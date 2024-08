105 citações inspiradoras sobre trabalho em equipe para motivar sua equipe

Pergunte a qualquer pessoa o que ela mais gosta em seu trabalho e ela provavelmente dirá que são as pessoas.

As pessoas que tornam as noites e as ondas de exaustão menos agonizantes. As pessoas que fazem com que eles se sintam melhor instantaneamente após uma pequena conversa. As pessoas que não têm medo de chamá-los a atenção quando sentem que algo está errado.

Fizemos uma lista de nossas citações favoritas sobre trabalho em equipe e alguns conselhos para um trabalho em equipe eficaz.

Junto com sua bebida matinal favorita, você terá a energia necessária para liderar e motivar sua equipe ! ☕️⚡️

Citações sobre trabalho em equipe

Por que é importante trabalhar em equipe? Para começar, a colaboração no local de trabalho aumentou em pelo menos 50% nos últimos 20 anos e é predominante no estado do mundo atual.

Vou supor que o sucesso da sua equipe não dependeu de alguns poucos profissionais de alto desempenho, mas sim de cada membro da equipe que se apropriou de uma parte do processo e fez as coisas acontecerem! Independentemente de uma pessoa preferir ficar nos bastidores ou tomar decisões, todos têm um conjunto exclusivo de habilidades e experiências que serão úteis em diferentes situações.

Essas citações motivacionais resumem o que significa para uma equipe contribuir desinteressadamente para uma única visão. 🧑‍💼✨

1. "Dizer que meu destino não está ligado ao seu destino é como dizer: "Sua parte do barco está afundando"

-Hugh Downs Emissor americano de rádio e televisão

2. "Compromisso individual com um esforço de grupo - é isso que faz uma equipe trabalhar, uma empresa trabalhar, uma sociedade trabalhar, uma civilização trabalhar."

-Vince Lombardi Técnico e executivo de futebol americano da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL)

3. "O trabalho em equipe é o segredo que faz com que pessoas comuns alcancem resultados incomuns."

-Ifeanyi Enoch Onuoha Autor e educador nigeriano

4. "Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós."

Ken Blanchard autor americano, palestrante e consultor de negócios

5. "O talento vence jogos, mas o trabalho em equipe e a inteligência vencem campeonatos."

-Michael Jordan Presidente americano do time de basquete Charlotte Hornets e ex-jogador de basquete

6. "Um grupo se torna companheiro de equipe quando cada membro tem certeza suficiente de si mesmo e de sua contribuição para elogiar as habilidades dos outros."

-Norman Shidle autor americano

7. "No trabalho em equipe, o silêncio não é de ouro. Ele é mortal."

-Mark Sanborn autor, palestrante e empresário americano

8. "Gosto do desafio de fazer com que os jogadores atinjam determinados níveis, mas essa é a parte mais fácil. O maior desafio é fazer com que eles acreditem no que estamos fazendo. Eles precisam entender que não há problema em ter dias bons e dias ruins."

Dawn Staley jogador, técnico e medalhista de ouro olímpico do Hall da Fama do basquete americano

"Toda vez que interagimos com outra pessoa no trabalho, temos uma escolha a fazer: tentamos reivindicar o máximo de valor possível ou contribuímos com valor sem nos preocuparmos com o que recebemos em troca?"

**Adam Grant psicólogo organizacional e autor_

Crédito da foto: adamgrant.net no ClickUp Conferência LevelUp 2021 adam Grant compartilhou o que aconteceu depois que ele apresentou um experimento da Remote Friday a um punhado de CEOs. Alerta de spoiler: um experimento global com o qual ninguém concordou mudou tudo.

10. "São necessárias duas pedras para fazer um fogo."

-Louisa May Alcott romancista e poeta americana_

11. "A força da equipe é cada membro individual. A força de cada membro é a equipe."

