10 modelos gratuitos de análise de lacunas no ClickUp, Excel e Word

A análise de lacunas tem muitos nomes - rastreador de eficiência, avaliação de necessidades ou análise de variação.

Ao entender onde existem lacunas em um sistema, as organizações podem tomar medidas para preencher a lacuna e se aproximar de suas metas. Os modelos de análise de lacunas oferecem uma maneira fácil para as empresas obterem informações sobre o que precisa ser melhorado e desenvolverem estratégias para o sucesso.

Eles também podem servir como ponto de partida para mapeamento das mudanças no processo ou desenvolver novos produtos e serviços. Com os modelos de análise de lacunas, as empresas têm uma ferramenta eficaz para acompanhar o progresso e garantir a responsabilidade durante todo o processo.

Pode parecer uma tarefa hercúlea, criada para ser realizada por agentes de mudança, como analistas de negócios. Mas, com os modelos de análise de lacunas, qualquer pessoa está preparada para fazer mudanças fundamentais em termos de estratégia, produtos, pessoas e serviços melhorias no processo !

Reunimos uma lista de modelos de análise de lacunas no ClickUp, uma ferramenta de produtividade completa que facilita o feedback, a comunicação e o trabalho conjunto de equipes e empresas de todos os setores. Mas também incluímos os melhores modelos de análise de lacunas do Excel e do Word a serem considerados!

O que é um modelo de análise de lacunas?

Para fins de contexto, uma análise de lacunas é um processo de identificação e avaliação das diferenças entre o desempenho real de um ativo de uma organização e seu estado desejado.

**Um modelo de análise de lacunas divide problemas complexos para tomar decisões informadas, criar planos acionáveis e aumentar a produtividade

À medida que sua organização cresce - os funcionários são promovidos, os indicadores-chave de desempenho (KPIs) do departamento aumentam e os recursos internos estão se esgotando -o segredo é ir direto aos detalhes para tomar medidas rápidas.

O que faz um bom modelo de análise de lacunas?

Um bom modelo de análise de lacunas oferece suporte a diferentes tipos de conteúdo, como texto, imagens, vídeos e links, para contar toda a história. Ele deve ser flexível para que qualquer colaborador da análise possa adicionar ou remover elementos com facilidade, de modo que sua análise tenha os dados para apoiar sua pesquisa.

É perfeitamente possível prescindir de um modelo de análise de lacunas, mas você deve reservar o tempo que está gastando na preparação da análise para o trabalho de análise real:

Estado atual : Identificar os pontos problemáticos reais de sua empresa e as áreas que precisam ser melhoradas

: Identificar os pontos problemáticos reais de sua empresa e as áreas que precisam ser melhoradas Estado desejado : Estabelecer o potencial de sua empresa e visualizar seu estado futuro em direção a suas metas *Lacuna: Compreender as áreas de melhoria e as oportunidades de aprendizado

: Estabelecer o potencial de sua empresa e visualizar seu estado futuro em direção a suas metas *Lacuna: Compreender as áreas de melhoria e as oportunidades de aprendizado **Plano de ação : Realinhamento de suas metas com seu estado atual, estado desejado e lacuna para criar um melhorplano de ação para sua empresa

Os modelos de análise de lacunas vêm em vários formatos: documentos, listas, tabelas - todos incluídos em nosso resumo de modelos. Eles aceleram o processo de criação e ajudam a organizar as informações em categorias estruturadas para que o público possa entender os dados sem confusão.

10 modelos de análise de lacunas

1. Modelo de análise de lacunas do ClickUp

Trace as lacunas existentes e os planos de ação em um quadro branco do ClickUp

Ferramentas de planejamento estratégico no Modelo de análise de lacunas do ClickUp ajudará a representar o pensamento do grupo e a promover melhores conversas! Todos podem aproveitar as contribuições uns dos outros em um ambiente de baixa pressão.

