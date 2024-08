Como criar um ambiente de trabalho positivo: Um guia abrangente

Qual é o ingrediente secreto de um ambiente de trabalho positivo?

Como você pode aumentar o moral da equipe, especialmente quando ela não ocupa o mesmo espaço físico no escritório?

E quais estratégias ajudam a promover a colaboração da equipe?

Pesquisas mostram que ter um gerente eficaz é quatro vezes mais importante para o envolvimento e o bem-estar da sua equipe (em comparação com o local onde ela trabalha).

Use este guia como uma ferramenta pronta para injetar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional em sua cultura organizacional e aprenda a criar um ambiente de trabalho positivo que outras pessoas queiram modelar.

O que torna os ambientes de trabalho positivos?

Quando dizemos "ambiente de trabalho", não nos referimos ao espaço físico que você ocupa. Um ambiente de trabalho transcende o físico - trata-se de como seus funcionários se sentem ao trabalhar para sua organização.

Nesse ponto, faz sentido perguntar:

Eles se sentem energizados para enfrentar o dia e dar o melhor de si?

Eles estão emocionalmente empenhados em contribuir para a visão de sua empresa?

Eles se sentem valorizados pelos executivos? Eles estão sendo bem tratados?

Um ambiente de trabalho positivo responde a todas essas perguntas com um sonoro "sim"! Ele promove a felicidade, o bem-estar e o crescimento dos funcionários e aumenta a produtividade .

3 Características-chave de um ambiente de trabalho positivo

A cultura de sua empresa é importante - ela define o estilos de trabalho valores e a atmosfera literal que seus funcionários vivem e respiram no local de trabalho.

E a maneira como você decide tratar seus funcionários afeta a produtividade, para melhor ou para pior.

Portanto, a verdadeira questão é: "Como podemos criar um ambiente de trabalho positivo que aumente a retenção de funcionários e faça com que eles se sintam valorizados?"

Em sua essência, um ambiente de trabalho positivo começa com os seguintes definidores de cultura:

1. **Um local de trabalho que prioriza a cooperação entre os funcionários, não o caos no trabalho Dinâmica da equipe desempenham um papel fundamental na formação do ambiente de trabalho.

Pense nisso:

Seus funcionários são capazes de criar conexões sociais no local de trabalho com facilidade?

Os trabalhadores remotos, em especial, são capazes de promover a colaboração em todos os níveis?

Para melhorar a colaboração dentro da equipe, experimente exercícios de formação de equipes, sejam eles virtuais ou presenciais, e faça check-ins regulares para criar relacionamento e confiança.

2. Um local de trabalho que demonstra comportamento positivo em relação aos funcionários, não negatividade em ação

Adotar o pensamento positivo é uma parte do estabelecimento de uma cultura de trabalho saudável. A outra parte igualmente importante é assumir seus valores organizacionais.

Mas como você faz isso?

Use estas perguntas como uma lista de verificação infalível para demonstrar uma mentalidade positiva:

A cultura de sua empresa está claramente articulada?

Existe uma maneira de vincular a cultura de sua empresa ao desempenho comercial? Você é capaz de comunicar isso aos funcionários de forma transparente?

A missão de sua organização está priorizando a saúde mental de seus funcionários?

Seus funcionários se sentem apoiados e cuidados, e se sentem realizados em seu trabalho?

Por mais complexas e preocupantes que essas perguntas possam parecer, a equipe de liderança deve perguntar a eles e tomar as medidas necessárias para colocar as coisas em ordem.

3. **Um local de trabalho que respeite os funcionários e não tenha um pensamento regressivo

Os funcionários não podem definir metas profissionais para o trabalho se o local de trabalho não respeitar suas escolhas.

O respeito mútuo entre a liderança sênior e os funcionários é essencial para criar um ambiente de trabalho positivo.

