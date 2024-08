50 perguntas e respostas para a entrevista com o gerente de produto

Você causou uma boa impressão em sua candidatura. Agora é hora de se preparar para a próxima etapa: a gerente de produto perguntas da entrevista!

Não há substituto para preparação para a entrevista mas isso não significa que tenha de ser um processo demorado. Entre o nervosismo e a empolgação, a melhor coisa que você pode fazer para a entrevista com o gerente de produto é comparecer bem preparado.

O que os empregadores procuram em um gerente de produto?

Um gerente de contratação procura gerentes de produto em potencial que saibam como resolver problemas. Portanto, um candidato forte em gerenciamento de produtos conhece seus KPIs e métricas, colabora com equipes multifuncionais e desenvolve estratégia de produto para atender aos clientes e à visão de produto da empresa.

Os gerentes de produtos lidam com desafios ambíguos e novos. Naturalmente, eles são curiosos e fazem muitas perguntas - as perguntas certas - para enviar o produto até a conclusão. Suas responsabilidades diárias incluem a coordenação do caminho de lançamento e do ciclo de vida do produto. As empresas precisam de gerentes de produtos ágeis que entendam os requisitos técnicos e de design de seus produtos.

Fonte: McKinsey & Company Você pode liderar reuniões da equipe de produtos para impulsionar planejamento e desenvolvimento de produtos ? Você tem métodos para planejar seu tempo de forma intencional? Você se sente à vontade para dizer "não" a solicitações fora do escopo?

**Comunicar o que você trará para a cultura da equipe e para a função do produto mostrará ao seu possível empregador o impacto positivo que você causará na empresa

50 perguntas e respostas para entrevistas com gerentes de produtos

Durante o processo de contratação de um gerente de produto, é importante demonstrar suas habilidades de pensamento crítico, habilidades técnicas e habilidades de comunicação . Isso dará ao gerente de contratação uma visão panorâmica de você e de suas experiências.

Ao responder às perguntas, pense em experiências e realizações específicas que moldaram seu desenvolvimento profissional. **Seu entrevistador quer saber o valor e os resultados que você obteve em funções anteriores: aumento da eficiência da produção, crescimento da receita ou melhor gerenciamento da equipe

Essas respostas no seu bolso o ajudarão a responder com confiança e a eliminar o estresse da entrevista!

Então, que perguntas você pode esperar de uma entrevista para gerente de produto? De perguntas técnicas a comportamentais, temos tudo o que você precisa!

1. O que você considera ao criar roteiros de produtos?

Os gerentes de produtos estão construindo e melhorando o futuro. O roteiro do produto é um plano de ação estratégico que define o oKRs do produto os OKRs do produto são os principais elementos do produto, os recursos, o posicionamento, o cronograma e os colaboradores necessários para criar e enviar um produto. É aqui que você apresentará um resumo de alto nível do que lhe caberá fazer.

Se estiver com dificuldades para iniciar uma resposta prática, pergunte-se o seguinte: **Qual é o problema que estamos tentando resolver e como vamos chegar lá?

2. Que mudanças você faria em nosso produto e por quê?

As empresas se envolvem com seus clientes para obter feedback valioso sobre seus produtos. Isso é essencial para a saúde do negócio e seu impacto geral na experiência do cliente. O gerente de contratação faz essa pergunta para entender seu produto pensamento de design e desenvolvimento .

Esse insight mostra uma imagem para eles dos **recursos que você priorizaria e de sua abordagem estratégica que, em última análise, beneficiará o mercado-alvo e as metas comerciais

3. Como você prioriza as tarefas?

O tempo é nosso ativo mais valioso, mas é o mais mal administrado. Um gerente de produto tem sua própria carga de trabalho, mas é responsável pelo progresso geral do produto. Contratação querem saber como você lidará ativamente com prioridades concorrentes bloqueadores e armadilhas tecnológicas inevitáveis.

