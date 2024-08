10 modelos gratuitos de mapas de assentos para simplificar o planejamento

O planejamento de eventos é enganosamente difícil, seja para organizar um casamento elegante ou um evento de trabalho. Coisas como a disposição dos assentos parecem fáceis até que você esteja mergulhado até os joelhos em uma planilha de Excel DIY e com uma enxaqueca se aproximando.

É altamente recomendável pular essa parte e usar um modelo de mapa de assentos. 🙌

Os modelos de assentos ajudam a visualizar onde as pessoas se sentarão em uma sala ou durante um evento. E são essenciais para qualquer situação que exija assentos designados.

Destacamos 10 modelos de mapa de assentos para ajudar a alinhar sua lista de convidados com seu plano - e evitar a dor de cabeça.

O que é um mapa de assentos?

Um mapa de assentos representa visualmente onde as pessoas se sentarão em uma sala ou local. Ele exibe a localização de cada cadeira, geralmente agrupando-as em mesas, grupos, fileiras, seções ou níveis com números, letras, cores ou nomes de identificação para maior conveniência.

Os mapas de assentos são úteis para coisas como:

Casamentos

Eventos e comemorações corporativas

Apresentações profissionais

Conferências de negócios

Espaços de trabalho com assentos designados

Salas de aula

Os gráficos permitem que você crie um plano de assentos com a localização de cada convidado ou participante para que você saiba que tem espaço suficiente para todos. Isso também permite que você mantenha Lindsey longe de Kim para evitar brigas em sua festa de casamento (no entanto, todas as apostas estão canceladas na pista de dança).

Como fazer um mapa de assentos

Os mapas de assentos mais eficazes começam com modelos editáveis. Procure um mapa de assentos editável que permita que você altere o número, o tamanho e o posicionamento das mesas e cadeiras.

Usando software de planejamento de eventos torna isso mais gerenciável, especialmente se você trabalhar com algo intuitivo como Quadros brancos ClickUp .

Use os ClickUp Whiteboards com objetos, tarefas, relacionamentos e stickies para colaborar visualmente com sua equipe

Aqui está um detalhamento:

Encontre a melhor ferramenta de mapa de assentos oumodelo de planejamento de eventos2. Escolha os formatos das mesas (por exemplo, mesas longas, mesas redondas, mesas em forma de U, mesas retangulares etc.) e posicione-as Decida se você terá uma mesa principal (também conhecida como mesa VIP) e onde colocá-la Organize as mesas de acordo com o tamanho e o formato do local Criar números, nomes ou cores para as mesas Agrupe os convidados ou participantes (por exemplo, amigos, departamentos, equipes, interesses comuns, ordem alfabética etc.) Escolha os assentos designados, levando em conta aspectos como acessibilidade Imprima cópias físicas (mapas de assentos imprimíveis para a vitória)

Alguns diagramas designam as pessoas para uma mesa e deixam que os convidados decidam onde se sentarão ao redor dela. Outros escolhem um assento para cada pessoa. O nível de detalhamento fica a seu critério.

10 modelos gratuitos de mapas de assentos

Provavelmente, você já está ansioso para ver o que há de bom, portanto, permita-nos apresentar 10 dos melhores modelos de mapas de assentos existentes.

E como gerenciamento de projetos de eventos já é difícil o suficiente sem se preocupar com preços, todos os modelos desta lista são gratuitos! 💸

1. Modelo de quadro branco de mapa de assentos de sala de aula ClickUp

Modelo de quadro branco de mapa de assentos da sala de aula do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de mapa de assentos em sala de aula do ClickUp é um item obrigatório para educadores. Ele também é perfeito para eventos de treinamento, seminários e festas de casamento.

Use o modelo de mapa de assentos editável do ClickUp para visualizar o layout de sua sala de aula e criar um mapa de assentos organizado com o melhor software de quadro branco .

Esse modelo tem ferramentas para manter o distanciamento social, codificar por cores cada mesa e acompanhar os horários e as notas dos alunos. O design minimalista do gráfico pode acomodar qualquer número de assentos em qualquer tamanho de sala ou local.

Os recursos de colaboração e as atualizações em tempo real também permitem que os alunos (ou convidados) participem da escolha de seus assentos. Ou você pode assumir o controle total da diversão para criar o mapa de assentos perfeito para a sua sala de aula exclusiva. Recursos educacionais do ClickUp estão disponíveis no plano Free Forever e foram criados para ajudar os heróis da sala de aula em todos os lugares. Eles também são úteis para gerentes de projetos de eventos, planejadores de casamentos e qualquer outra pessoa que esteja organizando um evento ou criando um plano de assentos. Faça o download deste modelo

2. Modelo de escopo de trabalho de planejamento de casamento do ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do planejamento de casamento do ClickUp

O Modelo de escopo de trabalho de planejamento de casamento do ClickUp vai além de um mapa de assentos para a recepção do casamento. Afinal de contas, a distribuição das mesas do casamento é apenas um item em qualquer lista de planejamento de casamento.

Use esse modelo para estabelecer cronogramas e prazos claros para cada tarefa, desde a confirmação de RSVPs até a organização dos prestadores de serviços para a recepção.

Esse modelo gratuito de planejamento de casamento simplifica o processo, reunindo tudo em um único painel. Você pode definir e documentar o escopo do trabalho de cada fornecedor, coordenar e comunicar-se com todos os envolvidos e definir o escopo do trabalho de toda a equipe de planejamento de casamento. Recursos de eventos do ClickUp também permitem acompanhar e gerenciar tarefas, prazos e orçamentos para que você possa planejar sempre uma festa inesquecível. O plano Free Forever lhe dá acesso ilimitado a modelos personalizáveis, visualizações, calendários e muito mais. Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp

Modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp

O modelo Modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp oferece aos educadores tudo o que eles precisam para criar um ambiente de sala de aula próspero. 🧑‍🎓

Use essa ferramenta para criar uma visão geral organizada da sua sala de aula, do comportamento dos alunos, das notas, dos planos de aula e de tudo o mais que você precisar.

Esse modelo tem o que você precisa para criar expectativas, objetivos e metas gerenciáveis para os alunos. Ele também simplifica a comunicação com alunos e pais, a organização de recursos, os planos de aula e as operações diárias.

O ClickUp tem tudo o que você precisa, independentemente de você precisar de um modelo de itinerário um criador de mapas de assentos, uma ferramenta de colaboração ou todas as opções acima. E a melhor parte? Você não precisa pagar nada! Os membros do Free Forever têm acesso a dezenas de ferramentas, modelos, visualizações e recursos de personalização sem limites. Faça o download deste modelo

4. Modelo de POP para sala de conferência do ClickUp

Modelo de POP para sala de conferência do ClickUp

Os Modelo de POP para sala de conferência do ClickUp elimina parte do trabalho de planejamento e coordenação necessário para administrar uma sala de conferência bem-sucedida.

Use-o para agilizar todo o processo de planejamento da sala de conferência, desde a reserva até a limpeza, com tudo o que estiver no meio.

Esse modelo faz tudo isso. Você pode padronizar os procedimentos da sala, rastrear suprimentos e equipamentos, eliminar reservas duplas e desfrutar sempre de reuniões tranquilas e eficazes. E como o ClickUp tem fantásticos recursos de colaboração, ele aprimorará a comunicação para manter todos na mesma página.

O ClickUp é um divisor de águas para gerentes de projeto e líderes de equipe em todos os lugares. Aqueles que quiserem ir além do Modelo de POP para Sala de Conferência do ClickUp também têm acesso a modelos de agenda de conferência , modelos para conhecer a equipe e muito mais no plano Free Forever. As possibilidades são infinitas. Faça o download desse modelo

5. Modelo de evento ClickUp How To Plan

Modelo de evento do ClickUp How To Plan

O evento Modelo de evento ClickUp How To Plan é essencial para planejadores de festas e eventos, gerentes de projeto e qualquer pessoa que esteja tentando organizar uma reunião memorável. 🥳

Use este modelo em estilo de lista de verificação para acompanhar tudo o que precisa ser feito antes do dia do evento, com prazos, atualizações de progresso e recursos de colaboração.

Esse modelo tem recursos para fazer a contagem regressiva até o dia do evento, controlar o orçamento e os gastos, registrar RSVPs e criar listas de tarefas detalhadas. Convide os membros da sua equipe, convidados e outras partes interessadas para atualizar seu progresso em tempo real e manter as linhas de comunicação abertas.

Use os recursos Events do ClickUp para ir além dessa lista de tarefas e entrar no gerenciamento de eventos e cronogramas, convites para eventos e compartilhamento de tarefas. Você pode visualizar seu evento de todos os ângulos e acessar modelos gratuitos e personalizáveis para tudo o que precisar.

E tudo isso está disponível em nosso plano Free Forever. 🙌 Faça o download deste modelo

6. Modelos de mapas de assentos do SmartDraw

via SmartDraw

O modelo de mapa de assentos do SmartDraw é um plano de assentos simples para casamentos e outros eventos.

Use-o para escolher uma planta baixa, escolher tamanhos e formatos de mesa e organizar tudo com diagramas simples e listas de convidados. Você começará com uma disposição de assentos pré-criada para tipos de eventos específicos e personalizará seu gráfico.

Esse modelo permite nomear as mesas, atribuir números de assentos e criar listas de quem se sentará em cada mesa. Você também pode visualizar todo o local ou a sala com a qual está trabalhando para garantir que os participantes ou convidados do casamento tenham espaço suficiente para se movimentar confortavelmente.