Phil Jackson _jogador, técnico e executivo americano de basquete

12. "Individualmente, somos uma gota. Juntos, somos um oceano."

-Ryunosuke Satoro Escritor japonês

13. "As pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os esforços dos outros para alcançar seu maior sucesso."

-Stephen Covey Autor e educador americano

14. "Por mais brilhante que seja sua mente ou estratégia, se estiver jogando sozinho, sempre perderá para uma equipe."

Reid Hoffman Empresário e autor americano

15. "Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos atenciosos e comprometidos possa mudar o mundo; na verdade, é a única coisa que já mudou."

-Margaret Mead Antropóloga cultural americana

16. "O trabalho em equipe divide a tarefa e multiplica o sucesso."

-Desconhecido

17. "Lembre-se, o trabalho em equipe começa com a construção da confiança. E a única maneira de fazer isso é superar nossa necessidade de invulnerabilidade."

-Patrick Lencioni Autor americano

18. "Não importa o cargo que você ocupe em uma organização, não importa o quão bem você seja percebido, seu trabalho nunca está concluído."

-Abigail Johnson Presidente e CEO americana da Fidelity Investments

19. "Aprender, sem nenhuma oportunidade de compartilhar o que aprendemos, é um pouco como cozinhar para nós mesmos; nós o fazemos, mas provavelmente não o faremos tão bem."

-Mike Schmoker Autor, educador e ex-técnico de futebol americano

Citações de trabalho em equipe sobre liderança e trabalho em equipe

O segredo para o sucesso e o crescimento de uma empresa? Uma liderança forte e funcionários produtivos.

Quando os líderes incorporam a cultura e os valores da empresa, eles influenciam positivamente suas equipes, o que se traduz em seu trabalho e produz resultados. CEO da ClickUp Zeb Evans diz: "O objetivo final é criar uma cultura em que os funcionários estejam alinhados com a missão da empresa, com a produtividade e a colaboração no centro das atenções"

Aqui estão citações sobre trabalho em equipe para inspirar a abertura de mais oportunidades para que suas equipes prosperem! ☀️🌱

20. "Estou tão orgulhoso de muitas das coisas que não fizemos quanto das coisas que fizemos. Inovação é dizer não a mil coisas."

-Steve Jobs Co-fundador americano da Apple Inc.

21. "As palavras mais importantes que me ajudaram na vida, quando as coisas deram certo ou quando as coisas deram errado, são 'aceitar a responsabilidade'."

-Billie Jean King Ex-tenista americana número 1 do mundo

22. "Quando você tem um lugar nessa mesa, você o conquistou porque entende o comportamento humano. Você entende o que seus funcionários precisam, quais são suas lacunas e você as representa. Mas isso não acontece simplesmente porque você diz que é assim"

Celia Swanson Americana, ex-EVP do Walmart Inc

23. "Não consigo entender por que as pessoas têm medo de novas ideias. Eu tenho medo das antigas."

-John Cage Compositor e teórico musical americano

"Normalmente, nas startups, há uma certa flexibilidade na forma como as coisas são feitas. As pessoas assumem responsabilidades diferentes, usam chapéus diferentes, o que é uma das razões do sucesso das startups. E você não tira toda essa magia e simplesmente introduz um monte de rigor em todos os lugares para tornar as coisas eficientes."

Vrushali Patil Chefe de Plataforma da Front na Shopify

47. Se você não consegue descrever o que está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo."

-W. Edwards Deming engenheiro, estatístico e professor americano

48. "A capacidade de uma organização de aprender e traduzir esse aprendizado em ação rapidamente é a vantagem competitiva definitiva."

-Jack Welch ex-CEO americano da General Electric

Citações de trabalho em equipe sobre persistência

Todos nós temos aqueles dias em que queremos fugir para uma ilha grega e cantar o hino do verão, "Dancing Queen", com nossos melhores amigos. Mas, a menos que esse seja um plano de fuga realista, o que mais você pode fazer para se manter motivado?

Pode parecer óbvio desligar o mundo e ficar sozinho, mas isso não vai silenciar a voz crítica em sua cabeça. Portanto, em vez disso, converse com um membro da equipe ou esteja em um ambiente público para ter uma explosão de felicidade. Então, quando estiver gerenciando sua energia e se concentrando em pensamentos positivos, você encontrará aquele impulso incansável de ir atrás de suas metas!

Veja o que alguns vencedores realmente dedicados têm a dizer sobre persistência:

49. "A prática não é o que você faz quando já está bom. É o que você faz que o torna bom."

-Malcolm Gladwell Jornalista canadense, autor e orador público

50. "Nada é impossível, a própria palavra diz 'eu sou possível'!"

-Audrey Hepburn _Audrey Hepburn humanitária e atriz britânica

51. "Sempre fiz algo que não estava preparada para fazer. Acho que é assim que você cresce. Quando há aquele momento de 'Uau, não tenho certeza se posso fazer isso', e você supera esses momentos, é quando você tem um avanço."

-Marissa Mayer Americana, ex-CEO da Yahoo

52. "Você pode e deve estabelecer seus próprios limites e articulá-los claramente. Isso exige coragem, mas também é libertador e fortalecedor e, muitas vezes, lhe rende um novo respeito."

-Rosalind Brewer CEO americana da Walgreens Boots Alliance

"Sorte significa que eu não fiz nada. Sorte significa que algo foi dado a mim. Sorte significa que recebi algo que não conquistei, pelo qual não trabalhei duro. Caro leitor, que você nunca tenha sorte. Eu não sou sortudo. Você sabe o que eu sou? Sou inteligente, talentoso, aproveito as oportunidades que aparecem em meu caminho e trabalho muito, muito duro. Não me chame de sortudo. Me chame de durona"

Shonda Rhimes Autora de Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person

Crédito da foto: James White via Shondaland 54. "O homem não pode descobrir novos oceanos a menos que tenha a coragem de perder a costa de vista."

-Andre Gide Autor francês e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura

55. "As coisas difíceis são colocadas em nosso caminho, não para nos deter, mas para chamar nossa coragem e força."

-Desconhecido

56. "Talvez, se você deixar a descrença de lado, arregaçar as mangas, correr alguns riscos e se dedicar totalmente a isso, você acordará um dia e perceberá que está vivendo o tipo de vida da qual costumava ter inveja."

Jen Sincero autora americana e treinadora de sucesso

57. "Aquele que não está todos os dias vencendo algum medo não aprendeu o segredo da vida."

-Ralph Waldo Emerson Filósofo e poeta americano

58. "Se o que você está fazendo não está levando você em direção a seus objetivos pessoais, então está levando você para longe de seus objetivos pessoais."

-Brian Tracy Palestrante motivacional canadense

59. "Não dance em torno do perímetro da pessoa que você quer ser. Mergulhe profunda e totalmente nela."

-Gabrielle Bernstein autora americana e palestrante motivacional

60. "Julgue seu sucesso pelo que você teve de abrir mão para obtê-lo."

Dalai Lama O mais alto líder espiritual do Tibete

61. "Não se deixe intimidar pelo que você não sabe. Isso pode ser sua maior força e garantir que você faça as coisas de forma diferente de todos os outros."

Sara Blakely Fundadora e CEO americana da Spanx

"Raramente as oportunidades são apresentadas a você de forma perfeita. Em uma caixinha bonita com um laço amarelo em cima. 'Aqui, abra, é perfeito. Você vai adorar As oportunidades - as boas - são bagunçadas, confusas e difíceis de reconhecer. Elas são arriscadas. Elas desafiam você."

Susan Wojcicki CEO do YouTube

Crédito da foto: Britânica 63. "Apenas não desista de tentar fazer o que você realmente quer fazer. Onde há amor e inspiração, acho que você não pode errar."

-Ella Fitzgerald Cantora americana de jazz

64. "O sucesso geralmente é alcançado por aqueles que não sabem que o fracasso é inevitável."

-Coco Chanel Designer de moda e empresária francesa

65. "Se você realmente quiser fazer algo, encontrará uma maneira. Se não quiser, encontrará uma desculpa."

-Jim Rohn Empresário e autor americano

66. "A verdadeira mudança, a mudança duradoura, acontece um passo de cada vez."

-Ruth Bader Ginsburg Juíza americana associada da Suprema Corte dos Estados Unidos

"Eu estive absolutamente aterrorizado em todos os momentos da minha vida - e nunca deixei que isso me impedisse de fazer uma única coisa que eu quisesse fazer."

**Geórgia O'Keeffe pioneira artística do movimento modernista americano_

Crédito da foto: Museu Georgia O'Keeffe 68. "As pessoas falam sobre confiança sem nunca mencionar o trabalho árduo. Isso é um erro."

-Mindy Kaling roteirista, produtora e autora americana

69. "As pessoas que superam as adversidades são, na verdade, uma parte muito importante da humanidade, e acho que não conseguimos celebrar isso tanto quanto deveríamos."

-Taika Waititi Cineasta e ator neozelandês

70. "Você pode encontrar muitas derrotas, mas não deve ser derrotado. Na verdade, talvez seja necessário enfrentar as derrotas para saber quem você é, do que pode se levantar e como ainda pode sair delas."

-Maya Angelou Poeta americana, autora de memórias e ativista dos direitos civis

71. "O sucesso é a soma de pequenos esforços - repetidos dia após dia."

-Robert Collier autor americano de autoajuda

72. "Você simplesmente nunca desiste. Você faz uma tarefa com o melhor de suas habilidades e vai além."

-Debbie Reynolds A atriz, cantora e empresária americana

73. "Perseverança é falhar 19 vezes e ter sucesso na 20ª."

Dame Julie Andrews DBE Atriz, cantora e autora inglesa

74. "Defina o sucesso em seus próprios termos, alcance-o de acordo com suas próprias regras e construa uma vida da qual tenha orgulho de viver."

-Anne Sweeney Americana, ex-copresidente da Disney Media Networks

"Não deixe que ninguém lhe roube sua imaginação, sua criatividade ou sua curiosidade. Esse é seu lugar no mundo; é sua vida. Vá em frente e faça tudo o que puder com ela, e torne-a a vida que você quer viver."

Mae Jemison engenheira americana, médica e ex-astronauta da NASA Crédito da foto: womenshistory.org 76. "Para ter sucesso na vida, você precisa de três coisas: uma espinha dorsal, uma espinha dorsal e um osso engraçado."

-Reba McEntire Cantora, atriz e empresária americana

77. "Você pode ser a única pessoa que ainda acredita em você, mas isso é suficiente. É preciso apenas uma estrela para perfurar um universo de escuridão. Nunca desista."

-Richelle E. Goodrich Autor americano

Citações de trabalho em equipe sobre começar de novo

O crescimento pessoal não é apenas para pessoas individuais, mas também para equipes!

Em situações que produzem resultados decepcionantes ou embaraçosos, temos de fazer um esforço consciente para mudar o humor e descobrir o que vem a seguir. Por outro lado, quando os gerentes se concentram em soluções com um tom positivo, a equipe pode começar a fazer mudanças para obter um melhor desempenho no futuro.

Então, o que podemos dizer para ajudar uns aos outros a se recuperar do fracasso e começar de novo?

78. "É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação."

Herman Melville romancista americano

79. "Se você vive no passado, isso é depressão, e se você vive no futuro, isso é ansiedade. Portanto, você não tem escolha a não ser viver no presente."

-Sarah Silverman comediante, atriz e escritora americana

"Quero estar na arena. Quero ser corajosa em minha vida. E quando fazemos a escolha de ousar muito, nos inscrevemos para levar uma surra. Podemos escolher a coragem ou o conforto, mas não podemos ter os dois. Não ao mesmo tempo."

Brené Brown pesquisadora e autora_

Crédito da foto: brenebrown.com 81. "Uma pessoa que não consegue lidar com contratempos também nunca lidará com vitórias."

-Orrin Woodward Autor americano

82. "Cada erro lhe ensina algo novo sobre si mesmo. Não há fracasso, lembre-se, a não ser quando você deixa de tentar.

-Chris Bradford Autor britânico e artista marcial

83. "Sempre abordei as coisas com fome e medo suficiente. Muita confiança, você sabe, mas medo suficiente para trabalhar com mais afinco. O medo paralisante não faz nada, mas o tipo de medo que o deixa nervoso o suficiente para realmente estar atento e concentrado? Eu gosto desse tipo de medo"

-Queen Latifah rapper, atriz e cantora americana_

"O que você gosta tanto de fazer que as palavras fracasso e sucesso se tornam essencialmente irrelevantes?"

**Elizabeth Gilbert Autora de Big Magic: Creative Living Beyond Fear

Crédito da foto: Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolitan 85. "Nossas semelhanças nos levam a um terreno comum; nossas diferenças nos permitem ficar fascinados uns pelos outros."

-Tom Robbins romancista americano

86. "No mundo real, as pessoas mais inteligentes são aquelas que cometem erros e aprendem. Na escola, as pessoas mais inteligentes não cometem erros."

-Robert Kiyosaki Empresário e autor americano

87. "O fracasso é uma parte crucial do sucesso. Toda vez que você fracassa e se reergue, você pratica a perseverança, que é a chave da vida. Sua força está em sua capacidade de se recuperar."

-Michelle Obama Advogada americana, autora e ex-primeira-dama dos Estados Unidos

88. "Nossas vidas são histórias que escrevemos, dirigimos e protagonizamos. Alguns capítulos são felizes, enquanto outros trazem lições a serem aprendidas, mas sempre temos o poder de ser os heróis de nossas próprias aventuras."

-Joelle Speranza Autora americana

Citações de trabalho em equipe sobre confiança

"Tem certeza de que sabe do que está falando?" Essa é a voz interna crítica em nossas cabeças que tenta abalar nossa confiança nos momentos mais inconvenientes - um projeto importante conversa ou reunião individual com nosso gerente. Se deixarmos nossa voz interior crítica nos dizer que não somos inteligentes ou capazes o suficiente, não confiaremos em nosso julgamento e não tomaremos boas decisões.

Um impulso diário de confiança pode vir da audição de um podcast (como o Podcast When it Clicked ), fazer alguns cursos de treinamento ou conversar com um membro positivo da equipe. Enquanto isso, aqui estão algumas citações inspiradoras sobre confiança na equipe para absorver:

89. "Fique com medo, mas faça isso de qualquer maneira. O importante é a ação. Você não precisa esperar para ter confiança. Apenas faça e, eventualmente, a confiança virá."

-Carrie Fisher A atriz e escritora americana

"Ter a oportunidade de aprender com os outros é um privilégio pelo qual sou muito grata. Adoro absorver tudo o que meus treinadores/mentores me dizem. Se eu tiver um conselho para você hoje, é: seja treinável."

**Bethany Hamilton Surfista profissional e autora

Crédito da foto: bethanyhamilton.com 91. "O coração da excelência humana geralmente começa a bater quando você descobre uma busca que o absorve, o liberta, o desafia ou lhe dá um senso de significado, alegria ou paixão."

-Terry Orlick, Ph.D. autor americano e palestrante motivacional

92. "Não espere até que tudo esteja certo. Nunca será perfeito. Sempre haverá desafios, obstáculos e condições menos que perfeitas. E daí? Comece agora. A cada passo que der, você ficará cada vez mais forte, cada vez mais habilidoso, cada vez mais autoconfiante e cada vez mais bem-sucedido."

