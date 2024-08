Lean vs. Agile: qual é a diferença? 2024

_Confuso entre Agile e Lean?

Se você já leu sobre o métodos de gerenciamento de projetos se você já ouviu falar de estruturas como Lean e Agile... muito!

E, embora essas duas abordagens sejam frequentemente usadas juntas, elas são duas metodologias de gerenciamento de projetos muito diferentes.

_Então, quais são elas?

mais importante ainda, como a metodologia Lean **_diferente da _Agile _?

Neste artigo, analisaremos os dois métodos em detalhes e abordaremos suas diferenças em termos de abordagem, objetivos e muito mais. Também destacaremos o melhor software de gerenciamento de projetos que o ajudará a gerenciar projetos Lean e Ágil com eficiência.

Vamos começar!

Lean vs. Agile: um breve histórico

Primeiro, veremos como essas duas metodologias surgiram.

Afinal de contas, as diferenças entre Lean e Agile começam aqui.

1. Ágil

Na década de 1980, os programadores de computador usavam abordagens de desenvolvimento tradicionais, como o Metodologia Waterfall para gerenciar seus projetos de desenvolvimento de software. Esse processo não só consumia muito tempo, como também era caro.

como?

O mundo do desenvolvimento de software estava crescendo rapidamente.

E o crescimento geralmente significa adaptar-se às mudanças.

Em Waterfall, o desenvolvimento de um produto pode levar meses e, às vezes, anos. Portanto, quando o software ou produto é lançado, ele já está desatualizado em relação às necessidades atuais.

Para superar isso, foi escrito o Manifesto Ágil.

E a metodologia Agile foi criada com base nos 4 valores e 12 princípios descritos no Manifesto Agile.

O Agile ajuda as equipes a se adaptarem melhor às mudanças, envolvendo as partes interessadas em todo o processo. Dessa forma, há melhor planejamento, desenvolvimento e implantação de software funcional.

2. Enxuto

Na década de 1970, Taiichi Ohno desenvolveu um sistema conhecido como Sistema Toyota de Produção (TPS). Seu objetivo era reduzir os custos de estoque e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos de automóveis, eliminando qualquer tipo de desperdício.

O TPS foi inspirado no sistema de gerenciamento de estoque em mercearias e usava sinais visuais para indicar as necessidades de estoque exatamente quando os itens eram necessários. Isso reduziu o desperdício geral e otimizou todo o processo de produção.

Esse sistema foi então usado para formar os princípios da manufatura enxuta.

mas como o desenvolvimento de software enxuto entrou em cena?

Mary e Tom Poppendiek escreveram um guia abrangente para o desenvolvimento de software, inspirado nos princípios da manufatura enxuta.

Vamos agora dar uma olhada no que são exatamente o Lean e o Agile.

O que é a metodologia ágil? Agile é uma metodologia de desenvolvimento de software que ajuda a desenvolver projetos com uma abordagem iterativa.

Diferentemente da metodologia tradicional de gerenciamento de projetos, na abordagem Agile, um grande projeto é dividido em ciclos de desenvolvimento mais curtos, conhecidos como sprints. Cada sprint geralmente dura de 2 a 4 semanas.

Veja a seguir um exemplo que ilustra esse princípio ágil:

Digamos que você esteja construindo um robô.

Em um método tradicional de gerenciamento de projetos, como o Waterfall, você pode levar meses para planejar e desenvolver o robô antes de finalmente implantá-lo.

Isso poderia levar a uma situação em que o recurso de IA, que você achava muito legal, acabasse sendo inútil. O que o cliente realmente queria era um robô com equilíbrio perfeito.

Com a metodologia Agile, isso poderia ter sido evitado.

como?

No método Agile, os clientes participam ativamente do processo de desenvolvimento. Ao final de cada sprint, eles fornecem feedback, e o Equipe ágil implementa as alterações necessárias no próximo ciclo.

Esse aprimoramento contínuo deixa menos espaço para erros, ajudando você a criar um robô que atenda às necessidades de seus clientes perfeitamente.

Saiba como Especialistas em Agile implementam _o processo de gerenciamento de projetos Agile em seus fluxos de trabalho

O que é a metodologia Lean?

O desenvolvimento de software enxuto é baseado nos princípios da metodologia enxuta.

A sete princípios da metodologia Lean são:

Eliminar o desperdício

Construir qualidade

Criar conhecimento

Adiar o compromisso

Entregar rapidamente

Respeitar as pessoas

Otimizar o todo

Cada princípio do Lean visa otimizar o processo de produção por meio da eliminação do desperdício. Ele também tenta minimizar os riscos e, ao mesmo tempo, maximizar o valor para o cliente.

_Espere... o que significa "eliminar o desperdício"?

Eliminar o desperdício refere-se à remoção de tudo o que não agrega valor ao processo.

Isso pode ser qualquer coisa, desde reuniões e documentação desnecessárias até métodos ineficientes.

Principais diferenças entre o ágil e o enxuto

Agora que você sabe o que o método Agile e a abordagem Lean envolvem, já percebeu que eles são diferentes, certo?

Para deixar as coisas mais claras, aqui está uma lista detalhada das principais diferenças entre o Agile e o Lean:

1. Diferenças na metodologia

Não há surpresas aqui.

Essa é a diferença mais significativa entre a metodologia ágil e o pensamento enxuto.

A. Metodologia ágil

O processo ágil lida com a otimização do processo de desenvolvimento de um projeto. Seu objetivo é tornar o processo flexível, transparente e adaptável.

_Por quê?

O desenvolvimento ágil valoriza o aperfeiçoamento contínuo e clientes satisfeitos.

Para isso, um projeto Agile passa por ciclos de desenvolvimento iterativos (sprints) e a equipe Agile envolve ativamente o cliente do início ao fim.

B. Metodologia Lean

A abordagem Lean gira em torno da otimização do processo de produção. Trata-se de minimizar o risco e eliminar o desperdício (produção enxuta).

De fato, "eliminar o desperdício" é um dos primeiros princípios do método Lean.

Como você exclui tudo o que não contribui para o resultado final do projeto, o processo de produção é automaticamente reduzido e se torna eficiente. Isso faz com que você economize muito dinheiro e tempo valiosos no longo prazo.

2. Diferenças na abordagem

Embora os métodos Lean e Agile sejam excelentes abordagens de desenvolvimento de software, eles diferem ligeiramente em sua abordagem ao desenvolvimento:

A. Abordagem ágil

Na prática ágil, um projeto é desenvolvido em ciclos curtos, incrementais e iterativos ou sprints.

O método iterativo e incremental refere-se à divisão de um projeto em várias fases, cada uma composta de planejamento, implementação, teste e avaliação. Esse processo é repetido até que você alcance o resultado desejado.

B. Abordagem enxuta

A abordagem Lean visa introduzir pequenas mudanças incrementais no processo de fabricação para aumentar a eficiência. Embora isso possa resultar em ciclos de desenvolvimento mais curtos, não é o foco principal do Lean.

3. Diferenças nos cronogramas do projeto

Embora os métodos Lean e Ágil tenham como objetivo entregar o produto o mais cedo possível, seus cronogramas de projeto são diferentes:

A. Linha do tempo do projeto ágil

Um projeto ágil ou Equipe Scrum trabalha em ciclos curtos para entregar rapidamente. Cada ciclo ou sprint geralmente dura de 2 a 4 semanas.

B. Cronograma do projeto Lean

As equipes Lean reduzem o cronograma do projeto ao otimizar o fluxo do processo. Elas geralmente limitam o trabalho em processo, o que reduz o cronograma geral do projeto. No entanto, ao contrário do Agile, não há um prazo específico.

4. Diferenças na equipe

Os métodos Lean e Agile seguem estruturas de equipe diferentes:

A. Equipe ágil

Uma equipe ágil é uma pequena equipe auto-organizada, indivíduos multifuncionais .

_O que isso significa?

Auto-organizada : as equipes decidem sozinhas como fazer o trabalho

: as equipes decidem sozinhas como fazer o trabalho Multifuncional: os membros da equipe têm várias áreas de especialização, mas trabalham em prol de um objetivo comum

A equipe é formada por membros como um gerente de produto (proprietário do produto), um Treinador ágil ou Mestre do Scrum desenvolvedores, analistas de negócios, etc.

B. Equipe Lean

Em Gerenciamento de projetos enxutos se o projeto for concluído, você formará várias equipes Lean, compostas por membros de departamentos relevantes.

Cada equipe é chefiada por um líder de equipe que gerencia sua respectiva equipe e projetos individuais. Embora os membros da sua equipe Lean devam ser capazes, eles não precisam necessariamente ser auto-organizados e multifuncionais.

5. Diferenças no objetivo geral

Os métodos ágeis de desenvolvimento Lean se esforçam para atingir objetivos diferentes:

A. Objetivo ágil

No desenvolvimento ágil, a meta é criar algo que atenda aos requisitos do usuário final ou das partes interessadas.

B. Meta Lean

Para Desenvolvimento enxuto no desenvolvimento lean, o objetivo é eliminar qualquer processo que não agregue valor ao desenvolvimento do produto.

6. Diferenças na área de foco

Veja como o Agile Lean difere um do outro:

A. Área de foco do Agile

O desenvolvimento ágil concentra-se no escopo do projeto e no valor para o cliente.

No desenvolvimento ágil de software, o escopo de um produto de software refere-se a seus recursos e funcionalidades. O valor para o cliente é priorizado, pois, ao final de cada sprint, você recebe feedback e implementa alterações no próximo ciclo.

B. Área de foco do Lean

Por outro lado, o desenvolvimento de software enxuto trata de melhorar o fluxo e a qualidade do processo.

O foco está no aprimoramento do processo e na qualidade (a meta é zero defeitos).

Isso geralmente é obtido por meio de uma abordagem conhecida como mapeamento do fluxo de valor.

o que é o mapeamento do fluxo de valor? Mapeamento do fluxo de valor é um método usado para visualizar a série de eventos entre a criação do produto e a entrega ao cliente.

Relacionado:_ **Ferramentas de desenvolvimento de software

Agile vs. Lean: quais são as semelhanças?

Saiba por que as pessoas costumam agrupar a estrutura ágil e o Lean juntos?

É porque ambas as metodologias compartilham valores, como a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças.

Aqui estão algumas outras semelhanças entre o Lean Agile:

Melhoria contínua : ambas as metodologias se concentram na inspeção regular do método de trabalho para possíveis melhorias

: ambas as metodologias se concentram na inspeção regular do método de trabalho para possíveis melhorias Valor para o cliente priorização : seja o envolvimento ativo do Agile com o feedback do cliente ou o foco do Lean na entrega de qualidade, ambos têm como objetivo fornecer maior valor para o cliente

: seja o envolvimento ativo do Agile com o feedback do cliente ou o foco do Lean na entrega de qualidade, ambos têm como objetivo fornecer maior valor para o cliente Cronogramas eficientes : A metodologia Agile implementa produtos em versões frequentes, enquanto no gerenciamento de projetos Lean o processo de desenvolvimento envolve o menor número possível de etapas. Ambas as abordagens se concentram em manter a eficiência.

: A metodologia Agile implementa produtos em versões frequentes, enquanto no gerenciamento de projetos Lean o processo de desenvolvimento envolve o menor número possível de etapas. Ambas as abordagens se concentram em manter a eficiência. Fluxo contínuo de resultados: com o processo de desenvolvimento dividido em partes, o Agile fornece continuamente valor em incrementos, enquanto o Lean continua fornecendo resultados com a eliminação constante de desperdícios

Como gerenciar projetos ágeis e enxutos com eficiência

_Então, como você vai gerenciar o Agile e o Lean?

Com o ferramentas ágeis certas é claro!

