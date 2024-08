As 5 principais certificações de gerenciamento de produtos (2024)

Interessado em obter uma certificação de gerenciamento de produtos ?

Um gerente de produto certificado deve ser capaz de desenvolver uma visão e estratégia de produto que também agrega valor aos clientes.

Mas como eles sabem como fazer isso?

Tornar-se um gerente de produtos com certificação Agile é uma das melhores maneiras de obter o conhecimento e as habilidades necessárias para orientar seu projeto rumo ao sucesso e ajudá-lo a construir uma base sólida.

E, felizmente, obter a certificação de gerente de produtos é um processo bastante simples, e os gerentes de produtos certificados estão sempre em demanda!

Para se tornar um gerente de produtos certificado, tudo o que você precisa fazer é se inscrever em um exame de certificação de gerente de produtos digitais para o qual você esteja qualificado e ser aprovado.

Mas com tantas certificações de gerenciamento de produtos para escolher, como saber qual programa de certificação de gerenciamento de produtos é o melhor para você?

Neste artigo, você aprenderá o que são programas locais e internacionais de certificação em marketing de produtos e gerenciamento de produtos e por que você precisa de um. Também destacaremos cinco certificações importantes que você pode obter e como usar seu certificado para se tornar um profissional eficiente de gerenciamento de produtos em 2021.

Então, venham, futuros gerentes de produtos, vamos certificá-los!

O que é uma certificação de gerenciamento de produtos?

Uma certificação de gerenciamento de produtos é uma confirmação oficial de que um indivíduo tem as habilidades, o conhecimento e as capacidades para gerenciar o processo de desenvolvimento de produtos com sucesso.

Esses programas de treinamento em gerenciamento de produtos ensinam elementos essenciais de gerenciamento, como fundamentos de marketing de produtos a estratégia do produto, a elaboração de uma estratégia de produto e Desenvolvimento ágil de produtos insights.

Esses habilidades de gerenciamento de produtos são úteis quando você precisa fazer um brainstorming com sua equipe de produtos e desenvolver uma nova estratégia para levar seu projeto ao próximo nível.

3 razões pelas quais você precisa de certificações de gerenciamento de produtos

Então, você deve estar se perguntando por que você precisa de certificações para gerenciamento de produtos.

Bem, além de ajudá-lo a desenvolver suas habilidades e ampliar seu conhecimento para o crescimento da carreira em gerenciamento de produtos, aqui estão alguns outros motivos pelos quais você precisa entrar no trem do programa de certificação em gerenciamento de produtos agora.

1. Uma certificação em gerenciamento de produtos ajuda você a se destacar

Como funcionário com certificação em gerenciamento de produtos, outros membros da equipe e departamentos podem ver você e suas opiniões com um pouco mais de credibilidade, o que pode ajudar a obter a adesão das partes interessadas, como gerentes de produtos de nível sênior, proprietários da empresa e membros da equipe.

Além de se destacar entre seus colegas de equipe, você também se destacará nos currículos quando estiver se candidatando a um novo emprego ou tentando ganhar uma promoção!

2. Você se torna mais eficiente em tarefas essenciais

Durante os cursos de certificação, você aprende sobre as coisas no contexto.

O que queremos dizer?

As certificações de gerenciamento de produtos ampliam sua compreensão de sua função e o apresentam a estratégias do mundo real usadas por especialistas

Esses cursos sob demanda o ajudarão a aprimorar habilidades essenciais úteis, como habilidades de gerenciamento de tempo , planejamento do roteiro e planejamento de estratégia de produto.

E a melhor parte é que, com um programa de certificação em gerenciamento de produtos, você aprenderá essas coisas em um período de tempo mais curto.

Estamos falando sério; alguns cursos podem ser concluídos em apenas uma semana.

_Esse é o mesmo período de tempo que as pessoas levam para quebrar suas resoluções de ano novo!

3. Aumenta sua confiança como um gerente de produtos certificado

Quando você conclui um curso de certificação, ele destaca como você é capaz de entender o trabalho de uma perspectiva prática e de um ponto de vista acadêmico.

E como você conhece os meandros de sua função, você se sentirá mais confiante e preparado para fazer as coisas da maneira correta como um gerente de produtos certificado.

Além disso, alguns cursos de treinamento também o ensinam a lidar com situações difíceis e a gerenciar equipes multifuncionais efetivamente.

