10 melhores ferramentas de reunião on-line para equipes em 2024 (gratuitas e pagas)

Muitas empresas agora estão trabalhando com equipes híbridas ou totalmente remotas, e reuniões virtuais são a norma . Em alguns aspectos, isso torna gerenciamento de equipes e colaboração mais difícil - e as equipes funcionam com base na colaboração.

Felizmente, a tecnologia vem acompanhando esse ritmo, e muitas ferramentas estão disponíveis para a realização de reuniões individuais, reuniões em grupo, webinars e outros eventos virtuais.

Mas com todas as ferramentas de videoconferência disponíveis, como saber qual é a melhor para a sua empresa?

Vamos definir o que faz uma boa ferramenta de reunião on-line, analisar as opções para aumentar a produtividade da sua equipe e potencialmente levar sua empresa para o próximo nível. 📈

O que você deve procurar nas ferramentas de reunião on-line?

As plataformas de reunião têm se esforçado muito para recriar a mágica de se reunir pessoalmente durante as reuniões on-line, indo além dos serviços tradicionais de conferência e incentivando o engajamento ao mesmo tempo em que simplificam o fluxo de trabalho. E muitas delas estão acertando.

Estes são alguns dos principais recursos que você deve procurar quando estiver pesquisando ferramentas de reunião on-line para sua equipe:

Software de audioconferência e videoconferência de alta qualidade

Funcionalidade de compartilhamento de arquivos para que todos possam contribuir durante as videoconferências - ou em qualquer outro momento

Software de videoconferência que funciona igualmente bem para uma equipe dereunião geral como para uma reunião dereunião individual* Conferência na Web baseada em nuvem, portanto, não é necessário fazer download

Funcionalidade de mensagens que permite bate-papo em equipe ao vivo, bem como bate-papos privados

Ferramentas de comunicação assíncrona que oferecem suporte à colaboração entre fusos horários, como notificações e rastreamento de comentários

Ferramentas de gravação de reuniões para que nada se perca

Recursos de compartilhamento de tela e apresentação de slides, para que qualquer pessoa possa apresentar

Capacidade de integração para facilitar o fluxo de trabalho

Recursos de segurança que mantêm as informações da sua empresa seguras e permitem que você decida quem tem acesso a qual conteúdo

Suporte móvel, para que a sua equipe possa participar de uma reunião pelo celular, caso esteja em trânsito

As 10 melhores ferramentas de reunião on-line para chamadas de vídeo em 2024

Agora que você sabe o que está procurando, vamos dar uma olhada em algumas das melhores plataformas de videoconferência que existem.

Alguns provedores oferecem ferramentas de reunião on-line totalmente gratuitas e, embora muitas delas tenham algumas limitações, podem funcionar bem para equipes pequenas e casos de uso simples. Em outros, você pagará desde o início, mas eles geralmente vêm com ferramentas de colaboração úteis e funcionalidades mais avançadas. 💪

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com poderosas ferramentas de colaboração para reuniões. Há também uma útil Modelo de reuniões do ClickUp onde você pode ver todos os detalhes das reuniões agendadas, em andamento e concluídas. Você também pode usá-lo para armazenar seus slides de apresentação e fazer anotações. Modelo de rastreador de reuniões do ClickUp ajuda você a ficar por dentro de todas as reuniões, para que esteja sempre preparado e possa acompanhar também as tarefas de acompanhamento, simplificando o gerenciamento de projetos.

Faça anotações em um Documento ClickUp antes ou durante sua reunião e, a partir daí, é rápido e fácil usar nosso software de agendamento de tarefas para transformar essas anotações em itens de ação . 📝

Experimente o quadro branco virtual para aumentar a criatividade da sua equipe e criar tarefas diretamente no quadro branco. Em seguida, use o vídeo Funcionalidade de clipes para compartilhar a gravação de tela com quem não estava presente.

melhores recursos do #### ClickUp

OIntegração com reuniões do Zoom lhe dá acesso a videoconferências gratuitas diretamente de uma tarefa do ClickUp

Configure tarefas recorrentes para não ter que começar do zero toda vez que tiver uma chamada em conferência para organizar

A funcionalidade de IA ajuda aresumir as atas das reuniõeseconomizando seu tempo e esforço. Você também pode usar a plataforma como umferramenta de controle de minutos de reuniões.

