10 modelos de reuniões individuais para gerentes em 2024

Não há nada mais constrangedor do que uma reunião mal planejada. 🫠

Bastam cerca de quatro segundos de silêncio para que uma reunião virtual se torne um pouco desconfortável. E, sejamos realistas, abrir a reunião com "vamos começar?" ou "você quer ser o primeiro?" nunca é um sinal revelador de um discurso aberto e honesto.

Esses primeiros minutos são cruciais para estabelecer o tom da reunião, e nada melhor para preparar sua próxima reunião para o sucesso do que um modelo criado para conter todos esses momentos desagradáveis. Reunião individual os modelos de reuniões individuais levam segundos para serem baixados, minutos para serem preenchidos e o levarão mais longe do que você jamais imaginou. Eles não só ajudarão gerenciar não é possível gerenciar o tempo que você passa em reuniões, mas eles tornarão esse tempo mais valioso por meio de pontos de discussão impactantes, próximas etapas claras e organização.

Além disso, os melhores modelos de reuniões individuais são mais do que apenas documentos que ocupam espaço em seu disco! Com a ajuda de software de gerenciamento de reuniões e recursos como automação de fluxo de trabalho, edição colaborativa e opções de compartilhamento, esses documentos são mais fáceis de usar e criados para se alinharem aos seus processos.

A grande questão é: _Qual deles você escolherá?

Nós o ajudaremos com uma análise completa dos melhores recursos de modelos individuais e acesso a 10 dos principais modelos para Documentos do ClickUp word, Excel e muito mais. 🙂

O que é um modelo de reunião individual?

Um modelo de reunião individual é um documento pré-criado com um conjunto de instruções, perguntas e seções para orientar as reuniões entre um gerente e seu subordinado. Essas reuniões e modelos ajudarão qualquer membro da equipe a identificar áreas de crescimento, trocar feedbacks e reconhecer as coisas que estão fazendo excepcionalmente bem!

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Outra grande vantagem de usar um modelo é que ele funciona como um agenda de reuniões que também é a primeira regra do etiqueta de reunião virtual ! Eles podem ser compartilhados antes das reuniões para ajudar todos a se prepararem e anteciparem os pontos de discussão e, em seguida, serem usados para anotações da reunião durante a discussão.

Esses modelos também são ótimos recursos para compartilhar atas de reuniões após o término da conversa e reiterar as próximas etapas.

Consulte seus modelos semanalmente, mensalmente ou até mesmo anualmente e mantenha todos os documentos juntos! Portanto, em vez de ter uma pasta cheia de páginas separadas para cada discussão, gerencie suas reuniões usando um sistema dinâmico editor de documentos que possa atuar como um "hub" organizado para todas as reuniões e discussões anteriores.

Confira mais_ Modelos e exemplos de agenda de reunião !

Principais recursos do modelo de reunião individual

Os modelos de reunião individual têm tudo a ver com eficiência.

Esses recursos devem ajudá-lo a reduzir o tempo gasto em reuniões durante sua semana de trabalho e tornar a discussão mais produtiva! Portanto, é fundamental que você escolha um modelo com essas qualidades em mente.

Vários membros da equipe editando um documento ao mesmo tempo no ClickUp Docs

Mas como são esses recursos no papel? Nós lhe mostraremos. 🤓

Opções ricas de formatação e estilo : Os modelos de reuniões individuais sem formatação, cabeçalhos ou banners intencionais não promoverão o envolvimento da sua equipe. Uma página estruturada corretamente cria clareza e é mais interessante de se ver! Isso fará com que seu modelo seja mais uma ferramenta do que um documento único a ser verificado a cada trimestre.

: Os modelos de reuniões individuais sem formatação, cabeçalhos ou banners intencionais não promoverão o envolvimento da sua equipe. Uma página estruturada corretamente cria clareza e é mais interessante de se ver! Isso fará com que seu modelo seja mais uma ferramenta do que um documento único a ser verificado a cada trimestre. Colaborativo : Mesmo que você seja um gerente liderando a reunião, permita que os membros da sua equipe contribuam com o modelo. A edição colaborativa, os comentários, as @menções e o compartilhamento de tela são ótimas maneiras de envolver os membros e deixá-los entusiasmados com o uso do modelo de reunião. Além disso, isso traz responsabilidade para a equipe! Dê aos membros da sua equipe o poder de contribuir e ter propriedade sobre seus documentos.

: Mesmo que você seja um gerente liderando a reunião, permita que os membros da sua equipe contribuam com o modelo. A edição colaborativa, os comentários, as @menções e o compartilhamento de tela são ótimas maneiras de envolver os membros e deixá-los entusiasmados com o uso do modelo de reunião. Além disso, isso traz responsabilidade para a equipe! Dê aos membros da sua equipe o poder de contribuir e ter propriedade sobre seus documentos. Acionável : Então, você terminou de preencher seu modelo - e agora? Certifique-se de que o seu modelo individual estabeleça claramente todas as próximas etapas. O ideal é que o seu modelo funcione com um software de gerenciamento de trabalho para transformar as ideias do seu documento emitens de ação que podem ser atribuídos aos membros da sua equipe e acompanhados.

: Então, você terminou de preencher seu modelo - e agora? Certifique-se de que o seu modelo individual estabeleça claramente todas as próximas etapas. O ideal é que o seu modelo funcione com um software de gerenciamento de trabalho para transformar as ideias do seu documento emitens de ação que podem ser atribuídos aos membros da sua equipe e acompanhados. Conciso : Seja breve! Deixe que a discussão conduza os detalhes. Seu modelo de reunião individual não deve exceder uma única página.

: Seja breve! Deixe que a discussão conduza os detalhes. Seu modelo de reunião individual não deve exceder uma única página. Organização e acesso: Seu modelo de reunião deve ser tratado como um documento ativo que é verificado, compartilhado e atualizado regularmente. Recursos como tags, compartilhamento via URL e pastas ajudarão os gerentes e membros a manter esses recursos sempre à mão.

10 dos melhores modelos de reunião individual

É hora de colocar seus conhecimentos sobre modelos à prova! 🤩

Agora que você já conhece a melhor forma, função e recursos que deve procurar em seu próximo modelo de reunião individual, é hora de escolher um para você!

Há milhares de modelos pré-fabricados já disponíveis na Web, mas a qualidade de cada um pode ser bastante imprevisível. Em vez de ficar peneirando o que não presta, fizemos o trabalho de trazer a você os 10 melhores modelos de reunião individual gratuitos para impulsionar o desempenho de qualquer equipe!

Não importa se você usa o ClickUp Docs, Word, Excel ou similares, nós o ajudamos! Baixe qualquer modelo diretamente deste artigo e veja sua equipe prosperar em pouco tempo! 🏆

1. Modelo de reunião individual para funcionários do ClickUp

Modelo de reunião individual para funcionários do ClickUp

Modelo de reunião individual com o funcionário do ClickUp foi criado para gerentes e Equipes de recursos humanos para padronizar a documentação de integração de novas contratações. Esse processo ajuda a garantir que todos os novos funcionários recebam as informações necessárias para serem bem-sucedidos em suas funções e atuarem como um equipe de alto desempenho .

Qualquer informação que você possa dar aos novos contratados com antecedência é útil: Um cronograma flexível para as primeiras semanas, recursos da empresa ou até mesmo uma plano de metas 30/60/90 !

Um gerente geralmente conduz o cadência na primeira reunião individual . Se você não quiser falar tudo, inclua um link para o ClickUp Doc no convite da reunião. Isso permitirá que o novo contratado se prepare e organize suas perguntas. Siga a pauta durante a reunião e use-a para fazer anotações. Antes do término da reunião, atribua tarefas de acompanhamento diretamente no ClickUp Doc! 🎯

Aqui estão perguntas e sugestões a serem consideradas para a primeira reunião de seu novo contratado:

Estas são as tecnologias e ferramentas de que você precisa para ter sucesso em sua função... Aqui estão os membros da equipe que você deve conhecer nas próximas semanas... _Como você prefere se comunicar e receber feedback? _Existe algum projeto ou iniciativa específica em que você esteja particularmente animado para trabalhar? _Você tem alguma meta de desenvolvimento de carreira para os próximos seis meses ou ano? _Como você gosta de comemorar vitórias em tarefas e projetos? há mais alguma coisa que gostaria de discutir ou chamar minha atenção? _O que posso esclarecer em suas responsabilidades de função? há algo que você gostaria que abordássemos na próxima reunião? _O que devo saber sobre seu estilo de trabalho para nos ajudar a trabalhar juntos?

Descubra o melhor estilo de reunião para você *Gerentes introvertidos* para levar suas equipes ao sucesso! Faça o download deste modelo

2. Modelo de reunião individual simples do ClickUp

Modelo de reunião individual simples do ClickUp

O modelo Modelo de reunião individual simples do ClickUp é o modelo de feedback construtivo perfeito para um gerente e um subordinado direto colaborarem em tempo real ou assíncrono. Esse modelo ajudará a aliviar sua carga de trabalho com documentos, quer você tenha um, dois ou dez subordinados diretos!

Aqui estão algumas questões a serem consideradas ao personalizar os tópicos de sua agenda:

_Você se sente sobrecarregado com sua carga de trabalho e responsabilidades? _Existe alguma barreira ou obstáculo para o qual você precisa de ajuda? _O que posso fazer para ajudá-lo a ter sucesso? _Pode me dizer se há algo sobre o qual gostaria de aprender mais? _Existe alguma conquista recente da qual você se orgulha particularmente? _Quais são suas principais prioridades para esta semana? _Existe alguma preocupação ou problema que você gostaria de chamar minha atenção? _Você acha que a equipe se comunica bem e dá feedback oportuno? _Há algo que gostaria de ver mudado ou melhorado em nossa equipe? gostaria de falar sobre mais alguma coisa?

Quando chega a hora das avaliações de desempenho, você e seu subordinado direto têm uma referência única para refletir sobre o passado e fazer planos de ação para o futuro. 🔮 Faça o download deste modelo

3. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Um documento de ata de reunião é um registro do que foi discutido e decidido na reunião. Os itens de ação e as decisões tomadas durante a reunião devem ser claramente delineados e atribuídos a indivíduos específicos com datas de vencimento. 🗓

O acompanhamento do progresso desses itens de ação deve ser programado e monitorado para garantir que o trabalho esteja avançando conforme planejado. Suas reuniões individuais também podem se concentrar nesses itens!

Aqui está um detalhamento dos Modelo de ata de reunião do ClickUp :

Reunião detalhes : Data, hora, local, participantes

: Data, hora, local, participantes Itens da agenda : Pontos de discussão abordados durante a reunião

: Pontos de discussão abordados durante a reunião Itens de ação : Tarefas que foram atribuídas a indivíduos específicos e suas datas de vencimento

: Tarefas que foram atribuídas a indivíduos específicos e suas datas de vencimento Notas adicionais : Outros tópicos importantes discutidos

Dica profissional: Marque outras pessoas com comentários, atribua-lhes itens de ação e converta o texto em tarefas rastreáveis para ficar por dentro das ideias - tudo dentro do seu ClickUp Doc! Faça o download deste modelo

4. Modelo de reunião individual entre funcionário e gerente do ClickUp

Modelo 1-em-1 do ClickUp Employee & Manager

Modelo de reunião individual entre funcionário e gerente do ClickUp pode ajudar a facilitar uma reunião individual eficaz. Em vez de se perder nos detalhes, esse modelo ajuda a manter o controle dos tópicos discutidos, das metas alcançadas e das áreas que ainda precisam ser melhoradas.

Ele também serve como um lembrete do que foi discutido na reunião anterior, para que você possa continuar de onde parou. Com as reuniões individuais de funcionários e gerentes do ClickUp, você pode acompanhar facilmente o progresso individual ou da equipe ao longo do tempo para ver o quanto já avançou e quais áreas precisam ser trabalhadas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de lista de verificação de reunião individual do ClickUp

Modelo de lista de verificação de reunião individual do ClickUp

Reunião as listas de verificação são úteis para as equipes de projeto porque oferecem uma abordagem estruturada para a realização de reuniões. Elas também ajudam a manter a reunião dentro do cronograma, simplificam a discussão e reduzem o risco de os itens serem esquecidos.

Como resultado, os participantes terão conversas produtivas! 🧑‍💻

Os Modelo de lista de verificação de reunião individual do ClickUp cuida do trabalho prévio. Aqui estão os benefícios imediatos do uso de listas de verificação no ClickUp:

Preparação : As listas de verificação fornecem um esboço claro do que precisa ser abordado durante uma reunião, o que permite que um membro da equipe venha preparado com informações e materiais relevantes

: As listas de verificação fornecem um esboço claro do que precisa ser abordado durante uma reunião, o que permite que um membro da equipe venha preparado com informações e materiais relevantes Responsabilidade : As listas de verificação fornecem um registro claro do que foi discutido e decidido durante uma reunião, o que ajuda os membros da equipe a se manterem responsáveis pelas tarefas que lhes foram atribuídas

: As listas de verificação fornecem um registro claro do que foi discutido e decidido durante uma reunião, o que ajuda os membros da equipe a se manterem responsáveis pelas tarefas que lhes foram atribuídas Consistência : As listas de verificação ajudam a garantir que os principais tópicos sejam discutidos de forma consistente e que os membros da equipe estejam cientes do que se espera deles

: As listas de verificação ajudam a garantir que os principais tópicos sejam discutidos de forma consistente e que os membros da equipe estejam cientes do que se espera deles Usabilidade: Os itens da lista de verificação podem ser atribuídos a membros específicos da equipe para acompanhamento e permanecer no documento para registro Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de notas de reunião recorrente do ClickUp

Modelo de anotações de reuniões recorrentes do ClickUp

Uma reunião recorrente é uma reunião que ocorre em uma programação regular, como diária, semanal, mensal ou trimestral. As reuniões recorrentes podem servir a vários propósitos, como reuniões de equipe, reuniões de projeto ou reuniões individuais com subordinados diretos. Normalmente, elas são usadas para discutir projetos ou problemas em andamento, fornecer atualizações sobre o progresso e planejar o trabalho futuro.

As reuniões recorrentes proporcionam um cronograma consistente e previsível para a comunicação e a tomada de decisões. Elas também ajudam a garantir que os tópicos relevantes sejam discutidos e abordados regularmente, e que o progresso seja monitorado e relatado. 📈

Utilização Modelo de notas de reunião recorrente do ClickUp para documentar os principais pontos discutidos durante a reunião, bem como quaisquer itens de ação que tenham sido atribuídos ou decisões tomadas. (E os membros da equipe que perderam a última reunião apreciarão a recapitulação!)

Dica profissional: Em seu documento de reunião recorrente, crie subpáginas aninhadas e dê a cada subpágina o título da data da reunião para facilitar o acesso e a pesquisa. Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Um relatório de atividades diárias é uma ferramenta valiosa para acompanhar, gerenciar e documentar as atividades diárias de seus subordinados diretos. Ele fornece uma visão geral abrangente de suas tarefas, realizações e possíveis problemas que surjam durante o dia.

O Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp foi criado para ajudar a identificar e discutir problemas que afetam a produtividade e para manter os subordinados diretos no caminho certo para atingir suas metas. O modelo inclui:

Seção de detalhes do funcionário

Seção de realizações

Seção de atividades em andamento

Seção de atividades futuras

Dica profissional: Em seu documento individual, use o recurso @mention para vincular o documento de relatório de atividades diárias para acesso rápido! 🔗 Faça o download deste modelo

8. Modelo de reunião individual do Microsoft Word

via Microsoft Este modelo básico de reunião individual do Microsoft Word é um ponto de partida para criar uma pauta de reunião atraente.

Para personalizar uma reunião modelo de anotações no Microsoft Word, use as várias ferramentas de formatação e edição do Word, como a faixa de opções e as opções de estilos. É possível adicionar ou excluir seções, alterar a fonte e as cores e adicionar imagens ou tabelas, conforme necessário.

Há também a conveniente guia "Inserir" para adicionar tabelas, gráficos e outros elementos ao modelo. Depois de fazer as alterações desejadas, você pode salvar o modelo como um novo arquivo e usá-lo em futuras reuniões individuais! 📊 Baixar este modelo

9. Modelo de reunião individual em Excel

via Microsoft O modelo do Excel divide sua agenda em qualquer intervalo de tempo de sua escolha. Os horários ajustam automaticamente sua duração quando outros itens são adicionados ou editados. Esse recurso prático é perfeito para atualizações de última hora na agenda. Cada coluna é estruturada para capturar as informações mais importantes.

Se você tiver muitos tópicos a serem abordados, o empacotamento de texto em uma única célula parecerá desajeitado. O recurso de quebra de texto é sempre uma opção. Mas para dar a você e aos membros da sua equipe espaço para adicionar diferentes tipos de conteúdo para reuniões eficazes, baixe um modelo do ClickUp e aproveite os recursos de formatação sem código! 🦄 Faça o download deste modelo

10. Modelo de reunião individual do Google Docs

via Google O modelo de reunião individual do Google Docs oferece dicas úteis para iniciar conversas com seu subordinado direto. Ele está organizado em seis seções para fins de organização e consistência:

Check-in geral

Reflexão sobre a semana anterior

Atualização sobre a semana seguinte

Feedback do gerente

Desenvolvimento de carreirametas e objetivos check-in

Itens de ação

O Google Docs permite que qualquer pessoa colabore em tempo real, ao contrário das planilhas do Excel. Um documento pode ser acessado e editado por várias pessoas ao mesmo tempo, independentemente de onde elas estejam. Portanto, é conveniente para reuniões em que várias pessoas fazem anotações ao mesmo tempo. 👥 Faça o download deste modelo

Próximas etapas? Modelos de reunião do ClickUp

Os modelos de reuniões individuais parecem bastante simples, mas com a ajuda de um software dinâmico de gerenciamento de trabalho, eles são capazes de muito mais!

Além disso, você pode acessar esses recursos avançados sem nenhum custo ao escolher um modelo da ClickUp . 👏

Crie um novo documento de qualquer lugar em seu espaço de trabalho ClickUp e adicione subpáginas aninhadas, tabelas e opções de estilo para criar a estrutura perfeita

O ClickUp não é um editor de documentos comum - é a ferramenta de produtividade definitiva! Com centenas de recursos personalizáveis incluindo Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é a única plataforma poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos, economizando um dia inteiro por semana. 😉

Crie wikis detalhadas, bases de conhecimento e muito mais com páginas aninhadas no ClickUp Docs e, em seguida, conecte-as diretamente aos seus fluxos de trabalho para executar ideias com a equipe! Converta texto destacado em tarefas acionáveis no ClickUp, delegue trabalho com o comentários atribuídos e editar junto com outros sem sobreposição - tudo em um único Doc.

A melhor parte? O ClickUp Docs é gratuito em todos os planos de preços . 💸

Acesse centenas de modelos para todos os casos de uso , sobre 1.000 integrações e toneladas de recursos flexíveis quando você se inscrever no ClickUp hoje !