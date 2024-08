Melhores alternativas e concorrentes do Confluence em 2024

Durante meu dia de trabalho, converso com nossos clientes novos e existentes sobre suas necessidades e desafios de gerenciamento de projetos.

Um assunto que surge com frequência é o quanto as colaborações da equipe evoluíram nos últimos anos. As empresas estão adotando a cultura remota, em que as equipes precisam estar na mesma página, mesmo quando não estão necessariamente no mesmo local.

Ferramentas como o Confluence eram ótimas em 2014, mas, hoje em dia, as empresas não têm a mesma confiança no software legado.

Por isso, reuni uma lista de alternativas ao Confluence para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe. Minha equipe e eu testamos exaustivamente essas ferramentas para ver como elas se saem em relação ao Confluence em diferentes casos de uso.

Vamos a isso!

Limitações do Confluence

Encontrei vários problemas ao usar o Confluence em meu trabalho. Alguns dos principais são

Atraso no suporte ao cliente: Muitas vezes me vi esperando mais do que o esperado pela assistência da equipe de suporte ao cliente do Confluence. Isso é um problema quando se precisa de ajuda imediata para resolver um problema urgente

Muitas vezes me vi esperando mais do que o esperado pela assistência da equipe de suporte ao cliente do Confluence. Isso é um problema quando se precisa de ajuda imediata para resolver um problema urgente Curva de aprendizado acentuada: Navegar pelos recursos e entender a terminologia tem sido um grande desafio, especialmente para os novatos da minha equipe. O Confluence exige um investimento considerável de tempo e esforço para que você se torne totalmente versado no uso da plataforma

Navegar pelos recursos e entender a terminologia tem sido um grande desafio, especialmente para os novatos da minha equipe. O Confluence exige um investimento considerável de tempo e esforço para que você se torne totalmente versado no uso da plataforma Função de pesquisa lenta: Encontrar informações ou recursos específicos em meu espaço de trabalho geralmente leva mais tempo do que deveria, o que interrompe meu fluxo e prejudica a eficiência

Encontrar informações ou recursos específicos em meu espaço de trabalho geralmente leva mais tempo do que deveria, o que interrompe meu fluxo e prejudica a eficiência Gerenciamento complexo de permissões: É difícil descobrir quem pode editar ou contribuir com páginas específicas ou configurar permissões de acordo com as necessidades da minha equipe

É difícil descobrir quem pode editar ou contribuir com páginas específicas ou configurar permissões de acordo com as necessidades da minha equipe Desafios com o desenvolvimento de conteúdo colaborativo: Quando várias pessoas estão editando o mesmo documento simultaneamente, é difícil coordenar as edições, o que leva a conflitos de versão

Tendo em mente esses problemas recorrentes, selecionei Alternativas ao Confluence que permitem a colaboração contínua, oferecem acesso rápido ao conhecimento e mantêm as equipes produtivas.

Confluence Alternatives at a Glance

As 10 melhores alternativas ao Confluence para usar em 2024

1. ClickUp - Melhor para edição e colaboração em tempo real

Os recursos de colaboração dessa ferramenta de gerenciamento de projetos reúnem equipes multifuncionais sob o mesmo teto, oferecendo uma única fonte de verdade para manter a consistência em escala.

Eu uso o Documentos do ClickUp para criar wikis para documentos que precisam de explicações detalhadas, uso páginas aninhadas para vincular conteúdo relevante, adicionar tabelas para visões gerais rápidas ou incorporar marcadores. Para documentos que precisam de explicações detalhadas, eu uso páginas aninhadas para vincular conteúdo relevante, adicionar tabelas para visões gerais rápidas ou incorporar marcadores para referência, tudo em um espaço centralizado.

Graças ao recurso de edição em tempo real, posso colaborar com minha equipe remota e trabalhar em conjunto para dar vida a ideias ambiciosas. Caso eu precise acrescentar minha opinião ou esclarecer algo, marco os membros da minha equipe nos comentários e eles são notificados instantaneamente.

A criação de tarefas leva apenas alguns segundos no Docs - posso simplesmente selecionar uma parte de um texto e convertê-la em um item de ação, com detalhes relevantes, como responsável e prazo.

Colabore com os membros da equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

Muitas vezes preciso trabalhar em wikis detalhados da empresa e atualizá-los de tempos em tempos. A extensa biblioteca do ClickUp de modelos personalizáveis para wikis e requisitos de documentação é muito útil para essas tarefas. Minha estrutura preferida é a Modelo de Wiki do ClickUp -uma maneira rápida de selecionar, organizar e compartilhar informações.

