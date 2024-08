10 melhores softwares de planejamento de espaço de escritório em 2024

Ao longo dos anos, trabalhei em diversos escritórios e liderei várias equipes ao longo da minha carreira. Posso lhe dizer, por experiência própria, como é legítimo o ditado "o ambiente afeta a produtividade". Construir ou otimizar um espaço de escritório para facilitar uma melhor funcionalidade pode aumentar significativamente não apenas a produtividade da equipe, mas também sua satisfação no trabalho.

A tarefa torna-se ainda mais essencial quando você está projetando seu próprio espaço de trabalho, conceituando uma área de trabalho para uma pequena equipe ou regulando um escritório extenso para uma empresa de grande porte. A solução é um software de planejamento de espaço de escritório! Essas ferramentas avançadas permitem que você elabore plantas baixas de escritórios, faça um brainstorming de layouts inovadores de escritórios e aprimore a maneira como sua equipe opera progressivamente.

Neste blog, vou orientá-lo sobre o que procurar ao selecionar um software de planejamento e design de espaço de escritório e também indicar 10 das melhores ferramentas de software de planejamento de espaço disponíveis atualmente. 🤩

O que você deve procurar em Software de planejamento de espaço ?

Assim como em outras plataformas e ferramentas, seu software de planejamento de espaço deve ser ágil e facilitar sua vida, não dificultá-la. 🛠️

Veja o que procurar ao escolher um software de planejamento de espaço ferramentas de planejamento .

Funcionalidade de arrastar e soltar : Crie o espaço de trabalho dos seus sonhos com ferramentas interativas que permitem mover mesas, cadeiras e outros equipamentos com facilidade

Os 10 melhores Software de planejamento de espaço para usar em 2024

Pronto para começar a planejar e gerenciar espaços de trabalho mais eficazes? Aqui estão as ferramentas de planejamento para experimentar hoje. De software de design a software de layout e ferramentas de gerenciamento do local de trabalho, há uma maneira de visualizar seu espaço e criar ambientes de trabalho mais produtivos. 👀

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos de escritório

Converta suas ideias em tarefas no recurso ClickUp Whiteboard

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que o mantém organizado e atento a todos os pequenos detalhes que fazem parte do projeto de um espaço de escritório. Oferecendo altos níveis de personalização, você pode aproveitar a ferramenta para acelerar o planejamento e melhorar a execução. 🙌

Uso Quadros brancos do ClickUp para mapear o espaço de seu escritório. A prática ferramenta de desenho permite que você expresse sua criatividade e, ao mesmo tempo, inclui medidas para manter as coisas em escala. A colaboração em tempo real significa que você pode trabalhar junto com seus colegas para desenhar o projeto do escritório digitalmente usando o software de quadro branco . Integrações do ClickUp com ferramentas de desenho dão vida à sua visão e permitem que você trabalhe com as ferramentas que mais importam para você. Conecte um aplicativo de comunicação como o Slack, para obter feedback de clientes ou membros da equipe sobre o design do seu escritório. Documentar integrações para obter assinaturas e adesão das principais partes interessadas.

Use Tarefas do ClickUp para atribuir automaticamente o trabalho aos membros relevantes da equipe. Atribua tarefas para a elaboração do espaço do escritório, aprovações e contato com empreiteiros e construtores para concretizar o escritório dos seus sonhos. Adicione sinalizadores de prioridade e dependências para destacar o trabalho que precisa de atenção primeiro.

Deseja visualizar quanto tempo levará para planejar o espaço do seu escritório? Use o Gráficos de Gantt no ClickUp para criar linhas do tempo para cada etapa do processo de planejamento. Escolha um código de cores personalizado para etapas e equipes e adicione campos personalizados para acompanhar etapas menores.

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração em tempo real para trabalhar com designers de interiores, empreiteiros e agências de autorização para avaliar seus planos de espaço

Automatize tarefas para atribuir trabalho a designers, partes interessadas e desenvolvedores em todas as etapas do processo de planejamento

Com mais de 1.000 modelos, incluindoModelos de mapas conceituaisé mais fácil e rápido fazer brainstorming, projetar e obter aprovação para seu espaço de escritório

Acione notificações quando as tarefas estiverem atrasadas ou quando uma etapa importante do planejamento for concluída com êxito

Faça brainstorming de ideias com a ferramenta integradasoftware de mapeamento mental para testar vários designs e esboçar ideias

Quadro branco e documentos do ClickUp do ClickUp preenche a lacuna entre o brainstorming e os designs eficazes e o gerenciamento do fluxo de trabalho

Modelos pré-criados, como oGerenciamento de espaço de escritório do ClickUp para gerenciar o planejamento do espaço do seu escritório

Gerencie seu espaço de escritório com mais eficiência com o modelo de gerenciamento de espaço de escritório do ClickUp

Limitações do ClickUp

Há uma tonelada de recursos que permitem um alto grau de personalização, mas isso significa que você precisa dedicar algum tempo para aprender a ferramenta

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos, mas o preço é acessível para a maioria das pessoas e equipes

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.900+ avaliações)

2. Accruent

Melhor para gerenciamento de custos de escritório

via Accruent O Accruent é um software de gerenciamento de espaço que facilita a revisão dos limites de ocupação e a análise de como você usa o espaço do escritório para melhorar a utilização e reduzir os custos operacionais. Comece carregando os dados da sua instalação e explore diferentes espaços e layouts para ver o que se adapta às necessidades da sua equipe. Use as automações integradas para visualizar o status da ocupação, as alocações de espaço e as atribuições de departamentos.

Melhores recursos da Accruent

O painel de relatórios intuitivo oferece insights para reduzir os custos imobiliários, melhorar a programação de salas de conferência e aumentar a segurança das instalações

Otimize o gerenciamento de espaço de qualquer lugar, graças à funcionalidade de desktop, aplicativo móvel e tablet

As automações permitem alertas e notificações quando os cubículos são reservados, e você pode gerenciar as transações diretamente no software

O VisualMap e o AutoCAD oferecem visualizações do espaço do seu escritório para melhorar os layouts e gerenciar a localização das equipes

Limitações do Accruent

Alguns usuários descobriram que a atualização das permissões exige várias etapas e poderia ser simplificada

Há uma curva de aprendizado, pois há muitos recursos diferentes

Accruent preço

Contato para preço

Avaliações e resenhas da Accruent

G2 : 3.9/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

3. Maptician

Melhor para ambientes de trabalho híbridos

via Maptician O Maptician é uma solução de software espacial que visa atender às necessidades de ambientes de trabalho híbridos com uma combinação de equipes remotas e no escritório. Use-o para otimizar a alocação de espaço, criar painéis para gerenciar visitantes e realizar o planejamento de cenários. As ferramentas personalizadas de envolvimento dos funcionários no software vão além, criando espaços de trabalho que se adaptam às demandas dos funcionários. 👨🏽‍💻

Melhores recursos do Maptician

Use o planejador de layout para projetar, planejar e construir espaços que fluam bem e promovam a produtividade

Gerencie seu portfólio de imóveis com painéis visuais que mostram claramente as reservas de salas, a utilização do espaço e as renderizações do escritório

A análise automatizada do espaço de trabalho fornece informações sobre custos operacionais e métricas de utilização

A equipe de implementação eferramentas de suporte oferecem treinamento para que você e todo o escritório estejam atualizados com os cursos de layout e design

Limitações do mapeador

Alguns usuários gostariam que o software de gerenciamento de espaço tivesse mais opções de design e atalhos de teclado na ferramenta de planta baixa

As análises e os relatórios nem sempre são intuitivos, exigindo algum tempo para serem totalmente compreendidos

Maptician preço

Um preço para todos: uS$ 4/mês por usuário

Classificações e avaliações do Maptician

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

4. SmartDraw

Melhor para diagramação detalhada e brainstorming

via SmartDraw O SmartDraw é uma solução SaaS que permite diagramar, fazer brainstorming e executar o planejamento, tudo em um único espaço. A integração com AWS, Teams e Jira aumenta a colaboração e leva as sessões de brainstorming e planejamento a novos patamares. Use o software de quadro branco do SmartDraw para esboçar plantas baixas e compartilhar instantaneamente os projetos, graças às ferramentas de apresentação profissional incorporadas.

SmartDraw melhores recursos

A ferramenta de diagramação oferece suporte de IA para mover, adicionar e excluir formas automaticamente sem afetar os itens conectados, como móveis de escritório

Milhares de modelos, inclusive plantas baixaseconomize tempo quando se trata de construir modelos de seu novo espaço de escritório

As ferramentas de desenho de projeto assistido por computador (CAD) permitem que você altere a escala, adicione dimensões e arraste e solte acessórios para visualizar sua experiência no local de trabalho

As camadas permitem que você se aprofunde na logística, como HVAC, encanamento e elétrica, para projetar espaços que sejam funcionais e econômicos

SmartDraw limitações

A ferramenta não oferece modelos ou renderizações em 3D

A grande variedade de recursos e detalhes leva tempo para ser aprendida

SmartDraw preço

Usuário único : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Múltiplos usuários: uS$ 8,25/mês para mais de 3 usuários

SmartDraw avaliações e críticas

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

5. Coworktech

Melhor para serviços abrangentes de planejamento de escritório

via Coworktech A Coworktech é uma agência de planejamento que melhora os espaços de escritórios em cada etapa do processo. Não importa se você está procurando suporte para suas plantas baixas ou conselhos sobre como conectar telecomunicações ou melhorar a segurança, a ferramenta simplifica seus processos mais valiosos.

Melhores recursos da Coworktech

O suporte de integração perfeito permite que os novos membros da equipe se familiarizem com o acesso às ferramentas da empresa, notificações de gerenciamento de relacionamento com o cliente e tarefas automatizadas para lidar com a papelada

As ferramentas de gerenciamento de escritório garantem que as principais ferramentas, como Wi-Fi, redes e ferramentas de Internet, estejam seguras e confiáveis

Gerenciamento de serviço completo significa que a equipe de suporte da Coworktech faz tudo, desde o planejamento do projeto até a proteção de fornecedores e sistemas de monitoramento

A equipe de especialistas pode ajudar com projetos e configurações em todos os continentes e em vários idiomas

Limitações da Coworktech

Há menos controle sobre os resultados e a personalização, pois o gerenciamento é entregue a uma equipe externa de especialistas

Não se trata tanto de uma ferramenta de software, mas de uma agência que lida com muitas das tarefas de planejamento de espaço para você

Coworktech preço

Contato para preço

Classificações e resenhas da Coworktech

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Wisp by Gensler

Melhor para gerenciamento do local de trabalho e atualizações de CAD

via Sabedoria O Wisp é um software de gerenciamento do local de trabalho desenvolvido para melhorar a maneira como trabalhamos, seja no escritório ou com uma equipe remota. A solução de gerenciamento de espaço e local de trabalho permite rastrear movimentos e medir a ocupação para estabelecer as bases para melhores plantas baixas. Quando estiver pronto para projetar, as ferramentas e os recursos de CAD permitirão que você dê vida aos seus projetos em minutos, não em dias. ✅

Melhores recursos do Wisp

Atualizações ilimitadas de CAD garantem que você tenha a tecnologia mais recente na ponta dos dedos ao mapear plantas baixas e arranjos de mesas

As ferramentas de visualização de dados oferecem insights sobre como o espaço é usado, identificam gargalos e melhoram a tomada de decisões

As ferramentas de colaboração em tempo real significam que você pode combinartécnicas de brainstorming com ferramentas de design para criar fluxos de trabalho melhores com toda a equipe em um único espaço

O sistema baseado em nuvemFerramenta SaaS significa que você pode gerenciar reservas, planejar um retorno ao escritório e analisar movimentos e relatórios de qualquer lugar, mesmo em trânsito

Limitações do Wisp

Embora seja possível acessar o software on-line pelo telefone, não há um aplicativo móvel dedicado

Não há recursos de priorização, portanto, não é tão fácil organizar tíquetes e solicitações

Wisp preço

Taxa única de implementação : uS$ 6.250 (mais taxas mensais contínuas)

: uS$ 6.250 (mais taxas mensais contínuas) Taxa de assinatura mensal contínua : $600

: $600 Preços escalonados à medida que a metragem quadrada aumenta acima de 75.000 pés quadrados

Classificações e avaliações do Wisp

G2 : 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 5/5 (16+ avaliações)

7. SpaceIQ

Melhor para maximização e planejamento eficientes de espaço

via SpaceIQ O SpaceIQ é uma solução de software que visa a ajudar as empresas a maximizar sua metragem quadrada e a criar escritórios mais eficientes. É uma ferramenta que combina os benefícios de um planejador de espaço com recursos de gerenciamento para manter o controle dos custos, dos dados de utilização e do planejamento de cenários.

Melhores recursos do SpaceIQ

O planejador de escritórios permite gerenciar layouts personalizados em todos os andares, enquanto os cenários integrados testam seus projetos para ver como eles se comportam

Gerencie o local de trabalho com ferramentas que rastreiam dados de pessoas, móveis e ativos em painéis simples

As ferramentas integradas de geração de relatórios permitem que você compartilhe os custos exatos com o departamento financeiro com base no pessoal ou na metragem quadrada

As soluções de portfólio de imóveis o mantêm informado, independentemente de você ter uma propriedade ou vários escritórios espalhados pelo mundo

Limitações do SpaceIQ

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de codificação por cores para destacar os dados

Os serviços de treinamento e integração poderiam ser aprimorados para reduzir a curva de aprendizado

SpaceIQ preço

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e resenhas do SpaceIQ

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

8. OfficeSpace

Melhor para reservas de quartos e operações do dia a dia

via Espaço do escritório O OfficeSpace é uma ferramenta híbrida de organização e planejamento de espaço que torna o trabalho melhor, quer você esteja construindo um escritório em casa ou obtendo ideias de design para otimizar um prédio de escritórios que abriga dezenas de equipes. Use a ferramenta para gerenciar reservas de salas, criar plantas baixas e se conectar com os funcionários.

OfficeSpace melhores recursos

Use recursos de reserva em tempo real para que os funcionários possam reservar salas de reunião, espaços de conferência e mesas

O Distance Planner gera instantaneamente arranjos de assentos e permite que você faça alterações com apenas um clique

O Scenario Planning visualiza as opções de layout e fornece feedback das partes interessadas na ferramenta para agilizar as aprovações

Gerencie as operações diárias com reservas instantâneas, solicitações de serviço e ferramentas de gerenciamento de visitantes

OfficeSpace limitações

Alguns usuários gostariam que houvesse mais dados sobre o uso da mesa para dimensionar melhor os serviços

Os serviços de suporte ao cliente e treinamento poderiam ser mais robustos

OfficeSpace preços

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

OfficeSpace classificações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 30 avaliações)

9. BlueYonder

Melhor para varejistas

via BlueYonder O BlueYonder é uma ferramenta de organização de espaço e design que ajuda os varejistas a criar layouts mais eficazes para os clientes. Aumente a receita, torne mais fácil para os consumidores encontrarem os produtos de que precisam e maximize o espaço de venda com essa ferramenta. 💪

Melhores recursos do BlueYonder

Os recursos de planta baixa micro e macro projetam visões gerais amplas ou se aprofundam nos detalhes para otimizar os espaços

Os recursos de gerenciamento oferecem projetos de piso consistentes em todas as lojas e reduzem o risco de bloqueios de estoque

Use relatórios de dados para avaliar a lucratividade, o movimento de vendas e os gargalos de espaço

Alterne facilmente entre painéis para visualizar lojas em diferentes locais

Limitações do BlueYonder

Alguns usuários acharam que a interface é um pouco confusa

A personalização poderia ser aprimorada para oferecer maior flexibilidade e controle

BlueYonder preço

Contato para preço

Classificações e resenhas da BlueYonder

G2 : 4.5/5 (2+ avaliações)

: 4.5/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

10. Robin

Melhor para equipes remotas

via Robin O Robin é uma ferramenta de software projetada para otimizar a experiência de ambientes de trabalho híbridos. Use a ferramenta para aumentar a colaboração entre equipes remotas e no escritório e simplificar os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Robin

Use automações para atribuir recursos ou reservar espaços para que os trabalhadores remotos colaborem com pessoas que estão localizadas em escritórios específicos

Projete plantas baixas comferramentas de gerenciamento de quadros brancos que maximizam o espaço com base em análises e dados concretos

O aplicativo móvel permite a reserva de mesas e elimina a confusão

As visualizações em tempo real permitem que você veja quais espaços estão ocupados e quando as áreas estão reservadas

Limitações do Robin

O aplicativo pode apresentar falhas, afetando as reservas e confirmações de espaços reservados

É uma ferramenta de gerenciamento e mais limitada quando se trata de planejamento de espaço, em comparação com as alternativas

Robin preços

Reserva de mesa e quarto : A partir de US$ 419/mês

: A partir de US$ 419/mês Complementos opcionais: Entre em contato para obter informações sobre preços e taxas extras

Classificações e avaliações do Robin

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

Lay the Groundwork for Productive Teams With ClickUp

Com essas ferramentas de gerenciamento de espaço e metragem quadrada, sonhe, projete e gerencie espaços de trabalho que sejam mais produtivos, econômicos e envolventes. Escolha entre as ferramentas CAD que criam plantas baixas e layouts de móveis ou opte por ferramentas que gerenciam a análise diária, os movimentos e as despesas associadas a ambientes de trabalho híbridos ou em escritórios. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a fazer um brainstorming de novos layouts de escritório e faça a transição instantânea para um melhor gerenciamento desses espaços. Com um alto grau de personalização, uma interface intuitiva e centenas de recursos, aproveite o ferramenta de planejamento de projetos para projetar um escritório mais produtivo. ✨