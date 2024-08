8 Estratégias criativas de gerenciamento de marca para maximizar o potencial de sua marca

Você está pronto para levar sua marca ao próximo nível, mas não sabe por onde começar?

Com tantas marcas disputando a atenção, como você pode ter certeza de que a sua marca é a que ressoa com seu público-alvo? Ou, melhor ainda, que seja a mais lembrada no momento certo da jornada do comprador.

A resposta está em pensar fora da caixa e se apoiar em estratégias criativas de gerenciamento de marca. Porque, às vezes, você só precisa de um pouco de brilho para ajudar sua marca a se destacar.

Portanto, se você quer mesmo criar uma empresa de sucesso que resista ao teste do tempo, não subestime o poder de investir em software de gerenciamento de marca e estratégias para ajudá-lo a fazer o trabalho direito.

Exploraremos oito estratégias criativas que você pode implementar hoje para aprimorar o gerenciamento de sua marca. Desde a criação de uma estratégia criativa até o posicionamento da marca e o uso de ferramentas para gerenciamento eficaz da marca com a ajuda dos exemplos de estratégias de marca bem-sucedidas, você poderá levar sua marca para o próximo nível e ficar à frente da concorrência.

Então, vamos mergulhar de cabeça!

O que é gerenciamento estratégico de marcas?

Então, o que é necessário para criar uma marca de sucesso? Bem, tudo começa com estratégias e gerenciamento estratégico e eficaz da marca. Mas o que isso significa exatamente?

Simplificando, o gerenciamento estratégico da marca envolve a criação, a manutenção e o aprimoramento contínuo da personalidade da marca, do posicionamento e dos esforços de marketing. Isso ajuda a garantir que sua marca permaneça competitiva e relevante em um mercado em constante evolução.

O gerenciamento estratégico da marca também ajuda a criar fidelidade do cliente, aumentar o reconhecimento da marca e promover relacionamentos com as partes interessadas. Isso ajuda a garantir que sua marca permaneça competitiva e relevante no mercado em constante evolução. Em suma, o gerenciamento eficaz da marca é o gerenciamento da reputação que leva a um melhor desempenho da marca, maior fidelidade do cliente, maior reconhecimento da marca e uma reputação mais forte da marca.

**Dica profissional Planeje, acompanhe e gerencie todas as suas tarefas de gerenciamento de marca, projetos e muito mais, e estabeleça um fluxo de trabalho contínuo com o Modelo de gerenciamento de marca do ClickUp . Este modelo vem com tudo o que você precisa para manter o controle de seus projetos, cronogramas, recursos, tarefas e muito mais. Além disso, ele é personalizável, de modo que você pode configurar a visualização do trabalho para atender às necessidades do seu projeto e às preferências de fluxo de trabalho.

Este modelo de gerenciamento de marca permite que você simplifique o processo de gerenciamento estratégico da marca. Use esse modelo para melhorar a consistência da marca, planejar, acompanhar e gerenciar projetos, ativos de marca, recursos, cronogramas e muito mais.

Fatores importantes a serem considerados no desenvolvimento de uma estratégia de gerenciamento de marca

Aqui estão três fatores importantes que os gerentes de marca devem considerar ao desenvolver uma estratégia de gerenciamento de marca bem-sucedida:

Entender seus clientes ideais e o que os motiva a escolher seu produto ou serviço em vez de seus concorrentes

Analisar o cenário competitivo e identificar o que diferencia sua marca

Certificar-se de que os valores de sua marca estejam claramente definidos e alinhados com as expectativas de seu público

Mas a questão é a seguinte: o gerenciamento estratégico da marca não é uma solução do tipo "conserte e esqueça", como a receita de ensopado de carne da panela da sua mãe que você preparava toda semana na faculdade. Trata-se de um processo contínuo que requer sessões de ideação avaliação de desempenho e ajustes de estratégia.

A criação de uma marca bem-sucedida exige uma análise cuidadosa de todos os elementos que compõem a "receita" de sua marca Você precisa considerar os ingredientes específicos: seu público-alvo, valores e mensagens, e como eles criarão uma marca exclusiva e atraente.

E, assim como na culinária, você deve experimentar, provar e ajustar sua estratégia de gerenciamento de marca para garantir que o posicionamento da sua marca esteja atingindo todos os níveis desejados pelos clientes.

**Dica profissional Como há muitas partes em movimento, experimente os recursos gratuitos do modelos de planejamento estratégico para mantê-lo no caminho certo e em direção às metas desejadas. Os Quadro branco do plano estratégico da ClickUp fornece um roteiro visual que mostra facilmente quais etapas são necessárias para o planejamento estratégico e como essas etapas podem (e devem) fluir umas para as outras no contexto de um projeto maior.

Não deixe de fora nenhuma informação crítica utilizando este roteiro visual para que sua equipe possa coordenar todas as etapas essenciais

8 Estratégias criativas de gerenciamento de marcas que você precisa implementar hoje

Aqui estão oito estratégias criativas de gerenciamento de marca e exemplos de estratégias de marca bem-sucedidas que você precisa conhecer para criar uma identidade de marca poderosa.

1. Crie uma identidade de marca exclusiva

Sua identidade de marca é o que sua marca representa. Ela ajuda a diferenciar sua empresa, tornando-a única e memorável.

Para melhorar a percepção e a reputação de sua marca, é aconselhável manter a identidade básica de sua marca diretrizes da marca quando estiver delineando sua declaração de missão, os valores da marca, o público-alvo e a voz da marca.

Aqui estão alguns exemplos notáveis para ajudá-lo a criar valores centrais sólidos para a empresa e melhorar o posicionamento de sua marca:

1️⃣ Marcas de alfaiate exibe orgulhosamente sua declaração de missão e seu público-alvo na página "Sobre" de seu site.

via Tailor Brands

2️⃣ Outra abordagem eficaz é concentrar-se nos recursos ou benefícios exclusivos de seu produto. Por exemplo, como uma marca de moda que vende jaquetas de couro se você estiver procurando por jaquetas de couro, talvez queira destacar a qualidade dos materiais, o trabalho artesanal envolvido em sua produção e o estilo personalizado que elas oferecem.

via LeatherCult

3️⃣ Você também pode cultivar uma identidade de marca forte que reflita os valores e as aspirações de seu público-alvo. Essa estratégia de marca pode envolver o desenvolvimento de um estilo visual diferenciado e a utilização da narrativa para criar uma conexão emocional com os clientes ou o envolvimento em iniciativas sociais e ambientais que repercutam em seu público, como a TOMS.

via TOMS Depois de solidificar o propósito de sua marca, a elementos visuais da marca entram em jogo, como um logotipo memorável e a escolha dos esquemas de cores e fontes corretos.

Os pequenos detalhes são importantes; mantê-los consistentes em todos os materiais de sua marca ajudará a criar uma imagem de marca coesa que os clientes poderão reconhecer e lembrar facilmente.

Você quer que seus clientes consigam escolher seu produto em uma prateleira ou reconhecer seu logotipo em diferentes anúncios. A ideia é se destacar e não se misturar, portanto, não tenha medo de pensar fora da caixa e ser diferente.

**Dica profissional Estabeleça os valores de sua marca e melhore a reputação dela com a ajuda de modelos de diretrizes de marca ! Use modelos como o Modelo de diretrizes de marca da ClickUp para dar a você um início sólido na elaboração das diretrizes de sua marca. Ele o guiará por todos os aspectos básicos e o ajudará a se concentrar nas questões mais importantes da marca.

Documente claramente a aparência de sua marca com este modelo abrangente

2. Foco na experiência do cliente

A personalização pode ajudar a proporcionar uma experiência perfeita e agradável ao cliente. Você pode usar a inteligência artificial (IA) e a análise preditiva para criar mensagens e conteúdo que agradem aos seus clientes, proporcionando uma experiência mais relevante e envolvente.

Aqui estão alguns exemplos de gerenciamento estratégico de marca que você pode explorar para melhorar a experiência do cliente:

1️⃣ Netflix e Amazon são duas marcas líderes que oferecem experiências personalizadas. Neste exemplo, a Amazon compartilha recomendações de produtos com base em suas compras anteriores para dar aos clientes ideias e produtos relevantes para mantê-los envolvidos e continuar sua jornada de compra.

via Amazônia 2️⃣ A Netflix envia e-mails com recomendações de programas ou filmes com base em seu histórico de exibição.

via Netflix Portanto, se você quiser criar uma base de clientes fiéis e se diferenciar da concorrência, priorize a experiência do cliente em sua estratégia de gerenciamento de marca.

Aqui estão algumas outras maneiras simples de melhorar a experiência do cliente:

Simplificar o processo de compra e minimizar o número de etapas

Responda às perguntas e preocupações dos clientes o mais rápido possível

Seja transparente com relação a preços, políticas e informações sobre o produto

Treinar a equipe para prestar um excelente atendimento ao cliente e tratar as reclamações com profissionalismo

Coletar feedback dos clientes para melhorar os produtos e serviços

Oferecer valor além do produto ou serviço, como recursos educacionais ou programas de fidelidade do cliente

Assegurar experiências consistentes em todos os pontos de contato, desde on-line até na loja

Enfatizar a qualidade em todos os aspectos da experiência do cliente, desdedesign do produto à embalagem e entrega

Para aumentar e nutrir seus clientes potenciais e clientes, você precisa proporcionar uma experiência positiva para seus clientes em cada ponto de contato e entender melhor suas necessidades, preferências e pontos problemáticos. É por isso que a experiência do cliente deve ser uma parte fundamental de sua estratégia de marca.

Para um gerenciamento eficaz da marca, você precisará de um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente ou Software de CRM para ajudá-lo a manter o controle de seus clientes, leads, reclamações e assim por diante. Uma ferramenta de CRM abrangente pode ser o seu balcão único para todas as informações relacionadas ao cliente - gerencie e melhore a reputação da marca, monitore o desempenho da marca e conquiste a fidelidade do cliente mantendo-se organizado e atento às necessidades dos clientes.

**Dica profissional Crie sua ferramenta personalizada CRM no ClickUp ou usar um Modelo de CRM da ClickUp para acompanhar seus contatos e gerenciar projetos de gerenciamento de marca, tudo em um só lugar. Ele permite que você personalize os status dos contatos e adicione campos adicionais para obter o máximo de organização e personalização dos contatos.

Gerenciando clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp na visualização de lista

3. Aproveite a mídia social

Com 90% do Instagram que seguem uma empresa, isso mostra que a mídia social se tornou uma parte vital de qualquer estratégia de marca bem-sucedida.

Por quê? É uma maneira simples de se conectar com seu público de uma forma mais autêntica e criar relacionamentos significativos. Além disso, você pode atingir um grande público com o mínimo de esforço. Pense em quantos e-mails você precisaria enviar para igualar o alcance de uma publicação no Instagram. É como comparar maçãs e toranjas.

Qual é o molho secreto para o sucesso nas mídias sociais? A consistência em seus esforços de marketing.

Responda a comentários, curta e compartilhe conteúdo gerado por usuários e participe de conversas relevantes. Essas ações simples mostram que você se preocupa com sua comunidade e deseja construir um relacionamento com ela.

Você pode começar criando uma hashtag de marca que os clientes usem para compartilhar suas experiências e se conectar. Uma hashtag específica também ajuda a solidificar uma identidade de marca coesa e facilita o rastreamento do conteúdo gerado pelo usuário. Ao ampliar o propósito da sua marca e aumentar a visibilidade dela, você pode criar um efeito de bola de neve que atrai novos clientes para a sua marca.