Crie wikis, edite-os com sua equipe, personalize-os e mantenha as equipes internas atualizadas com os POPs mais recentes da empresa usando o Wiki Template do ClickUp

Eu uso esse modelo para:

Criar bases de conhecimento internas para recursos vitais da empresa, como código de conduta, SOPs, guias de instruções para ferramentas comumente usadas etc.

Colaborar com os membros da equipe em tempo real para trabalhar e atualizar o conteúdo

Ajude minha equipe a encontrar respostas para perguntas comuns sem perder tempo

Salvar e colaborar em todos os documentos em um local central

Manter a documentação atualizada com edições oportunas

Com muitas opções para personalizar o design, os status, os campos e as exibições, o modelo me ajuda a manter uma estrutura uniforme para toda a documentação oficial. Ele também aumenta a eficiência e a velocidade, pois não preciso mais desenvolver estruturas wiki do zero.

Por falar em velocidade, há uma ferramenta de super-herói que o ClickUp tem em seu arsenal: o Cérebro do ClickUp ! Isso **Gerenciador de conhecimento de IA Acelera meu processo de redação, seja na criação de um documento de requisitos de produto, um módulo de treinamento interno, um e-mail ou uma publicação de blog.

Polir sua comunicação e economizar tempo com o ClickUp Brain

O Brain me fornece atualizações sobre tarefas, documentos e membros da equipe, gera modelos para casos de uso específicos e analisa wikis (e todo o espaço de trabalho) para encontrar rapidamente respostas às minhas perguntas. É realmente o melhor copiloto que eu poderia desejar!

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha a distração sob controle e concentre-se em uma linha e em uma ideia de cada vez com o modo de foco no ClickUp Docs

Personalize os documentos com formatação avançada - adicione anexos, widgets, divisores, blocos de código e acesse a linguagem Markdown

Proteja a documentação da empresa definindo diferentes controles de permissão para equipes, convidados ou acesso público

Salve documentos usados com frequência como modelos e acesse-os rapidamente

Integre o ClickUp com mais de 1000 aplicativos de terceiros, incluindo HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub e muito mais

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não oferece todos os recursos da versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados O ClickUp Brain está disponível por US$ 5/usuário por mês para cada espaço de trabalho

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O que mais gostamos no ClickUp é a possibilidade de ter uma solução completa para nossas necessidades. Não precisamos mais encontrar páginas wiki no Confluence, tíquetes de engenharia no Jira ou tabelas/listas no Notion. Tudo isso enquanto gerenciamos os usuários em um só lugar e reduzimos nossos custos.

Rodolfo Gutierrez, Desenvolvedor

2. Notion - Melhor para criar uma base de conhecimento para pequenas e médias empresas

via Noção O Notion é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento e um espaço de trabalho colaborativo para equipes remotas de todos os tamanhos.

Testei o Notion Docs para fazer anotações em reuniões e debater os requisitos do projeto com minha equipe. Acontece que você pode adicionar vários tipos de conteúdo no Docs, como trechos de código, equações matemáticas, marcadores, lembretes e muito mais. Uma ótima maneira de organizar listas de tarefas e documentos de projetos em um hub central!

No entanto, eu gostaria que a personalização dos modelos e a configuração de automações fossem mais fáceis - foi necessário muito tempo e esforço manual para adaptá-los, o que pode não ser viável para profissionais que desejam escalar rapidamente.

O Notion Wikis é outra ferramenta poderosa que experimentei. Ela funciona como uma base de conhecimento em que as organizações podem compartilhar informações vitais e atualizá-las conforme necessário, e os funcionários podem acessar as informações sempre que quiserem. Eu particularmente adorei os recursos Synced Blocks - se a mesma informação estiver presente em vários locais, você poderá editá-la uma vez e as alterações serão refletidas em todos os locais.

Por exemplo, costumo incorporar os objetivos do projeto em cada briefing de projeto que crio. Fiz uma pequena edição no documento de objetivos e, graças ao Synced Blocks, as alterações foram atualizadas instantaneamente em todos os lugares.

melhores recursos do #### Notion

Preencha tabelas automaticamente, encontre informações no espaço de trabalho e explique o jargão técnico usando o Notion AI

Organize wikis mais rapidamente com o recurso de arrastar e soltar

Verifique as páginas para garantir que você acesse as informações mais recentes

Integre a ferramenta com ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma e muito mais

Limitações do Notion

A criação de páginas é um processo demorado

Difícil de editar e personalizar modelos

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $10/assento por mês

$10/assento por mês Business: $18/assento por mês

$18/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Notion AI está disponível por US$ 10/usuário por mês para cada espaço de trabalho

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Google Drive - Melhor para usuários do ecossistema do Google

via Google Drive O Google Drive (uma parte do Google Workspace) é outra alternativa atraente ao Confluence, adequada para empreendedores individuais ou empresas de pequeno e médio porte com orçamento limitado para tecnologia.

Há muitas coisas que adorei no Google Drive ao longo dos anos. Se eu tiver que apontar um, tem que ser a integração sem esforço com outras ferramentas do Google Workspace, como Docs, Sheets, Slides e Google Drive.

As equipes que preferem o ecossistema do Google podem usar o Drive para criar, compartilhar e colaborar com o conteúdo em tempo real e salvar recursos em um repositório de fácil acesso.

A configuração de compartilhamento é outro recurso conveniente - posso controlar manualmente quem tem acesso a um determinado documento e proteger dados confidenciais. No entanto, não há opção para automatizar essa configuração, portanto, leva muito tempo para configurá-la manualmente. É bom para uso individual, mas não é muito dimensionável.

Os melhores recursos do Google Drive

Amplo espaço de armazenamento para que você não precise se preocupar com o tamanho dos arquivos

Colabore com vários membros da equipe em tempo real no Google Docs

Crie pastas e coleções para organizar seus recursos

Trabalhe sem problemas em todos os dispositivos - desktop, tablet ou celular

Limitações do Google Drive

Não é adequado para criar páginas aninhadas em documentos

Recurso limitado de histórico de versões - não é possível rastrear detalhadamente as revisões de documentos ao longo do tempo

Preços do Google Drive

Business Starter: US$ 7,20/usuário por mês (Google Workspace)

US$ 7,20/usuário por mês (Google Workspace) Business Standard: US$ 14,40/usuário por mês (Google Workspace)

US$ 14,40/usuário por mês (Google Workspace) Plano Empresarial: US$ 21,60/usuário por mês (Google Workspace)

US$ 21,60/usuário por mês (Google Workspace) Enterprise: Preços personalizados (Google Workspace)

Google Drive ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações, Google Workspace)

4,6/5 (mais de 42.000 avaliações, Google Workspace) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações, Google Workspace)

4. Nuclino - Melhor para interface minimalista

via Nuclino Este software wiki funciona melhor para usuários que procuram uma alternativa à interface com muitos gráficos do Confluence.

Testei seu recurso de colaboração e devo dizer que ele é um forte concorrente de muitas ferramentas legadas populares.

Cada item que eu criava na Nuclino se transformava em um documento colaborativo. Eu podia criar wikis detalhadas com fluxogramas e arquivos incorporados, escrever notas, atribuir tarefas aos membros da equipe e trabalhar com eles em tempo real. Não há mais conflitos de versão!

Melhores recursos do Nuclino

Mantenha-se concentrado no seu trabalho com a interface de usuário sem confusão

Use comandos de barra, teclas de atalho e Markdown para tornar o trabalho mais eficiente

Crie rascunhos para documentação, resuma notas e gere imagens usando o Nuclino Sidekick

Recupere as informações certas no momento certo com o recurso de pesquisa rápida

Limitações do Nuclino

Integrações limitadas de terceiros

Pode não ser uma boa opção para grandes empresas que exigem personalizações extensas

Preços do Nuclino

**Gratuito

Standard: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Premium: $12/usuário por mês

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

5. SharePoint - Melhor para gerenciamento avançado de documentos

via SharePoint A profunda integração do SharePoint com o Office 365 permite que os usuários colaborem usando ferramentas familiares como Word, Excel e Teams.

Ao experimentar esse ferramenta de colaboração de documentos gostei da facilidade de ser coautor de documentos em tempo real e de gerenciar várias versões com eficiência. Também experimentei configurar automações de e-mail e acionar respostas automatizadas de atendimento ao cliente com o Power Automate - levei apenas alguns minutos para começar.

Embora o Confluence seja conhecido por seus poderosos recursos de criação e gerenciamento de wiki, o SharePoint vem com um conjunto mais abrangente de recursos para gerenciamento de documentos, incluindo gerenciamento avançado de metadados, bibliotecas de documentos e recursos avançados de pesquisa.

O SharePoint funciona em Mac, PC e dispositivos móveis, de modo que pude manter meu fluxo de trabalho mesmo depois de trocar de dispositivo.