**A priorização de produtos ajuda as equipes a tomar decisões mais rapidamente:

Coleta de dados,análise competitivae vários comentários das partes interessadas

Desenvolvimento de uma estrutura de priorização commodelos de gerenciamento de produtos* Planejamento de um sprint

4. Descreva seu processo para melhorar uma métrica em declínio.

Os gerentes de produto têm a responsabilidade de otimizar o desempenho da equipe. Portanto, é importante saber se você está atingindo, excedendo ou ainda não atingindo a visão do produto e as necessidades do cliente. Os gerentes de contratação querem saber quais são as métricas de produto nas quais você teve participação ativa.

Primeiro, forneça ao gerente de contratação o contexto para a métrica e por que ela é importante. Em seguida, detalhe seu processo de análise de dados. Aqui estão alguns exemplos de métricas de produtos para responder a essa pergunta da entrevista:

Contagem de usuários ativos diários e mensais

Receita mensal recorrente (MRR)

Envolvimento/adoção de usuários

Taxa de rotatividade

5. Como você gerenciaria uma equipe que trabalha em diferentes fusos horários?

Equipes de produtos altamente eficientes dão visibilidade total ao seu planejamento e às suas atividades para que a transferência de tarefas seja mais rápida. **Na interseção de tudo isso está o gerente de produto. Essa pessoa deve comunicar claramente as expectativas e a visão para que todos os colaboradores estejam prontos para começar a trabalhar sem confusão sobre o que está acontecendo.

Descreva suas melhores práticas para preparar a equipe para o sucesso! Alguns exemplos a serem considerados:

Eliminar silos com canais de comunicação

Usar ferramentas modernas e relevantesferramentas de gerenciamento de produtos* Padronização de processos de produtos e compartilhamento de informações

6. Que software você usou em suas funções anteriores?

Muitas vezes, os gerentes de contratação incluirão uma lista de ferramentas que usam atualmente na lista de empregos. Se você estiver familiarizado com algum software mencionado, explique brevemente suas habilidades com a ferramenta. Se algum dos softwares for novo para você, esta é uma oportunidade de expressar que está disposto a aprender e a usá-lo.

Indique qualquer software de roadmapping, ferramentas de pesquisa de usuários e aplicativos de comunicação de equipe com os quais tenha tido grande sucesso. **O objetivo é mostrar como o software é valioso para o lançamento bem-sucedido de um produto e para a produtividade da equipe

7. Como você explica conceitos técnicos para equipes não técnicas?

Os gerentes de produtos trabalham com vários departamentos, como Marketing, Finanças, Vendas e Suporte, para coletar ideias e opiniões para formar a estratégia do produto. **Esses grupos não estão familiarizados com as complexidades dos recursos e das especificidades do produto, portanto, tornar as informações acessíveis é fundamental para a colaboração

Para responder às perguntas da entrevista de gerente de produto sobre métodos de comunicação, veja alguns exemplos:

Liste as maneiras pelas quais você usaria recursos visuais como gravações de tela equadros brancos digitais para detalhar conceitos

Diferentes canais de comunicação para manter todas as equipes na mesma página

Como você relacionaria as vantagens e os benefícios dos recursos do produto

Comunique problemas de produtos com mais rapidez por meio de um ClickUp Clip

8. Descreva seu processo ideal de gerenciamento de produtos.

Esta é uma janela de como seria trabalhar com você em uma quarta-feira à tarde em uma reunião de treinamento de produtos.

Ou as etapas que você tomaria para realizar pesquisas com usuários em entrevistas presenciais com o público-alvo.

Ou como você minimizaria os riscos ao fazer melhorias operacionais no fluxo de trabalho da equipe.

**Escolha exemplos relevantes para ilustrar o seu processo e se baseie nos requisitos da função descritos na lista de vagas gerenciamento de produtos portanto, não perca a oportunidade de mostrar como você agregaria valor à organização!

9. Você pode me contar sobre um erro que cometeu?

Essa pergunta comportamental da entrevista está profundamente enraizada em como você lidaria com situações desafiadoras. Todos cometem erros, e os gerentes de contratação sabem disso. Mas, em última análise, sua resposta os ajuda a decidir se você tem as habilidades interpessoais e habilidades de gerenciamento de produtos para ter sucesso na função.

Escreva alguns exemplos de situações em que você cometeu um erro e o que aprendeu. É importante não ficar remoendo o erro. **Concentre-se nas medidas que você tomou, nas estruturas que implementou e no resultado obtido

Crie listas de verificação no ClickUp para organizar o planejamento de sprint

10. O que você precisa do seu gerente para ser bem-sucedido?

Os empregadores perguntam sobre suas expectativas em relação aos supervisores para entender seu estilo de gerenciamento preferido. Isso mostra se seu *valores se alinham com a equipe e a empresa **Use estas instruções para elaborar uma resposta bem pensada:

Que qualidades de gerentes anteriores o ajudaram a crescer em sua carreira?

Como você deseja receber feedback e reconhecimento imediatos?

Com que frequência você prefere ter reuniões individuais com seu gerente?

Qual é a importância da transparência para você?

Você trabalha melhor de forma independente?

Veja abaixo mais 40 perguntas para revisar e praticar as respostas!

11. O que você mais gosta no gerenciamento de produtos?

12. Quais métricas em um painel você rastrearia para o produto X?

13. Do que você gosta em nosso produto?

14. Que qualidades você procura em uma equipe forte de gerenciamento de produtos?

15. Descreva como você colaborou com uma equipe de design para enviar um produto ou recurso.

16. Como você superou falhas/desafios do produto ou feedback ruim?

17. Quais desafios você enfrentou ao trabalhar remotamente?

18. Qual é o seu processo para realizar uma análise de custo-benefício?

19. Como você comunica as oportunidades aos engenheiros?

20. Se a largura de banda de um membro da equipe não permite prioridades concorrentes, como você determina em que se concentrar?

21. Como você mediria o sucesso do produto X?

22. Como você colabora com a equipe de marketing e vendas para enviar um produto?

23. Quais são as melhores maneiras de se comunicar com a gerência sênior?

24. Como saber se seus usuários estão satisfeitos com seu produto?

25. Quais são seus métodos ideais para pesquisa de clientes?

26. Como você pensa sobre integração de novos usuários em seu produto?

27. Por que você quer trabalhar como gerente de produto?

28. Como são suas atividades diárias como gerente de produtos?

29. Como você resolveria um problema com um engenheiro?

30. Qual é o seu processo de revisão de métricas?

31. Como você explicaria o gerenciamento de produtos para uma pessoa sem conhecimento técnico?

32. Descreva como você obteria feedback da equipe sobre um processo novo ou atualizado.

33. Como você diz não a solicitações ou sugestões de recursos?

34. Como você explicaria os desafios do produto?

35. O que é mais importante: fazer um produto dentro do prazo ou fazer um produto conforme o planejado?

36. A diferença de opiniões prejudica ou ajuda o desempenho da equipe?

37. Conte-me sobre uma ocasião em que teve de formar ou motivar uma equipe.

38. Como você escolhe uma tarefa para se concentrar entre as diferentes partes interessadas executivas?

39. O que fez com que o produto X fosse bem-sucedido?

40. Conte-me sobre uma ocasião em que você lidou com uma parte interessada difícil.

41. Como você cria um alinhamento entre as funções técnicas e de design?

42. Como você decide o que deve e o que não deve ser construído?

43. Conte-me sobre uma ocasião em que você teve de influenciar um tomador de decisões importante.

44. Conte-me sobre uma ocasião em que você resolveu pontos problemáticos para os clientes.

45. Como você utiliza IA como gerente de produtos? #### 46. Qual é a chave para uma boa interface de usuário?

47. Conte-me sobre uma ocasião em que você resolveu pontos problemáticos para os clientes.

48. Como você sabe se um produto é bem projetado?

49. Há algum produto que você gostaria de ver melhorado? Como você faria isso?

50. Você tem alguma pergunta para mim?

O que vem a seguir?

