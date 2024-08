10 melhores subreddits de produtividade do Reddit com dicas e hacks de produtividade

O melhor produtividade os conselhos nem sempre vêm de nosso círculo de familiares, amigos e colegas de trabalho. Às vezes, alcançamos nossos momentos aha! com comunidades on-line que vivenciam os altos e baixos de fazer o trabalho mais importante em nossa vida pessoal e profissional.

A rede diversificada de comunidades e 52 milhões de usuários ativos discutem quase todos os assuntos de interesse de qualquer pessoa! Portanto, se você está no bloqueio de produtividade do Reddit, reunimos uma lista dos 10 principais subreddits de produtividade e um modelo gratuito para planejar onde e quando você realizará as tarefas

1. r/productivityapps Adoramos uma boa recomendação para

aplicativos de produtividade para nos ajude a focar melhor e a bloquear distrações. E quando vemos essas famosas palavras: Existe um aplicativo para isso! imediatamente o queremos em nossos dispositivos. Mas este subreddit leva as recomendações de aplicativos um passo adiante.

Os tópicos de comentários estão repletos de experiências das pessoas com o aplicativo de produtividade mencionado, portanto, você lerá avaliações reais para saber se vale a pena dedicar seu tempo e espaço de armazenamento.

Bookmarks é um aplicativo obrigatório em seu dispositivo, pois permite que você tenha uma experiência de Internet sem complicações. Com o Bookmarks, você pode salvar seus favoritos, adicionar tags, rastrear o estado, definir lembretes e até mesmo organizar links em pastas e projetos para melhorar sua produtividade e foco no que é importante. Pesquisadores, estudantes, desenvolvedores , e simplesmente qualquer pessoa que mantenha marcadores em sua navegação diária na Internet será beneficiada por este aplicativo. Postagem original link

via Reddit

2. r/getdisciplined O subreddit r/getdisciplined vai pegar você desprevenido às vezes, porque é quase como um resumo palavra por palavra do exato

bloqueador de produtividade acontecendo com você. As pessoas pedem conselhos e dão respostas honestas sobre a conversa contínua que acontece em suas mentes: _Como faço para sair dessa rotina?

"Disciplina" não é apenas o tópico do subreddit, mas também a regra! Você apreciará as regras de postagem do moderador para que as conversas de autores e comentaristas se alinhem com respeito e qualidade.

Se ainda assim você se pegar fazendo o download do aplicativo para acessá-lo, exclua suas informações de login das senhas salvas e altere-as. Isso adiciona outra camada de incômodo que é suficiente para me fazer pensar "espere" sem realmente me impedir de usar os aplicativos em casa (como a exclusão completa das contas faria). Postagem original link Então, da próxima vez que olhar para uma pilha de roupa suja, uma pia de louça ou uma cama desarrumada, faça isso. Conserte-o agora mesmo. Não fique pensando nisso. Menos de cinco minutos? Isso não é nada. Vá em frente. Além de se sentir melhor ao concluir a tarefa, você se sentirá motivado a fazer mais. Seu cérebro gostará da sensação e buscará mais dessa recompensa. Não fique pensando. Faça isso. Alimente sua cabeça._ Postagem original link Dê uma olhada nisso_ Modelos de produtividade !

3. /rlofihiphop Você está sempre pulando músicas da sua lista de reprodução "Final dos anos 90, início dos anos 2000"? Ou faz uma pausa na sua tarefa a cada 20 minutos para encontrar uma música de karaokê para cantar a letra? Experimente o Lo-Fi HipHop! É uma forma autêntica de batidas downtempo misturadas com ruído de fundo para facilitar a audição durante o trabalho.

O subreddit /rlofihiphop tem páginas e páginas de batidas e amostras para explorar diferentes gravações de fácil audição. Sua comprovada a música ou o ruído de fundo melhora sua experiência na tarefa portanto, se estiver procurando por batidas noturnas ou jazz relaxante para entrar na zona de produtividade, ouça!

Alguns vídeos de Lo-Fi HipHop até mostram cenas de ambientes calmos, como cafés, estações de trabalho aconchegantes com plantas penduradas e cachorros cochilando sob a luz do sol da tarde. Você já está relaxado?

via Reddit

4. r/pomodoro A técnica Pomodoro é um método que divide sessões longas em blocos curtos de tempo com intervalos de descanso dedicados. Isso ajuda a organizar

tarefas de trabalho superficiais e profundas para que você tenha o controle de sua atenção e energia.

Veja como funciona a Técnica Pomodoro:

Escreva suas tarefas diárias em uma lista de afazeres

Escolha uma tarefa para trabalhar

Ajuste o cronômetro para 25 minutos e comece a trabalhar

Conclua a tarefa quando o cronômetro expirar

Faça um intervalo de 5 minutos

Repita as etapas de 2 a 5 para completar três sessões Pomodoro

Faça um intervalo maior (20 minutos) após quatro Pomodoros

As pessoas compartilham seus análogos e versões digitais do cronômetro Pomodoro para que você possa encontrar a melhor solução de gerenciamento de tempo com base em suas preferências pessoais. Há algo para todos!

5. r/Autoaperfeiçoamento A categoria de autoaperfeiçoamento em si abrange uma ampla gama de tópicos porque, bem, ela abrange todas as estações da vida_. As histórias e dicas de pessoas que estão em diferentes estágios de sua jornada de autoaperfeiçoamento mostrarão a você como olhar para o que quer que esteja enfrentando de um novo ângulo. Mas, mais importante, como você pode agir em relação a isso.

Porque reservar um tempo para reagir significa retomar o controle da situação. Suas respostas serão mais inteligentes e coerentes, seus movimentos parecerão mais graciosos e você parecerá mais confiante e seguro de si mesmo Postagem original link

6. r/Produtividade Você já leu algo que sentiu que foi feito especialmente para você naquele exato momento? O incentivo para voltar ao projeto que ficou pela metade, estabelecer limites para os sons e sons, ou simplesmente relaxar em seu lugar favorito por horas sem culpa?

O subreddit de produtividade é o lugar para interagir com outras pessoas sobre a criação de sistemas produtivos para colocá-lo no caminho certo. Comece com as postagens principais para encontrar um ótimo conteúdo e siga seu caminho a partir daí!

Se você estiver preso na vida, por favor, experimente "A Semana" Escreva um conjunto de metas por dia e o que planeja realizar em 7 dias. Em seguida, cumpra-as como se sua vida dependesse disso. Os resultados o motivarão e demonstrarão o quanto você pode alcançar diariamente. Postagem original link A frase "feito é melhor do que perfeito" começou a mudar minha jornada de produtividade de forma surpreendente. Concentrar-se apenas em concluir algo, e talvez fazê-lo de uma forma um pouco incomum, é uma mentalidade mais produtiva do que se concentrar na perfeição. Abandone as noções preconcebidas de como e quando as coisas devem ser feitas e faça o que funciona para você. Postagem original link

7. r/getmotivated "Portanto, navegue, faça perguntas, dê conselhos e forme/participe de um grupo de apoio. Mas não passe muito tempo aqui; você tem coisas melhores para fazer."

O subreddit r/getmotivated inclui mais recursos visuais atraentes do que a maioria dos outros subreddits. De capturas de tela de tweets a designs artisticamente criativos, às vezes são necessárias algumas palavras para transmitir a mensagem e desbloquear a motivação.

8. r/nosurf Você está preparado para isso? Estudos mostram que o tempo médio que passamos na Internet por dia é de

quase sete horas .

Sete horas. Isso é quase a metade do tempo em que estamos acordados!

O bem-estar digital é muito importante, especialmente porque dependemos de nossos telefones celulares para nos mantermos conectados com o resto do mundo. Pode parecer contraditório passar algum tempo lendo sobre por que você deve parar de navegar sem pensar enquanto navega por este subreddit. No entanto, a grande vantagem desse grupo é saber com o que as pessoas estão substituindo a navegação sem sentido.

É normal não olhar para o celular. Você pode se sentir socialmente estranho por estar sozinho com seus pensamentos, sem olhar para nada. Não deixe que o condicionamento social o engane. Não há problema em ficar sozinho, sem o celular. Da próxima vez que você não souber o que fazer, simplesmente não faça nada. Deixe sua mente vagar._ Postagem original link

9. r/autoajuda Aqui você encontrará as perguntas que sempre quis fazer, os conselhos honestos que estava procurando e pessoas que somente entendem. Pessoas que já passaram pela seca da produtividade oferecem insights reais sobre todas as maneiras de se colocar no controle do seu tempo e da sua energia!

10. r/ZenHabits Quer adicionar cor e conforto à sua jornada de crescimento? Não subestime a si mesmo!

A resistência mental é um músculo que você desenvolve a cada desafio e conquista. Nossos hábitos - as pequenas ações que tomamos todos os dias - podem nos levar a sonhos que nos mantêm acordados à noite ou nos deixam mais ansiosos. A escolha depende inteiramente de você!

Com a ajuda de vídeos curtos sobre mentalidade e observações deste subreddit, lembre-se de continuar fazendo o trabalho.