Portanto, da próxima vez que estiver enfrentando uma situação de risco ou lidando com um membro difícil da equipe:

As 5 principais certificações de gerenciamento de produtos

Aqui estão as cinco melhores certificações de gerenciamento de produtos que você pode obter hoje:

1. Gerente de marketing de produtos certificado - Uma carreira de gerenciamento de produtos

A Certified Product Marketing Manager é uma certificação da AIPMM que ajuda você a entender as principais funções de marketing de produtos.

Ela também orienta os gerentes de produto a garantir o sucesso de um produto no mercado.

Oferecido por

AIPMM

Quais domínios o exame abrange?

As funções estratégicas e táticas de marketing estão presentesdurante todo o ciclo de vida do produto Como criar eexecutar um plano de marketing Como gerenciar a criação de produtos de marketing

Como criarcampanhas de marketing que impulsionam a aquisição de clientes e a receita

Fórmula personalizada

Quais são seus pré-requisitos?

Qualquer pessoa pode fazer esse exame de certificação, mas ele é recomendado para gerentes de produtos e profissionais de marketing com mais de 3 anos de experiência (ou um MBA)

Duração do curso

15 a 20 horas

Preços

uS$ 125 para associação ao AIPMM por um ano

uS$ 395 para estudo autônomo

2. Gerente de produto e proprietário de produto com certificação Agile

O Cursos de gerente de produto e proprietário de produto com certificação Agile apresentamos a você os conceitos estratégicos e táticos envolvidos nos programas de certificação de gerenciamento de produtos Agile e no treinamento de propriedade de produtos.

Os portadores de credenciais poderão aplicar os conceitos do Metodologia ágil a situações do mundo real e lidar com os contratempos do projeto sem problemas. Ter uma certificação em gerenciamento de produtos ágeis aliada à experiência e à pesquisa de usuários é algo poderoso! Você aprenderá a segmentar clientes, poderá oferecer treinamento presencial aos membros da equipe e terá uma compreensão abrangente de todo o ciclo de vida do produto.

Oferecido por

AIPMM

Quais domínios o exame abrange?

Elaboração de planos de negócios para cada função principal

Planejamento de mercado

Conduçãoanálise competitiva* Planejamento de projetos para cada atividade principal durante o ciclo de vida do produto

Desenvolvimento de planos de lançamento de produtos

Quais são seus pré-requisitos?

Qualquer pessoa pode fazer o curso de certificação, até mesmo gerentes de produtos existentes que estejam operando sem certificações, mas ele é recomendado para um gerente de produtos certificado, bem como para profissionais de marketing com mais de 3 anos de experiência (ou um MBA).

Duração do curso

15 a 20 horas

Preços

uS$ 125 para associação ao AIPMM por um ano

uS$ 395 para estudo autônomo

3. Gerenciamento de produtos de software

A Curso de gerenciamento de produtos de software prepara você para os desafios que enfrentará como gerente de produtos de software.

É um excelente curso de gerenciamento de produtos de software, considerando que 60% dos titulares dessa certificação iniciaram uma nova carreira e 27% obtiveram uma promoção ou aumento de salário.

Oferecido por

Universidade de Alberta (Coursera)

Quais domínios o exame abrange?

Introdução ao gerenciamento de produtos de software

Processos de software e práticas ágeis

Necessidades do cliente e requisitos de software

Planejamento ágil para produtos de software

Desenvolvimento ágil de produtos

Quais são seus pré-requisitos?

Este programa de certificação não tem pré-requisitos.

Duração do curso

24 semanas

Preços

É necessário entrar em contato com eles para obter detalhes sobre preços, mas há ajuda financeira disponível.

4. Gerenciamento de produtos digitais

A Programa MicroMasters em Gerenciamento de Produtos Digitais fornece aos portadores de credenciais conhecimento sobre roteiros de produtos digitais e técnicas para Desenvolvimento ágil de produtos. É praticamente tudo o que você precisa se quiser ser um chefe premiado de uma empresa de produtos digitais.

Oferecido por

EdX e Universidade de Boston

Quais domínios o exame abrange?

Criação de roteiros de produtos

Práticas ágeis de gerenciamento de produtos para software e produtos digitais

Orientar o desenvolvimento de produtos desde o início por meio de processos essenciais (pesquisa, prototipagem rápida e outros)

Marketing de mídia social

Quais são seus pré-requisitos?

Essa certificação CPM não tem pré-requisitos.

Duração do curso

4 a 7 horas por semana durante oito meses

Preços

uS$ 1.995 para a experiência completa do programa

5. Gerente de produto técnico de uma semana

Os Gerente de produto técnico de uma semana foi criado por Dhaval Bhatt, um premiado gerente de produtos técnicos.