-Mark Victor Hansen Palestrante motivacional, instrutor e autor americano

93. "O que você faz faz a diferença, e você tem que decidir que tipo de diferença quer fazer."

-Dame Jane Goodall DBE Primatologista e antropóloga inglesa

94. "A educação formal lhe dará uma vida; a autoeducação lhe dará uma fortuna."

-Jim Rohn Empresário americano, autor e palestrante motivacional

"Ganhar é ótimo, com certeza, mas se você realmente quiser fazer algo na vida, o segredo é aprender a perder. Ninguém fica invicto o tempo todo. Se você conseguir se reerguer após uma derrota esmagadora e voltar a vencer, um dia será um campeão."

**Wilma Rudolph Campeã olímpica de atletismo com recorde mundial

Crédito da foto: visitclarksvilletn.com 96. "Com pouca confiança, você não consegue agir. Muita confiança e você não consegue ouvir."

-John Maeda executivo, designer e tecnólogo americano

Citações de trabalho em equipe sobre momentos dignos de comemoração

Sabe aquela sensação de triunfo depois que sua equipe conclui a última tarefa do projeto? Todos se reúnem na sala de reuniões para comemorar e você fica de olhos arregalados com o talento, o humor e o trabalho em equipe necessários para cruzar a linha de chegada? Você pensa com orgulho para si mesmo: "Conseguimos novamente" 🤩

A realidade para a maioria das equipes é que não há tempo suficiente para fazer uma pausa, reunir-se e comemorar como um grupo. sempre há outro projeto para começar. Mas se não reservarmos um tempo para reconhecer os esforços de nossa equipe e sair da rotina mundana, perderemos oportunidades de elevar o moral e permitir que a equipe se recarregue. Portanto, aqui estão citações motivacionais de pensadores mais brilhantes sobre momentos dignos de comemoração:

97. "Descobri que pequenas vitórias, pequenos projetos e pequenas diferenças geralmente fazem grandes diferenças."

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. Professora de Negócios da Harvard Business School

98. "Comemore seus sucessos. Encontre algum humor em seus fracassos."

-Sam Walton Fundador americano do Walmart e do Sam's Club

99. "Não tente apressar o progresso. Lembre-se de que um passo à frente, por menor que seja, é um passo na direção certa. Continue acreditando."

Kara Goucher corredora americana de longa distância

100. "A grande vitória, que hoje parece tão simples, foi o resultado de uma série de pequenas vitórias que passaram despercebidas."

Paulo Coelho Liricista e romancista brasileiro

101. "Preciso celebrar a vida porque estou em uma boa situação, trabalho duro e estou feliz com quem sou e com o que faço para viver, e às vezes me concentro e me sobrecarrego tanto com as lutas e com a melhora, que preciso desacelerar e aproveitar a vida e o treinamento."

-Dustin Poirier artista americano profissional de artes marciais mistas e filantropo

"Pequenas coisas que parecem insignificantes na hora de fazer, mas que, quando combinadas ao longo do tempo, produzem resultados muito grandes. Você poderia chamá-las de "pequenas virtudes" ou "hábitos de sucesso" Eu as chamo de disciplinas diárias simples. Ações produtivas simples, repetidas de forma consistente ao longo do tempo. Isso, em poucas palavras, é a pequena vantagem."

Jeff Olson Autor de The Slight Edge

Crédito da foto: Empreendedor

Citações de trabalho em equipe sobre produtividade

103. "Sozinhos, podemos fazer tão pouco; juntos, podemos fazer muito."

-Helen Keller autora_ e ativista

104. "O trabalho em equipe faz o sonho funcionar."

-Bang Gae Músico

105. "Você nunca será a pessoa que pode ser se a pressão, a tensão e a disciplina forem retiradas de sua vida."

-James G. Bilkey Autor

Se estiver procurando sua próxima leitura para o clube do livro do local de trabalho, corra agora para a Barnes & Noble e adquira The Slight Edge de Jeff Olson! do nosso CEO esse é um dos livros favoritos para discutir durante os primeiros meses de um novo contratado do ClickUp.

Normalmente, sinto-me constrangido quando entro muito cedo nas salas de reunião do Zoom. Tanto que faço questão de entrar um minuto antes do horário marcado para a reunião. Aquela manhã foi diferente porque eu estava há sete semanas em minha carreira no ClickUp e não queria todos os olhares voltados para o meu pequeno quadrado da vergonha. Quatro das oito pessoas do meu grupo de integração sentiam o mesmo e, por isso, tivemos uma conversa antes do bate-papo sobre The Slight Edge. O que mais me chamou a atenção nessa conversa foi a alegria com que todos falaram sobre Os valores essenciais, as metas e as pessoas do ClickUp . Compartilhamos a importância de dar passos pequenos e consistentes todos os dias para o nosso crescimento e o da ClickUp.

Nossas opiniões sobre a cultura do local de trabalho não estão longe do que outros candidatos a emprego e funcionários atuais procuram em uma organização. Se você está procurando dicas que vão além de citações motivacionais para formar uma equipe, esta é para você! 🤝

Bônus:_ **Filmes para trabalho em equipe

Os 5 principais conselhos para criar um trabalho em equipe eficaz

Ofereça um sistema de reconhecimento entre pares

É uma experiência de aprendizado para todos os envolvidos quando as vozes se misturam para resolver problemas de forma criativa. Você aproveita os pontos fortes e fracos de cada um para ajudar os outros a crescer e aprender mais rapidamente. Desde ajudar em uma chamada de vendas até ser um parceiro de pensamento em uma nova iniciativa, qualquer circunstância em que alguém se esforce é um exemplo de trabalho em equipe e deve ser apreciado!

🌱 Como começar

Se você estiver procurando um excelente sistema de reconhecimento entre colegas, usamos um software chamado Carma que se integra às nossas contas do Slack. Quando um membro da equipe demonstra um de nossos valores fundamentais, enviamos a ele pontos de Karma que se convertem em recompensas em brindes ou assinaturas para ajudar em nossa produtividade pessoal e no local de trabalho!

Eu gosto do Karma porque não há um processo de revisão de 10 etapas para dar um grito rápido e significativo a um membro da equipe. Em vez disso, posso enviar pontos do Karma imediatamente após alguém ter me ajudado em uma tarefa ou me ensinado algo novo, como o cache. (É como se o navegador da Web mantivesse os itens baixados em um disco rígido, o que torna a experiência mais lenta ao visitar sites e aumenta a quantidade de chá de camomila quente de que preciso para manter a calma)

Bônus - é também um impulso de boas vibrações quando leio sobre outros membros da equipe do ClickUp recompensados com Karma por seu trabalho árduo. ⭐️

Compartilhe o conhecimento coletivo

Você já hesitou em compartilhar o que sabe com os membros da sua equipe antes? Relutar em compartilhar fatos e opiniões que adquiriu ao longo de sua carreira pode parecer que você está se preparando para ser enganado ou substituído. Mas você sabia que reter informações do trabalho na verdade prejudica a produtividade da equipe e custa dinheiro às empresas ? Os membros da nossa equipe teriam que passar por nós para usar nosso conhecimento, o que é ineficiente e desperdiça tempo. Sem contar que, quando alguém sai de férias ou deixa a empresa, esse conhecimento vai com ele. 📭

🌱 Como começar

Os funcionários não estão acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas os documentos do ClickUp estão! Ao formalizar as informações em um único local, sua equipe tem menos probabilidade de perder conhecimentos e experiências úteis.

