro da equipe, o Scrum Master se reúne com os membros da equipe individualmente para resolver os problemas sobre o processo Scrum.

o Scrum Master também atua como uma ponte entre o proprietário do produto e a equipe de desenvolvimento

Por exemplo, se o proprietário do produto Scrum quiser aumentar a carga de trabalho do sprint a ponto de a equipe estar com dificuldades, o Scrum Master renegociará a quantidade de trabalho.

como?

Armado com listas de tarefas,

backlog do sprint

itens e relatórios de progresso, o Scrum Master destaca a quantidade de trabalho que a equipe de desenvolvimento pode realmente realizar. Isso convencerá o proprietário do produto a reduzir a carga de trabalho adequadamente!

Como o ClickUp ajuda nas discussões individuais:

Para provar um argumento, você precisa criar relatórios.

Mas quando você pensa sobre isso... criar relatórios pode ser paradoxal.

_Por quê?

Você pode passar muito tempo criando relatórios sobre produtividade, o que arruína sua própria produtividade no processo!

Entretanto, os relatórios do ClickUp garantem que você gaste menos tempo criando relatórios e mais tempo gerenciando sua equipe Scrum .

Aqui estão alguns alguns relatórios automatizados que o ClickUp oferece a você:

1. Relatório de velocidade Quer saber quanto trabalho sua equipe de desenvolvimento pode suportar?

Os Scrum Masters podem usar esses gráficos para visualizar o número de tarefas que sua equipe concluiu em um sprint.

Durante um sessão de planejamento de sprint na sessão de planejamento do sprint, os Scrum Masters podem determinar a quantidade de trabalho que podem assumir no próximo sprint. Dessa forma, eles não sobrecarregarão a equipe de desenvolvimento de software com expectativas irrealistas!

2. Burndown de sprint A metodologia Scrum e Agile tem tudo a ver com trabalhar com prazos apertados.

O gráfico de burndown de sprint do ClickUp destaca a quantidade de trabalho restante em um projeto para avaliar seu progresso atual.

Os gráficos burndown também vêm com uma linha de progresso projetada. Essa linha mostra como será o progresso do seu projeto se a sua equipe trabalhar no mesmo ritmo.

Agora, você pode determinar facilmente se a sua equipe conseguirá concluir os itens do backlog do sprint a tempo com o gráfico burndown do sprint.

3. Fluxo cumulativo Os diagramas de fluxo cumulativo ajudam os Scrum Masters a acompanhar o progresso de seus projetos.

O diagrama mostra quanto do backlog do sprint foi liberado e ajuda a identificar os gargalos à medida que eles ocorrem.

A melhor parte dos fluxogramas do Clickup?

Eles são codificados por cores com base no status da tarefa!

Dessa forma, é fácil para a sua equipe de desenvolvimento de software ver como estão se saindo ao concluir o backlog do sprint.

3. Gerenciando o quadro Scrum

O

Quadro do Scrum

é a versão da equipe Scrum do "Um anel para governar todos eles".

_Então, por que o quadro Scrum é tão "precioso"?

Ele é uma representação visual completa do trabalho **que sua equipe tem

O quadro do Scrum permite que a equipe do Scrum:

Determine em que aspecto do desenvolvimento do produto deve trabalhar

Garantir que todos estejam trabalhando em uma tarefa

Acompanhar o seu progresso durante o sprint

O Scrum Master é responsável por todas as atividades relacionadas ao quadro do Scrum. Seja criando um quadro, adicionando novas tarefas ou atualizando-o, o Scrum Master é o "Guardião do Quadro"

Nota: O quadro do Scrum nem sempre precisa ser um quadro de avisos físico. Na verdade, é melhor usar um quadro virtual em ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Como o ClickUp o ajuda a gerenciar um quadro Scrum?

Gerenciar um quadro Scrum não é tão difícil quanto uma cirurgia cerebral... e o quadro Scrum do ClickUp é a prova disso.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como ele o ajuda:

Visualização do quadro

A visualização de quadro do ClickUp é o quadro Scrum virtual perfeito para sua equipe.

Assim como em um quadro Scrum físico, a visualização do quadro pode ser dividida em três colunas.

Cada coluna representa o status da tarefa:

Em andamento: quais tarefas precisam ser iniciadas

quais tarefas precisam ser iniciadas **Fazendo: o que está sendo trabalhado

**Revisão: quais tarefas estão sendo verificadas quanto à qualidade

Entendemos que Scrum Masters diferentes têm requisitos diferentes. É por isso que o ClickUp permite que você adicione quantas

estágios de tarefas personalizados

como você quiser. Dessa forma, você não fica limitado ao quadro usual de três estágios que todos usam!

No entanto, isso não é tudo.

Ele também é muito fácil de gerenciar!

Assim que o membro da equipe concluir uma tarefa, basta arrastá-la e soltá-la em uma coluna de estágio adequada. Você pode, então, embaralhar rapidamente as tarefas assim que elas passarem por esses estágios!

4. Colaboração com as partes interessadas

_O que quer que aconteça no Scrum, nem sempre fica no Scrum!

Os Scrum Masters precisam se reportar a todas as principais partes interessadas e transmitir como o projeto está progredindo.

E, para isso, eles precisam ter relatórios detalhados.

por quê?

Eles destacam os motivos dos impedimentos do projeto

Fornecem informações valiosas sobre a produtividade da equipe

Ajudam a acompanhar o progresso da equipe

Como o ClickUp ajuda você a colaborar com as partes interessadas

Então, como você compartilha esses relatórios com pessoas de fora da equipe Scrum?

O ClickUp permite que você compartilhe seus arquivos de projeto mais rápido do que você pode dizer "Scrum Master"!

Veja como:

#

Direitos de acesso personalizados

O ClickUp permite que você compartilhe seus arquivos de projeto, pastas e listas de tarefas com qualquer pessoa em apenas alguns cliques!

Você tem controle total sobre o que deseja compartilhar com as partes interessadas. Você pode decidir o que eles podem e não podem fazer dentro do ClickUp definindo '

permissões

.'

Aqui estão alguns tipos de permissões que você pode definir para pessoas de fora da sua equipe:

Pode visualizar: os convidados podem visualizar os detalhes do projeto, mas não podem interagir

Podem comentar: os convidados podem adicionar comentários às tarefas e às listas de tarefas

Pode editar: os convidados podem editar tarefas, mas não podem criar tarefas

Dessa forma, um Scrum Master pode compartilhar rapidamente todos os dados de que precisa com quem quiser para manter o projeto em andamento!

#

Quais são as qualidades que todo Scrum Master deve ter?

_Então você acha que pode ser um Scrum Master?

Não é fácil!

Uma pessoa precisa ter um conjunto específico de características e habilidades que lhe permitam ser um Scrum Master bem-sucedido.

felizmente, você não precisa ter nascido com isso!_

Um Scrum Master típico tem estas quatro características-chave qualidades .

Elas podem ser adquiridas por qualquer pessoa que queira desempenhar o papel de Scrum Master:

1. Conhecimento

Ironicamente, essa é uma tarefa fácil.

O Scrum Master tem que ser a lâmpada mais brilhante da sala.

Como o Mestre Yoda.

Ele deve conhecer os princípios do Scrum por dentro e por fora.

Um Scrum Master é uma pessoa que tem anos de experiência prática trabalhando com a estrutura do Scrum.

Não é à toa que os chamamos de "Mestres"!

Eles devem entender os problemas técnicos que a equipe precisa resolver e as ferramentas que a equipe usará para criar soluções.

Além de ser um gênio da tecnologia, o Scrum Master também precisa ter alguma experiência em gerenciamento de projetos.

por quê?

Quando você precisa elaborar planos de negócios práticos para grandes projetos, ele também precisa ser um mestre em planejamento e estimativa!

2. Frio, calmo e controlado

um gerente "ok" reage a uma crise, mas um gerente "incrível" **_responde**.

Exatamente o que Obi-Wan costumava dizer a Anakin Skywalker o tempo todo!

Veja o que queremos dizer:

Sempre que o Scrum estiver enfrentando um grande problema, o Scrum Master não deve se preocupar. Em vez disso, ele deve ser paciente e garantir que a equipe use suas habilidades de resolução de problemas.

Se o Titanic fosse um projeto Scrum e estivesse afundando, o Scrum Master seria aquele que se certificaria de que todos estivessem trabalhando juntos para evacuar sem entrar em pânico!

3. Colaborativo

Um Scrum Master tem que ter boas habilidades com pessoas - como Padme Amidala.

Ele deve ser flexível o suficiente para trabalhar com o proprietário do produto Scrum, com a equipe de desenvolvimento de software e até mesmo com as partes interessadas.

Se a sua equipe não entender os requisitos do proprietário, o Scrum Master toma a iniciativa de liderança servil para explicar claramente os objetivos do sprint.

