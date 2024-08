12 modelos de produtividade gratuitos no Excel e no ClickUp

Ser produtivo é mais desafiador do que nunca, seja trabalhando em um escritório ou remotamente. Com todas as distrações ao seu redor, pode ser um desafio saber como priorizar seu trabalho . 😵‍💫

Uma maneira de fazer as coisas de forma mais eficaz é ter um plano de produtividade . Antes de adicionar "Aprenda a criar um plano de produtividade" à sua lista de tarefas cada vez maior, considere a possibilidade de usar um modelo gratuito. Seja para o trabalho ou para sua vida pessoal, é uma ótima maneira de melhorar seu fluxo de trabalho e o gerenciamento de tarefas.

Fazer as coisas e melhorar a produtividade pessoal e da equipe nunca foi tão fácil com os modelos de produtividade certos, um conjunto de ferramentas úteis e modelos gratuitos para Notion, Excel e ClickUp. 📋

O que é um modelo de produtividade?

Um modelo de produtividade é uma forma de mapear uma estrutura para o que precisa ser feito, quem é responsável pelo quê, os prazos do projeto e como o trabalho de uma pessoa afeta o fluxo de trabalho geral.

Esse documento deve aumentar a produtividade, fornecendo todas as informações relevantes para a realização de suas metas e tarefas definidas. Todos estão sempre buscando o melhor hacks de produtividade e o mais recente ferramentas de produtividade -mas colaboração em tempo real e aplicativos de gerenciamento de produtividade, como o ClickUp, são uma ótima maneira de fazer mais em menos tempo.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

É por isso que esses recursos gratuitos do Excel e do ClickUp são tão úteis para lidar com suas tarefas mais importantes. Eles fornecem as estruturas corretas para integração com seu planejador de produtividade, seu tarefas diárias e listas de tarefas de gerenciamento de tempo e sua abordagem pessoal ao trabalho.

Com modelos de fluxo de trabalho pré-criados e personalizáveis, você pode aplicá-los a projetos específicos, equipes ou a toda a sua organização. Os membros individuais da equipe também podem usar modelos de planejadores pessoais para se concentrarem em sua própria produtividade.

Use esses modelos para identificar as maneiras pelas quais estão ficando para trás, as tarefas que podem ser automatizadas e eliminadas e as maneiras de simplificar o gerenciamento de tarefas diárias.

O que faz um bom modelo de produtividade?

A maioria dos sistemas de produtividade começa como uma ideia no papel. Um líder comercial ou operacional define metas para si mesmo, para a empresa ou para uma equipe, como um roteiro de produto e, em seguida, entra em ação o planejamento da produtividade.

Mas isso não é suficiente para gerenciar um projeto até a conclusão. Desse ponto em diante, você precisa de um modelo personalizável para supervisionar cada etapa do plano e acompanhar o progresso. Um modelo eficaz deve incluir:

Maneiras simples e flexíveis de priorizar tarefas de acordo com seu próprio fluxo de trabalho

Recursos colaborativos de edição, redação e organização para trabalhar em documentos em conjunto

Formatos para personalizar os campos de entrada de dados para adaptar um modelo à sua estratégia atual

Áreas para fazer anotações, acompanhar reuniões ou tarefas em um calendário e organizar seu processo

Uma estrutura que se alinhe às necessidades da sua empresa (como orçamento, tamanho da equipe, projetos etc.)

Integração com software que sua equipe realmente usa, como umCRM ou gráfico de Gantt paracronogramas de projetos* Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA para resumir, editar e ajudá-lo rapidamente a escrever conteúdo dentro de sua função específica

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

12 modelos de produtividade para otimizar os fluxos de trabalho em 2024

Manter altos níveis de produtividade é um desafio em todas as empresas e em todos os setores. É por isso que muitos líderes empresariais e operacionais investem em aplicativos e modelos de produtividade.

Mas nem todo modelo é projetado para fazer a mesma coisa.

Felizmente, fizemos o trabalho árduo para você, trazendo 12 dos nossos modelos de produtividade gratuitos favoritos com explicações sobre o que eles incluem e como usá-los para aumentar a sua produtividade, a da sua equipe e a da sua organização.

Vamos nos tornar produtivos! ✅

1. Modelo de produtividade pessoal da ClickUp

Modelo de produtividade pessoal da ClickUp

Em qualquer emprego, a produtividade pessoal faz uma enorme diferença no desempenho no trabalho, no fato de sermos promovidos, no salário e na nossa satisfação pessoal e profissional.

Ao mesmo tempo, se você quiser fazer as coisas de forma consistente e manter alguma sanidade em sua vida, então a autodisciplina é essencial também. É por isso que este Modelo de produtividade pessoal da ClickUp é um ótimo ponto de partida.

