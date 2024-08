10 melhores aplicativos e softwares GTD para fazer as coisas acontecerem

Nadando em um mar de lembretes de post-it? Sempre adicionando a uma lista interminável de lista de afazeres ? Manter-se em dia com todas as suas tarefas pode ser assustador, mas é possível transformar-se em um potência da produtividade . E o método GTD (getting things done) pode ser a chave.

David Allen, um consultor de produtividade americano, desenvolveu a abordagem GTD para gerenciamento de tempo e produtividade. No centro do método GTD está a crença de Allen de que quanto mais informações você tiver em sua cabeça, mais difícil será decidir o que fazer em seguida.

O método GTD lhe oferece um sistema para se livrar das tarefas mentais e organizar suas tarefas, priorizar projetos e obter um melhor estado de foco. Agora você pode ser um superstar da produtividade.

Os aplicativos e softwares que incorporam o método GTD podem ajudá-lo a implementar o sistema de Allen de forma eficaz. Neste artigo, analisamos os 10 melhores aplicativos GTD disponíveis em 2024, seus melhores recursos, possíveis desvantagens, preços e classificações.

O que é um software GTD?

O software GTD é o companheiro digital do método GTD. Em sua essência, o sistema busca eliminar a desordem mental, aumentar seu foco e ajudá-lo a se tornar mais eficiente na conclusão de tarefas e projetos. É um software que visa a simplificar seus esforços, ajudando-o a capturar, organizar e executar tarefas.

Embora existam muitas variações do software GTD, todas elas normalmente incluem um sistema de gerenciamento de tarefas . Esse sistema pode ajudá-lo a criar listas de tarefas com prioridades e prazos.

Muitos aplicativos GTD se integram a outros aplicativos em sua pilha de tecnologia, como o Google Agenda, aplicativos de e-mail e programas de bate-papo, para ajudar a simplificar a criação e o gerenciamento de tarefas.

O que você deve procurar em um aplicativo Getting Things Done?

A seleção do aplicativo GTD perfeito pode ter um impacto significativo em sua eficiência e organização . Veja o que você deve procurar quando começar a procurar uma solução de produtividade:

Interfaces intuitivas que sejam fáceis de navegar e ofereçam maneiras rápidas de adicionar e atribuir tarefas

Gerenciamento de tarefas que simplifique a criação, a priorização, o gerenciamento e a atribuição conforme necessário

Opções de integração que permitem a conexão com outros aplicativos, como o Google Agenda, aplicativos de e-mail e serviços de bate-papo

Ferramentas de colaboração que permitem compartilhar e delegar tarefas com outras pessoas e colaborar na lista de tarefas da equipe

Reserve um tempo para considerar suas opções de aplicativos GTD e encontrar o que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Os 10 melhores aplicativos GTD para usar em 2024

Vamos encontrar os melhores aplicativos GTD que liberam seu potencial de produtividade!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para organizar todo o seu trabalho em um só lugar

Aproveitar o poder do método Getting Things Done é mais fácil do que nunca com o ClickUp. A plataforma de gerenciamento de projetos se destaca com um sistema integrado de gerenciamento de tarefas, de modo que a estrutura GTD parece estar embutida. A plataforma ClickUp é dimensionada rapidamente, permitindo que você gerencie sua lista pessoal de tarefas e supervisione projetos complexos com facilidade.

Estão disponíveis amplas opções de personalização e integração, e o software se integra ao seu fluxo de trabalho existente com o mínimo de esforço, oferecendo muitas oportunidades de ajustar e aprimorar o sistema para atender às suas necessidades.

Se você quiser começar a usar a poderosa plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp para realizar suas tarefas, confira a Modelo do ClickUp Getting Things Done . O modelo está alinhado com os princípios do GTD, oferecendo a você um local para registrar as tarefas, definir prioridades e executar com eficiência ideal.

Além disso, o ClickUp oferece um plano Forever Free, para que você nunca mais tenha que trabalhar sem recursos robustos de gerenciamento de tarefas.

Melhores recursos do ClickUp

Várias exibições permitem que você vejaTarefas do ClickUp da maneira que for melhor para você, incluindo quadros brancos, listas, visualização de calendário, visualização de linha do tempo e muito mais

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos, para que você possa conectá-lo totalmente ao seu fluxo de trabalho

Opções fáceis de colaboração permitem que todos trabalhem juntos em tarefas e projetos a partir de uma única plataforma centralizada

Lembretes personalizados fornecem avisos quando e onde você precisar, para que você nunca perca uma tarefa

Funções integradas de inteligência artificial (IA) ajudam a criar listas de tarefas ou itens acionáveis a partir de resumos de reuniões

Limitações do ClickUp

Algumas exibições não estão disponíveis em dispositivos móveis (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês/usuário

$12/mês/usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. OmniFocus

Via Omnifocus O OmniFocus é um software GTD com uma ampla base de usuários graças à sua adesão aos princípios GTD. O software oferece um sistema de gerenciamento de tarefas para Mac e iOS que permite capturar, organizar e priorizar suas tarefas em uma interface de usuário intuitiva.

