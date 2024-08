Slack x Teams: Qual é a melhor ferramenta de colaboração?

Quando a Microsoft decidiu não adquirir o Slack em 2016 e, em vez disso, criar seu próprio aplicativo de colaboração chamado Microsoft Teams, isso significava guerra. 🥊

E é uma guerra acirrada!

Claro, se você comparar o Slack com o Microsoft Teams, é difícil perceber a diferença à primeira vista.

No entanto, cada um pode lhe oferecer algo um pouco diferente quando você olha mais de perto. 👀

_Confuso sobre qual lado tomar nesta guerra entre o Slack e o Microsoft Teams?

Neste artigo, faremos uma comparação detalhada entre o Microsoft Teams e o Slack para ajudar você a escolher um deles.

(Também revelaremos a melhor alternativa para esses dois aplicativos.) 🤫

Microsoft Teams vs Slack: Recursos comparados

1. Interface do usuário do Slack vs Teams

Uma interface de usuário desordenada é como uma etiqueta de roupa altamente detalhada.

Tudo o que você quer saber é o tamanho do suéter, mas, em vez disso, você pode acabar aprendendo sobre as ovelhas que forneceram a lã antes de encontrar as informações que estava procurando. 🙈

Em resumo, mantenha a simplicidade.

Esta é a opinião da maioria dos usuários sobre as interfaces desses aplicativos:

A. Microsoft Teams

A interface de usuário do Microsoft Teams é bastante semelhante à do Slack.

parece que alguém se inspirou no Slack

Se você for um novo usuário, poderá obter ajuda na integração com seus documentos e tutoriais.

A opção de criar equipes incorporadas mantém as conversas mais organizadas.

Uma grande vantagem para empresas com equipes grandes. ➕➕➕

Mas se você gosta de coisas mais coloridas, o Microsoft Teams tem apenas três opções de tema: cinza escuro, preto e branco.

Se você quiser misturar e combinar ou ajustar determinadas cores, está sem sorte!

B. Slack

Por outro lado, o espaço de trabalho do Slack contém uma interface de usuário que é bastante elegante e se tornou o padrão do setor. Você tem várias opções de temas de cores para personalizar a aparência do aplicativo de acordo com suas preferências.

Como um novo usuário do Slack, você não precisará assistir a tutoriais enfadonhos para aprender a usar os recursos, pois o aplicativo é bastante intuitivo e fácil de usar.

O Slack não está se descuidando aqui. 😉

Além disso, é muito fácil enviar uma mensagem para outro usuário ou equipe. Basta marcar os colegas de equipe ou os canais e usar os atalhos para fazer as coisas na hora.

Os membros da equipe permanecem envolvidos e estimulados com a capacidade do Slack de permitir a personalização do usuário. Ao contrário do Microsoft Teams, que tem apenas três opções de tema: cinza escuro, preto e branco, no Slack, os funcionários remotos desfrutam da personalização de canais para cada equipe. Ter um canal específico que você só usa para comunicações internas vitais pode garantir que todas as perguntas e consultas também passem por ele, para que seja fácil de encontrar e ler. É incrivelmente fácil acompanhar as conversas com recursos como "Threads" (que o Teams não oferece), que permite responder a mensagens específicas em um canal e iniciar uma discussão privada relevante para ele.

Steven McConnell diretor de Marketing e Vendas da Arielle

2. Canais e reuniões do Slack Vs Teams

Voltando de suas férias?

Agora imagine a dor de procurar em infinitos tópicos de e-mail apenas para encontrar coisas relevantes para o trabalho. 😅

Felizmente, com as "equipes" no Microsoft Teams ou os "canais" no Slack, é fácil encontrar todas as conversas relacionadas ao trabalho, pois elas estão todas em uma única plataforma.

Mas até que ponto o Microsoft Teams e o Slack são bons em fazer isso? 🤔

A. Microsoft Teams

No Microsoft Teams, um usuário pode criar subequipes para melhor gerenciamento de dados. É possível até mesmo ter um canal privado dentro de uma equipe e controlar o acesso a arquivos X confidenciais.

Quando se trata de reuniões, você pode fazer chamadas de áudio ou vídeo de 60 minutos com o plano gratuito.

Também é possível gravar reuniões e usar o compartilhamento de tela para uma melhor experiência de chamada.

B. Slack

Por outro lado, o Slack não permite que você crie canais dentro de canais. 😒

administradores, boa sorte ao gerenciar um zilhão de canais de colaboração

Para reuniões, os usuários do Slack só podem optar por chamadas de áudio e vídeo individuais em seu plano gratuito.

