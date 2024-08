O que é gerenciamento de marcas: Um guia abrangente

Muito tem sido escrito e falado sobre gerenciamento de marcas.

Mas aqui está a definição de gerenciamento de marca mais fácil de entender que já encontrei: gerenciamento de marca é a história de sua marca que se desenrola infinitamente.

Como gerente de marca, você é o "diretor" da imagem de sua marca.

Você precisa traçar o enredo. Colocar todos os ativos de sua marca no lugar. Até mesmo integrar embaixadores estratégicos da marca para tornar sua história um sucesso retumbante!

Há muita coisa por trás de um marketing de marca bem-sucedido.

Elaboramos este guia como uma introdução ao processo e aos princípios do gerenciamento de marcas.

O que é gerenciamento de marca?

O gerenciamento da marca é o processo em que um gerente de marca usa várias técnicas de marketing para:

Aumentar o valor percebido de sua marca e aumentar o conhecimento da marca

Aumentar o valor do preço de seu produto

Criar a fidelidade de seu mercado-alvo com associações positivas

A função de um gerente de marca é alinhar o que as pessoas pensam sobre a marca com o que a empresa quer que as pessoas pensem (e vice-versa).

Isso dá origem ao conceito de patrimônio da marca no gerenciamento da marca.

Como funciona o gerenciamento da marca?

Não seria exagero dizer que o gerenciamento de marcas é tanto uma arte quanto uma ciência.

Se bem feito, seus esforços de gerenciamento de marca podem:

Influenciar positivamente a experiência do cliente

Melhorar a consideração e o reconhecimento da marca no processo

Criar, medir e gerenciar o valor da marca, especialmente em canais que priorizam os dados, como redes sociais e marketing por e-mail

Criar confiança e aumentar o valor da vida útil do cliente

Manter a imagem de sua marca por meio de esforços contínuos

Se a sua estratégia de marca for precisa, ela também poderá lhe dar uma vantagem competitiva.

Entretanto, o processo de criação de uma marca bem-sucedida e influente leva anos. Algumas das marcas mais icônicas e inesquecíveis que criaram sua marca com uma sólida estratégia de gerenciamento de marca incluem Coca-Cola, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix, Nike e muito mais.

Com uma forte presença de marca, você pode obter preços mais altos para seus produtos, diferenciar sua oferta e criar afinidade com a marca organicamente, sem gastar milhares de dólares em marketing pago.

Elementos de gerenciamento eficaz da marca para um desempenho estelar da marca

O ClickUp 3.0 simplifica a prova de imagem e as anotações para um gerenciamento de marca sem atritos

Três elementos de gerenciamento de marca moldam o desempenho de sua marca. Considere-os ao criar sua estratégia de marca:

Patrimônio da marca

O valor comercial de seu produto é extremamente importante para criar o reconhecimento da marca. O alto valor da marca se traduz em vendas mais altas (e vice-versa).

Reconhecimento da marca

A reputação da sua marca é fundamental para que ela possa ou não provocar uma emoção positiva no cliente. Se seus clientes responderem positivamente às suas iniciativas de marketing digital, você está no caminho certo. Use modelos de marca e modelos de guia de estilo para trazer uniformidade aos materiais de apoio de sua marca e aumentar o fator de lembrança de sua marca.

Fidelidade à marca

Se o cliente se associar positivamente à sua marca, ele permanecerá fiel a ela, mesmo em tempos difíceis. O objetivo final é fazer com que os clientes confiem em sua marca para que eles façam publicidade boca a boca positiva e consigam mais clientes em potencial.

Benefícios da gestão estratégica da marca para o patrimônio líquido da marca

Vejamos agora o que torna importante uma boa gestão de marca.

Estratégias eficazes de marketing de marca trazem vários benefícios, como

Melhoria do valor da marca devido a uma experiência perfeita que deixa um impacto positivo nos clientes

Crescimento orgânico da marca nas mídias sociais, na Web etc., devido a mensagens consistentes que repercutem no público

Aumento do reconhecimento e do conhecimento da marca devido a associações positivas da marca pelos clientes

Melhor percepção da marca que pode ajudar a diferenciar o produto ou serviço da empresa dos da concorrência

Aumento da fidelidade do cliente e da fidelidade à marca, o que leva à repetição de compras, à possibilidade de preços premium, a vendas mais altas e a receitas lucrativas

Aumento da adesão interna dos funcionários aos valores, crenças e princípios da marca

Maior valor do tempo de vida útil do cliente a partir de uma base de clientes fiéis que continuam voltando para comprar mais

Finanças estáveis durante períodos de baixa e uma imagem de confiança aos olhos do cliente

Desafios comuns de gerenciamento de marcas

O gerenciamento da marca exige que os profissionais de marketing mantenham um equilíbrio em várias frentes. No centro de toda marca bem-sucedida está uma equipe que consegue fazer malabarismos com vários ativos, garantindo que cada peça contribua positivamente para a construção do valor da marca e para o desenvolvimento de uma base de clientes fiéis.

Os desafios que os gerentes de marca enfrentam são multifacetados - desde garantir a consistência da marca em todos os canais até gerenciar o processo criativo e acompanhar o ritmo acelerado do cenário digital.

Os gerentes de marca geralmente enfrentam esses desafios:

Manter a consistência: Garantir que cada conteúdo, anúncio ou comunicação esteja alinhado com a voz, os valores e a identidade visual da marca

Garantir que cada conteúdo, anúncio ou comunicação esteja alinhado com a voz, os valores e a identidade visual da marca Gerenciar entregas: Manter o controle de vários projetos, prazos e colaborações entre departamentos sem perder de vista a estratégia geral da marca

Manter o controle de vários projetos, prazos e colaborações entre departamentos sem perder de vista a estratégia geral da marca **Coleta e incorporação de feedback: coletar com eficiência o feedback das partes interessadas e dos clientes e incorporá-lo à estratégia e aos criativos da marca

Medição do sucesso: Definir objetivos claros e medir com precisão o sucesso das iniciativas da marca em relação a essas metas

Dicas para o gerenciamento eficaz da marca para empresas

Defina sua estratégia de marca

Essa é a base de todos os seus esforços de gerenciamento de marca. Ela envolve a compreensão do que diferencia sua marca e como você pode aproveitar essa singularidade em suas comunicações. Sua estratégia de marca deve ser a base que orienta todos os seus esforços de marketing, desde o design visual até a criação de conteúdo. Para fazer isso bem, os profissionais de marketing devem ter uma ideia clara do posicionamento da marca e da narrativa geral.

Confie na narrativa

A história da sua marca é o que a torna identificável para o seu público. Concentre-se em criar narrativas que ressoem em um nível humano, destacando a jornada, os valores e as pessoas por trás da sua marca. A narrativa autêntica pode criar uma conexão profunda com seu público, transformando os clientes em defensores da marca

Envolva-se ativamente com seu público

Utilize a mídia social e outras plataformas on-line não apenas para transmitir suas mensagens, mas para participar de conversas. Ouvir seu público e responder ao feedback dele torna sua marca mais acessível e relacionável

Capacite seus funcionários

Seus funcionários são os embaixadores da sua marca. Incentivá-los a incorporar e expressar os valores da sua marca em suas interações diárias pode ampliar a presença e a autenticidade da sua marca

Consistência é fundamental

Certifique-se de que a identidade visual e verbal de sua marca permaneça consistente em todos os canais. Essa consistência ajuda a reforçar sua identidade da marca e ajuda a criar confiança em seu público. Você pode tornar isso mais fácil para todos os seus colegas de equipe centralizando todos os ativos da marca em um único local, com acesso baseado em funções para todos que precisarem.

Adapte-se às mudanças

O gerenciamento eficaz da marca também envolve manter-se atualizado sobre as mudanças nas preferências dos clientes e as alterações em seu cenário competitivo e encontrar maneiras de se adaptar a essas mudanças de forma a causar um impacto positivo na marca.

Felizmente, há ferramentas disponíveis para aliviar esses pontos problemáticos e simplificar o processo de gerenciamento da marca. Entre elas, Software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp destaca-se por seus recursos amigáveis ao profissional de marketing, adaptados para aprimorar os esforços de gerenciamento da marca.

Veja as metas da equipe e o status do projeto com o ClickUp 3.0 Dashboard

Utilizando o ClickUp para gerenciamento de marca

Embora as técnicas tradicionais de gerenciamento de marca permaneçam vitais, a integração da tecnologia pode aumentar significativamente a eficiência e a eficácia. O conjunto de ferramentas do ClickUp oferece soluções personalizadas para o gerenciamento da marca.

Veja como o Software de gerenciamento de marca ClickUp pode apoiar suas estratégias de gerenciamento de marca:

Metas do ClickUp para rastrear as métricas da marca Metas do ClickUp permite que você crie metas rastreáveis.

No contexto do gerenciamento de marcas, isso permite que você:

Manter-se no caminho certo com seus objetivos e definir cronogramas claros

Medir metas com valores numéricos, verdadeiros/falsos e monetários

Automatizar seu processo de acompanhamento de progresso

Criar metas adicionando tarefas de diferentes equipes em uma meta

Estabeleça metas e cronogramas em seu plano de conteúdo com o ClickUp Goals

Visualização do formulário ClickUp para avaliar e coletar feedback facilmente

O trabalho pesado de coletar feedback começa com a criação do formulário. Visualização do formulário ClickUp torna esse processo menos trabalhoso, graças ao seu construtor de arrastar e soltar.

O recurso de arrastar e soltar do ClickUp Form é intuitivo e fácil de usar

Digamos que você queira coletar feedback sobre o produto.

Veja como o recurso de lógica condicional do ClickUp Form funciona se você quiser coletar feedback autêntico do cliente sobre o seu produto.

Como a lógica condicional funciona no ClickUp Forms para obter feedback do produto

Modelo de diretrizes de marca do ClickUp para alinhar estratégias e iniciativas de marca

Use o modelo de diretrizes de marca do ClickUp para alinhar as estratégias e iniciativas da marca

O alinhamento das estratégias de marca para suas equipes nunca é prioritário, mas deveria ser.

E se você tivesse um documento que detalhasse todos os elementos (leia-se: logotipo, cores, fontes, voz da marca, slogans etc.) que compõem a marca da sua empresa? Um documento compartilhável como esse pode ser a primeira etapa para permitir a consistência da marca em todos os pontos de contato com o cliente.

Entre Modelo de diretrizes da marca ClickUp. Desde a compreensão da aparência até o aprendizado de como apresentar sua marca ao mundo, este modelo de diretriz de marca será seu documento de referência para todos os aspectos visuais.

ClickUp Whiteboards para criar e visualizar elementos de design de marca Quadros brancos ClickUp são divertidos.

Você pode brincar com formas e layouts enquanto colabora com sua equipe.

Use o único quadro branco virtual do mundo para converter as ideias da sua equipe em ações coordenadas - tudo em um só lugar.

Se quiser criar uma tela empolgante para sua equipe fazer brainstorming, criar estratégias ou mapas mentais, use os ClickUp Whiteboards a seu favor:

Colabore com suas equipes com o quadro branco dinâmico do ClickUp

3 Exemplos de gerenciamento de marca em ação

Como é a presença de uma marca forte na vida real?

Dê uma olhada nessas três marcas que têm uma estratégia de branding estelar e são também inspiradoras exemplos de diretrizes de marca :

1. A Vitable usa o design e a estética do produto para aumentar o valor de sua marca

A consistência da marca está entre Os produtos da Vitable princípios centrais de gerenciamento de marca

A Vitable é uma marca de bem-estar sustentável que usa a narrativa visual para comunicar o foco da marca em "alimentação limpa"

O uso de um verde suave com tipografia escrita à mão em todo o site não é coincidência.

Ele usa o design e a tipografia para criar uma associação positiva com a marca e oferece testes personalizados para melhorar a experiência do cliente.

The takeaway

Pense no valor de sua marca para seu público-alvo em termos visuais incrementais.

Faça perguntas como: "A interface do usuário do site é minimalista e limpa? Os clientes conseguem se identificar com o posicionamento de sua marca? Os elementos de identidade da marca ajudam a criar uma afinidade positiva com o público-alvo?

2. A Headspace criou uma personalidade de marca incrível que vale a pena imitar

O que é uma marca de sucesso?

Uma que tem consciência de sua identidade e não tem medo de expressá-la. Uma que segue consistentemente uma narrativa de marca que se conecta com seu público.

No gerenciamento de marcas, a autenticidade e uma identidade clara ajudam a criar afinidade com a marca e um fluxo constante de clientes fiéis.

Veja o exemplo do Headspace por um momento: Sua estratégia de marca é usar uma paleta de cores alegres que traga alegria e calma ao espectador - uma medida que faz sentido, considerando que se trata de um aplicativo de meditação e sono, para começar.

Headspace's personalidade da marca se estende à sua mídia social, aplicativo e site

A conclusão

O Headspace demonstra uma mensagem clara e consistente sobre a atenção plena e o bem-estar mental em todos os seus canais de marketing. Essa clareza reforça uma forte identidade de marca e torna o produto relacionável e significativo para o público-alvo.

3. A Apple demonstra os valores essenciais da marca com seu anúncio Mother Nature

apple faz negócios com suas iniciativas de proteção ambiental

Em 2020, a Apple prometeu zerar sua pegada de carbono até 2030.

Em vez de entediar os clientes com números e dados intermináveis, a marca lançou um comercial altamente envolvente em que a Mãe Natureza (também conhecida como Octavia Spencer) faz um balanço da promessa da marca.

O sucesso da marca está enraizado em sua estratégia de marketing criativa.

A mensagem da marca é direta e divertida, e o anúncio é uma obra-prima visual.

The takeaway

Sua marca se baseia em fundamentos éticos sólidos? Faça tudo o que puder para transmitir os valores essenciais da marca em seus esforços de marketing digital e publicidade - como a Apple faz com maestria.

O impacto da mídia social na gestão da marca

Está se perguntando sobre o impacto da mídia social na era do gerenciamento de marcas?

Os especialistas afirmam que a marca orientada pela mídia social é uma alternativa melhor ao conteúdo da marca.

Veja o que os recentes dados sobre mídia social nos dizem:

94% dos entrevistados acreditam que a mídia social tem um impacto positivo na fidelidade à marca

92% dos líderes empresariais acreditam que os insights sociais afetam positivamente o posicionamento competitivo da marca e 88% afirmam que isso é fundamental para proporcionar uma experiência excepcional ao cliente

91% dos líderes afirmam que os dados sociais permitem que eles tenham uma melhor percepção do mercado-alvo

68% dos clientes seguem uma marca nas redes sociais para se manterem informados sobre os produtos/serviços mais recentes

Originalmente, os profissionais de marketing queriam aproveitar plataformas como Meta, YouTube e Twitter para se conectar diretamente com os clientes e contornar os canais tradicionais - e eles conseguiram isso em grande parte.

O fato de haver 100 milhões de usuários ativos no Instagram Threads é toda a prova de que você precisa.

tópicos são a nova maneira de compartilhar atualizações de texto e participar de conversas públicas

Os clientes não têm medo de se envolver com novos canais para se reconectar com as marcas e fazer a conversão fluir.

No entanto, com o influxo de canais sociais inovadores, os gerentes de marca precisam lidar com fluxos de trabalho de marketing de mídia social cada vez mais complexos

Os gerentes devem considerar o uso de ferramentas de mapeamento de processos para reduzir os gargalos e otimizar as operações.

Seu software de gerenciamento de marca é seu aliado

É difícil ser um gerente de marca no mundo atual de mudanças rápidas de memes e marketing de momento. Além de ter que gerenciar as expectativas dos clientes e das partes interessadas internas, você também precisa garantir que está no topo de vários processos com várias partes móveis. Além disso, há a pressão incessante para ser inovador e renovado e manter todos na mesma página, mesmo que você se mova rapidamente.

Você precisa de toda a ajuda que puder obter.

Se você ainda não pensou em investir em um software de gerenciamento de ativos de marca como o ClickUp, você perdeu um truque.

Com o ClickUp como seu aliado, você não só tem um espaço de trabalho compartilhado para gerenciar e compartilhar todos os ativos de sua marca, mas também tem um assistente para cuidar do trabalho mundano, como relatórios e acompanhamento do progresso de tarefas e metas. Trabalhe de forma colaborativa entre as equipes e economize horas da sua semana com o ClickUp. Dê uma olhada no ClickUp hoje.

Perguntas frequentes comuns

1. Qual é o objetivo do gerenciamento de marcas?

O objetivo do gerenciamento de marcas é criar, reforçar e manter uma posição diferenciada para uma marca na mente do público-alvo. Os gerentes de marca conseguem isso com o uso estratégico dos elementos da marca, como tom de voz, imagens, linguagem, fonte etc.

2. Como funciona o gerenciamento de marcas?

O gerenciamento de marcas começa com o reforço dos valores essenciais de sua marca.

Um subconjunto do marketing, o gerenciamento da marca utiliza técnicas para:

Aumentar o valor percebido de um produto/marca ao longo do tempo

Aumentar o preço dos produtos com uma melhor reputação da marca

Aumentar a fidelidade do cliente devido à confiança na marca

3. Quais são as técnicas eficazes de gerenciamento de marca?

Uma estratégia eficaz de gerenciamento de marca engloba as seguintes técnicas:

Entender seu público-alvo ideal em termos do que o motiva a priorizar seu produto/serviço em relação aos concorrentes

Estudar o cenário competitivo para entender o que diferencia sua marca

Garantir que os valores de sua marca estejam bem definidos e alinhados com as expectativas de seu público-alvo

4. Quais são as diferenças entre gerenciamento de marca e marketing?

Quando se trata da percepção comum de gerenciamento de marca e marketing, as linhas se confundem.

No entanto, há uma diferença nítida entre os dois: uma estratégia de gerenciamento de marca ajuda a construir a identidade da marca, enquanto o marketing conduz campanhas para melhorar a reputação, o envolvimento e a receita da marca.