10 melhores ferramentas de gerenciamento de conhecimento de IA em 2024

Existem muitas ferramentas de inteligência artificial (IA) para a gestão do conhecimento, e a lista não para de crescer. Essas ferramentas de IA podem ajudá-lo a organizar seus dados e aumentar a produtividade da equipe, mas a ferramenta errada pode, na verdade, prejudicar seu progresso.

Como você encontra a combinação perfeita?

Neste guia, compartilharemos exatamente o que você deve procurar em sua nova ferramenta de IA para gestão do conhecimento, juntamente com algumas de nossas ferramentas de software favoritas nesse espaço. 🛠️

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de conhecimento de IA?

Todo tipo de software de gerenciamento de conhecimento tem seus méritos e suas desvantagens. Tudo depende do que você está procurando. Algumas equipes precisam de uma ferramenta de nível empresarial com níveis rígidos de permissão e conformidade, enquanto outras simplesmente precisam de um local digital para todas as informações da empresa. 📗

Veja o que você deve considerar ao comparar diferentes ferramentas de gerenciamento de conhecimento com IA:

Funcionalidade: A plataforma tem todos os recursos que você precisa ter? Ela oferece mais?

A plataforma tem todos os recursos que você precisa ter? Ela oferece mais? Colaboração: Os recursos de colaboração são intuitivos e fáceis de usar? Você pode compartilhar documentos facilmente com outras pessoas?

Os recursos de colaboração são intuitivos e fáceis de usar? Você pode compartilhar documentos facilmente com outras pessoas? Inteligência artificial: A IA generativa torna a ferramenta mais útil ou prejudica sua funcionalidade?

A IA generativa torna a ferramenta mais útil ou prejudica sua funcionalidade? Facilidade de uso: A ferramenta é fácil de usar? É possível treinar facilmente os membros da sua equipe? Ela é de autoatendimento?

A ferramenta é fácil de usar? É possível treinar facilmente os membros da sua equipe? Ela é de autoatendimento? Reputação: A ferramenta tem uma reputação sólida? É uma novata no mercado?

A ferramenta tem uma reputação sólida? É uma novata no mercado? Conformidade: Essa ferramenta atende aos requisitos de conformidade dos dados da sua equipe e dos clientes?

Essa ferramenta atende aos requisitos de conformidade dos dados da sua equipe e dos clientes? Preço : Existe um plano gratuito? A ferramenta é acessível à medida que você aumenta a escala?

Como em qualquer ferramenta de software, concentre-se no que é mais importante para você - todos os outros recursos ou vantagens principais são um bônus. Use nosso guia para ajudá-lo a encontrar a ferramenta certa para você ferramenta de software de base de conhecimento para suas necessidades.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de conhecimento de IA para usar em 2024

Neste guia, reduzimos a lista de ferramentas de gestão do conhecimento disponíveis apenas às nossas principais recomendações, para que você possa economizar tempo e comece a testá-los mais rapidamente.

Aqui estão nossas principais escolhas para as melhores ferramentas de gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA.

1. ClickUp - Melhor ferramenta abrangente de IA para gestão do conhecimento

Crie, compartilhe e colabore em documentos com o ClickUp Docs, seu centro para todo o conhecimento e informações da equipe

ClickUp é um poderoso aplicativo baseado em nuvem gerenciamento do conhecimento ferramenta e plataforma de gerenciamento de projetos que funciona para equipes de qualquer tamanho, em qualquer nicho. Com muitas ferramentas projetadas tendo em mente a produtividade e a colaboração, o ClickUp é uma solução de primeira linha para qualquer empresa que queira se organizar (e se manter) organizada. ✔️

Para equipes que desejam criar bases de conhecimento e wikis internos, Documentos do ClickUp é a melhor ferramenta para gerenciamento de conteúdo. Os membros da equipe podem criar documentos sozinhos, colaborar com eles e compartilhar informações com outras pessoas para criar um repositório central.

Use o Modelo de base de conhecimento do ClickUp para começar rapidamente. Reúna todas as informações de sua empresa e crie um wiki pesquisável para políticas e informações.

Use este modelo para criar uma estrutura para sua equipe organizar uma biblioteca digital de informações

Graças às atualizações recentes, os usuários agora podem aproveitar ao máximo as vantagens do IA do ClickUp em toda a plataforma, inclusive no processo de gerenciamento do conhecimento.

Use o ClickUp AI para ajudá-lo a escrever e resumir o conteúdo do wiki de sua empresa, transformar anotações em listas de tarefas acionáveis e gerar ideias para uso em seus documentos internos.

No entanto, o ClickUp não é ideal apenas para o gerenciamento do conhecimento. Ele também é perfeito para gerenciamento de projetos . As equipes podem usar o projeto robusto do ClickUp e gerenciamento de tarefas recursos para planejar projetos, monitorar mudanças e manter-se organizado do início ao fim.

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique seus processos e melhore sua redação com conhecimento de IA e ferramentas de aprendizado de máquina com o ClickUp Brain

Aproveite a edição e as mensagens em tempo real graças às ferramentas de colaboração incorporadas

Transforme notas emitens de ação para facilitar o gerenciamento de projetos e tarefas

Aumentar a produtividade e gerencie seu tempo com uma base de conhecimento * Organize seus documentos com categorias e tags

Aproveite as opções avançadas de personalização e customização, incluindo cores e categorias

Mantenha-se organizado comsoftware gratuito de gerenciamento de projetos* Proteja documentos particulares e compartilhe facilmente com outras pessoas graças aos recursos de privacidade incorporados

Comece rapidamente com nossomodelos de base de conhecimento gratuitos Limitações do ClickUp

O ClickUp tem tantos recursos e opções de personalização que pode levar algum tempo para configurá-lo perfeitamente para suas necessidades

O ClickUp AI só está disponível nos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Bit.ai - Melhor para gerenciamento colaborativo de documentos

via Bit.ai O Bit.ai é um wiki baseado em IA e um sistema de gerenciamento de conhecimento projetado para indivíduos e equipes. Com esse software, as equipes podem organizar e colaborar em conteúdo como bases de conhecimento, wikis, guias de treinamento e portais de clientes - e estender essa funcionalidade ainda mais com integrações. 🔌

Melhores recursos do Bit.ai

Colabore com membros da equipe e convidados em tempo real

Use o AI Genius para otimizar a redação de conteúdo e aumentar a produtividade com o poder do aprendizado de máquina

Compartilhe arquivos perfeitamente com links compartilháveis, incorporações de sites e links rastreáveis

Limitações do Bit.ai

Alguns usuários podem achar as opções de personalização de fontes mais limitadas do que outras ferramentas de criação de conteúdo

A experiência do usuário poderia ser aprimorada com uma interface de usuário melhor, de acordo com alguns usuários

Preços do Bit.ai

Gratuito

Pro: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Bit.ai

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

4/5 (mais de 20 avaliações) Capítulo: n/a

3. OneBar - Melhor ferramenta de IA para gerenciamento de perguntas e respostas

via OneBar A OneBar é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento dedicada que permite que as organizações capturem todos os seus dados e informações e os armazenem em um local fácil de gerenciar. A plataforma adota uma abordagem no estilo de perguntas e respostas. Os usuários podem pedir ao bot de IA que apresente respostas, para as quais os membros da equipe podem contribuir com seu próprio conhecimento e experiência.

melhores recursos do #### OneBar

Compartilhe perguntas frequentes (FAQs) juntamente com suas respostas

Incentivar os membros da equipe a contribuir com as respostas

Mostrar conteúdo mais relevante com a pesquisa semântica de dados relevantes

Limitações do OneBar

O OneBar foi projetado para ser usado com o Slack, portanto, os usuários que não usam esse aplicativo podem não obter o melhor valor para seu investimento

Há poucas avaliações on-line do OneBar, em comparação com alguns de seus concorrentes

Preços do OneBar

Gratuito

Inicialização : $200/mês para até 200 usuários

$200/mês para até 200 usuários Growth: $400/mês para até 1.000 usuários

Avaliações e resenhas do OneBar

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Confluence - Melhor para colaboração em equipe e compartilhamento de conhecimento

via ConfluênciaConfluência é uma solução de gerenciamento de conhecimento interno e o documentação de projetos ferramenta desenvolvida pela equipe da Atlassian. Com o Confluence, as equipes podem criar uma fonte central de verdade para o conhecimento organizacional. Os recursos de IA da ferramenta aprimoram a funcionalidade de escrita, anotações e pesquisa. 🤖

Melhores recursos do Confluence

Planeje projetos e faça brainstorming de forma colaborativa e, em seguida, use a IA para fazer anotações

Trabalhe em conjunto com os membros da equipe com comentários em linha e edição em tempo real

Organize seu conteúdo em espaços de trabalho dedicados, com pesquisa baseada em IA

Limitações do Confluence

Alguns usuários sugerem que os recursos de pesquisa poderiam ser melhorados

Pode ser confuso alterar os níveis de permissão para diferentes páginas, de acordo com alguns usuários

Preços do Confluence

**Gratuito

Standard: US$ 6,05/mês por usuário

US$ 6,05/mês por usuário Premium: US$ 11,55/mês por usuário

US$ 11,55/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.700 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.200+ avaliações)

5. Process Street - Melhor para gerenciamento de processos de negócios

via Rua do processoRua do Processo é uma gerenciamento de processos e um sistema de gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA projetado para equipes que precisam se concentrar na conformidade e no controle de qualidade. A plataforma foi projetada para transparência e gerenciamento de processos, e usa IA para ajudar as equipes a manter a conformidade. 📋

Melhores recursos do Process Street

Use o editor de documentos para capturar, organizar e compartilhar procedimentos operacionais padrão (SOPs)

Defina níveis de permissão e decida quem tem acesso a qual conteúdo

Monitore as alterações nos documentos para manter a transparência e o controle de acesso

Limitações do Process Street

O preço pode ser proibitivo para alguns usuários, especialmente para pequenas empresas ou novas agências

Alguns usuários acham a organização dos fluxos de trabalho e do conteúdo confusa

Preços do Process Street

Startup : US$ 100/mês para até 10 usuários

US$ 100/mês para até 10 usuários **Pro: a partir de US$ 415/mês para uma quantidade personalizada de usuários

Enterprise: A partir de US$ 1.660/mês para um número personalizado de usuários

Process Street classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

6. Tettra - Melhor para criação de base de conhecimento interna

via Tettra O Tettra é um sistema de software de compartilhamento de conhecimento projetado para ajudar a acelerar o processo de integração e manter os membros da equipe informados. As equipes podem usar essa ferramenta de gerenciamento de conhecimento para armazenar e selecionar informações relevantes, para que elas venham à tona no momento certo. 👋

Melhores recursos do Tettra

Crie novo conteúdo ou use o conteúdo existente do Google Drive ou do Notion para criar sua base de conhecimento interna

Responda instantaneamente às perguntas dos membros da equipe no Slack ou no aplicativo Tettra

Identifique lacunas de conhecimento e colabore em atualizações para manter o conteúdo relevante

Limitações da Tettra

Alguns usuários gostariam que houvesse mais recursos de edição de texto e conteúdo, como fontes e cores adicionais

Os usuários relatam que não é possível listar um conteúdo em dois lugares sem criar uma cópia, o que gera duplicação desnecessária

Preços da Tettra

Básico: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Escalonamento: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Profissional: $12/mês por usuário

Tettra avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 5 avaliações)

7. Document360 - Melhor para gerenciamento de conhecimento voltado para o cliente

via Documento360Document360 é uma ferramenta de IA para gerenciamento de conhecimento projetada para equipes internas e suporte ao cliente. As equipes podem usar a plataforma para criar bases de conhecimento, manuais, SOPs ou wikis que mantêm o conteúdo em um só lugar e facilitam o gerenciamento do conhecimento e do aprendizado. 📝

Melhores recursos do Document360

Crie uma base de conhecimento pública ou privada com uma página inicial personalizada

Crie um glossário empresarial para definir todos os termos mais usados em um só lugar

Veja análises detalhadas sobre como seu conteúdo está sendo visualizado e usado

Limitações do Document360

Alguns usuários gostariam que fosse possível alterar a configuração padrão das páginas

As análises estão disponíveis apenas para os últimos 30 dias por padrão, de acordo com alguns usuários

Preços do Document360

Gratuito

Standard: $149/mês para até três usuários

$149/mês para até três usuários Profissional: $299/mês para até cinco usuários

$299/mês para até cinco usuários Business: US$ 399/mês para até cinco usuários

US$ 399/mês para até cinco usuários Enterprise: $599/mês para até 10 usuários

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

8. Scribe - Melhor ferramenta de IA para extração de informações

via EscribaEscriba permite que as equipes criem um guia passo a passo a partir de qualquer conteúdo. Para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é ativar a extensão e passar pelo seu processo - ele é então transformado em um processo com a ajuda da IA. Isso é útil para equipes que desejam criar um wiki ou uma base de conhecimento interna, criar SOPs ou documentos de treinamento ou projetar um processo de integração.

melhores recursos do #### Scribe

Use o poder da IA para transformar um processo manual em um guia que pode ser repetido

Edite o guia passo a passo com capturas de tela, anotações e a marca da empresa

Incorpore guias na base de conhecimento de sua empresa ou compartilhe com um link

Limitações do Scribe

A remoção do conteúdo que não é mais necessário ocorre passo a passo, o que pode ser frustrante

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de formatação de texto para que pudessem personalizar seus guias

Preços do Scribe

Gratuito

Personal Pro: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Equipe Pro: US$ 12/mês por usuário, mínimo de cinco usuários

US$ 12/mês por usuário, mínimo de cinco usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Scribe classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 5 avaliações)

9. Capacidade - Melhor para automatizar tarefas de suporte e helpdesk

via Capacidade O Capacity é uma plataforma com tecnologia de IA projetada para equipes que desejam manter as informações organizadas e facilmente acessíveis, seja para membros internos da equipe ou para clientes. O recurso de base de conhecimento do Capacity inclui integrações inteligentes de IA que fazem com que a criação, a atualização e a navegação sejam perfeitas.

Melhores recursos do Capacity

Organize o conhecimento em pastas, diálogos e trocas

Defina permissões de usuário por função, departamento, local e muito mais

Encontre informações rapidamente com a função de pesquisa integrada

Limitações de capacidade

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções disponíveis quando se trata de relatórios

Pode haver uma curva de aprendizado à medida que os membros da equipe se acostumam com o novo sistema

Preço da capacidade

Growth: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Profissional: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Capacity classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

10. Notion - Melhor para colaboração em um espaço de trabalho completo

via NoçãoNoção é uma ferramenta popular de gerenciamento de conhecimento que agora tem a funcionalidade de IA. As equipes que usam o Notion para criar bancos de dados, wikis internos e bases de conhecimento agora podem usar o Ferramenta de escrita com IA e recursos integrados para aumentar a produtividade e otimizar os processos. 🪄

Melhores recursos do Notion

Crie e personalize uma base de conhecimento interna com páginas e bancos de dados

Transforme dados brutos em algo apresentável com o preenchimento automático de tabelas

Faça uma pergunta à IA integrada para exibir conteúdo relevante e compartilhar conhecimento em seu espaço de trabalho

Limitações do Notion

Alguns usuários relatam queautomação do fluxo de trabalho são atualmente mais limitados do que algumas outras ferramentas de gerenciamento de conhecimento

Não é possível configurar permissões de usuário para subconjuntos de dados, o que pode afetar a forma como alguns usuários organizam seus dados em um wiki da empresa

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Business: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O Notion AI pode ser adicionado a qualquer plano pago por US$ 8/mês por usuário

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Encontre a melhor ferramenta para as necessidades de gerenciamento de conhecimento de sua empresa

Para as equipes que desejam criar um wiki da empresa ou uma base de conhecimento interna, não faltam ferramentas adequadas com tecnologia de IA prontas e esperando que você se inscreva e as use. Use este guia para eliminar a confusão e encontrar a melhor ferramenta de software de gerenciamento de conhecimento para sua equipe.

Se você precisa de uma plataforma que vá além do gerenciamento de documentos, procure o ClickUp. Nossa plataforma completa tem tudo o que você precisa para gerenciar projetos, atribuir tarefas, manter seu CRM e criar suas bases de conhecimento - com o poder adicional da inteligência artificial. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para ver como é fácil reunir todo o seu conhecimento em um só lugar. ✨