Use essas dicas para fazer com que seus funcionários se sintam ouvidos e valorizados:

Demonstre respeito por todos os funcionários por meio de comportamentos cotidianos, bem como de iniciativas maiores

Incentive os gerentes a trabalhar para reduzir os níveis de estresse dos funcionários no local de trabalho

Veja a produtividade dos funcionários em relação direta com o crescimento e o bem-estar mental - se seus funcionários se sentirem inspirados naturalmente, eles contribuirão para uma empresa mais animada e maislocal de trabalho colaborativo ## **Quais são os benefícios de criar um ambiente de trabalho positivo?

Um ambiente de trabalho positivo afeta diretamente o envolvimento dos funcionários.

Os benefícios da criação de um ambiente de trabalho positivo incluem os seguintes:

Melhoria do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o que leva a uma maior produtividade : Uma cultura empresarial que permite que os funcionários tenham uma vida mais equilibrada se beneficiará de funcionários mais produtivos. Como os funcionários produtivos se sentem felizes e engajados, eles entenderão melhor como suas funções se encaixam na missão da empresa - um ganho para todos. Sua organização também deve oferecer reforço positivo aos funcionários e reconhecê-los por um trabalho bem feito

: Outra vantagem direta de uma cultura de trabalho positiva é a maior retenção de funcionários devido ao aumento dos índices de felicidade dos funcionários. À medida que os funcionários se sentem felizes, atingindo metas profissionais e pessoais com igual entusiasmo, sua taxa de atrito diminui Redução do estresse : Evitar o esgotamento deveria ser a principal prioridade de todas as organizações, mas, infelizmente, como nos diz a Harvard Business Review, o esgotamento é principalmente o resultado defatores psicologicamente perigosos que ocorrem no local de trabalho. Os fatores desencadeantes conhecidos do burnout incluem recursos ou tempo insuficientes para gerenciar a carga de trabalho, controle e autonomia insuficientes, entre outros. Um ambiente de trabalho positivo permite que os funcionários trabalhem em seu próprio tempo e ritmo e, ao mesmo tempo, sejam capazes de fazer perguntas incômodas, como gerenciar o estresse ou minimizar o absenteísmo

O papel da integração e do treinamento no cultivo de uma atmosfera de trabalho positiva

As estimativas mais recentes da Harvard Business Review afirma:

Apenas 52% dos funcionários estão satisfeitos com sua experiência de integração

32% acham que ela é confusa

22% acham que é desorganizada

Você deseja integrar rapidamente os novos contratados sem perder tempo ou fazer muito esforço.

Um ambiente de trabalho positivo também significa que a integração de funcionários envolve mais do que apresentações em todo o escritório. Ter um modelo de integração pronto, como o Modelo de integração de funcionários do ClickUp economiza muito tempo das equipes de Recursos Humanos:

Incorpore um novo funcionário à cultura de seu local de trabalho com este modelo simplificado de integração

Para aproveitar ao máximo este modelo, complemente-o com recursos para aprendizado informal sobre a organização e a cultura do local de trabalho para que seus funcionários tenham tudo o que precisam para serem produtivos antes de começarem a trabalhar!

Aqui estão algumas outras dicas para integrar uma boa integração em seus principais valores organizacionais e em seu ambiente de trabalho em geral:

Concentre-se nos esforços de engajamento dos funcionários e garanta que eles se sintam engajados - pesquisas preveem quefuncionários não engajados custam às empresas o equivalente a 18% de seu salário

Inclua a integração como parte vital da cultura de sua empresa, oferecendo aos funcionários uma compreensão clara do que a função deles implica, fornecendo orientações sobre o espaço físico ou o ambiente virtual do local de trabalho e assim por diante

Desenhe seu escritório com Software de planejamento de espaço !

O poder da diversidade e da inclusão em um ambiente de trabalho positivo

As empresas bem-sucedidas entendem a necessidade de reconhecer as exigências de contratações diversificadas no local de trabalho.

Toda equipe de recursos humanos que deseja reter os melhores talentos deve aceitar a função incremental da diversidade e da inclusão na criação de um ambiente de trabalho positivo:

Perguntar: A cultura de contratação da empresa acolhe pessoas de todas as etnias, idades, religiões e gêneros?

