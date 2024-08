10 melhores alternativas para a Process Street em 2024 (avaliações e preços)

É difícil manter a consistência dos fluxos de trabalho e, ao mesmo tempo, ajustar-se às mudanças.

Quando os procedimentos mudam ou novas ferramentas são lançadas, é um desafio garantir que tudo continue alinhado de forma consistente. Para garantir que todas as equipes façam as coisas da mesma maneira, especialmente durante transições ou atualizações, é preciso muita conversa, documentação completa, treinamento e capacitação.

É como reformar uma casa e, ao mesmo tempo, garantir que todos os cômodos funcionem sem atrapalhar sua rotina diária - é demorado e requer um planejamento cuidadoso.

o Process Street é conhecido por sua eficiência em simplificar as atividades de gerenciamento de processos, especialmente com sua recente função de automação reforçada. Mas se estiver procurando outras alternativas ao Process Street, você está no lugar certo. 😉

Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar nas alternativas ao Process Street?

Procure os seguintes recursos ao decidir sobre uma software de gerenciamento de processos :

Criador de fluxo de trabalho visual e flexível : Certifique-se de poder personalizar de acordo com sua preferência com recursos prontos

: Certifique-se de poder personalizar de acordo com sua preferência com recursos prontos Interface de usuário intuitiva com funcionalidades de pouco código : Você deve ser capaz de desbloquear oportunidades suficientes sem código para simplificar, modelar e monitorar seu fluxo de trabalho com eficiência

: Você deve ser capaz de desbloquear oportunidades suficientes sem código para simplificar, modelar e monitorar seu fluxo de trabalho com eficiência Facilidade de uso : Certifique-se de que a interface seja fácil de usar para você ou sua equipe

: Certifique-se de que a interface seja fácil de usar para você ou sua equipe Integração : Certifique-se de que o software se conecte facilmente a outras ferramentas para obter o máximo de eficiência

: Certifique-se de que o software se conecte facilmente a outras ferramentas para obter o máximo de eficiência Colaboração: Verifique se os recursos de colaboração, como reuniões, bate-papos e comentários, estão acessíveis

As 10 melhores alternativas de Process Street para usar em 2024

1. ClickUp

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

O ClickUp é um software de gerenciamento de processos completo que o ajuda a simplificar e automatizar todos os fluxos de trabalho da empresa. Você sabia que o ClickUp oferece gratuitamente mais de 15 exibições personalizáveis, com pelo menos dez incluídas no plano de preços Free Forever?

Use IA do ClickUp para automatizar seus fluxos de trabalho. Insira um bom prompt e veja como ele inventa ideias criativas. O Ferramenta de IA também pode criar tarefas a partir do conteúdo de seu documento e resumir suas tarefas.

A Tarefa ClickUp é a sua opção gerenciamento de tarefas quando chegar a hora de uma nova tarefa. Você pode organizar, planejar, definir lembretes e colaborar com mais de 35 modelos totalmente personalizáveis.

Automatize suas tarefas manuais repetitivas com Automação do ClickUp e reduzir possíveis erros.

Automatize o implementação de SOPs para os membros da sua equipe - atribua tarefas, publique comentários, mova status e muito mais com uma ferramenta de criação de processos e centenas de possibilidades.

Criar automações personalizadas que disparam com base em gatilhos e condições de sua escolha no ClickUp

Os melhores recursos do ClickUp:

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

ClickUp AI : Gere ideias e faça as coisas mais rapidamente. Com a IA, seu resultado de trabalho parece melhor e mais rápido, especialmente com funções de brainstorming de ideias

: Gere ideias e faça as coisas mais rapidamente. Com a IA, seu resultado de trabalho parece melhor e mais rápido, especialmente com funções de brainstorming de ideias ClickUp Whiteboard : Trabalhe com sua equipe nessa tela digital para fazer brainstorming de ideias e planejar projetos. Deixe comentários em documentos, atribua tarefas e mencione pessoas

: Trabalhe com sua equipe nessa tela digital para fazer brainstorming de ideias e planejar projetos. Deixe comentários em documentos, atribua tarefas e mencione pessoas Criador de fluxo de trabalho do ClickUp: Personalize seus fluxos de trabalho. Defina os status das tarefas e adicione campos personalizados a elas. O construtor de automação personalizada ajuda a otimizar seus fluxos de trabalho

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

Formulários do ClickUp: Crie formulários personalizados para coletar informações específicas dos membros da sua equipe, clientes ou partes interessadas. Personalize e colete vários tipos de dados, como feedback, requisitos de projeto, atualizações de tarefas ou quaisquer outros detalhes relevantes para o seu fluxo de trabalho usando a lógica condicional

Limitações do ClickUp:

O ClickUp pode não funcionar rapidamente em alguns telefones celulares (ainda)

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Avaliações e classificações do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é um software de gerenciamento conhecido especificamente por seus recursos de automação. Faça detalhamentos profundos em cada um de seus processos de fluxo de trabalho com insights importantes sobre métricas de processos e relatórios personalizados.

A criação até mesmo dos fluxos de trabalho mais avançados no Kissflow requer pouca ou nenhuma experiência em codificação. No entanto, talvez você precise de habilidade técnica para navegar em alguns recursos avançados.

Melhores recursos do Kissflow:

Lógica condicional : Crie regras que acionem diferentes fluxos e tarefas

: Crie regras que acionem diferentes fluxos e tarefas Permissão de colaboração flexível : Controle quem pode iniciar um processo e quais dados os usuários podem ver ou editar em cada etapa

: Controle quem pode iniciar um processo e quais dados os usuários podem ver ou editar em cada etapa Integrações : Integre perfeitamente mais de trinta ferramentas de gerenciamento e tenha tudo o que você precisa para trabalhar na ponta dos dedos

: Integre perfeitamente mais de trinta ferramentas de gerenciamento e tenha tudo o que você precisa para trabalhar na ponta dos dedos Criador de formulários : Crie e automatize formulários com um construtor intuitivo de arrastar e soltar

: Crie e automatize formulários com um construtor intuitivo de arrastar e soltar Designer de fluxo de trabalho: Crie a sequência perfeita de ações com ramificações paralelas, etapas condicionais e similares

Limitações do Kissflow:

O software contém muitos bugs que podem atrasar seu trabalho e sua produtividade

O plano básico é caro, e as pequenas empresas podem não ter condições de pagar por ele

Preços do Kissflow:

Basic: US$ 1.500 por mês

US$ 1.500 por mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e classificações do Kissflow:

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (39 avaliações)

3. Segunda-feira

via Segunda-feira O Monday é outra ferramenta eficiente de gerenciamento de processos para simplificar os processos de trabalho. Seu painel de controle facilita a delegação de tarefas, o acompanhamento do progresso e a integração de ferramentas.

O Monday permite agilizar a colaboração entre os membros da sua equipe, especialmente com o recurso que usa status coloridos para ajudar na comunicação visual. A interface de usuário amigável e automação de tarefas qualificam o Monday como uma alternativa válida para o Process Street.

Melhores recursos do Monday:

Dashboard : Fique de olho no progresso de suas tarefas aqui mesmo. Isso é fundamental para tomar decisões bem informadas ao configurar fluxos de trabalho

: Fique de olho no progresso de suas tarefas aqui mesmo. Isso é fundamental para tomar decisões bem informadas ao configurar fluxos de trabalho Integrações : Integre-se a mais de 200 ferramentas de produtividade e de gerenciamento de processos de negócios

: Integre-se a mais de 200 ferramentas de produtividade e de gerenciamento de processos de negócios Automação : Programe notificações, automatize e-mails e configure reuniões facilmente. Você também receberá atualizações em tempo real à medida que cada tarefa for concluída

: Programe notificações, automatize e-mails e configure reuniões facilmente. Você também receberá atualizações em tempo real à medida que cada tarefa for concluída Workdocs: Simplifique a forma como você colabora e executa ideias e fluxos de trabalho

Limitações de segunda-feira:

O aplicativo móvel não é funcional; você só pode acessá-lo pela Web

Preços de segunda-feira:

Gratuito

Basic: US$ 8 por mês por usuário

US$ 8 por mês por usuário Standard: $10 por mês por usuário

$10 por mês por usuário Pro: $16 por mês por usuário

$16 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Monday comentários e classificações:

G2: 4,7/5 (8000+ avaliações)

4,7/5 (8000+ avaliações) Capterra: 4,6/5(4000+ avaliações)

4. ProcessMaker

via ProcessMaker O ProcessMaker é uma ferramenta de automação completa para empresas que precisam de software de gerenciamento de processos de negócios (BPM).

Integre o monitoramento de processos em tempo real, o roteamento de processos ou a unificação de dados enquanto colabora com os membros da equipe.

O ProcessMaker funciona bem para personalizar repositórios de processos e projetos de processos. Você pode até mesmo gerar documentos, como faturas para aprovação, recibos e contratos. Esse software funciona on-line e off-line.

Melhores recursos do ProcessMaker:

Flexibilidade de personalização : Gera qualquer documento em qualquer estilo. Totalmente personalizável para projetar seu processo em qualquer modo. Se você não for um programador, as opções low-code e no-code o ajudarão a personalizar como desejar. Se você tiver habilidades de programação, a recompensa será maior com a personalização avançada.

: Gera qualquer documento em qualquer estilo. Totalmente personalizável para projetar seu processo em qualquer modo. Se você não for um programador, as opções low-code e no-code o ajudarão a personalizar como desejar. Se você tiver habilidades de programação, a recompensa será maior com a personalização avançada. Gerenciamento de processos e tarefas : A visão geral, a análise e o monitoramento em tempo real dos processos são facilitados

: A visão geral, a análise e o monitoramento em tempo real dos processos são facilitados Colaboração: Unifique o acesso a documentos e ative o roteamento de processos para facilitar a colaboração

Limitações do ProcessMaker:

Requisitos de codificação: O software requer um certo nível de conhecimento técnico de codificação para poder usar seus recursos adequadamente

Preços do ProcessMaker:

Plataforma: US$ 1475 por mês

US$ 1475 por mês Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e classificações do ProcessMaker:

G2: 4,3/5 (200+reviews)

4,3/5 (200+reviews) Capterra: 4,4/5 (198 avaliações)

5. SweetProcess

via SweetProcess O SweetProcess é um sistema de gerenciamento de projetos desenvolvido para otimizar processos, procedimentos e tarefas de documentos. Use-o para reforçar o foco em prioridades no gerenciamento do fluxo de trabalho.

A interface exclusiva influencia a forma como você cria, colabora e refina os processos dentro da sua equipe. Ele facilita a criação, a correção, o gerenciamento e a edição de processos de negócios para aumentar a produtividade.

Você encontrará um novo guia do usuário - um manual prático para novos usuários que desejam navegar na plataforma.

Os melhores recursos do SweetProcess:

Rastreamento de tempo : Atribua tarefas à sua equipe e acompanhe automaticamente a atividade e o tempo desde o início da tarefa até a sua conclusão

: Atribua tarefas à sua equipe e acompanhe automaticamente a atividade e o tempo desde o início da tarefa até a sua conclusão Sugestão: Ofereça sugestões sobre qualquer conteúdo e tarefas descartadas

Limitações do SweetProcess:

A integração com outras ferramentas é mínima

Preços do SweetProcess:

Básico: US$ 99 por mês

Análise e classificação da SweetProcess:

G2: classificações insuficientes

classificações insuficientes Capterra: classificações insuficientes

6. Pipefy

via Pipefy O Pipefy é um software de automação gerenciamento de processos software desenvolvido para ajudá-lo a simplificar as cargas de trabalho do projeto. Você tem poucas ou nenhuma limitação para personalizar a aparência dos seus processos de fluxo de trabalho, sem nenhum conhecimento de programação.

Sua automação de gerenciamento de projetos é altamente eficaz, pois você pode criar processos altamente complexos em minutos. Escolha entre centenas de modelos de fluxo de trabalho pré-criados para personalizar seu trabalho e começar a trabalhar.

Melhores recursos do Pipefy:

Gerenciamento de SLA : Mantenha o controle dos prazos com a função de alerta. O SLA ajuda a decidir quanto tempo um card pode ficar em uma fase do seu fluxo de trabalho ou passar por todo o processo. Defina uma data de vencimento ou mantenha o controle da data de conclusão esperada de cada tarefa

: Mantenha o controle dos prazos com a função de alerta. O SLA ajuda a decidir quanto tempo um card pode ficar em uma fase do seu fluxo de trabalho ou passar por todo o processo. Defina uma data de vencimento ou mantenha o controle da data de conclusão esperada de cada tarefa Automação avançada : Acione automaticamente uma ação se um evento ou ação predefinida for executado.