Simplifique seu fluxo de trabalho criando itens de ação da sua equipenotas de reunião em um bloco de notas, no quadro branco ou em comentários atribuídos, diretamente na reunião

Integre-se a ferramentas como Slack, Gmail, Outlook, Google Calendar e Asana para gerenciar suas reuniões e projetos de forma integrada entre plataformas

Limitações do ClickUp

Como há muitos recursos, pode levar algum tempo e atenção para dominar todos eles

Às vezes, as páginas podem ser um pouco lentas para carregar quando você está compartilhando um documento durante as reuniões

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Standuply

via Suporte O Standuply é um assistente de desenvolvimento ágil que ajuda a automatizar as reuniões diárias de standup, bem como as reuniões de retrospectiva, após a conclusão de um projeto. É ideal para scrum masters e gerentes de projeto que gerenciam equipes remotas, e você pode usá-lo em Slack ou equipes .

Isso ajuda com outros processos ágeis incluindo ajudar a revisar e priorizar itens do backlog, estimar o tempo necessário para as tarefas e realizar pesquisas para obter feedback durante ou após um sprint. 🗂️

Melhores recursos do Standuply

Você pode realizar reuniões assíncronas por texto, voz ou vídeo e anexar mensagens de voz ou vídeo aos relatórios das reuniões

Avalie a temperatura da equipe criando enquetes ou pesquisas

O Standup cria umbase de conhecimento salvando respostas a perguntas frequentes, para que os membros da equipe possam sempre consultar o conhecimento armazenado

Funciona com ferramentas como Jira e Github para criar gráficos ágeis

Limitações do Standuply

As integrações são limitadas ao Teams ou Slack, e alguns usuários gostariam de ter mais opções

Preços do Standuply

Teste gratuito de 30 dias

Iniciante: Gratuito para até 3 usuários

Gratuito para até 3 usuários Equipe: US$ 1,50/mês por usuário

US$ 1,50/mês por usuário Empresa: $3,50/mês por usuário

$3,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Standuply

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23 avaliações)

3. Google Meet

via Google Meet O Google Meet era conhecido anteriormente como Google Hangouts Meet e faz parte do Google Workspace (anteriormente conhecido como G Suite). Google Meet software de videoconferência é simples de usar e é conveniente se você já usa o Google Workspace.

Dependendo do seu plano, você pode configurar uma simples reunião individual ou ir até a transmissão ao vivo de webinars ou videoconferências no YouTube. A ferramenta de reunião on-line gratuita do Google Meet permite até 100 participantes em uma chamada de vídeo, enquanto o plano premium pago suporta até 250.

O Google Meet inclui os recursos usuais de bate-papo por vídeo, como ligar ou desligar a câmera e o microfone, levantar a mão para chamar a atenção e compartilhar a tela, seja ela uma única janela ou toda a área de trabalho.

Melhores recursos do Google Meet

Você pode exibir legendas em tempo real durante uma videoconferência, para que todos possam acompanhar o que está acontecendo

Participe de chamadas diretamente do Google Agenda ou do Gmail e use o Google Chat para se comunicar com seus colegas participantes

Seus dados e interações são protegidos por criptografia de ponta a ponta

O aplicativo móvel permite que você use o Google Meet em qualquer dispositivo móvel

O plano premium oferece cancelamento de ruído de fundo

Limitações do Google Meet

Não é o melhor software de videoconferência para grandes reuniões, pois não oferece recursos como salas de descanso, quadros brancos ou enquetes

