10 melhores softwares de documentação técnica em 2024

Uma boa documentação técnica é como um superpoder para seu produto. Ela permite que sua equipe acompanhe as alterações e criar documentação de processo . Mas criar documentação técnica e mantê-la atualizada pode ser entediante.

O software de documentação técnica correto pode fazer toda a diferença nesse processo. Seja na elaboração de manuais simples ou de bases de conhecimento complexas, o software de documentação técnica ajuda a criar documentos claros, concisos e fáceis de usar.

Muitas dessas soluções podem até automatizar o fluxo de trabalho de documentação, liberando o tempo da sua equipe para se concentrar na criação da próxima grande novidade, em vez de passar horas escrevendo documentação técnica.

Prepare-se para saber mais sobre software de documentação técnica, o que procurar nas melhores soluções de software de documentação técnica e as 10 opções mais bem avaliadas!

O que é um software de documentação técnica?

O software de documentação técnica ajuda você a criar e gerenciar documentos que explicam como usar um produto ou serviço. Um documento técnico pode ser um manual do usuário, uma interface de programação de aplicativos, uma base de conhecimento ou um wiki.

Vários setores usam software de documentação técnica, inclusive desenvolvedores de software, empresas de hardware e departamentos de tecnologia da informação. Ele torna os usuários mais eficientes na colocação de um produto ou serviço em funcionamento. E ajuda os usuários a solucionar seus problemas, o que é vantajoso para usuários e criadores.

Com a documentação técnica, você pode ajudar os usuários a entender melhor como aproveitar ao máximo o seu produto ou serviço de forma autônoma, reduzindo a pressão sobre os recursos internos e orientando os processos de integração ou solução de problemas.

O que você deve procurar nas ferramentas de documentação técnica?

A escolha do software certo é essencial para o processo de documentação técnica. Ao procurar o melhor software de documentação técnica, procure ferramentas que ofereçam:

Interfaces fáceis de usar: O software de documentação técnica escolhido deve ser fácil de usar, principalmente se houver membros da equipe que contribuam com a documentação e que não tenham muito conhecimento técnico

O software de documentação técnica escolhido deve ser fácil de usar, principalmente se houver membros da equipe que contribuam com a documentação e que não tenham muito conhecimento técnico Recursos de colaboração : Oprocesso de documentação técnica raramente é um trabalho para uma única pessoa. Procure uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento que permita que vários usuários editem a documentação simultaneamente, inclusive adicionando comentários

: Oprocesso de documentação técnica raramente é um trabalho para uma única pessoa. Procure uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento que permita que vários usuários editem a documentação simultaneamente, inclusive adicionando comentários Muitas opções de personalização: Não há dois documentos técnicos iguais, e isso é bom. Sua documentação deverefletir sua marca e alinhar-se à estética da sua empresa, permitindo a formatação de textos ricos, multimídia e várias formas de estruturar o documento

Não há dois documentos técnicos iguais, e isso é bom. Sua documentação deverefletir sua marca e alinhar-se à estética da sua empresa, permitindo a formatação de textos ricos, multimídia e várias formas de estruturar o documento Opções robustas de integração: Quanto mais uma ferramenta de documentação técnica puder se conectar à sua pilha de tecnologia existente, mais valiosa ela será. Procure ferramentas que se integrem a outros aplicativos do seu processo de desenvolvimento de software, como sistemas de gerenciamento de conteúdo ou ferramentas de comunicação e gerenciamento de projetos

Quanto mais uma ferramenta de documentação técnica puder se conectar à sua pilha de tecnologia existente, mais valiosa ela será. Procure ferramentas que se integrem a outros aplicativos do seu processo de desenvolvimento de software, como sistemas de gerenciamento de conteúdo ou ferramentas de comunicação e gerenciamento de projetos Opções de publicação extensas: O melhor softwareferramentas de documentação permitirão que você publique a documentação de forma diferente com opções on-line e off-line. Isso pode significar hospedar a documentação técnica em um domínio privado, imprimi-la como PDF ou usar outras opções compartilháveis

Muitas opções de software de documentação técnica oferecem planos gratuitos ou períodos de teste. Isso é ótimo para testar o software, permitindo que seus redatores técnicos o experimentem e vejam como ele se encaixa em suas necessidades no fluxo de trabalho da sua equipe .

As 10 melhores ferramentas para documentação interna e externa em 2024

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe

O ClickUp tem muitos recursos que o tornam uma ferramenta fantástica para gerenciamento de projetos e um sonho para redatores técnicos. Documentos do ClickUp é o local perfeito para criar sua documentação técnica, permitindo que você conecte seus documentos a fluxos de trabalho e tarefas para acelerar o processo de documentação. O editor de rich text oferece muitas opções de personalização e a interface de usuário intuitiva fará com que você navegue pelos documentos em pouco tempo.

Precisa de mais ajuda? Dê uma olhada na seção IA do ClickUp que pode ajudá-lo a resumir, expandir ou encurtar a cópia conforme necessário.

Melhores recursos do ClickUp

Vários modelos para dar início à sua documentação, seja para escrever manuais de usuário, documentação de código-fonte ou documentação de produto

Funções de IA para acelerar o processo de redação, incluindo ferramentas úteis para resumir documentos ou expandir seções da documentação

Extensivo recursos de colaboração para que as equipes possam trabalhar na documentação simultaneamente, inclusive deixando comentários ou criando Dashboards personalizados

Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp só está disponível como opção paga, portanto, se você quiser manter sua assinatura gratuita, terá que escrever seus documentos sem a assistência da IA

Nem todos os recursos robustos do ClickUp estão disponíveis em seu aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Base de Conhecimento ProProfs

Via Base de conhecimento ProProfs O ProProfs Knowledge Base é um software baseado em nuvem que permite criar e publicar documentação técnica com facilidade. Seu editor abrangente permite formatar o texto e adicionar imagens, vídeos e trechos de código ao documento.

A ProProfs Knowledge Base se integra perfeitamente a várias ferramentas que você já deve ter em sua pilha de tecnologia, como Google Drive, Microsoft Office e Salesforce, simplificando o processo de compilação e criação de documentação técnica. A plataforma permite exportar documentos em vários formatos, incluindo PDF, arquivos Markdown e HTML, facilitando o compartilhamento ou a publicação da documentação como um site.

Melhores recursos da Base de Conhecimento ProProfs

Excelentes ferramentas de criação de conteúdo para adicionar imagens, vídeos e trechos de código para criar uma documentação mais envolvente e útil

Recurso de pesquisa avançada para que os usuários encontrem rapidamente as informações de que precisam

Ótimas opções de integração para compilar a documentação com mais facilidade

Limitações da Base de Conhecimento ProProfs

A plataforma não tem muitos recursos de automação incorporados, portanto, você pode acabar fazendo grande parte do trabalho manualmente

Preços da Base de Conhecimento ProProfs

Gratuito: para até 25 artigos

Business: US$ 29,99/mês para 100 artigos por mês

Domínio personalizado e White Label: US$ 30/mês

Avaliações e resenhas da Base de Conhecimento ProProfs

G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

3. Nuclino

Via Nuclino O Nuclino é uma plataforma de colaboração baseada em nuvem e uma solução avançada de documentação. A plataforma funciona como um hub central e uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento, oferecendo à sua equipe um local para começar a compilar a documentação técnica. A colaboração em tempo real ferramentas e opções de conteúdo estruturado fazem com que ele se destaque.

Melhores recursos do Nuclino

O sistema de conteúdo estruturado de itens interconectados facilita a organização e a vinculação da documentação

Os excelentes recursos de colaboração para compartilhamento de conhecimento são especialmente úteis para equipes que trabalham de forma assíncrona

As opções avançadas de pesquisa facilitam a localização de informações, mesmo em grandes bases de conhecimento

Limitações do Nuclino

Não há automação para documentação baseada em código, portanto, você precisará compilar essas informações manualmente ou usar outras ferramentas existentes

Preços do Nuclino

Gratuito

Padrão: US$ 5/por usuário por mês

Premium: US$ 10/por usuário por mês

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4. Whatfix

Via Qual é o prefixo O Whatfix é uma plataforma de adoção digital, portanto, embora possa não ser uma opção tradicional para documentação técnica, é uma ferramenta útil para a criação de documentos técnicos documentação de software ferramenta. A plataforma permite criar e compartilhar orientações interativas e guias de produtos, mostrando aos usuários como executar tarefas ou fluxos de trabalho específicos. Esses guias podem ajudá-lo a criar uma documentação técnica incrivelmente rica para software, hardware e sites.

Melhores recursos do Whatfix

Orientações personalizáveis com base na tarefa, no fluxo de trabalho ou até mesmo na função ou no dispositivo de um usuário, tornando os recursos mais relevantes e úteis

Integração com outras ferramentas para criar documentação mais abrangente, incluindo gerenciamento de relacionamento com o cliente, help desks e sistemas de gerenciamento de aprendizado

Interface simples de usar, mesmo para quem não tem muito conhecimento técnico

Limitações do Whatfix

As opções de marca são limitadas, portanto, talvez não seja possível criar orientações que atendam às diretrizes estéticas da sua organização

Preços do Whatfix

Entre em contato para obter um preço personalizado

Avaliações e resenhas do Whatfix

G2: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 75 avaliações)

5. Document360

Via Documento360 O Document360 é um software de base de conhecimento baseado em nuvem que ajuda as organizações a criar e compartilhar documentação técnica de alta qualidade. Ele oferece poderosos controles de versão e ferramentas de colaboração e se integra a mais de 1.000 outras ferramentas, incluindo o Google Drive e o GitHub.

Melhores recursos do Document360

O excelente editor de base de conhecimento permite que você crie documentação com texto, imagens, vídeos, trechos de código e muito mais

Controles de pesquisa robustos facilitam a localização de informações específicas em grandes bases de conhecimento, aumentando a facilidade de uso

As opções de exportação permitem a publicação de documentação técnica em vários formatos, incluindo HTML, PDF e Markdown

Limitações do Document360

O preço pode aumentar rapidamente, especialmente se você precisar de funções mais avançadas para várias instâncias dedocumentação do projeto Preços do Document360

Grátis para sempre

Padrão: US$ 199/por projeto por mês

Profissional: US$ 399/por projeto por mês

Business: US$ 529/por projeto por mês

Enterprise: US$ 599/por projeto por mês

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

6. Bit

Via Bit Bit é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento baseada em nuvem. A base de conhecimento centralizada facilita a criação de manuais de usuário, documentos técnicos, portais de clientes e muito mais. Os recursos de colaboração permitem que as equipes criem documentos dinâmicos com modelos e opções de personalização robustas.

melhores recursos do #### Bit

Dezenas de modelos dão início à documentação, e você pode usar temas personalizados para alinhá-los à sua marca

Os widgets inteligentes facilitam a adição de blocos de texto, blocos de código, equações matemáticas e muito mais

O rastreamento de documentos permite adicionar membros da equipe para colaboração e, ao mesmo tempo, ficar de olho no controle de versões

Limitações de bits

O suporte por telefone não está disponível para todos os usuários, portanto, prepare-se para pesquisar nos fóruns de ajuda se encontrar um obstáculo

Preços dos bits

Grátis

Plano Pro: US$ 8/por membro por mês

Plano Business: $15/por membro por mês

Bit ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

7. Confluência

Via Atlassian O Confluence faz parte do ecossistema Atlassian amplamente utilizado, o que o torna uma excelente opção para a criação de documentos técnicos, caso você já tenha usado plataformas como Jira ou Trello. O Confluence facilita a criação de documentação de software com macros e modelos que aceleram o processo de criação. A plataforma é simples de usar, mas repleta de recursos que todos, de redatores técnicos a gerentes de projeto, vão adorar.

Melhores recursos do Confluence

O aplicativo baseado na Web é fácil de usar em qualquer lugar com acesso à Internet, o que o torna útil para equipes remotas modernas

O excelente editor de texto e a hierarquia de páginas facilitam a criação e a estruturação da documentação técnica

A excelente rastreabilidade permite ver quem fez alterações e quando, portanto, o controle de versão é muito fácil

Limitações do Confluence

As opções de automação com produtos fora do ecossistema da Atlassian podem ser incômodas e limitadas

Preços do Confluence

Gratuito: para até 10 usuários e 2 GB de armazenamento de arquivos

Padrão: US$ 5,75 por usuário por mês

Premium: US$ 11 por usuário por mês

Empresarial: Entre em contato para obter um preço personalizado

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Escriba

Via Escriba Se você quiser aproveitar o poder da IA para facilitar a documentação do processo, Scribe é a plataforma ideal para você. O Scribe cria automaticamente guias passo a passo para uma documentação atualizada em minutos.