O programa é adequado para aspirantes a gerentes de produtos técnicos ou pessoas que desejam aprender habilidades técnicas essenciais. O curso também ensina como responder a qualquer pergunta técnica entrevista para gerente de produto perguntas.

Oferecido por

Gerente de Produto HQ

Quais domínios o exame abrange?

As habilidades técnicas necessárias para configurar seus projetos

Como proteger seu produto e a privacidade dos dados do usuário

Estrutura de design de sistema e estudos de caso

Gerenciamento de produtos de plataforma

Quais são seus pré-requisitos?

Este programa não tem pré-requisitos.

Duração do curso

Uma semana

Preços

uS$ 297 para mais de 140 palestras compiladas em 6 horas de conteúdo

FAQs sobre certificação de gerenciamento de produtos

Qual é a utilidade de uma certificação em gerenciamento de produtos?

Embora não seja necessário ter uma certificação em gerenciamento de produtos para ter uma carreira bem-sucedida, é recomendável que os gerentes de produtos obtenham uma. De acordo com um Pesquisa da Pragmatic Marketing Inc 71% dos gerentes de produtos pesquisados possuem pelo menos uma certificação profissional além do diploma.

Quanto tempo leva para obter uma certificação em gerenciamento de produtos?

O tempo necessário para obter uma certificação em gerenciamento de produtos varia de acordo com a certificação. Isso pode variar de algumas horas a meses!

Como usar sua certificação em gerenciamento de produtos

Uma coisa é obter o certificado de gerenciamento de produtos, mas outra é fazer um bom uso do seu treinamento em gerenciamento de produtos.

_Então, como você faz isso?

Usando uma poderosa ferramenta de gerenciamento de produtos como ClickUp !

Com o ClickUp, você pode implementar facilmente suas habilidades de gerenciamento de produtos no trabalho.

Veja como o ClickUp pode ajudar:

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o ClickUp pode ajudar você a apropriar-se de sua função como um líder de produto eficaz:

1. Mapas mentais

Como gerente de produtos, a criação de produtos fantásticos é um passo importante para o sucesso.

Felizmente, o ClickUp tem mapas mentais integrados para ajudá-lo a ter ideias "alucinantes"!

Você pode usar Mapas mentais do ClickUp para pensar em design, elaborar uma nova estratégia de produto ou planejar lançamentos futuros.

Criando mapas mentais no modo em branco

Use o modo Tarefas para criar mapas mentais a partir de suas tarefas existentes em seu espaço de trabalho. Você também pode criar, editar e excluir tarefas (e subtarefas) diretamente de sua visualização!

deseja criar um mapa mental do zero_?

Opte pelo modo Blank.

Assim, você poderá criar um mapa mental personalizado e converter os nós em tarefas para o seu produto quando estiver pronto.

Também é possível compartilhar o Mind Map por meio do Compartilhamento público para manter a equipe do produto e os clientes informados.

2. Visualização da linha do tempo

Use a Exibição da linha do tempo para planejar suas horas extras de trabalho e gerenciar seus recursos.

A visualização Timeline é perfeita para criar um roteiro de produto interno detalhado que os desenvolvedores e outros gerentes de produto podem seguir para criar um novo produto com o apoio de uma estratégia de produto real.

Ela permite até mesmo atribuir tarefas a cada membro da equipe e ajustar sua programação com um rápido arrastar e soltar.

Arrastar e soltar tarefas na visualização da linha do tempo

3. Tarefas

São necessárias muitas tarefas para levar um produto do estágio de desenvolvimento até o lançamento final.

É por isso que o ClickUp permite que você crie e atribuir tarefas e gerenciar os relacionamentos de tarefas, tudo dentro do aplicativo.

Os relacionamentos de tarefas permitem que você vincule tarefas em todo o seu espaço de trabalho. Você pode vincular livremente tarefas relacionadas para referência rápida ou usá-las para destacar itens importantes para você e sua equipe.

Adição de relacionamentos a tarefas no ClickUp

Experimente o recurso Relacionamentos para tarefas que dependem de outra tarefa antes de serem iniciadas.

Além disso, diga adeus ao terrível "Esqueci-me dessa tarefa!" com o Lembretes do ClickUp 👋.

Os lembretes informam quando você deve iniciar uma tarefa ou optar por ser lembrado cinco minutos ou até três dias antes do vencimento da tarefa.

_Mas isso não é tudo!