Faça o download desse modelo de planejamento gratuito para monitorar metas pessoais ou comerciais com facilidade. Isso permitirá que você dedique sua energia à realização das tarefas, em vez de perder tempo anotando tudo.

Crie e atinja metas ou adicione notas detalhadas às suas tarefas com mais eficiência, até mesmo como um rastreador de hábitos. Pense nele como um bullet journal pessoal que você pode integrar ao ClickUp.

2. Modelo de relatório de produtividade pessoal da ClickUp

Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

Mantenha-se responsável com este Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp para obter informações sobre todos os detalhes de suas tarefas.

A produtividade é um jogo de ações e consequências. Se você puder gerenciar seu tempo com mais eficiência, poderá fazer mais coisas.

Medir o impacto do seu trabalho na sua equipe ou nos clientes é mais fácil quando você pode dividir os componentes em métricas rastreáveis como uma espécie de mapa de calor da produtividade para o seu itens de ação .

Agora você pode fazer isso com este modelo de relatório de produtividade que já está integrado ao ClickUp, oferecendo a você responsabilidade sobre suas ações, resultados e tarefas concluídas quando comparadas com suas listas de tarefas.

3. Usando o ClickUp for Productivity Template by ClickUp

Usando o ClickUp para o modelo de produtividade do ClickUp

O ClickUp está equipado para inúmeros casos de uso de produtividade, setores de negócios, tipos de projetos e funções de trabalho. Tirar o máximo proveito dele o ajudará a equilibrar várias responsabilidades, mas você quer ter certeza de que nada será deixado para trás.

Com o Uso do ClickUp para modelo de produtividade você pode acompanhar e gerenciar cargas de trabalho, tarefas, listas de afazeres e sua combinação de metas de curto, médio e longo prazo.

Sejamos honestos - há uma tonelada de aplicativos e modelos de planejadores de produtividade -, mas não ajuda otimizar a forma como você os usará? É isso que torna esse recurso do ClickUp tão bom, pois ele ensina como criar um espaço dentro da plataforma e como usá-lo de fato para manter tudo organizado.

Você não precisa fazer isso sozinho!

4. Modelo de produtividade Kwik da ClickUp

Modelo de produtividade Kwik da ClickUp

Faça o download do Modelo de produtividade ClickUp Kwik para integrar o "Kwik Productivity" de Jim Kwik ao ClickUp.

Jim Kwik é o autor do best-seller mundial Limitless. Ele também é um dos maiores especialistas e instrutores de produtividade do mundo nos últimos 30 anos.

As estratégias de treinamento de Kwik tiveram um impacto positivo em algumas das maiores e mais bem-sucedidas organizações, como Google, Nike, Universidade de Harvard e a Força Aérea dos EUA. Ele treinou os maiores atletas, CEOs e celebridades.

Bônus: Qualquer pessoa que fizer o download deste modelo receberá um código exclusivo para obter um desconto de 20% em qualquer um de seus principais cursos de aprendizagem acelerada.

5. Modelo de produtividade de Marc Andreessen por ClickUp

Modelo de produtividade de Marc Andreessen por ClickUp

Desvende alguns dos segredos da produtividade com o Modelo de produtividade de Marc Andreessen da ClickUp .

O ClickUp transformou o sistema de produtividade de Marc Andreessen em um sistema que você pode usar em seu trabalho e integrar perfeitamente com as muitas ferramentas e recursos do ClickUp depois de adicionado ao seu espaço de trabalho.

Marc Andreessen é um dos empreendedores e investidores em série mais bem-sucedidos do mundo e cofundador da Andreessen Horowitz (a16z). Essa empresa de capital de risco é responsável por investimentos nas coisas que a maioria de nós usa on-line todos os dias, como Facebook, Twitter, GitHub e muito mais.

Se você é um gerente, provavelmente passa boa parte do seu dia supervisionando atribuições de tarefas e dando feedback sobre projetos, como Andreessen. Usando um modelo de plano de projeto como este, é uma maneira poderosa de atribuir tarefas e introduzir um priorização de projetos que facilitará o gerenciamento dos membros da equipe e dos freelancers.

6. Modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp

Ter um plano de ação é uma forma de enxergar o futuro.

Mapeie as tarefas que precisam ser concluídas para atingir suas metas com o Modelo de plano de ação do ClickUp . Crie um caminho personalizável para suas metas finais e acompanhe seu progresso à medida que trabalha para alcançá-las.

