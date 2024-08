12 modelos e exemplos gratuitos de análise SWOT

A administração de uma empresa bem-sucedida vem acompanhada de desafios que dificultam o destaque em qualquer nicho. Hoje, mais do que nunca, seus concorrentes comerciais podem acessar facilmente as mesmas informações e o mesmo conteúdo que você na Internet.

Portanto, você precisa de uma estratégia que o ajude a expandir seus negócios em meio à concorrência acirrada. A melhor e mais direta maneira de iniciar o processo de crescimento é realizar uma análise SWOT de sua empresa.

Essa análise permite que você simplifique os objetivos pretendidos do projeto e destaque os fatores externos e internos que definem como esses objetivos serão alcançados. Como resultado, você pode conectar as ações existentes aos planos.

Neste guia, exploramos os melhores modelos de análise SWOT e como posicioná-los para obter insights de negócios poderosos!

O que é a análise SWOT?

A análise SWOT é uma estrutura estruturada de uma organização para avaliar seus planejamento estratégico de negócios e posição competitiva. A análise detalha os fatores externos e internos do potencial de negócios atual e futuro.

Ela é estruturada para uma visão baseada em fatos, realista e orientada por dados dos pontos fortes e fracos de um indivíduo, empresa ou organização. SWOT é um acrônimo que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os dois primeiros fatores são fatores internos, enquanto os últimos são fatores externos.

Pontos fortes : Sua localização, propriedades intelectuais, recursos humanos, finanças, etc., que contribuem para o sucesso de seus negócios

: Sua localização, propriedades intelectuais, recursos humanos, finanças, etc., que contribuem para o sucesso de seus negócios Pontos fracos : Fatores que colocam a empresa em desvantagem em relação aos concorrentes. Esses são atrasos ou contratempos comerciais incorporados em seu setor

: Fatores que colocam a empresa em desvantagem em relação aos concorrentes. Esses são atrasos ou contratempos comerciais incorporados em seu setor Oportunidades : Crescimento do mercado e tendências que você pode aproveitar para gerar lucros, tornar-se inovador e aderir à conformidade (Confira* estes modelos de análise de lacunas * !)

: Crescimento do mercado e tendências que você pode aproveitar para gerar lucros, tornar-se inovador e aderir à conformidade !) Ameaças: Riscos potenciais, como problemas naturais, desafios de inovação e uma atmosfera que pode ser inconveniente para sua empresa

Normalmente, as empresas usam a análise SWOT para:

Identificar pontos fortes exclusivos em comparação com os concorrentes Analisar as áreas de desempenho em que os concorrentes se destacam Descobrir oportunidades de crescimento dos negócios Identificar possíveis problemas e desafios que podem afetar os negócios

12 modelos e exemplos gratuitos de análise SWOT

1. Modelo de análise SWOT do quadro branco do ClickUp

Personalize o modelo de quadro branco de retrospectiva no ClickUp para obter uma análise SWOT acionável

Os ávidos criadores de listas apreciarão as ferramentas que economizam tempo no Quadros brancos ClickUp ! Os quadros brancos são telas que podem ser ampliadas para ajudar a trabalhar visualmente com conceitos complexos para uma análise SWOT eficaz.

A realidade é que gerenciar grandes quantidades de dados é um processo desafiador. O quadro para iniciantes Introdução ao modelo de quadros brancos da ClickUp resolve esse problema criando um espaço único para depositar todas as ideias, fontes e imagens para pintar a história completa da análise. Aqui estão algumas maneiras de maximizar o valor do seu quadro branco de análise SWOT:

Colaborar com os gerentes de projeto na próxima reunião de estratégia de negócios ou de forma assíncrona

Adicionarmapas mentais para dividir conceitos de grande escala em partes gerenciáveis

Crie seções separadas para OKRs, KPIs e outros dados internos para referência

Insira marcadores de espaço reservado para informações ausentes ou solicitações de feedback

ConvertaObjetos do quadro branco em tarefas e desenhe relações

Crie listas de verificação para se lembrar de pensamentos imediatos

O ClickUp mantém suas ideias e soluções para que você se concentre nas atividades certas, mas também mantenha as informações importantes ao seu alcance para revisitá-las mais tarde. Quanto mais você rastrear seus aprendizados e recursos em uma única plataforma, mais posicionará a análise SWOT como a ferramenta de planejamento estratégico mais utilizada.

