10 melhores modelos de gráficos de comparação no Excel, Sheets, & ClickUp

As empresas enfrentam diariamente centenas de decisões que podem moldar seu futuro financeiro. Desde a escolha da ferramenta a ser adquirida até os recursos a serem desenvolvidos, o número de decisões que elas precisam tomar é quase infinito.

Mas como você pode ter certeza de que essas decisões são as corretas? É aí que entram os modelos de gráficos de comparação.

Os gráficos de comparação são uma ótima maneira de comparar diferentes produtos, serviços e recursos lado a lado. Com o modelo de gráfico de comparação correto, você pode comparar diferentes opções de forma rápida e fácil e encontrar a melhor solução para você e sua empresa.

Este artigo analisará 10 dos melhores modelos de gráficos de comparação disponíveis atualmente. Do modelo de matriz de comparação do ClickUp à planilha de comparação de agências do Google Sheets, há algo aqui que funcionará para praticamente qualquer situação.

Portanto, se você deseja tomar decisões mais inteligentes e mais rápidas, continue lendo para saber mais sobre essas ferramentas incríveis!

O que é um modelo de gráfico de comparação?

Um modelo de gráfico de comparação é uma ferramenta que as empresas podem usar para comparar um conjunto de coisas semelhantes. Por exemplo, uma empresa pode querer usar esses modelos para comparar diferentes opções de software, comparações de recursos ou até mesmo como diferentes concorrentes se comparam uns aos outros.

O objetivo desses modelos não é tomar decisões por você (você ainda precisará de seu próprio conhecimento para isso). Em vez disso, eles existem para ajudar a apresentar cada opção, de modo que as diferenças e semelhanças se tornem mais óbvias e marcantes.

O que faz um bom modelo de criador de gráficos de comparação?

Não existe um modelo perfeito modelo de comparação para empresas. Cada um deles tem sua própria prós e contras que lhe permitirão comparar melhor os diferentes aspectos de sua empresa.

No entanto, há algumas características a serem observadas ao encontrar o modelo certo. Qualquer modelo que você escolher deve ser:

Fácil de editar : O modelo precisa ser fácil de atualizar à medida que suas comparações mudam.

: O modelo precisa ser fácil de atualizar à medida que suas comparações mudam. Visualmente agradável : Certificar-se de que os dados sejam apresentados de forma visual facilita a compreensão rápida de suas opções.

: Certificar-se de que os dados sejam apresentados de forma visual facilita a compreensão rápida de suas opções. Detalhado: Ter informações suficientes em cada linha ou coluna para comparar com precisão cada item sem precisar procurar em outro lugar.

Se o seu modelo preencher todos esses requisitos, você terá um ótimo começo para encontrar a opção certa para você.

10 melhores modelos de gráficos de comparação

O modelo certo de gráfico de comparação é uma ferramenta inestimável para qualquer empresa. Esta seção analisará 10 dos melhores modelos de gráficos de comparação que você deve considerar usar em suas operações diárias.

1. Modelo de gráfico de comparação do ClickUp

Faça o download deste modelo

A Modelo de matriz de comparação do ClickUp em vez de se concentrar muito em nichos, esse modelo funciona muito bem porque pode ser aplicado em praticamente qualquer situação.

O modelo permanece flexível porque é fornecido como padrão com oito campos personalizados que permitem que você compare facilmente várias opções. Esses campos incluem:

Atendimento ao cliente

Localização

Menu

Ambiente

Site

Proximidade

Preço

Número de contato

Além disso, se você achar que um ou mais desses campos não estão funcionando para você, sempre poderá trocá-los por algo mais aplicável.

Quando o modelo estiver do seu agrado, basta inserir os dados e você verá uma comparação lado a lado das suas opções, apresentadas em forma de gráfico ou lista. Você pode até mesmo incluir imagens para mostrar o que é cada opção e por que ela pode funcionar melhor para você.

Se estiver procurando um ótimo modelo de comparação versátil, baixe esta opção hoje mesmo.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de gráfico de comparação de software ClickUp

Faça o download deste modelo

Para ter sucesso, toda empresa moderna precisa ter a melhor pilha de tecnologia possível à sua disposição. No entanto, não é uma tarefa fácil decidir qual software ajudará sua empresa a obter o melhor desempenho possível gerenciamento de projetos ou qual opção de armazenamento de dados é a mais adequada para você.

Em vez de seguir seu instinto, você pode usar o Modelo de comparação de software ClickUp para ajudá-lo a tomar a decisão certa.

Com esse modelo especializado, você pode comparar produtos semelhantes listando seus recursos, custos básicos, classificações de clientes e muito mais. Isso facilita a compreensão de qual opção é perfeitamente adequada às suas necessidades. Portanto, se você precisa de algo para ajudá-lo a planejar sua próxima roteiro de produto ou executar em um orçamento do projeto você tem o apoio do software certo.