A Microsoft vence esta rodada.

3. Integrações entre Slack e Teams

Um software de colaboração é realmente valioso se oferecer suporte a outros aplicativos de produtividade . Ele ajuda você a fazer tudo isso em uma única plataforma.

_Qual desses dois aplicativos pode ser o "pau para toda obra"?

O Microsoft Teams oferece uma integração de aplicativos com mais de 700 aplicativos populares.

E se você for um usuário do Office 365, o Microsoft Teams parece ser a escolha óbvia.

Por outro lado.. A integração do Slack tem mais de 2400 outros aplicativos disponíveis em seu ecossistema.

Ele ainda oferece integração com todos os produtos da Microsoft.

uma potência de integração total 😎 😎

4. Preços do Slack Vs Teams

Sempre que se está comparando ferramentas, não se pode deixar de lado os preços, certo?

Vamos dar uma olhada em qual delas é mais amigável para sua carteira:

6. Segurança do Slack Vs Teams

A. Microsoft Teams

O Microsoft Teams oferece autenticação de dois fatores, suporte a SSO, criptografia para dados em trânsito e em repouso e logs de auditoria para rastrear a atividade do usuário.

Além disso, ele oferece uma camada extra de segurança com seu recurso de Proteção Avançada contra Ameaças, que ajuda a proteger contra conteúdo malicioso ou links compartilhados em conversas.

B. Slack

O Slack oferece autenticação de dois fatores, suporte a logon único (SSO), criptografia para dados em trânsito e em repouso e registros de auditoria para rastrear a atividade do usuário. Ele também tem uma equipe de segurança dedicada que analisa regularmente seus protocolos de segurança e os atualiza conforme necessário.

Teams vs Slack no Reddit

Fomos ao Reddit para ver onde as pessoas chegam no Teams vs. Slack. Quando você pesquisa Equipes vs Slack no Reddit, muitos usuários concordam que a experiência geral do usuário do Slack é melhor do que a do Microsoft Teams.

"O Slack ganha na interface do usuário e tem um fluxo de bate-papo melhor. O Teams ganha em preço, integrações e recursos de áudio/vídeo."

Outros usuários do Reddit observaram que, apesar de a interface do usuário e a experiência do usuário do Slack serem melhores, se você for fazer uma videoconferência, o Teams é o vencedor absoluto:

"O Teams é de longe o melhor para videochamadas/reuniões, ele supera o Slack em todos os aspectos, formas e formatos.

Relacionado:_ Slack vs Google Hangouts

Recursos do Microsoft Teams

O Microsoft Teams é uma ferramenta popular de colaboração e ferramenta de comunicação que faz parte do pacote Microsoft Office 365.

Além de mensagens instantâneas, você pode usar essa ferramenta para fazer chamadas de áudio e vídeo e compartilhar documentos, fazer anotações de reuniões etc.

Aqui estão alguns de seus melhores recursos. ✨

1. Equipes

Para uma colaboração sem esforço, o Microsoft Teams permite que você crie "equipes" para diferentes projetos ou grupos. Além disso, se você trabalha em uma grande empresa, pode criar equipes dentro de equipes para manter as conversas mais organizadas.

Você pode até mesmo negritar, italicizar ou sublinhar suas mensagens nessas equipes, assim como faz no Word.

E enquanto você interage e trabalha no espaço da sua equipe, pode marcar as pessoas para chamar a atenção delas.

Nosso cliente do governo usa o Teams, que funciona muito bem para reuniões de equipe e bate-papos simultâneos. Os participantes podem compartilhar facilmente sua tela e transferir o recurso de compartilhamento com o clique de um botão. Com o Teams, é fácil gerenciar a participação em reuniões de equipes maiores, pois o recurso de "mão levantada" permite que o organizador chame as pessoas, eliminando a abordagem de falar um em cima do outro ou, melhor ainda, ser interrompido como orador. Só esse recurso já vale a pena!

Jean Ballard pMP-ACP e gerente sênior da Consultoria Actualize

2. Aplicativos conectados

Outro recurso importante que torna o Microsoft Teams uma ótima ferramenta é sua integração com o MS Office 365.

Ao criar uma equipe, um grupo dedicado do Office 365 será formado para você. Essa funcionalidade permite acesso ao compartilhamento de arquivos em todos os aplicativos do pacote Office 365 em uma única plataforma.

Dessa forma, os usuários do Microsoft Teams podem trabalhar juntos em documentos do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint, etc., em tempo real.