Dica profissional: Depois de baixar o modelo, recomendamos selecionar o modelo Retrospectiva na lista de opções. Rotule suas caixas e personalize-as de acordo com sua maneira preferida de trabalhar! Modelos de quadro branco do ClickUp Verifique nosso Guia para iniciantes em quadros brancos ClickUp _**para obter dicas rápidas para começar!

2. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Realize uma análise SWOT acionável com o modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp para tomar decisões informadas

O modelo Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp permite que você faça um brainstorming e liste itens de ação em torno de sua análise SWOT. Ele permite que você organize e agrupe tarefas personalizadas. Acompanhe o progresso dessas tarefas usando os status personalizados.

Adicione campos personalizados que incluam link de planilha, taxa de conclusão, objetivo e linha do tempo. Esse modelo também permite que você configure exibições personalizadas, como exibição de lista, exibição de gráfico de Gantt e exibição de tarefas em um calendário com base na carga de trabalho. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

3. Modelo de análise SOAR do ClickUp

Modelo de análise SOAR da ClickUp A análise SOAR é usada para identificar os pontos fortes, as oportunidades, as aspirações e os resultados de uma organização

Da mesma forma que a análise SWOT, a análise SOAR é usada para identificar os pontos fortes, as oportunidades, as aspirações e os resultados de uma organização. Esse método de análise fornece informações valiosas sobre o estado atual da organização, bem como sobre as possíveis áreas de melhoria. Ao compreender os pontos fortes e fracos da organização, pode ser mais fácil identificar oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Modelo de análise SOAR do ClickUp ajuda as organizações a avaliar objetivamente seu desempenho, levando em conta os elementos internos e externos que contribuem para o sucesso. Ele permite a identificação de áreas tangíveis e intangíveis que precisam ser aprimoradas, as quais podem ser investigadas e tratadas por meio de um procedimento de planejamento estratégico. Modelo de análise SOAR do ClickUp

4. Modelo de análise SWOT competitiva do Excel

Via Microsoft Essa concorrência Excel O modelo de análise SWOT permite que você avalie os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de sua empresa em relação à concorrência. Em vez do layout da matriz SWOT, trata-se de uma planilha simples com diferentes colunas para comparação com três concorrentes.

O modelo permite que você desenvolva uma análise detalhada da concorrência com a estrutura SWOT para identificar descobertas como as oportunidades que seus concorrentes podem estar perdendo. Ele ajuda a criar um cenário competitivo estabelecido e permite que sua equipe tome decisões de planejamento estratégico. Modelo de análise SWOT competitiva do Excel

5. Modelo de análise SWOT do mercado de negócios domésticos do Microsoft Word

Via Microsoft

Entenda o setor, o tamanho do mercado e as oportunidades de crescimento criando uma análise de mercado abrangente para seus negócios baseados em casa. Este modelo SWOT de planejamento de negócios da Microsoft Word ajudará a definir seu plano de negócios, avaliar seus concorrentes, identificar clientes potenciais, determinar o valor de sua empresa no mercado e muito mais.

Ele permite que você explicite os fatores internos e externos que afetam sua empresa, de modo que possa considerar como agregar valor a ela para atender às expectativas do mercado. Modelo SWOT de análise de mercado de negócios domésticos

6. Modelo de análise SWOT de plano de negócios em Excel

Via Microsoft

Use o modelo para designar pessoas responsáveis e prazos para as tarefas críticas a serem concluídas ao preparar um plano de negócios. Você também pode analisar e planejar seu próximo objetivo de negócios ou lançamento de produto.

