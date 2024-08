Você já pensou em como uma metodologia de gerenciamento de projetos pode ajudar você e sua equipe a obter sucesso a longo prazo?

Se você está pensando: "Não trabalho em setores como tecnologia ou construção, portanto, isso não se aplica a nós", lembre-se do último projeto em que trabalhou. A equipe se sentiu motivada? Produtiva do início ao fim? Ou todos os dias eram assim? ⬇️

Canal 4 via GIPHY Nós entendemos. Como gerente de projetos é difícil entregar projetos com orientações muitas vezes pouco claras dos clientes e das partes interessadas, muito menos gerenciar o processo no meio. Gerenciamento de projetos os métodos de gerenciamento de projetos estabelecem um sistema de princípios, processos padrão e controle para gerenciar projetos multifacetados que vêm em todas as formas e requisitos - em todos os setores

Ao final deste artigo, você aprenderá:

Como otimizar as cinco fases do ciclo de vida de um projeto

As 18 principais metodologias de gerenciamento de projetos usadas em diversas regiões geográficas

Recursos recomendados no ClickUp para metodologias específicas de gerenciamento de projetos

Convidamos você a trocar os processos confusos, complicados e inflexíveis por metodologias comprovadas para alavancar ferramentas de gerenciamento de projetos e várias técnicas para o sucesso. ⚙️⚖️🚀

As 5 fases do ciclo de vida de um projeto

Quer você seja um gerente de projetos novo ou experiente, vamos relembrar as cinco fases fundamentais do ciclo de vida de um projeto fases do ciclo de vida do projeto que você precisa saber para executar projetos bem-sucedidos. Isso o ajudará em sua decisão de escolher a metodologia correta de gerenciamento de projetos.

👾 Fase 1: Iniciação

Um projeto sempre começa com uma conversa. Quando você sai da primeira reunião com um cliente ou parte interessada você deve entender completamente o objetivo do projeto, INTELIGENTE (específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado), expectativas de comunicação e orçamento.

👾 Fase 2: Planejamento

A fase de planejamento é mais aprofundada do que a determinação do escopo e do cronograma do projeto (que é apenas o começo). Se você estiver usando uma ferramenta de cronograma ou gráfico de Gantt, é fundamental também divulgar esses detalhes importantes do projeto em um carta do projeto :

Estimativas e custos de recursos humanos e de software

Riscos, suposições e bloqueadores em potencial

Dependências

Equipes de projeto (funções e fluxos de trabalho)

Requisitos do processo de mudança

Critérios de sucesso

já mencionamos as dependências?

👾 Fase 3: Execução

As dependências são uma necessidade absoluta para execução controlada do projeto . Se você gosta de tomar café, pula a xícara da manhã e vai direto para o trabalho, é bem provável que torne seu dia um pouco mais difícil do que deveria ser.

Enquanto estiver no caminho para atribuir tarefas individuais, tenha uma discussão aberta com a equipe do projeto sobre o que pode ou não ser iniciado até que uma tarefa específica seja concluída. Você economizar tempo e dinheiro com transparência e preparar todos para o sucesso do início ao fim.

👾 Fase 4: Monitoramento

Os dados são sua métrica principal para gerenciar pessoas e recursos, orçamentos e riscos durante a fase de execução. Certifique-se de estar usando uma ferramenta de produtividade poderosa como ClickUp para saber em que os colaboradores do projeto estão trabalhando e o que precisam fazer em seguida.

Além disso, rastreie metas do projeto e comunicar-se com as partes interessadas e clientes dentro do ClickUp.

👾 Fase 5: Fechamento

Depois que você entregar o finais e resolver as pendências, é vantajoso avaliar o desempenho dos membros da equipe e dos recursos. Esse período de reflexão ajudará a aprimorar o próximo projeto.

_Todos os entregáveis foram concluídos, validados e arquivados?

_Os problemas e riscos foram gerenciados com eficácia?

_Quais processos foram fáceis/desafiadores e o que eles mudariam?

via GIPHY Relate: Exemplos de gerenciamento de projetos !

As 18 principais metodologias de gerenciamento de projetos

Bem-vindo à sua enciclopédia de bolso das 18 principais metodologias de gerenciamento de projetos! 📘

Estrutura Adaptativa de Projetos (APF)

Uma referência à metodologia ágil de gerenciamento de projetos, a estrutura adaptativa de projetos é uma abordagem iterativa para satisfazer as metas e os resultados de um projeto. Ou seja, o plano de um projeto é dividido em iterações (ou ciclos) curtas de tarefas, o que ajuda a estruturar as dependências das tarefas e estabelece prazos claros.

As cinco etapas da estrutura do projeto adaptativo são:

[Escopo do projeto](https://clickup.com/pt-BR/blog/9436/escopo-do-projeto/)2. Análise de requisitos Projeto Desenvolvimento Testes Entrega

Uma fase não pode começar até que a fase anterior esteja concluída

🟢 Prós da cascata

Fácil e familiar de entender para equipes novas e experientes

Não há sobreposição entre as fases do projeto

Prazos claros são determinados e cumpridos no início do projeto

Confira nosso_ **Modelo de gerenciamento em cascata !

🟡 Cons. de cascata

Modelo de comunicação de cima para baixo

Não é adequado para desenvolvimento de software ou projetos complexos

Não é o melhor para projetos contínuos

Seu espaço de trabalho ClickUp pode ser totalmente personalizado para otimizar qualquer metodologia de gerenciamento de projetos para que você possa fazer seu melhor trabalho e levá-lo para onde for. Mude a maneira como você cria e gerencia projetos com o ClickUp hoje mesmo!