Hum... não. Você não pode usar qualquer ferramenta!

Para gerenciar projetos com agilidade, você precisa de um software de gerenciamento de projetos adequado.

Normalmente, um software de gerenciamento de projetos deve ser capaz de:

Gerenciar tarefas e projetos

Automatizar fluxos de trabalho

Facilitar colaboração remota da equipe * Integrar com várias ferramentas de espaço de trabalho

Além disso, seja o Agile, o Metodologia Scrum se você tiver uma metodologia de gerenciamento de projetos como Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma ou qualquer outra, seu software deve ser capaz de lidar com ela.

_Por quê?

Cada metodologia exige funcionalidades separadas de suas ferramentas.

Além disso, não é como se cada equipe escolhesse uma abordagem e se mantivesse fiel a ela para sempre!

Portanto, não é possível comprar um software novo cada vez que sua equipe usa uma metodologia de gerenciamento de projetos diferente.

Felizmente, você tem ferramentas poderosas como o ClickUp para lidar eficientemente com todas as suas tarefas e projetos, independentemente da metodologia que preferir.

**Mas o que é o ClickUp?

ClickUp é o maior site de software de gerenciamento de projetos Lean Agile mais bem avaliado do mundo . Se você precisa de ajuda para:

Implementar Agile, Lean, Scrum , Kanban , Extreme Programming ou qualquer outra metodologia

Acompanhe todos os seus projetos de desenvolvimento de software ágil

Gerencie uma equipe Agile ou várias equipes Lean

Programar o planejamento de sprint e outros Reuniões do Scrum O ClickUp é o único software de que você precisa!

Vamos ver como o ClickUp pode ajudá-lo a se adaptar às técnicas Lean e Agile:

1. Status de tarefas personalizadas para diferentes estágios do projeto

Cada projeto requer seu próprio conjunto de status.

Por exemplo, um engenheiro de software pode ter estágios como "Git Upload" e "Debugging" para seu projeto Lean UX. Em contrapartida, um projeto de desenvolvimento de conteúdo pode ter etapas como "Edição" e "Verificação de qualidade".

Com o recurso Custom Statuses do ClickUp, isso não será um problema.

Esse software permite que você crie status personalizados que reflitam com precisão as necessidades do seu projeto. Seja tão descritivo e criativo quanto você quiser!

Uma rápida olhada no status de uma tarefa é suficiente para determinar em que estágio ela se encontra. Dessa forma, um líder de equipe ou qualquer pessoa que trabalhe no projeto pode verificar instantaneamente como está o andamento.

2. Defina metas para alcançar seus sprints

Independentemente da metodologia de gerenciamento de projetos que preferir, você terá vários objetivos do projeto como "desenvolver 20% do produto no sprint 1" ou "aumentar o tráfego do site em 10%".

Então, como você as controla?

Três palavras: ClickUp'sObjetivos recurso !

As metas são contêineres de alto nível que podem ser divididos em alvos menores e mensuráveis.

Escolha entre uma variedade de unidades para medir uma Meta, como:

Moeda: uma quantia de dinheiro

uma quantia de dinheiro Número: um intervalo de números de 0 a infinito

um intervalo de números de 0 a infinito Tasks: uma lista de tarefas que você deve concluir para atingir a meta

uma lista de tarefas que você deve concluir para atingir a meta Verdadeiro/Falso: apenas dois resultados possíveis (feito ou não feito)

3. Colaboração em comentários e visualização de bate-papo

_Acenar com a cabeça e respostas de uma só palavra não contribuem para uma boa conversa, não é mesmo?

Para ajudar as equipes a se comunicarem de forma eficiente, cada tarefa do ClickUp vem com um espaço Comment dedicado.

Isso ajuda a facilitar toda a comunicação relacionada ao projeto dentro da equipe Lean ou Scrum.