Este modelo SWOT lhe dá um lugar para analisar seu plano de negócios e identificar seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, seu ponto forte pode ser que, como líder, você tenha sólidas habilidades contábeis, o que significa que pode cuidar de sua contabilidade e gerenciar as despesas da empresa sem interferir. No entanto, o ponto fraco da sua empresa pode ser o fato de você ter dificuldade em lidar com muitas atividades ao mesmo tempo, o que o leva a realizar tarefas de menor qualidade. E suas ameaças podem ser o fato de seu fornecedor estar sempre atrasado. Modelo de análise SWOT do plano de negócios

7. Modelo de análise SWOT de diamante do PowerPoint

Via SlideModel O modelo de análise SWOT Diamond de 5 slides é um PowerPoint simples e fácil de usar com um design plano. O diamante divide as categorias em quatro seções com cores diferentes para ajudar cada seção a se destacar. Ele oferece um layout exclusivo para os usuários e, ao mesmo tempo, mantém os fatores externos e internos exibidos lado a lado.

Esse modelo SWOT permite que você prepare uma apresentação em poucos minutos, bastando substituir o conteúdo do espaço reservado. Os ícones e as formas desse modelo são editáveis com uma ampla variedade de recursos personalizáveis.

Os slides também são reutilizáveis e se adaptam facilmente ao estilo e ao tema de outra apresentação. Além disso, você pode alterar a cor e adicionar os efeitos desejados à imagem. Modelo de análise SWOT de diamante do PowerPoint

8. Modelo de análise SWOT de negócios em PowerPoint

Via SlideModel

O modelo de análise SWOT de negócios é uma apresentação introdutória e editável para planejamento de negócios e abordagens de marketing. Ele ajuda as equipes a discutir ideias e soluções de negócios. É uma apresentação do PowerPoint com cinco slides que demonstram um breve design de visão geral, bem como quatro layouts para detalhes.

O layout do slide desse modelo apresenta uma flor no centro, enquanto quatro segmentos desenvolvem um design em forma de pétala. Cada pétala de segmento contém marcadores de posição de conteúdo para mostrar o conteúdo textual referente aos parâmetros da análise SWOT.

Você pode facilmente fazer alterações no design ou inserir recursos extras para exibições personalizadas. É uma excelente opção para elaborar desafios comerciais e processos de tomada de decisão . Modelo de análise SWOT de negócios do PowerPoint

9. Modelo de análise SWOT do Google Docs

Google Docs permite que você crie modelos de análise para sua empresa a partir do zero. Por exemplo, você pode criar um modelo de análise SWOT para que seus funcionários avaliem seu valor na empresa ou em um departamento, ajudando-os a analisar suas competências e habilidades em relação aos retornos que a empresa ou o departamento obtém.

Esse modelo simples de análise do Google Docs é um guia fácil que permite que pequenas empresas, indivíduos e grandes empresas determinem seu valor em um ecossistema específico. Ele o ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças internas e a visualizar tudo em uma única página, para que você possa pensar em como aumentar o valor sem ter de passar por várias páginas exaustivamente. Modelo de análise SWOT do Google Docs

10. Modelo de análise SWOT do Google Docs Manager

Via Template.net O modelo de análise SWOT do Google Docs para gerentes é usado para analisar os pontos fortes e fracos de um indivíduo quando ele assume uma função gerencial. Ele também ajuda os gerentes a verificar suas tarefas e implementar um plano de ação para ajudar os outros a crescer, percebendo que a base fundamental para o sucesso dos negócios é o esforço de uma equipe.