Dependendo de como você planeja usar o mapa de assentos, o SmartDraw permite arrastar e soltar portas, eletrodomésticos e outros recursos da sala para obter uma visualização frontal ou se ater a mesas e cadeiras com uma perspectiva de cima para baixo. Ele é gratuito por sete dias - o preço começa em apenas US$ 5,95 após a avaliação gratuita. Faça o download deste modelo

7. Modelo de mapa de assentos on-line do Visual Paradigm

via Visual Paradigm Online

O Visual Paradigm Online Seating Chart Template é uma solução simples para planejadores de eventos em qualquer lugar.

O Visual Paradigm Online (também conhecido como VP Online) oferece uma coleção de diagramas personalizáveis para lhe dar uma vantagem inicial na criação do seu próximo plano de assentos. Você pode salvar os diagramas como arquivos JPG, PNG, SVG e PDF e usar os símbolos e adereços fornecidos para representar o local ou a sala do seu evento.

Escolha entre vários modelos para restaurantes, salas de aula, casamentos, espaços de convivência e escritórios. Em seguida, adicione mesas, escrivaninhas, cadeiras e assentos designados para controlar onde todos se sentarão e quantos convidados você está acomodando.

Comece a criar seu mapa de assentos gratuitamente e inscreva-se no plano gratuito do VP Online, que lhe permite usar vários dos recursos do programa. Os usuários gratuitos encontrarão limites de atividade diária, limites de tamanho de arquivo e recursos avançados bloqueados, mas você deve ter tudo o que precisa para os mapas de assentos básicos sem gastar nada. Faça o download deste modelo

8. Modelo de mapa de assentos para casamento do Canva

via Canva

O modelo de mapa de assentos para casamento do Canva é uma opção fantástica para mapas de assentos mais sofisticados. Ele tem recursos básicos que você pode personalizar facilmente em apenas alguns minutos. 🙌

Use esse modelo para criar layouts de mesa simples, dando a cada mesa um nome de identificação para manter tudo organizado. Na parte inferior do modelo, você pode listar os convidados que se sentarão em cada mesa.

Esse modelo é perfeito para aqueles que querem mesas designadas sem assentos específicos. E como o Canva é feito para personalização, você pode ajustar as cores ou escolher entre outras listas de assentos para deixar o modelo com a sua cara.

O Canva também pode ser usado para criar convites de casamento e outros documentos com muito design ou fotos que você precisa para o seu evento. E o plano gratuito permite que você use a maioria dos recursos para realizar o trabalho. Os usuários gratuitos encontrarão limites de tamanho de arquivo, armazenamento, número de documentos e como cada documento pode ser compartilhado, salvo ou impresso. Faça o download deste modelo

9. Modelo de mapa de assentos para o chá de panela da noiva por Template.net

via Template.net

O Bridal Shower Seating Chart Template da Template.net é uma opção de qualidade com decorações florais e arquivos gráficos.

Use esse modelo para listar quais convidados serão designados para cada número de mesa para que todos estejam na mesma página quando os convidados chegarem.

Esse modelo floral é fácil de editar, permitindo que você personalize as fontes e o número de mesas/convidados em sua festa de despedida de solteira. Ele é simples e também pode ser usado para a disposição dos convidados do casamento em locais pequenos e médios, onde você não precisa de um mapa da disposição das mesas. 🌸

Depois de criar uma conta gratuita, os usuários podem fazer o download de três modelos diários do Template.net sem nenhum custo. Você também terá acesso a vários outros modelos para quase todos os eventos que planejar. Faça o download deste modelo

10. Modelo de mapa de assentos do EdrawMax

via EdrawMax

O modelo de mapa de assentos do EdrawMax é uma opção que permite que você crie um mapa de assentos simples para enviar aos seus convidados.

Use esse modelo para criar um mapa do local, números de mesas, números de assentos atribuídos e listar quais convidados ocuparão cada espaço. Você também pode aplicar um código de cores para que os convidados possam encontrar facilmente seus assentos.

O modelo gratuito de mapa de assentos tem vários tipos de locais, tamanhos de mesa e arranjos de assentos. E se não encontrar o que precisa nesse modelo, você terá acesso a outros modelos de mapa de assentos que podem atender às suas necessidades.

O EdrawMax oferece uma avaliação gratuita de 15 dias para acessar seus modelos 2D e começar a planejar seu evento. Após o término da avaliação, as taxas mensais de associação começam em US$ 14,95. Faça o download deste modelo

Assentos simplificados

Quer tirar um pouco do estresse do seu planejamento? Esses modelos gratuitos de mapas de assentos são um excelente ponto de partida.

Eles são essenciais para qualquer pessoa que queira organizar e planejar os assentos com eficiência, seja você um gerente de projetos de eventos, um professor ou um casal que queira economizar no planejamento do casamento.

Os modelos de mapas de assentos garantem que todos estejam sentados confortavelmente e sempre no lugar certo. Portanto, experimente-os e veja como eles podem melhorar sua experiência de planejamento. Registre-se no ClickUp hoje mesmo - é grátis!