: Acione automaticamente uma ação se um evento ou ação predefinida for executado. Banco de dados seguro : Proteja os dados pessoais ou da organização à medida que você cria fluxos de trabalho automatizados e eficientes

: Proteja os dados pessoais ou da organização à medida que você cria fluxos de trabalho automatizados e eficientes Sem desenvolvimento de código : Um novo usuário poderá automatizar processos de negócios usando as ferramentas de arrastar e soltar

: Um novo usuário poderá automatizar processos de negócios usando as ferramentas de arrastar e soltar Gerenciamento de recrutamento: Lide com a contratação de novos funcionários, a integração, o desligamento e o rastreamento de suas solicitações

Limitações do Pipefy:

Muitos usuários reclamam de atrasos no software

Preços do Pipefy:

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: $20 por mês por usuário

$20 por mês por usuário Enterprise: $34 por mês por usuário

Comentários e avaliações do Pipefy:

G2: 4,6/5 (216 avaliações)

4,6/5 (216 avaliações) Capterra: 4,6/5(304 avaliações)

7. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta eficaz de gerenciamento de processos com mais de 200 integrações para criar, atribuir e compartilhar projetos com facilidade. Para economizar tempo, mapeie projetos em grupo e atribua marcos para dividir fluxos de trabalho complexos em subtarefas.

Melhores recursos da Asana:

Multi-homing : Toda atualização feita em uma tarefa pertencente a vários projetos reflete em todos os projetos

: Toda atualização feita em uma tarefa pertencente a vários projetos reflete em todos os projetos Personalização : Altamente flexível quando você está pronto para personalizar campos, regras e formulários

: Altamente flexível quando você está pronto para personalizar campos, regras e formulários Rastreamento e visualização eficazes : A visualização de cronograma da Asana facilita o monitoramento eficiente de cronogramas, dependências e prazos

: A visualização de cronograma da Asana facilita o monitoramento eficiente de cronogramas, dependências e prazos Chat da Asana: Envie mensagens e inicie conversas com os membros da equipe sobre tarefas ou observações sobre qualquer coisa. Todas as mensagens/conversas enviadas a você também serão exibidas em sua caixa de entrada

Limitações da Asana:

Infelizmente, não é possível atribuir vários membros da equipe à mesma tarefa. A Asana permite apenas uma pessoa por tarefa

A Asana não monitora seu tempo. Ela dá menos atenção aos relatórios de tarefas

Preços da Asana:

Basic: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Premium: $10,99 por mês por usuário

$10,99 por mês por usuário Business: US$ 24,99 por mês por usuário

Críticas e classificações da Asana:

G2: 4,5/ 5 (mais de 9.000 avaliações)

4,5/ 5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.4 /5 (mais de 12.000 avaliações)

8. Automação de liga metálica

via Automação de ligas O Alloy Automation é um software projetado para gerenciar fluxos de trabalho de dados complexos. Se você deseja criar integrações em tempo real e baseadas em acesso dentro da sua equipe, o Alloy o ajuda a garantir um modelo de dados exclusivo para administrar seus negócios sem problemas.

Ele funciona perfeitamente para criar, executar e monitorar fluxos de trabalho complicados processos de trabalho . Se você preferir um alto nível de personalização do fluxo de trabalho, o Alloy faz exatamente isso com seus processos e integrações.

Melhores recursos do Alloy Automation:

Integração de alto nível: O software suporta mais de 220 integrações para que você possa extrair dados brutos de milhares de APIs compatíveis

O software suporta mais de 220 integrações para que você possa extrair dados brutos de milhares de APIs compatíveis Gerenciador de instalação : Use um único painel para acompanhar todas as instalações exclusivas e configurar versões por usuário

: Use um único painel para acompanhar todas as instalações exclusivas e configurar versões por usuário Etiquetagem em branco e personalização: Personalize tudo de acordo com o gosto de sua marca e combine a interface modal do Alloy com as cores de sua marca

Limitações da automação do Alloy:

Há muitos aspectos técnicos, o que torna as integrações específicas bastante complicadas se você não for um programador

Preços da Alloy Automation:

Gratuito

Equipe: US$ 50 por mês

US$ 50 por mês Plano empresarial: Preços personalizados

Comentários e classificações do Alloy Automation:

G2: 4,2/5 (23 avaliações)

4,2/5 (23 avaliações) Capterra: Avaliações insuficientes

9. Nintex

via Nintex A Nintex é uma mapeamento de processos e ferramenta de gerenciamento que facilita o o fluxo de trabalho da equipe automação de processos. Ele ajuda você a criar mapas de processos complexos, gráficos do Visio e documentos de procedimentos.