O OmniFocus é sincronizado em todos os seus dispositivos Apple, para que suas tarefas estejam disponíveis independentemente de onde e como você trabalha. O software GTD tem excelentes opções de personalização para adaptar o espaço de trabalho às suas preferências e é dimensionado para atender às necessidades de indivíduos e equipes.

Para usuários dedicados de Mac e iOS, essa solução abrangente de software GTD pode aumentar a produtividade e ajudá-lo a manter o foco.

Melhores recursos do OmniFocus

Excelente sistema de gerenciamento de tarefas com visualizações personalizáveis

A capacidade de anexar informações às tarefas ajuda a manter os dados em um espaço central

Integra-se com a Siri para gerenciamento de tarefas sem o uso das mãos em qualquer lugar

Limitações do OmniFocus

Criado para Mac, portanto, os usuários do Windows e do Android podem se sentir deixados para trás

Preços do OmniFocus

Assinatura para Mac, iPhone, iPad e Web: US$ 9,99/mês, com renovação automática

US$ 9,99/mês, com renovação automática OmniFocus para a Web: US$ 4,99/mês

US$ 4,99/mês Licença padrão somente para Mac: Pagamento único de US$ 49,99

Pagamento único de US$ 49,99 Licença Pro somente para Mac: Pagamento único de US$ 99,99

Pagamento único de US$ 99,99 Licença padrão para iPhone ou iPad: Pagamento único de US$ 49,99

Pagamento único de US$ 49,99 Licença pro para iPhone ou iPad: Pagamento único de US$ 74,99

OmniFocus avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (55+ avaliações)

4,6/5 (55+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 74 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao OmniFocus !

3. Toodledo

Via Toodledo O Toodledo é um software GTD popular que oferece versatilidade para otimizar sua produtividade. Você pode capturar, organizar e gerenciar seus gostos em uma interface limpa e intuitiva.

O aplicativo GTD facilita a entrada de tarefas e permite que você priorize rapidamente cada entrada. A flexibilidade da plataforma transparece nos atributos das tarefas, onde é possível definir datas de vencimento e lembretes, adicionar notas e colaborar com os membros da equipe. Isso simplifica a personalização do fluxo de trabalho para atender às suas necessidades.

O Toodledo oferece boas opções de integração, e você pode conectá-lo aos seus aplicativos favoritos e ampliar sua funcionalidade. É uma solução sólida de produtividade que adota o método GTD.

Melhores recursos do Toodledo

Os atributos personalizáveis das tarefas são ótimos para adaptar seu fluxo de trabalho às suas preferências pessoais

Os recursos de colaboração facilitam a criação de tarefas e o compartilhamento com os membros da equipe

Possui boas opções de integração, para que você possa criar uma experiência GTD coesa em várias plataformas

Limitações do Toodledo

Alguns usuários podem achar a interface menos atraente visualmente do que outros aplicativos de GTD no mercado

Preços do Toodledo

Gratuito

Standard: $3,99/mês

$3,99/mês Plus: US$ 5,99/mês

US$ 5,99/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Toodledo

G2: 4,4/5 (mais de 49 avaliações)

4,4/5 (mais de 49 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

4. SimpleTask

Via SimpleTask O SimpleTask elimina as distrações e oferece um gerenciador de listas de tarefas com recursos suficientes para aderir ao método GTD. Adicione rapidamente uma tarefa na interface de usuário simples e, em seguida, marque-a, priorize-a e classifique-a em grupos.

Você pode usar o aplicativo GTD para criar lembretes do Apple Calendar e do Google Calendar ou definir lembretes no próprio aplicativo. Compartilhe sua lista de tarefas concluídas com sua equipe com o recurso de compartilhamento e parabenize-se pelo seu dia produtivo.

Essa opção é adequada para usuários que desejam um gerenciamento de tarefas leve com um design minimalista.

Melhores recursos do SimpleTask

Interface sem distrações para gerenciar tarefas com o máximo de eficiência

As boas opções de marcação e filtragem facilitam a organização das tarefas e a visualização do que vem a seguir em sua lista de prioridades

Sincroniza sua lista de tarefas em várias plataformas, para que você possa manter todas as tarefas atualizadas onde quer que esteja

Limitações do SimpleTask

Alguns usuários podem achar decepcionante a falta de recursos disponíveis no aplicativo GTD gratuito

Preços do SimpleTask

Ferramenta GTD gratuita

Avaliações e resenhas do SimpleTask

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. GTD simples

Via GTD simples O GTD Simple é uma opção de software que faz jus ao seu nome. O software GTD oferece uma ferramenta de gerenciamento de tarefas direta e eficaz com uma interface de usuário simples e intuitiva. Capture e organize suas tarefas na plataforma sem frescuras e adicione anotações para se manter organizado.

Diga adeus à necessidade de passar horas configurando seu novo aplicativo: ele está pronto para ajudá-lo a iniciar o método GTD logo no primeiro lançamento.

O aplicativo simplificado ajuda você a se concentrar no gerenciamento de tarefas em vez de aumentar o tempo de administração. É uma boa opção se você estiver procurando uma solução simples que se sincronize com seus dispositivos móveis.

Melhores recursos do GTD Simple

O design minimalista proporciona uma experiência de GTD sem desordem que os usuários de todos os níveis de habilidade tecnológica acharão acessível

Mostra as tarefas do dia em uma revisão fácil de ler todas as manhãs

A filtragem útil de tarefas ajuda a encontrar tudo e garante que você não perca nada

Limitações do GTD Simple

Não possui alguns dos recursos avançados e integrações de aplicativos GTD mais abrangentes

Preços do GTD Simple

Gratuito

GTD Simple avaliações e comentários

Google Play: 3,7/5 (mais de 140 avaliações)

6. Evernote

Via EvernoteO Evernote funciona tanto como um aplicativo de anotações quanto como um aplicativo de organização . Os adeptos da GTD também podem usá-lo para gerenciar sua metodologia GTD, pois é uma plataforma robusta para capturar e gerenciar informações. Seus recursos incluem criação de notas, clipping da Web e armazenamento de documentos.

Além disso, ele é sincronizado com todos os seus dispositivos, para que você sempre tenha as informações de que precisa. Coloque-o para funcionar como seu repositório digital para aliviar sua carga mental, capturar tarefas e verificar todos os seus trabalhos.

Melhores recursos do Evernote

Ótimo para adicionar informações às suas tarefas, pois o Evernote permite adicionar texto, multimídia e muito mais

Sincroniza suas informações em todos os seus dispositivos para que você tenha informações na ponta dos dedos, não importa onde esteja

Muita versatilidade na forma como você usa o aplicativo, o que significa que ele pode servir como mais do que apenas sua plataforma GTD

Limitações do Evernote

Com tantos recursos, os usuários que procuram uma experiência GTD mais orientada podem se sentir sobrecarregados

Preços do Evernote

Profissional: $17,99/mês ou $169,99/ano

$17,99/mês ou $169,99/ano Equipes: US$ 24,99/mês/usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

7. Nirvana para GTD

Via Nirvana para GTD Outra opção de software de gerenciamento de tarefas para os entusiastas da GTD é o Nirvana for GTD.

O aplicativo GTD permite que você capture rapidamente várias tarefas enquanto mantém o foco em no que precisa acontecer hoje . Você pode filtrar as tarefas com base no seu tempo, onde você está localizado no momento e até mesmo na quantidade de energia mental que você tem.

A interface elegante também é muito fácil de usar. Esse é um ótimo aplicativo GTD para dar uma intenção mais zen às suas tarefas.

melhores recursos do #### Nirvana for GTD

Com o método GTD em sua essência, o aplicativo facilita a captura, o esclarecimento, a organização e o envolvimento com suas tarefas sem se sentir sobrecarregado

O design minimalista é atraente sem a sensação de falta de recursos, ajudando você a manter o foco na próxima tarefa

Contextos e tags personalizáveis permitem que você filtre várias tarefas com base em critérios personalizados, para que você possa acessar as tarefas certas nos momentos certos

Nirvana para limitações do GTD

Embora o software GTD ofereça excelente funcionalidade básica do método GTD, a falta de recursos mais robustos pode deixar os usuários avançados querendo mais

Preços do Nirvana for GTD

Gratuito

Pro: $3/mês, cobrado anualmente, ou $5/mês, cobrado mensalmente

Avaliações e resenhas do Nirvana for GTD

Google Play: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Lembre-se do leite

Via Lembre-se do leite O Remember the Milk é um aplicativo GTD que promete ajudá-lo a fazer exatamente isso: lembrar do leite. Ideal para a vida cotidiana, esse aplicativo de gerenciamento de tarefas repleto de recursos é poderoso o suficiente para ajudá-lo a organizar tudo, desde a lista de tarefas domésticas até projetos de trabalho complexos.

Gerencie tarefas, defina lembretes e priorize suas atividades com um simples clique. A ampla gama de funcionalidades e a bela interface de usuário fazem dele uma escolha popular para os entusiastas do método GTD.

Melhores recursos do Remember the Milk

Priorize as tarefas com base na data de vencimento, prioridade ou tags para que você possa acessar as tarefas relevantes quando precisar delas

Integre-o a outros aplicativos e serviços para maximizar a eficiência

Defina lembretes baseados em localização para enviar tarefas com base em onde você está em um determinado momento para que você nunca mais se esqueça do leite na loja

Limitações do Remember the Milk

O aplicativo pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários que procuram um sistema de gerenciamento de tarefas mais simples

Preços do Remember the Milk

Gratuito

Pro: $39,99/ano

Avaliações e resenhas de Remember the Milk

G2: 4,4/5 (16+ avaliações)

4,4/5 (16+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 56 avaliações)

9. Todoist

Via Todoist Todoist é o aplicativo de lista de tarefas que promete trazer organização para casa e para o trabalho por meio de seu aplicativo de gerenciamento de tarefas com design bonito. Você pode priorizar rapidamente as tarefas e ter uma visão geral clara de tudo o que precisa fazer em um dia, incluindo tarefas domésticas, profissionais e pessoais.

Os recursos fáceis de compartilhamento simplificam o envio e a delegar tarefas a outras pessoas para que você possa realizar mais. Com suas exibições de tarefas personalizadas e várias opções de integração, este é um aplicativo de método GTD que você pode adicionar sem problemas ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Todoist

Comece a digitar suas tarefas, e a IA integrada preenche o restante

A filtragem automática de tarefas lhe dá as principais prioridades do dia para que você possa fazer as coisas mais importantes primeiro

Os espaços de trabalho dentro do software GTD permitem que você separe tarefas de trabalho, domésticas e pessoais

Limitações do Todoist

Muitos dos melhores recursos não estão disponíveis na versão gratuita do aplicativo, portanto, você pode acabar fazendo um upgrade para desbloqueá-los

Preços do Todoist

Plano Iniciante : Gratuito

: Gratuito Pro: $4/mês, cobrado anualmente

$4/mês, cobrado anualmente Empresarial: $6/mês/membro, cobrado anualmente

Todoist ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

4,4/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

10. Sempre

Via Sempre Esse software GTD multiplataforma se concentra na privacidade. O aplicativo mantém suas informações no seu dispositivo com criptografia de ponta a ponta. Como os dados permanecem no dispositivo, eles estão sempre disponíveis off-line, para que você possa trabalhar mesmo quando não tiver uma conexão com a Internet.

O aplicativo GTD também não economiza no estilo, com uma interface de usuário elegante e fácil de navegar. Sua interface intuitiva simplifica o gerenciamento de tarefas para novos usuários desde o início.

melhores recursos do #### Everdo

Filtre suas tarefas com base no tempo e na energia para receber uma lista de tarefas personalizada relacionada à sua disponibilidade

Gerenciamento de tarefas que incorpora especificamente a metodologia GTD

A funcionalidade off-line significa que você pode trabalhar sem uma conexão com a Internet

Limitações do Everdo

A interface mínima pode não ser tão atraente visualmente para os usuários que desejam mais do que os recursos básicos

Preços do Everdo

Gratuito

Pro: $79,99

Everdo avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

Faça mais coisas com o ClickUp

Ao iniciar sua jornada de produtividade, lembre-se de que a metodologia GTD é mais do que apenas um sistema. É uma maneira transformadora de abordar tarefas e criar projetos. Capture ideias, defina prioridades e analise consistentemente seu progresso para aproveitar ao máximo o potencial do aplicativo GTD escolhido.

Independentemente de você optar por um gerenciador de tarefas minimalista, um organizador de projetos repleto de recursos ou uma plataforma colaborativa para a produtividade da equipe, o aplicativo GTD ideal deve ser intuitivo, capacitador e útil.

Adote a arte do método GTD com o ClickUp. O ClickUp é um aplicativo abrangente para a gestão de tarefas ferramenta de gerenciamento de projetos que integra perfeitamente o método GTD para indivíduos e equipes.

Use o recurso robusto de gerenciamento de tarefas para planejar, organizar e atribuir tarefas, projetos e entregas. Experimente - inscreva-se no plano Free Forever e desfrute de melhor organização e produtividade em poucos minutos.

O ClickUp ajuda você a a conquistar seus objetivos e realize suas tarefas com facilidade. Registre-se hoje mesmo!