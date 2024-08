10 modelos gratuitos de declaração de visão para sua empresa

Desperte a paixão da sua equipe, alinhe seus esforços e estimule um crescimento imparável com uma declaração de visão convincente. Ela é muito ambiciosa? Não quando você está esculpindo o futuro da sua empresa.

Uma declaração de visão pode ser a bússola de sua organização, um farol que indica o caminho, mesmo nos dias mais nebulosos. No entanto, com muita frequência, essa ferramenta estratégica fica atolada em frases genéricas e jargões pouco inspiradores.

É aí que nossos modelos de declaração de visão são úteis.

Elaboramos uma lista de exemplos de declarações de visão para atender a várias necessidades, setores e aspirações. Quer esteja lançando uma startup ou procurando rejuvenescer sua empresa estabelecida, você encontrará algo valioso aqui.

Entre e vamos reimaginar o futuro juntos. Porque, no final das contas, sua visão não se refere apenas ao local para onde você está indo - ela se refere a quem você se tornará ao longo do caminho. Portanto, vamos infundir vida no DNA de sua empresa com uma declaração de visão que ressoe, motive e cative.

O que é um modelo de declaração de visão?

Um modelo de declaração de visão funciona como um projeto ou um guia estruturado para ajudá-lo a mostrar ou fornecer informações sobre as aspirações da sua empresa. Uma boa declaração de visão descreve e apoia suas ideias para projetos futuros, KPIs ou ambições em toda a organização.

O modelo mantém você focado. Ele faz com que você faça as perguntas certas: Qual é o objetivo final de sua empresa? Que impacto você quer ter no mundo? Como você quer que sua organização evolua ao longo dos anos?

Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias. No entanto, eis a questão: uma declaração de visão não deve restringir sua criatividade. Ela deve inspirar, estimular e incendiar a criatividade e a colaboração da equipe. É uma mão amiga. Um guia, não uma corrente.

Ela também pode funcionar como uma declaração de missão para dar a você a liberdade de trabalhar dentro de uma estrutura, permitindo que você forneça uma declaração de visão da empresa que vá além do genérico.

O que faz um bom modelo de declaração de visão?

Vamos detalhar a receita dos melhores exemplos de declaração de visão:

Fomenta o pensamento crítico: As boas declarações de visão não lhe dão uma rota de fuga fácil. Elas estimulam a introspecção profunda, incentivando-o a criar uma visão única e originalmissão e valores essenciais da empresae não apenas seguir uma fórmula

As boas declarações de visão não lhe dão uma rota de fuga fácil. Elas estimulam a introspecção profunda, incentivando-o a criar uma visão única e originalmissão e valores essenciais da empresae não apenas seguir uma fórmula Equilibra aspiração e possibilidade de realização: Ela o estimula a sonhar grande, mas também o ancora na realidade. Sua declaração de visão deve ajudá-lo a encontrar um equilíbrio entre metas audaciosas e metas alcançáveis

Ela o estimula a sonhar grande, mas também o ancora na realidade. Sua declaração de visão deve ajudá-lo a encontrar um equilíbrio entre metas audaciosas e metas alcançáveis Linguagem clara e universal: Esqueça o jargão ou as frases complicadas. Os melhores exemplos de declaração de visão defendem uma linguagem clara e acessível que todos em sua organização possam entender, desde a sala de correspondência até a sala da diretoria

Esqueça o jargão ou as frases complicadas. Os melhores exemplos de declaração de visão defendem uma linguagem clara e acessível que todos em sua organização possam entender, desde a sala de correspondência até a sala da diretoria Flexível e adaptável: Uma declaração de visão de qualidade reconhece e celebra a singularidade de sua empresa. Ela é versátil, atendendo a diferentes ambições, setores e tamanhos, adaptando-se à sua empresa como um terno sob medida e proporcionando à sua equipe uma vida cotidiana melhor à medida que colaboram com a sua visão

Uma declaração de visão de qualidade reconhece e celebra a singularidade de sua empresa. Ela é versátil, atendendo a diferentes ambições, setores e tamanhos, adaptando-se à sua empresa como um terno sob medida e proporcionando à sua equipe uma vida cotidiana melhor à medida que colaboram com a sua visão Simplicidade em sua essência: As melhores declarações de visão transformam a complexa tarefa de escrever uma declaração de visão em um processo simples e gerenciável. Trata-se de destilar a complexidade, não de ampliá-la. Lembre-se de que a simplicidade não é apenas uma questão de estética - é uma ferramenta para melhor compreensão e comunicação

10 modelos de declaração de visão para usar em 2024

Você está pronto para redefinir o futuro de sua empresa? Neste cenário de negócios em rápida evolução, definir visões claras e convincentes nunca foi tão importante. Selecionamos a dedo 10 modelos de declaração de visão para ajudá-lo nessa jornada.

Cada um deles é uma ferramenta poderosa projetada para simplificar o processo de criação de sua visão, aprimorar o alinhamento estratégico e promover uma cultura unificada em sua organização.

Quer esteja lançando uma startup ou reinventando uma corporação estabelecida, esses modelos são seus pontos de partida para um 2024 transformador.

1. Modelo de quadro branco do ClickUp Vision

Modelo de quadro branco do ClickUp Vision

Libere o potencial da sua equipe e eleve seu processo de brainstorming com o Modelo de quadro branco do ClickUp Vision . Este quadro branco digital oferece uma maneira interativa e envolvente de conceituar e visualizar o futuro de sua empresa.

Emulando os benefícios de um quadro branco físico, esse modelo permite a visualização em tempo real de informações sobre o futuro de sua empresa colaboração em equipe e criatividade, quer sua equipe esteja na mesma sala ou faça parte de uma força de trabalho global. Aqui, as ideias não são simplesmente escritas e esquecidas, mas podem ser movidas, conectadas e retrabalhadas até formarem uma visão coerente e abrangente da empresa.

Este modelo é dividido em várias seções, incluindo visão, grupo-alvo, necessidades, produto e metas de negócios. Cada uma dessas seções foi criada para aprofundar os aspectos cruciais da declaração de missão da sua empresa. Desde a compreensão dos principais dados demográficos de seu público-alvo até as necessidades exclusivas atendidas por seu produto ou serviço, este modelo abrirá caminho e definirá seu produto enquanto articula cuidadosamente suas metas de negócios.

A natureza interativa desse modelo permite equipes multifuncionais para adicionar comentários, compartilhar ideias e refinar a visão geral de forma colaborativa. Esse alinhamento promove um entendimento comum e garante que todos os esforços sejam canalizados para atingir as metas comerciais abrangentes ou os valores essenciais alinhados com a declaração de missão e visão que você apresentou.

2. Modelo de quadro de visão do ClickUp

Modelo de quadro de visão do ClickUp

Dê vida à sua visão com o Modelo de quadro de visão do ClickUp . Indo além dos limites do texto, este modelo permite que você detalhe visualmente a visão de uma empresa.

O Modelo de quadro de visão é uma ferramenta poderosa criada para agilizar o processo de desenvolvimento de produtos. Ao oferecer uma plataforma visual para definir e compreender a finalidade do seu produto, esse modelo promove o desenvolvimento eficiente de produtos gerenciamento de projetos e alinhamento da equipe.

O modelo abrange cinco áreas principais: Visão, Grupo-alvo, Necessidades, Produto e Metas de negócios. Cada um desses segmentos serve como blocos de construção no roteiro de desenvolvimento do seu produto, permitindo que sua equipe discuta e visualize de forma abrangente cada etapa da jornada.

Desde a articulação de sua visão até a definição dos pontos de venda exclusivos de seu produto e o estabelecimento de metas comerciais tangíveis, esse modelo garante que nada seja esquecido. Os recursos colaborativos integrados possibilitam atualizações em tempo real, discussões produtivas e uma equipe eficiente processos de tomada de decisão .

3. Modelo ClickUp de visão para valores

Modelo de visão para valores do ClickUp

Todo bom exemplo de visão de empresa está ancorado em seus valores. E os Modelo de visão para valores do ClickUp garante que os valores de sua empresa formem o alicerce de sua visão.

Esse modelo dinâmico e intuitivo orienta você e sua equipe a esclarecer a visão central e a examinar a contribuição de cada produto para as declarações de sua visão. O modelo também o incentiva a identificar suas vantagens competitivas e a traçar estratégias sobre a melhor forma de aproveitá-las.