O Microsoft Teams é uma ótima opção para empresas como a nossa, que já pagam pelo Office 365. Compartilhamos arquivos do Office 365 e trabalhamos neles juntos no espaço de trabalho. O Slack não vem com essa opção, portanto, para editar documentos, você precisa baixá-los e compartilhá-los novamente. Além disso, o Microsoft Teams também vem com uma funcionalidade de tradução em tempo real, enquanto o Slack só está disponível em inglês. Isso realmente ajuda a reduzir as barreiras linguísticas, especialmente quando se trabalha com funcionários de outras partes do mundo.

Andrew Tsionas cofundador da Kaizenzo

3. Conferência de áudio e vídeo

O Microsoft Teams permite que você faça chamadas individuais com qualquer pessoa em sua organização.

e se você precisar falar com uma equipe maior, não se preocupe

Você pode organizar reuniões com até 100 participantes na versão gratuita e organizar eventos ao vivo com até 10.000 participantes, incluindo funcionários e convidados, ao fazer o upgrade para o plano pago!

Pode ficar melhor? Sim.

Você pode tornar as chamadas mais produtivas com gravações de reuniões, desfocar seu plano de fundo para melhorar o foco, agendar reuniões etc.

4. Compartilhamento de tela

Um usuário do Microsoft Teams pode colaborar de qualquer lugar e em qualquer dispositivo com a opção de compartilhamento de tela. Você pode até mesmo controlar o que deseja que os outros vejam ou não vejam.👀

Seja para fazer uma demonstração do produto ou conduzir uma reunião da prefeitura, você pode manter todos na mesma página com a funcionalidade de compartilhamento de tela. 💻↔️💻

**Não tem certeza se o Microsoft Teams pode contribuir para o seu espírito de equipe?

Talvez você possa explorar a seção_ melhores alternativas ao Microsoft Teams disponível hoje._

Agora, vamos dar uma olhada mais profunda em uma dessas alternativas, o Slack.

Compare ***Slack vs. Asana* & ***Equipes contra o Confluence* !

Recursos do Slack

O aplicativo Slack é um dos aplicativos baseados em canais que mais cresce software de colaboração hoje.

Ele oferece mensagens instantâneas, compartilhamento fácil de arquivos e recursos de acessibilidade bem pensados.

Essa plataforma tem até um bot inteligente para enviar respostas automáticas em seu nome enquanto você está ocupado fotografando seu gato por ser o mais fofo de todos. 😼

Vamos dar uma olhada nos principais recursos do aplicativo de mensagens Slack:

1. Canais organizados

Enquanto o aplicativo Microsoft Teams permite que você crie canais dentro das equipes, o Slack organiza todas as conversas em canais. De acordo com o Slack, "não há nada como canais demais."

Com o aplicativo Slack, você pode criar facilmente canais públicos e privados com base em tópicos, projetos, locais de escritório, etc.

Você pode usar os canais para enviar mensagens instantâneas aos colegas de equipe quando o momento eureka chegar.💡 Adicione memes engraçados do trabalho, emojis peculiares e gifs para tornar as conversas divertidas.

_Cansado de caixas de entrada lotadas?

Com o Slack, cada canal recebe um endereço de e-mail exclusivo na versão paga.

Com essa funcionalidade, é possível enviar e-mails diretamente para um canal em vez de encaminhá-los para todos os membros da equipe. Boa viagem, cc e bcc.

Nossa equipe de marketing é formada principalmente por pessoas com menos de 25 anos, e o Slack é a chave para nossa excelente comunicação. Temos mais de 20 canais que usamos regularmente. Um deles (#marketing-casual-fun) é um lugar onde compartilhamos memes ou capturas de tela bobas do trabalho. Isso mantém o ambiente animado e descontraído. Mais importante ainda, os canais nos permitem mudar rapidamente de uma mentalidade para outra, dependendo do contexto e das pessoas em cada canal. Além disso, as notificações push e a velocidade do Slack fazem com que o envio de uma resposta pareça fácil. Portanto, ao contrário do Teams, não hesitamos em responder imediatamente a uma mensagem do Slack, enquanto uma mensagem do Teams pode envolver hesitação.

Cameron Zargar gerente de Projetos de Marketing da Cuidados com a experiência

2. Colaboração com equipes externas

O recurso connect do Slack oferece colaboração externa ilimitada em sua versão paga. Dessa forma, você pode manter os clientes informados sobre as atualizações do projeto.

adeus, fios de e-mail confusos e perdidos._ 👋

Você pode mover conversas confidenciais com qualquer usuário externo, como fornecedores, clientes e agências, para os canais do Slack, tornando a colaboração muito fácil.

3. Automações

Quer aumentar sua produtividade e economizar tempo no trabalho de rotina?

Use o criador de fluxos de trabalho do Slack para automatizar tarefas cotidianas como compartilhar atualizações ou criar processos de solicitação padrão. Você também pode se integrar a aplicativos como o Zapier para automatizar fluxos de trabalho.

Para nós, o grande benefício de usar o Slack é o Slackbot. Quando estávamos montando nossa equipe do Slack e contratando novos membros, notamos muitas perguntas repetitivas que precisavam de respostas rápidas. O Slackbot nos disse que poderia responder a essas perguntas quando elas surgissem - tudo o que tínhamos que fazer era inserir as respostas certas e o programa cuidaria do resto. Ter essa IA em segundo plano para nos ajudar a tirar o máximo proveito do Slack realmente nos atraiu. Eu uso o Slackbot para definir lembretes, enviar ping para os usuários quando eles são mencionados em canais dos quais não fazem parte e obter respostas rápidas quando tenho uma pergunta sobre o próprio software. Essa intuitividade diferencia esse programa do produto concorrente da Microsoft.

Shawn Plummer cEO da O especialista em anuidades

4. Chamadas de áudio e vídeo

Nem todo mundo é uma pessoa de chat.

Por esse motivo, a plataforma Slack oferece chamadas de áudio e vídeo individuais para ajudar você a simplificar e comunicar melhor as ideias. Se quiser adicionar mais pessoas às suas reuniões por vídeo, opte pelo plano pago para adicionar 15 participantes em uma chamada.

Mas adivinhe só?

A plataforma Microsoft Teams permite que você adicione 100 pessoas, mesmo em sua versão gratuita.

O Slack faz as pazes ao oferecer integrações de terceiros com outras ferramentas de conferência de áudio e vídeo. Você pode até mesmo participar de chamadas sem deixar conversas importantes no canal.

Agora que já exploramos o que o Slack e o Microsoft Teams podem fazer, vamos compará-los em seus melhores recursos.

Qual é o melhor: Slack ou Microsoft Teams?

Honestamente, não há um vencedor claro aqui. 🤷‍♀️

O aplicativo Microsoft Teams é uma opção melhor se você já tiver uma assinatura do Office 365.

Mas ele não oferece nada de interessante em termos de interface de usuário, e suas opções de integração de aplicativos são muito inferiores às do Slack.

Por outro lado, o Slack está um passo à frente com um aplicativo de bate-papo intuitivo e mais de 2.000 integrações.

No entanto, o Slack não permite que você crie subcanais para melhorar gerenciamento de tarefas .

Sem mencionar que esses dois aplicativos também não têm funcionalidades de gerenciamento de tarefas, como definição de metas, criação e atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso do trabalho.

Se você quiser esses recursos, provavelmente terá que optar pela integração com um aplicativo de terceiros.

Não se preocupe. Temos a alternativa perfeita para ajudá-lo a evitar essa guerra de aplicativos para sempre!

Uma alternativa melhor ao Slack vs Microsoft Teams

Há uma solução de uma palavra para todos os seus problemas de gerenciamento de tarefas e colaboração ClickUp .

O ClickUp é um dos ferramentas de colaboração mais bem avaliadas que é usada por equipes produtivas em todo o mundo.

Seja para conversar com sua equipe remota, atribuir tarefas ou automatizar fluxos de trabalho internos de negócios, Tarefas do ClickUp tem tudo o que você precisa.

e a melhor parte?_

O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos para gratuito .

Sem pegadinhas!

Mas não acredite apenas em nossas palavras.

Dê uma olhada no que podemos fazer:

1. Gerenciamento de tarefas

Com o ClickUp, você pode criar e atribuir tarefas para seu projeto com facilidade. Você também pode atribuir tarefas diretamente de um comentário.

Isso permite que você Tarefas recorrentes do ClickUp para criar tarefas para o trabalho de rotina.

Melhor ainda, você pode salvar essas listas de tarefas como para economizar tempo em projetos futuros .

Além disso, você pode definir códigos de cores prioridades de tarefas para que sua equipe saiba o que é urgente e precisa ser resolvido imediatamente.

Sinalizadores de prioridade no ClickUp

Com Lembretes do ClickUp você pode definir poderosos lembretes para manter as coisas no caminho certo.

Você pode até usar o Notificações personalizadas para definir onde e como você gostaria de ser notificado.

2. Comentários

Quer compartilhar suas ideias sobre uma tarefa?

Use Seção de comentários dedicada do ClickUp para escrever qualquer coisa.

Você pode responder aos comentários de seus colegas de equipe em tópicos separados e manter as conversas organizadas.