Se você tem dificuldade para escolher as ferramentas certas para sua empresa, este modelo é a opção perfeita para adicionar ao seu arsenal.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de quadro de comparação de software ClickUp

Faça o download deste modelo

Semelhante à entrada acima, o Modelo de quadro de comparação de software ClickUp foi criado para ajudá-lo a escolher o software certo para sua empresa.

A principal diferença entre essas duas ofertas é que esta está orientada em uma visualização de quadro, enquanto a outra está em uma visualização de lista. Isso significa que, ao inserir seus dados, você poderá ver os itens que está comparando em um único painel, em vez de rolar a página para baixo.

Esse formato se presta incrivelmente bem a imagens. Você pode tirar proveito disso fazendo upload de capturas de tela da interface do usuário de cada software para que possa considerar algo mais intangível, como a experiência do usuário, ao tomar sua decisão.

Esse modelo de gráfico de comparação de produtos também é totalmente personalizável, portanto, você pode adicionar ou remover os campos personalizados que precisar. Além disso, se você mudar de ideia e decidir que gosta mais de uma visualização de lista, sempre poderá adicionar uma nova visualização sem precisar reinserir os dados.

Baixar este modelo

4. Modelo de folha de comparação de preços de software ClickUp

Faça o download deste modelo

Quando se trata de comprar software, muito pouco importa mais do que o preço. Além disso, com todos esses níveis e opções de preços confusos, pode ser difícil descobrir qual ferramenta oferece a melhor relação custo-benefício.

Bem, não se preocupe mais. O modelo de comparação de preços do ClickUp está aqui para desmistificar as opções de preços, para que você obtenha o melhor retorno para seu investimento.

Nesse modelo, você pode comparar o seguinte:

Preços básicos

Custo de instalação

Custo dos serviços de suporte

Custo dos plug-ins

Personalizações em potencial

Preços totais

Dessa forma, você tem certeza de que sabe pelo que está pagando.

Usando esse modelo de comparação de preços, uma empresa pode comparar várias opções de software para determinar a melhor escolha. Por exemplo, a Ferramenta A pode ter um preço base mais alto do que a Ferramenta B, mas, depois de todos os extras, ela realmente custa menos depois de um ano de operação.

No entanto, você nunca saberia disso se não tivesse uma maneira de realmente apresentar todos os custos e ver como eles se comparam com outras opções.

Pronto para finalmente ver quanto o software realmente vai lhe custar? Faça o download do nosso modelo de comparação de preços de software para descobrir.

Faça o download deste modelo

5. Análise comparativa de mercado do ClickUp

Faça o download deste modelo

Uma análise comparativa de mercado (CMA) ajuda as pessoas a decidir o preço de uma casa ou de outro imóvel. Ela considera fatores como casas semelhantes nas proximidades, especificidades da casa e a situação do mercado para estimar um bom preço.

Se você precisar criar uma CMA com aparência profissional, Modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp torna esse processo muito mais simples.

Esse modelo foi projetado para uso externo, portanto, se você precisar criar uma CMA para um cliente, basta preencher os detalhes onde for solicitado.

Nosso modelo vem com quatro seções básicas:

Visão geral do mercado : As condições atuais do mercado para os preços de imóveis nessa área.

: As condições atuais do mercado para os preços de imóveis nessa área. Escopo : O que você planeja analisar neste documento.

: O que você planeja analisar neste documento. Resumo da análise : Onde você insere os dados sobre a casa, como tamanho, preço e características.

: Onde você insere os dados sobre a casa, como tamanho, preço e características. Resultados e recomendações: Suas recomendações e opiniões profissionais à luz da análise que você fez.

A maioria das pessoas pode não precisar de uma CMA com muita frequência. No entanto, se você trabalha em uma linha de trabalho que a exige, este modelo seria a maneira perfeita de economizar tempo e energia.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de razão geral do ClickUp

Faça o download deste modelo

A modelo de razão geral é uma ferramenta que as empresas podem usar para manter o controle do dinheiro. O modelo ajuda a contar quanto dinheiro entra e sai da empresa, o que a empresa possui e deve e outras informações financeiras importantes.

É como um talão de cheques para a empresa se certificar de que tudo está certo.

Além disso, o Modelo de razão geral do ClickUp ajuda a manter o controle das informações financeiras, mas você pode usá-lo para comparar informações e encontrar insights acionáveis.

Por exemplo, se quiser comparar sua situação financeira atual com a do mês anterior, você pode rapidamente exibir essas informações para ver onde o dinheiro está entrando e saindo. Você também pode usar esse modelo para procurar discrepâncias e identificar possíveis problemas antes que eles se tornem muito grandes.

Além disso, como todas essas informações estão em um único lugar, fica mais fácil realizar tarefas financeiras básicas, como impostos, folha de pagamento e muito mais.

É hora de assumir o controle das finanças da sua empresa. Comece a fazer isso hoje mesmo com nosso modelo de razão geral.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Faça o download deste modelo

Independentemente de estar entrando em um novo campo de atuação ou apenas procurando ficar de olho no seu campo atual, saber o que a concorrência está fazendo é sempre vantajoso.

A melhor maneira de comparar os concorrentes é com Modelo de análise competitiva do ClickUp .

Esse modelo de quadro branco permite que você avalie rapidamente a concorrência por meio de seu exclusivo sistema de quadrantes. Defina cada quadrante para classificar métricas específicas, como presença no mercado ou assinantes ativos, e, em seguida, coloque seus concorrentes uns contra os outros.

Esse sistema visual de quadrantes não apenas facilita a visualização de quem está em cada posição no campo, mas também permite que você adicione novos concorrentes à medida que eles surgem. Além disso, é simples atualizá-lo à medida que os concorrentes mudam e evoluem.

Portanto, não deixe que seus concorrentes o peguem desprevenido. Use nosso Modelo de análise competitiva para entender quem você está enfrentando e encontrar uma vantagem que lhe permita superá-los.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp

Faça o download deste modelo

Toda decisão que você tomar como empresa terá seus prós e contras. Uma análise de custo-benefício é uma maneira de avaliar possíveis investimentos e pesar o risco em relação à recompensa.

Fazer uma análise de custo-benefício é importante porque ajuda a decidir se vale a pena fazer algo. Ela analisa o custo de fazer algo e o compara com a qualidade dos resultados. Dessa forma, você pode decidir o que planos de projeto que melhor se adapte ao seu negócio.

Os Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp foi criado para tornar esse processo o mais colaborativo possível.

Nosso modelo de quadro branco ajuda você a configurar uma tabela de comparação de custo-benefício que vem formatada com quatro quadrantes:

Alto custo

Baixo custo

Alto benefício

Baixo benefício

Sua equipe pode usar esse gráfico para fazer um brainstorming e categorizar as ideias.

Por exemplo, a sua empresa pode querer expandir a lista de recursos, mas a equipe de produtos tem largura de banda limitada. Em vez de confiar em uma pessoa para decidir qual seria o melhor, você pode usar esse modelo de quadro branco e fazer um brainstorming com sua equipe de produtos. Cada membro da equipe poderia apresentar ideias e, em seguida, todo o grupo poderia plotá-las no modelo de análise de custo-benefício para ver quais têm mais potencial para seguir em frente.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de planilha de comparação do Google Sheets

via Planet Argon

Se você está acostumado a usar o Google Sheets, o Planilha de comparação de agências parecerá imediatamente familiar.

Criado usando o popular criador de planilhas do Google, esse modelo permite que você compare facilmente diferentes agências e os serviços que elas oferecem. Tudo o que você precisa fazer é preencher cada coluna e linha e obterá uma comparação lado a lado de suas opções.

Esse modelo seria útil para as equipes que estão procurando conceder um contrato para algo como criação de conteúdo ou desenvolvimento da Web. Além disso, com um pouco de trabalho, ele poderia ser adaptado para atender a outros casos de uso também.

Ao contrário de outros modelos, este não vem com várias exibições. No entanto, ainda é uma ótima opção se você precisar apenas de uma comparação de planilhas padrão em um formato familiar, como o Sheets.

Baixar este modelo

10. Modelos de gráficos de comparação do Excel

Via Microsoft

Por fim, há vários modelos de comparação excelentes para o Microsoft Excel.

O Excel ainda é um dos softwares mais populares do mercado, e por um bom motivo. A biblioteca de modelos do Excel inclui todos os tipos de planilhas pré-formatadas que permitem comparar rapidamente qualquer coisa, desde qual escola escolher até orçamentos pessoais.

Uma desvantagem dos modelos do Excel é que a maioria deles parece muito restrita. Se você está procurando um modelo de comparação de orçamento de casamento, eles podem ajudá-lo. Mas adaptar um desses modelos às suas necessidades pode dar mais trabalho do que vale a pena.

Se você está decidido a usar o Excel para suas necessidades de comparação, então criar seu próprio modelo pode ser o melhor caminho a seguir.

Faça o download deste modelo

Os melhores modelos de relatórios de comparação gratuitos para sua empresa

Não importa o tipo de negócio que você faz, o modelo de comparação correto pode ajudar seu processo de tomada de decisão e economizar seu tempo. É por isso que o ClickUp tem milhares de modelos para que empresas de todos os tamanhos possam encontrar uma ferramenta que funcione para elas.

