O que são Agile Values? (Guia definitivo)

Quer saber mais sobre Valores ágeis ?

A abordagem ágil é uma das maneiras mais eficientes de criar produtos.

Mas a Ágil não se trata apenas de organizar sprints e atualização de quadros ágeis.

Para implementar a metodologia Agile, sua equipe também deve seguir alguns valores centrais do Agile.

Esses valores unem sua equipe, assim como nosso grupo de estudo favorito da série Community!

Neste artigo, usaremos exemplos da Community para apresentar a você o 4 valores principais da abordagem ágil. Também destacaremos os melhores Software de gerenciamento de projetos ágeis para ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao método Agile.

Portanto, traga seu grupo de estudo, pois todos são bem-vindos nesta Comunidade!

#

O que são Agile Values?

Os valores ágeis são as quatro características orientadoras descritas no Manifesto Ágil, o documento orientador dos projetos ágeis.

Eles são:

Nota: Se você quiser saber mais sobre o Método ágil , vá para esta seção .

Entretanto, os valores ágeis não são apenas regras que você deve seguir para concluir seu projeto.

Afinal de contas, o movimento ágil não é como a aula de espanhol do Señor Chang em Community, em que você é retirado da aula por dar a resposta errada!

Em vez disso, esses valores desenvolverão um Mentalidade ágil que ajudarão um desenvolvedor de software a obter melhores resultados, mais rapidamente. Portanto, embora não sejam obrigatórios, esses valores são fortes lembretes do que a metodologia Agile representa.

E o que é isso, você pergunta?

Vamos descobrir...

Nota: Se você já conhece os meandros do método Agile e deseja apenas aprender os valores Agile, clique em aqui para ir para a seção que os abrange.

#

O que é gerenciamento ágil de projetos?

O que é Ágil é uma abordagem moderna de desenvolvimento de software e metodologia de gerenciamento de projetos que enfatiza a adaptabilidade e a eficiência.

Na verdade, a prática Agile é popular por aumentar a eficiência e a colaboração das equipes de software, ajudando-as a fornecer rapidamente produtos centrados no cliente.

em suma, é algo que o Sr. Chang precisa considerar durante o trabalho!

Mas o que o processo de desenvolvimento ágil _envolve?

Vamos descobrir...

Como o Agile funciona?

O método Agile ajuda as equipes a se coordenarem melhor e a entregarem resultados mais rapidamente do que se estivessem usando uma metodologia tradicional de gerenciamento de projetos, como Cascata. Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender o diferença entre Agile e Waterfall :

Digamos que você faça parte de uma equipe de desenvolvedores de software com uma mentalidade ágil.

Sua equipe está criando um aplicativo para os grupos de estudo de Greendale. O produto final deve ajudar o grupo a gerenciar suas sessões de estudo.

Em vez de entregar o aplicativo completo em uma única versão (como nos métodos tradicionais), você o dividiria em várias versões pequenas, cada uma com um ciclo de desenvolvimento curto (conhecido como sprint) de duas a quatro semanas.

Após cada sprint, sua equipe enviará uma versão do aplicativo para o grupo de estudo para receber feedback.

é melhor ficar atento ao feedback incisivo do ex-atleta Troy:_

Quando sua equipe de desenvolvedores trabalha em conjunto com o cliente, você logo terá um produto incrível que atende a todas as necessidades dele!

Mas para que isso aconteça, você precisa seguir os 4 valores ágeis e 12 princípios descritos no Manifesto Ágil.

#

Os 4 principais valores ágeis

O manifesto ágil é um documento minimalista que fornece apenas a essência da estrutura ágil. Mas seu verdadeiro significado (e aplicação cotidiana) pode ser um pouco difícil de identificar para pessoas como Chang.

E é exatamente por isso que estamos abordando cada valor em detalhes!

Veja como os valores do manifesto ágil se aplicam à sua organização ágil:

Valor ágil nº 1: Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas

Desde o preenchimento de formulários para aprovação de projetos até a solicitação de permissão para usar a sala de reuniões, toda empresa tem uma maneira de fazer as coisas.

Claro, essas podem ser táticas de gerenciamento eficazes à sua própria maneira.

Mas, às vezes, essas processos impedem a agilidade na equipe.

E, quando isso acontece, somente as conversas diretas podem resolver o problema.

_Especialmente se o ex-advogado Jeff é quem está falando

Os criadores da estrutura Agile reconheceram o poder das pessoas e interações para acelerar as coisas. E, como resultado, a essência de qualquer processo ágil terá algum elemento humano.

Veja a tarefa de entender as necessidades do cliente, por exemplo.

Claro, você pode pedir que ele preencha um formulário padrão. Mas esse formulário sozinho não será capaz de capturar todos os requisitos corretamente.

_Por que não interagir diretamente com eles?

Você poderá entender claramente o que eles precisam no produto final e esclarecer facilmente quaisquer preocupações ou problemas!

Além disso, para aproveitar totalmente o potencial da equipe, uma organização ágil precisa colocar os recursos da equipe em primeiro lugar. Quero dizer, no final das contas, eles são os responsáveis pelo processo de desenvolvimento!

É por isso que os praticantes de Agile são desencorajados a não depender excessivamente de processos e ferramentas. Em vez disso, confie em indivíduos e interações!

valor ágil ### #2: Software funcional em vez de documentação abrangente

Com o amor de Dean pela papelada, ele se encaixaria perfeitamente em uma configuração tradicional de gerenciamento de projetos.

Entretanto, em uma configuração como essa, resmas de papelada podem ou não levar a algo concreto.

Além disso, isso consome um tempo crucial que poderia ter sido investido na criação de um software valioso.

É por isso que a metodologia Agile recomenda algo melhor para substituir a papelada inútil: o próprio produto!

Os praticantes da metodologia Agile apresentam uma versão do software em funcionamento para seus clientes quase a cada duas semanas. Enquanto isso ajuda a obter o feedback deles, você também poderá cumprir seus prazos.

No entanto, isso não significa que o processo Agile não dê importância à documentação. Mas, diante de um prazo apertado, o software em funcionamento sempre superará a documentação detalhada.

_Afinal, você sempre pode documentar as coisas mais tarde, certo?

Valor ágil nº 3: colaboração do cliente em vez de negociação de contrato

Se uma organização ágil e seus clientes simplesmente descrevem tudo o que deve ser feito de antemão, isso deixa pouca margem para improvisação para o desenvolvedor de software.

Isso vai contra a própria essência do desenvolvimento ágil.

Sem uma estreita colaboração com o cliente, o desenvolvedor pode perder de vista sua visão.

E quando o produto final estiver pronto, os clientes podem não reagir tão favoravelmente quanto o esperado.

Eles serão como o Troy aqui:

Em vez de negociar esses contratos, os profissionais ágeis são aconselhados a colaborar com os clientes em todos os níveis do processo de desenvolvimento.

Por exemplo, se estiver seguindo o Scrum, o Scrum Master deve incluir regularmente o cliente nas reuniões de revisão do sprint, nas sessões de teste do usuário e nas discussões do grupo de foco.

Com certeza, isso acelera o processo de desenvolvimento de software devido às várias contribuições do cliente que a equipe de desenvolvimento de software recebe.

Porém, o mais importante é que a prática ágil dá às equipes a tempo e espaço para se realinharem melhor às necessidades dos clientes e desenvolverem softwares valiosos para eles.

Valor ágil nº 4: Abraçar a mudança em vez de seguir um plano

A maioria das pessoas acredita que a mudança é cara, incômoda e deve ser evitada a todo custo.

mas, como diz o Senor Chang:_

É isso mesmo! A mudança, assim como Chang, é inevitável.

E o Agile nos ensina a aceitá-la (e a ele!).

Porque a vida é imprevisível e coisas malucas podem atrapalhar seu projeto.

_Como sua escola sendo tomada por um segurança malvado do tipo ditador

Da mesma forma, suas suposições iniciais sobre o projeto ou as necessidades dos clientes podem mudar a qualquer momento.

Seria impossível lidar com isso sob as restrições tradicionais de gerenciamento de projetos.

Por exemplo, você começou supondo que estava criando um aplicativo para um grupo de estudos com seis membros. Mas com a aquisição da Chang, talvez não haja mais grupos de estudo na Greendale Community College!

No entanto, com a prática ágil, você tem reuniões de revisão e outras oportunidades para se adaptar a essas mudanças sem prejudicar o projeto.

_Embora, com Chang por perto, talvez você queira repensar completamente suas prioridades de negócios!

#

Os 12 princípios ágeis

Os criadores do método de desenvolvimento Agile não se limitaram a desenvolver valores.

Eles também nos deram 12 princípios de gerenciamento de projetos ágeis que esclarecem quais devem ser as prioridades de um projeto Equipe ágil .

Esperamos que isso o ajude a evitar confusões como essa em sua organização ágil:

Aqui está uma rápida olhada em cada princípio do manifesto ágil para ajudá-lo a aprimorar a mentalidade ágil.

(Categorizamos cada princípio em 4 grupos distintos para ajudá-lo a entender melhor sua essência)

Grupo A. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre a satisfação do cliente

priorize a satisfação do cliente, acima de tudo._ Cumpra a promessa feita a ele, fornecendo software de alta qualidade dentro do prazo. Diga sim às mudanças de requisitos, mesmo no último minuto. Os processos ágeis aproveitam as mudanças e ajudam você a criar um software valioso para seus clientes. continue fazendo entregas com frequência; de preferência, a cada duas semanas ou meses._ Isso ajuda você a obter feedback do cliente regularmente para adaptar o produto ou o software de acordo.

Grupo B. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre qualidade

Para determinar o sucesso de seus processos de desenvolvimento, concentre-se em quão bem seu software em funcionamento satisfaz os clientes o processo ágil baseia-se em um processo de desenvolvimento orientado por testes. Para implementá-lo, certifique-se de que sua equipe tenha os recursos necessários para manter um ritmo constante. a atenção contínua à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade para ajudá-lo a atender perfeitamente às necessidades dos clientes.

Grupo C. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre colaboração

as partes interessadas do projeto e os desenvolvedores devem trabalhar juntos regularmente. Isso ajuda a sua equipe a colaborar ativamente para a melhoria contínua. construa projetos em torno de membros da equipe motivados e dê a eles o apoio de que precisam. incentive os membros a terem mais conversas cara a cara, pois essa é a maneira mais confiável e eficiente de transmitir informações. apoie sua equipe para que se auto-organize e trabalhe sem supervisão._ O melhor tipo de trabalho surge dessas equipes.

Grupo D. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre gerenciamento de equipes

Mantenha seus processos simples e livre-se do trabalho não essencial. Esse é o cerne de um projeto ágil. avalie constantemente o desempenho da sua equipe para ajustá-la a uma equipe melhor e mais eficiente

Cada princípio ágil (quando seguido, é claro) certamente o ajudará a desenvolver um produto que atenda perfeitamente às necessidades de seus clientes.

De qualquer forma, um princípio ágil será muito mais eficaz do que o experimento para provar o infame "Princípio de Duncan"!

#

Como gerenciar seus projetos ágeis com eficiência

Um projeto de desenvolvimento ágil é como um jogo de paintball.

Para ter sucesso nele, você precisa de agilidade e colaboração.

Cada valor e princípio ágil da estrutura ágil estabelecerá a base para o sucesso de seu projeto.

Mas é basicamente isso.

como você pode gerenciar de fato seu projeto ágil agora?

Felizmente, você tem um poderoso software de gerenciamento de projetos para ajudá-lo!

Um software de gerenciamento de projetos tradicional e desatualizado pode ser bom o suficiente para o escritório do reitor, mas não atenderá às necessidades de seu projeto Agile.

Afinal de contas, o Agile tem tudo a ver com mudança e agilidade!

É por isso que você precisa de uma excelente ferramenta de projeto de desenvolvimento de software ágil como o ClickUp ao seu lado!

Mas o que é o ClickUp?

ClickUp é uma das maiores empresas de principais ferramentas de gerenciamento de projetos que é usada por equipes de startups a gigantes da tecnologia em todo o mundo.

Com uma ampla variedade de recursos de colaboração e desenvolvimento de software ágil, ele tem tudo de que sua equipe ágil precisa!

A melhor parte?

É muito fácil começar a usar o ClickUp.

Você não precisará de um livro para isso, Dean!

Veja como os recursos do ClickUp oferecem suporte ao sucesso Gerenciamento ágil de produtos .

A. Gerencie sprints com Listas de sprints O sprint é uma habilidade útil para jogar paintball na Greendale Community College.

Mas um projeto ágil requer tipos completamente diferentes de sprints.

Sprints são fases curtas de desenvolvimento (cada uma com duração de 2 a 4 semanas) que terminam com a apresentação de um produto funcional ao cliente.

Como cada sprint contém tanta ação e emoção quanto um típico jogo de paintball, pode ser difícil acompanhar seu progresso.

Mas não com o ClickUp!

A Lista de Sprint do ClickUp é uma lista de verificação simples que divide cada sprint em pequenas tarefas. Cada vez que você termina uma tarefa, pode marcá-la rapidamente na lista!

Você pode criar uma lista de verificação para todos os seus projetos Agile, tarefas, subtarefas e até mesmo histórias de usuários. Você também pode adicionar pontos Scrum a uma lista para medir o tempo que levará para concluir os itens do backlog.

A melhor parte?

Você pode usar a Sprint List durante vários Reuniões ágeis como a revisão do sprint, para discutir facilmente o progresso do sprint!

B. Obter visões gerais de alto nível em Painéis de controle O grupo de estudos de Greendale tem uma mesa super resistente que os mantém unidos.

Uma equipe ágil, especialmente uma trabalhando remotamente precisa de algo tão confiável e acessível para gerenciar as coisas e aumentar a agilidade da equipe.

E é exatamente isso que você obtém com o recurso Dashboard do ClickUp!

Ele fornecerá resumos visuais rápidos de todo o projeto para garantir que as coisas estejam ocorrendo de acordo com o planejado.

Você pode até mesmo personalizar seu Dashboard com widgets do sprint como, por exemplo:

Gráficos de velocidade destaca sua taxa de conclusão de tarefas

Gráficos Burndown mostra a quantidade de trabalho restante em um projeto

Gráficos de Burnup mostra a quantidade de trabalho já concluído em um projeto

Gráficos de fluxo cumulativo : mostra o progresso da tarefa ao longo do tempo

O nerd do cinema Abed já teve seus problemas de comunicação no passado.

Mas um projeto Agile exige que todos os membros da equipe se comuniquem constantemente uns com os outros, mesmo que trabalhem remotamente.

Felizmente, o ClickUp facilita as conversas da equipe com sua seção Comments.

Você pode usá-la para:

Conversas detalhadas: sobre uma tarefa, atividade ou atribuição específica

sobre uma tarefa, atividade ou atribuição específica Marcação de membros da equipe: para alertá-los sobre comentários importantes

para alertá-los sobre comentários importantes Compartilhamento de documentos e arquivos: para dar à sua equipe o que ela precisa para progredir no trabalho

Sabemos o que você está pensando.

o Abed não terá que passar por todos esses comentários só para ver em que ele foi marcado?

Com o ClickUp Comentários atribuídos ele não precisará fazer isso!

Você pode converter qualquer comentário em uma tarefa e atribuí-la a você mesmo ou a outro membro da equipe! O ClickUp notifica o membro da equipe atribuído e até exibe o comentário na bandeja de tarefas, garantindo que ele permaneça na mente dele.

Quando terminarem a tarefa, eles podem simplesmente resolver o comentário para evitar acompanhamentos desnecessários.

D. Direitos de acesso personalizados para trazer as partes interessadas para o espaço de seu projeto

a Abed sabe que a verdadeira ação acontece **_nos bastidores**.

ele até nos dá uma olhada nos bastidores do filme do reitor com algumas imagens interessantes como esta:_

Da mesma forma, o 'making' de um projeto ágil pode ser mais interessante do que apenas o resultado final. E uma equipe ágil é incentivada a incluir seus clientes em vários estágios de desenvolvimento ( valor #3 ).

Para que isso aconteça, o ClickUp permite que você compartilhe Custom Access Rights com eles.

Isso permite que você compartilhe os arquivos, as pastas e as listas de tarefas do seu projeto com qualquer pessoa dentro e fora da sua rede.

Mas você ainda mantém controle total sobre tudo o que eles podem fazer quando entram. Basta ir em frente e definir seus direitos de acesso ' permissões '.

Aqui estão alguns tipos de permissões que você pode definir para pessoas de fora da sua equipe:

Can view : pode visualizar os detalhes do projeto, mas não poderá interagir

: pode visualizar os detalhes do projeto, mas não poderá interagir Can comment (Pode comentar): só pode comentar as tarefas e as listas de tarefas

(Pode comentar): só pode comentar as tarefas e as listas de tarefas Can edit : não pode criar tarefas, mas pode editá-las

: não pode criar tarefas, mas pode editá-las Create and edit : pode criar suas próprias tarefas e subtarefas

: pode criar suas próprias tarefas e subtarefas Can delete: pode excluir tarefas que não foram criadas por ele

Esperamos que isso permita que você faça um documentário do seu projeto no estilo Abed!

E. Acompanhe o progresso do projeto com Gráficos de Gantt A mente de Abed é um supercomputador que pode se lembrar de milhares de referências de filmes e rastrear linhas do tempo paralelas.

Mas o restante de nós, mortais, tem habilidades limitadas.

Não há como rastrear manualmente as centenas de tarefas, subtarefas e prazos em um projeto Agile!

Felizmente, o Gantt Charts do ClickUp fará isso por você.

Ele oferece uma visão geral do seu processo de desenvolvimento de software em uma interface codificada por cores e fácil de usar!

Ele também pode automatizar vários processos de projeto em tempo real.

Reajuste automaticamenteDependências de tarefas após o reagendamento de qualquer tarefa

Calcular instantaneamente a porcentagem de conclusão do projeto com base nas tarefas concluídas em relação ao total de tarefas

Compare o progresso atual com o esperado no cronograma planejado do projeto

Calcule instantaneamente o percentual de conclusão do seu projetoCaminho crítico para saber quais tarefas você deve concluir para cumprir os prazos dentro do prazo

Mas esses não são todos os recursos do ClickUp.

Há muito mais de onde esse veio!

O ClickUp também oferece outros recursos incríveis de gerenciamento de projetos ágeis, como:

Conclusão

A metodologia ágil de gerenciamento de projetos pode melhorar drasticamente os resultados no desenvolvimento de software e em outros projetos.

Portanto, se você estiver mudando para o método ágil, deverá seguir os valores e princípios ágeis para alcançar novos patamares de sucesso no projeto.

_Assim como Troy e Abed fizeram quando revolucionaram a fabricação de cobertores!

No entanto, não é possível fornecer produtos que atendam às necessidades dos clientes usando ferramentas de gerenciamento de projetos antigas e desajeitadas.

O que você precisa é de uma ferramenta de projeto de desenvolvimento de software moderna e ágil como o ClickUp!

Ela tem todos os recursos para aumentar a velocidade e a transparência, o que a torna o software perfeito para o gerenciamento de projetos ágeis. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para ajudar sua equipe a alcançar o sucesso do projeto com estilo - não importa onde estejam!