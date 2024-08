10 modelos gratuitos de agenda de conferência no Word e no ClickUp

Elaborar uma agenda para cada evento, conferência ou reunião consome muito tempo e é repetitivo. Se você estiver realizando um evento grande ou vários eventos ao longo do ano, esse tempo consome rapidamente a sua agenda. Não seria ótimo se houvesse uma maneira mais fácil de escrever suas agendas de conferência? 👀

É aí que entram os modelos de agenda de conferência. Esses documentos úteis fornecem uma base simples para todas as suas agendas de eventos e reuniões, para que você não comece sempre com uma página em branco.

Vamos dar uma olhada mais de perto no motivo pelo qual os modelos de agenda de conferência são tão úteis e quais são os nossos favoritos escolhidos a dedo para você usar em 2024.

O que é um modelo de agenda de conferência?

Uma agenda de conferência permite que os participantes do evento saibam o que podem esperar ver e quando. Sua agenda apresenta a eles todas as palestras, seminários e momentos de interesse, além de quando e onde eles acontecerão.

O uso de um modelo de pauta de conferência acelera o processo de criação de sua própria pauta de reunião, fornecendo uma base útil para o trabalho. Na realidade, uma agenda de reunião é imprescindível para qualquer tipo de encontro, mas é especialmente importante se você tiver várias trilhas ou diferentes eventos paralelos que seus convidados possam conferir, além da palestra principal.

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

A documentação do itinerário da conferência também orienta sua própria equipe a manter o controle, com detalhes como horários e locais de salas ou links listados ao lado dos eventos on-line. ⏰

O que faz um bom modelo de agenda de conferência?

Como qualquer tipo de modelo, o objetivo de um modelo de agenda de conferência de negócios deve ser facilitar seu processo ou fluxo de trabalho. Os melhores modelos de agenda poupam o tempo gasto na organização de detalhes e na aplicação de formatação, para que você possa dedicar esse tempo a aspectos mais valiosos do planejamento de eventos e reuniões de equipe.

Um bom modelo de agenda de conferência é:

Estruturado: Tudo é fácil de encontrar, quer seu modelo esteja na forma de uma tabela, quadro Kanban ou lista

Tudo é fácil de encontrar, quer seu modelo esteja na forma de uma tabela, quadro Kanban ou lista Organizado: Seu modelo tem espaços dedicados a títulos de palestras, horários, locais de salas e muito mais, para que você possa se manter organizado

Seu modelo tem espaços dedicados a títulos de palestras, horários, locais de salas e muito mais, para que você possa se manter organizado Editável: Seu modelo deve ser totalmente personalizável de acordo com suas necessidades e incluir umplano de contingência *Fácil de usar: O uso do seu modelo é simples, com detalhes fáceis de ler e interação intuitiva (se a hospedagem for on-line)

Seu modelo deve ser totalmente personalizável de acordo com suas necessidades e incluir umplano de contingência *Fácil de usar: O uso do seu modelo é simples, com detalhes fáceis de ler e interação intuitiva (se a hospedagem for on-line) Colaborativo: Você pode trabalhar com outras pessoas para criar e finalizar sua agenda

Você pode trabalhar com outras pessoas para criar e finalizar sua agenda Compatível: Seu modelo funciona com as agendas existentes software de planejamento de eventos ou apresenta uma nova ferramenta para todas as suas necessidades de planejamento de eventos

Seu modelo funciona com as agendas existentes software de planejamento de eventos ou apresenta uma nova ferramenta para todas as suas necessidades de planejamento de eventos Gratuito: Com tantas opções gratuitas disponíveis, o preço não deve ser um problema

10 modelos de agenda de conferência para usar em 2024

Há muitos modelos de agenda por aí, mas como descobrir qual é o melhor para o seu evento? Para poupar seu tempo de pesquisa, reunimos os melhores modelos de agenda de conferência para você experimentar em 2024.

Em nossa lista dos principais modelos de agenda de conferência, você encontrará modelos para planejamento de conferência e agenda, bem como uma seleção de modelos de reunião que podem ser facilmente transformados em seu novo modelo de agenda de conferência. 🙌

Vamos nos aprofundar nos melhores modelos para agendas de conferências e reuniões.

1. Modelo de gerenciamento de conferência ClickUp

Modelo de gerenciamento de conferência do ClickUp

Antes mesmo de chegar ao ponto de montar sua agenda, você precisa organizar os aspectos básicos. Os Modelo de gerenciamento de conferência do ClickUp oferece um local central para planejar e organizar sua conferência, para que você e sua equipe possam garantir o sucesso.

Veja todas as suas ações e itens a fazer em um piscar de olhos, com uma visão geral de quem é o responsável por cada tarefa, quando ela deve ser concluída e qual é o seu status. Atribua uma categoria a cada tarefa para que você possa acompanhar o progresso e ver qual é o orçamento alocado por item.

