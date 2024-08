Os 10 softwares de reunião individual mais úteis para gerentes em 2024

A transição de conversas presenciais para reuniões virtuais pode ser um desafio. Mas a boa notícia é que, com o melhor software de videoconferência, esses obstáculos podem se transformar em mais eficiência e oportunidades de engajamento.

Os aplicativos de software de videoconferência de primeira linha são seu fiel ajudante no mundo digital. Eles facilitam a comunicação, incentivam conexões significativas e equipam os gerentes de forma eficaz para acompanhar o progresso da equipe.

Ao incorporar essas ferramentas, suas tarefas se tornam mais gerenciáveis, deixando espaço extra para que você se concentre no pensamento estratégico e na criatividade.

Imagine configurar um agenda de reuniões registro de reuniões e atas, realização de avaliações de desempenho e gerenciamento de equipes multifuncionais tudo em uma única solução de videoconferência. Isso é muito impactante, não é?

E aqui está algo ainda melhor: esses ferramentas de colaboração remota não só resolvem os problemas típicos do trabalho remoto, mas também oferecem recursos inovadores que os locais de trabalho tradicionais não conseguem igualar. No mundo do trabalho em constante evolução, o uso dessas soluções digitais não é apenas uma preferência; é uma necessidade.

É por isso que elaboramos este guia destacando os 10 melhores softwares para reuniões 1 a 1 em 2024. Portanto, se estiver interessado em encontrar a ferramenta certa para transformar seu espaço de trabalho digital, continue lendo.

O que você deve procurar ao escolher um software para reuniões individuais?

Ao escolher o melhor software de videoconferência, você está procurando alguns benefícios interessantes.

Em primeiro lugar, a comunicação deve ser fácil. Áudio e vídeo nítidos, opções de bate-papo rápido e ferramentas úteis, como compartilhamento de tela e quadros brancos, são indispensáveis.

Em seguida, o agendamento de reuniões não deve ser uma dor de cabeça. Os melhores provedores de videoconferência oferecem recursos que ajudam a configurar reuniões recorrentes, conectam-se ao seu calendário e enviam lembretes que o manterão no caminho certo sem problemas.

E é importante que seu software de videoconferência se dê bem com suas outras ferramentas. Essa compatibilidade ajuda a manter o fluxo de trabalho fluido e evita que você repita as mesmas tarefas.

O compartilhamento de arquivos deve ser simples, e a plataforma de videoconferência deve ser fácil de usar. Quanto mais rápido a sua equipe se familiarizar com ela, melhor.

O seu software de reunião precisa estar à altura se você estiver gerenciando uma equipe remota. Procure recursos compatíveis com o fuso horário, acessibilidade móvel e segurança robusta para manter sua equipe trabalhando em conjunto sem problemas, independentemente de onde estiverem.

Documente claramente tudo em suas reuniões individuais com este modelo simples

Por fim, procure uma ferramenta para chamadas de vídeo. O melhor software para reuniões individuais oferecerá recursos extras, como gerenciamento de tarefas, modelos de avaliação de desempenho e gerenciamento de projetos. Eles podem ajudar a organizar seu espaço de trabalho digital e tornar sua equipe ainda mais eficiente.

Os 10 melhores softwares de reuniões individuais para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar quando se trata de software de videoconferência, apresentaremos nossas 10 ferramentas favoritas para que você possa encontrar a mais adequada para você.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

O ClickUp se destaca no mercado por sua abordagem abrangente de gerenciamento de tarefas e projetos. Não se trata apenas de um espaço de reunião, mas de uma plataforma robusta que integra gerenciamento de equipes recursos de gerenciamento de equipes, rastreamento de tarefas e análise de desempenho em um só lugar.

O ClickUp facilita o acesso e o início imediato com o Modelo ClickUp 1 On 1s e um recurso de bloco de notas para definir sua primeira agenda.