Mas explicar as coisas não é tudo o que ele faz.

se uma discussão acalorada começar em um scrum:_

**Mestres do Scrum!

Eles devem usar suas habilidades diplomáticas de Scrum Master para garantir que os membros da equipe ajam com honestidade e respeito uns com os outros. É seu trabalho facilitar as coisas com sua equipe.

Eles também precisam ser bons ouvintes. Quando um membro da equipe fala sobre seus problemas, ele deve considerar a perspectiva do outro sem julgá-lo

4. Transparente

O Dr. Jekyll teria sido um Scrum Master terrível!

como assim?

Um Scrum Master não deve ter nenhuma agenda oculta ou um "lado negro"

Ele deve ser aberto e transparente em todas as formas de comunicação.

Basicamente, com um Scrum Master, o que você vê é o que você recebe.

A transparência também é uma das valores-chave do Agile engenharia.

Se houver um problema importante no processo do Scrum e o Scrum Master o ignorar, o problema aumentará mais rápido do que você imagina!

#

Como ser um Scrum Master certificado

Qualidades não são suficientes; você precisa treinamento certificado de Scrum Master para se tornar um Scrum Master, jovem padawan

Felizmente, a Scrum Alliance e a Scrum.org têm tudo o que você precisa!

Vamos dar uma olhada nos cursos que elas oferecem:

A. Scrum Alliance - CSM (Certified Scrum Master)

Neste curso, você aprenderá a usar os métodos Agile para gerenciar uma equipe Scrum.

Este curso da Scrum Alliance é um portal para empregos em inúmeras empresas que usam a metodologia Agile e Scrum.

Para receber a certificação CSM, você precisa:

Participar de um curso presencial de treinamento em Scrum de 16 horas ministrado por um Certified Scrum Coach ou de um curso de treinamento de 25 horas ministrado por um Certified Scrum Coach Agile coach

Fazer um exame on-line de 50 perguntas de múltipla escolha e receber uma pontuação mínima de 37

Aceitar o contrato de licença do CSM

Faça isso e você estará no caminho certo para receber um certificado de Scrum Master!

Nota: Você precisa manter sua certificação CSM renovando-a a cada dois anos. Você também pode se candidatar a ser um Scrum Coach no futuro para passar suas habilidades para a próxima geração!

B. Scrum.org - PSM (Professional Scrum Master)

Ao contrário do CSM, o PSM tem três níveis de certificação. Afinal de contas, nem todo cavaleiro Jedi é um mestre Jedi, certo?

Veja a seguir cada certificação:

PSM I: Os detentores do certificado provam que entendem os valores do Scrum e suas aplicações

PSM II: Os titulares do certificado compreendem Valores do Scrum e os princípios do Scrum e como eles podem ser usados em situações do mundo real

PSM III: Os detentores do certificado têm uma compreensão profunda das práticas do Agile Scrum em uma variedade de organizações.

Depois de obter a certificação, você também pode se candidatar a instrutor profissional de Scrum. Isso o ajudará a iniciar uma carreira em coaching de Agile Scrum.

_Mas e se você não quiser se limitar apenas às certificações Scrum?

Não se preocupe.

Se, em vez disso, estiver planejando ser um praticante Ágil certificado, a certificação PMI-ACP é sua melhor aposta.

Depois de receber sua certificação Scrum, é hora de se candidatar a um emprego de Scrum Master!

Algumas das perguntas da entrevista de Scrum Master testam se você tem as qualidades certas para desempenhar a função de Scrum Master. Se você tiver todas as qualidades e certificações marcadas na sua lista de verificação de Scrum Master, terá mais chances de ser contratado!

é fácil assim!_

#

Conclusão

So o que é um Scrum Master?

O Scrum Master é um dos membros mais importantes das equipes Scrum.

Ele capacita sua equipe a superar seu potencial_ e atua como a pessoa de referência para os proprietários de produtos e as partes interessadas.

No entanto, um Scrum Master não pode fazer tudo sozinho.

Ele precisa de um companheiro de confiança para fazer o trabalho pesado.

E é aí que entra uma ferramenta de gerenciamento de projetos Agile, como o ClickUp.

Portanto, deixe que o ClickUp seja o sabre de luz de seus cavaleiros Jedi e registre-se hoje mesmo !

Ele tem todos os recursos de gerenciamento de produtos Scrum e Agile de que você precisa para gerenciar seu projeto Agile e suas equipes Agile com eficiência!

Que a força esteja com você!