Todos os que estão em uma posição de liderança devem desempenhar seu papel na compartilhamento de conhecimento e incentivar o restante da organização a co-criar. Onde quer que alguém esteja trabalhando (no escritório ou remotamente), ele precisa ter acesso às informações sem restrições de local ou permissão. Não queremos perguntar ao Jamie, enquanto ele estiver praticando tirolesa na Costa Rica com um instrutor maravilhoso, onde encontrar o PDF com as políticas da empresa.

dê um salto em seus documentos com o Modelo de manual do funcionário e crie o seu próprio!

Anime-se com animais de estimação do Zoom, playlists de músicas dos anos 90 e boas notícias

É comum se sentir desconectado do local de trabalho, especialmente para membros de equipes remotas ou híbridas. Precisamos de apoio social com os Zoom pets, músicas recomendadas para definir o tom do nosso ambiente de trabalho e notícias positivas para melhorar nossa saúde mental. Equipes eficazes não apenas trabalham juntas, mas também se interessam pela vida de cada um fora do escritório. Confie em mim, sempre queremos compartilhar o drama que aconteceu no parque dos cachorros.

🌱 Como começar

Abra linhas de comunicação divertidas com uma ferramenta como o Slack e crie canais baseados em interesses para que todos entrem casualmente. Aqui estão algumas ideias para começar:

#o queestána-netflix

#furry-friends

#parents-lounge

#wfh-life

#comedy-club

leia este guia em as melhores integrações do Slack !

Invista em um poderoso software de gerenciamento de projetos e em treinamento

Independentemente da localização, do tamanho ou do setor, todas as empresas executam projetos. Não é exagero dizer que um software avançado de gerenciamento de projetos permite que as equipes se concentrem mais em seus resultados e menos no trabalho administrativo. O trabalho em equipe eficaz depende muito da comunicação e da colaboração no momento e no local certos.

🌱 Como começar

Outro aspecto a ser considerado ao escolher um software de gerenciamento de projetos é o treinamento e a habilitação do novo sistema. Se você deseja uma integração bem-sucedida da ferramenta de gerenciamento de projetos, veja o que você precisará:

Criar uma lista de verificação de "adoção de software " com as opiniões e os comentários honestos da equipe sobre os principais pontos problemáticos que o novo software deve resolver

com as opiniões e os comentários honestos da equipe sobre os principais pontos problemáticos que o novo software deve resolver Encontrar embaixadores da equipe para participar no início da fase de sourcing para testar, treinar e motivar o restante da equipe após o lançamento do software

para participar no início da fase de sourcing para testar, treinar e motivar o restante da equipe após o lançamento do software Conecte-se com o fornecedor do software para discutir quaisquer recursos de casos de uso que possam ajudar a tornar a transição suave e simples

A todos os coordenadores de integração oficiais e não oficiais e gerentes que fazem de tudo para ajudar os novos contratados vocês merecem um Oscar de "Melhor Humor e Apoio Aprovado pelo RH" 🏆

Divirta-se, encontre alegria, seja você

"Divirta-se, encontre alegria, seja você" é um dos Valores fundamentais do ClickUp que resume perfeitamente a base do trabalho em equipe.

Quando nossos cérebros estão sobrecarregados com tarefas e prazos, pode ser fácil deixar de lado a diversão no local de trabalho. Entretanto, divertir-se e encontrar alegria no que fazemos e com quem trabalhamos contribui muito para um trabalho em equipe eficaz! É um esforço consciente para criar uma cultura de confiança e entusiasmo. 🤗

Bem, amigo, foi um privilégio compartilhar com você as melhores citações de trabalho em equipe e conselhos para um trabalho em equipe eficaz! Para obter mais dicas e tendências sobre vida profissional e gerenciamento de projetos, inscreva-se para receber Boletim informativo WriteClick do ClickUp ! Um brinde à melhor temporada da sua equipe até hoje. 🥂