Com esse modelo, você pode ajudar a si mesmo e a outras pessoas a melhorar vários aspectos de suas vidas profissionais. Você pode incentivar os gerentes em potencial a se manterem fortes para que liderem com eficácia a partir de uma posição de força, registrando o inventário pessoal de suas interações comerciais e o impacto de sua posição. Modelo de análise SWOT para gerentes do Google Docs

11. Modelo de análise SWOT de marketing do Microsoft Word

Via Template.net

Quando você entende os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças do seu negócio, fica muito mais fácil desenvolver estratégias de marketing que atendam às suas necessidades específicas. Isso orienta sua equipe de marketing sobre os melhores métodos para posicionar a marca e os produtos para o sucesso do negócio.

Esse modelo tem uma seção que categoriza os serviços ou produtos com base em temas críticos, como funcionalidade, capacidade e qualidade, que o ajudam a se comunicar com os clientes e a posicionar adequadamente a marca.

O modelo de análise SWOT de marketing já tem conteúdo sugerido, portanto, você não precisa mais começar do zero! Modelo de análise SWOT de marketing do Word

12. Modelo de análise SWOT de saúde do Word e do Google Docs

Via Template.net

O gerenciamento de uma instituição de saúde apresenta vários desafios. Com o modelo de análise SWOT do setor de saúde como base para criar a avaliação da sua própria empresa, você pode ter um documento necessário para avaliar os pontos fortes e fracos da sua instituição. Ele mostra o panorama geral do hospital, ajudando você a avaliar, reunir e avaliar as influências significativas que se opõem ou apoiam suas metas estratégicas.

Identifique seus pontos fracos e desenvolva seus pontos fortes. Entenda as oportunidades, diferenciando-as das ameaças, e elabore um plano de ação para tirar o máximo proveito de cada situação.

Confira estes_ **Ferramentas de gerenciamento de projetos de saúde ! Modelo de análise SWOT do setor de saúde

Por que a análise SWOT é importante para empresas ágeis?

As empresas que não conhecem o posicionamento de mercado de seus negócios não têm uma vantagem competitiva em seu setor. Isso torna a análise SWOT uma parte essencial de qualquer negócio bem-sucedido.

A estrutura estruturada ajuda as empresas a identificar, analisar e entender os principais problemas que afetam a organização e como encontrar soluções adequadas. Realização de uma análise SWOT pessoal permite que você perceba onde estão seus pontos fortes como empresa, seus pontos fracos, as várias oportunidades que você pode aproveitar e os perigos que podem afetar negativamente seus negócios.

Modelos de bônus:_ **Modelos_BSC

Quem se beneficia com o uso da análise SWOT?

A análise SWOT é uma técnica de planejamento estratégico que ajuda a identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de uma empresa em uma determinada situação. Aqui estão alguns exemplos de equipes que podem se beneficiar muito com o uso da análise SWOT:

Equipes de gerenciamento: Para os gerentes, a realização de uma análise SWOT pode fornecer informações valiosas sobre o estado atual de sua equipe ou projeto. Ela também pode ajudar a identificar áreas de melhoria e desenvolver estratégias para capitalizar as oportunidades.

Equipes de vendas: Para as equipes de vendas, uma análise SWOT pode ajudar a identificar as áreas em que elas se destacam e as áreas que precisam ser melhoradas. Ela também pode fornecer insights sobre tendências de mercado e possíveis ameaças aos negócios.

Entenda a concorrência com modelos de análise SWOT

Conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças associadas à sua empresa ou ao seu projeto é a primeira etapa fundamental para implementar e gerenciar um plano de ação bem-sucedido. Após a conclusão da análise SWOT, é fundamental que você tenha ferramentas eficazes para planejar, automatizar, gerenciar e gerar relatórios sobre seu plano de negócios ou projeto.

Aproveite o ClickUp para desenvolver aspectos consistentes do projeto, impulsionar a colaboração e aumentar a velocidade com opções escalonáveis que atendam às preferências individuais de trabalho. Melhore a visibilidade das prioridades variáveis, responsabilize sua equipe e a si mesmo e garanta que não haja falhas. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!