Para equipes, use o modelo com Quadros brancos ClickUp para que todos estejam na mesma página quando você começar a planejar tudo. Você pode colaborar com os membros da equipe para acompanhar tudo ao longo de um projeto ou animar sua lista de tarefas com um quadro colorido e interativo no qual é possível adicionar facilmente tarefas de diferentes listas ou pastas.

Planejar o próximo grande projeto ficou mais fácil.

7. Modelo de matriz de prioridades da ClickUp

Modelo de matriz de prioridades do ClickUp

Priorizar é importante, mas como manter suas prioridades depois de defini-las? É fácil ficar sobrecarregado com a quantidade de itens em sua lista e começar a realizar tarefas aleatoriamente.

Felizmente, temos uma solução para isso: o Modelo de matriz de prioridade do ClickUp . Use-o para identificar, organizar e visualizar tarefas de acordo com a importância e a urgência.

Dessa forma, sua equipe se concentra apenas nas tarefas mais críticas primeiro, para que todos continuem produtivos. Adicione esse modelo ao seu ClickUp Workspace e comece a priorizar suas tarefas para obter listas de tarefas mais eficientes.

8. Modelo de progresso semanal da ClickUp

Modelo de progresso semanal do ClickUp

Com este Modelo de progresso semanal do ClickUp com este modelo, você pode ver o status geral da sua equipe, bem como o progresso dividido por semana. Prefere usar calendários? É simples visualizar essas tarefas no Calendário do ClickUp e em várias outras exibições dentro da plataforma.

Quando os gerentes podem ver como todos estão progredindo, os projetos são executados com mais facilidade. Isso não apenas melhora a responsabilidade, mas também mantém todos motivados.

Os membros da equipe também podem identificar facilmente os gargalos da semana e acessar detalhes importantes para saber o que fazer. Como gerente, você pode tomar medidas para removê-los ou fornecer mais recursos e ferramentas para ajudar sua equipe a lidar com eles.

9. Modelo de planejador diário do Excel por Vertex42

via Vértice42 A possibilidade de ver o que você está fazendo de um dia para o outro reduz parte da carga mental de lembrar cada tarefa.

Este modelo diário gratuito é um modelo simples para impressão, para que você tenha sua lista de tarefas diárias mapeada e fácil de visualizar e consultar. Para aqueles de nós que precisam de intervalos entre as telas para se manterem produtivos e concentrados, é útil ter um guia físico junto com o software de planejamento de produtividade.

10. Modelo de lista de tarefas diárias do Excel por Spreadsheet123

via Planilha eletrônica123 O Spreadsheet123 é outro fornecedor de guias e modelos de produtividade para o Excel. Se a galeria de modelos da Microsoft for mais adequada à sua estratégia, esse download gratuito será o ideal para você.

Baixe e imprima este modelo gratuito de planejador de produtividade se quiser visualizar suas tarefas por dia e responsabilidades, especialmente se elas estiverem separadas das tarefas diárias de carga de trabalho e dos itens acionáveis.

11. Modelo de rastreador de hábitos Notion

Via Notion

Há muitos modelos gratuitos do Notion para examinar - e muitos modelos não tão gratuitos também. Mas esse modelo de rastreador de hábitos é um recurso gratuito para criar uma lista de verificação detalhada de seus hábitos e verificar se você está se mantendo fiel a eles.

12. Modelo de planejador de projeto Notion

Via Notion

Se você está procurando modelos do Notion especificamente para se manter produtivo no planejamento de projetos, encontramos o ideal. Os modelos do Notion são criados interna e externamente, e esse modelo específico foi criado pela Cajun Koi Academy.

É uma opção ideal para organizar projetos pessoais ou sprints de trabalho. Portanto, quer você seja uma equipe de muitos ou de um, esse modelo do Notion pode ser útil.

Aumente sua produtividade com os modelos do ClickUp

A produtividade é um desafio com o qual todos lutam. Seja você um novo representante de desenvolvimento de vendas ou o CEO de uma empresa multibilionária, todos nós temos 24 horas por dia e estamos todos fazendo malabarismos com várias tarefas, listas e metas pessoais e profissionais concorrentes. 🤹

Ferramentas e modelos de produtividade facilitam o gerenciamento dessas tarefas e itens de ação concorrentes. Criamos e fornecemos esses modelos para ajudá-lo a enfrentar seus desafios de produtividade pessoal, profissional e de equipe.

Para aqueles que já usam o ClickUp, a maioria deles pode ser usada na plataforma imediatamente, juntamente com várias ferramentas e recursos do ClickUp, para turbinar seus fluxos de trabalho.

Está pronto para elevar sua produtividade a novos níveis? Combine modelos de produtividade com um poderoso aplicativo de produtividade tudo em um:

