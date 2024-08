8 práticas recomendadas para criar um fluxo de trabalho eficaz de mídia social

O cenário da mídia social está em constante evolução. O que funcionou ontem pode não funcionar hoje, e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. É por isso que é importante ter uma fluxo de trabalho de mídia social em que você pode confiar para manter sua estratégia de conteúdo organizada e eficaz.

Não existe uma solução única para todas as empresas, mas existem algumas práticas recomendadas que podem ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho de mídia social que funcione para você. Aqui estão oito delas que você pode implementar para criar um fluxo de trabalho de mídia social simplificado e bem-sucedido.

O que é um fluxo de trabalho de mídia social?

Um fluxo de trabalho de mídia social é um sistema para gerenciar a criação, a publicação e a promoção de seus posts de mídia social. Gerenciado por diferentes membros da equipe de mídia social, ele inclui todas as etapas envolvidas na criação, preparação, publicação e promoção do seu conteúdo, desde a concepção até a análise.

via Portal de pesquisa Os melhores fluxos de trabalho de mídia social são flexíveis e adaptáveis; eles podem ser ajustados conforme necessário para se adequar ao cenário em constante mudança. Eles também devem ser fáceis de usar e entender para ajudar a sua equipe a gerenciar as tarefas de mídia social da forma mais eficiente possível.

Os benefícios de um fluxo de trabalho de mídia social simplificado

Há muitos benefícios em ter um fluxo de trabalho de mídia social gerenciamento de fluxo de trabalho incluindo:

Simplifica o processo de criação de conteúdo economizando seu precioso tempo

Garante que todo o seu conteúdo seja de alta qualidade, livre de erros e impactante

Ajuda a medir melhor os resultados de suas campanhas (sociais)campanhas de mídia* A alocação de recursos se torna muito mais fácil

Evita a redundância e a duplicação de esforços Agora, antes de nos aprofundarmos em práticas específicas de fluxo de trabalho de mídia social, vamos analisar alguns aspectos gerais que você deve ter em mente para começar:

**A última coisa que você quer é um sistema complicado e bizantino que ninguém entenda ou saiba como usar. Mantenha seu fluxo de trabalho de mídia social o mais simples possível para que seja fácil para todos da sua equipe usá-lo

Torne-o flexível e adaptável . Seu fluxo de trabalho de mídia social deve ser flexível o suficiente para acomodar o cenário em constante mudança da mídia social e da sua equipe. Deve ser fácil adicionar novas etapas ou remover as desnecessárias, conforme necessário

. Seu fluxo de trabalho de mídia social deve ser flexível o suficiente para acomodar o cenário em constante mudança da mídia social e da sua equipe. Deve ser fácil adicionar novas etapas ou remover as desnecessárias, conforme necessário Automatize sempre que possível . A automação pode ajudá-lo a economizar muito tempo e esforço quando se trata do processo de fluxo de trabalho de mídia social. Procure maneiras de automatizar tarefas repetitivas, comoagendamento de postagens ou enviar lembretes

**Use modelos de mídia social . Modelos de fluxo de trabalho podem ajudar vocêeconomizar tempo ao simplificar o processo de criação de conteúdo. A criação de modelos para tipos de conteúdo populares, como postagens de blog ou infográficos, pode ajudá-lo a criar seu conteúdo mais rapidamente. Uma boa maneira de criar modelos é pegar seu conteúdo, alterar o plano de fundo, a foto e armazená-lo para uso futuro. Assim, você terá um banco de elementos que poderá experimentar ou criar

. Modelos de fluxo de trabalho podem ajudar vocêeconomizar tempo ao simplificar o processo de criação de conteúdo. A criação de modelos para tipos de conteúdo populares, como postagens de blog ou infográficos, pode ajudá-lo a criar seu conteúdo mais rapidamente. Uma boa maneira de criar modelos é pegar seu conteúdo, alterar o plano de fundo, a foto e armazená-lo para uso futuro. Assim, você terá um banco de elementos que poderá experimentar ou criar Acompanhe seu progresso Certifique-se de que está acompanhando seu progresso para que possa ver o que está funcionando e o que não está. Isso o ajudará a ajustar seu fluxo de trabalho e sua estratégia de mídia social e a fazer as alterações necessárias

Agora que você tem uma compreensão geral dos fluxos de trabalho de mídia social, vamos nos aprofundar nas práticas recomendadas específicas para criar um que funcione para você e sua equipe.

8 práticas recomendadas para criar um fluxo de trabalho de mídia social eficaz

1. Estabeleça as funções e responsabilidades

A primeira etapa na criação de um fluxo de trabalho de mídia social é estabelecer quem estará envolvido e quais serão suas funções e responsabilidades. Isso o ajudará a garantir que todos estejam na mesma página e conheçam suas funções e contribuições no processo.

Aqui estão algumas funções que podem trabalhar juntas em gerenciamento de mídia social :

Gerente de mídias sociais: Os gerentes de mídias sociais são responsáveis por gerenciar as atividades diárias dos canais de mídias sociais, criar estratégias eficazes de mídias sociais e garantir um fluxo de trabalho de mídias sociais tranquilo para a equipe. Isso pode incluir tarefas como publicar conteúdo, responder a comentários e monitorar análises (embora, novamente, isso dependa muito da organização).

Os gerentes de mídias sociais são responsáveis por gerenciar as atividades diárias dos canais de mídias sociais, criar estratégias eficazes de mídias sociais e garantir um fluxo de trabalho de mídias sociais tranquilo para a equipe. Isso pode incluir tarefas como publicar conteúdo, responder a comentários e monitorar análises (embora, novamente, isso dependa muito da organização). Criador de conteúdo: Esta função é para aqueles que ajudam a dar vida às ideias de conteúdo ecriar conteúdo para as equipes de marketing. Isso não precisa se limitar especificamente ao conteúdo de mídia social, pois eles também podem redirecionar outros conteúdos, como publicações de blog para a mídia social. Um exemplo seria dividir uma publicação de blog em partes pequenas para as histórias do Instagram.

Esta função é para aqueles que ajudam a dar vida às ideias de conteúdo ecriar conteúdo para as equipes de marketing. Isso não precisa se limitar especificamente ao conteúdo de mídia social, pois eles também podem redirecionar outros conteúdos, como publicações de blog para a mídia social. Um exemplo seria dividir uma publicação de blog em partes pequenas para as histórias do Instagram. Gerente de comunidade : Um gerente de comunidade é responsável pela construção da comunidade. Ele faz isso moderando contas de mídia social, ajudando a criar uma presença forte na mídia social e interagindo com a comunidade. Ele é responsável por criar um relacionamento com o público em várias plataformas, responder a comentários e mensagens, monitorar sentimentos negativos e responder a perguntas, tudo isso usando a voz da marca

: Um gerente de comunidade é responsável pela construção da comunidade. Ele faz isso moderando contas de mídia social, ajudando a criar uma presença forte na mídia social e interagindo com a comunidade. Ele é responsável por criar um relacionamento com o público em várias plataformas, responder a comentários e mensagens, monitorar sentimentos negativos e responder a perguntas, tudo isso usando a voz da marca Designer: Os designers criam conteúdo visual para publicações sociais e também podem estar envolvidos emfilmagem e edição de vídeos. Para maior eficiência, um designer deve estar em sincronia com oredator e criador de conteúdoe, na maioria das organizações, essas duas funções são altamente simbióticas

Os designers criam conteúdo visual para publicações sociais e também podem estar envolvidos emfilmagem e edição de vídeos. Para maior eficiência, um designer deve estar em sincronia com oredator e criador de conteúdoe, na maioria das organizações, essas duas funções são altamente simbióticas Analista: O analista é responsável por analisar o desempenho de cada campanha de mídia social e dos esforços de marketing. Isso inclui tarefas como rastreamento de métricas, realização de pesquisas, fornecimento de dados importantes à sua equipe e elaboração de relatórios.

Nem todas essas funções serão relevantes para todas as empresas, portanto, você precisará adaptar sua equipe para atender às suas necessidades específicas. Depois de definir quem estará envolvido, é hora de começar a criar sua equipe de mídia social fluxo de trabalho de conteúdo .

Otimize seu fluxo de trabalho com_ **Ferramentas de mídia social da IA !

E quanto a situações específicas?

Há algumas situações específicas que você pode precisar considerar ao criar seu fluxo de trabalho de mídia social. Aqui estão alguns exemplos:

Se estiver trabalhando com vários membros da equipe, será necessário estabelecer quem é responsável por cada tarefa. Esse ponto merece ser repetido porque muitas equipes de mídia social ignoram esse aspecto e não investem tanta atenção quanto necessário na divisão de responsabilidades

Ao colaborar com prestadores de serviços externos, você precisará estabelecer diretrizes claras para o trabalho deles: prazos, resultados, expectativas e assim por diante. Essas diretrizes também devem incluir aspectos como a voz e o tom da marca. Poucas coisas consomem mais tempo e prejudicam mais a produtividade do que ter de editar e supervisionar constantemente o conteúdo para garantir a consistência da marca

É provável que você trabalhe com várias contas de mídia social, portanto, precisará estabelecer fluxos de trabalho separados para cada uma delas. Isso não significa criar um fluxo de trabalho abrangente para cada conta; em vez disso, ele precisa levar em conta as especificidades de cada página. Uma página de suporte ao cliente não terá os mesmos requisitos que, por exemplo, uma página de marca

E quanto ao jurídico, RH e outras partes interessadas? Quando eles devem ser envolvidos?

Esta seção abordará os processos de aprovação mais do que o fluxo de trabalho de mídia social em si, mas ainda assim merece seus próprios esclarecimentos.

_Então, o RH e o departamento jurídico devem estar envolvidos no seu fluxo de trabalho? Tudo depende do tamanho da organização, das metas compartilhadas por toda a organização e do escopo do conteúdo. Se o objetivo do conteúdo for a marca do empregador, então o RH deve estar envolvido desde o início devido à sua experiência e conhecimento da organização. O departamento jurídico deve intervir para garantir que o conteúdo esteja protegido por direitos autorais e seja legalmente válido.

2. Planeje com antecedência: Saiba o que você deseja publicar e quando

A próxima prática recomendada envolve planejamento. Você deve ter ideias iniciais sobre o tipo de conteúdo que deseja publicar e saber quando publicá-lo em tempo hábil. Isso o ajudará a se manter organizado, no caminho certo e preparado.

Assista ao nosso vídeo explicativo do modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para saber como visualizar calendários personalizados em vários canais

Para fazer isso, você precisará criar um calendário de conteúdo . Um calendário de mídia social é uma ferramenta que o ajuda a planejar e programar seu conteúdo. Pode ser uma planilha simples ou uma ferramenta on-line como o Google Agenda ou um Visualização do calendário em ClickUp.

Use o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para criar visualizações de calendário de conteúdo para toda a sua equipe de marketing. Forneça visualizações específicas para e-mail, redes sociais e a equipe do blog para que todos usem separadamente, mas também tenham insights sobre o calendário completo calendário de conteúdo .

Experimente o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Vamos nos aprofundar nesse assunto mais adiante no artigo, portanto, por enquanto, aqui estão algumas dicas para criar um calendário de conteúdo :

Comece fazendo um brainstorming de ideias de conteúdo de mídia social. Isso pode incluir publicações de blog, imagens, infográficos ou vídeos

Depois de ter algumas ideias, comece a determinar a linha do tempo e planeje quando deseja publicá-las. Considere aspectos como o ciclo de notícias, feriados e outros eventos que possam afetar seu conteúdo

Depois de ter um plano, você pode começar a atribuir tarefas acriar conteúdo e programar publicações de mídia social em seu calendário de mídia social e outros conteúdos visuais. Isso pode incluir a redação de postagens de blog, a criação de recursos visuaispara diferentes plataformas sociaisou filmagem de vídeos

Certifique-se de deixar alguma flexibilidade em seu calendário. As coisas mudam e talvez você precise ajustar seus planos. É sempre uma boa ideia deixar alguma margem de manobra para alguns eventos dos quais você não estava ciente. Digamos que seja 7 de agosto e você descubra que 8 de agosto é o Dia Internacional do Gato, mas o calendário está repleto de publicações de marcas. Você realmente não quer ser "aquela" pessoa que tem que se esforçar para colocar algumas fotos de gatos fofos entre as postagens de marca, certo?

3. Crie sua estratégia de mídia social com base no seu fluxo de trabalho Estratégias de mídia social são criadas em torno do fluxo de trabalho de uma equipe e não o contrário. Basicamente, você precisa considerar aspectos logísticos como criação, distribuição e monitoramento de conteúdo antes de esboçar uma estratégia. O motivo é bastante simples: ao fazer isso, você poderá criar uma estratégia adaptada às necessidades, aos pontos fortes e às limitações da sua equipe.

O exemplo mais básico nesse sentido seria o planejamento de uma iniciativa de conteúdo visual pesado sem ter a largura de banda necessária para apoiá-la. "Largura de banda" não significa necessariamente um número X de designers para uma quantidade Y de ativos visuais. Infelizmente, não existe uma fórmula para isso. Significa também trabalhar com redatores, editores, aprovadores e assim por diante. Lembra-se da simbiose designer-copywriter que mencionei anteriormente? Ela também desempenha um papel aqui.

Agora, quanto a algumas dicas gerais para criar uma estratégia de mídia social em torno do seu fluxo de trabalho, veja o que você deve ter em mente:

Defina suas metas: O que você quer alcançar com sua estratégia de mídia social?

O que você quer alcançar com sua estratégia de mídia social? Pesquise seu público : Quem você está tentando alcançar com sua estratégia?

: Quem você está tentando alcançar com sua estratégia? Escolha as plataformas certas: Em quais canais de mídia social você deve se concentrar e como usará cada um deles para campanhas sociais?

Em quais canais de mídia social você deve se concentrar e como usará cada um deles para campanhas sociais? Crie conteúdo envolvente: Que tipo de conteúdo repercutirá no seu público e como você criará as postagens?

Que tipo de conteúdo repercutirá no seu público e como você criará as postagens? Planeje sua distribuição: Como você colocará seu conteúdo de mídia social na frente do seu público?

Como você colocará seu conteúdo de mídia social na frente do seu público? Monitore e ajuste: Como você acompanhará e medirá o sucesso de sua mídia social?campanhas de marketing?

Como um bom ponto de partida, a imagem abaixo mostra algumas das perguntas que você pode fazer a si mesmo ao desenvolver sua estratégia de mídia social:

via Escola de Marketing Digital

4. Conheça suas plataformas de mídia social

Quando se trata de mídia social, há muitas plataformas diferentes para escolher. Cada plataforma tem seus próprios pontos fortes e fracos, portanto, antes de começar a criar seu conteúdo de mídia social, você precisa escolher a plataforma certa para sua estratégia.

Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao escolher uma plataforma de mídia social:

Objetivos: O que você deseja alcançar com sua estratégia de mídia social? Conversões? Conhecimento da marca? Geração de leads? Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar as conversões, o Twitter pode não ser a plataforma certa. Ou pode ser, dependendo de quem você perguntar.

O que você deseja alcançar com sua estratégia de mídia social? Conversões? Conhecimento da marca? Geração de leads? Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar as conversões, o Twitter pode não ser a plataforma certa. Ou pode ser, dependendo de quem você perguntar. Público: Quem você está tentando alcançar com sua estratégia de mídia social? Seu público-alvo frequenta o Twitter ou o LinkedIn? Ou talvez no Reddit?

Quem você está tentando alcançar com sua estratégia de mídia social? Seu público-alvo frequenta o Twitter ou o LinkedIn? Ou talvez no Reddit? Conteúdo: Que tipo de conteúdo repercutirá em seu público? Infográficos? White papers? Publicações em blogs? Infográficos, white papers e postagens de blog são compartilhados como Instagram Stories

Esse processo de pensamento lhe poupará muitas dores de cabeça a longo prazo. Por mais tentador que seja estar em todos os lugares, há um limite para o conteúdo de alta qualidade que uma equipe pode produzir. Não se sobrecarregue demais - concentre-se nos pontos fortes de sua equipe e nos lugares que você sabe que seu público-alvo frequenta.

5. Use uma ferramenta de gerenciamento de mídia social para agendar postagens

E agora chegamos a uma das melhores partes do nosso blog *olha para frente e percebe que há mais da metade de um artigo pela frente* - a logística de publicação nas mídias sociais!

Pode-se dizer que o agendamento de publicações é um dos pilares de um fluxo de trabalho de mídia social robusto, e por boas razões. O mais óbvio é que, ao fazer isso, você poderá garantir que seu conteúdo seja consistente e publicado regularmente. Faz todo o sentido, não é mesmo?

Planable para gerenciamento de mídia social

Via Planable

Agora, embora algumas plataformas ofereçam suporte nativo ao agendamento de conteúdo, há um forte argumento a favor do uso de uma ferramenta dedicada de gerenciamento de mídia social, como Planejável . Isso ocorre porque uma ferramenta de agendamento permite agendar publicações para todas as suas páginas em um único local, em vez de fazer login em cada plataforma e fazer isso manualmente.

Além disso, programar suas postagens com antecedência é uma ótima maneira de garantir que seu conteúdo seja consistente e publicado regularmente. No entanto, é importante lembrar que você também deve estar preparado para publicar em tempo real *inserir anedota do Dia Internacional do Gato*.

Então, como a Planable pode ajudá-lo a criar o fluxo de trabalho perfeito? De várias maneiras, mas vamos nos concentrar apenas em duas por enquanto: O sistema de aprovação e os recursos de colaboração da Planable.

A Planable vem com 4 fluxos de trabalho de aprovação (Nenhum, Opcional, Obrigatório e Multinível) projetados para atender a equipes de todos os tamanhos. Esse sistema de aprovação garante que nenhum conteúdo seja publicado antes de estar 100% pronto e que chegue aos tomadores de decisão relevantes antes de ser liberado. Isso pode fazer a diferença entre um post ficar preso no limbo da aprovação e ser publicado a tempo.

Além disso, há os recursos de colaboração. Como o Planable imita a sensação e o fluxo da mídia social, o feedback é exibido ao lado das publicações que precisam de atenção na forma de comentários e respostas. Lá, você pode marcar os membros da equipe e os clientes para que compartilhem suas ideias e deixem ativos (visuais, cópias, etc.).

ClickUp para otimizar suas operações de conteúdo e rastrear campanhas

Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para visualizar e planejar campanhas de mídia

Outra ferramenta igualmente excelente para desenvolver um planejamento fluxo de trabalho da equipe de mídia social é o ClickUp . O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a se manterem organizadas e eficientes. Ela oferece aos membros da equipe um local para acompanhar seu trabalho, comunicar-se entre si e colaborar em projetos.

O ClickUp também oferece ferramentas para gerenciar prazos, atribuir tarefas e acompanhar o progresso. Com seus recursos flexíveis e interface intuitiva, o ClickUp facilita o gerenciamento de qualquer projeto, grande ou pequeno. Você também pode usar o modelos prontos para uso e personalizáveis para melhorar seu fluxo de trabalho atual de mídia social. Em suma, é uma ótima ferramenta para ser usada em conjunto com o Planable para criar um fluxo de trabalho infalível para a sua equipe.

6. Não pule o processo de aprovação

É importante ter um processo de aprovação em vigor no seu fluxo de trabalho de mídia social. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver trabalhando com uma equipe. Ao ter um fluxo de trabalho de aprovação consistente, você poderá garantir que todo o seu conteúdo seja de alta qualidade e esteja de acordo com a marca.

Há alguns aspectos a serem considerados ao criar um processo de aprovação:

Quem deve estar envolvido?

Em que momento o processo de aprovação deve ocorrer?

Como o processo de aprovação o ajudará a atingir suas metas?

Quem deve estar envolvido no processo de aprovação?

A resposta a essa pergunta varia de acordo com a sua equipe e as suas metas. Entretanto, há algumas pessoas-chave que sempre devem estar envolvidas:

Criador de conteúdo/copywriter: Óbvio, certo? Essa pessoa deve estar envolvida no processo de aprovação para garantir que seu conteúdo atenda a todos os requisitos.

Óbvio, certo? Essa pessoa deve estar envolvida no processo de aprovação para garantir que seu conteúdo atenda a todos os requisitos. Um especialista no assunto : Para fornecer feedback sobre a precisão do conteúdo. Especialmente útil em campanhas sensíveis e de alto risco ou quando há muito conteúdo que precisa ser enviado e necessita de uma revisão detalhada

: Para fornecer feedback sobre a precisão do conteúdo. Especialmente útil em campanhas sensíveis e de alto risco ou quando há muito conteúdo que precisa ser enviado e necessita de uma revisão detalhada **Um editor de texto: garante que o conteúdo não contenha erros e, em alguns casos, esteja de acordo com a marca

O tomador de decisão final (aprovador): A pessoa que garante que o conteúdo atenda à política da empresa e dá o selo de aprovação ao conteúdo

7. Ter diretrizes de postagem claras

Em relação à mídia social, é importante ter diretrizes claras de postagem. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver trabalhando com uma equipe. Ao ter diretrizes de publicação, você poderá garantir que todo o seu conteúdo seja de alta qualidade, atenda à política da empresa e exemplifique o tom da marca.

Alguns aspectos a serem considerados ao criar diretrizes de publicação:

Que voz/tom deve ser usado?

Quais tópicos devem ser abordados?

Que tipos de conteúdo devem ser postados?

Com que frequência o conteúdo deve ser publicado?

8. Considere os diagramas de fluxo de trabalho

Como alternativa, você também pode considerar uma mídia social diagrama de fluxo de trabalho . A beleza dos diagramas de processo é que eles não apenas descrevem as tarefas que compõem um processo (como uma lista de tarefas com início e fim), mas também podem ajudá-lo a visualizar dados e publicações em mídias sociais, jornadas de tomada de decisões e até mesmo marcos importantes em um determinado processo.

Incrível, não é?

E a visualização é apenas um dos muitos benefícios. Essa documentação pode ajudar todos os envolvidos a entender o processo e a consultá-lo sempre que necessário para acelerar as coisas.

Está pronto para fazer seu fluxo de trabalho "trabalhar" para você?

Um fluxo de trabalho de mídia social é (e deve ser sempre) uma parte vital de qualquer estratégia de mídia social.

Lembre-se de estabelecer funções claras, ter diretrizes claras e sempre criar sua estratégia de mídia social em torno do seu fluxo de trabalho da melhor forma possível. Ao seguir essas práticas, juntamente com as ferramentas de fluxo de trabalho de mídia social, você pode garantir que sua equipe forneça conteúdo rapidamente sem sacrificar a qualidade.

Mais especificamente, o foco firme da Planable no gerenciamento de mídia social e na otimização dos processos de colaboração, bem como a ferramenta ClickUp gerenciamento de projetos de mídia social recursos e modelos.

Bom fluxo de trabalho!

Marco Guiliani é um profissional de marketing de conteúdo da Planable, com experiência em redação de conteúdo, SEO e copywriting.