Aqui está um exemplo de gerenciamento estratégico de marca para mídias sociais que você pode analisar para melhorar a reputação da sua marca:

1️⃣ O feed do Instagram da Glossier é uma mistura cuidadosamente selecionada de conteúdo gerado pelo usuário, fotos de produtos e imagens de estilo de vida. Ao pedir aos seguidores que compartilhem suas experiências com os produtos da Glossier e ao usar essas imagens nas mídias sociais, a Glossier criou uma comunidade de fãs que sentem que fazem parte de algo especial.

via Glossário **Dica profissional Use um modelo de calendário de conteúdo para ajudá-lo a programar suas publicações mensais nas mídias sociais. Isso o manterá no caminho certo e também o responsabilizará. Em seguida, para liberar totalmente o poder da mídia social, você também deve configurar um fluxo de trabalho de mídia social onde você interage com seu público em todas as plataformas.

4. Aproveite o poder da narração de histórias

O comercial do Super Bowl do The Farmer's Dog evocou fortes emoções nos donos e amantes de animais de estimação. Por quê? Ele conta a história de uma mulher e seu cachorro, o que repercute em muitos donos e amantes de animais de estimação que entendem o vínculo entre um ser humano e seu companheiro peludo.

Comercial do Super Bowl do The Farmer's Dog 2023

Ele retrata a história de uma mulher e seu filhote de labrador preto chamado Bear, começando quando ela era uma menina. Ao longo do anúncio, o espectador testemunha as aventuras da dupla, incluindo passeios e viagens à praia, à medida que envelhecem juntos.

Por fim, a mulher vai para a faculdade, deixando Bear para trás. No entanto, com o passar do tempo, a mulher se torna adulta e constitui sua própria família. Bear permanece ao seu lado, apesar de sua idade, enquanto ela navega pelo casamento e pela paternidade.

A mensagem? Os cães são preciosos. Os cães são leais. E os cães merecem uma alimentação saudável.

Ao aproveitar o poder da narrativa e destacar a importância de uma alimentação saudável para cães, a Farmer's Dog pôde criar uma narrativa que se alinhava aos valores e à missão essenciais de sua marca (beijo do chef).

A confiança e a capacidade de se relacionar são a base da reputação de uma marca forte. Destaque ângulos e valores exclusivos que ressoem com seu público-alvo, humanize a voz de sua marca e torne-a mais identificável, para aumentar a confiança e o envolvimento do consumidor e fortalecer a reputação de sua marca.

**Dica profissional Escreva postagens de blog, scripts e muito mais e colabore facilmente com os membros da equipe e outras pessoas em Documentos do ClickUp . Esse recurso fornece páginas com opções de formatação, edição colaborativa, tags e histórico de edição, onde você pode desenvolver suas histórias, campanhas, artigos e muito mais. Esse recurso Guia definitivo de uso do ClickUp Docs tem um guia passo a passo que o ajudará a se familiarizar com o recurso para que você possa começar mais rapidamente.

5. Colaborar com influenciadores

Estudos mostram que quase 75% das pessoas concordam que há anúncios demais nas mídias sociais. Eles são esmagadores, repetitivos e, na maioria das vezes, irrelevantes. É nesse ponto que os influenciadores podem ajudar.

Os influenciadores se estabeleceram como líderes confiáveis em seus respectivos nichos e têm um séquito fiel de fãs engajados. Alguns influenciadores, como Charli D'Amelio, têm mais de 100 milhões de seguidores no TikTok (mega-influenciadores), enquanto outros têm menos de 50.000 (micro-influenciadores). E, surpreendentemente, embora tenham menos seguidores, os microinfluenciadores tendem a ter taxas de engajamento mais altas com seu público.

via Oberlo Ao fazer parceria com influenciadores, você pode aproveitar o público deles e alavancar sua influência para promover sua marca. Os dados mostram que cerca de 82% das pessoas têm "alta probabilidade" de comprar algo que um microinfluenciador recomenda. É difícil deixar passar essa oportunidade. Eles fazem a venda para você. E a melhor parte? Não parece um discurso de vendas para o consumidor. Esse é o cenário ideal, certo?

Aqui está um exemplo de gerenciamento estratégico de marca que usa o poder das colaborações de influenciadores:

o site 1️⃣ Athletic Greens é um ótimo exemplo de uma marca que conseguiu alavancar o marketing de influência . Se você assistiu a algum vlog relacionado a viagens no último ano, provavelmente viu uma ou mais campanhas de influenciadores da Athletic Greens. Por exemplo, eles fizeram uma parceria com vários YouTubers de viagens de alto nível, como Kara e Nate, com 3,44 milhões de seguidores, para promover seu pó nutricional completo de verduras.

via Verdes atléticos Eles diversificaram seu mix de influenciadores fazendo parcerias com diferentes números de seguidores no nicho de viagens e, com isso, atingiram um público mais amplo e aumentaram sua credibilidade entre os consumidores. E com suplementos de saúde, confiança é tudo.

**Dica profissional Crie facilmente um contrato de influenciador que siga suas regras e condições com o Modelo de documento de contrato de influenciador do ClickUp . Ao usar este modelo para compartilhar e assinar este contrato, você está mudando para um modelo de documento on-line que permite enviar o documento por e-mail, reunir assinaturas em qualquer sequência desejada e converter instantaneamente o contrato concluído em um PDF.

Elabore seu próximo contrato com o modelo de documento de contrato de influenciador da ClickUp

6. Promova a fidelidade à marca

Os clientes fiéis são os melhores amigos de sua marca. É mais provável que eles digam o quanto gostam da sua marca e da experiência do cliente e indiquem seus produtos para familiares e amigos, o que é pelo menos cinco vezes mais eficaz do que os anúncios pagos. Então, por que não aproveitar esse fruto fácil de colher? Para promover a fidelidade à marca, você pode criar um programa de fidelidade que recompense os clientes por seu apoio contínuo.

Por exemplo, ofereça ofertas exclusivas, amostras grátis e promoções especiais para demonstrar apreço por seus negócios. Essa simples estratégia de marca pode ajudar a incentivar a repetição de negócios e fazer com que os clientes sintam que fazem parte de uma comunidade exclusiva. E quando você cumpre as promessas de sua marca, pode criar uma experiência positiva que os mantém entusiasmados e voltando para comprar mais.

Tudo se resume a três coisas simples: cumprir as promessas de sua marca, criar experiências positivas para os clientes e oferecer incentivos para que eles voltem sempre.

Aqui está um exemplo de gerenciamento estratégico de marca que promove a fidelidade à marca e aprimora o desempenho da marca:

1️⃣ Veja a Ulta Beauty, por exemplo. Seu programa Ultimate Rewards oferece aos clientes uma série de vantagens, incluindo descontos exclusivos, produtos gratuitos e presentes de aniversário. Quanto mais um consumidor gasta, mais prêmios ele ganha. E o fato de conseguir um lugar no cobiçado status Diamante faz com que o consumidor se sinta como a realeza da Ulta Beauty, portanto, naturalmente, os consumidores se esforçam para obter o melhor status.

via Ulta É semelhante a receber o cobiçado cartão de recompensas dourado personalizado da Starbucks. É como um direito de passagem para estudantes do ensino médio e universitários ao pagarem por seus frappuccinos de baunilha. Siga o exemplo da Ulta Beauty e da Starbucks e use os programas de fidelidade para criar uma comunidade de defensores da marca que sejam apaixonados por seus produtos e estejam ansiosos para divulgá-los.

7. Crie uma biblioteca de conteúdo de nicho

Você sabia que 68% das instâncias on-line começam com um mecanismo de pesquisa?

É isso mesmo. Mesmo que os consumidores conheçam seu site de cor, eles ainda assim pesquisam sua marca no Google e clicam no primeiro resultado. E se eles começarem com uma pesquisa sem marca, como as pessoas saberão que sua marca existe?

A resposta? Conteúdo.

Criar uma biblioteca de conteúdo de nicho é fundamental se você quiser estabelecer sua marca como uma autoridade em seu setor e aumentar o conhecimento da marca. Dessa forma, sua marca pode aparecer na parte superior da página de resultados do mecanismo de pesquisa (SERP) para que as pessoas cliquem nela. É claro que é mais fácil falar do que fazer. O processo envolve a criação de um repositório de conteúdo de alta qualidade, informativo e envolvente que fale diretamente com seu público-alvo.

Em outras palavras, escreva conteúdo que se alinhe à intenção da pesquisa.

Por exemplo, suponha que sua empresa venda software de gerenciamento de reuniões de diretoria. Nesse caso, você poderia criar uma biblioteca de conteúdo focada em tópicos como:

Práticas recomendadas para conduzir reuniões virtuais de diretoria

Como criar pautas de reunião eficazes

Comparação dos melhores softwares gratuitosmodelos de atas de diretoria para agilizar as reuniões

Ao fornecer insights e recursos valiosos sobre esses tópicos de nicho, você pode posicionar sua marca como líder de pensamento e atrair possíveis clientes potenciais que recorrerão a você para obter insights e conselhos sobre o setor. E, é claro, você não está limitado apenas a postagens em blogs. Aposte em vários tipos de conteúdo, como vídeos, infográficos, eBooks, white papers e outros, para expandir seu alcance.

Aqui está um exemplo de gerenciamento estratégico de marca que incentiva os clientes e visitantes do site a se envolverem com seu conteúdo:

1️⃣ Mantenha-se em evidência criando uma opção de e-mail em que os visitantes possam se inscrever para receber seu boletim informativo. Eles receberão um e-mail quando você decidir compartilhar essas peças de conteúdo de alta qualidade. Dessa forma, você pode criar uma lista de e-mail robusta de possíveis clientes potenciais. Enquanto isso, os visitantes do seu site ganham porque agora recebem essas informações diretamente em suas caixas de entrada.

via ClickUp

Portanto, da próxima vez que você publicar aquele gerenciamento de campanhas de marketing que você passou semanas elaborando, eles serão os primeiros a saber disso. E a usarem de fato. Isso é que é ganhar.

**Dica profissional Os gerentes de marca podem planejar, acompanhar e gerenciar tudo o que é necessário para planejar e criar conteúdo em vários canais (site, blog, redes sociais e e-mail) em um só lugar com o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp . Ele fornece uma estrutura sólida para começar e é totalmente personalizável para permitir que você configure seu trabalho do seu jeito. Use este modelo para dar suporte ao seu fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a entrada de solicitações até o planejamento com documentos, manutenção de um calendário editorial e entrega de conteúdo.

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp na visualização de lista

8. Abrace a inovação

Siga o exemplo da Apple, adotando a inovação em vez de se distanciar dela. Você deve estar atento às tendências mais quentes para se destacar no cenário digital acelerado de hoje.

Por exemplo, a IA está ocupando as manchetes do LinkedIn e do Twitter. Vale a pena mergulhar na água para ver se ela funciona para sua marca. Mas não pare por aí. Fique de olho em seus concorrentes e nas preferências dos consumidores também. E se você perceber que está ficando para trás, não tenha medo de mudar a marca ou tentar novas abordagens para sua estratégia de marca.

Aqui estão alguns exemplos de empresas que estão adotando a inovação:

1️⃣ Take Combinar por exemplo. Esse serviço, que conecta os requisitos comerciais de RH com Software de RH foi estabelecida pela primeira vez em 2012 com o nome de "HR Payroll Systems" (Sistemas de folha de pagamento de RH), mas isso os limitou apenas ao software de folha de pagamento.

Atualmente, há um software HRIS completo que inclui esses recursos de folha de pagamento. Assim, eles mudaram o nome para Matchr em 2021 e atualizaram os elementos de design para torná-lo mais moderno.

via Matchr

A reformulação da marca ajudou a alinhar o serviço ao nome, reduzindo a confusão do cliente e gerando mais oportunidades de combinar os profissionais de RH com suas necessidades de software. Felizmente, a inovação também não precisa significar reinventar a roda. Às vezes, é apenas uma questão de pensar fora da caixa.

2️⃣ O teste virtual de calçados da Nike é um excelente exemplo do uso de tecnologias emergentes para aprimorar a experiência do cliente.

via Nike Portanto, não tenha medo de ser criativo e experimentar novas ideias. Nunca se sabe o que pode repercutir no seu público-alvo e diferenciar sua marca (aumentando a personalidade da sua marca). Faça sua pesquisa e mantenha-se atualizado com as últimas tendências e tecnologias. E fique atento às mudanças nas preferências dos consumidores e não tenha medo de mudar a marca para permanecer relevante.

A importância do gerenciamento bem-sucedido da marca

**Sem uma visão clara e uma mensagem de marca consistente, seus clientes podem ficar confusos sobre o que sua empresa representa, levando-os para os braços abertos de seus concorrentes

Pense em sua marca favorita - o que a diferencia da concorrência? Isso tem a ver com mais do que apenas o produto em si. É a experiência completa que vem com ele.

Veja a Nike, por exemplo. A Nike acerta em cheio. Com sua combinação matadora de designs elegantes e casuais, colaborações criativas, preços acessíveis e campanhas de marketing de alto nível que abordam questões sociais de frente, a Nike se tornou a favorita de muitas gerações.

Não se trata apenas de uma empresa de calçados, mas de uma marca de estilo de vida que inspira as pessoas a ultrapassarem seus limites e perseguirem suas paixões. A mensagem de capacitação e autoexpressão da Nike repercute entre clientes do mundo todo, tornando-a mais do que apenas uma empresa que vende calçados - ela é um fenômeno cultural.

Em suma, é mais provável que os clientes se lembrem e recomendem uma marca que tenha uma ressonância mais profunda com eles. Invista na criação de uma marca impactante com estratégias e ferramentas eficazes de gerenciamento de marca para maximizar seus esforços de marketing.

Pegue o touro pelo chifre e invista nas estratégias adequadas de gerenciamento de marca hoje mesmo. Isso o ajudará a melhorar a reputação da sua empresa e a torná-la mais atraente para os clientes em potencial. Para fazer isso bem feito, considere o uso de ferramenta de gerenciamento de projetos s e contratar profissionais com experiência nessa área, como agências ou especialistas em trabalhos de redação freelance .

Liberte o potencial de sua marca com estratégias e ferramentas criativas de gerenciamento de marca

Lembre-se de que você não precisa escolher apenas uma estratégia de gerenciamento de marca. Você pode adotar todas as oito estratégias ou se limitar a uma ou duas. Mas o segredo é manter um processo contínuo que receba toda a sua atenção. E se uma estratégia apresentar resultados insatisfatórios, jogue-a fora e tente algo novo.

O segredo? Manter-se atualizado com as últimas tendências, investir em uma ferramenta de gerenciamento de projetos para estabelecer um processo eficaz de gerenciamento de marca e sempre colocar seus clientes em primeiro lugar. Essa é uma fórmula simples para preparar sua marca para o sucesso a longo prazo.

Então, o que está esperando? É hora de levar sua marca para o próximo nível e, se precisar de ajuda para começar, reveja as seções de dicas profissionais acima para obter dicas perspicazes e modelos de marketing gratuitos para você começar! ---

Escritor convidado:_

Nidhi Kala é redatora freelancer da B2B SaaS _marcas em marketing, RH e comércio eletrônico. Quando não está escrevendo, sua mente artística está enterrada na criação de uma nova página de diário ou explorando roteiros de caligrafia