Essa abordagem abrangente garante que todos os objetivos do projeto têm o objetivo de atingir o propósito e as metas da empresa. Além desse plano estratégico, o modelo também fornece uma plataforma para listar e priorizar as etapas necessárias para executar suas estratégias de forma eficaz, facilitando operações tranquilas e o cumprimento das metas em tempo hábil.

4. Modelo de metas e OKR da empresa ClickUp

Modelo de metas e OKR da empresa ClickUp

Transforme sua visão em realidade com o Modelo de metas e OKR da ClickUp Company . Essa ferramenta prática o ajuda a destilar a visão de sua empresa em objetivos claros, objetivos mensuráveis e os principais resultados ( OKRs ).

O modelo não serve apenas para definir metas, mas também é uma solução abrangente para acompanhar o progresso e garantir que as metas sejam atingidas em tempo hábil.

Ao dividir suas declarações abstratas de missão e visão em etapas concretas e acionáveis, você garante que sua equipe tenha um caminho claro a seguir.

Este modelo o ajuda a criar objetivos claros na Lista de Objetivos, estabelecer datas de vencimento, responsáveis e detalhes, além de decompor os objetivos em metas principais, resultados do departamento e muito mais.

O modelo de visão da empresa também divide as metas em nível de empresa, de departamento e de equipe, garantindo clareza e responsabilidade em cada etapa do processo. Essa abordagem granular promove a colaboração entre departamentos e aumenta a produtividade geral.

5. Modelo de metas anuais do ClickUp

Modelo de metas anuais do ClickUp

As Modelo de metas anuais do ClickUp é um modelo robusto de ferramenta de planejamento criada para ajudar a definir, gerenciar e acompanhar suas metas anuais.

Esse modelo oferece um espaço dedicado para você definir Metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), defina as etapas de ação, especifique as datas-alvo e faça anotações adicionais para cada tarefa.

Além da definição de metas, esse modelo solicita que você faça uma revisão trimestral de suas metas, o que lhe permite avaliar o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário.

Ao integrar planejamento, monitoramento e reflexão em uma única visualização, o modelo oferece suporte a uma abordagem completa para atingir os objetivos anuais.

Com suas atualizações em tempo real e natureza interativa, o Modelo de Metas Anuais é uma excelente solução para a definição de metas individuais e para o planejamento de equipes.

6. Modelo de medidas de sinalização de metas do ClickUp

Modelo de medidas de sinalização das metas do ClickUp

O modelo Modelo de medidas de sinalização de metas do ClickUp é uma ferramenta robusta de planejamento e acompanhamento projetada para manter você e sua equipe focados nas iniciativas mais vitais que criam oportunidades econômicas.

Ele o incentiva a identificar uma North Star, uma visão ou meta orientadora que influencia todas as medidas de tomada de decisão e desempenho. O modelo divide as metas em objetivos menores, baseados em resultados, e solicita que você identifique Sinais e Medidas.

Os sinais são indicadores-chave que permitem avaliar objetivamente o progresso em direção às metas. As medidas, por outro lado, são indicadores de desempenho quantificáveis que permitem confirmar se você está atingindo suas metas.

Esse modelo dinâmico facilita a definição clara de metas, o acompanhamento em tempo real e mantém as equipes alinhadas em direção a um objetivo comum, aumentando o sucesso geral do projeto e, ao mesmo tempo, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais.

7. Modelo de pager anual do ClickUp

Modelo anual de um pager do ClickUp

O modelo Modelo anual de um pager do ClickUp é uma ferramenta abrangente projetada para delinear as prioridades anuais de sua organização.

Ele ajuda a alinhar tarefas individuais com metas maiores, fornecendo uma visão clara e concisa da estratégia direcional da empresa, dos valores, da declaração de missão, da estratégia corporativa, do foco no mercado e muito mais.

Este modelo de uma página contém seções distintas para prioridades globais e departamentais, garantindo que cada unidade contribua para os objetivos gerais. O modelo também promove a transparência e a responsabilidade, exigindo a listagem de objetivos e principais resultados (OKRs) para cada prioridade identificada.

Ao condensar todas as informações essenciais em uma única página, esse modelo garante que todos na organização entendam o "porquê" das metas de longo prazo da empresa, promovendo um senso de propósito e alinhamento.

8. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Modelo de visão geral da empresa ClickUp

O modelo Modelo de visão geral da empresa ClickUp fornece uma visão holística de todos os acontecimentos em sua empresa. Ele foi projetado para preencher a lacuna de conhecimento entre os departamentos, oferecendo um centro para tudo o que acontece na empresa.

O modelo apresenta várias exibições: List, Board e Timeline, cada uma fornecendo perspectivas exclusivas sobre gerenciamento de tarefas e escopo de trabalho incluindo cronograma, custos, proprietário do projeto e muito mais. Isso garante que todos, independentemente de seu departamento ou função, possam se manter informados sobre o progresso geral, as iniciativas ou os valores essenciais.

Os benefícios desse modelo incluem aprimoramentos interdepartamentais e comunicação assíncrona , aprimorada gerenciamento de marca e uma melhor compreensão geral dos produtos e serviços da empresa. Ele promove a responsabilidade, a colaboração e o gerenciamento eficiente de recursos.

9. Modelo em PDF de declaração de visão básica

via OneTemplate

Este Modelo em PDF de declaração básica de visão é um guia abrangente que visa educar seus funcionários sobre as declarações de visão e missão da empresa e ajudá-lo a redigir uma declaração de visão que esteja em sintonia com seus valores fundamentais e com todos os membros da sua equipe.

Ele responde a perguntas importantes, como o que uma declaração de visão descreve, o que uma declaração de missão descreve, por que elas são essenciais e como criá-las. Esse modelo de missão da empresa é um excelente roteiro para ajudá-lo a fortalecer a cultura corporativa e alinhar os funcionários com as metas gerais da empresa.

Ele desmistifica o processo de criação de declarações de visão e missão da empresa e enfatiza seu papel na condução do sucesso dos negócios.

10. Modelo em PDF de declaração de visão e valores

via Sample.net

Este modelo simples e direto da Sample.net orienta você na elaboração de declarações de missão e visão da empresa impactantes com base em valores.

Ele apresenta perguntas fundamentais para estimular a reflexão e fornece exemplos de declarações de visão de organizações conhecidas, como Goodwill Industries of America e The Smithsonian Institution, para ajudar a inspirar sua própria declaração de visão.

Os exemplos de declaração de visão enfatizam a importância de declarações de missão claras como uma bússola que orienta todas as ações e decisões da empresa. Também enfatizam que os valores corporativos são o alicerce sobre o qual a cultura e as operações de uma empresa são construídas.

O modelo foi criado para fomentar práticas orientadas a metas, aprimorar o foco estratégico e promover a compreensão e a colaboração interdepartamental na sua empresa e na sua equipe.

Ele oferece alguns exemplos e estruturas valiosas para alinhar tarefas individuais com metas organizacionais mais amplas, criando um ambiente de trabalho coeso e produtivo.

Aproveite o poder dos modelos do ClickUp

Em um mundo de ritmo acelerado, onde as organizações estão fazendo malabarismos com vários projetos, estratégias e iniciativas, gerenciar o trabalho às vezes pode parecer como pastorear gatos. É aí que a gama diversificada de modelos do ClickUp entra em cena para salvar o dia.

Crie sua própria declaração de missão e visão exclusiva com a ajuda de Biblioteca de modelos do ClickUp para que você possa fornecer um documento de visão de negócios claro, abrangente e visualmente atraente. Enquanto isso, a plataforma do ClickUp ajuda a unificar suas equipes e a agilizar seus processos, preenchendo a lacuna entre as equipes por meio de uma comunicação eficaz.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

As declarações de missão incentivam e facilitam o pensamento estratégico, a definição de metas e o acompanhamento eficaz, ao mesmo tempo em que promovem uma cultura de colaboração em sua organização. Seja para definir um cronograma detalhado do projeto, elaborar uma declaração de visão inspiradora ou monitorar os principais indicadores de desempenho, há um modelo ClickUp projetado para tornar a tarefa mais gerenciável e eficaz.

Felizmente, você pode criar as melhores declarações de missão em um modelo ou simplesmente colaborando com sua equipe na plataforma do ClickUp. Então, por que esperar? É hora de transformar suas metas em realidade, alinhar suas equipes e dar vida à declaração de visão da sua empresa. Comece a explorar o poder do ClickUp hoje mesmo e dê um passo em direção à promoção de um local de trabalho colaborativo, eficiente e voltado para a visão.