Só é possível gravar reuniões se você estiver no plano premium

Preços do Google Meet

Básico: Gratuito

Gratuito Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.500 avaliações)

4. Calendly

via Calendly O Calendly é uma plataforma de automação que ajuda a agendar reuniões de forma rápida e fácil. É ideal para equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente, bem como para recrutadores, professores e profissionais de tecnologia da informação. 🗓️

Depois de configurar sua disponibilidade no sistema, você pode exibir as opções em seu site ou em um e-mail ou texto, facilitando para que clientes, clientes potenciais ou recrutadores marquem uma reunião com você. Assim, você pode se concentrar em seu trabalho real: fazer aquela venda, contratar e integrar as melhores pessoas ou dar suporte a seus alunos ou clientes.

Melhores recursos do Calendly

Você não precisa perder tempo marcando uma reunião com e-mails que vão e voltam

Oferece diferentes tipos de reunião - por exemplo, uma chamada introdutória ou uma reunião focadasessão individual-permitindo que seus convidados escolham o que preferem

O Calendly envia lembretes por e-mail para reconfirmar as reuniões, portanto, é menos provável que você não compareça

Use-o para organizar reuniões em conjunto, levando em conta os calendários de todos os anfitriões

Limitações do Calendly

A versão gratuita só permite que você conecte um calendário e agende um tipo de reunião

Alguns usuários acham as opções pagas um pouco caras, considerando que sua funcionalidade se limita ao agendamento de reuniões

Preços do Calendly

Básico: Gratuito

Gratuito Essentials: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Profissional: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Teams: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.800+ avaliações)

5. Tear

via Tear Não importa se você é uma pequena empresa ou uma grande corporação, Loom é uma ferramenta de mensagens de vídeo assíncronas que permite que você e sua equipe acabem com as reuniões que desperdiçam tempo.

Em vez disso, você pode gravar um vídeo seu e da tela do computador, usando a câmera e o microfone do dispositivo. Em seguida, compartilhe o link desse vídeo com os destinatários escolhidos para que eles possam assisti-lo no horário que lhes for mais conveniente.

O Loom é ideal para atualizações de status, treinamento e para fornecer feedback claro e construtivo. Recursos interativos, como comentários e emojis, ajudam a manter você e sua equipe conectados, mesmo sem aquela reunião. 🙋‍♀️

Melhores recursos do Loom

Os destinatários não precisam ter uma conta no Loom - eles podem simplesmente assistir ao vídeo on-line

Você pode adicionar links para arquivos e outros recursos mencionados em seu vídeo

A proteção por senha e a autorização por e-mail ajudam a controlar o acesso ao seu vídeo

É possível rastrear quem assistiu ao vídeo e monitorar seu desempenho

limitações do #### Loom

A versão gratuita tem um limite de 5 minutos por vídeo e um total de 25 vídeos

Não é um aplicativo de conferência pela Web ao vivo, portanto, você só pode pré-gravar

Preços do Loom

Teste gratuito de 14 dias

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresa: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Loom classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (380 avaliações)

6. Grãos

via Grãos O Grain é um sistema de IA que captura automaticamente anotações e insights de reuniões, permitindo que você esteja totalmente presente com seus participantes. Ele analisa e sintetiza a conversa da reunião e fornece um resumo que pode ser salvo como um registro da reunião e, em seguida, recortar seções para compartilhar com outras pessoas.

Ideal para conversas com clientes, clientes potenciais ou possíveis novas contratações, bem como reuniões com sua equipe remota, você pode usar o Grain no Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Você pode até mesmo fazer com que o software faça anotações para você quando não estiver presente em uma reunião. 🙌

Melhores recursos do Grain

O Grain extrai os destaques da reunião, para que você não precise perder tempo relendo o restante

Integra-se ao Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce e outros, permitindo que você compartilhe facilmente clipes da reunião em qualquer uma dessas plataformas

A segurança é uma alta prioridade, e seus dados são criptografados e protegidos pela certificação SOC 2 Tipo 1

A equipe de desenvolvimento do Grain está aberta a sugestões dos clientes e aprende com elas

Limitações do Grain

Alguns usuários reclamaram que oResumo da reunião gerado por IA nem sempre é perfeitamente preciso

A interface do usuário não é tão fácil de navegar em um dispositivo móvel quanto em um desktop

Preços dos grãos

Iniciante: Gratuito para até 5 usuários

Gratuito para até 5 usuários Empresarial: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Grain avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (260+ avaliações)

4,6/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

7. TeamViewer

via TeamViewer O TeamViewer foi projetado principalmente para profissionais de TI que se reúnem com usuários para fornecer suporte remoto. Ele ajuda a monitorar e gerenciar os dispositivos sob seus cuidados e, quando há um problema, os usuários podem lhe dar o controle do computador remotamente, para que você possa encontrar e corrigir o problema. 💻

Você pode usar o TeamViewer em qualquer dispositivo e se conectar a qualquer outro dispositivo e, com seus recursos avançados de segurança, seus dados comerciais estão seguros.

Cada pacote sucessivo permite mais usuários e mais dispositivos e oferece mais maneiras de monitorar o ecossistema de dispositivos pelo qual você é responsável.

Melhores recursos do TeamViewer

O sistema pode enviar alertas de forma proativa quando há um problema que precisa de atenção

É compatível com todas as plataformas de desktop e móveis, incluindo Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS e Chrome OS

Suporta vários monitores ao mesmo tempo

Seus dados são protegidos com 2FA e autorização aprimorada

Limitações do TeamViewer

Os recursos de segurança podem, às vezes, ir longe demais e se tornar mais incômodos do que úteis

A interface do usuário nem sempre é fácil de navegar, portanto, às vezes, pode ser difícil encontrar o que você está procurando

Preços do TeamViewer

TeamViewer Remote Access Lite: US$ 24,90/mês por usuário

US$ 24,90/mês por usuário TeamViewer Remote Access Pro: US$ 29,90/mês por usuário

US$ 29,90/mês por usuário Suporte Remoto Lite do TeamViewer: US$ 49,90/mês por usuário

US$ 49,90/mês por usuário TeamViewer Remote Support Pro: $64,90/mês por usuário

$64,90/mês por usuário TeamViewer Tensor: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do TeamViewer

G2: 4,4/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,4/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (11.100+ avaliações)

8. Skype

via Skype O Skype é uma das maiores ferramentas de reuniões on-line gratuitas disponíveis atualmente. Você pode usá-lo para conversar com sua família, realizar reuniões em equipe ou como uma solução de videoconferência para sua empresa.

Ele oferece qualidade de vídeo HD e compartilhamento de tela para ajudá-lo a se expressar, além de legendas ao vivo e legendas durante uma reunião. Você também pode arrastar e soltar vídeos, fotos ou quaisquer outros arquivos que queira compartilhar na janela de conversa. 📚

Melhores recursos do Skype

Você pode baixar o Skype em todos os seus dispositivos e conectar-se em qualquer um deles

Oferece tradução em tempo real em 10 idiomas diferentes para voz e mais de 60 para texto

As mensagens inteligentes e os emojis incentivam a interação durante as reuniões

O Skype suporta gravação de vídeo e notifica os participantes quando ela é ativada

Limitações do Skype

Essa funcionalidade gratuita de webconferência funciona melhor para pequenas empresas, pois osoftware de reunião suporta apenas até 100 participantes de videochamadas por vez

As ferramentas de colaboração do Skype são bastante básicas e não permitem que vários participantes trabalhem em um documento simultaneamente

Preços do Skype

Gratuito: Chamadas de Skype para Skype

Chamadas de Skype para Skype Crédito Skype: A partir de US$ 5 para até 165 minutos de chamadas para um telefone celular ou fixo

A partir de US$ 5 para até 165 minutos de chamadas para um telefone celular ou fixo Assinatura nos Estados Unidos: US$ 2,99/mês para minutos ilimitados de chamadas para telefones celulares ou fixos baseados nos EUA

Avaliações e resenhas do Skype

G2: 4,3/5 (mais de 22.700 avaliações)

4,3/5 (mais de 22.700 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

9. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai é uma ferramenta de transcrição que captura automaticamente as conversas durante uma reunião, resume os pontos mais importantes e envia o resumo por e-mail. Todos os slides compartilhados são capturados e adicionados ao resumo agenda da reunião no ponto relevante.

