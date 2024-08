10 modelos de entrevista: Perguntas e guias para gerentes de contratação

Uma entrevista eficaz pode fazer a diferença entre uma ótima contratação e um erro dispendioso. Os gerentes de contratação e recrutadores podem garantir que conduzam as entrevistas de forma eficaz e justa usando um modelo de entrevista.

Os modelos de entrevista ajudam a estruturar o processo de entrevista, criando uma estrutura consistente para fazer perguntas aos candidatos e registrar suas respostas. Eles também facilitam a comparação e o contraste entre os candidatos para garantir que você esteja contratando alguém que seja uma excelente opção para a sua organização.

No entanto, nem todos os modelos de entrevista são iguais, e você deve explorar suas opções para encontrar um que atenda às suas necessidades de entrevista. Vamos explorar o que são modelos de entrevista, o que um gerente de contratação deve procurar e 10 modelos de entrevista de emprego para maximizar seu processo.

O que é um modelo de entrevista?

Um modelo de entrevista é um esquema predeterminado que um recrutador ou gerente de contratação usa para orientá-lo durante o processo de entrevista. Ele garante que sejam feitas as mesmas perguntas de entrevista a todos os candidatos a emprego, o que ajuda a eliminar preconceitos ao seguir um modelo de entrevista.

Isso permite que todas as partes interessadas façam comparações mais justas entre os candidatos a emprego. O modelo de entrevista de emprego padroniza as perguntas da entrevista e ajudará o gerente de contratação a manter-se no tópico. Ele também deve organizar as perguntas da entrevista e oferecer um espaço para fornecer feedback ou preocupações sobre os candidatos.

Na maioria das vezes, um modelo de entrevista de emprego começa como um conjunto bastante genérico de perguntas de entrevista. Ele pode ser personalizado com perguntas sobre habilidades de liderança, experiência em cargos anteriores, personalidade, o que o cargo implica ou outros fatores que eles queiram explorar.

A maioria dos modelos também inclui perguntas abertas, incentivando os candidatos a responder detalhadamente e compartilhar mais sobre si mesmos e suas habilidades relevantes. As perguntas abertas ou comportamentais da entrevista pedem aos candidatos que se baseiem em experiências passadas.

Mas elas também pedem que a pessoa na entrevista de emprego forneça respostas hipotéticas sobre como ela lidaria com um problema específico no trabalho. Isso ajuda a eliminar possíveis preconceitos e a criar uma estrutura que permita aos entrevistadores escolher o melhor candidato para o cargo.

Você também pode usar nosso IA para gerar ideias para seu processo de entrevista .

O que faz um bom modelo de entrevista?

Um bom modelo de entrevista deve confirmar as informações sobre as habilidades técnicas e organizacionais do candidato, a experiência anterior do empregador e as chances de ele resolver problemas com exemplos específicos da sua equipe. Você não quer que um modelo tenha apenas perguntas a serem feitas para que você possa identificar a resposta errada.

Outros fatores que fazem parte de um bom modelo de entrevista incluem:

Relevância : O modelo é relevante para o setor e para a vaga em aberto

: O modelo é relevante para o setor e para a vaga em aberto Personalização : Você precisa personalizar um modelo de entrevista para se adequar a você, e é por isso que um documento personalizável é tão importante

: Você precisa personalizar um modelo de entrevista para se adequar a você, e é por isso que um documento personalizável é tão importante Estrutura : Um modelo de entrevista deve estruturar o tempo da entrevista e conduzi-lo pelo processo do início ao fim

: Um modelo de entrevista deve estruturar o tempo da entrevista e conduzi-lo pelo processo do início ao fim Objetividade : Os modelos devem ser objetivos e eliminar o máximo possível de preconceitos, para que realmente ajudem os recrutadores a obter uma visão imparcial das habilidades, qualificações e adequação dos candidatos

: Os modelos devem ser objetivos e eliminar o máximo possível de preconceitos, para que realmente ajudem os recrutadores a obter uma visão imparcial das habilidades, qualificações e adequação dos candidatos Sistema de pontuação : Um modelo de entrevista que inclua um sistema de pontuação é útil e pode ajudar os recrutadores a avaliar os candidatos de forma mais objetiva e justa

: Um modelo de entrevista que inclua um sistema de pontuação é útil e pode ajudar os recrutadores a avaliar os candidatos de forma mais objetiva e justa Feedback: Os modelos devem ter bastante espaço para os entrevistadores acrescentarem informações e fornecerem exemplos específicos de por que um candidato se destaca como a pessoa certa ou errada para o cargo

A conformidade legal é outro aspecto a ser lembrado ao procurar um modelo de entrevista. Seja qual for sua escolha, ele precisa seguir as diretrizes legais e éticas para entrevistas, como evitar perguntas que possam ser consideradas invasivas ou discriminatórias.

Considerando esses fatores, você pode encontrar um modelo de entrevista adaptado às suas necessidades de contratação para ajudá-lo a encontrar o melhor candidato para o cargo.

10 Modelos de entrevista

Para facilitar esse processo, fornecemos uma lista com os 10 principais modelos de entrevista para ajudá-lo durante o processo e para que você se mantenha no caminho certo.

1. Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Este modelo gratuito Modelo de processo de entrevista do ClickUp é ideal se você quiser um modelo de entrevista abrangente. O modelo inclui um processo passo a passo que abrange tudo, inclusive perguntas de entrevista para ajudar a definir o tom, perguntas gerais e específicas da função e um processo de conclusão. As perguntas pré-escritas da entrevista podem ser facilmente personalizadas de acordo com seu setor ou descrição de cargo.

O sistema de pontuação pode ajudá-lo a avaliar os candidatos de forma justa. O modelo de entrevista também inclui um espaço útil para incorporar a carta de apresentação e o currículo do candidato, para que os recrutadores possam consultar rapidamente as informações na mesma tela. Há também um gráfico útil para fazer anotações sobre verificações de referência.

Ele oferece uma visão panorâmica do processo de entrevista em um design visualmente atraente. Os recrutadores podem acompanhar visualmente os candidatos como quiserem, desde a triagem inicial até a avaliação final. Esse documento ajuda a automatizar grande parte do processo de anotações, pontuação e análise, o que pode ajudar a economizar o tempo dos gerentes de contratação e reduzir sua carga de trabalho administrativo.

Ele também é facilmente integrado a outros espaços de trabalho do ClickUp, de modo que os membros da equipe podem colaborar e compartilhar informações sobre os candidatos para tornar o processo de contratação mais simplificado e eficiente. Esse modelo de entrevista é fácil de usar e pode ser personalizado para atender às necessidades de sua organização. É uma ferramenta gratuita valiosa que pode ajudar a melhorar suas perguntas e seu processo de entrevista.

2. Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

O modelo Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp foi criado para ajudar gerentes e recrutadores a organizar o processo de entrevista. O modelo inclui um fluxo de processo de entrevista personalizável e formulários de avaliação de entrevista pré-criados que ajudam os entrevistadores a padronizar a entrevista para todos os candidatos.

Todos os entrevistadores terão acesso às mesmas informações em um repositório central, facilitando a manutenção da consistência do processo, mesmo que haja várias partes interessadas. O modelo também possui um relatório resumido que compila todos os dados relevantes da entrevista em um único local, facilitando a comparação do desempenho entre os candidatos.

Os gerentes podem determinar rapidamente quais candidatos têm o conjunto de habilidades mais sólido e identificar os melhores candidatos para suas posições em aberto. Uma das vantagens mais significativas desse modelo é sua capacidade de fornecer acompanhamento em tempo real do processo de contratação.

Todas as partes interessadas têm acesso imediato a dados em tempo real, para que possam acompanhar o progresso de cada candidato e identificar quaisquer gargalos no processo de contratação. Com esse modelo, os entrevistadores podem agilizar o processo e tomar decisões de contratação mais bem informadas a partir de um processo de entrevista mais eficiente.

3. Modelo de notas de reunião do ClickUp

Modelo de notas de reunião do ClickUp

Embora não seja especificamente um modelo de entrevista, o modelo Modelo de anotações de reunião do ClickUp pode ser facilmente personalizado para ajudar nas entrevistas. O modelo modelo de reunião fornece um formato estruturado para fazer anotações durante uma entrevista, com espaço para adicionar perguntas da entrevista ou criar uma estrutura.

Ele pode incluir seções para fazer anotações sobre as qualificações do candidato, suas respostas às perguntas comportamentais da entrevista e outras informações relevantes. Os gerentes de contratação e recrutadores podem usar o modelo para rastrear informações cruciais e usar suas anotações posteriormente para tomar uma decisão de contratação.

O recurso de comentários do modelo facilita para os gerentes e outras partes interessadas adicionar feedback às anotações da entrevista ou fornecer perguntas a serem feitas em rodadas futuras. Eles podem adicionar essas informações em tempo real, o que simplifica o compartilhamento de suas perspectivas sobre cada candidato quase imediatamente.

Isso pode ajudar a tornar o processo de contratação mais colaborativo. Se algumas partes interessadas não puderem comparecer à entrevista, as anotações poderão ser facilmente compartilhadas com elas para avaliação posterior. Usando o modelo, a equipe de contratação pode capturar o feedback do entrevistador e usá-lo para tomar uma decisão de contratação informada.

4. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Depois que um candidato tiver sido selecionado para a função disponível, você poderá usar a função Modelo de contrato de trabalho do ClickUp para delinear claramente os termos e condições do vínculo empregatício. O modelo é personalizável, de modo que o gerente de contratação pode garantir que o contrato seja adaptado ao cargo específico.

Um contrato de trabalho garante que todas as partes estejam na mesma página com relação ao emprego, o que pode ajudar a evitar mal-entendidos no futuro. Esse também pode ser um documento útil a ser incorporado ao processo de entrevista de emprego, pois pode dar aos candidatos uma compreensão mais clara dos termos e condições de emprego.

5. Modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Modelo de contratação de candidatos do ClickUp

O modelo Modelo de contratação de candidatos do ClickUp centraliza todos os seus processos de rastreamento de candidatos . O modelo ajuda os recrutadores e gerentes de contratação a acompanhar e gerenciar as vagas de emprego e os candidatos e seu progresso durante todo o processo de contratação.

Com esse modelo, os recrutadores podem organizar as informações dos candidatos, agendar entrevistas e coletar feedback dos entrevistadores. Ele ainda oferece um modelo para automatizar solicitações de gerentes para a criação de novos cargos, facilitando a otimização do processo de contratação processo de integração .

6. Modelo de matriz de seleção de contratação ClickUp

Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Ao selecionar muitos candidatos para vários cargos, a Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp pode ajudá-lo a simplificar o processo de entrevista de emprego. A matriz permite que você compare objetivamente os candidatos em vários critérios, como as habilidades essenciais, a experiência e as características necessárias para o cargo. Você pode avaliar cada candidato em relação às habilidades necessárias.

Um sistema de classificação visual facilita a escolha de seus melhores candidatos e a comparação entre eles. Você pode adaptar a matriz às suas necessidades e agilizar o processo de contratação, mesmo quando estiver contratando vários candidatos simultaneamente - para que você encontre a pessoa certa.

7. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Há muito o que lembrar quando ao integrar um novo funcionário . A Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp é uma ferramenta abrangente que pode ajudá-lo a se manter organizado e concluir o processo inicial de integração. Esse Modelo de RH inclui um guia passo a passo que abrange tudo, desde a assinatura de uma oferta de emprego, participação em avaliações médicas e leitura do manual de treinamento.

Os novos contratados podem marcar os itens e colaborar com a equipe de Equipe de RH para garantir que todas as etapas sejam concluídas no prazo. O modelo é fácil de usar e pode ser personalizado para atender às necessidades de qualquer organização. Esse é um complemento valioso para seu kit de ferramentas de contratação.

Ele pode ajudá-lo a garantir que nada seja esquecido após a escolha do candidato perfeito.

8. Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Se você quiser um modelo de integração mais abrangente para gerenciar o processo de novas contratações, confira o Modelo de integração de novas contratações do ClickUp . Esta é uma solução completa para simplificar o processo de integração e garantir que nada seja esquecido.

O modelo inclui um processo passo a passo que abrange tudo, desde a papelada até o treinamento, além de listas de verificação personalizáveis que você pode adaptar ao seu processo. Há também uma ferramenta fácil de usar Quadro Kanban que permite acompanhar e atualizar rapidamente o progresso das novas contratações.

Esse modelo é um ótimo recurso para Gerentes de RH e líderes de equipe para garantir que os novos contratados tenham uma experiência de integração abrangente, o que, em última análise, leva a uma maior satisfação no trabalho e produtividade.

9. Modelo de cultura da empresa ClickUp

Modelo de cultura da empresa ClickUp

O modelo Modelo de cultura da empresa do ClickUp é uma ferramenta útil para organizações que desejam definir a cultura e os valores de sua empresa de forma colaborativa e compartilhável. O modelo fornece seções e perguntas pré-criadas para ajudar as organizações a avaliar sua cultura, seus valores e sua missão.

Você pode atualizar facilmente o modelo e incluir uma linha do tempo, uma declaração de missão e valores da empresa. O modelo permite que a gerência defina esses elementos essenciais da organização e, em seguida, compartilhe-os facilmente com todas as partes interessadas.

É um ótimo documento para ser usado durante a integração ou para ser compartilhado com candidatos em potencial durante as etapas anteriores à entrevista de emprego.

10. Modelo de relatório de avaliação de funcionário em potencial do ClickUp

Modelo de relatório de avaliação de funcionário em potencial do ClickUp

O relatório Modelo de relatório de avaliação de funcionário em potencial do ClickUp pode ajudar a avaliar os candidatos durante as entrevistas de emprego. Criado para avaliações de funcionários, o modelo é facilmente personalizado para permitir que gerentes de contratação e recrutadores avaliem os candidatos com base em critérios definidos.

O sistema de classificação facilita a comparação de candidatos para encontrar a melhor opção de forma objetiva. Há espaço adicional para adicionar feedback, e o modelo é facilmente compartilhável para que todos os entrevistadores possam se ater a uma avaliação padronizada.

Recursos relacionados:

Não fique despreparado em sua próxima entrevista

Seu processo de entrevista é uma etapa essencial para selecionar os melhores e mais adequados candidatos para um cargo. Quando bem feito, ele permite que os gerentes de contratação avaliem as habilidades, a experiência, o estilo de trabalho e a adequação cultural do candidato à organização.

Use um desses 10 modelos e conduza um processo de entrevista completo para ter certeza de que está contratando o candidato perfeito, reduzindo a rotatividade e economizando o tempo e os recursos da sua equipe e dos recrutadores a longo prazo.