E se você for muito rápido e furioso, poderá editar os erros de digitação rapidamente para evitar um momento de "colapso".

mas isso não é tudo!

Você pode até mesmo atribuir comentários a outras pessoas quando quiser que um membro da equipe aja de acordo com algo.

Atribua comentários à equipe nas tarefas do ClickUp para transformar instantaneamente suas ideias em itens de ação

O responsável pode então usar a opção "Remind me" para transformar um comentário em um lembrete também.

Veja, nós também não "Slack". 😉

3. Integrações O ClickUp é um especialista em integração de aplicativos com mais de 1.000 possibilidades para otimizar seus fluxos de trabalho.

Para começar, ele oferece integração com o Slack e o Microsoft Teams.

faz com que nos perguntemos por que estamos comparando esses dois aplicativos em primeiro lugar

O ClickUp também oferece suporte a outras opções de integração com aplicativos populares como Zoom , Google Drive e Hangouts do Google .

O ClickUp oferece suporte a mais de 1.000 integrações, incluindo Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams, para otimizar seus fluxos de trabalho

Mas isso não é tudo.

Aqui está um vislumbre de algumas outras recursos interessantes que o ClickUp oferece :

Visualização do Chat ClickUp: organize a comunicação da equipe em um só lugar. Compartilhe atualizações, feedbacks, documentos etc. Veja todo o seu histórico de mensagens em um só lugar.

organize a comunicação da equipe em um só lugar. Compartilhe atualizações, feedbacks, documentos etc. Veja todo o seu histórico de mensagens em um só lugar. E-mail no ClickUp : envie e receba e-mails diretamente das tarefas

Dependências de tarefas crie links entre tarefas e defina dependências para ajudar as equipes a concluir um trabalho na ordem certa

Status de tarefas personalizadas : defina diferentes estágios de uma tarefa da maneira que desejar para que todos na equipe possam visualizar o progresso da tarefa

: defina diferentes estágios de uma tarefa da maneira que desejar para que todos na equipe possam visualizar o progresso da tarefa Listas de verificação de tarefas : crie listas de tarefas simples em uma tarefa. Também é possível criar listas aninhadas e atribuir uma tarefa específica a um membro da equipe

: crie listas de tarefas simples em uma tarefa. Também é possível criar listas aninhadas e atribuir uma tarefa específica a um membro da equipe Multiple Assignees : faça com que mais de um colega de equipe trabalhe em uma tarefa

: faça com que mais de um colega de equipe trabalhe em uma tarefa Docs : reduza a troca de contexto adicionando qualquer arquivo ao seu documento, como capturas de tela, PDFs etc.

: reduza a troca de contexto adicionando qualquer arquivo ao seu documento, como capturas de tela, PDFs etc. Automations : automatize tarefas repetitivas para otimizar seus fluxos de trabalho

: automatize tarefas repetitivas para otimizar seus fluxos de trabalho Bloco de notas : anote suas ideias e converta-as em tarefas. Compartilhe essas tarefas em grupos dedicados para ações futuras

Metas do ClickUp : discuta projetos e defina metas para os membros da sua equipe

Compartilhamento público : compartilhe suas tarefas e pontos de vista com clientes, fornecedores e qualquer pessoa fora da sua equipe Espaço de trabalho

Modo off-line : visualize suas anotações, tarefas e caixa de entrada off-line. Além disso, defina lembretes para tarefas sem a Internet

Aplicativos : acesse todas as suas conversas e documentos de qualquer desktop (Mac, Windows, Linux) ou dispositivo móvel (iOS ou Android)

Se esses recursos não o empolgarem o suficiente, veja por que o ClickUp é o_

melhor aplicativo de gerenciamento de projetos

para sua equipe_!

ClickUp: A melhor solução para o dilema entre Slack e equipes

Não há como negar que tanto o Slack quanto o Microsoft Teams podem fazer seu trabalho.

Mas eles não podem fazer tudo por você.

Essencialmente, eles são aplicativos de bate-papo em equipe que permitem que você, bem, chateie!

É por isso que você precisa do ClickUp!

Ele é a melhor plataforma de colaboração on-line e software de gerenciamento de projetos que permite que você converse, colabore e gerencie o trabalho remoto em um só lugar.

Com o ClickUp, você pode organizar conversas com a visualização Chat, criar listas de verificação de tarefas, atribuir comentários, definir lembretes... a lista é interminável.

_Por que esperar?

Obtenha a armadura do ClickUp gratuitamente hoje mesmo

para pôr um fim a essa guerra de aplicativos. *peace out*