A barra de taxa de conclusão permite visualizar rapidamente o progresso em andamento, para que você possa identificar obstáculos e ver em que ponto está. 🚦

Esse modelo de conferência facilita a condução do processo de gerenciamento de eventos e orienta a sua equipe do início ao fim, para que você saiba que até mesmo os mínimos detalhes estão sendo tratados dentro do prazo e do orçamento.

2. Modelo de agenda de conferência ClickUp

Modelo de agenda de conferência do ClickUp

Para um toque mais envolvente em um modelo de agenda tradicional, experimente este Modelo de agenda de conferência do ClickUp . Em vez de apresentar sua conferência virtual se os participantes não tiverem acesso a um documento básico do Word, apresente a eles essa alternativa interativa e fácil de navegar.

Um dos melhores recursos desse modelo de agenda de conferência é a possibilidade de visualizá-la em várias perspectivas. Você pode ver sua agenda como uma lista de atividades ou sessões, como uma programação ou em um formato de quadro estilo Kanban - dependendo do que for melhor para você. Você poderá ver rapidamente os títulos, horários e locais das sessões, independentemente da forma que escolher.

Use esse modelo de agenda de conferência quando você tiver várias trilhas de eventos ou sessões de discussão que os convidados possam escolher. Com a estrutura semelhante a um quadro, é fácil para os participantes verem o que está acontecendo e escolherem qual palestra assistir. ✔️

3. Modelo de reunião ClickUp All Hands

Modelo de reunião do ClickUp All Hands

Um modelo não precisa ser específico para conferências para que funcione bem para elas. Veja este Modelo de reunião geral do ClickUp por exemplo. Embora tenha sido projetado para reuniões internas de todos os funcionários graças à natureza personalizável do ClickUp, ele pode ser transformado em uma agenda de eventos em instantes.

Separe suas sessões ou palestras em categorias e exiba-as de forma organizada com este modelo em estilo de lista. Mostre palestras individuais abaixo de um cabeçalho de categoria, juntamente com campos que você pode personalizar para mostrar detalhes como o nome do palestrante, a sala ou o local e os horários de início e término.

Esse modelo de agenda é ideal se você tiver muitos detalhes para compartilhar com os participantes e quiser oferecer a eles uma maneira fácil de entendê-los. A visualização em lista oferece uma boa visão geral do que está acontecendo, para que tanto a sua equipe quanto os convidados do evento se sintam informados.

4. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Não importa se você está organizando um grande evento externo ou uma conferência interna para sua equipe, você vai querer uma maneira de registrar o que está acontecendo. O Modelo de ata de reunião do ClickUp oferece espaço não apenas para uma pauta curta, mas também para manter um registro das anotações da reunião.

Escreva uma breve pauta de reunião ou evento na parte superior do documento e, em seguida, anote as alterações ocorridas desde a última reunião. Abaixo disso, há espaço para anúncios, pontos de discussão e itens de ação .

Use este atas de reunião modelo para registrar os principais pontos e itens de ação das palestras ou sessões da sua conferência ou como guia para as reuniões internas de planejamento da conferência. ⚒️

5. Modelo de reunião diária de standup do ClickUp

Modelo de reunião diária do ClickUp

Ao planejar sua conferência ou evento, você precisará conversar com sua equipe para saber como as coisas estão progredindo. Use o Modelo de reunião diária de standup do ClickUp para obter insights sobre o que está acontecendo, para que sua equipe esteja sempre informada e na mesma página.

Esse modelo apresenta espaço para que cada membro da equipe compartilhe atualizações em vários dias ou semanas. Para cada reunião, convide os membros da equipe a compartilhar as últimas novidades sobre o que realizaram, no que estão trabalhando e quais são os obstáculos ou desafios.

Um modelo de reunião de equipe diária como esse é ideal para manter-se organizado durante todo o processo de planejamento da conferência. Use-o juntamente com ferramentas de comunicação no local de trabalho para melhorar a comunicação da equipe . Você pode ver não apenas a atualização de hoje, mas também as dos últimos dias, para que possa verificar os desafios relatados anteriormente e certificar-se de que estão sendo resolvidos. ✅

6. Modelo de agenda de reunião da diretoria do ClickUp

Modelo de agenda de reunião da diretoria do ClickUp

Reuniões de qualquer tipo podem servir de inspiração para a agenda de sua conferência. Veja este Modelo de agenda de reunião de diretoria da ClickUp por exemplo. É excelente como agenda de reunião de diretoria, mas também funciona bem como uma alternativa minimalista para uma agenda de conferência externa - ou simplesmente como uma agenda interna para planejamento de conferência.

Essa agenda simples agenda de reuniões mapeia as tarefas em um formato de lista. Discuta um item e transforme-o em uma tarefa acionável com apenas alguns cliques, poupando seu tempo de escrever manualmente os itens de ação e atribuí-los posteriormente. Use sinalizadores para ver e priorizar as tarefas de alta importância e realize sua reunião de planejamento ou evento como um profissional organizado. 🌻

Use este modelo de agenda de reunião de diretoria para se manter no caminho certo. Com as tarefas incorporadas, é fácil tornar suas discussões mais proativas e avançar nas atividades que precisam ser concluídas.

7. Modelo ClickUp Scrum

Modelo ClickUp Scrum

Se a sua equipe de projeto usa a metodologia Scrum, você precisa de um lugar para compartilhar suas atualizações diárias. Este Modelo Scrum da ClickUp oferece um local ideal para todas as suas atualizações e bloqueadores.

O que realmente faz esse modelo se destacar é o formato de quadro branco. Os membros da equipe podem adicionar suas atualizações sobre o que alcançaram, no que estão trabalhando e quais são seus bloqueios com notas adesivas digitais. Isso faz com que as reuniões de planejamento da conferência pareçam mais interativas. 🤩

Adicione este modelo do Scrum às reuniões diárias de status da sua equipe para criar uma experiência mais envolvente e melhorar seu desempenho gerenciamento da equipe habilidades. Convide cada pessoa a compartilhar suas atualizações e desafios de forma assíncrona ou em tempo real, para que você possa continuar planejando sua reunião ou conferência mais eficaz até o momento.

8. Modelo de agenda de conferência do Word por Template.net

via Template.net

Somos grandes fãs do ClickUp (obviamente), mas também entendemos que, às vezes, você está limitado pelo software que foi orientado a usar. Se você não puder mudar para o ClickUp imediatamente, este modelo de agenda de conferência do Microsoft Word da Template.net é uma boa alternativa.

A aparência desse modelo do Word parece familiar e ele segue um estilo de agenda tradicional. Há espaço para os detalhes de seu evento ou de sua empresa, como o título do evento, a data e o local.

Também há espaço para anotar sua lista de participantes, o objetivo da conferência ou reunião e o que os convidados devem preparar antes do evento. Em seguida, o modelo inclui uma tabela para conter sua agenda e uma seção de notas finais para outros detalhes importantes.

Use este modelo de agenda de conferência do Word se precisar de um design simples e organizado. Ele é mais adequado para reuniões do que para conferências de grande escala, mas você pode adaptá-lo para um público mais amplo, se quiser. 📄

9. Modelo de slide de agenda de conferência do PowerPoint por SlideTeam

via SlideTeam

Não é comum vermos modelos do PowerPoint para agendas de conferências, mas é uma ideia que faz sentido, especialmente se você quiser projetar a agenda em uma tela grande no salão principal.

Esse modelo de agenda de conferência do PowerPoint apresenta 15 slides que abrangem uma variedade de tipos de reuniões e eventos, desde conferências de reuniões de negócios até conferências de marketing. O design de cada slide pode ser personalizado, para que você possa alterar as cores, as fontes e o texto de acordo com o seu evento. 📊

Se você quiser um design que possa ser facilmente exibido em quadros de informações e telas no local do evento presencial ou como slides de apoio antes do evento virtual, esse modelo é uma ótima opção.

10. Modelo de agenda de reunião do comitê do Word por Vertex42

via Vertex42

Uma ferramenta como o ClickUp lhe dá muita flexibilidade para personalizar a agenda da conferência e exibi-la em vários estilos. No entanto, se você precisar de um documento Word simples, este modelo de agenda de comitê é um dos mais minimalistas que já vimos.

O modelo tem espaço para todas as principais informações da reunião, como data, hora, local e objetivo da reunião. Há um formato de lista simples para os itens da pauta, com espaço para escrever o nome do apresentador ao lado. Por fim, há espaço para o facilitador compartilhar detalhes sobre a data da próxima reunião e quaisquer anotações.

Use essa pauta de reunião de equipe quando quiser uma maneira rápida e simples de registrar suas reuniões de planejamento de eventos. Ela funciona para essa finalidade, mas recomendamos usar um formato mais envolvente para compartilhar com convidados ou partes interessadas. 🤝

Organize-se com estes modelos gratuitos de agenda de conferência

O planejamento de uma conferência ou evento exige muito tempo e dedicação. Use esta lista para ajudá-lo a encontrar os melhores modelos para suas reuniões internas, planejamento de conferências e exibição de eventos.

Se estiver procurando uma maneira melhor de planejar e organizar seus eventos, experimente o ClickUp. Nossa plataforma completa oferece um hub central para gerenciamento de tarefas, produtividade, gerenciamento de recursos e muito mais. Ela tem tudo o que você poderia desejar para criar melhores processos e fluxos de trabalho para seus eventos gerenciamento de eventos e projetos necessidades.

Pronto para experimentar uma abordagem mais produtiva do gerenciamento de eventos? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para descobrir por que ele é o único aplicativo que substitui todos eles. ✨