A propriedade e a colaboração do processo são importantes quando gerenciar fluxos de trabalho e a Nintex oferece as ferramentas certas para isso. As ferramentas de feedback do software também são adequadas para promover a colaboração e a responsabilidade.

Melhores recursos do Nintex:

Modelagem de processos : Maior flexibilidade para os membros da equipe técnica que desejam documentar processos complexos com BPMN

: Maior flexibilidade para os membros da equipe técnica que desejam documentar processos complexos com BPMN Automação : Crie fluxos de trabalho avançados em minutos com apenas alguns comandos. Progrida tarefas automaticamente, mesmo com conhecimento mínimo de programação

: Crie fluxos de trabalho avançados em minutos com apenas alguns comandos. Progrida tarefas automaticamente, mesmo com conhecimento mínimo de programação Geração de documentos: Gere contratos, pedidos, faturas vencidas e vários outros formatos de documentos personalizados e em conformidade quando você integra uma fonte de dados

Limitações do Nintex:

As pequenas empresas podem considerá-lo caro

Preços do Nintex:

Premium: US$ 50.000 por ano

US$ 50.000 por ano Pro: US$ 25.000 por ano

US$ 25.000 por ano Custom: Preços personalizados

Avaliações e classificações da Nintex:

G2: 4,2/5 (910 avaliações)

4,2/5 (910 avaliações) Capterra: 4,1/5 (82 avaliações)

10. Trainual

via Treinamento O Trainual é principalmente uma plataforma de treinamento, e não uma ferramenta de gerenciamento de processos.

O Trainual ajuda a organizar e oferecer sessões de treinamento para funcionários novos e existentes. A plataforma é particularmente eficaz para atualizar rapidamente os novos contratados.

As sessões de treinamento são apresentadas como imagens e vídeos memoráveis para envolver os usuários. Essa abordagem torna a integração mais agradável e melhora a retenção - o Trainual simplifica os processos de treinamento, eliminando a necessidade de métodos manuais ou tradicionais.

Melhores recursos do Trainual:

A plataforma permite que os usuários documentem e centralizem seus procedimentos operacionais padrão (SOPs) e processos. Crie umbase de conhecimento que os membros da equipe possam acessar

Recurso de dispositivos móveis: Acesse o treinamento em seus dispositivos móveis

Limitações do treinamento:

O preço pode não ser amigável para pequenas empresas

Localizar e consultar os Trainuals anteriores pode ser complicado, a menos que você se lembre de "favoritá-los" antes de concluir o treinamento

Preços do Trainual:

Pequenas empresas: US$ 250 por mês

US$ 250 por mês Negócios em crescimento : $417 por mês

: $417 por mês Ilimitado: Preços personalizados

Avaliações e classificações do Trainual:

G2: 4,7/5 (500 avaliações)

4,7/5 (500 avaliações) Capterra: 4,8/5(428 avaliações)

A melhor alternativa ao Process Street para a automação de seus negócios

Ao administrar uma empresa, um desafio constante é descobrir como usar a tecnologia para melhorar as coisas e, ao mesmo tempo, manter o toque humano. Quanto você automatiza e o que você mantém sob supervisão humana?

É muito importante incentivar a colaboração, novas ideias e aprimoramentos e manter-se atualizado sobre as necessidades dos clientes. Essas são as marcas registradas de uma empresa eficiente e bem-sucedida.

As alternativas da Process Street fornecem processos funções de gerenciamento que o ajudam a monitorar projetos e a alcançá-los, tornando seus fluxos de trabalho mais eficientes.

Mas se você ainda não tem certeza sobre a melhor alternativa ao Process Street, o ClickUp é amplamente utilizado por milhares de empresas que criam, gerenciam e otimizam seus projetos com ele. Registrar-se hoje gratuitamente.