Você também pode incluir anexos no lembrete, agendar o lembrete e personalizar a notificação do lembrete.

4. Status personalizados

Use os status personalizados para gerenciar cada fase de todo o ciclo de vida do produto.

Com o ClickUp, você pode criar status personalizados para:

Design

Desenvolvimento

Testes

Marketing

Estratégia de marca

Gerenciamento da marca

Tudo depende de você!

5. Visualização do formulário

Quer saber o que seu cliente precisa _?

Basta usar o Visualização do formulário do ClickUp !

A visualização Form permite que você colete e analise as informações enviadas pelos clientes. Por exemplo, você pode obter feedback dos clientes que experimentaram seu produto mínimo viável.

Você também pode adicionar vários campos personalizados aos seus formulários e transformar as respostas dos formulários em tarefas quando estiver pronto.

6. Visualização de marcos e Gantt Marcos indicam o fim de um grande conjunto de tarefas, como o lançamento de um novo recurso para o seu produto. É uma ótima maneira de acompanhar as grandes realizações para motivar sua equipe!

Marcação de uma tarefa como um marco no ClickUp

Em Visualização de Gantt do ClickUp os marcos são representados como diamantes amarelos gigantes 💎 para ajudá-lo a identificá-los rapidamente em segundos.

Identificação de marcos na visualização de Gantt do ClickUp

A visualização de Gantt também permite que você acompanhe o progresso do produto ao longo do tempo, ajudando-o a monitorar seu projeto ao longo de semanas, meses e até mesmo horas!

7. Metas

Nenhum gerente de produto quer que suas equipes se sintam assim:

Com as metas, você pode garantir que todos os membros da equipe saibam o que precisam fazer e, ao mesmo tempo, acompanhar o progresso da equipe.

Primeiro, defina sua meta no ClickUp e, em seguida, divida-a em metas menores e mensuráveis.

Definição de metas mensuráveis no ClickUp

Portanto, se sua meta como gerente de produto é aumentar o envolvimento diário com seu produto, suas metas poderiam ser medidas como:

Número : número de cliques no site por dia

: número de cliques no site por dia Verdadeiro/Falso : se a meta de envolvimento mensal foi atingida ou não

: se a meta de envolvimento mensal foi atingida ou não Moeda : receita gerada pelos assinantes

: receita gerada pelos assinantes Tarefas: entrevistar 35 clientes ou usuários para obter feedback

Quando sua Metas e objetivos estão prontos para serem usados, você pode acompanhar o progresso de suas metas no ClickUp!

Mas isso não é tudo o que esse incrível goleiro pode fazer 🥅.

Veja mais sobre como sua equipe pode usar o ClickUp para definir metas Mas há ainda mais!

Sabemos que, como gerente de produto, você nunca tem funcionalidade suficiente.

É por isso que você recebe outros recursos incríveis recursos como:

50+automações de tarefas: automatize seus processos de gerenciamento de projetos

Docs: colabore e edite projetos com os membros da equipe em tempo real

Comentários atribuídos: atribua comentários aos membros da equipe para garantir que nada seja deixado para trás

Visualização de bate-papo: manter conversas relacionadas ao trabalho ou casuais com os membros da equipe paralelamente ao seu trabalho

Bloco de notas: um bloco de notas pessoal para anotar rapidamente ideias ou listas

Rastreador de tempo global: rastreie o tempo que as equipes levam para concluir tarefas e projetos

Prioridades: atribuir prioridades às tarefas para que sua equipe saiba quais tarefas devem ser executadas primeiro

Modelos: use modelos prontos para manter a consistência e a liderança dos projetos

Aplicativos móveis: gerencie projetos como um profissional quando estiver em trânsito

Hora de obter a certificação ✅

Uma certificação em gerenciamento de produtos agrega valor ao seu desempenho profissional e ao seu currículo para futuras vagas de emprego. O conhecimento e as habilidades que você aprende com esses cursos podem ajudá-lo a se transformar em um excelente gerente de produtos.

Tudo o que você precisa fazer é percorrer os cinco cursos que listamos aqui para encontrar a certificação que se alinha à sua carreira.

Mas lembre-se, sem o direito ferramenta de gerenciamento de produtos mesmo um gerente de produto com experiência não pode usar seu treinamento em sua capacidade máxima.

Com recursos que variam de painéis ágeis a relatórios avançados de equipe, o ClickUp tem tudo o que você precisa para fazer bom uso do seu treinamento.

Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para que você possa se sentir como um gerente de produto certificado: