5 fracassos de produtos que se tornaram sucessos

Como qualquer aspirante a inventor sabe, desenvolver uma grande ideia é apenas o primeiro passo para desenvolver um produto vencedor. Sem as habilidades técnicas para projetar sua ideia brilhante - ou um parceiro para ajudá-lo a dar vida a ela - sua invenção provavelmente continuará sendo um produto de sua imaginação.

E isso nem mesmo leva em conta as invenções que se transformam em protótipos, mas nunca evoluem para produtos de consumo completos.

Há também uma terceira categoria de produtos: Ideias que se transformaram em invenções viáveis, mas não as que o criador pretendia. Pense nos medicamentos prescritos com surpreendente benefícios off-label como um medicamento para hipertensão, alguns médicos prescrevem para tratar pesadelos relacionados ao TEPT . Ou considere o Play-Doh: A argila moldável e infinitamente extensível que todo mundo conhece e adora foi originalmente planejada para ser um limpador de papel de parede.

Para destacar a criatividade e a flexibilidade necessárias para o desenvolvimento de produtos bem-sucedidos, ClickUp compilou uma lista de produtos que obtiveram sucesso em algo diferente de sua intenção original a partir de uma coleção de notícias e fontes especializadas.

Continue lendo para descobrir como esses cinco produtos de consumo bem conhecidos evoluíram muito além das ideias originais de seus inventores.

Está se perguntando o que deve procurar em um ferramenta de gerenciamento de produtos _? Cobrimos as 11 melhores ferramentas de gerenciamento de produtos em profundidade

1. Marcapasso

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

Em 1956, o inventor Wilson Greatbatch estava tentando criar uma máquina que pudesse registrar o som do coração humano quando acidentalmente instalou um resistor do tamanho errado. Em vez do resultado pretendido, a máquina começou a emitir seu próprio pulso.

Embora o pulso fosse inicialmente irregular, Greatbatch continuou trabalhando no dispositivo até que ele produzisse um pulso regular com pouquíssima energia da bateria.

Após mais testes em um cão, Greatbatch preparou o marcapasso para humanos. Em 1961, cerca de 100 pacientes estavam usando o novo marcapasso. As estimativas sugerem que até 3 milhões de americanos usam um marca-passo implantável atualmente.

Do planejamento de requisitos ao relatório retrospectivo, o ClickUp reuniu 20_ modelos de gerenciamento de produtos_ **cobrindo todas as partes do processo de gerenciamento de produtos

2. Post-it

via Indypendenz/ Shutterstock

A história por trás dos agora onipresentes nota adesiva começou em 1968, quando um químico da 3M, sediada em Minnesota, estava tentando desenvolver um novo adesivo. Spencer Silver queria criar um adesivo ainda mais forte e resistente do que o que a empresa já tinha e teve a ideia das microesferas. Essas minúsculas esferas pegajosas podiam se fixar em superfícies, mas eram facilmente removíveis. Inicialmente, Silver não conseguiu encontrar um uso para elas, mas, em 1974, um colega chamado Art Fry teve uma ideia de como usar as microesferas "momento eureca" Enquanto se atrapalhava com um hinário durante o ensaio do coral da igreja, Fry percebeu que os marcadores de página seriam muito mais úteis se pudessem grudar na página, evitando que caíssem quando você abrisse o livro.

Quando a equipe da 3M desenvolveu o protótipo do Post-it, percebeu que ele também era útil para passar notas pelo escritório. Em 1980, a 3M lançou o primeiro produto Post-it com grande sucesso.

3. Plástico bolha

via New Africa/ Shutterstock

Alfred Fielding e Marc Chavannes criaram o plástico bolha em 1957 como um papel de parede texturizado que eles esperavam que atraísse a geração Beat. Quando eles passaram duas cortinas plásticas de chuveiro por uma máquina de selagem a quente, o resultado foi uma folha de filme com bolhas de ar presas em seu interior.

Embora Fielding e Chavannes não tivessem certeza do melhor uso para sua invenção, eles sabiam que haviam criado algo interessante e registraram patentes para o processo. Os dois inventores fizeram um brainstorming de mais de 400 usos em potencial antes de se depararem com um que se manteve: material de embalagem.

Hoje, a Sealed Air - a empresa que Fielding e Chavannes fundaram - é uma empresa listada na Fortune 500 que ultrapassou a marca de uS$ 5,5 bilhões em vendas em 2021 .

4. Listerine

via Ju Jae-young/ Shutterstock

Está familiarizado com o termo halitose? Talvez você não saiba que Listerine realmente cunhou o termo o termo para vender enxaguante bucal. Em 1879, o Dr. Joseph Lawrence desenvolveu a fórmula original do Listerine como um antisséptico cirúrgico . Ele até batizou sua criação com o nome do Dr. Joseph Lister, o primeiro cirurgião a operar em uma câmara esterilizada e o pai da medicina antisséptica.

Em 1895, Lawrence transferiu a propriedade do Listerine para a Lambert Pharmaceutical Co. que descobriu que ele também matava germes na boca e o comercializou para dentistas. Na década de 1920, a empresa começou a vender o Listerine como uma cura para a "halitose" - anteriormente conhecida como mau hálito - e as vendas decolaram dramaticamente.

Não importa o que você tenha criado, lançá-lo ao público é um momento crítico. É por isso que um processo controlado, mensurável e automatizado_ processo de gerenciamento de liberação_ é sua chave para o sucesso_.

5. YouTube

via Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

Os 2,5 bilhões de usuários ativos do YouTube provavelmente não reconheceriam a primeira iteração do popular aplicativo de vídeo. Em 2005, os cofundadores Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim criaram o YouTube como um site de namoro em vídeo, no qual os usuários podiam carregar vídeos de si mesmos falando sobre o parceiro dos seus sonhos.

Em pouco menos de uma semana, nenhuma pessoa havia carregado um vídeo. Os cofundadores até ofereceram às mulheres US$ 20 para carregar vídeos de si mesmas para o site.

Percebendo que seu plano inicial não estava funcionando, os cofundadores abriram a plataforma para qualquer vídeo - e nasceu o YouTube como o conhecemos. Em 2006, o Google adquiriu o YouTube por US$ 1,65 bilhão e, no segundo trimestre de 2022, o YouTube reportou ganhos de US$ 7,34 bilhões .

Nunca subestime o poder do fracasso

É difícil imaginar um mundo sem qualquer uma dessas invenções - algumas literalmente e outras figurativamente salvaram vidas.

O Rogaine foi planejado para ser um medicamento para pressão arterial .

Wheaties resultou de um derramamento acidental de uma mistura de farelo de trigo em um fogão.

E o homem por trás do micro-ondas estava trabalhando originalmente em equipamentos de radar para a Segunda Guerra Mundial quando descobriu o as ondas da máquina derreteram uma barra de chocolate em seu bolso.

Mas todas essas invenções começaram como experimentos fracassados, portanto, nunca subestime o poder do fracasso.

Como um dos valores essenciais a chave para o sucesso é crescer 1% a cada dia, e tanto as pequenas vitórias quanto os fracassos são considerados oportunidades de aprendizado. Suas descobertas, grandes ou pequenas, podem ser apenas o que o levará a inventar a próxima grande coisa que pode mudar nossas vidas para sempre.

Saiba mais sobre o ClickUp valores essenciais , e como o ClickUp pode ajudar as equipes de produtos a simplificar e ter sucesso em gerenciamento de produtos .

Escritor convidado:_

ana Maria Mantz do Stacker