Melhores recursos do SharePoint

Unifique arquivos, dados e recursos em um único local

Encontre conexões e conversas do Microsoft Viva e faça o melhor uso do conhecimento coletivo

Organize o conteúdo com tags e metadados relevantes para recuperação rápida

Acompanhe as alterações de versão nos documentos e volte às versões anteriores, se necessário

Limitações do SharePoint

Depende muito do ecossistema da Microsoft

Personalizar a plataforma além dos recursos básicos requer conhecimento técnico

Preços do SharePoint

SharePoint (Plano 1): US$ 5/usuário por mês (plano anual)

US$ 5/usuário por mês (plano anual) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário por mês (plano anual)

SharePoint ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 8.000 avaliações)

4/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

6. Quip - Melhor para compartilhamento de documentos seguro e sem interrupções

via Frase O Quip, de propriedade da Salesforce, é uma das poucas ferramentas desta lista que se concentra exclusivamente na criação de conteúdo e no gerenciamento de documentos. Para mim, foi muito fácil começar a criar documentos no Quip e organizá-los em subpastas.

No entanto, a melhor parte do Quip são seus recursos de compartilhamento. Posso definir um público limitado para meus documentos, bloquear os arquivos e rastreá-los em todo o sistema. Tenho que gerenciar grandes volumes de documentação, tanto confidenciais quanto compartilhados publicamente, portanto, esse recurso foi particularmente adequado ao meu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Quip

Crie slides, planilhas e decks - tudo em um só lugar

Colabore e adicione usuários marcando-os com '@'

Use uma ampla variedade de modelos para os departamentos de vendas, marketing, RH e contabilidade

Extensas integrações, incluindo Dropbox, Zendesk, JIRA e Slack, para ajudar as equipes a escalar

Limitações do Quip

A maior parte de seu valor é bloqueada com a integração do Salesforce

Preços do Quip

Quip Starter: US$ 12/usuário por mês

US$ 12/usuário por mês Quip Plus: US$ 25/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 25/usuário por mês (cobrado anualmente) Quip Advanced: $100/usuário por mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Quip

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

7. Asana - Melhor para organização de documentos e tarefas

via Asana A Asana é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos e documentos que pode dar ao Confluence uma corrida pelo seu dinheiro. A primeira coisa que chama a atenção na Asana é sua interface de usuário. Apesar de ser uma pilha de tecnologia complexa por si só, ela tem elementos inteligentes de UI para orientar os usuários para novas ações.

As páginas da Asana são organizadas e fáceis de percorrer. Adorei seus recursos de gerenciamento de tarefas - pude delegar trabalho aos membros da minha equipe rapidamente e acompanhar o progresso entre os departamentos.

As regras personalizadas da Asana me permitiram acomodar nossos fluxos de trabalho criativos sem me preocupar em adicionar outra ferramenta. Por exemplo, eu defini regras para atribuir automaticamente um projeto de redação a um editor designado quando o estágio da tarefa passa de escrita para edição.

Melhores recursos da Asana

Padronizar criativos e escopos de projetos com diretrizes e formulários da marca

Visualizar o pipeline de conteúdo e monitorar um documento em todos os projetos para evitar duplicatas

Use IA e automação para vincular a criação e a distribuição de conteúdo

Use modelos para colaborar e dimensionar produções criativas

Limitações da Asana

O ecossistema complexo pode gerar curvas de aprendizado acentuadas para novos usuários

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Iniciante: US$ 13,49/usuário por mês

US$ 13,49/usuário por mês Avançado: US$ 30,49/usuário por mês

US$ 30,49/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (9500+ avaliações)

4,3/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12500 avaliações)

8. Dropbox Paper - Melhor para incorporação de mídia

via Dropbox Paper O Dropbox é famoso por seus produtos de armazenamento em nuvem, mas o Dropbox Paper é um aplicativo subestimado ferramenta de gerenciamento de documentos técnicos que passa despercebida. Eu a experimentei e a considerei uma alternativa bem projetada ao Confluence, especialmente para usuários do Dropbox.

O que mais gostei foi o recurso de incorporação de mídia. Eu podia importar vídeos do YouTube, GIFs e até desenhos do Figma e reproduzi-los diretamente no documento. Isso melhorou a forma como compartilho ideias e feedback com minhas equipes.

Para o wiki, deixei que os modelos pré-criados assumissem a liderança e eles se mostraram adequados, especialmente para novos usuários. Minha equipe podia fazer brainstorming de ideias, criar briefs e convidar colaboradores.

E a parte mais conveniente? Ele foi sincronizado entre dispositivos em tempo real.

Os melhores recursos do Dropbox Paper

Use atalhos de teclado para aumentar a produtividade

Organize e integre com seu sistema de arquivos para obter fluxos de trabalho perfeitos

Use o aplicativo para dispositivos móveis para editar e gerenciar documentos em qualquer lugar

Integre-se com um grande número de parceiros de integração do Dropbox para evitar interrupções

Limitações do Dropbox Paper

O recurso off-line é limitado e requer mais atualizações

Preços do Dropbox Paper

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: US$ 11,99/usuário por mês

US$ 11,99/usuário por mês Essentials: US$ 19,99/usuário por mês

US$ 19,99/usuário por mês Business: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Business Plus: $30/usuário por mês

Dropbox Paper avaliações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

9. Zoho Learn (anteriormente Zoho Wiki) - Melhor para criar wikis personalizados

via Zoho Learn O Zoho Learn é uma ferramenta econômica para criar um curso totalmente personalizável e de acordo com a marca base de conhecimento interna para funcionários.

Enquanto mexia na ferramenta, o recurso de controle de permissões se destacou para mim. Ele me permitiu definir o acesso granular para páginas individuais ou o acesso mais amplo para todo o espaço de trabalho.

Outro recurso que adorei foi a abundância de opções de personalização. Desde o logotipo, o layout da página e o banner até a cor, eu podia alterar vários elementos das wikis para torná-las perfeitas para a presença da marca da minha organização.

Melhores recursos do Zoho Learn

Compartilhe conhecimento com os membros da equipe e permita que eles contribuam

Acesse sua base de conhecimento de qualquer lugar e a qualquer momento

Co-edite o conteúdo com os membros da equipe simultaneamente

Crie um arquivo personalizadomodelos de base de conhecimento e mantenha a consistência em todo o conteúdo

Limitações do Zoho Learn

Integração limitada de terceiros

Preços do Zoho Learn

**Gratuito

Express: US$ 1/usuário por mês

US$ 1/usuário por mês Profissional: $3/usuário por mês

(Preços retirados de fonte externa)

Zoho Learn ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Document360 - Melhor para base de conhecimento empresarial

via Documento360 O Document360 é um software de compartilhamento de conhecimento que permite que as organizações criem uma biblioteca de recursos abrangente para armazenar POPs, documentação de produtos, wikis da empresa e manuais do usuário. Funcionários, clientes ou partes interessadas externas podem acessar os documentos diretamente da plataforma.

Experimentei o Site, que é a base de conhecimento da ferramenta para funcionários e clientes. O que mais se destacou para mim foi a capacidade de criar uma experiência de marca personalizada - eu poderia adicionar um domínio personalizado, com cores, links incorporados e CTAs personalizados.

Também fiquei impressionado com sua função de pesquisa com tecnologia de IA. Ela foi rápida em entender o contexto e recuperou a página que eu estava procurando em apenas alguns segundos, embora eu tivesse centenas de documentos salvos.

Embora seja uma ótima ferramenta para documentação, o preço alto a torna acessível apenas para empresas.

melhores recursos do #### Document360

Crie documentação de API personalizável para equipes de desenvolvimento

Fornecer ajuda sob demanda aos clientes usando a base de conhecimento do Widget

Minimize o tempo de treinamento e reduza os erros operacionais com SOPs detalhados

Integre a ferramenta com o Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk e outros aplicativos em sua pilha de tecnologia

Limitações do Document360

Preço elevado para empresas de pequeno e médio porte

Preços do Document360

**Gratuito

Padrão: US$ 199/projeto por mês

US$ 199/projeto por mês Profissional: $299/projeto por mês (somente faturamento anual)

$299/projeto por mês (somente faturamento anual) Business: $399/projeto por mês (somente faturamento anual)

$399/projeto por mês (somente faturamento anual) Enterprise: $599/projeto por mês (somente faturamento anual)

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Promova o gerenciamento do conhecimento e colabore de forma inteligente com o ClickUp

O Confluence é uma ferramenta poderosa para documentação e colaboração, mas suas soluções padronizadas não são mais suficientes. As alternativas que explorei neste artigo oferecem soluções personalizadas para as necessidades exclusivas de sua equipe - exatamente o que você precisa para impulsionar seus negócios em 2024.

O ClickUp surge como uma excelente opção nesse espaço, oferecendo uma plataforma versátil que combina gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos, documentação e gerenciamento de conhecimento em um só lugar.

A interface intuitiva, as infinitas opções de personalização e integrações e os recursos avançados de IA tornam o ClickUp uma opção atraente para as equipes que buscam ficar à frente da curva.