A cultura de contratação da empresa acolhe pessoas de todas as etnias, idades, religiões e gêneros? Probing : As equipes são diversificadas e inclusivas o suficiente para criar conexões sociais úteis?

: As equipes são diversificadas e inclusivas o suficiente para criar conexões sociais úteis? Estratégia: Você está oferecendo caminhos claros para os funcionários subirem na escada corporativa?

Se os valores de sua empresa não acomodarem a diversidade e a inclusão, a experiência de trabalho de seus diversos contratados será afetada negativamente desde o primeiro dia.

Como manter um ambiente de trabalho positivo no local de trabalho

Um número surpreendente de 78% dos funcionários pediram demissão por motivos que o empregador poderia ter evitado.

Um ambiente de trabalho insalubre coloca as necessidades do funcionário em segundo plano - um erro fatal no atual espaço de trabalho conectado e que coloca o funcionário em primeiro lugar.

Para mudar a situação de sua organização, aproveite A ferramenta de gerenciamento de RH e recrutamento do ClickUp .

Esse software multifuncional oferece suporte a todos os processos de RH e é uma ferramenta fundamental para ajudá-lo em sua busca para criar um ambiente de trabalho positivo.

Veja como:

Promova a responsabilidade e a propriedade e estimule o espírito de equipe

Incentive a equipe a assumir a responsabilidade pelos resultados, tomar decisões e resolver problemas em vez de "parecer ocupada" - um problema que afeta 50% dos funcionários hoje.

Nada aumenta a responsabilidade e o moral dos funcionários como ter uma lista de verificação pronta de itens a fazer. E criar uma lista de verificação pode ser muito fácil com ClickUp Tasks

Crie listas de verificação em qualquer lugar com o ClickUp 3.0 Task View

Para garantir que seus funcionários remotos não se sintam excluídos e desmotivados, ajude-os a estar na mesma página que os membros da equipe usando o ferramentas de colaboração no ClickUp.

Por exemplo, as equipes podem usar o ClickUp Tasks para compartilhar suas telas com o recurso Record Screen e melhorar a comunicação entre equipes remotas:

Grave sua tela e compartilhe-a com os funcionários com o ClickUp Task View

Promova uma comunicação transparente e aberta

A ideia é motivar todos os funcionários a praticarem o que pregam - ao seguir o que dizem, você ganhará mais confiança de seus funcionários.

Estabeleça uma política de portas abertas em que qualquer pessoa possa conversar com a gerência e comunicar seus medos ou preocupações.

Além disso, nem todas as equipes trabalham em um local de trabalho físico, dada a natureza de seu trabalho.

Nessa configuração, a missão da empresa deve ser:

Criar conexões positivas entre os funcionários

Realizar check-ins com a equipe para criar linhas abertas de comunicação

Fornecer às equipes as ferramentas necessárias para apoiar a comunicação e a colaboração

Fomente a colaboração com a edição ao vivo de documentos no ClickUp Documentos do ClickUp e Tarefas do ClickUp ajudam as equipes a se comunicarem e trabalharem juntas de forma transparente. As equipes podem trabalhar juntas no Docs, editar documentos de forma colaborativa em tempo real, marcar outras pessoas com comentários, atribuir itens de ação para proprietários individuais como tarefas e converta o texto em tarefas rastreáveis para manter o controle das ideias.

Ao vincular o Docs e o Tasks, as equipes podem acessar todo o seu trabalho em um só lugar e até mesmo criar fluxos de trabalho personalizados para tornar o trabalho mais eficiente.

Os gerentes podem usar o Docs para criar e compartilhar políticas, SOPs e muito mais com todos os membros relevantes da equipe.

utilize a formatação avançada e comandos de barra _nos documentos do ClickUp

Acompanhar o progresso do projeto, mas também manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Atualmente, as equipes precisam lidar com vários projetos novos simultaneamente e precisam de um local centralizado para visualizar o que está acontecendo com cada projeto.

Entre Painéis do ClickUp .

Veja o status do projeto, o status da tarefa e o esforço da equipe em um só lugar com os ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards são a melhor maneira de acompanhar o progresso da equipe em tempo real e manter todos na mesma página. A visualização de resultados e insights sobre seus projetos também promove maior colaboração e satisfação da equipe.