Melhores recursos do Scribe

Ajuda você a documentar seus processos passo a passo com IA para que sua documentação permaneça atualizada sem horas de investimento de tempo

Permite criar manuais de usuário para ajudar a responder perguntas comuns em seus tíquetes de suporte

Facilita o registro e o compartilhamento de um processo em segundos com uma interface de apontar e clicar

Limitações do Scribe

Uma excelente ferramenta para documentar seu processo, mas pode não ter os recursos necessários para uma documentação técnica mais robusta

Preços do Scribe

Básico: gratuito

Pro Personal: $23/por assento por mês

Pro Team: US$ 12 por assento por mês, com um mínimo de cinco assentos

Empresarial: Agende uma demonstração para obter um preço personalizado

Scribe avaliações e comentários

Capterra: 4,9/5 (mais de 5 avaliações)

9. GitBook

Via GitBook O GitBook é uma solução de base de conhecimento que facilita a criação de documentação de software em um processo colaborativo. É excelente para desenvolver recursos fáceis de usar e de pesquisar para os usuários finais.

Melhores recursos do GitBook

Você pode iniciar projetos de documentação técnica facilmente importando conteúdo e modelos existentes

Cada equipe pode contribuir para a base de conhecimento com recursos de colaboração, e as partes interessadas podem assinar ao longo do processo

É possível fazer alterações e rastreá-las facilmente com a interface amigável, para que você possa sempre reverter para uma versão anterior, se necessário

Limitações do GitBook

Se você optar por uma conta gratuita, qualquer pessoa poderá acessar seu conteúdo, portanto, não publique nenhum conteúdo confidencial lá

Preços do GitBook

Pessoal: Gratuito para sempre

Plus: US$ 6,70/por usuário por mês

Pro: US$ 12,50/por usuário por mês

Empresarial: Entre em contato para obter um preço personalizado

Avaliações e opiniões sobre o GitBook

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

10. BookStack

Via Pilha de livros Se você deseja criar documentação técnica gratuitamente, vale a pena explorar o BookStack. Essa plataforma gratuita e de código aberto tem uma interface simplificada que até mesmo usuários não técnicos podem navegar, e existem muitos recursos avançados para aqueles que precisam deles.

Melhores recursos do BookStack

A interface WYSIWYG permite que você divida sua documentação em livros, capítulos e páginas e edite facilmente o texto

Boas opções de personalização permitem que você insira sua própria marca na documentação

Requisitos mínimos de sistema garantem que o software não deixará seu desktop lento

Limitações do BookStack

Possui poucos recursos de colaboração, portanto, pode não ser adequado para equipes que precisam editar a documentação simultaneamente

Preços do BookStack

Gratuito

Avaliações e resenhas do BookStack

Capterra: 5/5 (2+ avaliações)

Simplifique seu processo de documentação técnica com o ClickUp

Um bom software de documentação técnica é essencial para qualquer organização que dependa do entendimento dos usuários sobre como aproveitar ao máximo produtos e serviços complexos. O conteúdo abrangente da documentação técnica pode orientar os usuários internos e externos, fornecendo-lhes instruções claras e concisas para o uso de seus projetos e serviços, economizando tempo e frustração.

O software certo também pode poupar muito tempo e frustração de sua organização. Se estiver procurando uma solução de software de documentação técnica poderosa e versátil, dê uma olhada no Clickup. O editor de documentação abrangente do ClickUp suporta vários tipos de conteúdo, permite colaboração em tempo real e integra-se às suas ferramentas e aplicativos favoritos.

O ClickUp também oferece um plano Free Forever, para que você possa ter certeza de que ele se encaixa no seu processo de redação técnica antes de se comprometer com um plano pago. E se você já usa o ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, pode expandir sua funcionalidade para escrever documentação técnica em apenas alguns cliques. Crie uma conta hoje mesmo para saber mais sobre o ClickUp e como ele pode ajudá-lo a criar uma documentação técnica melhor.