Depois disso, você pode mergulhar em um profundo conjunto de recursos criados para fazer com que sua próxima reunião individual pareça uma conversa produtiva, e não uma reunião que poderia ter sido um e-mail.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Meetings para fazer anotações, manter sua agenda sob controle e atribuir tarefas exatamente onde você precisa delas - tudo em um só lugar. Fazer um registro de suas reuniões semanais? Esse é o seu bilhete de ouro para liberar alguns dos superpoderes do ClickUp

Nosso Menu Editor está repleto de opções para permitir que você destaque o que mais importa. Divirta-se com a edição super rica - é o seu playground para ser tão criativo ou estruturado quanto quiser quando estiver fazendo anotações

Sincronização com os aplicativos móveis mais populares para um fluxo de trabalho contínuo

Tem um comentário que precisa da ação de um membro da equipe? Fácil: atribua-o. Ele se torna um item obrigatório para o responsável antes que a tarefa possa ser marcada como concluída

Anote tudo o que deseja cobrir em uma lista de verificação e marque-os um a um à medida que for passando por eles

Cansado de configurar uma tarefa toda vez que precisa agendar videoconferências? Relaxe e deixe que as Recurring Tasks mantenham sua agenda preparada e pronta

Em nossa busca para eliminar os cliques desnecessários, lançamos um novo recurso: Slash Commands. Sempre que estiver em um campo de texto, digite / para abrir o menu Slash Command e começar a fazer as coisas acontecerem, imediatamente

Limitações do ClickUp

Você é novo no ClickUp? Com tantos recursos a serem explorados, pode parecer que você está se jogando no fundo do poço. Mas não se preocupe; você pegará o jeito

Atenção - alguns usuários perceberam alguns tempos de carregamento lentos aqui e ali. Não é uma constante, mas vale a pena saber

Com tantas maneiras de ajustar e personalizar, pode parecer que você está navegando em um labirinto no início. Mas, depois de dominar o assunto, você estará moldando seu espaço de trabalho em pouco tempo

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Companheiro(a)

via Companheiro(a) O Fellow é uma ferramenta criada para cultivar uma cultura saudável e produtiva de reuniões por videoconferência em sua equipe. Ele coloca o poder em suas mãos para simplificar diferentes tipos de reuniões e torná-las mais eficazes. Com o Fellow, você pode definir facilmente agendas de reuniões garantindo que as discussões permaneçam no caminho certo e que as metas sejam alcançadas.

Um dos recursos básicos desse aplicativo de videoconferência é a capacidade de rastrear itens de ação. Você pode atribuir tarefas, definir prazos e manter todos responsáveis, garantindo que acompanhamentos e etapas de ação importantes não sejam esquecidos.

Mas o Fellow não se limita à organização e ao gerenciamento de tarefas. Ele também reconhece a importância do engajamento e da colaboração no local de trabalho . Com recursos interativos de anotações e colaboração, você pode capturar as percepções, decisões e discussões dos participantes da reunião em tempo real, promovendo a participação ativa e a contribuição de todos os membros da equipe.

melhores recursos do #### Fellow

Automatize lembretes eitens de ação antes e depois das reuniões com fluxos de trabalho de reunião simplificados

Compartilhe, colabore e sincronizeanotações de reuniões entre equipes

Oferece modelos predefinidos para reuniões eficazes

Recurso incorporado para reconhecimento e feedback dos colegas

Limitações do Fellow

A interface do usuário pode levar algum tempo para se acostumar

Alguns usuários relataram a falta de integração do calendário com plataformas específicas

A sincronização de notas de reunião pode, às vezes, apresentar atrasos

Preços para bolsistas

Gratuito

Pro : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Empresarial : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Fellow ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

4. Google Meet

via Google Meet Esse serviço de videoconferência foi criado especificamente para equipes que já usam o Google Workspace. O Google Meet se integra perfeitamente a outros aplicativos do Google, um grande benefício para aqueles que já estão imersos no ecossistema do Google. Seja sincronizando com o Google Agenda ou conectando-se facilmente com colegas por meio do Gmail, o Google Meet aprimora seu fluxo de trabalho integrando-se perfeitamente às suas ferramentas existentes.

Você pode contar com a infraestrutura estável e robusta de videoconferência do Google para oferecer qualidade consistente de áudio e vídeo, permitindo uma comunicação clara e ininterrupta com os membros da sua equipe, clientes ou parceiros.

Melhores recursos do Google Meet

Integra-se perfeitamente ao Google Agenda e ao Gmail

Pode hospedar reuniões com até 100 participantes

Legendas em tempo real de todas as chamadas de vídeo e videoconferências realizadas durante as reuniões

Os participantes podem usar o compartilhamento de tela para apresentações

Limitações do Google Meet

O aplicativo não é tão flexível e personalizável quanto outras plataformas

Os usuários relataram problemas ocasionais de qualidade de som e vídeo

Alguns recursos de destaque estão disponíveis somente na versão paga

Preços do Google Meet

Gratuito

Inicial : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Padrão : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Plus : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Google Meet

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 11.000 avaliações)

5. Reunião GoTo

via Ir para a reunião O GoTo Meeting é uma das soluções mais modernas de videoconferência para empresas que buscam uma ferramenta de reunião on-line que é fácil de usar e eficiente. Ela permite que você conduza e gerencie reuniões virtuais sem problemas, permitindo que sua equipe colabore de forma eficaz, independentemente da localização física.

Não importa se você é uma pequena startup ou uma grande empresa, essa ferramenta versátil atende a empresas de todos os tamanhos, tornando a videoconferência muito fácil.

Com o GoTo Meeting, você tem acesso a um conjunto de recursos avançados de videoconferência que elevam suas reuniões virtuais a um novo patamar. Quando começar a usá-lo, você apreciará a interface intuitiva e a facilidade de uso recursos de gerenciamento de reuniões .

Melhores recursos do GoTo Meeting

Desfrute de um áudio cristalino e encante seus olhos com a solução de software de videoconferência HD do GoTo Meeting.

Realize e participe de videoconferências em qualquer dispositivo móvel

Aproveite os recursos de segurança robustos, como a autenticação baseada em risco e, por padrão, o GoTo Meeting bloqueia seus dados de áudio e vídeo com criptografia AES de 128 bits. Você pode ficar tranquilo sabendo que seu material está protegido

Os participantes podem destacar pontos-chave durante as apresentações

Limitações do GoTo Meeting

Não tem um nível gratuito

Pode ser caro para pequenas empresas

Ocasionalmente, os usuários móveis relataram problemas de conectividade

Preços do GoTo Meeting

Profissional: US$ 14/mês por organizador

US$ 14/mês por organizador Empresarial: US$ 19/mês por organizador

US$ 19/mês por organizador Empresa: Entre em contato para obter preços

GoTo Meeting avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 7.000 avaliações)

6. Zoom

via Zoom Tão popular que é praticamente seu próprio verbo, o Zoom é o gorila de 1.000 libras na sala de videoconferência. Um dos melhores aplicativos de videoconferência do setor, o Zoom é excelente para reuniões individuais ou eventos digitais de grande escala. Seu conjunto de recursos, em constante expansão, faz com que seus fãs continuem a voltar para mais. Porém, o Zoom também tem alguns pontos fracos, e mostraremos a você os pontos positivos e negativos abaixo.

Melhores recursos do Zoom

As Breakout Rooms são ideais para dividir grandes reuniões em bate-papos aconchegantes

Permite que os usuários definam um plano de fundo virtual para privacidade ou mostrem sua criatividade

Grava reuniões e fornece transcrição automática

Funciona com aplicativos de desktop, bem como com muitos outros dispositivos e ferramentas móveis

Limitações do Zoom

A versão gratuita limita as reuniões de grupo a 40 minutos

Preocupações com segurança foram levantadas no passado

Alguns usuários relataram problemas ocasionais de qualidade de som e vídeo

Preços do Zoom:

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 14,99/mês por host

: uS$ 14,99/mês por host Business : uS$ 19,99/mês por host

: uS$ 19,99/mês por host Enterprise: uS$ 19,99/mês por host

Avaliações e críticas do Zoom:

G2 : 4.5/5 (mais de 53.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 53.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30.000 avaliações)

7. Malha

via Malha O Lattice é uma das opções de software de videoconferência que destacamos e que foi projetado com gerenciamento de desempenho em sua essência. Trata-se de otimizar suas reuniões individuais, simplificar o processo de feedback e facilitar a definição de metas. Com uma ênfase especial no envolvimento da equipe e no desempenho geral, ele transforma as reuniões regulares em sessões focadas e orientadas para o crescimento.

A definição e o acompanhamento de metas são simples, facilitando a visualização do caminho percorrido e de onde se quer chegar. Além disso, os recursos de feedback incentivam uma cultura em que melhoria contínua é a norma.

Portanto, se a sua meta é manter a equipe envolvida, motivada e em constante aprimoramento, confira o Lattice.

Melhores recursos do Lattice

Processo simplificado de avaliação de desempenho

Defina, acompanhe e gerencie metas entre equipes

Obter insights sobre a satisfação dos funcionários

Feedback entre pares e recurso de reconhecimento público

Limitações do Lattice

Não é especificamente uma ferramenta de reunião, portanto, carece de algumas funcionalidades

Nem todos os usuários adoraram a interface de usuário

Pode ser caro para pequenas empresas

Preços da Lattice:

Engagement : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Grow : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Gerenciamento de desempenho: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário OKR & Goals: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Pacote de gerenciamento de desempenho e OKR e metas: US$ 11/mês por usuário

US$ 11/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Lattice ratings and reviews:

G2 : 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

8. Por meio do qual

via Por meio do qual Esqueça o download de mais um aplicativo ou o esforço para lembrar outra senha. Whereby é uma ferramenta de videoconferência que funciona diretamente no seu navegador da Web. Essa simplicidade a torna uma opção para pessoas que valorizam a facilidade de uso.

Configurar uma reunião por vídeo com o Whereby é tão fácil quanto compartilhar um link; pronto, você está pronto para se conectar.

Personalize sua sala de reunião com sua escolha de planos de fundo e logotipos para adicionar um pouco de personalidade às suas reuniões virtuais. Se estiver procurando uma maneira descomplicada de reunir sua equipe on-line, a abordagem fácil de usar do Whereby pode ser exatamente o que você precisa.

Melhores recursos do Whereby

Os participantes podem participar de reuniões com um simples link

Personalize as salas de reunião com marcas, logotipos e planos de fundo personalizados

Compartilhe sua tela ou uma janela específica

Gravar reuniões para análise posterior

Limitações do Whereby

Participantes limitados no plano básico gratuito e nos planos Pro

Alguns usuários relatam atrasos ocasionais no vídeo

Falta de recursos avançados, como salas de discussão e enquetes

Whereby pricing:

Explore: Um plano gratuito

Um plano gratuito Pro: $6,99/mês por usuário

$6,99/mês por usuário Business: US$ 9,99/mês para três usuários

US$ 9,99/mês para três usuários Build: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Crescer: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas de Whereby:

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

9. Skype

Via Microsoft Skype, que agora está sob Microsoft Teams -é um jogador experiente no campo da comunicação digital, fornecendo chamadas sólidas de vídeo e voz muito antes de isso ser legal.

Simples de usar e confiável, ele é conhecido por manter as conexões fortes e as conversas fluindo. Seja uma equipe pequena que procura uma ferramenta simples para realizar suas sessões de brainstorming ou apenas duas pessoas que precisam discutir alguns detalhes, o Skype mantém as coisas simples e acessíveis.

Uma grande vantagem do Skype é seu recurso de bate-papo integrado. O bate-papo permite que você troque ideias ou compartilhe arquivos sem perder o ritmo.

Em suma, o Skype é uma opção clássica que resistiu ao teste do tempo.

Melhores recursos do Skype

Faça chamadas com vídeo individuais ou em grupo

Mensagens no aplicativo para comunicação rápida

Compartilhe sua tela durante as reuniões

Envie arquivos e documentos pelo chat

Limitações do Skype

Não é ideal para grandes reuniões

Integração limitada com outras ferramentas

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de qualidade de vídeo e som

Preços do Skype:

EUA e Canadá: US$ 2,99/mês por usuário

US$ 2,99/mês por usuário América do Norte: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Mundo: $13,99/mês por usuário

Skype ratings and reviews:

G2 : 4.3/5 (mais de 22.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 8.500 avaliações)

10. 15Cinco

via 15Cinco Com o 15Five, as reuniões individuais tornam-se plataformas potentes para troca de feedback, discussão do progresso e acompanhamento dos objetivos.

