100 exemplos de valores essenciais da equipe para ajudá-lo a criar uma cultura empresarial sólida

O que você valoriza como empresa?

Essa é uma pergunta com a qual muitos proprietários de empresas têm dificuldades. Pode ser difícil elaborar uma lista de valores essenciais que represente sua organização com precisão, mas é importante fazer isso corretamente.

Seus valores corporativos são a base da cultura do seu local de trabalho - eles permitem que outras pessoas tenham uma visão interna de quem você é como empresa e podem ter um impacto enorme em seus esforços de recrutamento e contratação, engajamento dos funcionários e sucesso geral.

Portanto, para ajudar a inspirar sua empresa e definir sua cultura de trabalho, aqui estão 50 exemplos de valores essenciais comuns para sua equipe e 50 exemplos de valores essenciais de empresas bem-sucedidas de diferentes setores para inspirá-lo ainda mais. Quer você esteja apenas começando ou já esteja no mercado há anos, esses 100 exemplos lhe darão alguma inspiração para determinar o que é importante para você e sua equipe!

Como os valores essenciais da empresa podem ajudar sua equipe

Em termos simples, os valores essenciais são as crenças coletivas e fundamentais, a visão, a missão, a ética pessoal e profissional e os princípios essenciais de sua organização.

São a personalidade de sua empresa, o DNA de sua organização, a razão pela qual sua empresa existe e a estrela do norte que guia continuamente sua empresa em direção à sua missão e visão. E para que sua empresa avance na direção certa, equipes de diferentes departamentos precisarão trabalhar juntas, acreditar nos mesmos valores e praticá-los de forma consistente no trabalho.

Portanto, se você estiver se perguntando: "Por que tudo isso é importante?" Aqui estão alguns motivos:

Desempenho : As equipes se sentem capacitadas a dar o melhor de si quando os valores essenciais estão alinhados com a estratégia e as metas corporativas.

: As equipes se sentem capacitadas a dar o melhor de si quando os valores essenciais estão alinhados com a estratégia e as metas corporativas. Aquisição de talentos : Sua cultura organizacional pode ajudar os funcionários em potencial a decidir se a empresa corresponde aos valores essenciais, prioridades e metas pessoais deles ao procurar um novo cargo.

: Sua cultura organizacional pode ajudar os funcionários em potencial a decidir se a empresa corresponde aos valores essenciais, prioridades e metas pessoais deles ao procurar um novo cargo. Competitividade : Saber o que a empresa representa o torna mais competitivo no mercado e como empregador.

: Saber o que a empresa representa o torna mais competitivo no mercado e como empregador. Decisões de negócios: Conhecer a cultura de sua empresa pode ajudar os executivos e gerentes de projeto a tomar decisões informadas e a assumir riscos calculados de forma mais inteligente.

Confira na lista abaixo os valores fundamentais comuns que você pode escolher para moldar a sua equipe!

50 exemplos de valores essenciais da equipe para a sua empresa

1. Respeito e integridade 2. Qualidade 3. Inovação 4. Trabalho em equipe 5. Responsabilidade 6. Transparência 7. Colaboração 8. Aprendizado contínuo 9. Positividade 10. Lealdade 11. Empatia 12. Inclusividade 13. Criatividade 14. Paixão 15. Honestidade 16. Diversidade 17. Adaptabilidade 18. Flexibilidade 19. Mente aberta 20. Comunicação 21. Respeito à individualidade 22. Pontualidade 23. Diversão 24. Gratidão 25. Profissionalismo

26. Proatividade 27. Solução de problemas 28. Autoaperfeiçoamento 29. Compromisso com a excelência 30. Objetividade 31. Atitude positiva 32. Ambição 33. Qualidade de serviço 34. Excelência 35. Confiabilidade 36. Honrar os compromissos 37. Mentalidade de crescimento 38. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 39. Foco em soluções 40. Ir além do esperado 41. Respeito à privacidade 42. Ouvir os clientes 43. Busca de oportunidades de crescimento 44. Recursos 45. Autoconhecimento 46. Colaboração 47. Trabalho em equipe 48. Disposição para aprender 49. Desenvolvimento de redes profissionais 50. Tornar-se um especialista em sua área

Exemplo de declaração de valores essenciais da empresa

Uma declaração de valores essenciais é uma declaração dos princípios que orientam a forma como uma empresa opera e se comporta. Nossos valores essenciais não são apenas palavras no papel; eles moldam nossa cultura e definem quem somos como equipe.

Aqui está um exemplo:

Em nossa empresa, temos o compromisso de defender os seguintes valores essenciais:

Inovação: Acreditamos na constante superação dos limites e na exploração de novas ideias para oferecer aos nossos clientes soluções de tecnologia de ponta que superem suas expectativas. Integridade: Valorizamos a honestidade, a transparência e o comportamento ético em todos os aspectos de nossos negócios, desde nossas interações com os clientes até nossasprocessos decisórios. Colaboração: Acreditamos que o trabalho em equipe e a colaboração são essenciais para atingir nossos objetivos ecriando um ambiente de trabalho positivo onde todos se sintam valorizados e apoiados. Melhoria contínua: Temos o compromisso de aprender e aprimorar continuamente nossas habilidades e processos para oferecer as melhores soluções e serviços possíveis aos nossos clientes. Foco no cliente: Priorizamos as necessidades e a satisfação de nossos clientes acima de tudo e nos esforçamos para oferecer um serviço personalizado e excepcional que supere suas expectativas.

Acreditamos que, ao incorporar consistentemente esses valores em nosso trabalho, podemos cumprir nossa missão de nos tornarmos um fornecedor líder de soluções de tecnologia e, ao mesmo tempo, causar um impacto positivo em nossos clientes, funcionários e na sociedade como um todo.

Use este modelo de declaração de valores essenciais para elaborar a declaração de valores essenciais de sua empresa:

Na [Nome da Empresa], temos o compromisso de defender os seguintes valores essenciais:

[Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa]

[Descrição ou explicação de como esse valor é importante para a nossa empresa]

[Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa] [Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa]

[Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa] [Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa]

[Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa] [Descrição ou explicação de como esse valor é importante para nossa empresa]

Acreditamos que, ao incorporar consistentemente esses valores em nosso trabalho, podemos cumprir nossa missão e proporcionar a melhor experiência possível a nossos clientes, funcionários e partes interessadas.

Dica profissional: Facilite para os membros da equipe a localização dos valores centrais da empresa com Modelo de cultura da empresa do ClickUp !

Use o modelo de valores da empresa do ClickUp para visualizar e alinhar sua equipe em torno do que é mais importante

50 dos mais inspiradores exemplos de valores essenciais da empresa para sua equipe

Agora, é hora de explorar alguns dos melhores e mais comuns valores essenciais que moldaram algumas das empresas mais bem-sucedidas da atualidade. Aqui estão 50 empresas e seus principais valores!

1. ClickUp #### Valores essenciais:

**Proporcionar a melhor experiência ao cliente

Somos obcecados pelo cliente, criamos espaço para comunicação e feedback abertos e nos capacitamos para resolver problemas e dizer sim, tendo em mente o interesse coletivo do cliente. Esse valor também se aplica internamente quando trabalhar de forma multifuncional com outras equipes!

**Cresça 1% todos os dias

Apoiamos o crescimento profissional de nossa equipe e acreditamos no progresso em direção à perfeição. Nós nos retemos tentando chegar à perfeição quando o crescimento mais rápido é incremental, e não temos medo de falhar levemente, desde que aprendamos e não repitamos os mesmos erros.

**Divirta-se, encontre alegria e seja você mesmo

Os valores essenciais pessoais e o bem-estar são importantes para nós e, com grandes metas, vem o trabalho árduo, mas o tempo é precioso demais para não nos divertirmos ao longo do caminho. Promovemos uma cultura empresarial divertida por meio de formação de equipes em nossa empresa, incentivamos nossa equipe a buscar a grandeza, a transparência e o respeito, e criamos um espaço seguro para se mostrar e ser vulnerável, ousado, audacioso de verdade, concordar, discordar, rir, chorar, experimentar e brincar.

via ClickUp

**Trabalhe duro e seja um proprietário

Gostamos de trabalhar, pensamos em maneiras criativas de resolver problemas, vemos os frutos do nosso trabalho e assumimos a responsabilidade compartilhada pelas decisões, questões e resultados.

**O normal é uma porcaria

Nós nos esforçamos para criar uma organização que incentive a liberdade e a responsabilidade. E, embora todos tenham metas a cumprir, incentivamos nossa equipe a ter liberdade criativa sobre como atingir essas metas de maneiras que façam sentido para eles.

**Faça o que for preciso com atos aleatórios de bondade

Criamos e mantemos uma cultura segura e solidária e ajudamos sempre que podemos. Incentivamos nossa equipe a conversar com seus funcionários e a manter-se informada sobre como eles estão se saindo, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente, o que forma relacionamentos abertos e honestos entre os colegas.

2. Folga #### Valores essenciais:

**Promover a empatia

Incentiva líderes e representantes a serem empáticos e corteses uns com os outros e com seus clientes

**Acelere o trabalho artesanal

Demonstrar integridade e assumir a responsabilidade por todas as ações

**Apoiar a diversidade no local de trabalho

Promover a harmonia, oferecer oportunidades iguais e praticar a inclusão por meio de programas internos

Verifique o melhor_ Integrações do Slack !

3. Maçã #### Valores essenciais:

Acessibilidade

Acreditamos em oferecer aos consumidores, pequenas empresas e outras organizações tenham acesso a hardware, software, serviços e tecnologia necessários para atingir seus objetivos

**Apoio à educação

A educação oferece a todos mais maneiras de realizar seu potencial; é por isso que temos o compromisso de oferecer a pessoas de todas as origens a oportunidade de aprender por meio de parcerias em mais de 100 países

Inclusão, equidade racial e justiça

Como líder global, a Apple reconhece sua responsabilidade de ajudar a promover a igualdade e lutar contra as injustiças em todo o mundo.

4. Adobe #### Valores essenciais:

**Genuíno

Somos sinceros, confiáveis e seguros.

**Inovador

Somos altamente criativos e estamos sempre nos esforçando para conectar novas ideias com a realidade dos negócios.

**Envolvidos

Somos inclusivos, abertos e ativamente envolvidos com nossos clientes, parceiros, funcionários e as comunidades que atendemos.

5. LinkedIn #### Valores essenciais:

**Confiança e cuidado

Crie confiança praticando a integridade, a compaixão, a honestidade e o respeito.

**Inovação

Mantenha uma mentalidade de crescimento para criar grandes ideias e, ao mesmo tempo, agregar valor e encontrar alegria nas interações cotidianas.

**Valorização da força de trabalho

Priorize o sucesso de cada funcionário para ajudar a desenvolver líderes e equipes produtivas.

6. Spotify #### Valores essenciais:

**Inovação

Somos originais e criativos em nosso pensamento. Para nós, a inovação é uma mentalidade padrão - um desejo arraigado de melhorar as coisas.

**Sincero

Os melhores relacionamentos são baseados em confiança e respeito mútuos. Queremos ser justos e transparentes em tudo o que fazemos. Não fazemos microgerenciamento; confiamos uns nos outros para fazer um ótimo trabalho.

**Brincalhão

Dizemos sim à diversão. Somos uma empresa e uma marca divertidas. Sempre fomos assim. Nunca nos levamos muito a sério.

7. Lyft #### Valores essenciais:

**Impressionar nossos clientes

Nós nos esforçamos ao máximo para atender aos outros com produtos de alta qualidade e hospitalidade em que eles podem confiar. Trabalhamos duro para deixar nossos clientes com um sorriso.

Propriedade total

Temos coragem. Não há trabalho pequeno demais, nem desafio grande demais. Estamos todos envolvidos. Pensamos a longo prazo e sempre otimizamos a Lyft como um todo. Nunca dizemos: "esse não é o meu trabalho"

**Tenha orgulho, seja humilde

Temos orgulho de nosso trabalho e, seja o que for que façamos, fazemos bem feito. Avaliamos nosso próprio trabalho de forma crítica e somos os primeiros a apontar nossas deficiências, além de nos esforçarmos continuamente, assim como aos outros, para melhorar e estabelecer um padrão mais elevado.

8. Airbnb #### Valores essenciais:

**Defender a missão

Estamos unidos à nossa comunidade para criar um mundo onde qualquer pessoa possa pertencer a qualquer lugar.

**Abrace a aventura

Somos movidos pela curiosidade, pelo otimismo e pela crença de que todas as pessoas podem crescer.

**Seja um empreendedor de cereais

Somos determinados e criativos na transformação de nossas ambições ousadas em realidade.

9. Parques nacionais #### Valores essenciais:

**Veracidade

Quando os funcionários são honestos, isso se reflete automaticamente em nosso trabalho.

**Espírito de equipe e aprendizado contínuo

Acreditamos no Kaizen, um conceito japonês em que todos da equipe contribuem para a melhoria contínua.

**Humildade

Estar aberto ao feedback e demonstrar respeito pelos outros

Trabalhamos para inspirar e desenvolver a conservação e a proteção dos recursos naturais do mundo encontrados nos parques nacionais por meio de educação, promoção e conscientização da comunidade global Para isso, a cultura da empresa desempenha um papel importante. Esses valores da empresa nos ajudam a nos tornar mais inclusivos e contribuem para o crescimento da empresa.

Phillip Imler, Parques Nacionais

10. Starbucks #### Valores essenciais:

**Cultura de cordialidade

Acreditamos na criação de uma cultura de cordialidade e pertencimento, onde todos são bem-vindos

**Responsabilidade

Dar o melhor de nós em tudo o que fazemos, responsabilizando-nos pelos resultados.

**Estar presente

Estar presente, conectando-se com transparência, dignidade e respeito.

11. Força de vendas #### Valores essenciais:

**Confiança

Atuamos como consultores confiáveis e conquistamos a confiança de nossos clientes, funcionários e família ampliada por meio de transparência, segurança, conformidade, privacidade e desempenho

**Sucesso do cliente

Inovamos e expandimos nossas ofertas de negócios para oferecer a todos os nossos acionistas novos caminhos para alcançar um sucesso cada vez maior.

**Igualdade

Ouvir perspectivas diversas estimula a inovação, aprofunda as conexões entre as pessoas e nos torna uma empresa melhor. Integrar o ClickUp com o Salesforce !

12. Caixa de doadores #### Valores essenciais:

**Liderança criativa

Incentivamos o desenvolvimento e a inovação por meio de pesquisas e ações audaciosas

**Paixão pelo progresso

Temos um foco rigoroso na excelência e no efeito

**Responsabilidade

Nós nos comportamos com decência, moralidade e consideração

Permanecer fiel aos nossos princípios nos dá significado. Isso ajuda as pessoas a fazer escolhas difíceis com clareza e atrai um grande grupo de pessoas que valorizam a honestidade em vez da desonestidade Esses valores moldam a cultura de nossa empresa porque permitem que todos os funcionários tenham motivação e paixão pelo sucesso em todos os aspectos e liderem de forma criativa, concentrando-se na ação contínua e sendo gentis e atenciosos com os outros.

Maneesh Sharma, especialista sênior em SEO da Donorbox

13. Alvo #### Valores essenciais:

**Inclusão

Valorizamos diversas vozes e abordagens. Agimos com autenticidade e respeito. Criamos experiências equitativas para todos.

**Conexão

Criamos relacionamentos confiáveis. Colaboramos em todas as funções de negócios. Reconhecemos e comemoramos o progresso.

**Dirigir

Fazemos o que é certo para a Target, nossa equipe e os hóspedes. Entregamos resultados que importam. Aprendemos continuamente, valorizando o progresso em vez da perfeição.

14. Netflix #### Valores essenciais:

**Feedback honesto e produtivo

Pode ser difícil dar ou aceitar um feedback significativo. Mas, como qualquer novo hábito, ele se torna mais fácil com a prática. Por isso, ajudamos as pessoas a aprender a dar e receber feedback por meio de treinamento e modelagem dos comportamentos que queremos ver em toda a empresa.

**Liberdade e responsabilidade

Nossa meta é inspirar as pessoas mais do que gerenciá-las. Queremos que nossas equipes façam o que é melhor para a Netflix. Isso, por sua vez, gera um senso de responsabilidade, prestação de contas e autodisciplina que nos leva a fazer um ótimo trabalho.

**Pessoas acima de processos

Nossa abordagem que coloca as pessoas em primeiro lugar nos permite formar uma equipe dos sonhos e ser mais flexíveis, criativos e bem-sucedidos em tudo o que fazemos.

15. Aplicativo Ling #### Valores essenciais:

**Orientado por dados

Contamos com dados para orientar nossas decisões.

**Curioso com uma mente aberta

Vemos cada dia como uma nova oportunidade de aprendizado e usamos o feedback aberto para nos aprimorarmos.

**Atitude empreendedora

Experimentamos coisas novas. Somos rápidos.

A criação desses valores fundamentais fortaleceu não apenas nossa cultura de trabalho, mas também nossas decisões comerciais e a determinação de trabalhar em prol de um objetivo comum Em nossas reuniões trimestrais, usamos esses valores da empresa como diretrizes para atividades de formação de equipes e pedimos à nossa equipe que classifique nossa empresa em uma escala de 1 a 10 com base nesses valores e explique suas respostas._

Simon Bacher, cofundador da Ling App

16. Hubspot #### Valores essenciais:

**Autonomia

Na HubSpot, você é incentivado a pensar como um fundador e a assumir a responsabilidade. Acreditamos que pessoas incríveis devem ser confiadas para fazer um trabalho incrível.

**Transparência

Não existe um círculo interno na HubSpot. Compartilhamos informações de forma aberta e frequente para que os funcionários possam tomar decisões e gerar impacto para nossos clientes.

**Flexibilidade

Sempre acreditamos que os resultados são mais importantes do que onde ou quando eles são produzidos. Os HubSpotters têm a flexibilidade de trabalhar remotamente, tirar férias ilimitadas e criar um "ajuste" entre a vida profissional e a vida pessoal que corresponda às suas metas pessoais e profissionais.

17. Verificar #### Valores essenciais:

**Humildade

Estamos todos na mesma equipe, trabalhando para atingir o mesmo objetivo, e todos estão abertos a aprender uns com os outros. Isso cria uma cultura de compaixão e empatia.

**Transparência

Queremos ouvir o que é bom, o que é ruim e o que é feio para que possamos continuar a melhorar como equipe. Isso torna nosso local de trabalho um ambiente seguro e cheio de confiança.

**Espírito de equipe

Somos apaixonados por nosso trabalho e perseveramos nos momentos difíceis. Usamos nossos fracassos para aprender e crescer.

_Nossos valores fundamentais são o que nos mantém firmes como equipe Nós deixamos nossos egos na porta, acreditamos na comunicação aberta, nos preocupamos profundamente com a equipe e com as pessoas que atendemos, praticamos a responsabilidade e a resiliência e nunca desistimos quando os tempos ficam difíceis.

Linda Shaffer, Diretora de Pessoas e Operações da Checkr, Inc.

18. IKEA #### Valores essenciais:

**Dar e assumir responsabilidade

Acreditamos na capacitação das pessoas. Dar e assumir responsabilidades são maneiras de crescer e se desenvolver como indivíduos. Confiar uns nos outros e ser positivo e voltado para o futuro inspira todos a contribuírem para o desenvolvimento.

**Renovar e melhorar

Estamos constantemente buscando maneiras novas e melhores de avançar. O que quer que estejamos fazendo hoje, podemos fazer melhor amanhã. Encontrar soluções para desafios quase impossíveis faz parte do nosso sucesso e é uma fonte de inspiração para avançarmos para o próximo desafio.

**Liderar pelo exemplo

Vemos a liderança como uma ação, não como um cargo. Buscamos valores pessoais antes da competência e da experiência. Pessoas que "falam o que pensam" e lideram pelo exemplo. Trata-se de sermos o melhor de nós mesmos e de trazer à tona o melhor de cada um.

19. Wizve #### Valores essenciais:

**Hustle

Os membros da nossa equipe estão sempre procurando novas maneiras de melhorar e crescer, e estão constantemente se esforçando para serem os melhores.

**Bondade

Os membros da nossa equipe estão sempre cuidando uns dos outros e são rápidos em oferecer ajuda quando necessário.

**Excelência

Nós nos esforçamos para produzir os melhores resultados possíveis e estamos sempre trabalhando para melhorar nosso desempenho.

_Nossos valores moldam nossa cultura de várias maneiras Primeiro, acreditamos que a agitação promove um espírito de determinação e garra. Em segundo lugar, acreditamos que a gentileza é essencial para criar um local de trabalho solidário e inclusivo Por fim, acreditamos que a excelência é a base do nosso sucesso Esses valores fundamentais ajudaram a moldar nossa cultura em uma cultura ambiciosa, compassiva e voltada para o sucesso

Jim Campbell, Wizve

20. Google #### Valores essenciais:

Concentre-se no usuário e tudo o mais o acompanhará

Desde o início, nos concentramos em oferecer a melhor experiência possível ao usuário. Quer estejamos projetando um novo navegador da Internet ou um novo ajuste na aparência da página inicial, tomamos muito cuidado para garantir que eles atendam ao usuário, e não à nossa própria meta interna ou ao nosso resultado final.

É melhor fazer uma coisa muito, muito bem

Com um dos maiores grupos de pesquisa do mundo focado exclusivamente na solução de problemas de pesquisa, sabemos o que fazemos bem e como podemos fazer melhor.

**Você pode ser sério sem um terno

Nossos fundadores criaram o Google com base na ideia de que o trabalho deve ser desafiador, e o desafio deve ser divertido. Acreditamos que coisas excelentes e criativas têm mais chances de acontecer com a cultura empresarial certa.

21. Figma #### Valores essenciais:

**Amar seu ofício

Construímos para os construtores e tentamos fazer com que as coisas complexas pareçam simples. Perguntamos por que até chegarmos ao cerne da questão e nos concentramos continuamente em resolver o problema certo, não apenas em enviar o trabalho.

**Cresça à medida que você avança

Todo mundo é um trabalho em andamento, e estamos aqui para ajudar uns aos outros a crescer.

**Corra com isso

Construir a Figma significa tomar iniciativa, ser ousado e traçar um novo rumo, não seguir um manual. Os Figmates estão construindo o futuro do design ao enfrentar desafios grandes, assustadores e empolgantes, como se o futuro da Figma dependesse disso. Porque depende.

22. American Express #### Valores essenciais:

**Respeitamos as pessoas

Confiamos e respeitamos uns aos outros por quem somos e pelo que contribuímos. Somos responsáveis uns pelos outros e damos poder a todas as vozes por meio de um diálogo aberto e corajoso, para que os outros se sintam ouvidos.

**Apoiamos nossos clientes

Os relacionamentos estão no centro de nossos negócios. Nós nos esforçamos para ser essenciais para nossos clientes, fornecendo produtos, serviços e experiências excepcionais todos os dias, e prometemos apoiá-los em tudo o que fizermos.

**Fazemos o que é certo

Os clientes nos escolhem porque confiam em nossa marca e em nosso pessoal. Conquistamos essa confiança garantindo que tudo o que fazemos seja confiável, consistente e com o mais alto nível de integridade.

23. Techtopia #### Valores essenciais:

**Honestidade

Temos o compromisso de fazer o que é certo e sermos sinceros a respeito, mesmo quando não for fácil ou popular. Esse valor orienta nossas ações e decisões.

**Trabalho em equipe

Quando trabalhamos juntos, criamos um ambiente de confiança e respeito que nos permite desafiar e estimular uns aos outros a melhorar.

**Inovação

Acreditamos que, para permanecermos relevantes e bem-sucedidos, precisamos evoluir e encontrar novas maneiras de fazer as coisas constantemente.

A honestidade é nosso princípio fundamental e a pedra angular de nossos negócios. Acreditamos que ser honesto com nossos clientes, fornecedores e entre nós é a única maneira de fazer negócios Nossa equipe está repleta de indivíduos apaixonados que compartilham o mesmo objetivo: sermos os melhores no que fazemos, estarmos abertos a novas ideias, assumir riscos e sempre ter uma mentalidade de estudante. É isso que nos mantém atualizados, relevantes e à frente da curva.

Shawn Ryan, Techtopia

24. Espaço para a cabeça #### Valores essenciais:

**Atuação desinteressada

Aceleramos uns aos outros e somos responsáveis uns pelos outros para concretizar nossa visão.

**Coração corajoso

Vamos com coragem a novos lugares, sabendo que temos o apoio da nossa equipe.

**Mente curiosa

Aprendemos que, quando ouvimos os outros, cultivamos a curiosidade e a empatia necessárias para desbloquear a inovação.

25. Amazônia #### Valores essenciais:

**Propriedade

Os líderes são proprietários. Eles pensam em longo prazo e não sacrificam o valor de longo prazo por resultados de curto prazo. Eles agem em nome de toda a empresa, e não apenas de sua própria equipe. Eles nunca dizem "esse não é o meu trabalho"

**Aprenda e seja curioso

Os líderes nunca param de aprender e sempre buscam se aperfeiçoar. Eles são curiosos sobre novas possibilidades e agem para explorá-las

**Invente e simplifique

Os líderes esperam e exigem inovação e invenção de suas equipes e sempre encontram maneiras de simplificar. Eles têm consciência externa, buscam novas ideias em todos os lugares e não se limitam ao "não inventado aqui" Ao fazermos coisas novas, aceitamos o fato de que podemos ser mal interpretados por longos períodos.

26. Classificação segura #### Valores essenciais:

**Honestidade e transparência

Somos transparentes em nossas relações com funcionários e clientes, e isso gera confiança.

**Construindo relacionamentos duradouros com os clientes

Comunicar-se de forma eficaz, abordar suas preocupações e oferecer soluções para construir um relacionamento e criar fidelidade.

Nossos valores enfatizam o que acontece com cada um de nossos funcionários e como eles agem, tanto no escritório quanto com os clientes. Somos transparentes em nossas relações com funcionários e clientes, e isso gera confiança. A cultura geral é que devemos fazer a diferença enquanto estivermos aqui porque, no esquema das coisas, a vida é muito curta.

Baruch Labunski, fundador da Rank Secure

27. Semrush #### Valores essenciais:

**Confiança

É o que você tem aqui por padrão. Fale e seja você mesmo

**Senso de propriedade

Todos nós compartilhamos o desejo de colocar as coisas em movimento. Conduza os projetos nos quais você encontra significado, pois não vale a pena perder tempo com eles

**Mudanças constantes

Estamos sempre buscando melhorar as coisas. A mudança é estimulante, não precisa ser assustadora.

28. Aldi #### Valores essenciais:

**Responsabilidade

Representa nosso compromisso com nossos funcionários, clientes, parceiros e o meio ambiente

**Simplicidade

Cria eficiência, clareza e direção clara em nossa organização e para nossos clientes.

**Consistência

Levamos a sério o que dizemos. Somos consistentes em nossas negociações com pessoas, produtos, preços e todos os outros aspectos de nossa vida profissional cotidiana.

29. Kizik #### Valores essenciais:

**Inclusão

Temos uma programação híbrida e flexível que permite que cada funcionário construa seu próprio equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

**Humildade

Valorizar o que cada um traz para sua função e para a empresa.

**Inovação

Apoiar o aprendizado para permitir a inovação e continuar crescendo como uma organização inteira.

Realizamos mensalmente um "almoço e aprendizado" em que destacamos um funcionário diferente para compartilhar seu conhecimento com o restante da empresa. Valorizamos o que cada um traz para a sua função e a empresa adota a humildade e a vontade de continuar aprendendo e crescendo Combinar nossa flexibilidade para manter os membros da equipe motivados com uma cultura que apoia o aprendizado e o crescimento significa que nossa empresa pode continuar inovando. Não há crescimento sem humildade suficiente para estarmos dispostos a mudar primeiro_

Monte Deere, CEO da Kizik

**Cuidado com a comunidade

Por meio do nosso programa de longa data Neighborhood Shares, nossas lojas doam produtos que não são vendidos, mas que continuam aptos a serem consumidos, para agências locais de recuperação de alimentos.

**Sustentabilidade

Mais do que nunca, a sustentabilidade tem sido um foco central em nosso trabalho como a mercearia do seu bairro.

Integridade

Nós nos dedicamos a proporcionar um ambiente seguro, acolhedor, inclusivo e respeitoso para todos os membros da equipe e clientes.

31. Empréstimos de figuras #### Valores essenciais:

**Valorizar o tempo de nossos clientes

Somos eficientes e transparentes, o que cria relacionamentos reais e de confiança com nossos clientes.

**Oferecer ajuda genuína

Oferecemos caminhos para a estabilidade financeira para todos.

**Prestar serviços de qualidade

Mantemos nosso compromisso de oferecer produtos financeiros aos nossos clientes de forma socialmente responsável.

_Nossos valores fundamentais moldam nossa identidade como organização. Nosso objetivo é centralizar tudo o que fazemos em torno de nossos clientes, o que nos permite formar uma equipe culta baseada em ajuda genuína Por fim, defendemos nosso princípio de satisfação do cliente em primeiro lugar e, em seguida, os lucros, o que nos obriga a prestar um serviço de qualidade em todos os pontos de contato com o cliente._

Jeffrey Zhou, fundador e CEO da Fig Loans

32. Clínica Mayo #### Valores essenciais:

**Integridade

O primeiro valor mostra o objetivo da clínica de aderir aos altos padrões de ética, profissionalismo e responsabilidade pessoal para que os pacientes confiem no centro de saúde.

**Cura

Inspiramos esperança e cultivamos o bem-estar das pessoas, respeitando suas necessidades emocionais, físicas e espirituais.

**Respeito

Acreditamos em "dar respeito para receber respeito" É por isso que a empresa cultiva o valor de tratar todos em uma comunidade diversificada com respeito e dignidade. Isso inclui pacientes, colegas e suas famílias.

33. Okta #### Valores essenciais:

**Nunca parar de inovar

Em tudo o que fazemos, reagimos rápida e estrategicamente, e sempre pensamos no futuro - temos o compromisso de ultrapassar os limites da transformação com soluções inteligentes orientadas pelas necessidades dos clientes.

**Agir com integridade

Integridade tem a ver com honestidade, decência e respeito que demonstramos todos os dias ao trabalharmos uns com os outros, com nossos clientes, com nossos parceiros e com a comunidade em geral.

**Capacitar nosso pessoal

Queremos que todos os funcionários saibam que a Okta pertence a eles e que eles têm uma participação em nossas vitórias compartilhadas.

34. Credível #### Valores essenciais:

**Compromisso com os clientes

Esperamos que nossa equipe trabalhe com os clientes para encontrar as melhores soluções para eles.

**Aprendizado constante

O campo em que trabalhamos está em constante evolução, e é vital para a empresa que a equipe evolua com ele.

**Diversidade

Acreditamos que o talento pode ser encontrado em pessoas de todos os tipos.

Para garantir que ofereçamos o melhor serviço, todos na empresa devem se manter atualizados com os últimos desenvolvimentos. Ao mesmo tempo, isso também ajuda os funcionários a desenvolverem suas próprias habilidades._ Além disso, somos muito rigorosos em relação a quem aceitamos em nossa empresa, independentemente de raça, etnia, gênero, idade ou deficiência. Eles foram contratados porque são habilidosos no que fazem; se alguém não puder aceitar isso, não será bem-vindo na empresa."_

Colin Palfrey, diretor de marketing da Crediful

35. Ciclo da alma #### Valores essenciais:

**Somos uma comunidade

Somos participantes e líderes apaixonados em nossas comunidades. Trabalhamos juntos para criar um santuário onde todos são celebrados.

**Abraçamos a mudança

Nós nos adaptamos, aprimoramos e evoluímos à medida que crescemos, aceitamos feedback e abordamos cada desafio com a mente e o coração abertos.

**Nós nos recarregamos

Nós nos adaptamos, aprimoramos e evoluímos à medida que crescemos. Aceitamos feedback e abordamos todos os desafios com a mente e o coração abertos.

36. Marriott #### Valores essenciais:

**Colocar as pessoas em primeiro lugar

Cuide dos associados, e eles cuidarão dos clientes.

**Agir com integridade

Nós nos mantemos em padrões éticos e legais intransigentes. Isso se estende à nossa conduta comercial cotidiana, às políticas de nossos funcionários, às políticas de nossa cadeia de suprimentos, aos nossos programas e práticas ambientais e ao nosso compromisso com os direitos humanos e a responsabilidade social.

**Abraçar a mudança

Somos motivados a desafiar continuamente o status quo e a antecipar as necessidades em constante mudança de nossos clientes com novas marcas, novas localizações globais e novas experiências para os hóspedes.

**Esperança

Acreditamos que pequenas empresas e start-ups bem-sucedidas dão esperança às pessoas. Elas são exemplos brilhantes do que pode ser alcançado por meio de foco e determinação.

**Empoderamento e comunidade

Nosso podcast orientado por uma missão capacita nossa comunidade de empreendedores a prosperar, transformando a si mesmos e a seus negócios. Essa missão molda a cultura da pequena equipe por trás do podcast.

Ser proprietário e operar uma empresa é difícil. Exige conhecimento especializado em sua competência principal. Também requer criatividade para encontrar soluções para novos problemas todos os dias._ Nossos valores fundamentais de esperança, comunidade, capacitação e transformação tornam esse sucesso muito mais provável de acontecer.

Dennis Consorte, Snackable Solutions

38. Tinuiti #### Valores essenciais:

Não apenas fazer. Seja o dono

Assumimos a responsabilidade por nossos colegas de equipe, nossos clientes e nossa própria felicidade pessoal. Capacitamos nossos funcionários a serem os especialistas que são. Se você pode sonhar com isso e pode fazê-lo, trabalharemos com você para torná-lo realidade.

**Talento acima da geografia

Embora adoraríamos tê-lo em um de nossos escritórios - e você pode ver todos eles abaixo - você é bem-vindo a se juntar a nós de qualquer maneira. O talento e a motivação transcendem as fronteiras estaduais.

**Capacitação e educação

Se você estiver interessado em obter uma vantagem no Analytics ou trabalhar em seu comunicação com o cliente se você tem habilidades, queremos ajudá-lo a aprender. É apenas mais uma forma de investirmos em nosso pessoal, e sempre vale a pena.

39. Frente #### Valores essenciais:

**Transparência

Ser transparente significa tornar as informações relevantes e o contexto facilmente acessíveis para que todos possam ser mais eficientes e eficazes.

**Baixo ego

Confiamos uns nos outros para tomar as decisões certas e nos apoiamos mutuamente na busca de nossos objetivos. Mas sabemos que não somos perfeitos e que as coisas nem sempre sairão como planejado. Portanto, quando as coisas dão errado, conversamos sobre isso e aprendemos com nossos erros.

**Inclusão

Reconhecemos nossas diferenças e aceitamos as novas perspectivas que essas diferenças podem proporcionar, e também entendemos que todos têm preconceitos. Em vez de ignorá-los, nós nos esforçamos para aprender por que eles existem e como podemos superá-los.

Confira o melhor_ Integrações frontais !

40. Boa contratação #### Valores essenciais:

**Encantamento do cliente

Queremos superar as expectativas a cada passo, com atenção cuidadosa aos detalhes e ênfase na qualidade.

**Preservar a integridade

Isso significa fazer as coisas de maneira sempre correta do ponto de vista ético e moral.

Na GoodHire, seguimos uma lista de valores fundamentais que formam as bases da cultura da nossa empresa Achamos que cada um desses valores serve como nossos princípios orientadores para proporcionar ótimas experiências e promover uma cultura empresarial verdadeiramente solidária Em suma, eles são um reflexo de nosso compromisso com a excelência e com nossa missão de causar um impacto positivo no mundo

Max Wesman, fundador da GoodHire

41. Academia Life Time #### Valores essenciais:

**Apoiar uma cultura de inclusão

Criar espaços seguros e respeitosos, para que todos sejam incentivados a participar.

**Expandir a comunidade

Construa relacionamentos estratégicos que criem um impacto além das barreiras sociais e econômicas.

**Fechar a lacuna

Avaliar e revisar nossas práticas de recrutamento e seleção.

**Integridade

Agimos com integridade em tudo o que fazemos. Somos honestos, transparentes e éticos em nossas relações com os outros.

**Inovação

Estamos sempre buscando maneiras novas e melhores de fazer as coisas. Incentivamos a criatividade e o pensamento inovador.

**Impacto

Nós nos esforçamos para causar um impacto positivo em tudo o que fazemos. Queremos fazer a diferença no mundo e deixar as coisas melhores do que as encontramos.

Esses valores moldam nossa cultura de várias maneiras. Primeiro, eles orientam nosso comportamento e nossa tomada de decisões. Sempre tentamos fazer o que é certo e o melhor, e estamos sempre buscando maneiras de melhorar._ Em segundo lugar, eles criam um ambiente positivo e colaborativo. Trabalhamos juntos para resolver problemas e atingir nossas metas._ Por último, eles nos inspiram a fazer um ótimo trabalho. Estamos constantemente nos esforçando para fazer a diferença e causar um impacto positivo no mundo ao nosso redor._

Farhan Advani, BHPH

43. SocialBee #### Valores essenciais:

**Propriedade

Agimos como proprietários. Tratamos os negócios de nossos clientes como se fossem nossos, com atenção, cuidado e colocando seus interesses em primeiro lugar.

#BeeBetter

Optamos pelo aprendizado contínuo, sempre aprimorando nossas habilidades e crescendo como indivíduos.

Innovvy

Sim, é uma palavra inventada. Quem disse que não podemos fazer isso? Isso mostra que somos inovadores, criativos, digitalmente experientes e dispostos a correr riscos.

44. Centro de vida assistida #### Valores essenciais:

**Transparência

Acreditamos em ser francos e honestos com relação a taxas e processos de inscrição para que nossos clientes não se sintam desviados

**Acessibilidade

Ao oferecer informações sobre cuidados gratuitos, também possibilitamos que os idosos tenham acesso à ajuda de que precisam.

**Confidencialidade

É igualmente importante que honremos sua privacidade nessas situações; cada candidato tem uma história que vale a pena proteger.

Nossa declaração de missão se baseia em ajudar os outros, mas primeiro vivendo pelo exemplo Como empresa de marketing na área de saúde, temos orgulho dos princípios orientadores de transparência, acessibilidade e confidencialidade Esses valores não são direcionados apenas aos clientes; eles fazem parte de nossa cultura de trabalho.

Stephan Baldwin, fundador do Assisted Living Center

45. BetterUp #### Valores essenciais:

Consideração artesanal

Encontrar significado no que fazemos por meio da excelência na elaboração.

**Coragem

A perseverança é impulsionada pela determinação e pela paixão.

**Zest

O que o diferencia nos torna únicos.

46. Clario #### Valores essenciais:

**Privacidade e segurança on-line

Acreditamos no direito humano fundamental de manter a privacidade e a segurança on-line. O direito de nossos funcionários à privacidade no local de trabalho também é importante, portanto, garantir que os limites entre trabalho e vida pessoal sejam respeitados é um resultado de nossos valores fundamentais

**Suporte ao cliente

Somos uma empresa que coloca as pessoas em primeiro lugar e sabemos da importância do suporte humano, especialmente no setor de tecnologia.

Investimos muito em nossa equipe de suporte ao cliente e sempre analisamos as atualizações de segurança e de aplicativos sob a perspectiva do que nossos clientes querem, e não apenas do que achamos que eles precisam Isso também significa que nossos funcionários e prestadores de serviços conhecem seu próprio valor como pessoas.

Volodymyr Shchegel, Clario Tech

47. Calendly #### Valores essenciais:

**Encontrar um caminho

Nunca nos acomodamos, nunca aceitamos o raciocínio "isso funciona bem o suficiente" ou "é assim que sempre fizemos". Nosso pessoal entra em ação, se adapta rapidamente e persevera diante dos obstáculos até conseguir um progresso significativo.

**Foco com sabedoria

Operamos como uma equipe enxuta e eficiente, mas reconhecemos que a qualidade e a velocidade andam juntas como contrapesos - nenhuma delas é suficiente sozinha.

**Busque a excelência

Somos empreendedores que anseiam por capacitação, buscam ativamente oportunidades de impacto e são motivados a produzir resultados excepcionais

Confira o melhor_ Integrações do Calendly !

48. SEO alegre #### Valores essenciais:

**Compromisso

Demonstrar igual comprometimento em fornecer trabalho de alta qualidade de forma consistente.

**Honestidade

Contamos com a equipe para registrar seu trabalho de forma precisa e honesta.

_Nossa equipe é totalmente remota e, para que isso funcione, contamos com cada membro da equipe para assumir a responsabilidade por seu próprio gerenciamento de tempo e pela conclusão de seu trabalho dentro do prazo Também aceitamos que erros podem acontecer, e isso é esperado, mas desde que eles assumam quando cometem um erro, não fazemos disso um problema Mais importante ainda, insistimos que cada membro da equipe seja tratado com respeito em todos os aspectos de sua vida. Discriminação de qualquer forma simplesmente não é aceita; não há desculpas._

TR Dougherty, Gerente de operações na Jolly SEO

49. AIG #### Valores essenciais:

**Assumir a responsabilidade

Definimos expectativas claras, somos proativos e responsáveis.

**Ganhamos juntos

Estamos alinhados, somos mais fortes juntos e operamos como uma única equipe.

**Seja um aliado

Buscamos a inclusão, ouvimos, aprendemos e falamos com nossas ações.

50. Zach Grove #### Valores essenciais:

**Integridade

Valorizamos a integridade e assumimos a responsabilidade por todas as nossas ações.

**Inovação

o valor "Bring Innovation" incentiva os membros da equipe a trazer novas ideias de crescimento para a mesa.

**Trabalho descontraído

Isso significa que não aderimos a uma cultura tóxica de "trabalho pesado" e "agitação"

Em vez disso, somos deliberadamente calmos e tranquilos.

Entendemos que o trabalho é uma parte da vida, mas não a totalidade da vida Isso não é negociável - ele molda nossa cultura de modo que os membros da equipe saibam que nunca devem se sentir culpados por se desconectar completamente nos fins de semana

Zach Grove

Defina e viva de acordo com a declaração de valores essenciais da sua equipe

Quando se trata de identificar os valores essenciais, há algumas coisas que você precisa ter em mente.

Antes de mais nada, o que é importante para você como empresa? O que você defende? E, mais importante, quais são os valores essenciais pessoais de seus funcionários?

Também é importante lembrar que nem todos os valores são universais ou iguais. Alguns podem até entrar em conflito; você terá de escolher aqueles que estão alinhados com seus próprios valores essenciais e declaração de visão . Use esta lista de valores essenciais para ajudá-lo a criar princípios orientadores fortes e autênticos que repercutam em sua empresa, funcionários e clientes.

Depois de determinar os valores da sua empresa, compartilhe-os regularmente com sua equipe para mantê-la motivada e alinhados com suas metas. Definir o tom da cultura de sua empresa o ajudará a atrair e manter pessoas com a mesma mentalidade, que compartilham seus valores e o desejo de ter sucesso, o que ajudará sua empresa a prosperar nos próximos anos.