Esse sistema amigável para iniciantes Quadro branco ClickUp abrange todas as áreas de foco estratégico - políticas, lucros, produtos ou processos - para transformar ideias em tarefas acionáveis. A flexibilidade desse modelo (uma tela infinita) dá à equipe espaço para desenvolver uma compreensão completa das lacunas que impedem que uma área de foco atinja todo o seu potencial.

Use estes simples ClickUp dicas de modelos para acelerar seu processo de análise de lacunas:

Personalize o quadro branco com as quatro áreas principais da estrutura de análise de lacunas: Estado atual, Estado desejado, lacunas e planos de ação

Convide membros da equipe para colaborar gratuitamente (os convidados estão disponíveis em qualquerPlano ClickUp)

Inclua arquivos relevantes, links de sites ou mídia para fornecer contexto

Adicione blocos de texto coloridos ou notas adesivas para seu conteúdo

Organize as prioridades para formar um plano de ação de análise de lacunas em uma lista do ClickUp

A priorização das habilidades começa com a avaliação da lacuna de habilidades que existe atualmente em cada funcionário. Isso pode ser feito por meio de uma auditoria de habilidades e, uma vez concluída, você pode priorizar quais habilidades precisam de ajuda imediata.

Junto com a avaliação, classifique as tarefas por prioridade para ver as tarefas mais importantes no fluxo de trabalho e adicione estimativas de tempo para planejar adequadamente.

Isso é fácil de fazer com a ferramenta Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp Priorities ! Ele mostra uma lista de todos os membros da equipe agrupados por prioridades com seu departamento, nome da habilidade, classificação, pontuação total, pontuação alvo, etapas de ação, lacuna e nível de prioridade.

Há quatro níveis de prioridade no ClickUp: Urgent, High, Normal e Low. A forma como você define e usa cada prioridade em uma análise de lacuna de habilidades é de sua escolha! Aqui estão as referências de prioridade padrão para inspiração:

Urgente : Essas são as lacunas de habilidades mais importantes que exigem sua atenção no momento

: Essas são as lacunas de habilidades mais importantes que exigem sua atenção no momento Alta : Lacunas de habilidades com uma data de vencimento sugerida para conclusão até

: Lacunas de habilidades com uma data de vencimento sugerida para conclusão até Normal : Lacunas de habilidades a serem abordadas conforme sua conveniência

: Lacunas de habilidades a serem abordadas conforme sua conveniência Baixo: Lacunas de habilidades que podem não levar tanto tempo para serem concluídas ou que não são necessárias imediatamente Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de análise de lacunas de habilidades do departamento ClickUp

Reúna dados de cada departamento para avaliar as lacunas de desempenho em uma lista ClickUp

Se precisar examinar as lacunas de habilidades de toda a equipe, mude para a visualização da Lista de Departamentos no Modelo de Análise de Lacunas de Habilidades do ClickUp! Essa ferramenta o ajudará a avaliar o conhecimento e a experiência de sua equipe atual para determinar as habilidades necessárias para uma equipe de alto desempenho .

Use este modelo para pesquisar tendências de contratação do setor e obtenha feedback da sua equipe e da liderança executiva. Quando essas habilidades específicas forem identificadas , você pode compará-los com as habilidades existentes e identificar iniciativas de recrutamento ou treinamento para preencher essas lacunas.

Ao reservar um tempo para priorizar as habilidades, as organizações podem garantir que estejam bem posicionadas para o sucesso hoje e no futuro!

Saiba como_ treinamento e desenvolvimento da equipe pode ajudar no resultado final!_

4. Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Identificar lacunas por tipo de habilidade em uma lista ClickUp

Uma análise de lacunas de habilidades analisa as habilidades da força de trabalho existente de uma organização em comparação com as habilidades necessárias para atingir suas metas atuais e futuras. Esse tipo de avaliação identifica as lacunas de habilidades que precisam ser abordadas para que a organização avance em seus objetivos de negócios.

Uma vez identificadas as lacunas de habilidades, as organizações podem oferecer aos funcionários programas de treinamento e outras oportunidades de aprendizado para ajudá-los a desenvolver as habilidades necessárias. As organizações também podem contratar mais funcionários com as habilidades necessárias ou terceirizar o trabalho quando não houver conhecimento especializado disponível internamente - ou se as equipes estiverem em seus capacidade de carga de trabalho .

Use o Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp para ajudar a centralizar todos os membros da sua equipe agrupados por tipo de habilidade com seu departamento, nome da habilidade, classificação, pontuação total, pontuação alvo, etapas de ação, lacuna e nível de prioridade. A pontuação alvo tem como padrão 0 como a mais baixa e 25 como a mais alta, mas você pode personalizar essa pontuação de acordo com sua preferência!

Aprenda a gerenciar o_ processo de planejamento de capacidade !

5. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Elimine as lacunas com um sistema de mapeamento de habilidades no ClickUp

O mapeamento de habilidades é um processo usado para identificar lacunas de habilidades e conhecimentos em uma organização ou força de trabalho. Ao avaliar as habilidades dos indivíduos, as organizações podem obter informações sobre as habilidades de seus funcionários para preencher as lacunas de habilidades e conhecimentos. O mapeamento de competências envolve a análise de competências, habilidades e qualificações em relação aos requisitos do cargo e a identificação de discrepâncias.

O mapeamento de habilidades também ajuda as organizações a aumentar a produtividade, garantindo que os funcionários estejam bem adaptados às suas funções e tenham as oportunidades de realizar seu melhor trabalho . Quando os funcionários têm as habilidades certas para suas funções, isso incentiva a colaboração entre as equipes, simplificando os processos, otimizando recursos e melhorando o desempenho organizacional geral!

Os Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp tem campos personalizados pré-formatados para começar a classificar as habilidades da sua equipe: Liderança, comunicação, gerenciamento de tempo, solução de problemas, habilidades de informática, análise de dados, Escrita técnica , e Gerenciamento de projetos.

Etapa 4: definir metas SMART

Depois de identificar as possíveis áreas de melhoria, defina metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com base no tempo ( SMART ) que ajudarão a atingir níveis mais altos de desempenho por meio de iniciativas de planejamento estratégico que podem ser alcançadas dentro de prazos ou cronogramas determinados.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp

Etapa 5: Desenvolva um plano de ação

Com os objetivos definidos e as metas mensuráveis estabelecidas, desenvolva um plano de ação detalhando as soluções. Esse plano envolve uma estratégia de comunicação e o contato com os principais membros da equipe necessários para que as mudanças ocorram sem problemas.

Etapa 6: Monitore o progresso e avalie os resultados

Quando a implementação estiver concluída, monitore o progresso periodicamente em relação aos benchmarks e metas predeterminados. A chave para o sucesso de longo prazo é avaliar ativamente a eficácia das mudanças e, ao mesmo tempo, avaliar regularmente os resultados alcançados de forma contínua.

Depois de passar por esse processo, você poderá concluir com confiança um exercício de análise de lacunas bem-sucedido!

Quem se beneficia com o uso de um modelo de análise de lacunas?

Um modelo de análise de lacunas é uma ferramenta valiosa que pode beneficiar qualquer pessoa que queira avaliar seu estado atual e identificar áreas para melhoria. Isso o torna útil para uma ampla gama de indivíduos, empresas e organizações. Confira esses modelos e veja se eles podem ajudá-lo a atingir suas metas:

Profissionais de marketing: Quer você seja proprietário de uma pequena empresa ou faça parte de uma equipe de marketing, um modelo de análise de lacunas pode ajudá-lo a avaliar suas estratégias de marketing atuais e a identificar áreas para aprimoramento. Ao identificar lacunas em seu mercado-alvo, mensagens ou táticas, você pode criar um plano de marketing mais eficaz e direcionado.

Gerentes de projeto: Acompanhar o progresso do projeto e identificar possíveis obstáculos pode ser uma tarefa difícil. Um modelo de análise de lacunas permite que os gerentes de projeto comparem as métricas de desempenho atuais com os resultados desejados, facilitando a identificação de áreas para correção de curso e aprimoramento.