Pense nele como seu centro de controle de missão para gerenciar muitos funcionários e vários projetos.

Use o recurso personalizado do Dashboard para obter insights mais profundos e, ao mesmo tempo, obter uma visão geral de alto nível do seu trabalho e promover um ambiente de trabalho colaborativo.

Se quiser acompanhar as dependências e gerenciar as prioridades em uma linha do tempo visual compartilhada com a sua equipe, considere usar o recurso Visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Organize prioridades, aumente a produtividade e melhore o equilíbrio entre vida pessoal e profissional usando a visualização de Gantt do ClickUp

Se você quiser mais alternativas, experimente estas software gratuito de gráfico de Gantt e visualize seu caminho para o sucesso!

Dica de profissional: você também deve oferecer benefícios que promovam o bem-estar mental, como associação gratuita a academias de ginástica, assinaturas de aplicativos de meditação, sessões de aconselhamento gratuitas e assim por diante, para que a equipe não se sinta esgotada.

Ofereça diversos fluxos de trabalho para que a equipe possa trabalhar da maneira que quiser

Simplifique suas atividades com as visualizações do ClickUp

Capacitar sua equipe com autonomia é ótimo, mas permitir que ela trabalhe da maneira que quiser é igualmente importante. Visualizações do ClickUp permite que os membros da equipe personalizem o gerenciamento de tarefas, o acompanhamento de projetos e a visualização do fluxo de trabalho de acordo com suas preferências, com mais de 15 visualizações personalizáveis! Se você tem funcionários remotos, o recurso ClickUp Views os ajuda a ter uma noção mais clara do novo trabalho em uma única olhada.

As opções comuns para Views incluem List, Board e Calendar.

Faça com que a visualização de tarefas seja tão fácil quanto olhar para um calendário com o ClickUp!

Faça o trabalho parecer divertido com uma cultura positiva no local de trabalho

Os líderes de empresas frequentemente discutem a criação de um ambiente de trabalho positivo, mas não têm o know-how ou os recursos para começar.

No entanto, você pode aumentar a satisfação e a felicidade geral dos funcionários com a combinação certa de valores organizacionais, ferramentas estratégicas de RH e um foco intenso na criação de uma cultura de trabalho saudável.

Considere os aspectos tangíveis e intangíveis da criação de um ambiente de trabalho positivo e você estará pronto para começar.

Capacite suas equipes com ferramentas que aumentam a produtividade, como o ClickUp, e crie uma cultura de trabalho em que os funcionários prosperem. Registre-se no ClickUp hoje.

Perguntas frequentes comuns

1. **Como posso criar um ambiente de trabalho positivo?

Siga estas etapas para criar um ambiente de trabalho positivo:

Priorize o processo de integração dentro da cultura de sua empresa

Incentive a comunicação aberta e honesta

Aumente as oportunidades de trabalho colaborativo

Ofereça reforço positivo por parte da equipe de gerência e reconheça os funcionários por seu trabalho árduo

Ofereça caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários

Reduzir o estresse no local de trabalho, concentrando-se na saúde mental dos funcionários

2. **Quais são as características de um ambiente de trabalho positivo?

Um ambiente de trabalho positivo adota uma mentalidade positiva para instilar confiança, respeito mútuo, cooperação e responsabilidade do funcionário. Ele permite que os funcionários criem conexões sociais e compartilhem ideias sem medo de serem julgados ou ridicularizados.

3. **Como um ambiente de trabalho positivo afeta a produtividade?

Pesquisas mostram que funcionários felizes são 13% mais produtivos, indicando uma ligação conclusiva entre um ambiente de trabalho positivo e a produtividade. Quanto mais felizes estiverem seus funcionários, mais eficazes e eficientes eles trabalharão, o que resultará em maior produtividade.

4. **Como o ClickUp pode ajudar a promover um ambiente de trabalho positivo?

A grande diferença entre usar uma plataforma como o ClickUp e qualquer outra ferramenta é que o ClickUp permite que você: