10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para arquitetos

O segredo para o bom funcionamento de projetos arquitetônicos? Planejamento, planejamento e mais planejamento.

Ter o controle do andamento do projeto, dos recursos, do cronograma e dos contratempos é vital para cumprir suas promessas a todos os clientes, partes interessadas e membros da equipe - a ponto de ser absolutamente necessário buscar a ajuda de um poderoso software de gerenciamento de projetos projetado para ajudar os arquitetos a trabalhar com eficiência.

Há uma infinidade de benefícios de usar o gerenciamento de projetos o software de gerenciamento de projetos tem recursos para ajudar as equipes a aumentar a produtividade, mas os arquitetos devem procurar funcionalidades adicionais que atendam a seus desafios, processos e estilos de trabalho exclusivos.

Mas como escolher?

Apoie-se nesta lista detalhada dos 10 principais gerenciamento de projetos ferramentas para arquitetos para encontrar a melhor ferramenta para suas necessidades. Anote todos os recursos obrigatórios que você deve procurar em um software de alta qualidade e compare os detalhamentos dos aplicativos, as desvantagens, os preços e muito mais.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para arquitetos?

Há muitas ferramentas funcionais no mercado atualmente, mas cada uma delas é adaptada a casos de uso específicos.

Para os arquitetos, as ferramentas de gerenciamento de cronograma, relatórios e colaboração são fundamentais. Mas como são esses recursos no papel? Aqui estão os cinco principais recursos não negociáveis que você deve procurar em seu próximo software para gerenciamento de projetos para arquitetos:

Múltiplas visualizações de projeto para visualizar sua linha do tempo, tarefas e cronograma

para visualizar sua linha do tempo, tarefas e cronograma Compartilhamento e colaboração personalizados para que os clientes possam acessar, visualizar, comentar ou editar materiais conforme necessário *Cálculos de controle de tempo e tempo faturável para garantir que suas faturas sejam precisas e imediatas

para que os clientes possam acessar, visualizar, comentar ou editar materiais conforme necessário *Cálculos de controle de tempo e tempo faturável para garantir que suas faturas sejam precisas e imediatas Relatórios instantâneos econtrole de marcos para transmitir visualmente seu progresso em direção à conclusão

Toneladas de integrações para ampliar a funcionalidade de seugerenciamento de projetos e trazer mais contexto para cada tarefa

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para arquitetos

Com seu orçamento, equipe e recursos obrigatórios em mente, use esta lista para orientar sua pesquisa de software.

Acompanhe-nos enquanto nos aprofundamos nos principais gerenciamento de projetos ferramentas para arquitetos para encontrar o software que melhor atenda às suas necessidades.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Projetos arquitetônicos bem-sucedidos exigem planejamento e organização cuidadosos. Mas pode ser difícil manter o controle de todas as peças móveis de um projeto - de materiais a cronogramas, estimativas e listas de verificação.

Não importa se você está gerenciando uma pequena reforma ou uma construção em grande escala, uma plataforma de produtividade como o ClickUp ajuda os arquitetos a manter o controle de suas tarefas do início ao fim!

O ClickUp elimina as suposições do gerenciamento de projetos com recursos poderosos como gráficos de Gantt, visualização de calendário e automação de processos. É possível criar dependências de tarefas com apenas alguns cliques, bem como atribuir tarefas a membros da equipe e contratados em qualquer lugar do mundo.

Além disso, o ClickUp se integra facilmente a outros softwares e aplicativos para que você possa gerenciar o trabalho a partir de um espaço de trabalho único e dinâmico!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano ilimitado: $5/mês por membro

$5/mês por membro Plano Empresarial: $12/mês por membro

$12/mês por membro Plano Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

Capterra : 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 5.400 avaliações)

2. Monografia

via Monografia O Monograph é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para facilitar a vida dos arquitetos. Ele simplifica o processo de planejamento, fornecendo todos os elementos de planejamento de projetos em um só lugar, desde a programação e o orçamento até reuniões e listas de tarefas. O Monograph também oferece um calendário compartilhado da empresa para que todos os envolvidos em um projeto possam colaborar de forma conveniente no mesmo espaço. Além disso, cada usuário pode personalizar sua interface para manter tudo digital e organizado.

Esse software de gerenciamento de projetos é melhor para projetos baseados em fases. Ao dividir o trabalho em fases menores e mais gerenciáveis no Monograph, você pode acompanhar melhor o progresso, identificar áreas que precisam de mais atenção e até mesmo identificar problemas potenciais antes que se tornem problemas maiores. O objetivo é sempre concluir o projeto mais rapidamente e, ao mesmo tempo, manter os mais altos padrões de qualidade.

Melhores recursos do Monograph

Rastreador de tempo e despesas por meio do MoneyGantt

Temporizador no aplicativo para controlar o tempo faturável e não faturável

Relatórios de projetos comparação de desempenho gratuito

Ferramentas de recursos e previsão de pessoal

Limitações da monografia

Falta uma variedade de visualizações de projetos

As exportações do registro de horas são limitadas ao formato CVS

Preços do Monograph

O preço do Monograph começa em US$ 40/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas de monografias

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,3/5 (2 avaliações)

3. Nova forma

via Nova forma O próximo software de gerenciamento de projetos para arquitetos é o Newforma. Essa ferramenta de software foi projetada especificamente para empresas de arquitetura e engenharia. Ela oferece uma ampla gama de recursos que agilizam os processos e aumentar a produtividade. Com o Newforma, os arquitetos podem acessar rapidamente os materiais do projeto, criar cronogramas e listas de tarefas, armazenar documentos, compartilhar informações com colegas e colaboradores, revisar planos de projeto e monitorar o progresso em tempo real. Como resultado, os arquitetos conseguem facilmente manter o controle de seus projetos e concluí-los no prazo.

Arquitetos de todos os níveis de experiência acharão o Newforma útil. Sua interface intuitiva facilita a configuração e o gerenciamento de projetos, enquanto seus recursos avançados oferecem aos arquitetos controle total sobre o processo. Desde o gerenciamento de licitações e empreiteiros até o controle de pedidos de alteração e custos de projetos, o Newforma ajuda a manter tudo organizado.

Melhores recursos do Newforma

Servidor de arquivos, SharePoint Online, BIM 360 e conteúdo do ProjectWise acessíveis em uma única visualização

Painel de envios e RFI para monitorar itens atrasados e futuros

Add-in do Outlook para arrastar e soltar e-mails em uma pasta de projeto

Project Center para gerenciar os principais documentos a serem entregues

Limitações do Newforma

O aplicativo Newforma Plans é compatível apenas com dispositivos Apple

Funcionalidade limitada de edição de PDF

Preços da Newforma

Entre em contato com a Newforma para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Newforma

Capterra: 3,8/5 (8 avaliações)

3,8/5 (8 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

4. Outplanr

via Plano externo O Outplanr é uma ferramenta avançada para gerentes e equipes que permite transformar listas de tarefas rotineiras em planos de ação abrangentes. Com o Outplanr, as equipes podem criar projetos de forma rápida e fácil, dividindo as tarefas em etapas gerenciáveis. Ao visualizar uma tarefa inteira de uma só vez, as equipes podem garantir que estão na mesma página e, ao mesmo tempo, evitar confusões e bloqueios de produtividade.

O Outplanr facilita o acompanhamento do progresso, oferecendo às equipes a capacidade de monitorar seus planos de ação de uma forma visualmente atraente. Elas podem ter uma visão geral de todas as tarefas associadas a cada projeto, o que as ajuda a se manterem organizadas e atualizadas sobre o progresso da equipe. Além disso, as equipes podem ajustar o cronograma com base em quaisquer alterações ou novos desenvolvimentos, o que lhes dá mais controle sobre o projeto de arquitetura.

Melhores recursos do Outplanr

Widget de controle de tempo

Widget de upload para acompanhar o progresso da conclusão do arquivo

Tempos de conclusão do projeto reais versus estimados

Aplicativos nativos para iOS, Android e MacOS e Windows Desktop

Limitações do Outplanr

Falta de opções de personalização nas visualizações de projeto

Integrações nativas limitadas

Preços do Outplanr

A partir de US$ 15/mês para 3 pessoas

Avaliações e resenhas do Outplanr

Capítulo: N/A

N/A G2: 4,3/5 (10+ avaliações)

5. ArchiSnapper

via ArchiSnapper O software de gerenciamento de projetos ArchiSnapper facilita a geração de relatórios de campo precisos e a colaboração com outras pessoas em projetos de arquitetura. É uma solução poderosa que ajuda as equipes a capturar rapidamente várias dimensões de um trabalho, garantindo que todos os projetos sejam contabilizados. Com seu design intuitivo, você pode usar o aplicativo ArchiSnapper para acompanhar facilmente os detalhes de trabalhos, tarefas e outros tipos de dados.

Para equipes que trabalham remotamente, o ArchiSnapper ajuda a manter todos conectados. Ele permite a comunicação simples e eficiente entre departamentos e locais, com atualizações detalhadas de status imediatamente disponíveis. Além disso, você também pode compartilhar documentos com outras pessoas, para que todos estejam sempre na mesma página. Quer você esteja gerenciando um único projeto ou várias tarefas em diversos locais, o ArchiSnapper garante a produção de relatórios de campo precisos e a colaboração com a sua equipe de forma rápida e eficaz.

Melhores recursos do ArchiSnapper

Relatórios de campo e listas de pendências personalizadas

Indicadores numerados nos planos para visualizar o trabalho baseado em localização

Funcionalidade de anotação em desenhos disponível em aplicativos para Web, iOS e Android

Modelos de e-mail

Limitações do ArchiSnapper

Planos de preços caros em comparação com outras ferramentas

Funções limitadas do gráfico de Gantt

Preços do ArchiSnapper

A partir de US$ 29/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o ArchiSnapper

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) G2: N/A

6. Xledger

via Xledger Os gerentes de projetos arquitetônicos precisam de uma ferramenta de contabilidade que possa manter suas finanças, custos de projetos e despesas atualizados. O Xledger é uma excelente solução para agilizar as operações de gerenciamento e contabilidade do trabalho no local. A plataforma amigável permite fácil acesso e uma série de recursos projetados para simplificar o processo.

O Xledger permite que os arquitetos se mantenham no topo de seu planejamento financeiro com uma série de poderosas ferramentas de análise. Relatórios automatizados, painéis de controle personalizáveis e previsões detalhadas são possíveis com essa plataforma robusta. Com o Xledger, você poderá tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez, o que lhe permitirá atingir suas metas com rapidez e eficiência.

Melhores recursos do Xledger

mais de 200 relatórios padrão e predefinidos

Faturamento automatizado de tempo e despesas

Aplicativo Xledger Mobile para telefones iOS, Android e Windows

Cálculo de custos, relatórios e acompanhamento de projetosprojetos de construção Limitações do Xledger

Capacidade limitada de lidar com diferentes níveis de projetos complexos

Falta de recursos de comunicação em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Xledger

Entre em contato com a Xledger para obter detalhes sobre o plano de preços

Avaliações e resenhas do Xledger

Capterra: 4,7/5 (6 avaliações)

4,7/5 (6 avaliações) G2: 4,5/5 (2 avaliações)

7. Heeros

via Heróis O Heeros (antigo Taimer) é um projeto ferramenta de planejamento para equipes que precisam de uma maneira melhor de manter o controle de tarefas, prazos e orçamentos. As equipes podem configurar facilmente notificações para acompanhar o progresso e planejar projetos até o último detalhe. Ao se integrar aos sistemas de fluxo de trabalho existentes, como DocuSign, Google Calendar e HubSpot, o Heeros elimina o acompanhamento tedioso e aumenta a produtividade para ajudar os escritórios de arquitetura a entregar projetos mais rapidamente.

A Heeros também se concentra em ajudar as equipes com a programação de recursos. As visualizações de Gantt e Grid mostram prazos, carga de trabalho e capacidade para que os gerentes de projeto possam planejar com total transparência. Por exemplo, a visualização de Gantt permite que os gerentes de projeto vejam as fases de um projeto linha do tempo do projeto e planejar dependências.

Melhores recursos do Heeros

Programação e recursos com priorização de tarefas

Quadros Kanban para colaboração

Controle de tempo integrado para orçar, controlar e atribuir horas com base na capacidade da equipe

Contas,pedidos de comprae gerenciamento de despesas

Limitações da Heeros

Capacidade limitada de lidar comdiferentes estilos de trabalho e preferências

O gerenciamento de projetos é um recurso pago do plano Business

Preços da Heeros

Plano gratuito

Entre em contato com a Heeros para obter detalhes sobre o plano pago

Avaliações e resenhas da Heeros

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeO trabalho em equipe é uma ferramenta de colaboração desenvolvida para ajudar as equipes a colaborar em projetos. Sua interface fácil de usar permite que os membros de uma equipe atribuam tarefas, definam prazos e metas, acompanhem o progresso e se comuniquem uns com os outros em um único hub central. Com o Teamwork, os líderes também podem acessar relatórios em tempo real para se manterem atualizados sobre o progresso da equipe.

O Teamwork simplifica o processo de gerenciamento de projetos. As equipes podem acompanhar os cronogramas e garantir que as tarefas sejam concluídas com a criação de listas de verificação e datas de vencimento. Elas também podem compartilhar arquivos e documentos na plataforma e usar ferramentas de colaboração para ter conversas produtivas sobre esses itens. Isso facilita uma melhor comunicação entre os membros da equipe e torna mais fácil para a equipe manter-se no caminho certo com o projeto, oferecendo uma visão abrangente de todo o histórico do projeto.

melhores recursos do #### Teamwork

Gerenciamento de recursos para o dia a diaplanejamento de capacidade* Modelos de gerenciamento de projetos para colaboração em equipe

Aplicativos para desktop e dispositivos móveis para atualizar o trabalho enquanto estiver no local

Usuários ilimitados e gratuitos do cliente

limitações do #### Teamwork

Novos usuários podem ficar sobrecarregados com o excesso de recursos e o design da interface do usuário

A plataforma pode levar algum tempo para atualizar os campos do projeto ao atribuir tarefas

Preços do Teamwork

Gratuito Para sempre

Entrega : uS$ 9,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 9,99/mês por usuário, cobrado anualmente Grow : $17,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: $17,99/mês por usuário, cobrado anualmente Escala: Entre em contato com a Teamwork para obter detalhes

Classificações e análises do Teamwork

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. EquipeGantt

via EquipeGantt O TeamGantt é um software prático de gerenciamento de projetos que ajuda as empresas de arquitetura a planejar projetos usando gráficos visuais. Ao aproveitar o poder dos gráficos de Gantt, o TeamGantt oferece aos arquitetos a flexibilidade de visualizar suas tarefas e marcos. Com recursos de arrastar e soltar fáceis de usar, os arquitetos podem simplesmente mover a linha do tempo para manter o controle do status mais recente. Isso permite que eles respondam rapidamente às mudanças nas demandas de seus projetos, facilitando a execução de tarefas difíceis.

Os arquitetos também podem identificar caminhos críticos na linha do tempo do projeto, planejar os recursos necessários para cada tarefa e até mesmo acompanhar problemas e atrasos. Os gráficos de Gantt do TeamGantt trazem transparência e ordem aos projetos de arquitetura, permitindo que as equipes tomem decisões informadas.

Melhores recursos do TeamGantt

Guia de gerenciamento de recursos

Visualizações e relatórios de portfólio

Modelos de plano de projeto

Cronograma planejado vs. cronograma real

Limitações do TeamGantt

Funcionalidade de dependência complexa para gerenciamento de projetos arquitetônicos sem problemas

O controle de tempo é um recurso pago

Preços do TeamGantt

Lite : uS$ 19/mês por gerente, cobrado anualmente

: uS$ 19/mês por gerente, cobrado anualmente Pro : uS$ 49/mês por gerente, cobrado anualmente

: uS$ 49/mês por gerente, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 99/mês por gerente, cobrado anualmente

TeamGantt ratings and reviews

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

10. Basecamp

via BasecampBasecamp é uma solução de gerenciamento de projetos on-line criada para ajudar as equipes a trabalharem juntas e a manter o controle de seus projetos. Ele oferece uma série de recursos para ajudar as equipes a colaborar, atribuir tarefas, gerenciar prazos, armazenar arquivos e se comunicar de forma eficaz com todos os envolvidos em um projeto.

Seu design intuitivo permite que as equipes dividam as tarefas em partes gerenciáveis e as priorizem de acordo com a importância. Com a capacidade de atribuir tarefas, definir prazos e discutir objetivos em tempo real, as equipes podem se manter organizadas e produtivas. As ferramentas do Basecamp facilitam a manutenção de todos no circuito, permitindo que os usuários compartilhem arquivos, carreguem imagens e façam comentários diretamente na plataforma.

Melhores recursos do Basecamp

Gráficos de colina para ver visualmente o progresso em uma subida ou descida ao longo do tempo

Mensagens diretas individuais ou em grupo no aplicativo

Painel de projetos, tarefas e cronogramas em uma única página

Sistema de bate-papo e mensagens em tempo real

Limitações do Basecamp

Funcionalidade limitada de controle de progresso

Sem prioridades de tarefas

Preços do Basecamp

Usuários ilimitados : uS$ 299/mês, cobrado anualmente

: uS$ 299/mês, cobrado anualmente Para freelancers, startups ou equipes menores: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Escolha o melhor software de gerenciamento de projetos para arquitetos

O software de gerenciamento de projetos é crucial para que os arquitetos gerenciem com eficiência seus projetos e equipes. Entre as várias opções disponíveis, o ClickUp se destaca como a melhor ferramenta. Com seu design intuitivo, recursos personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas, o ClickUp oferece uma solução abrangente para que os arquitetos gerenciem seus projetos, tarefas e equipes com facilidade.

Quer você seja um arquiteto individual ou esteja liderando uma equipe, o ClickUp oferece a flexibilidade, a transparência e a colaboração de que você precisa para levar seus projetos ao próximo nível.