Os gerentes têm uma visão mais clara do desempenho e do envolvimento de sua equipe, o que os ajuda a tomar melhores decisões e a fornecer o apoio necessário. E a melhor parte? Ele foi projetado para ser fácil de usar e intuitivo, o que o torna um prazer para todos os envolvidos.

15Cinco melhores recursos

Facilita reuniões eficientes entre funcionários e gerentes.

Rastreia objetivos e metas.

Recursos de reconhecimento entre pares para motivar as equipes.

Relatórios sobre desempenho e engajamento.

15Cinco limitações

Não é uma ferramenta dedicada a reuniões, portanto, alguns recursos podem estar ausentes

A interface do usuário pode ser complicada de navegar para alguns usuários

É mais cara em comparação com ferramentas semelhantes

15Five preços:

Engage: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Perform: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Focus: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Total Platform: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Transform Online: US$ 99/mês por gerente

US$ 99/mês por gerente Transform Hybrid: $174/mês por gerente

$174/mês por gerente Transform Live: $300/mês por gerente

15Cinco avaliações e comentários:

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

11. GlobalMeet

via GlobalMeet O GlobalMeet, criado pela PGi, é uma plataforma multifuncional para reuniões de alta definição na Web e em vídeo, videoconferência móvel, webinars e gerenciamento de eventos.

Ele oferece suporte à colaboração contínua, permitindo que os usuários organizem, ingressem e participem de reuniões com facilidade em vários dispositivos e locais. Com recursos para hospedar webinars interativos e eventos virtuais em grande escala, também oferece ferramentas abrangentes para planejamento e gerenciamento de eventos.

Os serviços abrangentes, intuitivos e confiáveis do GlobalMeet o tornam uma ferramenta essencial para a comunicação digital eficaz além das fronteiras geográficas.

Melhores recursos do GlobalMeet

Gravação de vídeo de alta qualidade de reuniões de conferência

Organize eventos virtuais com milhares de participantes

Quadro branco, enquetes e bate-papo por vídeo para aprimorar a colaboração

Funciona com o Microsoft Teams e o Skype for Business

Limitações do GlobalMeet

Em comparação com outros serviços, sistemas, aplicativos e ferramentas de videoconferência, o GlobalMeet não funciona bem com aplicativos de terceiros. Isso pode ser uma desvantagem para as equipes que dependem de um software específico para seu fluxo de trabalho

O GlobalMeet é pesado em comparação com seus concorrentes

O GlobalMeet não possui alguns dos recursos disponíveis para usuários de outros aplicativos

Preços do GlobalMeet:

Basic: Um plano gratuito

Um plano gratuito Standard : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Premium : uS$ 24 por usuário por mês

: uS$ 24 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do GlobalMeet:

G2 : 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 50 avaliações)

Eleve sua colaboração digital com o software de reunião ClickUp 1 on 1

Usar o software certo para reuniões individuais é essencial para navegar com eficiência no espaço de trabalho digital. Cada ferramenta tem seus pontos fortes, portanto, sua escolha depende das necessidades específicas da sua equipe e do seu fluxo de trabalho.

Seja para gerenciar uma equipe, conduzir atas de reuniões seja para preparar uma pauta de reunião ou conduzir uma avaliação de desempenho, o software certo pode ajudá-lo a simplificar seus processos e tornar suas tarefas muito mais gerenciáveis.

Com o ClickUp, você pode gerenciar equipes multifuncionais, promover a colaboração no local de trabalho e navegar com eficiência em diferentes tipos de reuniões.

Para uma exploração mais aprofundada de como otimizar o gerenciamento de equipes e as reuniões individuais, confira o recurso dedicado do ClickUp- Reuniões do ClickUp . Torne seu espaço de trabalho digital mais eficiente e suas tarefas mais gerenciáveis com o ClickUp. Visite-nos aqui para saber como podemos revolucionar sua experiência em reuniões.