Use essa seção para:

Trocar informações relacionadas ao projeto

Marcar membros para destacar comentários importantes

Lidar com problemas e impasses com o contexto certo

Compartilhar arquivos e links relevantes em qualquer seção de tarefa

Atribuir comentários a membros específicos da equipe para garantir que não passem despercebidos

Para melhorar colaboração e formação de equipes use o Visualização do bate-papo para ter conversas não relacionadas a nenhuma tarefa.

4. Automação de fluxo de trabalho para automatizar mais de 50 tarefas repetitivas

_É provável que você lide com toneladas de tarefas manuais repetitivas todos os dias

_E temos certeza de que essas também são as tarefas que você mais odeia realizar

Mas não se preocupe. ClickUp'sAutomação recurso traz toneladas de automações de tarefas para seu local de trabalho para resolver isso.

Você pode usá-lo facilmente para automatizar tarefas repetitivas, o que economiza seu tempo e libera seus recursos para tarefas que realmente precisam deles.

Veja como funciona a automação do fluxo de trabalho do ClickUp:

Se a acionador acontecer e uma condição for verdadeira, uma ação específica será executada automaticamente.

Esse software versátil oferece 50+ Automações pré-construídas para ajudá-lo a entrar no carro.

Algumas delas são:

Quando o status de uma tarefa é alterado, ele muda automaticamente o responsável

Aplicar um modelo ao criar uma tarefa

Atualizar a prioridade da tarefa quando sua lista de verificação for limpa

Alterar tags quando o prazo de uma tarefa chegar ao fim

Arquivar uma tarefa quando sua prioridade for alterada

Você pode até mesmo criar suas próprias automações personalizadas para atender às suas necessidades.

5. Painéis para visões gerais visuais de seu projeto ClickUp's Painéis de controle

fornecem visões gerais rápidas de seus projetos de desenvolvimento de software ágil ou enxuto. _Sorta como o centro de controle de missão de uma nave espacial

_O benefício?

Um líder de equipe ou até mesmo toda a sua equipe Scrum pode ter uma ideia clara de tudo o que está acontecendo no espaço de trabalho.

Para obter o máximo de flexibilidade, personalize seu Dashboard com vários gráficos, como:

Gráficos de velocidade : destaca a taxa de conclusão de suas tarefas

destaca a taxa de conclusão de suas tarefas Gráficos de queima **Mostra a quantidade de trabalho já concluída em um projeto

Gráficos Burndown **Exibe a quantidade de trabalho restante em um projeto

Gráficos de fluxo cumulativo **Visualize como o projeto está progredindo ao longo do tempo

6. Gráficos de Gantt para monitorar facilmente o cronograma do projeto

_Cansado de usar uma planilha para monitorar os cronogramas ou o progresso do seu projeto?

Diga adeus à mentalidade dos anos 90! ClickUp'sGráficos de Gantt são perfeitos para acompanhar e gerenciar a linha do tempo do seu projeto.

Uma rápida olhada no seu gráfico de Gantt é suficiente para determinar se as coisas estão no caminho certo ou não.

A melhor parte?

Esses gráficos de Gantt vêm com vários recursos automatizados.

Eles podem:

Reajustar automaticamente as dependências das tarefas quando você reprograma itens

Comparar o progresso esperado com o atual do projeto

Calcular a porcentagem de progresso do projeto com base nas tarefas concluídas/total de tarefas

Calcular o caminho crítico para identificar as tarefas a serem priorizadas

Ajuda comGerenciamento ágil do fluxo de trabalho

Conclusão

Certamente, as práticas Lean e Ágil diferem em vários aspectos.

No entanto, embora cada metodologia de desenvolvimento seja perfeita para um tipo diferente de projeto, você ainda precisará do software de gerenciamento de projetos certo para gerenciar tudo.

Felizmente, tudo o que você precisa fazer é usar o ClickUp, o melhor software Agile e Lean do mercado!

Desde ajudar você a seguir o Mentalidade ágil para aumentar a agilidade de seus negócios, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Então, por que não registrar-se gratuitamente hoje mesmo e acelere suas atividades de gerenciamento de projetos?