Os participantes da reunião podem interagir com o conteúdo destacando pontos importantes, adicionando comentários ou criando e atribuindo itens de ação. E o novo recurso de bate-papo ao vivo mantém todos conectados.

Como bônus, você também pode fazer upload de conteúdo pré-gravado, e ele também fará sua mágica com isso. 🪄

Melhores recursos do Otter.ai

O sistema é fácil de configurar e começar a usar

Ele se integra ao Microsoft Teams, Zoom e Google Meet

Se você conectar o Otter.ai ao seu calendário da Microsoft ou do Google, ele entrará automaticamente em suas reuniões

A versão paga permite que você pesquise, exporte e reproduza partes específicas da reunião

Limitações do Otter.ai

A versão gratuita permite apenas 300 minutos de transcrição por mês e 30 minutos por reunião

É fácil deixar o Otter ligado acidentalmente quando a reunião termina e ele pode capturar conversas confidenciais

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro : $8,33/mês por usuário

$8,33/mês por usuário Business: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (mais de 110 avaliações)

4,0/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

10. Zoom

via Zoom O Zoom Meetings é uma ferramenta de videoconferência ideal para pequenas ou grandes empresas com equipes remotas. É rápido e fácil configurar reuniões - únicas ou recorrentes - criando um link de reunião privado e compartilhando-o com os membros da equipe. O link abre uma sala de reunião de vídeo dedicada que requer uma senha para entrar. 🔑

Quando estiver na sala de conferência, você terá acesso ao bate-papo durante a reunião e poderá ativar legendas automáticas, se desejar. Qualquer pessoa pode compartilhar telas, mesmo ao mesmo tempo, e a qualidade de áudio e vídeo HD garante que nada seja perdido.

Melhores recursos do Zoom

Divida os participantes da reunião em grupos de discussão menores com até 50 salas de discussão

Você pode carregar arquivos .doc, .pdf e .ppt

A gravação de chamadas está disponível e uma notificação é exibida para informar aos participantes que a gravação está em andamento

Limitações do Zoom

O plano gratuito permite apenas 100 participantes e tem um limite de tempo de 40 minutos para as reuniões, com armazenamento limitado na nuvem

Se a sua equipe for altamente colaborativa, o Zoom pode não ser o ideal, pois não permite a colaboração lado a lado em comparação com outras plataformas de reunião on-line

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro : $149,90/mês por usuário

: $149,90/mês por usuário Business: US$ 199,90/mês por usuário

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 53.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (13.600+ avaliações)

Mantenha-se conectado com as melhores ferramentas de reunião on-line

Se você está procurando um software de conferência pela Web, uma ferramenta de transcrição e resumo ou uma plataforma de agendamento, existe uma ferramenta de reunião on-line para você. A ferramenta certa para sua empresa deve oferecer ferramentas para agilizar seu fluxo de trabalho e apoiar a colaboração, além de ser fácil de usar por qualquer pessoa.

O ClickUp preenche todos esses requisitos e muito mais. É uma solução completa que o ajuda a gerenciar suas reuniões, seu pessoal, suas tarefas e seus negócios - e a automatizar tudo isso o máximo possível.

Escolha entre uma ampla variedade de modelos personalizáveis que o orientam em todos os aspectos de sua empresa, economizando tempo, dinheiro e esforço, e deixando-o livre para fazer seu trabalho real muito melhor. 🤩